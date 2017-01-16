Станет ли год петуха для экономики Казахстана лучше, чем год обезьяны?

Ушедший год по темпам экономического роста стал наихудшим для Казахстана за последние 18 лет. Но есть все основания предполагать, что наступивший год петуха будет для экономики нашей республики куда лучше, чем год обезьяны

Алматы. 16 января. КазТАГ - Сергей Зелеп ухин. Ушедший год по темпам экономического роста стал наихудшим для Казахстана за последние 18 лет. Но есть все основания предполагать, что наступивший год петуха будет для экономики нашей республики куда лучше, чем год обезьяны. Однако c точки зрения не количественных характеристик, а качественных показателей он рискует оказаться еще хуже.

О чем умолчал Сулейменов

Согласно предварительной оценке министерства национальной экономики (МНЭ), рост ВВП Казахстана в прошлом году оказался выше первоначальных оценок правительства по этому показателю, согласно которым экономический рост в республике в 2016-м составит 0,5%.

«По итогам года объем ВВП увеличился на 1%. Это прогнозная оценка 2016 года. Есть улучшения по строительству, по транспорту. Это те отрасли, которые дали значительный вклад в ВВП», - заявил журналистам глава министерства национальной экономики Тимур Сулейменов 10 января в Астане.

Однако министр умолчал, что столь скромные темпы экономического роста в прошлом году в то же время оказались минимальными после кризисного 1998 года, когда был зафиксирован спад экономики на 1,9%. Также чиновник не стал говорить о том, что столь невпечатляющие темпы роста ВВП были бы невозможны, в первую очередь, без восстановления цен на нефть и другое сырье с многолетних минимумов на уровне $26 за барр. марки Brent в 20-х числах января 2016-го до более $50 к концу года.

Справедливости ради следует отметить, что сохранению динамики ВВП Казахстана на положительной траектории способствовало и масштабное госфинансирование экономики в прошлом году за счет средств Национального фонда в размере Т1,7 млрд. В то же время это говорит о том, что без государственной поддержки на фоне угасания деловой активности частного сектора высоки риски экономического спада.

Третьим фактором, обеспечившим рост ВВП, стал рекордный после 2008 года приток прямых иностранных инвестиций, превысивший за 9 мес. прошлого года $12 млрд.

Прогноз прогнозу – рознь

На этом фоне правительственные чиновники полны оптимизма. Согласно прогнозным оценкам МНЭ по социально-экономическому развитию страны на 2017−2021 годы, реальный рост ВВП в этом году прогнозируется на уровне 1,9% с последующим увеличением до 3,1% в 2021-м. Причем за основу прогноза взят базовый сценарий, согласно которому цена на нефть в 2017-м составит $35 за барр.

Однако после заключения 10 декабря прошлого года соглашения о снижении нефтедобычи между странами-экспортерами, входящими и не входящими в ОПЕК, высока вероятность того, что нефтяные цены не опустятся в этом году до минимальных уровней 2016-го. Но произойдет это только в том случае, если договоренности будут соблюдаться, а добыча сланцевой нефти не начнет вновь расти быстрыми темпами.

Поэтому вполне понятен позитивный настрой премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, который еще 12 декабря после исторического соглашения стран, входящих и не входящих в ОПЕК, выразил надежду, что «следующий год будет более успешным, нежели этот». Но, несмотря на это, прогноз МНЭ по росту ВВП в этом году остается прежним, хотя и выглядит явно неадекватным как текущей ситуации, так и оценкам экспертов.

Например, в отличие от министерства национальной экономики Всемирный банк (ВБ) смотрит на перспективы казахстанской экономики в этом году куда более оптимистично. По оценкам ВБ, рост казахстанского ВВП в 2017-м превысит 2%. «В Казахстане, как ожидается, рост составит 2,2% в условиях стабилизации цен на биржевые товары и сокращения экономических дисбалансов», - говорится в докладе банка.

Примечательно, что предыдущий прогноз экспертов Всемирного банка был аналогичен текущим прогнозным оценкам казахстанского правительства. Прежний прогноз ВБ предполагал рост экономики Казахстана в 2017-м на 1,9%.

Впрочем, наиболее консервативной оценке роста казахстанского ВВП в этом году придерживается международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. По ожиданиям его аналитиков, рост казахстанской экономики в 2017-м составит 1,5%.

«По нашим прогнозам, экономика Казахстана вновь будет демонстрировать умеренные темпы роста начиная с 2017 года, при этом рост ВВП составит в среднем около 2% в 2017-2019 годах. Прогнозируемая динамика макроэкономических показателей будет поддерживаться ростом объемов инвестиций и восстановлением уровня потребления», - считают аналитики S&P.

Ростом ВВП дисбалансы не исправить

Однако какими бы позитивными или консервативными ни были прогнозы по росту казахстанской экономики в этом году со стороны правительства и международных экспертов, принципиально важным остается то, за счет чего он будет обеспечен. Судя по высказываниям премьер-министра, правительственные чиновники вновь возлагают большие надежды на рост нефтяных цен.

При этом после возобновления добычи на Кашагане и продолжающихся работ по расширению проектов на Тенгизе очевидно, что рост казахстанского ВВП снова в первую очередь будет происходить за счет увеличения сырьевого сектора, а не обрабатывающей промышленности, разве что только за исключением металлургической отрасли. В свою очередь это указывает на то, что структурный кризис и дисбалансы в экономике Казахстана будут только увеличиваться, даже вопреки росту ВВП.

В перспективе это сохраняет высокие риски экономической дестабилизации с очередными падениями доходной части бюджета и девальвациями национальной валюты в случае очередного падения нефтяных цен или очередного кризиса на валютном рынке России, из-за явно спекулятивного укрепления рубля в последнее время в силу сохраняющихся высоких ставок доходности на рынке облигаций федерального займа.

А если к росту структурных перекосов в экономике прибавить стагнацию и проблемы отдельных крупных участников банковского сектора, то экономические перспективы Казахстана в период от года и более лет уже не выглядят столь обнадеживающими, пусть и после очень непростого 2016 года.

Хотя, если брать только количественные характеристики, а не качественные показатели, то год петуха обещает быть для экономики Казахстана куда лучше, чем ушедший год обезьяны. Но факт остается фактом: ростом ВВП дисбалансы и перекосы в экономике не исправить.

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