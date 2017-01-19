«Государственная машина Казахстана по производству смыслов». «Начинается болезненный процесс смены элит». «Комментаторов веб-сайтов предлагают идентифицировать по их телефонным номерам». «Как «подать» акима»

REGNUM . RU . Марат ШИБУТОВ – «Государственная машина Казахстана по производству смыслов» - С одной стороны, то, что казахстанское государство смогло на нормальном уровне развить и поддержать машину по производству смыслов, говорит о его жизнеспособности и конкурентоспособности на внешнем поле игры. Но с другой стороны, учитывая то, что в тот же период времени казахстанское общество постоянно интеллектуально слабело, это не оставляет шансов для конкуренции с государством на внутреннем поле игры. То есть внутри страны все будет зависеть от того, что и как придумает государство — хорошо это или плохо, надо тоже думать.

«Реформа политсистемы в Казахстане: готова ли исполнительная власть делиться» - Политолог Марат ШИБУТОВ - По идее, полномочия должны уходить от президента, из правительства и центральных исполнительных органов в парламент, маслихаты и местные исполнительные органы; также должна стать более независимой судебная власть. Но насколько это реализуемо, непонятно. Посмотрим на работу рабочей группы. Кадровые перестановки будут как минимум в конце месяца после оглашения Послания президента.

IA - CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Новый посол Казахстана в России – интрига сохраняется» - Назначение карьерного дипломата на посольскую должность в Москве – шаг не слишком типичный для двусторонних отношений между РК и РФ, учитывая особый статус взаимодействия. Вспомним имена некоторых казахстанских элитариев, которые прошли через посольскую должность, выполняя миссию в Москве – Н.Абыкаев, К.Кушербаев, А.Джаксыбеков, Т.Мансуров, М.Тажин. Фигуры весовые. В потенциальном списке может находиться кто угодно: от К-Ж. Токаева до Е.Ертысбаева, который явно засиделся на должности посла в гостеприимной Грузии.

LENTA . RU . «Зачистить до блеска» - Серия арестов, запуск конституционной реформы и обещание чисток говорит об одном: в Астане все-таки начали готовиться к передаче власти. Долгое время власти страны называли политическую и социальную стабильность своим главным достижением — республика активно использовала образ предсказуемого государства как во внешней, так и внутренней политике. Период стабильности подошел к концу, благотворное действие главного достижения исчерпано — страна входит в новый период. Разворачивается аппаратный передел власти в постсоветской республике со всеми сопутствующими атрибутами вроде чисток от коррупционеров и прочих «врагов народа».

EXCLUSIVE . KZ . Карлыгаш ЕЖЕНОВА – «Айсултан Назарбаев. Прорывы кланового подсознания» - Буквально до последних нескольких лет на левом берегу Астаны работало незатейливое правило: «Будь лоялен действующему курсу, внимательно следи за его колебаниями и ты в обойме». После начала 2000-х появилась серьезная оговорка: «не лезь в политику, остальное – простят». Потом оно несколько ужесточилось – «избегай публичности, могут не правильно понять». Каковы сегодня новые правила идентификации «свой-чужой»? Значит ли это, что система начала уничтожать собственные продукты жизнедеятельности? Начинается болезненный процесс смены элит.

VLAST . KZ . «Новая информполитика: министерство идет на уступки» - С ноября прошлого года идет обсуждение поправок в законодательство по вопросам информации и коммуникаций. В середине декабря ответственное ведомство разместило на своем сайте промежуточные итоги этой дискуссии. Vласть внимательно ознакомилась с обнародованным документом и выяснила, в чем министерство все-таки уступило общественникам и журналистам, а в чем осталось принципиально непоколебимым.

AZATTYQ . ORG . «Как власти хотят узнать авторов негативных комментариев» - Комментаторов веб-сайтов в Казахстане предлагают идентифицировать по их телефонным номерам. Разработанную поправку в законе объясняют необходимостью снизить градус негативных комментариев к статьям.

«Число подключившихся к голодовке нефтяников растет» - Ряды объявивших голодовку сотрудников нефтесервисной компании в Мангистауской области пополнили нефтяники, работающие вахтовым методом на месторождениях Каламкас и Жетыбай. Голодовка проходит в офисе профсоюза Oil Construction Company. Участники акции протеста призывают президентскую партию «Нур Отан» прислушаться к их требованиям. В областном филиале партии власти говорят, что не получали никакого заявления от нефтяников.

