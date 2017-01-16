Народные новости. 16 января 2017 г.

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Депутат предлагает рассмотреть вариант о неполном досрочном изъятии пенсионных накоплений в Казахстане
16 янваpя 2017 14:02 Просмотры 28 Комментарии 0


У алматинской VKV Company изъяли 1256 кг поддельного сливочного масла
16 янваpя 2017 14:00 Просмотры 14 Комментарии 0


Концепцию о перераспределении полномочий власти в Казахстане сформируют в начале февраля
16 янваpя 2017 13:37 Просмотры 51 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования Атамбаеву в связи с гибелью людей в результате крушения самолета
16 янваpя 2017 13:04 Просмотры 71 Комментарии 1


В алматинском ЦОНе скончался мужчина, обратившийся за временной регистрацией
16 янваpя 2017 11:54 Просмотры 210 Комментарии 4


Депутат считает нынешнюю практику наложения штрафов показателем неэффективной работы налоговых органов РК
16 янваpя 2017 11:52 Просмотры 152 Комментарии 0


Число жертв крушения самолета Boeing-747 под Бишкеком достигло 32 человек
16 янваpя 2017 10:56 Просмотры 167 Комментарии 0


Оформить пособие на рождение ребенка в Казахстане можно без привязки к месту жительства
16 янваpя 2017 10:14 Просмотры 154 Комментарии 0


В ресторане Red Dracon в центре Алматы произошел пожар; жертв и пострадавших нет
16 янваpя 2017 10:09 Просмотры 157 Комментарии 0


20 человек погибли в результате крушения грузового Boeing-747 в Чуйской области Кыргызстана
16 янваpя 2017 10:00 Просмотры 186 Комментарии 2


В Чуйской области Кыргызстана разбился грузовой Boeing-747
16 янваpя 2017 09:25 Просмотры 82 Комментарии 0


Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государства
16 янваpя 2017 09:21 Просмотры 103 Комментарии 0


Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
16 янваpя 2017 08:55 Просмотры 125 Комментарии 0


Более 900 террористов пытались проникнуть в Россию из-за рубежа
16 янваpя 2017 08:24 Просмотры 158 Комментарии 0


Иран отказался пересматривать ядерное соглашение с администрацией Трампа
16 янваpя 2017 08:10 Просмотры 100 Комментарии 0


Погода без осадков сохранится в Астане и Алматы в понедельник
16 янваpя 2017 08:04 Просмотры 94 Комментарии 0


Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
15 янваpя 2017 21:57 Просмотры 468 Комментарии 6


Сотрудничество Казахстана и ОАЭ в различных сферах обсудил Назарбаев с наследным принцем Абу-Даби
15 янваpя 2017 16:27 Просмотры 225 Комментарии 0


Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ
15 янваpя 2017 15:33 Просмотры 247 Комментарии 0


США намерены конкурировать с Китаем в сфере бизнеса в африканских странах
15 янваpя 2017 11:41 Просмотры 224 Комментарии 0


Турция возвела на границе с Сирией и Ираком стену протяженностью 330 км
15 янваpя 2017 10:28 Просмотры 334 Комментарии 0


Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане
15 янваpя 2017 09:41 Просмотры 226 Комментарии 0


В Нидерландах призвали возобновить поиск останков жертв малайзийского Boeing-777 на востоке Украины
15 янваpя 2017 09:16 Просмотры 213 Комментарии 0


В Астане и Алматы в воскресенье будет без осадков
15 янваpя 2017 09:05 Просмотры 156 Комментарии 0


Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
14 янваpя 2017 19:35 Просмотры 315 Комментарии 0


Казахстан намерен увеличить экспорт нефти по российской секции нефтепровода Баку-Новороссийск
14 янваpя 2017 19:00 Просмотры 240 Комментарии 0


В Астане внедрят соцопросы для оценки работы акимата по развитию города
14 янваpя 2017 15:43 Просмотры 221 Комментарии 4


Более 157 тыс. казахстанцев зарегистрировались за неделю, из них 78 тыс. получили временную регистрацию – МВД
14 янваpя 2017 13:14 Просмотры 438 Комментарии 1


В Таджикистане полностью сняли энерголимит
14 янваpя 2017 10:12 Просмотры 279 Комментарии 0


Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане
14 янваpя 2017 09:39 Просмотры 347 Комментарии 2


Обама продлил американские санкции против России и Ирана
14 янваpя 2017 09:15 Просмотры 266 Комментарии 0


Без осадков будет в субботу на большей части Казахстана
14 янваpя 2017 09:03 Просмотры 237 Комментарии 0


Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
13 янваpя 2017 19:47 Просмотры 341 Комментарии 2


