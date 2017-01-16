«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»

REGNUM . RU . «Аресты в Администрации президента Казахстана: начало информационной войны?» - Данияр АШИМБАЕВ - Понятно, что МАЙЛЫБАЕВА можно хвалить, можно ругать, он все-таки работал 5,5 лет, и у него точно имелась определенная информация, которая представляла интерес как для его союзников, так и для его противников, а также для внешних игроков, которые бы хотели усилить свое взаимодействие с Казахстаном. В кулуарах на выходных мелькали даже слова «шпионаж» и «измена родине», но, я думаю, Майлыбаев на заговорщика не похож. Речь идет о неких политических ошибках, которые могли иметь далеко идущие последствия, но вместе с тем, они произошли при принятии решений, направленных на какие-то более прикладные вещи, чем подрыв устоев государственности. А на изменника родины он не похож.

AZATTYQ . ORG . Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Лес рубят – VIP`ы летят» - Почему почти никто не удивился аресту экс-руководителя идеологического фронта Баглана МАЙЛЫБАЕВА в стране.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Айсултан Назарбаев назвал коррупционеров "врагами народа"» - Внук президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА Айсултан назвал врагами народа бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых сейчас в коррупционных преступлениях, и перечислил фамилии тех, кто, по его мнению, должен ответить за дела подчиненных - "Хвала Всевышнему, таких фамилий в действительности, не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами. Что ж, по всей видимости эра агашек подходит к концу – Казахстан меняется прямо у нас на глазах. Уверен у нового председателя КНБ хватит времени и возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем – его роль сейчас важна для страны как никогда прежде".

TIME . KZ . «Выборность акимов - палка о двух концах» - Политолог Данияр АШИМБАЕВ - Выборность акимов - это палка о двух концах. Понятно, что это демократическая процедура. Но, с другой стороны, в современных условиях и с учетом специфики республики есть большая опасность того, что выборы акимов даже на районном уровне попадут под влияние теневых ресурсов. Кроме того, мы видим, что кадровая политика президента основывается на двух базовых критериях: с одной стороны, поддержка местных кадров, с другой - борьба с местничеством, грозящим сращиванием власти с местным теневым сообществом, криминалитетом, бизнесом и так далее. А при выборности акимов этого будет очень сложно избежать. В любом случае низовых акимов выбирать нужно. Другой вопрос, до какого уровня доводить эту выборность.

«Алкогольное обвинение» - Рейс национальной авиакомпании Qazaq Air сорвался из-за пьяного пилота-иностранца. В распоряжении газеты “Время” оказались документы, прямо доказывающие: командир экипажа гражданин Испании Мунос РУБИО ЖЕСУС РАФАЕЛ не был допущен к полету по результатам медицинского освидетельствования, поскольку был нетрезв.

SAYASAT . ORG . «Забанить депутата» - 16 января депутат Мажилиса РК Аманжан ЖАМАЛОВ внезапно стал популярным политиком. Его слова об умершем человеке в ЦОНе вызвали бурю негодования в Интернете - Вы думаете, в ЦОНе умер человек, потому что объявили, что в Казахстане проходит регистрация? Мне кажется, немножко некорректно вы ставите вопрос и следственные связи проводите некорректно. Ну, умер человек, с таким же успехом он мог, наверное, по состоянию здоровья умереть и дома. Я не знаю, я не врач. Обращайтесь по этому вопросу к врачам скорой помощи.

Ближе к вечеру того же дня став «повесткой дня», депутат Жамалов извинился и выложил скрин текста со своей подписью, в которой назвал произошедшее с ним «оговоркой при ответе на неоднозначный и неожиданный вопрос».

KAZPRAVDA . KZ . «Нужен новый закон о миграции населения» - В Казахстане нужен кардинально новый закон о миграции населения, разработанный с привлечением общественности, юристов, правозащитников, с использованием новых подходов к миграционному законодательству, в интересах народа. Такое заявление сделал алматинский адвокат Джохар УТЕБЕКОВ, выступая на заседании дискуссионного клуба в Астане.

VLAST . KZ . «Общественники видят только один способ изменить ситуацию с временной регистрацией» - Общественники рекомендуют правительству отозвать нормы по временно регистрации и инициировать кардинально новый закон «О миграции населения». Накануне в Астане за одним столом представители власти встретились с известными общественными деятелями, чтобы обсудить вопрос самой актуальной на сегодня темы – введения в стране временной регистрации граждан. Те, кто в последние две недели активно высказывались в социальных сетях, встретились с министром информации и коммуникаций Дауреном АБАЕВЫМ.

KAPITAL . KZ . «Что нужно знать о легальной аренде жилья» - Явиться в ЦОН жильцов обязали лично со своим «хозяином». И если для первого совершить такой визит — просто формальность, не сопряженная с большими сложностями, то для большинства арендодателей встал вопрос: стоит ли выходить из тени? Как оформить этот бизнес в налоговой? Какой процент платить государству? Деловой еженедельник «Капитал.kz» проконсультировался с экспертом и представителем налоговой службы.

«Как изменились дорожные штрафы в 2017 году» - С нового года ставка одного месячного расчетного показателя в Казахстане увеличилась на 148 тенге (1 МРП = 2269 тенге) В этой связи выросли и размеры дорожных штрафов. Самый высокий штраф — 200 МРП, или 453 800 тенге, — установлен за езду в пьяном виде (или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

EXCLUSIVE . KZ . «Укрощение строптивой» - Годовая по инфляции вышла за пределы прогнозных 6-8%. Главная интрига недели – решение Нацбанка по базовой ставке. Власть стоит перед непростым выбором – обуздать инфляцию или следовать жесткой денежно-кредитной политике. А в это время Нацбанк уверяет, что инфляция ниже 8% будет достигнута не позже февраля.

365 INFO . KZ . «Молчание Акишева — кризис государственного пиара» - Национальный банк до сих пор старательно уходит от ответов по поводу хищения 5 млрд тенге из ЕНПФ. Кстати, провела встречу с журналистами заместитель председателя Нацбанка Дина ГАЛИЕВА. Сам Данияр АКИШЕВ снова отмолчался. Один из журналистов спросил у Галиевой, почему Нацбанк не пресек попытку совершения сомнительной сделки ЕНПФ с ТОО «Булгуз Аурум» еще до ее заключения, в ходе листинга ценных бумаг, но в ответ услышал лишь ироничное: «Хороший вопрос».

«Труды ученых Казахстана попали в «мусорку»: Scopus почистил базу» - Международная база научных изданий Scopus провела ежегодную чистку и удалила из рейтингов бесполезные и вредные журналы. Как оказалось, именно в них и публиковались многие ученые Казахстана в 2016 году. Каждый год агентство Elsevier чистит базу Scopus. И каждый год мир узнает, что львиная доля трудов казахстанских ученых-исследователей была опубликована в фальшивых журналах, которые научной ценности не имеют и потому с позором и «пожизненно» исключаются из базы.

CARAVAN . KZ . «Китайская грамота: изучайте, пока не поздно - казах из КНР» - Что такое китайская мечта и стоит ли бояться нашествия жителей Поднебесной в нашу страну? Тилектес АДАМБЕКОВ восемь лет прожил в КНР, досконально изучил местный менталитет и рассказал, как давалась ему китайская грамота, чем отличаются бизнес и коррупция по-китайски от бизнеса и коррупции по-казахстански и для чего нам нужно изучать восточного соседа.

FORBES . KZ . «Нурлан Смагулов продал автоцентр Nissan в Алматы» - Об этом глава компании «Астана Моторс» рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере продаж автомобилей, которая прошла в южной столице.

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