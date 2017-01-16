«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»

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Авиакатастрофу под Бишкеком расследуют эксперты МАК
17 янваpя 2017 20:13 Просмотры 104 Комментарии 0


В Казахстане запустили онлайн-регистрацию по месту жительства
17 янваpя 2017 19:13 Просмотры 148 Комментарии 0


Досмотр пассажиров и багажа на железнодорожных вокзалах Казахстана вводится с 1 февраля
17 янваpя 2017 18:33 Просмотры 200 Комментарии 1


Привлекавшиеся к уголовной ответственности казахстанцы смогут получить справки об отсутствии судимости
17 янваpя 2017 16:04 Просмотры 350 Комментарии 0


Досудебное расследование проводят по факту гибели рабочего на строительном объекте EXPO в Астане
17 янваpя 2017 15:55 Просмотры 151 Комментарии 0


Казахстан закрепился в рейтинге стран с инновационной экономикой
17 янваpя 2017 15:39 Просмотры 166 Комментарии 1


Поиски пропавшего в 2014 г. пассажирского самолета Malaysia Airlines остановлены
17 янваpя 2017 14:51 Просмотры 139 Комментарии 0


Новый прогноз социально-экономического развития РК на 2017 г. будет представлен в феврале
17 янваpя 2017 13:45 Просмотры 114 Комментарии 0


Опасные для здоровья БАДы обнаружены в Казахстане
17 янваpя 2017 13:06 Просмотры 572 Комментарии 2


Сфера кино в Казахстане регулируется всего шестью статьями закона «О культуре»
17 янваpя 2017 12:34 Просмотры 145 Комментарии 0


В Алматы водитель в результате ДТП повредил газопровод, оставив без газа почти 1200 жилых домов
17 янваpя 2017 11:41 Просмотры 333 Комментарии 0


7,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность на Универсиаде в Алматы
17 янваpя 2017 11:40 Просмотры 136 Комментарии 2


$245 ежедневно тратит иностранный турист в Алматы
17 янваpя 2017 10:55 Просмотры 207 Комментарии 0


Более 2 тыс. спортсменов примут участие в Универсиаде-2017 в Алматы
17 янваpя 2017 10:44 Просмотры 191 Комментарии 3


Казахстан, Россия и Беларусь планируют подписать соглашения по валютному контролю
17 янваpя 2017 09:40 Просмотры 307 Комментарии 0


Тенге продолжит падение по отношению к рублю в I полугодии 2017 г. – эксперт
17 янваpя 2017 09:30 Просмотры 344 Комментарии 0


Цена на нефть марки Brent выросла до $55,86 за баррель
17 янваpя 2017 09:24 Просмотры 128 Комментарии 0


Отношения РФ и США могут наладиться в течение года
17 янваpя 2017 08:33 Просмотры 118 Комментарии 0


МВФ повысил прогноз средневзвешенной цены на нефть в 2017 г. до $51,2 за барр.
17 янваpя 2017 08:12 Просмотры 100 Комментарии 0


Погода без осадков ожидается во вторник на большей части Казахстана
17 янваpя 2017 08:04 Просмотры 88 Комментарии 0


Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись
16 янваpя 2017 20:55 Просмотры 396 Комментарии 2


В Астане переданы в суд уголовные дела о присвоении денег дольщиков руководителями 4-х стройкомпаний
16 янваpя 2017 20:33 Просмотры 439 Комментарии 1


Казахстанцев предупредили об инвестиционных рисках, связанных с использованием криптовалют
16 янваpя 2017 19:27 Просмотры 288 Комментарии 3


Экипаж задержанного рейса Qazaq Air отстранен от полетов
16 янваpя 2017 18:36 Просмотры 375 Комментарии 1


Главы МИД Казахстана и России обсудили подготовку к межсирийским переговорам в Астане
16 янваpя 2017 17:54 Просмотры 202 Комментарии 0


Президент Казахстана обсудил с главой международного агентства по ВИЭ перспективы сотрудничества
16 янваpя 2017 17:52 Просмотры 199 Комментарии 0


В ЕАЭС утвердили порядок компенсации при нарушении обязательств господдержки сельского хозяйства
16 янваpя 2017 17:42 Просмотры 185 Комментарии 0


Ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом» - Назарбаев
16 янваpя 2017 16:53 Просмотры 272 Комментарии 0


Дополнительный скорый поезд между Астаной и Алматы будет курсировать с 26 января
16 янваpя 2017 16:11 Просмотры 345 Комментарии 0