Рабочая группа по перераспределению полномочий власти в Казахстане обсудила организационные вопросы
13 янваpя 2017 18:50 Просмотры 526 Комментарии 5


Возврат размещенных на депозитах в «Казинвестбанке» средств ЕНПФ прокомментировали в Нацбанке
13 янваpя 2017 18:12 Просмотры 495 Комментарии 2


Совет директоров ЕНПФ не рассматривал сделку фонда по покупке облигаций
13 янваpя 2017 17:39 Просмотры 426 Комментарии 3


К 105-летию Кунаева в его доме-музее в Алматы возобновил работу кинозал
13 янваpя 2017 17:33 Просмотры 353 Комментарии 7


Казахстан стал председателем экономико-экологического комитета ОБСЕ
13 янваpя 2017 17:28 Просмотры 253 Комментарии 0


Назначен новый глава ЕНПФ
13 янваpя 2017 17:22 Просмотры 488 Комментарии 6


Несоответствие качества образования в колледжах РК требованиям работодателей и международным стандартам констатируют в МОН
13 янваpя 2017 17:11 Просмотры 332 Комментарии 2


В Казахстане разрабатывают единую форму доверенности для сдачи автомобилей на утилизацию
13 янваpя 2017 16:22 Просмотры 230 Комментарии 0


Безработица в Казахстане в декабре 2016 г. осталась на уровне 5%
13 янваpя 2017 15:45 Просмотры 297 Комментарии 3


В Казахстане всего 34,6% педагогов дошкольных учреждений имеют профильное образование
13 янваpя 2017 15:29 Просмотры 305 Комментарии 1


Среднедушевые реальные доходы казахстанцев в ноябре за год сократились на 5,9%
13 янваpя 2017 15:21 Просмотры 267 Комментарии 1


В Казахстане выявили около 500 иностранных перевозчиков грузов, работавших без разрешений
13 янваpя 2017 14:53 Просмотры 425 Комментарии 0


В Казахстане с 16 января отменят «желтый» уровень террористической опасности
13 янваpя 2017 13:30 Просмотры 313 Комментарии 1


Иностранцы интересуются редкометальной компанией «Казатомпрома»
13 янваpя 2017 12:20 Просмотры 517 Комментарии 2


В Алматы выявлена типография по производству фальшивых тенге; изъято Т2,5 млн
13 янваpя 2017 11:58 Просмотры 594 Комментарии 1


Гражданин Южной Кореи организовал в караоке-баре в центре Алматы притон по оказанию интимных услуг иностранцам
13 янваpя 2017 11:14 Просмотры 516 Комментарии 0


Казахстанцы смогут анонимно сообщать о проявлениях экстремизма и терроризма на сайте генпрокуратуры
13 янваpя 2017 10:02 Просмотры 291 Комментарии 0


Число безработных в мире в 2017 г. достигнет 201 млн человек
13 янваpя 2017 10:00 Просмотры 261 Комментарии 1


Бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев арестован на 2 мес.
13 янваpя 2017 09:34 Просмотры 426 Комментарии 2


США должны быть на переговорах в Астане по урегулированию сирийского конфликта, считает глава МИД Турции
13 янваpя 2017 08:49 Просмотры 325 Комментарии 0


Стабильность и безопасность в ЦА невозможны без фундаментального решения проблем Афганистана – МИД РК
13 янваpя 2017 08:34 Просмотры 230 Комментарии 0


Ассанж назвал условия, при которых он готов на экстрадицию в США
13 янваpя 2017 08:19 Просмотры 318 Комментарии 0


Неустойчивая погода с осадками ожидается в пятницу на большей части Казахстана
13 янваpя 2017 08:09 Просмотры 218 Комментарии 0


Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
12 янваpя 2017 21:12 Просмотры 374 Комментарии 0


Экс-начальник отдела УБН ДВД Астаны и его подчиненные осуждены за покровительство наркоторговцам
12 янваpя 2017 20:16 Просмотры 617 Комментарии 0


Назарбаев распорядился провести аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» до 1 июля 2017 г.
12 янваpя 2017 18:40 Просмотры 577 Комментарии 7


Ряд СМИ в Казахстане публикует незаконную рекламу БАДов, заявляя об их лечебных свойствах
12 янваpя 2017 18:06 Просмотры 385 Комментарии 0


Президент Таджикистана назначил старшего сына мэром Душанбе
12 янваpя 2017 17:35 Просмотры 419 Комментарии 2


Назарбаев обсудил с Путиным подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию
12 янваpя 2017 16:40 Просмотры 287 Комментарии 0


