Народные новости. 17 января 2017 г.

Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.
Теперь “Народные новости” мы предлагаем создавать вам. Пишите их сами здесь, в комментариях. Мы не будем их редактировать. Конечно, модерация останется – мы удалим те сообщения, которые могут вызвать судебные преследования, а также те, которые новостями не являются.
Каждый день мы будем выкладывать этот текст, а вы – публикуйте свои новости в комментариях.
Вы также можете использовать фото- и видеоматериалы. Есть специальные сайты для размещения таких материалов. Например, сайт www.youtube.com позволяет разместить видеоматериалы. После размещения фото- и видеоматериалов на других сайтах, Вы можете поставить в комментариях ссылку на них.
И еще раз - здесь должны быть только новости и реакция на них. Все остальные комментарии будут удаляться, причем это будет - “удаление без следа”.
Внимание. Максимальная длина сообщения 3500 знаков.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев читателей.
Вся ответственность за содержание комментариев возлагается на комментаторов.
1
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 08:37
По ватсапу "гуляет" сообщение от некоей Сауле, которая описывает райскую жизнь в Норвегии. Стоит прочитать
2
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 08:45
К телеведущей полицейские пришли не из-за регистрации
Тележурналист Сандугаш Султан несколько дней назад рассказала в Facebook о том, что в половине третьего ночи к ней пришли полицейские проверять регистрацию. Женщина была возмущена этим фактом.
------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ ------------------------------------------ ----
оказывается полицейских вызвала соседка телеведущей и пожаловалась на шум, который исходил из квартиры Сандугаш.
Сандугаш ! Ты может известная в Казахстане женщина и у тебя своя аудитория, которая тебя любит. Я тоже к ним себя отношу, но, дорогая будь скромнее
3
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 09:47
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном рассказал, как климат может повлиять на финансовое благополучие. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает «Росбалт».
«Мне кажется, что если бы вам побольше дождей и снега, то вы были бы мультибогатыми», — отметил белорусский лидер.
В свою очередь шейх заверил белорусского президента, что в Объединенных Арабских Эмиратах над этим вопросом работают уже двадцать лет. «У нас даже учреждена специальная всемирная премия имени шейха Заида на лучшую соответствующую технологию», — сказал Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.
В настоящее время белорусский лидер находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, куда он прилетел после посещения Катара.
4
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 10:08 Самые яркие высказывания Александра Лукашенко
«Что вы все переживаете за мой пятый срок? Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку — и уйду».
«Последние выборы мы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5 процента. Говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86 процентов. Это правда было. И если сейчас начать пересчитывать бюллетени, то я не знаю, что с ними делать вообще. До выборов нам говорили, что если будут примерно европейские показатели, то мы ваши выборы признаем. Мы собирались сделать европейские показатели. Но тоже, видите, не получилось».
«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский».
«Договорились уже до того, что Лукашенко свои войска выстроил на севере Украины и готов въехать в Киев на танке. Я если приеду — то на тракторе с плугом, чтобы помочь вспахать и засеять землю».
«Нам демократии с гвалтом не надо. Нам демократия нужна, когда человек работает, получает хоть какую-то зарплату, чтобы и хлебушка купить, молочка, сметаны, творожку, иногда кусочек мяса, чтобы накормить ребенка и так далее... Ну, с мясом уже давайте летом много есть не будем»
«Я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым. Но Господь с ним. Вопрос в другом. Мы все помним середину прошлого века, и что мир получил от их диктатуры. Наш народ еще не опомнился до сих пор. Поэтому не надо нас упрекать по поводу некой диктатуры. Я на эту тему вообще рассуждать не хочу».
«Я постоянно ператрахиваю весь парламент и знаю, кто врот, а кто не врот».
«Последние волосы встали у меня дыбом, когда я узнал о положении дел в экономике».
«Я по образованию и происхождению — экономист».
«Водка, хлеб, сигареты — без этого люди не проживут, мы этим предприятиям помогаем!»
