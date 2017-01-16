По его словам, реакция Москвы на развертывание американских вооруженных сил еще больше закрепит доверие к тем, кто берется доказывать необходимость выступления в защиту прибалтийских стран на фоне российских маневров, хотя все понимают, что Россия никогда не станет захватывать этот регион

Издание Sputnik France опубликовало статью под названием «Ex-officier de l'Otan: «la menace russe est inexistante» - «Бывший офицер НАТО: «русская угроза - это несуществующая опасность».

В предисловии к ней говорится так: «Отправка 4000 солдат и 87 танков из США в Восточную Европу через Германию и скрежет американского оружия имеют целью убеждение европейцев и немцев в существовании российской угрозы», - говорит немецкий военный эксперт корреспонденту издания Sputnik».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Министр обороны США Эштон Картер стремится усложнить задачу избранному президенту Дональду Трампу, развертывая значительный американский воинский контингент в Восточной Европе с целью акцентирования внимания на так называемой опасности, которую Москва собой представляет», - заявил Йохен Шольц, подполковник Бундесвера в отставке и бывший служащий НАТО, в интервью, которое он дал изданию Sputnik.

«Вашингтоном предполагается закрепление в немецком и европейском сознании мысли о том, что Россия является очень опасной и угрожает соседним странам, в особенности прибалтийским республикам. Это решение о направлении воинского контингента в Восточную Европу также имеет целью выработку в нас привыкания к увеличению военных расходов», - отметил эксперт.

По его словам, реакция Москвы на развертывание американских вооруженных сил еще больше закрепит доверие к тем, кто берется доказывать необходимость выступления в защиту прибалтийских стран на фоне российских маневров, хотя все понимают, что Россия никогда не станет захватывать этот регион.

«Видимость такого типа угроз всегда создается с целью обоснования военных расходов», - сказал эксперт, добавив, что прибалтийские высокопоставленные должностные лица по большей части прошли обучение в Соединенных Штатах после распада СССР и получили соответствующую политическую подготовку.

В дополнение к этому собеседник корреспондента издания Sputnik процитировал напоминание Владимира Путина о том, что расстояние между Москвой и Владивостоком составляет 9 000 км и что у России планы иные, чем захватывание прибалтийских республик.

К тому же передислокация 4000 солдат и 87 танков из США в Восточную Европу через Германию и топот американских сапог, кажется, не очень вяжутся с требованиями местного законодательства. Ибо, по словам Йохена Шольца, все эти передвижения воинского контингента по территории Германии осуществляются не в рамках деятельности НАТО, а во исполнение двустороннего соглашения между Польшей и Соединенными Штатами.

«Такая ситуация вызывает серьезные вопросы относительно оказываемой Берлином логистической помощи, а в частности касательно юридического аспекта такой поддержки, какая указана только в соглашении о создании НАТО без каких бы то ни было пояснений в отношении каких-либо конкретных случаев. Мало того, в данном случае всецело используется служба логистики Бундесвера», - отметил отставной немецкий офицер.

Европе вполне может быть отведена роль стержневой основы для Соединенных Штатов в случае возникновения конфликта в регионе. Все же в этот раз Вашингтон в качестве базы для высадки выбрал немецкий порт Бремерхафен вместо польского города Гданьск.

В Бремерхафене местные жители протестовали против высадки солдат американской армии. Немецкие же средства массовой информации, со своей стороны, хранили странное молчание».

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