Нефтяное соглашение членами ОПЕК и добытчиками вне картеля выполняется примерно на 73%
12 янваpя 2017 16:09 Просмотры 285 Комментарии 0


Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России
12 янваpя 2017 15:30 Просмотры 296 Комментарии 0


Рост индекса KASE не подкреплен инвестициями на фондовом рынке, считает аналитик
12 янваpя 2017 14:38 Просмотры 313 Комментарии 0


Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
11 янваpя 2017 20:14 Просмотры 582 Комментарии 1


Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
10 янваpя 2017 20:09 Просмотры 630 Комментарии 1


Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
9 янваpя 2017 20:09 Просмотры 605 Комментарии 0


Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
8 янваpя 2017 18:45 Просмотры 484 Комментарии 0


Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
7 янваpя 2017 15:43 Просмотры 629 Комментарии 0


ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
6 янваpя 2017 19:20 Просмотры 821 Комментарии 5


Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
5 янваpя 2017 21:38 Просмотры 793 Комментарии 0


Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
4 янваpя 2017 23:02 Просмотры 504 Комментарии 0


Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
3 янваpя 2017 20:45 Просмотры 911 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
2 янваpя 2017 17:00 Просмотры 768 Комментарии 0


ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
1 янваpя 2017 20:05 Просмотры 700 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
31 декабpя 2016 21:27 Просмотры 685 Комментарии 0


Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
30 декабpя 2016 20:24 Просмотры 732 Комментарии 0


Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
29 декабpя 2016 23:15 Просмотры 906 Комментарии 0


Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
28 декабpя 2016 20:00 Просмотры 978 Комментарии 0


Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
27 декабpя 2016 21:50 Просмотры 1130 Комментарии 0


Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
26 декабpя 2016 23:20 Просмотры 742 Комментарии 0


Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
25 декабpя 2016 20:41 Просмотры 1024 Комментарии 0


Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
24 декабpя 2016 15:05 Просмотры 1782 Комментарии 0


Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
23 декабpя 2016 21:26 Просмотры 1337 Комментарии 0
16 янваpя 2017 06:30 / Народная рубрика
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Народные новости. 16 января 2017 г.

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Тэги: новости слухи, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

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Комментарии читателей [21]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 09:48  
Салам всем!
Ждем новые аресты?
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 10:57  стукачи... они и в Британии стукачи...
В Британии беременную стюардессу EasyJet уволили за съеденный бутерброд

Стюардессу компании EasyJet Шеннон Глисон уволили после служебного расследования, которое показало, что девушку угостили бутербродом, однако не предъявили ей документа, который бы подтвердил факт покупки продукта.
Как отмечает The Daily Mail, девушка, которая находится на 18 неделе беременности, приняла от одного из членов экипажа багет с беконом, после чего их коллега обратился с жалобой в компанию EasyJet.

Также сообщается, что в соответствии с регламентом, девушка была обязана потребовать чек за предложенный ей продукт.

Позже девушка принесла извинения и предложила оплатить бутерброд, однако была уволена вместе с членом экипажа, который и предложил ей багет.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:04  
Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
------------------------------------------ -

ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.

А казахские националисты на чьей стороне?
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:16  
В других сайтах пишут что арестовали экс зама администрации президента Майлыбаева за хищения 1,3 миллиардов тенге которые были выделены за какие то исследования и по делу Бишимбаева. Почему другие СМИ молчат?
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:17  
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
-------------------------------

Саудовская Аравия уже победила в Йемене, где хуситы жгут саудовские "абрамсы" на счёт раз-два-три?
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:23  
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
-------------------------------

готова... также как в 1944 году другая коалиция была готова объединить усилия с СССР в борьбе с гитлеровской коалицеией... когда уже стало понятно, что Гитлер рано или поздно будет разгромлен...
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:32  
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
-------------------------------

это участие будет включать наземные операции или это будет только "войнушка на расстоянии", чтобы побомбить школы и больницы в Сирии?

кстати, а Сирия и Ирак пригласили "военную коалицию арабских и мусульманских стран, сформированных Саудовской Аравией" к себе?

и ещё вопрос... при освобождении Аллепо было столько визга так называемой демократической и не демократической "общественности" по поводу якобы гуманитарной катастрофы в городе... город осовободили... почему те, кто визжал больше всех, не помогает жителям освобождённого города?..

где все международные гуманитарные организации?... и почему визг был исключительно по поводу Аллепо?.. что, на другой части Сирии война не идёт?..
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:34  


Комментарий удален модератором.
9
azatal
Свой человек  ( ? )


зарегистрирован: 14.07.2014
комментов: 1749
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:36  Разбился самолет в Бишкеке
Иманды болсын.
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:37  
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
-------------------------------

лучше бы мусульмани коалиции помогли бы гуманитарно мусульманам с освобождённых территорий Ирака и Сирии...

