Эмираты хотят сократить долю экспорта нефти в структуре своего ВВП с нынешних 30 процентов до 20 процентов к 2021 году. Казахстан в реализации подобного рода планов тоже призван сыграть определенную роль. Она пока весьма скромная. Но Эмираты не скрывают того, что хотят расширить экономические связи с нашей страной

Издание Gulf Today опубликовало статью под названием «AD CP welcomes Kazakh President» - «Наследный принц Абу Даби принимает казахского президента».

В ней говорится так: «Его высочество шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, в воскресенье принимал президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева во дворце «Аль Мушриф» в Абу-Даби.

Назарбаев в настоящее время находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Шейх Мухаммед бен Заид провел переговоры с казахским президентом после официальной церемонии приветствия.

Они обсудили тему дружеских отношений и сотрудничества между двумя странами и возможности укрепления сотруднических связей в целях удовлетворения интересов обеих сторон.

Шейх Мухаммед и Назарбаев в ходе переговоров также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Шейх Мухаммед отметил то, что Объединенные Арабские Эмираты под руководством его высочества шейха Халифа бен Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ и правителя Абу-Даби, выстроили прочную систему взаимоотношений с другими странами. При этом он в качестве примера указал на теснейшие связи с Республикой Казахстан.

Президент Казахстана выразил соболезнования руководству, народу ОАЭ и семьям тех граждан Эмиратов, которые потеряли свои жизни, выполняя гуманитарную миссию в Афганистане, в связи с гибелью этих людей. Он отметил наличие тесных связей между двумя странами во многих сферах и дал высокую оценку уровню развития, достигнутому ОАЭ. Шейх Мухаммед и Нурсултан Назарбаев также обменялись мнениями о последних региональных и мировых событиях.

Стороны подчеркнули свою готовность развивать отношения дружбы и сотрудничества в экономической и инвестиционной сфере, а также намерение расширить взаимную торговлю и инвестиционные возможности.

Шейх Мухаммед дал обед в честь президента Назарбаева и сопровождающей его делегации».

Эмираты - это очень богатая страна. И сделало их такой богатство недр. Впрочем, в районе Персидского залива не одно только это государство обязано нефти своим благополучием. ОАЭ появились как самостоятельное государство в Юго-Западной Азии в 1971 году в результате объединения в федерацию 7 эмиратов. Это — Абу Даби, Дубаи, Шарджа, Аджман, Фуджейра, Рас аль-Хаима и Умм аль-Кувеин. ОАЭ располагаются на северо-востоке Аравийского полуострова, на западе граничат с Катаром, на юго-западе и юге с Саудовской Аравией, на востоке и севере — с Оманом.

Реальная политическая власть сосредоточена в эмирате Абу Даби, который контролирует большую часть экономических и сырьевых ресурсов ОАЭ. 80% всех доходов государства поступают от двух самых крупных эмиратов федерации – Абу Даби и Дубаи. В 1996 году Федеральный национальный совет утвердил постоянную конституцию страны. Он заменил собой временный Основной закон, действовавший с 1971 года и обновлявшийся раз в 5 лет.

Экономика Эмиратов в первую очередь зависит от экспорта нефти, который обеспечивает порядка 30 процентов ВВП. Ожидается, что этот показатель снизится до 20 процентов к 2021 году. ВВП Эмиратов в 2015 году составил $370 млрд.

В пересчете на душу населения это – $38,650 тыс. Это было тогда чуть меньше, чем у Германии ($40,952 тыс.), и заметно больше, чем у таких крупнейших индустриально и экономически развитых государств, как Франция ($37,653 тыс.), Япония ($32,479 тыс.) и Италия ($29,867тыс.). Это также было изрядно больше, чем общий средний показатель ВВП на душу населения по высокоразвитым странам Европейского Союза, издавна состоящим в нем. А вот американцам, у которых ВВП на душу населения по итогам 2015 года составляло $56,084 тыс., Эмираты по этой части заметно уступали.

Как бы то ни было, ОАЭ входят в число экономически самых благополучных государств мира. И это благополучие у них там гарантируется главным образом сырьевым сектором. Но Эмираты не прочь приумножать свои богатства и за счет предоставления туристических и торгово-посреднических услуг гражданам таких сугубо континентальных стран, как Казахстан. И им это совсем неплохо удается. Они в течение 50 лет надеются свести свою зависимость от экспорта нефти к нулю. Такие перемены планируются как результат увеличения инвестиционных вложений за рубежом и экспансионистской монетарной политики правительства.

Казахстан в реализации подобного рода планов тоже призван сыграть определенную роль. Она пока весьма скромная. Но Эмираты не скрывают того, что хотят расширить экономические связи с нашей страной.

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