Большая часть сирийской оппозиции планирует участвовать в переговорах в Астане
16 янваpя 2017 14:56 Просмотры 250 Комментарии 1


Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-ноябре 2016 г. упал на 21,1%
16 янваpя 2017 14:49 Просмотры 225 Комментарии 0


Депутат предлагает рассмотреть вариант о неполном досрочном изъятии пенсионных накоплений в Казахстане
16 янваpя 2017 14:02 Просмотры 591 Комментарии 3


У алматинской VKV Company изъяли 1256 кг поддельного сливочного масла
16 янваpя 2017 14:00 Просмотры 293 Комментарии 1


Умеренные морозы без осадков ожидаются на большей части Казахстана на крещенские праздники
16 янваpя 2017 14:00 Просмотры 202 Комментарии 0


Концепцию о перераспределении полномочий власти в Казахстане сформируют в начале февраля
16 янваpя 2017 13:37 Просмотры 232 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования Атамбаеву в связи с гибелью людей в результате крушения самолета
16 янваpя 2017 13:04 Просмотры 263 Комментарии 5


Арестован экс-заместитель руководителя администрации президента РК Майлыбаев
16 янваpя 2017 12:53 Просмотры 973 Комментарии 7


В алматинском ЦОНе скончался мужчина, обратившийся за временной регистрацией
16 янваpя 2017 11:54 Просмотры 593 Комментарии 5


Депутат считает нынешнюю практику наложения штрафов показателем неэффективной работы налоговых органов РК
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Число жертв крушения самолета Boeing-747 под Бишкеком достигло 32 человек
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Оформить пособие на рождение ребенка в Казахстане можно без привязки к месту жительства
16 янваpя 2017 10:14 Просмотры 348 Комментарии 1


В ресторане Red Dracon в центре Алматы произошел пожар; жертв и пострадавших нет
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20 человек погибли в результате крушения грузового Boeing-747 в Чуйской области Кыргызстана
16 янваpя 2017 10:00 Просмотры 324 Комментарии 2


В Чуйской области Кыргызстана разбился грузовой Boeing-747
16 янваpя 2017 09:25 Просмотры 176 Комментарии 0


Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государства
16 янваpя 2017 09:21 Просмотры 246 Комментарии 0


Исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГ в Ираке и Сирии
16 янваpя 2017 08:55 Просмотры 236 Комментарии 0


Более 900 террористов пытались проникнуть в Россию из-за рубежа
16 янваpя 2017 08:24 Просмотры 294 Комментарии 0


Иран отказался пересматривать ядерное соглашение с администрацией Трампа
16 янваpя 2017 08:10 Просмотры 212 Комментарии 0


Погода без осадков сохранится в Астане и Алматы в понедельник
16 янваpя 2017 08:04 Просмотры 173 Комментарии 0


Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
15 янваpя 2017 21:57 Просмотры 610 Комментарии 7


Сотрудничество Казахстана и ОАЭ в различных сферах обсудил Назарбаев с наследным принцем Абу-Даби
15 янваpя 2017 16:27 Просмотры 314 Комментарии 1


Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в ОАЭ
15 янваpя 2017 15:33 Просмотры 332 Комментарии 0


США намерены конкурировать с Китаем в сфере бизнеса в африканских странах
15 янваpя 2017 11:41 Просмотры 311 Комментарии 0


Турция возвела на границе с Сирией и Ираком стену протяженностью 330 км
15 янваpя 2017 10:28 Просмотры 408 Комментарии 0


Сирийская оппозиция поддержала мирные переговоры в Астане
15 янваpя 2017 09:41 Просмотры 290 Комментарии 0


В Нидерландах призвали возобновить поиск останков жертв малайзийского Boeing-777 на востоке Украины
15 янваpя 2017 09:16 Просмотры 288 Комментарии 0


В Астане и Алматы в воскресенье будет без осадков
15 янваpя 2017 09:05 Просмотры 229 Комментарии 0


Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
14 янваpя 2017 19:35 Просмотры 376 Комментарии 0


Казахстан намерен увеличить экспорт нефти по российской секции нефтепровода Баку-Новороссийск
14 янваpя 2017 19:00 Просмотры 290 Комментарии 0


В Астане внедрят соцопросы для оценки работы акимата по развитию города
14 янваpя 2017 15:43 Просмотры 266 Комментарии 4


Более 157 тыс. казахстанцев зарегистрировались за неделю, из них 78 тыс. получили временную регистрацию – МВД
14 янваpя 2017 13:14 Просмотры 517 Комментарии 1


