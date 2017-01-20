Народные новости. 20 января 2017 г.

Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.

Теперь “Народные новости” мы предлагаем создавать вам. Пишите их сами здесь, в комментариях. Мы не будем их редактировать. Конечно, модерация останется – мы удалим те сообщения, которые могут вызвать судебные преследования, а также те, которые новостями не являются.

Каждый день мы будем выкладывать этот текст, а вы – публикуйте свои новости в комментариях.

Вы также можете использовать фото- и видеоматериалы. Есть специальные сайты для размещения таких материалов. Например, сайт www.youtube.com позволяет разместить видеоматериалы. После размещения фото- и видеоматериалов на других сайтах, Вы можете поставить в комментариях ссылку на них.

И еще раз - здесь должны быть только новости и реакция на них. Все остальные комментарии будут удаляться, причем это будет - “удаление без следа”.