кстати, почему Саудовская Аравия и другие богатые арабские и мусульманские страны не помогли тем, кого в последствии назвали беженцами в Европе?
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:44  
умер еще один человек в цоне ,читал в новостях сегодня
12
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:49  
Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
------------------------------------------ -

ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.
-------------------
Чувствуют когда надо присоединяться. К разделу пирога. Вдруг что либо перепадёт. Как никак тоже участвовали.
13
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 11:57  мир станет немного чище
ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.
-------------------
14
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 12:36  
Государственный визит Си Цзиньпина в Швейцарию стал первым подобным визитом главы китайского государства в эту страну с начала нового столетия.

Швейцария является одной из первых западных стран, признавших КНР и установивших с ней дипотношения. За последние годы двусторонние межгосударственные отношения сохраняли благоприятную тенденцию развития.

Замминистра иностранных дел КНР Ли Баодун сказал: «Усиление двусторонних контактов на высоком уровне между Китаем и Швейцарией, углубление сотрудничества в сфере инновации и свободной торговли, не только приносят благо народам обеих стран, но и демонстрируют, что Китай и Швейцария приложат совместные усилия для содействия китайско-европейскому сотрудничеству, поддержанию мира, стабильности и развития во всем мире».

Ли Баодун сообщил, что 17 января председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и выступит с речью на церемонии ее открытия. В рамках форума также запланирована встреча китайского лидера с председателем ВЭФ Клаусом Швабом.

Ли Баодун отметил, что китайская сторона воспользуется форумом в Давосе, чтобы провести обмен мнениями со всеми сторонами по таким вопросам, как противодействие глобальным вызовам, содействие здоровому и стабильному развитию мировой экономики.

Как отметил китайский дипломат, участие председателя КНР в ежегодной сессии ВЭФ имеет важное историческое значение.
15
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 12:38  
«От присутствия Си Цзиньпина на сессии китайская сторона ожидает следующих результатов: во-первых, процесс экономической глобализации будет развиваться в более инклюзивном направлении и на основе всеобщей системы преференций. Во-вторых, удастся найти пути выведения мировой экономики из затруднительного положения и повысить уверенность международного сообщества в перспективах мировой экономики. В-третьих, участники сессии получат возможность ознакомиться с достижениями Китая после начала политики реформ и открытости и опытом развития страны. В-четвертых, расширятся обмены и сотрудничество Китая с ВЭФ».

18 января Си Цзиньпин также посетит штаб-квартиру ООН в Женеве, штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского комитета в Лозанне. Ли Баодун сообщил, что председатель КНР примет участие в ряде важных дипломатических и многосторонних мероприятий в офисе ООН, ВОЗ и МОК, а также проведет встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, гендиректором ВОЗ Маргарет Чен и президентом МОК Томасом Бахом.

«В штаб-квартире ООН председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью на тему выстраивания единого мирового сообщества с общей судьбой. В ходе визита Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями с главами соответствующих органов системы ООН по вопросам, связанным с повышением уровня сотрудничества».
16
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 13:09  ...признали движение Земли вокруг Солнца в 1992, но рулят и
Франциск заявил, что действующие структуры не справились с задачей мирового финансового регулятора
11 января 2017 "Известия"

К тотальной реформе мировой банковской системы призвал папа римский Франциск. Понтифик предложил создать новое финансовое ведомство — Центральный банк, общий для всех государств. По замыслу Франциска, центробанки стран мира передали бы этой организации часть своих полномочий.

Свою точку зрения папа римский изложил в докладе, представленном министерством справедливости и мира Святого престола. Он обосновывает такую радикальную инициативу тем, что нынешние надбанковские организации, например МВФ, не выполняют свои стабилизирующие и контролирующие функции.

«Фактически очевидна возникающая потребность в структуре, которая бы выполняла функции центрального мирового банка, регулирующего потоки и обмен валют, как это делают национальные ЦБ», — говорится в докладе, текст которого цитирует «Эксперт».

По мнению Франциска, создание принципиально новой институции предотвратит рост пропасти между богатыми и нищими, что в итоге приведет ко все новым вспышкам насилия и подрыву демократических устоев общества.

Франциск признает, что создание общемирового Центробанка приведет к ослаблению суверенитета отдельных стран в вопросах денежной политики, однако, по мнению понтифика, преимущества такой реформы перевешивают этот недостаток.
17
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 13:22  Пермский сенатор совершал покупки на самом дорогом курорте И
Сенатора от Пермского края Алексея Пушкова заметили на одном из самых дорогих курортов средиземноморского побережья Испании — Марбелье. Российский политик, который ратовал за возрождение российских курортов, совершал покупки в торговом центре фешенебельного курорта Коста-дель-Соль.