«Все люди хотят быть красивыми — колют, режут себя, подтягивают веки, брови, еще что-то там себе удлиняют, подтягивают. Возьмите тот же Китай. Пойдите в парк — с утра до вечера, особенно пожилые люди, кувыркаются в этих парках, ноги за уши заворачивают... А мы — выпить, как минимум пивка, а потом нога за ногу на диване».
5
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 10:12
Сегодня ZONE 17 лет! Поздравляем!
6
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 10:13
Мы будем жить как в Кувейте.....
Через два года Астана будет газифицирована.....
###############
Мы тоже не лыком шиты
7
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 10:29
Внук знает что говорит!
8
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 11:17
Господа, почему блокируется сайт майл.ру, кто-нибудь знает?
9
Эзоп Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:10
Зону с ДНР-ом! )))
10
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:10 Поздравляем!
Есть примета - если в день рождения выпить 17 раз по 17 грамм - то дОлгая летА - обеспечены!
Дерзайте!
11
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:23 Дошло...
"Все эти санкции Запада имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента", - заявил в своем первом интервью для российских средств массовой информации советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. - так как россияне готовы есть снег, чтобы выжить..."
12
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:25 "Где мои семнадцать лет!"
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ!
13
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:40
так как россияне готовы есть снег, чтобы выжить..."
===================
благо снега в России хватает.Голодным не останешься.
14
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:49 Дебил, сэр!
Дон Пэдро про безвиз:
"Дальше откладывать − вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену.
И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия".
-------------------------
А между тем ЕС выбвинула еще 12 требований к выполнению...
15
Асгл Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:51
13-ой
ты ещё про ежей забыла и талоны на интернет
гыгыгы
16
Асгл Аноним
Вт Янв 17, 2017 12:55
Наверняка многие помнят на прошлой неделе Израиль нанес ракетный удар по авиабазе Меззе под Дамаском, кто то вспоминает это со злорадством кто то с непониманием типа какого лешего. Так вот, через два дня на авибазе Хацор на юге Израиля произошел мощный взрыв. Официальная израильская пресса молчит об этом, информация была только в твиттерах... Местная прогрессивная общественность предполагает, что от сирийцев ответка прилетела, российского производства...
как то так
17
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 13:35 "станок-всему голова"(и не только печатный)
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что до конца года в РФ будет создан крупный станкостроительный холдинг. Это позволит снизить зависимость отечественных предприятий различных отраслей промышленности от иностранных компаний.
По его словам, за последние годы удалось создать предпосылки для снижения зависимости от зарубежных поставщиков. Например, создана компания «Стан», которая консолидировала активы крупнейших российских предприятий, в том числе тех, которые занимаются тяжелым станкостроением.
В новый российский холдинг войдут до 10 предприятий, занимающихся станкостроением. Его формирование закончится в 2017 году.
Мантуров сообщил, что потребителями российских станков являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, автопрома, металлургии, тяжелого и энергетического машиностроения.
Российское станкостроение: до конца 2017 года будет создан уникальный холдинг
По мнению Мантурова, спрос формируется из-за множества факторов, в том числе экономических и технологических. Долгое время в российском станкостроении ситуация складывалась не самым лучшим образом, поэтому сформировался некий негативный имидж. В связи с этим отечественные предприятия зачастую покупали станки и оборудование у иностранных производителей.
Министр заключил, что необходимо обеспечивать российскую промышленность той продукцией, которая наиболее импортозависима. Причем делать это нужно вне зависимости от политики.
В последнее время российские станкостроители действительно добились больших успехов в импортозамещении. Создание единого холдинга, который объединит ведущие предприятия отрасли, позволит еще эффективнее выполнять столь важную задачу.
Нет никаких сомнений, что российские производители станков и другого оборудования могут выпускать конкурентоспособную продукцию. Поэтому можно рассчитывать на то, что отечественные станки будут пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом....
18
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 13:37 17-му
Это у ватанов там станки-шманки...
---------
У нас- должность, базар организовать, торговый центр...
И чё еще надо!?
