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Гимран ЕРГАЛИЕВ  [Всего статей: 975] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»

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Сетевой Казахстан. 12 января 2017г.

Фото президентSAYASAT.ORG. «Раздать власть» - Вчера, 11 января, Акорда сообщила, что распоряжением президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Рабочую группу возглавил руководитель администрации президента РК Адильбек ДЖАКСЫБЕКОВ. Опрошенные «Саясатом» политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти.

SPUTNIKNEWS.KZ. «Ашимбаев о перераспределении власти: будет ли модель преемственности» - Известный политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что перераспределение власти в Казахстане интересует всех в аспекте модели преемственности - Понятно, что президент не пойдет на избрание себя парламентом, поскольку понимает: его рейтинг огромен и обеспечивает ему гигантскую политическую легитимность, с которой должны считаться игроки, которые хотели бы изменить власть в стране.

«Сатпаев: борьба с коррупцией в Казахстане напоминает День сурка» - По мнению политолога Досыма САТПАЕВА, масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества и создают ощущение замкнутого круга.

TENGRINEWS.KZ. «Это очень важный шаг - Карин о распоряжении Назарбаева по перераспределению полномочий» - Ерлан КАРИН - «Многие, наверное, предполагали, что если власти предпримут какие-то конкретные действия по данному вопросу, то это, возможно, произойдет позднее – весной или летом. Но, в итоге Президент показывает, что готов уже к практической реализации этой инициативы. Поэтому, сегодня важен сам факт принятия данного решения».

Галим ХУСАИНОВ – «О коррупции, динозаврах и краснокнижных зверьках» - Проблема коррупции - это очень большая проблема и решать ее нужно системно. Если люди верят, что есть честные чиновники, то их единицы, и чем выше должность, тем их количество все меньше и меньше, как краснокнижных зверьков, а, может, их уже и нет, как динозавров. Здесь проблема сидит очень глубоко и имеет очень серьезные причины взяточничества.

NOVGAZ.COM. «Проблема транзита власти в Казахстане России угрожает больше, чем проблема отношений с Узбекистаном» - Эксперт по странам СНГ Аркадий ДУБНОВ высказался по поводу проблем, стоящих перед странами Средней Азии и Казахстаном в 2017 году - Проблема транзита власти в Казахстане нам угрожает больше, чем проблема отношений с Узбекистаном, где все прошло, честно говоря, для меня ожидаемо, относительно спокойно.

Джохар УТЕБЕКОВ: «Парламент и правительство действуют как нотариальная контора» - Адвокат Джохар УТЕБЕКОВ – о непродуманности «антитеррористических» поправок, низкой пассионарности населения и проблемах адвокатуры в Казахстане.

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Тулеген БАЙТУКЕНОВ - «Выше плинтуса?» - В целом фундаментальная троица государственного устройства - медицина, правопорядок, образование - с точки зрения пользователей услуг, все больше ветшает и требует как минимум модернизации. Можно, конечно, и дальше продолжать тянуть все соки из населения, ничего не предлагая взамен. Но почему-то во всех учебниках истории по любому периоду и региону преамбула “власть увеличивала налоги, принимала жесткие законы, не реагировала на чаяния народа” заканчивается чем-то очень жестким и нехорошим. Правда, учебники можно подредактировать или уничтожить. Тоже ведь вариант.Фото полиция

«Следите за руками» - Две недели без жезлов. Привыкли ли автомобилисты к новым методам работы дорожных полицейских? И самое важное: зачем все это нужно? Как говорится в пресс-релизе МВД, “данное требование введено с учетом передового опыта зарубежных стран (США, Западная Европа), где жезлы в работе дорожно-патрульной полиции не применяются”. Главная цель - переход на автопатрулирование. Чем он отличается от стояния на обочине? Полицейские говорят - мобильностью. Раньше водители примерно знали, где и на каких перекрестках стоят сотрудники, и старались в этом месте не нарушать. Сейчас же стражи дорог могут появиться в любой момент и в любом месте, а эта внезапность по задумке реформаторов должна дисциплинировать водителей.

