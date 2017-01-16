Кремлёвская пропаганда: секреты успеха

Почему о засилии российских телеканалов говорят не только в Астане, но и в Вашингтоне?

В студенческие годы я любил слушать «Голос Америки». Там были интересные передачи и важные для меня новости. Например, о смерти Высоцкого я услышал именно по «голосу». Советский телевизор на эту тему молчал как рыба об лёд. Зато с утра до вечера рассказывал нам о рекордном намолоте хлебов.

Заокеанские «голоса» тоже говорили о советском намолоте. Но совсем другое. Открывали нам глаза на то, что урожайность в СССР гораздо ниже, чем в развитых странах. Что во время коллективизации большевики повыбили самых лучших крестьян. Что Советский Союз выращивает 80-100 миллионов тонн зерна, а ещё 40 миллионов покупает в Канаде и США.

Советские начальники ненавидели «Голос Америки». А также ненавидели «Радио Свобода», Би-Би-Си, «Немецкую волну». Боялись их. В крупных городах стояли глушилки - мощные генераторы электронных шумов. Таких генераторов было построено почти полторы тысячи штук. ЦК КПСС и Верховный совет СССР принимали на этот счёт специальные постановления. Например, «О мерах активного противодействия враждебной радиопропаганде».

Студента, уличённого в слушании «Голоса Америки» или Би-Би-Си, могли запросто исключить из комсомола и отчислить из института. Уличённого преподавателя могли уволить с работы. А вот строителя или токаря за Би-Би-Си никто бы не уволил. Но токари особо «голоса» и не слушали.

Теперь у нас всё наоборот.

Спецслужбы США боятся российской пропаганды. Неделю назад ЦРУ, ФБР и АНБ (Агентство Национальной Безопасности) Соединённых Штатов опубликовали доклад, в котором 6 страниц из 14 занимает приложение, озаглавленное «Кремлевское ТВ пытается повлиять на политику и раздуть недовольство в США». Там сообщается, что российский телеканал Russia Today очень популярен в Америке. По крайней мере, среди интернет-аудитории. Приводятся графики, из которых следует, что RT в YouTube имеет больше просмотров и подписчиков, чем его конкуренты, включая CNN и BBC World.

Что происходит?

В какой-то мере эти чудеса объясняются тем обстоятельством, что уходящий президент Обама во внутренней пропаганде использует Россию и Путина как страшилку. В качестве заморского чудища. Говорит – смотрите, сограждане, с кем связался этот ваш Трамп!

И многие любознательные американцы думают: а правда, давайте посмотрим. И подписываются на российский телеканал Russia Today. Что же они там видят и слышат?

Примерно то же самое, что я слышал в начале 1980-х по «Голосу Америки» про СССР. Газеты и телевизоры вашей страны врут и скрывают от народа многие неприятные вещи. Правительство ведёт страну неправильным курсом. Ну, и многое другое в таком роде. Плюс интересные непопсовые музыкальные программы. Качественные передачи на темы искусства, истории и литературы.

Оказывается, такой набор мощно работает на подрыв доверия к американской (по крайней мере, обамовской) власти. Заставляет американцев задуматься о мифах демократии. О лицемерии и лживости политиков.

Возникает интересный вопрос – что мешало кремлёвским пропагандистам так же эффективно вести работу в 1970-80 годы. Почему тогда вся поляна принадлежала американцам?

Пожалуй, дело в том, что СССР был страной тотального дефицита товаров и услуг. В магазинах нельзя было свободно купить многие продукты. Джинсы считались заморской диковинкой. Поездка за границу, особенно в капиталистическую страну, вообще была сказкой.

Да ещё наш марксизм-ленинизм. Всем остохреневший. В телевизоре, в газетах, в кино полагалось держаться единственно правильного курса. Шаг влево от бессмертного учения, шаг вправо – и ты уже еретик, отступник. На стройку тебя ещё возьмут работать, а в газету или на университетскую кафедру – шиш.

За океаном знали об этих особенностях советской жизни. И когда наши пропагандисты пытались рассказывать американцам о недостатках политической системы США, это отскакивало от целевой аудитории, как горох от стенки.

- Сначала дайте вашим людям нормальную одежду и еду, разрешите критиковать КПСС, а потом приходите учить нас жизни, – говорил условный простой американец.

И неважно, что в советском иновещании работали очень толковые граждане. Например, Владимир Познер. Он вырос в США. Его английский ничем не отличался от языка образованного жителя Нью-Йорка. Познер уже в 1970-е умел доверительно беседовать со слушателями. Отчасти соглашался с теми, кто ругает СССР. Признавал, что мир вообще далёк от совершенства. А потом мягко и стремительно переходил в контратаку. Обрушивал на американцев тщательно подобранные и выстроенные бронебойным клином сведения о бесплатной советской медицине. Даже сложнейшие операции и лечение в лучших клиниках у нас ничего не стоят! Об отсутствии в СССР безработицы. О том, что Москва по уровню преступности в десятки раз отстаёт от Нью-Йорка. И так далее.

Но американцев это не брало. Они видели по CNN картинки из нашей жизни: очереди за колбасой, пустые прилавки, фарцовщики у гостиниц, красивые несчастные советские девушки, меряющие в подземных переходах джинсы.

А теперь всё иначе. Россия часть открытого мира. Москва блистает на зависть Нью-Йорку. В российских магазинах можно купить всё, что хочешь. Русские ездят по всему свету и поражают иностранцев размахом и щедростью. Современное российское искусство и негосударственные СМИ и по смелости и отвязности точно не уступают западным.

При этом в постсоветской России много воруют. У нас чудовищное неравенство. Но социальные контрасты и в США немаленькие. И коррупция есть. Русским запрещают ругать Путина? Ничего подобного. Навальный вон как ругает. Кремлёвская власть обманывает народ? А вот с этого места давайте говорить подробнее.

И обозреватель Russia Today на безупречном американском английском начинает рассказывать жителям техасщины и оклахомщины, что Обама нарушил Конституцию, когда взял в государственные секретари Хилари Клинтон. Что травля неформатного кандидата в президенты США Дональда Трампа велась в худших традициях тоталитарной пропаганды.

И это чистая правда! Её нет на американских телеканалах и в американских газетах.

Ещё одна фишка. Во времена СССР по «вражеским голосам» часто выступали советские диссиденты. Люди, которым не давали слова в Советском Союзе. Заокеанские комментаторы называли их совестью нации. А теперь вот Russia Today находит американских активистов, которых не пускают на CNN и BBC World - и они с большим удовольствием комментируют текущие события российскому каналу, работающему на американскую аудиторию.

Наверно, пройдёт ещё немного времени, и такая ситуация перестанет нас удивлять. В России кому-то нравится слушать американские «голоса». В Америке кому то нравится слушать российские. Что здесь необычного? А смысл древней поговорки «Есть обычай на Руси ночью слушать Би-Би-Си» смогут объяснить только ветераны.

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