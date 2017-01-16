«Сохранить политическую стабильность в Казахстане может самосохранение нашей элиты». «В последнее время «в расход» идут, казалось бы, неприкасаемые – любимчики, дети соратников и друзей, молодые и перспективные»

KOMMERSANT . RU . «Искушение Астаны» - Казахстан — чемпион мира по разработке программ экономического развития. Однако это не помогает ему слезть с нефтяной иглы. В ожидании политического транзита никаких радикальных реформ не предвидится — приоритет отдается социальной стабильности, пусть и приобретенной дорогой ценой.

ЕАDAILY.COM. «Признаки подготовки Назарбаева к транзиту власти налицо» - Досым САТПАЕВ - Признаки налицо. И с точки зрения чистки в элите, и с точки зрения публичного поля в смысле оппозиционного, и с точки зрения «игры» в демократию. Сохранить политическую стабильность в Казахстане может самосохранение нашей элиты. К сожалению, эта стабильность зависит только от этого. Если она в желании самосохраниться поймет, что в случае ухода Назарбаева, ей придется договариваться, как это было в Узбекистане, то вероятность сохранения стабильности заметно увеличится.

EXCLUSIVE . KZ . «Тажина вернули, чтобы сохранить лицо власти, – эксперты» - Марат ТАЖИН вернулся в большую казахстанскую политику, после затянувшейся почетной дипломатической ссылки. Связано это, скорее всего, с необходимостью перезагрузки внутренней политики РК, на фоне одного информационного провала власти за другим. Но сможет ли сторожил вернуть народное доверие к действиям «верхушки». Об этом Exclusive.kz попросил поразмышлять экспертов.

AZATTYQ . ORG . ««Минное поле» в антитеррористическом законе» - На фоне рапортов МВД Казахстана о достигнутых успехах оперативно-профилактических мероприятий в обществе продолжают критиковать практику применения «антитеррористических поправок». Новые нормы в законодательстве некоторые сравнивают даже с минами.

«А получилось - “как всегда”» - Неделя, прошедшая со дня вступления в силу законных поправок, изменивших правила регистрации граждан, позволяет уже без эмоций порассуждать на извечную тему “Что делать?” без привязки к вопросу “Кто виноват?”. В общем, ясно, что законопроект был принят сыроватым, как ни крути, но дорабатывать его придется, наверное, более серьезно.

«Большая стирка» - Госслужащие корпуса “Б” пройдут аттестацию с февраля по июнь этого года. Их не будут тестировать на знание законодательства республики, но с помощью специальных тестов, где не предусмотрены правильные или неправильные ответы, выявят не только степень готовности беззаветно служить народу, но и склонность к коррупции.

KAPITAL . KZ . «Самые популярные банки Казахстана в 2016 году» - Первое место по упоминаемости банков занял QAZKOM. Народный банк, второй крупнейший финансовый институт, незначительно уступил Казкому. Третья позиция в рейтинге медиаприсутствия досталась ДБ АО Сбербанк.

INFORMBURO . KZ . Айдан КАРИБЖАНОВ – «Будущее пенсий людей зависит от настоящих реформ и изменений» - Не вижу ни людей, ни институтов, способных управлять пенсионными накоплениями на должном уровне. А самое главное – надо устранить конфликт интересов. У управляющего пенсионными деньгами не должно быть конфликта интересов – вложить деньги в спасение тонущей отрасли, банка или предприятия, поддержать падающую валюту или за взятку купить кизяк. Или очень важный мост построить. Он просто стоит на страже своих клиентов и всех с подобными предложениями подальше посылает.

365 INFO . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Нацбанк не отпускает ЕНПФ, чтобы не допустить реформы «пенсионки»?» - Вместо того чтобы внести хоть некоторую ясность в скандальную ситуацию, в которой оказался «ЕНПФ» после ареста его топ-менеджеров и обнародования первых результатов расследования силовиками, Нацбанк еще больше усложнил положение государственного монополиста своим решением назначить его руководителем Нурбуби НАУРЫЗБАЕВУ.

«Погром в «Прайм Плаза» напугал русскоязычную молодежь Алматы — Айдос Сарым» - Почему власть не ставит на первое место национальные интересы? Почему национализм путает с шовинизмом? Почему наша активность ограничивается лайками в социальных сетях? Кто даст гарантию, что в Казахстане не появятся новые Донбасс и Крым? Об этом рассуждает Айдос САРЫМ в интервью порталу Abai.kz.

CARAVAN . KZ . «Казахстан не скатился ни в либеральную демократию, ни в болото национализма» - Историк Булат СУЛТАНОВ - Я считаю, что Казахстан сумел удержаться в этом правильном русле. Президент Назарбаев как-то сказал, что у нас есть два мейнстрима: это глобализация и регионализация. Я бы сейчас сказал так, что мы являемся свидетелями деглобализации, потому что все больше и больше стран понимают, что процесс глобализации выгоден транснациональным корпорациям, которые хотят работать по всему миру без границ. Но защитником интересов трудящихся и простого народа являются национальные государства. Брексит в Великобритании и победа Трампа в США – свидетельство того, что не только национальные элиты, но и основная часть населения понимает необходимость деглобализации и сосредоточения усилий в рамках национальных государств и в рамках региональных структур.

MATRITCA . KZ . «2017-й год будет крайне напряженным» - Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ - Причинами этого являются, мягко выражаясь, мизерное исполнение роли социальной поддержки со стороны государства различным категориям населения и очередные просчеты исполнительной власти, которые являются перманентными в силу ущербной системы государственного управления. Грубо говоря, массовый социальный протест может полыхнуть в любом регионе Казахстана, но на месте наших властей я бы особое внимание уделил именно западным регионам страны, где протестные настроения имеют ярко выраженный и долговременный характер.

SAYASAT . ORG . «Зайти и выйти» - Особенность последних кадровых перестановок в том, что они сопровождаются громкими арестами. Это взаимопереплетение стало настолько естественным, что затрудняет определение, где первопричина, а что является следствием. Вместе с тем в элите нарастает напряженность, обусловленная неопределенностью поменявшимися правилами игры и пониманием возросших ставок в начавшемся транзите власти. В последнее время «в расход» идут, казалось бы, неприкасаемые – любимчики, дети соратников и друзей, молодые и перспективные.

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