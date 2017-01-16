Народные новости. 17 января 2017 г.

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Новости
Авиакатастрофу под Бишкеком расследуют эксперты МАК
17 янваpя 2017 20:13 Просмотры 143 Комментарии 0


В Казахстане запустили онлайн-регистрацию по месту жительства
17 янваpя 2017 19:13 Просмотры 191 Комментарии 0


Досмотр пассажиров и багажа на железнодорожных вокзалах Казахстана вводится с 1 февраля
17 янваpя 2017 18:33 Просмотры 256 Комментарии 2


Привлекавшиеся к уголовной ответственности казахстанцы смогут получить справки об отсутствии судимости
17 янваpя 2017 16:04 Просмотры 388 Комментарии 0


Досудебное расследование проводят по факту гибели рабочего на строительном объекте EXPO в Астане
17 янваpя 2017 15:55 Просмотры 180 Комментарии 0


Казахстан закрепился в рейтинге стран с инновационной экономикой
17 янваpя 2017 15:39 Просмотры 181 Комментарии 2


Поиски пропавшего в 2014 г. пассажирского самолета Malaysia Airlines остановлены
17 янваpя 2017 14:51 Просмотры 149 Комментарии 0


Новый прогноз социально-экономического развития РК на 2017 г. будет представлен в феврале
17 янваpя 2017 13:45 Просмотры 133 Комментарии 1


Опасные для здоровья БАДы обнаружены в Казахстане
17 янваpя 2017 13:06 Просмотры 615 Комментарии 3


Сфера кино в Казахстане регулируется всего шестью статьями закона «О культуре»
17 янваpя 2017 12:34 Просмотры 151 Комментарии 1


В Алматы водитель в результате ДТП повредил газопровод, оставив без газа почти 1200 жилых домов
17 янваpя 2017 11:41 Просмотры 346 Комментарии 0


7,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность на Универсиаде в Алматы
17 янваpя 2017 11:40 Просмотры 165 Комментарии 2


$245 ежедневно тратит иностранный турист в Алматы
17 янваpя 2017 10:55 Просмотры 215 Комментарии 0


Более 2 тыс. спортсменов примут участие в Универсиаде-2017 в Алматы
17 янваpя 2017 10:44 Просмотры 214 Комментарии 3


Казахстан, Россия и Беларусь планируют подписать соглашения по валютному контролю
17 янваpя 2017 09:40 Просмотры 326 Комментарии 0


Тенге продолжит падение по отношению к рублю в I полугодии 2017 г. – эксперт
17 янваpя 2017 09:30 Просмотры 362 Комментарии 0


Цена на нефть марки Brent выросла до $55,86 за баррель
17 янваpя 2017 09:24 Просмотры 156 Комментарии 0


Отношения РФ и США могут наладиться в течение года
17 янваpя 2017 08:33 Просмотры 121 Комментарии 0


МВФ повысил прогноз средневзвешенной цены на нефть в 2017 г. до $51,2 за барр.
17 янваpя 2017 08:12 Просмотры 116 Комментарии 0


Погода без осадков ожидается во вторник на большей части Казахстана
17 янваpя 2017 08:04 Просмотры 95 Комментарии 0


Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись
16 янваpя 2017 20:55 Просмотры 409 Комментарии 2


В Астане переданы в суд уголовные дела о присвоении денег дольщиков руководителями 4-х стройкомпаний
16 янваpя 2017 20:33 Просмотры 449 Комментарии 1


Казахстанцев предупредили об инвестиционных рисках, связанных с использованием криптовалют
16 янваpя 2017 19:27 Просмотры 295 Комментарии 3


Экипаж задержанного рейса Qazaq Air отстранен от полетов
16 янваpя 2017 18:36 Просмотры 380 Комментарии 1


Главы МИД Казахстана и России обсудили подготовку к межсирийским переговорам в Астане
16 янваpя 2017 17:54 Просмотры 205 Комментарии 0


Президент Казахстана обсудил с главой международного агентства по ВИЭ перспективы сотрудничества
16 янваpя 2017 17:52 Просмотры 201 Комментарии 0


В ЕАЭС утвердили порядок компенсации при нарушении обязательств господдержки сельского хозяйства
16 янваpя 2017 17:42 Просмотры 190 Комментарии 0


Ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом» - Назарбаев
16 янваpя 2017 16:53 Просмотры 276 Комментарии 0


Дополнительный скорый поезд между Астаной и Алматы будет курсировать с 26 января
16 янваpя 2017 16:11 Просмотры 349 Комментарии 0


Большая часть сирийской оппозиции планирует участвовать в переговорах в Астане
16 янваpя 2017 14:56 Просмотры 255 Комментарии 1


Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2016 г. упал на 21,1%
16 янваpя 2017 14:49 Просмотры 228 Комментарии 0


Депутат предлагает рассмотреть вариант о неполном досрочном изъятии пенсионных накоплений в Казахстане
16 янваpя 2017 14:02 Просмотры 594 Комментарии 3


У алматинской VKV Company изъяли 1256 кг поддельного сливочного масла
16 янваpя 2017 14:00 Просмотры 293 Комментарии 1


Умеренные морозы без осадков ожидаются на большей части Казахстана на крещенские праздники
16 янваpя 2017 14:00 Просмотры 202 Комментарии 0


Концепцию о перераспределении полномочий власти в Казахстане сформируют в начале февраля
16 янваpя 2017 13:37 Просмотры 232 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования Атамбаеву в связи с гибелью людей в результате крушения самолета
16 янваpя 2017 13:04 Просмотры 276 Комментарии 5


Арестован экс-заместитель руководителя администрации президента РК Майлыбаев
16 янваpя 2017 12:53 Просмотры 985 Комментарии 7


В алматинском ЦОНе скончался мужчина, обратившийся за временной регистрацией
16 янваpя 2017 11:54 Просмотры 597 Комментарии 5


Депутат считает нынешнюю практику наложения штрафов показателем неэффективной работы налоговых органов РК
16 янваpя 2017 11:52 Просмотры 355 Комментарии 2


Число жертв крушения самолета Boeing-747 под Бишкеком достигло 32 человек
16 янваpя 2017 10:56 Просмотры 343 Комментарии 1


Оформить пособие на рождение ребенка в Казахстане можно без привязки к месту жительства
16 янваpя 2017 10:14 Просмотры 350 Комментарии 1


В ресторане Red Dracon в центре Алматы произошел пожар; жертв и пострадавших нет
16 янваpя 2017 10:09 Просмотры 298 Комментарии 1


20 человек погибли в результате крушения грузового Boeing-747 в Чуйской области Кыргызстана
16 янваpя 2017 10:00 Просмотры 326 Комментарии 2


В Чуйской области Кыргызстана разбился грузовой Boeing-747
16 янваpя 2017 09:25 Просмотры 177 Комментарии 0


Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государства
16 янваpя 2017 09:21 Просмотры 248 Комментарии 0


Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
16 янваpя 2017 08:55 Просмотры 236 Комментарии 0


Более 900 террористов пытались проникнуть в Россию из-за рубежа
16 янваpя 2017 08:24 Просмотры 298 Комментарии 0


Иран отказался пересматривать ядерное соглашение с администрацией Трампа
16 янваpя 2017 08:10 Просмотры 214 Комментарии 0


Погода без осадков сохранится в Астане и Алматы в понедельник
16 янваpя 2017 08:04 Просмотры 173 Комментарии 0


Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
15 янваpя 2017 21:57 Просмотры 623 Комментарии 7


Сотрудничество Казахстана и ОАЭ в различных сферах обсудил Назарбаев с наследным принцем Абу-Даби
15 янваpя 2017 16:27 Просмотры 315 Комментарии 1


Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ
15 янваpя 2017 15:33 Просмотры 332 Комментарии 0


США намерены конкурировать с Китаем в сфере бизнеса в африканских странах
15 янваpя 2017 11:41 Просмотры 311 Комментарии 0


Турция возвела на границе с Сирией и Ираком стену протяженностью 330 км
15 янваpя 2017 10:28 Просмотры 409 Комментарии 0


Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане
15 янваpя 2017 09:41 Просмотры 290 Комментарии 0


В Нидерландах призвали возобновить поиск останков жертв малайзийского Boeing-777 на востоке Украины
15 янваpя 2017 09:16 Просмотры 294 Комментарии 0


В Астане и Алматы в воскресенье будет без осадков
15 янваpя 2017 09:05 Просмотры 230 Комментарии 0


Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
14 янваpя 2017 19:35 Просмотры 379 Комментарии 0


