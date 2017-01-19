«Лучше аресты, чем неаресты»

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Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%
В Тегеране в результате пожара рухнуло 17-этажное здание бизнес-центра
В Алматы суд продлил арест директору батутного центра
Об устаревших и нелогичных санитарных требованиях к предпринимателям заявили в генпрокуратуре РК
Стоимость проезда общественным транспортом к объектам Универсиады в Алматы составит от Т100 до Т200
Регистрацию блогеров в качестве СМИ исключили из законопроекта РК по вопросам информации
В Акмолинской области назначен новый глава ДКНБ
Казахстанским туристам в Италии в связи с землетрясением рекомендуют следовать указаниям местных властей
Экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову сократили срок наказания в связи с амнистией
Ежедневно от рака шейки матки в Казахстане умирают две женщины, заявляют онкологи
В Алматы иностранцы предоставляли фиктивные справки о наличии денег для получения разрешения на проживание
ООН подтвердила выполнение Ираном сделки по ядерной программе
2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений
Снежная лавина накрыла отель с посетителями в Италии
ФРС США планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до 2019 г.
Авиарейс из подмосковного Жуковского в Астану запустят 15 февраля
ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 г. до 95,6 млн барр. в день
Погода без осадков сохранится в четверг на большей части Казахстана
Правительство Казахстана перенесло дни отдыха на Наурыз и День столицы
Освобожден от должности глава госкорпорации «Правительство для граждан»
Инвестиционные возможности Казахстана представят на экономическом форуме в Давосе
Центризбирком проверит мажилисмена Жамалова
Во всех районах Астаны установят датчики состояния атмосферного воздуха
Зампред «КазАгроФинанс» уволен за драку с одним из топ-менеджеров
Морозная без осадков погода ожидается почти на всей территории Казахстана 19 января
Не превращать в законодательстве о СМИ в РК этические нормы в правовые призвал юрист
Авторизацию интернет-пользователей через номер телефона планируют ввести в Казахстане
Попыткой «модернизировать соху» назвали внесение изменений в закон о СМИ в фонде «Адил соз»
Эксперты СНГ обсудят в Минске концепцию сотрудничества по противодействию коррупции
Проверка качества бензина на АЗС Астаны выявила свыше 20% проб, не соответствующих стандартам
Депутат предложил законодательно регламентировать деятельность ЕНПФ по управлению собственными активами
Казахстан и ОАЭ обсудили совместное участие в строительстве нефтегазохимического комплекса в РК
Казахстанский рынок кредитования в 2017 г. оживится за счет беззалоговых потребительских займов - эксперт
Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития местного самоуправления
Мoody’s пересмотрит рейтинги Qazkom
Загруженность ЦОНов Астаны и Алматы можно отследить онлайн
Популяцию вымерших каспийских тигров попытаются возродить в Казахстане
Иран против присутствия США на переговорах по Сирии в Астане
ОПЕК собирается мониторить и добычу нефти, и ее экспорт
В Евразийском союзе утвердили перечень товаров беспошлинного ввоза из развивающихся стран
Небольшие осадки ожидаются в среду лишь на юге Казахстана
Авиакатастрофу под Бишкеком расследуют эксперты МАК
В Казахстане запустили онлайн-регистрацию по месту жительства
Досмотр пассажиров и багажа на железнодорожных вокзалах Казахстана вводится с 1 февраля
Привлекавшиеся к уголовной ответственности казахстанцы смогут получить справки об отсутствии судимости
Досудебное расследование проводят по факту гибели рабочего на строительном объекте EXPO в Астане
Казахстан закрепился в рейтинге стран с инновационной экономикой
Поиски пропавшего в 2014 г. пассажирского самолета Malaysia Airlines остановлены
Новый прогноз социально-экономического развития РК на 2017 г. будет представлен в феврале
Опасные для здоровья БАДы обнаружены в Казахстане
Сфера кино в Казахстане регулируется всего шестью статьями закона «О культуре»
В Алматы водитель в результате ДТП повредил газопровод, оставив без газа почти 1200 жилых домов
7,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность на Универсиаде в Алматы
$245 ежедневно тратит иностранный турист в Алматы
Более 2 тыс. спортсменов примут участие в Универсиаде-2017 в Алматы
Казахстан, Россия и Беларусь планируют подписать соглашения по валютному контролю
Тенге продолжит падение по отношению к рублю в I полугодии 2017 г. – эксперт
Цена на нефть марки Brent выросла до $55,86 за баррель
Отношения РФ и США могут наладиться в течение года
МВФ повысил прогноз средневзвешенной цены на нефть в 2017 г. до $51,2 за барр.
