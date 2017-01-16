Народные новости. 16 января 2017 г.

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1
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 09:48
Салам всем!
Ждем новые аресты?
2
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 10:57 стукачи... они и в Британии стукачи...
В Британии беременную стюардессу EasyJet уволили за съеденный бутерброд
Стюардессу компании EasyJet Шеннон Глисон уволили после служебного расследования, которое показало, что девушку угостили бутербродом, однако не предъявили ей документа, который бы подтвердил факт покупки продукта.
Как отмечает The Daily Mail, девушка, которая находится на 18 неделе беременности, приняла от одного из членов экипажа багет с беконом, после чего их коллега обратился с жалобой в компанию EasyJet.
Также сообщается, что в соответствии с регламентом, девушка была обязана потребовать чек за предложенный ей продукт.
Позже девушка принесла извинения и предложила оплатить бутерброд, однако была уволена вместе с членом экипажа, который и предложил ей багет.
3
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:04
Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
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ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.
А казахские националисты на чьей стороне?
4
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:16
В других сайтах пишут что арестовали экс зама администрации президента Майлыбаева за хищения 1,3 миллиардов тенге которые были выделены за какие то исследования и по делу Бишимбаева. Почему другие СМИ молчат?
5
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:17
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
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Саудовская Аравия уже победила в Йемене, где хуситы жгут саудовские "абрамсы" на счёт раз-два-три?
6
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:23
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
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готова... также как в 1944 году другая коалиция была готова объединить усилия с СССР в борьбе с гитлеровской коалицеией... когда уже стало понятно, что Гитлер рано или поздно будет разгромлен...
7
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:32
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
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это участие будет включать наземные операции или это будет только "войнушка на расстоянии", чтобы побомбить школы и больницы в Сирии?
кстати, а Сирия и Ирак пригласили "военную коалицию арабских и мусульманских стран, сформированных Саудовской Аравией" к себе?
и ещё вопрос... при освобождении Аллепо было столько визга так называемой демократической и не демократической "общественности" по поводу якобы гуманитарной катастрофы в городе... город осовободили... почему те, кто визжал больше всех, не помогает жителям освобождённого города?..
где все международные гуманитарные организации?... и почему визг был исключительно по поводу Аллепо?.. что, на другой части Сирии война не идёт?..
Военная коалиция арабских и мусульманских стран, сформированная Саудовской Аравией, готова объединить усилия с альянсом во главе с США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке
-------------------------------
лучше бы мусульмани коалиции помогли бы гуманитарно мусульманам с освобождённых территорий Ирака и Сирии...
кстати, почему Саудовская Аравия и другие богатые арабские и мусульманские страны не помогли тем, кого в последствии назвали беженцами в Европе?
11
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:44
умер еще один человек в цоне ,читал в новостях сегодня
12
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:49
Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
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ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.
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Чувствуют когда надо присоединяться. К разделу пирога. Вдруг что либо перепадёт. Как никак тоже участвовали.
13
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 11:57 мир станет немного чище
ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.
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14
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 12:36
Государственный визит Си Цзиньпина в Швейцарию стал первым подобным визитом главы китайского государства в эту страну с начала нового столетия.
Швейцария является одной из первых западных стран, признавших КНР и установивших с ней дипотношения. За последние годы двусторонние межгосударственные отношения сохраняли благоприятную тенденцию развития.
Замминистра иностранных дел КНР Ли Баодун сказал: «Усиление двусторонних контактов на высоком уровне между Китаем и Швейцарией, углубление сотрудничества в сфере инновации и свободной торговли, не только приносят благо народам обеих стран, но и демонстрируют, что Китай и Швейцария приложат совместные усилия для содействия китайско-европейскому сотрудничеству, поддержанию мира, стабильности и развития во всем мире».
Ли Баодун сообщил, что 17 января председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе и выступит с речью на церемонии ее открытия. В рамках форума также запланирована встреча китайского лидера с председателем ВЭФ Клаусом Швабом.
Ли Баодун отметил, что китайская сторона воспользуется форумом в Давосе, чтобы провести обмен мнениями со всеми сторонами по таким вопросам, как противодействие глобальным вызовам, содействие здоровому и стабильному развитию мировой экономики.
Как отметил китайский дипломат, участие председателя КНР в ежегодной сессии ВЭФ имеет важное историческое значение.
15
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 12:38
«От присутствия Си Цзиньпина на сессии китайская сторона ожидает следующих результатов: во-первых, процесс экономической глобализации будет развиваться в более инклюзивном направлении и на основе всеобщей системы преференций. Во-вторых, удастся найти пути выведения мировой экономики из затруднительного положения и повысить уверенность международного сообщества в перспективах мировой экономики. В-третьих, участники сессии получат возможность ознакомиться с достижениями Китая после начала политики реформ и открытости и опытом развития страны. В-четвертых, расширятся обмены и сотрудничество Китая с ВЭФ».
18 января Си Цзиньпин также посетит штаб-квартиру ООН в Женеве, штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского комитета в Лозанне. Ли Баодун сообщил, что председатель КНР примет участие в ряде важных дипломатических и многосторонних мероприятий в офисе ООН, ВОЗ и МОК, а также проведет встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, гендиректором ВОЗ Маргарет Чен и президентом МОК Томасом Бахом.
«В штаб-квартире ООН председатель КНР Си Цзиньпин выступит с важной речью на тему выстраивания единого мирового сообщества с общей судьбой. В ходе визита Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями с главами соответствующих органов системы ООН по вопросам, связанным с повышением уровня сотрудничества».