19
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 14:27 Время правильных «Калибров»
Министр обороны Российской Федерации Шойгу заявил, что в будущем высокоточное оружие может заменить ядерное как фактор сдерживания
. Такое заявление Шойгу сделал на специальной лекции для руководящего состава министерства на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».
По словам министра, неядерное сдерживание позволит укрепить доверие между странами и снизить международную напряженность.
При этом, по словам Шойгу, к 2021 году потенциал российских стратегических ядерных сил вырастет вчетверо, «что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания».
20
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 14:31
Внук правильно мыслить. Эра агашек проходит...
21
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 14:36
Внук правильно мыслит - но не очень правильно излагает
Агашки не могут быть врагами - враги среди своего народа плохо.
Иначе гражданская война или репрессии, как сейчас
22
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 14:53
Что то поубавилось публики на сайте. Меньше стали комментировать.
Неужели все в ЦОНах, регистрируются как арендодатели, а публика помельче как арендаторы???
23
Асгл Аноним
Вт Янв 17, 2017 15:57
«Ялта закончилась… Закончились условия, которые ставили существование польского государства в зависимость от решения советских властей и которые заставляли нас после 1989 года с оглядкой на русских думать, не будут ли они препятствовать тому или иному нашему действию» - так прокомментировал министр обороны Польши Антоний Мачеревич прибытие в Польшу первых подразделений армии США.
господин Мачеревич видать не знает что все земли которые принадлежали ей до 1939 года сейчас находятся на территории Белоруссии, Литвы и свидомистана. Ну и придётся отдать Германии Силезию и побережье Балтики. т.е лишится выхода к морю.
Похоже пана покусали древние протоукры которые Чёрное море выкопали.
24
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 16:39 18
Не забудь, в России "ватной" есть те же казахи, татары и проч, которые занимаются полезным для общей страны делом. В любом случае, если хочешь обсуждать политику - говори о политиках. Иначе, согласись, смысла никакого. Счастья тебе.
25
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 16:42 18 - извини, я ошибся
я к тому, что слово "ватник" не актуально, ничего не означает
26
Anonymous Аноним
Вт Янв 17, 2017 16:59
Наверняка многие помнят на прошлой неделе Израиль нанес ракетный удар по авиабазе Меззе под Дамаском, кто то вспоминает это со злорадством кто то с непониманием типа какого лешего. Так вот, через два дня на авибазе Хацор на юге Израиля произошел мощный взрыв. Официальная израильская пресса молчит об этом, информация была только в твиттерах... Местная прогрессивная общественность предполагает, что от сирийцев ответка прилетела, российского производства...
как то так))))
сам придумал аслик, или угрюмый Ослик Иа подсказал ?
Эмираты хотят сократить долю экспорта нефти в структуре своего ВВП с нынешних 30 процентов до 20 процентов к 2021 году. Казахстан в реализации подобного рода планов тоже призван сыграть определенную роль. Она пока весьма скромная. Но Эмираты не скрывают того, что хотят расширить экономические связи с нашей страной
Ушедший год по темпам экономического роста стал наихудшим для Казахстана за последние 18 лет. Но есть все основания предполагать, что наступивший год петуха будет для экономики нашей республики куда лучше, чем год обезьяны
По его словам, реакция Москвы на развертывание американских вооруженных сил еще больше закрепит доверие к тем, кто берется доказывать необходимость выступления в защиту прибалтийских стран на фоне российских маневров, хотя все понимают, что Россия никогда не станет захватывать этот регион
Означает ли возвращение Марата Тажина из Москвы то, что ему настала пора, выражаясь словами Нейла Джона Мелвина, вместе с Касымжомартом Токаевым «играть решающую роль в борьбе за обеспечение преемства власти»?!
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки
Растущее присутствие Исламского Государства в этой стране дает России основание для формирования такого партнерского союза с Китаем и Пакистаном, который был бы в состоянии противодействовать влиянию США
Яростная шумиха, благодаря которой так называемый российский хакерский скандал не сходит с повестки дня, проводится под руководством уходящего президента и назначенных им начальников разведывательных ведомств с целью доведения температуры американо-российских трений до уровня времен начала «холодной войны»