Казахстан намерен увеличить экспорт нефти по российской секции нефтепровода Баку-Новороссийск
14 янваpя 2017 19:00 Просмотры 290 Комментарии 0


В Астане внедрят соцопросы для оценки работы акимата по развитию города
14 янваpя 2017 15:43 Просмотры 269 Комментарии 4


Более 157 тыс. казахстанцев зарегистрировались за неделю, из них 78 тыс. получили временную регистрацию – МВД
14 янваpя 2017 13:14 Просмотры 518 Комментарии 1


В Таджикистане полностью сняли энерголимит
14 янваpя 2017 10:12 Просмотры 334 Комментарии 0


Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане
14 янваpя 2017 09:39 Просмотры 398 Комментарии 2


Обама продлил американские санкции против России и Ирана
14 янваpя 2017 09:15 Просмотры 321 Комментарии 0


Без осадков будет в субботу на большей части Казахстана
14 янваpя 2017 09:03 Просмотры 281 Комментарии 0


Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
13 янваpя 2017 19:47 Просмотры 398 Комментарии 2


Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
12 янваpя 2017 21:12 Просмотры 412 Комментарии 0


Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
11 янваpя 2017 20:14 Просмотры 629 Комментарии 1


Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
10 янваpя 2017 20:09 Просмотры 698 Комментарии 1


Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
9 янваpя 2017 20:09 Просмотры 640 Комментарии 0


Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
8 янваpя 2017 18:45 Просмотры 519 Комментарии 0


Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
7 янваpя 2017 15:43 Просмотры 664 Комментарии 0


ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
6 янваpя 2017 19:20 Просмотры 881 Комментарии 5


Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
5 янваpя 2017 21:38 Просмотры 845 Комментарии 0


Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
4 янваpя 2017 23:02 Просмотры 549 Комментарии 0


Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
3 янваpя 2017 20:45 Просмотры 950 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
2 янваpя 2017 17:00 Просмотры 836 Комментарии 0


ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
1 янваpя 2017 20:05 Просмотры 738 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
31 декабpя 2016 21:27 Просмотры 718 Комментарии 0


Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
30 декабpя 2016 20:24 Просмотры 782 Комментарии 0


Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
29 декабpя 2016 23:15 Просмотры 971 Комментарии 0


Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
28 декабpя 2016 20:00 Просмотры 1030 Комментарии 0


Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
27 декабpя 2016 21:50 Просмотры 1167 Комментарии 0


Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
26 декабpя 2016 23:20 Просмотры 769 Комментарии 0


Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
25 декабpя 2016 20:41 Просмотры 1061 Комментарии 0


Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
24 декабpя 2016 15:05 Просмотры 1860 Комментарии 0
17 янваpя 2017 06:27 / Народная рубрика
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Народные новости. 17 января 2017 г.

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Тэги: новости слухи, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

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Комментарии читателей [28]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 08:37  
По ватсапу "гуляет" сообщение от некоей Сауле, которая описывает райскую жизнь в Норвегии. Стоит прочитать
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 08:45  
К телеведущей полицейские пришли не из-за регистрации
Тележурналист Сандугаш Султан несколько дней назад рассказала в Facebook о том, что в половине третьего ночи к ней пришли полицейские проверять регистрацию. Женщина была возмущена этим фактом.
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оказывается полицейских вызвала соседка телеведущей и пожаловалась на шум, который исходил из квартиры Сандугаш.
Сандугаш ! Ты может известная в Казахстане женщина и у тебя своя аудитория, которая тебя любит. Я тоже к ним себя отношу, но, дорогая будь скромнее
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 09:47  
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном рассказал, как климат может повлиять на финансовое благополучие. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщает «Росбалт».

«Мне кажется, что если бы вам побольше дождей и снега, то вы были бы мультибогатыми», — отметил белорусский лидер.

В свою очередь шейх заверил белорусского президента, что в Объединенных Арабских Эмиратах над этим вопросом работают уже двадцать лет. «У нас даже учреждена специальная всемирная премия имени шейха Заида на лучшую соответствующую технологию», — сказал Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

В настоящее время белорусский лидер находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, куда он прилетел после посещения Катара.
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 10:08  Самые яркие высказывания Александра Лукашенко
«Что вы все переживаете за мой пятый срок? Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку — и уйду».