16
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 13:09 ...признали движение Земли вокруг Солнца в 1992, но рулят и
Франциск заявил, что действующие структуры не справились с задачей мирового финансового регулятора
11 января 2017 "Известия"
К тотальной реформе мировой банковской системы призвал папа римский Франциск. Понтифик предложил создать новое финансовое ведомство — Центральный банк, общий для всех государств. По замыслу Франциска, центробанки стран мира передали бы этой организации часть своих полномочий.
Свою точку зрения папа римский изложил в докладе, представленном министерством справедливости и мира Святого престола. Он обосновывает такую радикальную инициативу тем, что нынешние надбанковские организации, например МВФ, не выполняют свои стабилизирующие и контролирующие функции.
«Фактически очевидна возникающая потребность в структуре, которая бы выполняла функции центрального мирового банка, регулирующего потоки и обмен валют, как это делают национальные ЦБ», — говорится в докладе, текст которого цитирует «Эксперт».
По мнению Франциска, создание принципиально новой институции предотвратит рост пропасти между богатыми и нищими, что в итоге приведет ко все новым вспышкам насилия и подрыву демократических устоев общества.
Франциск признает, что создание общемирового Центробанка приведет к ослаблению суверенитета отдельных стран в вопросах денежной политики, однако, по мнению понтифика, преимущества такой реформы перевешивают этот недостаток.
17
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 13:22 Пермский сенатор совершал покупки на самом дорогом курорте И
Сенатора от Пермского края Алексея Пушкова заметили на одном из самых дорогих курортов средиземноморского побережья Испании — Марбелье. Российский политик, который ратовал за возрождение российских курортов, совершал покупки в торговом центре фешенебельного курорта Коста-дель-Соль.
«Загоревший и отдохнувший Алексей Пушков в торговом центре Марбелье оформляет покупки tax free. А иностранный агент все равно ты», — пишут в соцсетях, приложив фото Пушкова на дорогом курорте.
«Придет время — и нынешний российский патриотизм займет достойное место в учебнике психиатрии в разделе „Раздвоение личности“», — поддерживает блогер под ником «Дядюшка Шу».
Алексей Пушков, представляющий в Совете Федерации Пермский край, возглавляет комиссию по взаимодействию со СМИ и совершенствованию законодательства в этой сфере. На эту должность он был назначен в конце октября 2016 года, писала «Газета.ру».
Отметим, что политики после введения санкций призывают россиян отдыхать только на отечественных курортах и заявляют, что сами тоже не выезжают за границу.
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один из ярых патриотов )
18
Асгл Аноним
Пн Янв 16, 2017 13:34
хехехе
ждём когда 17-ая напишет о том что в КП писали про собаку Путина а навальнеру это не понравилось.
19
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 13:54
Государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела, которая прибыла в Саудовскую Аравию в составе испанской делегации во главе с королем Фелипе VI, отказалась соблюдать дресс-код. На встречи с саудовским руководством она приходила в короткой юбке и с непокрытой головой, сообщает испанское издание Mundo.
Это далеко не первый случай, когда западные политики-женщины нарушают протокол. Так, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в минувшем декабре пришла на переговоры в брючном костюме и без платка. "Я, разумеется, уважаю культуру и обычаи стран, в которые езжу, и пытаюсь приспосабливаться. Но что касается одежды, то есть граница: я не покрываю голову платком и я ношу брюки", — заявила глава немецкого военного ведомства.
Отказалась соблюдать дресс-код во время визита президента США Барака Обамы в январе 2015 года и первая леди Мишель Обама. На встречу с саудовским королем она пришла с непокрытой головой. Репортеры, освещавшие визит Обамы, обратили внимание и на другое нарушение этикета: первая леди США и король пожали друг другу руки, при том что ислам запрещает мужчинам прикасаться к посторонним женщинам.
МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела, которая прибыла в Саудовскую Аравию в составе испанской делегации во главе с королем Фелипе VI, отказалась соблюдать дресс-код.
Отказалась соблюдать дресс-код во время визита президента США Барака Обамы в январе 2015 года и первая леди Мишель Обама. На встречу с саудовским королем она пришла с непокрытой головой. Репортеры, освещавшие визит Обамы, обратили внимание и на другое нарушение этикета: первая леди США и король пожали друг другу руки, при том что ислам запрещает мужчинам прикасаться к посторонним женщинам.
Король Испании находится с первым визитом в Саудовской Аравии. В состав испанской делегации входят глава МИД, министр развития, государственные секретари по торговле, по инфраструктуре и по обороне, также прибыли испанские предприниматели, в том числе руководство судостроительной компании Navantia, которое обсудит контракт на строительство для арабского государства пяти корветов на общую сумму в 2 миллиарда евро.
20
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 13:59 Как на чьей?
ИСЛАМСКАЯ коалиция против ИСЛАМСКОГО государства.
А казахские националисты на чьей стороне?
-----------------------
Они пока не знают... Для начала им надо разобраться кто из них самый-самый-самый улы казахский националист, казахскистие всех прочих казахских националистов. Потом они должны определить, кому из них все остальные должны заглядывать в рот... Потом надо рассмотреть и прийти к согласию....
Короче - некогда им!
21
Anonymous Аноним
Пн Янв 16, 2017 14:09
18
Асгл
Аноним
Сообщение Пн Янв 16, 2017 13:34
хехехе
ждём когда 17-ая напишет о том что в КП писали про собаку Путина а навальнеру это не понравилось.
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пукин сунгоркину кажный год медальку на шею вешает
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