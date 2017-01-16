«Какие выводы сделают для себя власть и общество из задержания экс-министра национальной экономики»

10 января Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило, что задержан бывший министр национальной экономики РК Куандык БИШИМБАЕВ. В сообщении уточняется, что Куандык Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. «Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды. В соответствии со ст. 128 УПК РК Бишимбаев водворен в ИВС ДВД г. Астана. Досудебное расследование продолжается».

Куандык Бишимбаев был освобожден от должности министра указом президента 28 декабря 2016 года. Он пробыл на этой должности 8 месяцев. С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года был председателем правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

«12 января с санкции районного суда № 2 Алматинского района Астаны в отношении Куандыка Бишимбаева избрана мера пресечения "арест"», - сообщили в Нацбюро. Досудебное расследование продолжается.

Талгат ИБРАЕВ в материале ««Байтерек» сломался?» пишет: «Свежие новости гласят, что прежний руководитель холдинга НУХ "Байтерек", недавно снятый с поста министра нацэкономики Куандык Бишимбаев все-таки арестован. На взгляд экспертов, пристально следивших за эпопеей "Байтерека", в происходящем нет ничего удивительного. Напротив, нынешние скандалы и аресты кажутся многим закономерным продолжением "славного" пути холдинга, чье название так неудачно совпадает с именованием одного из главных госсимволов Казахстана… Особенно горько сознавать, что "мальчиками в костюмах с иголочки" были присвоены средства, отпущенные на строительство арендного жилья по госпрограмме – жилья для самых бедных казахстанцев. "Байтерек" задумывался, в том числе, как средство разрешения социальных проблем, фактически опора нации, но на выходе мы получили не опору, а падающую башню».

Вадим БОРЕЙКО вопрошает – «Искоренима ли бишимбаевщина?» - ««Казус Бишимбаева» в известной мере скомпрометировал программу «Болашак». Впрочем, в обществе, в частности в соцсетях, слово «болашакер» давно уже употребляется в лучшем случае в ироническом контексте. Это человек, хорошо говорящий по-английски, умеющий носить костюм и галстук, не нюхавший пороху, не имеющий практического опыта и посаженный на государственную должность – учить жизни тех, кто ее знает. Программа, которая задумывалась как система подготовки за границей будущих управленческих кадров для республики, как социальный лифт для одаренных молодых людей, не имеющих крутых родственников, стала по преимуществу вотчиной детей непростых и успешных родителей. А диплом зарубежного вуза – еще одним «ништяком» в комплекте неотъемлемых благ».

Вячеслав ПОЛОВИНКО в статье «Какие выводы сделают для себя власть и общество из задержания экс-министра национальной экономики» пишет: «Теперь, когда в Казахстане на скамью подсудимых может сесть любой, кто так или иначе связан договорными или должностными отношениями с властью, опыт тех «болашакеров», которые действительно всего добились своим умом и сохранили в себе верность заложенным в них за границей принципам, мог бы очень сильно помочь в реконструкции всей системы. Но, увы: плесень куда прожорливее, и маловероятно, что новые выпускники, попавшие в старую кастрюлю, что-то смогут сделать. Скорее всего, они просто будут аккуратнее подстраиваться под старые условия, чтобы не попасться. Получается, что попытка создать новую элиту оказалась на грани провала. Очевидно, разочарование, оттого что по подозрению в систематическом получении взяток задержан «чиновник нового типа», присутствует и у власти, и у общества. Только выводы из этой истории могут быть сделаны совсем разные. Общество привычно позлорадствует и укрепится во мнении, что кого ты ни приводи, система все равно его сожрет. Ангелу, получившему неограниченный доступ к чужому кошельку, проще отказаться от крыльев. Где-то, может, промелькнет мысль о том, что в очередной раз назрела пора менять всю систему власти полностью – но это так и останется темой кухонной беседы».

Досым САТПАЕВ – «Борьба с коррупцией в Казахстане напоминает День сурка» - «Куандык Бишимбаев был представителем, так называемого, нового поколения управленцев. Его назначение в свое время подавали как очередную политику президента по омоложению кадров. У нас есть болашакеры (выпускники президентской программы "Болашак"), новое поколение, новая кровь, которым должны дать возможность поуправлять, порулить. Выходит, что управленцы хоть и молодые, но привычки у них как у старых агашек. Тут и возникает неприятная ситуация: выходит, что принцип меритократии, о чем говорил президент, не работает… С одной стороны, власть пытается громкими коррупционными скандалами показать, что вот она что-то делает, борется, пытается очистить госаппарат от коррупционеров. А с другой стороны – это вызывает еще большое раздражение у населения: возникает ощущение, что чем больше имитируют борьбу с коррупцией, тем больше этих коррупционеров и появляется. Это как в античном мифе, когда пытались отрубить голову гидре, а вместо нее появляется еще три головы».

Экономист Тимур ИСАЕВ в статье «Гость из «будущего»: каким запомнился управленец Бишимбаев?» отмечает, что, несмотря на объективные показания к либеральным взглядам (молодость, западное образование, отсутствие опыта работы в советской системе), экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев запомнился политикой, нацеленной на усиление роли государства.

«Продемонстрированный им карьерный рост впечатляет: в 26 лет уже стал вице-министром индустрии и торговли, а к своим нынешним 36 годам успел поруководить на самых ответственных участках. В его послужном списке должности завотделом социально-экономического мониторинга президентской администрации, зампреда фонда «Самрук-Казына», главы холдинга «Байтерек», министра национальной экономики. Оставались не взятыми только такие вершины, как посты вице-премьера и премьера. Бишимбаев был олицетворением успеха нового поколения менеджеров-«болашакеров», претендуя на то, чтобы стать ярким экономическим реформатором. Но это все следует, если исходить из биографии. Какова же содержательная сторона его работы? Правовую оценку ей сейчас намерено дать следствие. Мы же попытаемся оценить с экономической и управленческой точки зрения...

Говоря о нынешней ситуации с Бишимбаевым, многие упоминают удар по «Болашаку». Но на самом деле разделение на «болашакеров» и прочих бессмысленно. Речь не о персоналиях, а институтах. Экономическому управлению нужна глубокая институциональная реформа. Пока государство будет доминантой и распределителем ресурсов, никакие отдельные персоны ничего не изменят».

Политолог Талгат КАЛИЕВ отмечает – «Cамое страшное в том, что аресты министров давно никого не удивляют» - «Ни общественность, ни население не сомневаются в коррумпированности любого из арестованных чиновников. То есть, коррупция стала привычной частью нашей реальности. А это значит, что она стала действительно всепроникающей, и с ней уже смирились. И такая среда не просто не способна преодолеть коррупцию, а нацелена поставлять наверх новых людей с потенциально коррупционным мышлением».

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