В Таджикистане полностью сняли энерголимит
14 янваpя 2017 10:12 Просмотры 333 Комментарии 0


Россия пригласила команду Трампа на переговоры по Сирии в Астане
14 янваpя 2017 09:39 Просмотры 393 Комментарии 2


Обама продлил американские санкции против России и Ирана
14 янваpя 2017 09:15 Просмотры 313 Комментарии 0


Без осадков будет в субботу на большей части Казахстана
14 янваpя 2017 09:03 Просмотры 280 Комментарии 0


Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
13 янваpя 2017 19:47 Просмотры 397 Комментарии 2


Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
12 янваpя 2017 21:12 Просмотры 410 Комментарии 0


Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
11 янваpя 2017 20:14 Просмотры 628 Комментарии 1


Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
10 янваpя 2017 20:09 Просмотры 697 Комментарии 1


Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
9 янваpя 2017 20:09 Просмотры 636 Комментарии 0


Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
8 янваpя 2017 18:45 Просмотры 517 Комментарии 0


Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
7 янваpя 2017 15:43 Просмотры 663 Комментарии 0


ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
6 янваpя 2017 19:20 Просмотры 880 Комментарии 5


Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
5 янваpя 2017 21:38 Просмотры 842 Комментарии 0


Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
4 янваpя 2017 23:02 Просмотры 539 Комментарии 0


Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
3 янваpя 2017 20:45 Просмотры 947 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
2 янваpя 2017 17:00 Просмотры 834 Комментарии 0


ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
1 янваpя 2017 20:05 Просмотры 734 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
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Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
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Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
29 декабpя 2016 23:15 Просмотры 967 Комментарии 0


Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
28 декабpя 2016 20:00 Просмотры 1027 Комментарии 0


Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
27 декабpя 2016 21:50 Просмотры 1166 Комментарии 0


Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
26 декабpя 2016 23:20 Просмотры 768 Комментарии 0


Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области из-за сильного ветра
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Назарбаев утвердил изменения в указ об аттестации сотрудников правоохранительных органов
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17 янваpя 2017 12:00 / День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ  [Всего статей: 975] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»

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Сетевой Казахстан. 17 января 2017г.

REGNUM.RU. «Аресты в Администрации президента Казахстана: начало информационной войны?» - Данияр АШИМБАЕВ - Понятно, что МАЙЛЫБАЕВА можно хвалить, можно ругать, он все-таки работал 5,5 лет, и у него точно имелась определенная информация, которая представляла интерес как для его союзников, так и для его противников, а также для внешних игроков, которые бы хотели усилить свое взаимодействие с Казахстаном. В кулуарах на выходных мелькали даже слова «шпионаж» и «измена родине», но, я думаю, Майлыбаев на заговорщика не похож. Речь идет о неких политических ошибках, которые могли иметь далеко идущие последствия, но вместе с тем, они произошли при принятии решений, направленных на какие-то более прикладные вещи, чем подрыв устоев государственности. А на изменника родины он не похож.

AZATTYQ.ORG. Мирас НУРМУХАНБЕТОВ – «Лес рубят – VIP`ы летят» - Почему почти никто не удивился аресту экс-руководителя идеологического фронта Баглана МАЙЛЫБАЕВА в стране.Фото айсултан

SPUTNIKNEWS.KZ. «Айсултан Назарбаев назвал коррупционеров "врагами народа"» - Внук президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА Айсултан назвал врагами народа бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых сейчас в коррупционных преступлениях, и перечислил фамилии тех, кто, по его мнению, должен ответить за дела подчиненных - "Хвала Всевышнему, таких фамилий в действительности, не так уж и много. Просто порождаемый ими негатив накрывает страну какими-то плотными тучами. Что ж, по всей видимости эра агашек подходит к концу – Казахстан меняется прямо у нас на глазах. Уверен у нового председателя КНБ хватит времени и возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем – его роль сейчас важна для страны как никогда прежде".

TIME.KZ. «Выборность акимов - палка о двух концах» - Политолог Данияр АШИМБАЕВ - Выборность акимов - это палка о двух концах. Понятно, что это демократическая процедура. Но, с другой стороны, в современных условиях и с учетом специфики республики есть большая опасность того, что выборы акимов даже на районном уровне попадут под влияние теневых ресурсов. Кроме того, мы видим, что кадровая политика президента основывается на двух базовых критериях: с одной стороны, поддержка местных кадров, с другой - борьба с местничеством, грозящим сращиванием власти с местным теневым сообществом, криминалитетом, бизнесом и так далее. А при выборности акимов этого будет очень сложно избежать. В любом случае низовых акимов выбирать нужно. Другой вопрос, до какого уровня доводить эту выборность.

