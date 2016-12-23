Навязываемое государством финансовое бремя продолжит увеличиваться

|
|
|
Депутат предлагает рассмотреть вариант о неполном досрочном изъятии пенсионных накоплений в Казахстане
У алматинской VKV Company изъяли 1256 кг поддельного сливочного масла
Концепцию о перераспределении полномочий власти в Казахстане сформируют в начале февраля
В алматинском ЦОНе скончался мужчина, обратившийся за временной регистрацией
Депутат считает нынешнюю практику наложения штрафов показателем неэффективной работы налоговых органов РК
Число жертв крушения самолета Boeing-747 под Бишкеком достигло 32 человек
Оформить пособие на рождение ребенка в Казахстане можно без привязки к месту жительства
В ресторане Red Dracon в центре Алматы произошел пожар; жертв и пострадавших нет
В Чуйской области Кыргызстана разбился грузовой Boeing-747
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государства
Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
Более 900 террористов пытались проникнуть в Россию из-за рубежа
Иран отказался пересматривать ядерное соглашение с администрацией Трампа
Погода без осадков сохранится в Астане и Алматы в понедельник
Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
Сотрудничество Казахстана и ОАЭ в различных сферах обсудил Назарбаев с наследным принцем Абу-Даби
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ
США намерены конкурировать с Китаем в сфере бизнеса в африканских странах
Турция возвела на границе с Сирией и Ираком стену протяженностью 330 км
Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане
В Нидерландах призвали возобновить поиск останков жертв малайзийского Boeing-777 на востоке Украины
В Астане и Алматы в воскресенье будет без осадков
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
Казахстан намерен увеличить экспорт нефти по российской секции нефтепровода Баку-Новороссийск
В Астане внедрят соцопросы для оценки работы акимата по развитию города
Более 157 тыс. казахстанцев зарегистрировались за неделю, из них 78 тыс. получили временную регистрацию – МВД
В Таджикистане полностью сняли энерголимит
Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане
Обама продлил американские санкции против России и Ирана
Без осадков будет в субботу на большей части Казахстана
Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
Рабочая группа по перераспределению полномочий власти в Казахстане обсудила организационные вопросы
Возврат размещенных на депозитах в «Казинвестбанке» средств ЕНПФ прокомментировали в Нацбанке
Совет директоров ЕНПФ не рассматривал сделку фонда по покупке облигаций
К 105-летию Кунаева в его доме-музее в Алматы возобновил работу кинозал
Казахстан стал председателем экономико-экологического комитета ОБСЕ
Назначен новый глава ЕНПФ
Несоответствие качества образования в колледжах РК требованиям работодателей и международным стандартам констатируют в МОН
В Казахстане разрабатывают единую форму доверенности для сдачи автомобилей на утилизацию
Безработица в Казахстане в декабре 2016 г. осталась на уровне 5%
В Казахстане всего 34,6% педагогов дошкольных учреждений имеют профильное образование
Среднедушевые реальные доходы казахстанцев в ноябре за год сократились на 5,9%
В Казахстане выявили около 500 иностранных перевозчиков грузов, работавших без разрешений
В Казахстане с 16 января отменят «желтый» уровень террористической опасности
Иностранцы интересуются редкометальной компанией «Казатомпрома»
В Алматы выявлена типография по производству фальшивых тенге; изъято Т2,5 млн
Гражданин Южной Кореи организовал в караоке-баре в центре Алматы притон по оказанию интимных услуг иностранцам
Казахстанцы смогут анонимно сообщать о проявлениях экстремизма и терроризма на сайте генпрокуратуры
Число безработных в мире в 2017 г. достигнет 201 млн человек
Бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев арестован на 2 мес.
США должны быть на переговорах в Астане по урегулированию сирийского конфликта, считает глава МИД Турции
Стабильность и безопасность в ЦА невозможны без фундаментального решения проблем Афганистана – МИД РК
Ассанж назвал условия, при которых он готов на экстрадицию в США
Неустойчивая погода с осадками ожидается в пятницу на большей части Казахстана
Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
Экс-начальник отдела УБН ДВД Астаны и его подчиненные осуждены за покровительство наркоторговцам
Назарбаев распорядился провести аттестацию административных госслужащих корпуса «Б» до 1 июля 2017 г.
Ряд СМИ в Казахстане публикует незаконную рекламу БАДов, заявляя об их лечебных свойствах
Президент Таджикистана назначил старшего сына мэром Душанбе
Назарбаев обсудил с Путиным подготовку к предстоящей в Астане встрече по сирийскому урегулированию
Нефтяное соглашение членами ОПЕК и добытчиками вне картеля выполняется примерно на 73%
Совет глав правительств стран СНГ пройдет 26 мая в России
Рост индекса KASE не подкреплен инвестициями на фондовом рынке, считает аналитик
Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК
|
ЮРИЦЫН Владислав
ЮРИЦЫН Владислав
Смертельный кризис: карта распространения эпидемии передозировки наркотиками в США
ticker tape
Передозировка наркотиками убивает больше...
Қазақтың болашақ ел басы қандай болу керек?
Ақжолтай
Қазақтың болашақ ел басы қандай болу керек?...
«Сделаем Америку великой, мамой клянусь»: Саакашвили в нелепой одежде замечен в Нью-Йорке
Desert Shark
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили...
Под цвет событий и чай
Пограничник
Очень интересные события - ну...
Дойче Вэлле: Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться...
Тихийужасглавреда
Почти 20 лет шли споры о базировании войск НАТО в...
Когда силовики не рулят
Кайрат Кудайбергенов
Как показало время, не всегда...
Туркменский доктор Айболит
Язберды Бердыгулыев
В последнее время инфекционные заболевания в...