«Последние выборы мы сфальсифицировали, я уже западникам это говорил. За президента Лукашенко проголосовало 93,5 процента. Говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86 процентов. Это правда было. И если сейчас начать пересчитывать бюллетени, то я не знаю, что с ними делать вообще. До выборов нам говорили, что если будут примерно европейские показатели, то мы ваши выборы признаем. Мы собирались сделать европейские показатели. Но тоже, видите, не получилось».

«Люди, которые говорят на белорусском языке, не могут ничего делать, кроме как разговаривать на нем, потому что по-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык — бедный язык. В мире существует только два великих языка — русский и английский».

«Договорились уже до того, что Лукашенко свои войска выстроил на севере Украины и готов въехать в Киев на танке. Я если приеду — то на тракторе с плугом, чтобы помочь вспахать и засеять землю».

«Нам демократии с гвалтом не надо. Нам демократия нужна, когда человек работает, получает хоть какую-то зарплату, чтобы и хлебушка купить, молочка, сметаны, творожку, иногда кусочек мяса, чтобы накормить ребенка и так далее... Ну, с мясом уже давайте летом много есть не будем»

«Я подумал: лучше быть диктатором, чем голубым. Но Господь с ним. Вопрос в другом. Мы все помним середину прошлого века, и что мир получил от их диктатуры. Наш народ еще не опомнился до сих пор. Поэтому не надо нас упрекать по поводу некой диктатуры. Я на эту тему вообще рассуждать не хочу».

«Я постоянно ператрахиваю весь парламент и знаю, кто врот, а кто не врот».

«Последние волосы встали у меня дыбом, когда я узнал о положении дел в экономике».

«Я по образованию и происхождению — экономист».

«Водка, хлеб, сигареты — без этого люди не проживут, мы этим предприятиям помогаем!»

«Все люди хотят быть красивыми — колют, режут себя, подтягивают веки, брови, еще что-то там себе удлиняют, подтягивают. Возьмите тот же Китай. Пойдите в парк — с утра до вечера, особенно пожилые люди, кувыркаются в этих парках, ноги за уши заворачивают... А мы — выпить, как минимум пивка, а потом нога за ногу на диване».
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 10:12  
Сегодня ZONE 17 лет! Поздравляем!
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 10:13  
Мы будем жить как в Кувейте.....
Через два года Астана будет газифицирована.....
###############
Мы тоже не лыком шиты
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 10:29  
Внук знает что говорит!
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 11:17  
Господа, почему блокируется сайт майл.ру, кто-нибудь знает?
9
Эзоп
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:10  
Зону с ДНР-ом! )))
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:10  Поздравляем!
Есть примета - если в день рождения выпить 17 раз по 17 грамм - то дОлгая летА - обеспечены!
Дерзайте!
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:23  Дошло...
"Все эти санкции Запада имели обратный эффект и скорее сплотили народ РФ вокруг своего президента", - заявил в своем первом интервью для российских средств массовой информации советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. - так как россияне готовы есть снег, чтобы выжить..."
12
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:25  "Где мои семнадцать лет!"
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ВЕЧНОЙ ЮНОСТИ!
13
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:40  
так как россияне готовы есть снег, чтобы выжить..."
===================
благо снега в России хватает.Голодным не останешься.
14
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:49  Дебил, сэр!
Дон Пэдро про безвиз:
"Дальше откладывать − вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену.
И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия".
-------------------------
А между тем ЕС выбвинула еще 12 требований к выполнению...
15
Асгл
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:51  
13-ой
ты ещё про ежей забыла и талоны на интернет
гыгыгы
16
Асгл
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:55  
Наверняка многие помнят на прошлой неделе Израиль нанес ракетный удар по авиабазе Меззе под Дамаском, кто то вспоминает это со злорадством кто то с непониманием типа какого лешего. Так вот, через два дня на авибазе Хацор на юге Израиля произошел мощный взрыв. Официальная израильская пресса молчит об этом, информация была только в твиттерах... Местная прогрессивная общественность предполагает, что от сирийцев ответка прилетела, российского производства...
как то так
17
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 13:35  "станок-всему голова"(и не только печатный)
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что до конца года в РФ будет создан крупный станкостроительный холдинг. Это позволит снизить зависимость отечественных предприятий различных отраслей промышленности от иностранных компаний.

