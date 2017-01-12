«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»

SAYASAT . ORG . «Раздать власть» - Вчера, 11 января, Акорда сообщила, что распоряжением президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Рабочую группу возглавил руководитель администрации президента РК Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ. Опрошенные «Саясатом» политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Ашимбаев о перераспределении власти: будет ли модель преемственности» - Известный политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что перераспределение власти в Казахстане интересует всех в аспекте модели преемственности - Понятно, что президент не пойдет на избрание себя парламентом, поскольку понимает: его рейтинг огромен и обеспечивает ему гигантскую политическую легитимность, с которой должны считаться игроки, которые хотели бы изменить власть в стране.

«Сатпаев: борьба с коррупцией в Казахстане напоминает День сурка» - По мнению политолога Досыма САТПАЕВА, масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества и создают ощущение замкнутого круга.

TENGRINEWS . KZ . «Это очень важный шаг - Карин о распоряжении Назарбаева по перераспределению полномочий» - Ерлан КАРИН - «Многие, наверное, предполагали, что если власти предпримут какие-то конкретные действия по данному вопросу, то это, возможно, произойдет позднее – весной или летом. Но, в итоге Президент показывает, что готов уже к практической реализации этой инициативы. Поэтому, сегодня важен сам факт принятия данного решения».

Галим ХУСАИНОВ – «О коррупции, динозаврах и краснокнижных зверьках» - Проблема коррупции - это очень большая проблема и решать ее нужно системно. Если люди верят, что есть честные чиновники, то их единицы, и чем выше должность, тем их количество все меньше и меньше, как краснокнижных зверьков, а, может, их уже и нет, как динозавров. Здесь проблема сидит очень глубоко и имеет очень серьезные причины взяточничества.

NOVGAZ.COM . «Проблема транзита власти в Казахстане России угрожает больше, чем проблема отношений с Узбекистаном» - Эксперт по странам СНГ Аркадий ДУБНОВ высказался по поводу проблем, стоящих перед странами Средней Азии и Казахстаном в 2017 году - Проблема транзита власти в Казахстане нам угрожает больше, чем проблема отношений с Узбекистаном, где все прошло, честно говоря, для меня ожидаемо, относительно спокойно.

Джохар УТЕБЕКОВ: «Парламент и правительство действуют как нотариальная контора» - Адвокат Джохар УТЕБЕКОВ – о непродуманности «антитеррористических» поправок, низкой пассионарности населения и проблемах адвокатуры в Казахстане.

TIME . KZ . Петр СВОИК – «2017-й: год отложенных надежд» - Наступивший 2017 год получается немножко отложенным: введение медицинского страхования перенесено на 2018-й, расширение списка плательщиков НДС тоже отсрочено на год, а всеобщее декларирование вообще отодвинуто аж до 2020 года. Согласитесь, странно все это: правительство важное новшество упорно готовит, всем объявляет, а потом… откладывает. Такое впечатление, что кто-то со стороны наших министров направляет и подгоняет, а они всячески тормозят и отлынивают…

Тулеген БАЙТУКЕНОВ - «Выше плинтуса?» - В целом фундаментальная троица государственного устройства - медицина, правопорядок, образование - с точки зрения пользователей услуг, все больше ветшает и требует как минимум модернизации. Можно, конечно, и дальше продолжать тянуть все соки из населения, ничего не предлагая взамен. Но почему-то во всех учебниках истории по любому периоду и региону преамбула “власть увеличивала налоги, принимала жесткие законы, не реагировала на чаяния народа” заканчивается чем-то очень жестким и нехорошим. Правда, учебники можно подредактировать или уничтожить. Тоже ведь вариант.

«Следите за руками» - Две недели без жезлов. Привыкли ли автомобилисты к новым методам работы дорожных полицейских? И самое важное: зачем все это нужно? Как говорится в пресс-релизе МВД, “данное требование введено с учетом передового опыта зарубежных стран (США, Западная Европа), где жезлы в работе дорожно-патрульной полиции не применяются”. Главная цель - переход на автопатрулирование. Чем он отличается от стояния на обочине? Полицейские говорят - мобильностью. Раньше водители примерно знали, где и на каких перекрестках стоят сотрудники, и старались в этом месте не нарушать. Сейчас же стражи дорог могут появиться в любой момент и в любом месте, а эта внезапность по задумке реформаторов должна дисциплинировать водителей.