Погода без осадков ожидается во вторник на большей части Казахстана
Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись
В Астане переданы в суд уголовные дела о присвоении денег дольщиков руководителями 4-х стройкомпаний
Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
Главы государств-членов ОДКБ поручили провести оценку возникших угроз и выработать меры по их нейтрализации
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19 янваpя 2017 15:00Зарубежные СМИ
Нурсултан Назарбаев снова делает ставку на своих самых преданных чиновников. Назначение Тажина, ветерана Акорды, на новую должность, возможно, является отражением курса Назарбаева, который он принял с тем, чтобы собрать вокруг себя самых близких ему чиновников в рамках подготовки к транзиту власти
«Государственная машина Казахстана по производству смыслов». «Начинается болезненный процесс смены элит». «Комментаторов веб-сайтов предлагают идентифицировать по их телефонным номерам». «Как «подать» акима»
19 янваpя 2017 12:00День за днем
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19 янваpя 2017 12:00Видео
19 янваpя 2017 10:00Интервью
«Я все-таки склоняюсь к тому, что в Казахстане грядут некие косметические изменения, нежели какие-то реальные - коренные и глубинные реформы»
19 янваpя 2017 07:00День за днем
19 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
18 янваpя 2017 16:00Видео
«За какие высказывания в соцсетях казахстанцы могут попасть в тюрьму». «Айсултан Назарбаев своим постом поставил на кон свою репутацию - ведь он должен будет ответить за свои слова». «Коррупционеров нужно не сажать, а заставлять работать»
18 янваpя 2017 12:00День за днем
18 янваpя 2017 12:00Видео
18 янваpя 2017 11:00Зарубежные СМИ
18 янваpя 2017 07:00Авторские колонки
Более сомнительного назначения финансовая система Казахстана еще не знала. На должность главы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) назначена Нурбиби Наурызбаева, чье имя связано с громким скандалом вокруг незаконного получения квартир через систему Жилстройсбербанка топ-менеджерами этого же квазибанка
18 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
17 янваpя 2017 14:00Зарубежные СМИ
Эмираты хотят сократить долю экспорта нефти в структуре своего ВВП с нынешних 30 процентов до 20 процентов к 2021 году. Казахстан в реализации подобного рода планов тоже призван сыграть определенную роль. Она пока весьма скромная. Но Эмираты не скрывают того, что хотят расширить экономические связи с нашей страной
«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»
17 янваpя 2017 12:00День за днем
17 янваpя 2017 10:00Экономика, бизнес, финансы
17 янваpя 2017 06:27Народная рубрика
16 янваpя 2017 15:30Видео
16 янваpя 2017 15:00Интервью
16 янваpя 2017 13:00Жизнь
«Сохранить политическую стабильность в Казахстане может самосохранение нашей элиты». «В последнее время «в расход» идут, казалось бы, неприкасаемые – любимчики, дети соратников и друзей, молодые и перспективные»
16 янваpя 2017 12:00День за днем
16 янваpя 2017 11:00Видео
Первая в истории победа казахстанца на этапе Кубка мира по фристайлу, наши футболисты-юноши в 1/4 финала международного турнира, нежданное олимпийское «золото» и уход Данияра Елеусинова в профессиональный бокс
16 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
16 янваpя 2017 09:00Зарубежные СМИ
16 янваpя 2017 07:00День за днем
16 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
13 янваpя 2017 17:00Жизнь
13 янваpя 2017 15:30Видео
13 янваpя 2017 14:00Авторские колонки
«Возвращение Тажина связано с предстоящей конституционной реформой, уверены политологи». «Децентрализация власти успокоит элиты Казахстана». «Отставку Баглана Майлыбаева можно расценивать как прямое признание провалов»
13 янваpя 2017 12:00День за днем
13 янваpя 2017 10:30Видео
13 янваpя 2017 09:00Авторские колонки
Почему принято решение вернуть Марата Тажина на должность первого заместителя руководителя администрации президента РК?
13 янваpя 2017 07:00Зарубежные СМИ
13 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
12 янваpя 2017 19:00Фоторепортаж
«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
12 янваpя 2017 12:00День за днем
12 янваpя 2017 11:00Зарубежные СМИ
12 янваpя 2017 10:30Видео
Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
12 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки
12 янваpя 2017 10:00Видео
«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
12 янваpя 2017 07:00День за днем
12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
11 янваpя 2017 16:30Видео
11 янваpя 2017 14:00Авторские колонки
«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
11 янваpя 2017 12:00День за днем
11 янваpя 2017 11:30Видео
Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
11 янваpя 2017 10:00Зарубежные СМИ
Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
11 янваpя 2017 07:00Авторские колонки
11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
10 янваpя 2017 14:00Зарубежные СМИ
«Акорда установит жесткий контроль над управленческим аппаратом». «Где учились Масимов, Кулибаев, Келимбетов, Каппаров и Досаев». «Государство будет вынуждено проводить жёсткую политику по спасению банков»
10 янваpя 2017 12:00День за днем
10 янваpя 2017 09:00Авторские колонки
10 янваpя 2017 07:00Интервью
10 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
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