По его словам, за последние годы удалось создать предпосылки для снижения зависимости от зарубежных поставщиков. Например, создана компания «Стан», которая консолидировала активы крупнейших российских предприятий, в том числе тех, которые занимаются тяжелым станкостроением.

В новый российский холдинг войдут до 10 предприятий, занимающихся станкостроением. Его формирование закончится в 2017 году.

Мантуров сообщил, что потребителями российских станков являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, автопрома, металлургии, тяжелого и энергетического машиностроения.

Российское станкостроение: до конца 2017 года будет создан уникальный холдинг

По мнению Мантурова, спрос формируется из-за множества факторов, в том числе экономических и технологических. Долгое время в российском станкостроении ситуация складывалась не самым лучшим образом, поэтому сформировался некий негативный имидж. В связи с этим отечественные предприятия зачастую покупали станки и оборудование у иностранных производителей.

Министр заключил, что необходимо обеспечивать российскую промышленность той продукцией, которая наиболее импортозависима. Причем делать это нужно вне зависимости от политики.

В последнее время российские станкостроители действительно добились больших успехов в импортозамещении. Создание единого холдинга, который объединит ведущие предприятия отрасли, позволит еще эффективнее выполнять столь важную задачу.

Нет никаких сомнений, что российские производители станков и другого оборудования могут выпускать конкурентоспособную продукцию. Поэтому можно рассчитывать на то, что отечественные станки будут пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом....
18
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 13:37  17-му
Это у ватанов там станки-шманки...
---------
У нас- должность, базар организовать, торговый центр...
И чё еще надо!?
19
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 14:27  Время правильных «Калибров»
Министр обороны Российской Федерации Шойгу заявил, что в будущем высокоточное оружие может заменить ядерное как фактор сдерживания
. Такое заявление Шойгу сделал на специальной лекции для руководящего состава министерства на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».

По словам министра, неядерное сдерживание позволит укрепить доверие между странами и снизить международную напряженность.
При этом, по словам Шойгу, к 2021 году потенциал российских стратегических ядерных сил вырастет вчетверо, «что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания».
20
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 14:31  
Внук правильно мыслить. Эра агашек проходит...
21
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 14:36  
Внук правильно мыслит - но не очень правильно излагает
Агашки не могут быть врагами - враги среди своего народа плохо.
Иначе гражданская война или репрессии, как сейчас
22
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 14:53  
Что то поубавилось публики на сайте. Меньше стали комментировать.
Неужели все в ЦОНах, регистрируются как арендодатели, а публика помельче как арендаторы???
23
Асгл
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 15:57  
«Ялта закончилась… Закончились условия, которые ставили существование польского государства в зависимость от решения советских властей и которые заставляли нас после 1989 года с оглядкой на русских думать, не будут ли они препятствовать тому или иному нашему действию» - так прокомментировал министр обороны Польши Антоний Мачеревич прибытие в Польшу первых подразделений армии США.
господин Мачеревич видать не знает что все земли которые принадлежали ей до 1939 года сейчас находятся на территории Белоруссии, Литвы и свидомистана. Ну и придётся отдать Германии Силезию и побережье Балтики. т.е лишится выхода к морю.
Похоже пана покусали древние протоукры которые Чёрное море выкопали.
24
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 16:39  18
Не забудь, в России "ватной" есть те же казахи, татары и проч, которые занимаются полезным для общей страны делом. В любом случае, если хочешь обсуждать политику - говори о политиках. Иначе, согласись, смысла никакого. Счастья тебе.
25
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 16:42  18 - извини, я ошибся
я к тому, что слово "ватник" не актуально, ничего не означает
26
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 16:59  
Наверняка многие помнят на прошлой неделе Израиль нанес ракетный удар по авиабазе Меззе под Дамаском, кто то вспоминает это со злорадством кто то с непониманием типа какого лешего. Так вот, через два дня на авибазе Хацор на юге Израиля произошел мощный взрыв. Официальная израильская пресса молчит об этом, информация была только в твиттерах... Местная прогрессивная общественность предполагает, что от сирийцев ответка прилетела, российского производства...
как то так))))

сам придумал аслик, или угрюмый Ослик Иа подсказал ?
27
Асгл
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 18:20  


Комментарий удален модератором.
28
777
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 22:18  16 - му
Откуда инфо?

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