TENGRINEWS . KZ . «Что общего между удачной фотографией и телохранителями Нигматулина» - Возле VIP-входа в зал пленарных заседаний Мажилиса стояли двое молодых людей в деловых костюмах. У них был серьезный вид и гарнитура от рации в ухе. По всей видимости, эта охрана спикера Нурлана НИГМАТУЛИНА. После того как они обеспечили своими телами свободный коридор председателю палаты, и тот беспрепятственно зашел в зал заседаний, их первая миссия на сегодня была завершена, и с чувством выполненного долга они разместились на диванчике, расположенном поблизости. Тем временем их шеф Нурлан Нигматулин, поприветствовав коллег, вернувшихся из регионов, настраивал их на рабочий лад.

NOMAD . SU . Талгат ИБРАЕВ – «Как «подать» акима» - Плохих акимов не бывает, бывают неправильно "приготовленные" акимы. Этот рецепт в Казахстане отлично используется на практике. Обычно в роли шеф-поваров выступает местная, подотчетная акиму пресса, но высший пилотаж – заполонить собой республиканские СМИ и блогосферу. С такой задачей справляются немногие.

«Телефонные разговоры Габдуллина по госзаказу представили в суде» - Следующее заседание суда по делу Бигельды ГАБДУЛЛИНА состоится в пятницу, 20 января, передает корреспондент МИА "Казинформ". 18 января в ходе судебного процесса стороны ознакомились с материалами дела. Председательствующий судья Баглан ИДРИСОВ зачитал распечатку телефонных разговоров Габдуллина с руководителями и представителями управлений внутренней политики ряда регионов, а также с пресс-секретарями министерств.

INFORMBURO . KZ . «Идрисов напрасно сбежал за рубеж – адвокат Габдуллина» - Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан ИДРИСОВ может спокойно вернуться в Казахстан, так как не представляет интереса для органов следствия.

TIME . KZ . «Бойцы невиданного понта» - Наш корреспондент выяснил, как стать почетным гражданином Казахстана, заплатив за это миллион с хвостиком. Кто же они, эти бойцы невиданного понта? Знакомьтесь: ТОО (!) “Комитет по общественным наградам и званиям”. Письма от этой компании чуть ли не ежедневно падают на стол (или на электронную почту) бизнесменам, общественным деятелям - короче, всем, у кого есть деньги.

«Деньги пенсионеров - не просто бумага» - Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана вот-вот может потерять еще более 12 миллиардов тенге. Новому председателю правления ЕНПФ Нурбуби НАУРЫЗБАЕВОЙ неплохо бы вникнуть в ситуацию по облигациям “Казахстан Кагазы”, встретиться с другими держателями ценных бумаг и понять, есть ли шанс вернуть более 12 миллиардов казахстанским пенсионерам. Ее предшественник, как мы теперь понимаем, руководствовался совсем иными целями и задачами.

KAPITAL . KZ . «Нацбанку пора сменить стратегию «в Багдаде все спокойно» на более реальную» - Директор консалтинговой компании Ulagat Consulting Group Марат КАИРЛЕНОВ - Самое важное, что сегодня Нацбанку пора сменить стратегию «в Багдаде все спокойно» на более реальную. Да, у системы накопились проблемы, но их нужно решать. У нас неплохая банковская система, но реального видения, как будут решаться накопившиеся проблемы и какой будет банковская и в целом финансовая система в будущем, нет. И когда нет этого понимания, акционеры не готовы вливать собственные деньги. Я думаю, наиболее вероятным вариантом будут сделки по слиянию и поглощению.

FORBES . KZ . «Почему государство получает дешевые деньги ЕНПФ на непонятные цели?» - Управляющий партнер и основатель юридической фирмы Synergy Partners Альжаном СТАМКУЛОВЫМ - Все было создано таким образом, чтобы обязать пенсионные фонды покупать низкодоходные казахстанские казначейские бумаги, ценные бумаги национальных компаний и казахстанских банков. Ранее у пенсионных фондов и сейчас у ЕНПФ нет иного выбора. На практике оказалось, что государство занимало деньги у пенсионных фондов, чтобы финансировать свои различные правительственные программы, строительство объектов ЭКСПО и т.д.

365 INFO . KZ . «Коммунальный ад: кому еще выгодна временная регистрация?» - Коммунальные службы смогут брать двойную оплату с временно зарегистрировавшихся, считает юрист Жангельды СУЛЕЙМЕНОВ. Накануне стало известно, что граждане, получившие временную регистрацию, обязаны платить за коммунальные услуги. Казалось бы, требование вполне законное и справедливое. Однако новшество касается и тех услуг, оплата за которые начисляется по количеству жильцов. Получается, выстояв километровую очередь в ЦОНе за временной регистрацией, человеку придется еще и побегать по «газовым» да «водным» инстанциям, чтобы наконец начать спокойно жить?

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.