KAPITAL . KZ . «Шкала недоверия» - Сделка Единого накопительного фонда (ЕНПФ) на 5 млрд тенге, обстоятельства которой еще выясняются в ДКНБ по г. Алматы, взбудоражила общественность. Арест руководства ЕНПФ и директора ТОО «Бузгул Аурум» на два месяца заставил вкладчиков понервничать. Впрочем, по мнению аналитиков, доверие к пенсионной системе было подорвано и ранее. Решением этой проблемы мог бы стать вывод пенсионного фонда из структуры Нацбанка, считают эксперты. В противном случае «токсичные сделки» могут повториться.

«Омбудсмен высказался по вопросу регистрации граждан» - Учреждение Уполномоченного по правам человека в Казахстане считает, что новые нормы о временной регистрации граждан в республике в целом не противоречат положениям международного и национального права, но с учетом негативной реакции в обществе правительство могло бы рассмотреть вопрос о введении переходного периода.

«Что ждет арендодателей, вышедших из тени?» - Штрафные санкции к арендодателям Алматы, которые ранее работали в тени, но решились с этого года обнародовать себя и своего квартиранта в ЦОНе, применяться не будут. Об этом рассказал руководитель управления камерального контроля Департамента госдоходов Бектас АЙНАКУЛОВ.

FORBES . KZ . «Клиенты могут забыть про понятие «банковский рабочий день»» - Своим видением перспектив финансового рынка поделился управляющий директор Qazkom Мухит ИНЕБЕКОВ - Могу лишь сказать, что интернет-банкинг нельзя рассматривать как альтернативный способ обслуживания. Сегодня весь сервис банка должен быть доступен 24 часа в сутки в режиме онлайн. Наш философский подход в том, чтобы не различать банк как офис и банк как интернет-банкинг. Мы сейчас строим такую технологию, что для клиента нет разницы – прийти в отделение, чтобы получить выписку или провести платёж, или сделать это самостоятельно через интернет-портал.

VLAST . KZ . «Суд отказал Габдуллину в прекращении уголовного дела, основные слушания начнутся 17 января» - «Суд приходит к следующему выводу: решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием подсудимого в ходе предварительных слушаний является преждевременным. Поскольку данный вопрос может быть решен только после непосредственного исследования доказательств по уголовному делу, которое возможно только в рамках главного судебного разбирательства, а не на стадии предварительных слушаний. Вместе с тем, характеризующие материалы в отношении подсудимого также подлежат исследованию в ходе главного судебного разбирательства».

INFORMBURO . KZ . «Серик Ахметов не может быть амнистирован, но может выйти на свободу раньше срока» - Юристы разъяснили, почему бывший премьер-министр не может претендовать на освобождение по амнистии. Адвокат Искандер Алимбаев объяснил, что Серик АХМЕТОВ не может рассчитывать на освобождение по амнистии, так как был осуждён за тяжкие коррупционные преступления. Но уменьшить срок пребывания в тюрьме экс-премьер вполне может.

CAMONITOR . COM . «Партия "Алаш": мифы и правда о её лидерах» - В этом году исполнится 100 лет с момента создания партии «Алаш». О ее деятелях в последние годы пишут много, причем исключительно в восторженных тонах. В этой связи возникают вполне закономерные вопросы, ответить на которые мы попросили известного казахстанского историка, кандидата исторических наук, доцента Асылбека БИСЕНБАЕВА - Партию «Алаш» создали на первом всеказахском съезде в Оренбурге в июле 1917-го. В декабре того же года была провозглашена казахская автономия, а вскоре страну охватила гражданская война. Это был очень трудный период истории, лидерам автономии приходилось маневрировать между различными силами.

ZAKON . KZ . «Изменения 2017 года, о которых нужно знать каждому казахстанцу» - Новый 2017 год начался для казахстанцев с изменений: в стране ввели обязательную регистрацию по месту жительства, у дорожных полицейских официально отобрали жезлы, которыми они останавливали автомобили, а теперь еще вырастут штрафы за нарушения правил дорожного движения в связи с ростом МРП. Итак, что ждет казахстанцев в 2017 году.

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