Филипп Экозьянц. Откровение украинского инструктора
Отказ сборных от приезда на ЧМ-2018 может отразиться на лишении России турнира
Zhomart77
Порадуемся за Россию - наконец-то, избавится от...
Боевики в шоке — Керри заявил, что Россия спасла Сирию, а оппозиция тесно связана с ИГИЛ и «Аль-Каидой»
dailynews
Госсекретарь США Керри шокировал боевиков...
|
16 янваpя 2017 13:00Жизнь
«Сохранить политическую стабильность в Казахстане может самосохранение нашей элиты». «В последнее время «в расход» идут, казалось бы, неприкасаемые – любимчики, дети соратников и друзей, молодые и перспективные»
16 янваpя 2017 12:00День за днем
Загрузка...
16 янваpя 2017 11:00Видео
Первая в истории победа казахстанца на этапе Кубка мира по фристайлу, наши футболисты-юноши в 1/4 финала международного турнира, нежданное олимпийское «золото» и уход Данияра Елеусинова в профессиональный бокс
16 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
16 янваpя 2017 09:00Зарубежные СМИ
16 янваpя 2017 07:00День за днем
16 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
13 янваpя 2017 17:00Жизнь
13 янваpя 2017 15:30Видео
13 янваpя 2017 14:00Авторские колонки
«Возвращение Тажина связано с предстоящей конституционной реформой, уверены политологи». «Децентрализация власти успокоит элиты Казахстана». «Отставку Баглана Майлыбаева можно расценивать как прямое признание провалов»
13 янваpя 2017 12:00День за днем
13 янваpя 2017 10:30Видео
13 янваpя 2017 09:00Авторские колонки
Почему принято решение вернуть Марата Тажина на должность первого заместителя руководителя администрации президента РК?
13 янваpя 2017 07:00Зарубежные СМИ
13 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
12 янваpя 2017 19:00Фоторепортаж
«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
12 янваpя 2017 12:00День за днем
12 янваpя 2017 11:00Зарубежные СМИ
12 янваpя 2017 10:30Видео
Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
12 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки
12 янваpя 2017 10:00Видео
«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
12 янваpя 2017 07:00День за днем
12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
11 янваpя 2017 16:30Видео
11 янваpя 2017 14:00Авторские колонки
«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
11 янваpя 2017 12:00День за днем
11 янваpя 2017 11:30Видео
Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
11 янваpя 2017 10:00Зарубежные СМИ
Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
11 янваpя 2017 07:00Авторские колонки
11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
10 янваpя 2017 14:00Зарубежные СМИ
«Акорда установит жесткий контроль над управленческим аппаратом». «Где учились Масимов, Кулибаев, Келимбетов, Каппаров и Досаев». «Государство будет вынуждено проводить жёсткую политику по спасению банков»
10 янваpя 2017 12:00День за днем
10 янваpя 2017 09:00Авторские колонки
10 янваpя 2017 07:00Интервью
10 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
9 янваpя 2017 14:00Инфографика
Задержан экс-глава КНБ Нартай Дутбаев. Против Куандыка Бишимбаева проводятся некие следственные мероприятия. Аслан Мусин отправлен на пенсию. Глава ЕНПФ Руслан Ерданаев задержан. Банки лихорадит. О временной регистрации.
9 янваpя 2017 12:00День за днем
Две сенсации от Галины Вишневской на этапе Кубка мира по биатлону, второе пришествие Николая Левникова в казахстанский футбол, накануне нового сезона во Всемирной серии бокса и неудачи хоккейного «Барыса» в домашних матчах
9 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
9 янваpя 2017 07:00Зарубежные СМИ
Яростная шумиха, благодаря которой так называемый российский хакерский скандал не сходит с повестки дня, проводится под руководством уходящего президента и назначенных им начальников разведывательных ведомств с целью доведения температуры американо-российских трений до уровня времен начала «холодной войны»
9 янваpя 2017 06:32Народная рубрика
23 декабpя 2016 16:00День за днем
23 декабpя 2016 15:45Видео
23 декабpя 2016 15:30Видео
«Часть элиты до сих пор не поняла, что ситуация в стране изменилась и надо действовать по-другому». «Китай борется с бедностью расстреливая коррупционеров, а в Казахстане их прощают». «Усмирить региональные элиты — новая задача Астаны»
23 декабpя 2016 12:00День за днем
23 декабpя 2016 10:00Жизнь
Страна в восточной части Африки – это хаос и грязь городов, нищета, временами голод, постоянное предвоенное состояние, но еще это и возможная прародина человечества, где на юге сохраняются почти что первобытно-общинные отношения, на востоке – исламское средневековье, на севере – древние православные святыни
23 декабpя 2016 10:00Видео
23 декабpя 2016 09:00Авторские колонки
23 декабpя 2016 07:00Зарубежные СМИ
23 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
22 декабpя 2016 15:00Фоторепортаж
22 декабpя 2016 15:00Видео
Республиканцы уверены в том, что они добьются принятия направленных против ЛГБТ законопроектов, когда Дональд Трамп станет президентом
22 декабpя 2016 14:00Зарубежные СМИ
«100 шагов назад?». «В этом году в Казахстане зарегистрировано 87 уголовных дел, связанных с нарушением свободы выражения». «А еще $398 млн. инвестированы в домохозяйства и содержание прислуги».
22 декабpя 2016 12:00День за днем
22 декабpя 2016 10:00Авторские колонки
22 декабpя 2016 09:00День за днем
«Это абсолютный фейк от начала до конца. Очевидно он — этот фейк — отражает уровень достоверности информации на Первом канале Казахстана»
22 декабpя 2016 07:00День за днем
22 декабpя 2016 06:30Народная рубрика
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|