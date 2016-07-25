Первая в истории победа казахстанца на этапе Кубка мира по фристайлу, наши футболисты-юноши в 1/4 финала международного турнира, нежданное олимпийское «золото» и уход Данияра Елеусинова в профессиональный бокс

Фристайл: Дмитрий Рейхерд выиграл этап Кубка мира!

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд не раз становился призером этапов Кубка мира, но побеждать ему не удавалось. И вот на прошлой неделе в Лэйк-Плэсиде (США) ему наконец-то покорилась эта вершина. Причем выиграл он олимпийскую дисциплину – могул (есть еще параллельный могул, который не входит в программу зимних Игр).

В квалификации Рейхерд показал 4-й результат (среди 59 участников), уступив только призерам двух последних Олимпиад канадцу Микаэлю Кингсбери и американцу Брайану Уилсону, а также французу Бенджамину Кавэ, чемпиону мира среди юниоров. В первом финальном заезде, к которому были допущены 16 сильнейших, казахстанец стал 3-м, проиграв Кавэ и Кингсбери. Но главное – он пробился в число шести участников решающей стадии, где и стал победителем, набрав 82,20 балла. «Серебро» досталось Кавэ – 80,73, «бронзу» завоевал Уилсон – 78,08.

После двух прошедших этапов Рейхерд с 150 очками возглавил общий зачет Кубка мира среди могулистов. Следом идут Кингсбери и Кавэ, имеющие по 140. Казахстанец Павел Колмаков, который в Лэйк-Плэсиде выступил неудачно (оказался в пятой десятке), занимает 18-е место.

В женской части соревнований нашу страну представляла Юлия Галышева, которая во время квалификационного заезда допустила ошибку и стала в итоге лишь 26-й.

В Лэйк-Плэсиде состязались и представители другой дисциплины фристайла – лыжной акробатики. Лидер нашей женской сборной Жанбота Алдабергенова заняла 13-е место, а лучший в мужской команде РК Ильдар Бадрутдинов – 23-е.

Дмитрий Рейхерд

Биатлон: Галина Вишневская – уже 13-я в общем зачете КМ

Очередной, пятый в нынешнем сезоне, этап Кубка мира, состоявшийся в Рупольдинге (Германия), лишний раз показал, что не зря нашу Галину Вишневскую называют восходящей звездой мирового биатлона – она снова показала высокие результаты как в индивидуальных гонках, так и в эстафете.

На трех предыдущих этапах ей не давался спринт – выше 25-го места она не поднималась. В Рупольдинге казахстанская спортсменка тоже выступила неидеально – она оставила незакрытой одну мишень, но тем не менее заняла 8-е место (кстати, из участниц, оказавшихся в итоге в «топ-10», только Вишневская и француженка Мари Доран-Абер допустили по промаху, тогда как все остальные стреляли безупречно). Иначе говоря, она отлично пробежала по лыжне.

С учетом результатов, показанных в спринте, биатлонистки назавтра вышли на старт гонки преследования. Вишневская опять не смогла поразить все мишени (два промаха) и финишировала 11-й, что, впрочем, тоже очень даже неплохо. Первые два места, как и накануне, заняли финка Кайса Макарайнен и чешка Габриэла Коукалова, а немку Лауру Дальмайер с третьей позиции сместила Доран-Абер.

После этого этапа Вишневская поднялась на 13-е место в общем зачете Кубка мира – прежде ни одна из казахстанских биатлонисток не располагалась так высоко. Лидирует Коукалова, следом идут Макарайнен, Дальмайер и Доран-Абер.

Что касается женской эстафеты, то ее наша команда (Галина Вишневская, Дарья Усанова, Анна Кистанова и Алина Райкова) закончила 11-й, кстати, оставив позади себя сборную России.

Футбол: юношеская сборная Казахстана вышла в четвертьфинал

В Санкт-Петербурге в эти дни продолжается традиционный турнир «Мемориал Валентина Гранаткина», который проводится уже в 29-й раз. В нем участвуют юношеские (U-19) сборные из стран бывшего СССР, а также из Греции, Ирана, Индии, Словакии, Словении и Болгарии. Сначала 16 команд были распределены по четырем группам, в каждой из которых шла борьба за две путевки в первую стадию «плэй-офф» – 1/4 финала.

Первый свой матч в группе «С» казахстанские юноши (главный тренер Александр Кузнецов) провели со словаками и добились ничьей – 0:0. Затем они разошлись миром с азербайджанцами, но уже при результативной игре – 2:2 (в составе нашей команды отличились Динмухаммед Кашкен и Еркебулан Сейдахмет). Наконец, в заключительном поединке групповой стадии наши футболисты выиграли у сверстников из Латвии – 2:0 (Жанали Паруз и Еркебулан Сейдахмет).

Заняв первое место в своем квартете, казахстанцы вышли в первый раунд «плэй-офф», где встретятся со сборной Словении. Этот матч состоится сегодня, 16 января. Составы других четвертьфинальных пар: Россия – Болгария, Греция – Латвия, Словакия – команда Санкт-Петербурга.

Еркебулан Сейдахмет (№9) в матче с литовцами

Тяжелая атлетика: где-то теряем, где-то находим

Олимпийской чемпионкой 2008-го в женской весовой категории до 75 кг в ближайшее время должна быть объявлена Алла Важенина, которая на тот момент выступала за Казахстан. Дело в том, что китаянка Цао Лей, завоевавшая тогда «золото» с результатом 282 кг (128+154), официально лишена титула – перепроверка ее проб, которые были взяты на Играх в Пекине, выявила наличие запрещенных веществ. А Важенина заняла на ОИ-2008 второе место, набрав в сумме 266 кг (119+147).