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«Что ждет арендодателей, вышедших из тени?» - Штрафные санкции к арендодателям Алматы, которые ранее работали в тени, но решились с этого года обнародовать себя и своего квартиранта в ЦОНе, применяться не будут. Об этом рассказал руководитель управления камерального контроля Департамента госдоходов Бектас АЙНАКУЛОВ.

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VLAST.KZ. «Суд отказал Габдуллину в прекращении уголовного дела, основные слушания начнутся 17 января» - «Суд приходит к следующему выводу: решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием подсудимого в ходе предварительных слушаний является преждевременным. Поскольку данный вопрос может быть решен только после непосредственного исследования доказательств по уголовному делу, которое возможно только в рамках главного судебного разбирательства, а не на стадии предварительных слушаний. Вместе с тем, характеризующие материалы в отношении подсудимого также подлежат исследованию в ходе главного судебного разбирательства».

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CAMONITOR.COM. «Партия "Алаш": мифы и правда о её лидерах» - В этом году исполнится 100 лет с момента создания партии «Алаш». О ее деятелях в последние годы пишут много, причем исключительно в восторженных тонах. В этой связи возникают вполне закономерные вопросы, ответить на которые мы попросили известного казахстанского историка, кандидата исторических наук, доцента Асылбека БИСЕНБАЕВА - Партию «Алаш» создали на первом всеказахском съезде в Оренбурге в июле 1917-го. В декабре того же года была провозглашена казахская автономия, а вскоре страну охватила гражданская война. Это был очень трудный период истории, лидерам автономии приходилось маневрировать между различными силами.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 


Тэги: сетевой казахстан, зонакз, ергалиев, назарбаев, ашимбаев, карин, своик, дубнов

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Комментарии читателей [5]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 13:03  
как из года в год исчисляется солидарная пенсия? Напишите
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 15:57  
как из года в год исчисляется солидарная пенсия? Напишите
-
Знал одного мужика. Умудрился в 55 лет несколько лет назад вытащит все пенсионные, перевёл в баксы, потом в тенге, удвоил и на депозит. Говорил сейчас стабильно 70 тыс тенге в месяц от депозита проценты ему старому кидают. Сам крутись и думай о своей старости, а не об этой копеечной солидарной
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 16:19  «Раздать власть»
Подобное следовало бы сделать лет 15-20 назад. До принятия законов о первом Несменяемом и продлении полномочий Лучезарного.
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 16:35  
Недоверие общества к развернувшейся антикоррупционной кампании, по мнению политолога, может быть вызвано и тем, что чиновники борются с коррупцией без участия общественности — ее ставят уже перед свершившимся фактом. При этом контроля за деятельностью министерств, национальных компаний у общества нет.
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Я,неполитик, но экономист, Бишимбаев хотел ввести вместо НДС ,налог с продажи вот и расплата за его инициатива так как сейчас На экспрот продукции НДС необлогается и возмешается в целом по РК навярняка сальдо НДС отрицательно ,основном экспортом занимаеться горно добывающие отрасли нефтегазовые и урановые трансконтиальные компания и домовырпшенные олигархы и они имеет весь и пошли против Бишимбаева, возмешение НДС из бюджета этим компаниям миллиарды им бари бир что экономика Казахстана задыхается поэтому они недопустит налог с оборота вместо НДС и бореться они против налога с оборота, пускай свои анализы скажут эконрмисты и налоговики пускай они раскроют по компаниям сколько возмешена НДС этим компаниям из бюджета стары или нет и откроют глаза общественности.
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Янв 12, 2017 17:22  
Очередная мистификация с передачей полномочий. Народ уже не верит,что -это может случиться. На дворе 2017 год.Все власть держащие навряд ли откажутся от миски с кормушкой. Бизнеса ведь ,как такового нет.

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ЕРГАЛИЕВ Гимран

ЕРГАЛИЕВ Гимран

 


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«Акорда установит жесткий контроль над управленческим аппаратом». «Где учились Масимов, Кулибаев, Келимбетов, Каппаров и Досаев». «Государство будет вынуждено проводить жёсткую политику по спасению банков»
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