«Алкогольное обвинение» - Рейс национальной авиакомпании Qazaq Air сорвался из-за пьяного пилота-иностранца. В распоряжении газеты “Время” оказались документы, прямо доказывающие: командир экипажа гражданин Испании Мунос РУБИО ЖЕСУС РАФАЕЛ не был допущен к полету по результатам медицинского освидетельствования, поскольку был нетрезв.

SAYASAT.ORG. «Забанить депутата» - 16 января депутат Мажилиса РК Аманжан ЖАМАЛОВ внезапно стал популярным политиком. Его слова об умершем человеке в ЦОНе вызвали бурю негодования в Интернете - Вы думаете, в ЦОНе умер человек, потому что объявили, что в Казахстане проходит регистрация? Мне кажется, немножко некорректно вы ставите вопрос и следственные связи проводите некорректно. Ну, умер человек, с таким же успехом он мог, наверное, по состоянию здоровья умереть и дома. Я не знаю, я не врач. Обращайтесь по этому вопросу к врачам скорой помощи.

Ближе к вечеру того же дня став «повесткой дня», депутат Жамалов извинился и выложил скрин текста со своей подписью, в которой назвал произошедшее с ним «оговоркой при ответе на неоднозначный и неожиданный вопрос».

Фото утебековKAZPRAVDA.KZ. «Нужен новый закон о миграции населения» - В Казахстане нужен кардинально новый закон о миграции населения, разработанный с привлечением общественности, юристов, правозащитников, с использованием новых подходов к миграционному законодательству, в интересах народа. Такое заявление сделал алматинский адвокат Джохар УТЕБЕКОВ, выступая на заседании дискуссионного клуба в Астане.

VLAST.KZ. «Общественники видят только один способ изменить ситуацию с временной регистрацией» - Общественники рекомендуют правительству отозвать нормы по временно регистрации и инициировать кардинально новый закон «О миграции населения». Накануне в Астане за одним столом представители власти встретились с известными общественными деятелями, чтобы обсудить вопрос самой актуальной на сегодня темы – введения в стране временной регистрации граждан. Те, кто в последние две недели активно высказывались в социальных сетях, встретились с министром информации и коммуникаций Дауреном АБАЕВЫМ.

KAPITAL.KZ. «Что нужно знать о легальной аренде жилья» - Явиться в ЦОН жильцов обязали лично со своим «хозяином». И если для первого совершить такой визит — просто формальность, не сопряженная с большими сложностями, то для большинства арендодателей встал вопрос: стоит ли выходить из тени? Как оформить этот бизнес в налоговой? Какой процент платить государству? Деловой еженедельник «Капитал.kz» проконсультировался с экспертом и представителем налоговой службы.

«Как изменились дорожные штрафы в 2017 году» - С нового года ставка одного месячного расчетного показателя в Казахстане увеличилась на 148 тенге (1 МРП = 2269 тенге) В этой связи выросли и размеры дорожных штрафов. Самый высокий штраф — 200 МРП, или 453 800 тенге, — установлен за езду в пьяном виде (или передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

EXCLUSIVE.KZ. «Укрощение строптивой» - Годовая по инфляции вышла за пределы прогнозных 6-8%. Главная интрига недели – решение Нацбанка по базовой ставке. Власть стоит перед непростым выбором – обуздать инфляцию или следовать жесткой денежно-кредитной политике. А в это время Нацбанк уверяет, что инфляция ниже 8% будет достигнута не позже февраля.

365INFO.KZ. «Молчание Акишева — кризис государственного пиара» - Национальный банк до сих пор старательно уходит от ответов по поводу хищения 5 млрд тенге из ЕНПФ. Кстати, провела встречу с журналистами заместитель председателя Нацбанка Дина ГАЛИЕВА. Сам Данияр АКИШЕВ снова отмолчался. Один из журналистов спросил у Галиевой, почему Нацбанк не пресек попытку совершения сомнительной сделки ЕНПФ с ТОО «Булгуз Аурум» еще до ее заключения, в ходе листинга ценных бумаг, но в ответ услышал лишь ироничное: «Хороший вопрос».