«Загоревший и отдохнувший Алексей Пушков в торговом центре Марбелье оформляет покупки tax free. А иностранный агент все равно ты», — пишут в соцсетях, приложив фото Пушкова на дорогом курорте.

«Придет время — и нынешний российский патриотизм займет достойное место в учебнике психиатрии в разделе „Раздвоение личности“», — поддерживает блогер под ником «Дядюшка Шу».

Алексей Пушков, представляющий в Совете Федерации Пермский край, возглавляет комиссию по взаимодействию со СМИ и совершенствованию законодательства в этой сфере. На эту должность он был назначен в конце октября 2016 года, писала «Газета.ру».

Отметим, что политики после введения санкций призывают россиян отдыхать только на отечественных курортах и заявляют, что сами тоже не выезжают за границу.
==========

один из ярых патриотов )
18
Асгл
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 13:34  
хехехе
ждём когда 17-ая напишет о том что в КП писали про собаку Путина а навальнеру это не понравилось.
19
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 13:54  
Государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела, которая прибыла в Саудовскую Аравию в составе испанской делегации во главе с королем Фелипе VI, отказалась соблюдать дресс-код. На встречи с саудовским руководством она приходила в короткой юбке и с непокрытой головой, сообщает испанское издание Mundo.

Это далеко не первый случай, когда западные политики-женщины нарушают протокол. Так, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в минувшем декабре пришла на переговоры в брючном костюме и без платка. "Я, разумеется, уважаю культуру и обычаи стран, в которые езжу, и пытаюсь приспосабливаться. Но что касается одежды, то есть граница: я не покрываю голову платком и я ношу брюки", — заявила глава немецкого военного ведомства.

Отказалась соблюдать дресс-код во время визита президента США Барака Обамы в январе 2015 года и первая леди Мишель Обама. На встречу с саудовским королем она пришла с непокрытой головой. Репортеры, освещавшие визит Обамы, обратили внимание и на другое нарушение этикета: первая леди США и король пожали друг другу руки, при том что ислам запрещает мужчинам прикасаться к посторонним женщинам.
МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела, которая прибыла в Саудовскую Аравию в составе испанской делегации во главе с королем Фелипе VI, отказалась соблюдать дресс-код.

Российские туристы во время экскурсии в египетском городе Шарм-эш-Шейхе. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Дресс-код для туристов в разных странах мира
На встречи с саудовским руководством она приходила в короткой юбке и с непокрытой головой, сообщает испанское издание Mundo. Внешний вид испанского политика вызвал недовольство ряда саудовских СМИ.
Это далеко не первый случай, когда западные политики-женщины нарушают протокол. Так, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в минувшем декабре пришла на переговоры в брючном костюме и без платка. "Я, разумеется, уважаю культуру и обычаи стран, в которые езжу, и пытаюсь приспосабливаться. Но что касается одежды, то есть граница: я не покрываю голову платком и я ношу брюки", — заявила глава немецкого военного ведомства.

Отказалась соблюдать дресс-код во время визита президента США Барака Обамы в январе 2015 года и первая леди Мишель Обама. На встречу с саудовским королем она пришла с непокрытой головой. Репортеры, освещавшие визит Обамы, обратили внимание и на другое нарушение этикета: первая леди США и король пожали друг другу руки, при том что ислам запрещает мужчинам прикасаться к посторонним женщинам.

Король Испании находится с первым визитом в Саудовской Аравии. В состав испанской делегации входят глава МИД, министр развития, государственные секретари по торговле, по инфраструктуре и по обороне, также прибыли испанские предприниматели, в том числе руководство судостроительной компании Navantia, которое обсудит контракт на строительство для арабского государства пяти корветов на общую сумму в 2 миллиарда евро.
20
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 13:59  Как на чьей?
ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.

А казахские националисты на чьей стороне?
-----------------------
Они пока не знают... Для начала им надо разобраться кто из них самый-самый-самый улы казахский националист, казахскистие всех прочих казахских националистов. Потом они должны определить, кому из них все остальные должны заглядывать в рот... Потом надо рассмотреть и прийти к согласию....
Короче - некогда им!
21
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 14:09  
18
Асгл
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 13:34
хехехе
ждём когда 17-ая напишет о том что в КП писали про собаку Путина а навальнеру это не понравилось.
============

пукин сунгоркину кажный год медальку на шею вешает

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