Эта штангистка, уроженка Шадринска (Курганская область, РФ), не сумев попасть в национальную сборную России, в 2007-м приняла приглашение выступать за Казахстан. На Олимпиаде-2008 она стала серебряным призером, уступив лишь китаянке и выиграв у своей соотечественницы Надежды Евстюхиной (264 кг), которая, кстати, в прошлом году была лишена бронзовой медали за применение допинга.

Важенина готовилась к Олимпиаде-2008 отдельно от сборной Казахстана, в основном у себя дома в Шадринске и со своим личным тренером. Возможно, поэтому ей удалось избежать участи остальных наших штангистов-призеров тех Игр во главе с Ильей Ильиным, которые были уличены в применении анаболических стероидов и теперь должны вернуть завоеванные тогда награды.

Правда, пока неизвестно, прошли ли пробы, взятые в Пекине у самой Важениной, перепроверку. Так что не стоит спешить с поздравлениями в ее адрес – возможно всякое. Стоит сказать и о том, что в 2009-м она снова стала россиянкой, то есть, всего два года имела спортивное гражданство Казахстана. Сегодня Важенина работает директором спортивной школы в родном Щадринске.

Алла Важенина (слева)

Бокс: олимпийский чемпион решил перейти в профессионалы

Олимпийский чемпион 2016-го и чемпион мира 2013-го Данияр Елеусинов заявил о том, что завершает карьеру в любительском боксе и переходит в профессиональный. Время для дебюта на профи-ринге выбрано в общем-то правильно – он находится на пике известности и в оптимальном возрасте (в марте ему исполнится 26 лет). Однако далеко не все специалисты прочат ему яркое будущее, обращая внимание на то, что его стиль ведения боя (техничный, но не очень «ударный»), приносивший успех в любителях, не совсем подходит для профессионального бокса. Впрочем, поживем – увидим.

Ожидается, что Елеусинов начнет новый этап своей карьеры не в родной весовой категории, а в более легкой – до 66,7 кг (полусредний вес). Кстати, в этом весе самым успешным из казахстанцев в профи-боксе сегодня является Жанкош Тураров, который занимает 11-позицию в рейтинге WBA. В следующей категории (первый средний вес, до 69,8 кг) выступает Канат Ислам, 4-й в рейтинге WBA, а в еще более тяжелой (средний вес, до 72,5 кг) – не нуждающийся в представлениях Геннадий Головкин.

Данияр Елеусинов

Хоккей: «Барыс» по-прежнему занимает 6-е место на «Востоке»

На минувшей неделе «Барыс» совершил вояж в Восточную Европу, чтобы встретиться с командами Хорватии и Словакии, которые занимают соседние (11-е и 10-е) места в Западной конференции КХЛ.

Сначала казахстанский клуб поехал в Загреб, где сошелся на льду с «Медвешчаком», который в последнее время заметно поправил свое турнирное положение. Соперники показали открытый, атакующий хоккей, в котором удачливее оказался «Барыс». По две шайбы в ворота хозяев забросили Брэндон Боченски и Найджел Доус (последний, забив в нынешнем чемпионате 31 гол, занимает второе место в споре лучших снайперов лиги), еще одну – Брэндон Шиннимин. Итоговый счет – 5:4.

А вот в Братиславе казахстанская команда проиграла местному «Словану» – 1:4. Ключевым в этом матче стал второй период, в котором «Барыс» пропустил три шайбы. В заключительной трети поединка Брэндон Боченски сократил разницу в счете, но на большее подопечных Эдуарда Занковца не хватило.

Имея в своем активе 71 очко (после 49 проведенных матчей), наша команда занимает 6-е место в Восточной конференции. До располагающегося строчкой выше «Салавата Юлаева» далековато, а вот преследователи находятся близко: «Куньлунь» – 70 (50), «Адмирал» – 69 (50), «Нефтехимик» – 66 (51), «Сибирь» – 65 (50), «Автомобилист» – 64 (49). Между этими шестью командами и идет борьба за три последние путевки в «плэй-офф». Причем у «Барыса» довольно сложный календарь: сегодня он будет принимать «Салават Юлаев», а затем проведет четыре матча на выезде.

Теннис: сегодня стартует открытый чемпионат Австралии

Сегодня в Мельбурне стартует первый в нынешнем году турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии. В одиночных разрядах от Казахстана в нем примут участие пять теннисистов.

Юлия Путинцева (31-я в текущем рейтинге WTA) встретится в стартовом круге с испанкой Ларой Арруабарена (61-я). Соперницей Ярославы Шведовой (39-я) станет румынка Ирина-Камелия Бегу, «посеянная» под 27-м номером. А самая сильная оппонентка досталась Галине Воскобоевой (274-я) – это украинка Элина Свитолина, которую «посеяли» 11-й.

В мужском турнире Михаил Кукушкин (97-й в рейтинге АТР) сойдется на корте с 19-летним американцем Франсисом Тиафо (106-й). А ровесник последнего Александр Бублик (206-й), который недавно сменил российское гражданство на казахстанское, сыграет в первом круге с сильным французом Люком Пуйе (16-й).

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