«Труды ученых Казахстана попали в «мусорку»: Scopus почистил базу» - Международная база научных изданий Scopus провела ежегодную чистку и удалила из рейтингов бесполезные и вредные журналы. Как оказалось, именно в них и публиковались многие ученые Казахстана в 2016 году. Каждый год агентство Elsevier чистит базу Scopus. И каждый год мир узнает, что львиная доля трудов казахстанских ученых-исследователей была опубликована в фальшивых журналах, которые научной ценности не имеют и потому с позором и «пожизненно» исключаются из базы.Фото адамбеков

CARAVAN.KZ. «Китайская грамота: изучайте, пока не поздно - казах из КНР» - Что такое китайская мечта и стоит ли бояться нашествия жителей Поднебесной в нашу страну? Тилектес АДАМБЕКОВ восемь лет прожил в КНР, досконально изучил местный менталитет и рассказал, как давалась ему китайская грамота, чем отличаются бизнес и коррупция по-китайски от бизнеса и коррупции по-казахстански и для чего нам нужно изучать восточного соседа.

FORBES.KZ. «Нурлан Смагулов продал автоцентр Nissan в Алматы» - Об этом глава компании «Астана Моторс» рассказал на пресс-конференции, посвященной итогам года в сфере продаж автомобилей, которая прошла в южной столице.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

 


Тэги: сетевой казахстан, зонакз, ергалиев, назарбаев, ашимбаев, акишев, утебеков

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Комментарии читателей [12]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 12:48  


Комментарий удален модератором.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 13:21  «Айсултан Назарбаев назвал коррупционеров


Комментарий удален модератором.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 13:21  1-му
А кто на смену?
Неужели те балдырганы, которых родители радостно одевают в форму жолпол на детские утренники?
Или сыновья нынешних агашек и бастыков?
Богатые недоучки, без опыта, но с огромным самомнением?

Дедушка-то молодец, конешна... Бесспорно...
Но вот преемственности поколений управленцев, наставничества, подготовки зрелых и грамотных кадров госуправляющих..... Нет, он делал и старался - но наши агашки и приближенные его переиграли в этой части, со своими родненькими "зайчиками" и "живчиками"...
Потому, что все завязано на дедушку. Буквально - все!

И вот он. Вакуум. Назначать некого. Взять не откуда. Все в обойме замараны и круговой порукой помазаны...
Выход - нанимать иностранцев. Иначе не получится!
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 13:43  
Главный Враг ныне действующей власти - это коррупция и проституция.
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 15:10  
Главный враг жадность и глупость
6
АРГЫН
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 16:27  Пусть лучше китайцы приготовляются - пока не поздно !!!
CARAVAN.KZ. «Китайская грамота: изучайте, пока не поздно - казах из КНР».

==================================

Пусть лучше китайцы приготовляются - пока не поздно !!!

Ибо в этом году Казахстан пойдет в мирную и добрую атаку на весь Китай за освобождения Китая от их многовековой духовно-нравственной тьмы !!!

Аминь !!!
7
Зеленый
Свой человек  ( ? )


зарегистрирован: 17.09.2007
комментов: 3229
Сообщение Вт Янв 17, 2017 16:39  
Ох лучше бы Внучку не разбрасываться такими словами из лексикона 37-го года, как "враги народа". А то ведь ему тогда в любой момент могут припомнить, что сам то он по той же терминологии является ЧСИРовцем (Членом Семьи Изменника Родины)...
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 16:48  
Регистрация это очередная дойка народа. ...

230 тг за госпошлину + 200 за услугу = 430 тг с носа. ...
9
казах
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 17:02  


Комментарий удален модератором.
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 22:05  
Регистрация это очередная дойка народа. ...

230 тг за госпошлину + 200 за услугу = 430 тг с носа. ...
+
Чтобы это не называли дойкой, надо как то из этой несерьёзной суммы в дальнейшем нормальную сделать. Думаю 4500-7000 тг будет оптимальной для народа и бюджета. Думаю в дальнейшем на эту сумму и выйдут через пару лет.
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 22:28  «Айсултан Назарбаев назвал коррупционеров "врагами народа"»
Иногда лучше петь, чем говорить. Как мама.
12
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Янв 17, 2017 22:31  «Айсултан Назарбаев назвал коррупционеров "врагами народа"»
Вт Янв 17, 2017 15:02
Вт Янв 17, 2017 13:21
А как насчет аташек, мамули и нувориша-тестя?
Огласите весь список, пожалуйста!
Каждый суслик мнит себя агрономом.
Раз такой умный, то почему не проявляет желание возглавить республиканскую федерацию шахмат?

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ЕРГАЛИЕВ Гимран

ЕРГАЛИЕВ Гимран

 


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