Народные новости. 20 января 2017 г.

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1
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 09:10
Сегодня Трампов День. Троллики методички получили Попкорн и пиво. Ждемьс
2
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 10:08
И начал Трамп этот день с Церкви,пока все идет по "плану".!
3
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 10:13 а вы говорите Казахстан, Казахстан!
В финских тюрьмах все больше психически больных заключенных
Одновременно с этим наполовину сократилось число проводимых судебно-медицинских экспертиз. Причина тому - быстрое сокращение мест в психиатрических больницах и экономия госсредств.
Число психически больных заключенных в финских тюрьмах увеличилось в 8 раз за последние 11 лет.
- У нас в тюрьмах сидят шизофреники, страдающие от тяжелой формы заболевания, которым не место в тюрьме, - говорит тюремный психиатр Ало Юрилоо из тюрьмы Вантаа.
Данные сведения содержатся в неопубликованной пока научной статье, которую написали главврачи Психиатрической тюремной больницы Ало Юрилоо и Ханну Лауэрма совместно со старшим медбратом Лаури Песоненом.
Согласно статье, число психически больных заключенных выросло в 8 раз с 2005 по 2015 годы. В 2005 году заключенных, страдающих психозом, было 19, а в 2015 году их число достигло уже 151. Одновременно с этим общее число заключенных немного снизилось.
В психиатрических больницах сократили места
По мнению авторов статьи, за тревожным явлением стоит резкое сокращение числа мест в психиатрических больницах. Если в 1980-х годах в финских психиатрических лечебницах было около 20 тысяч мест, то к 2009 году мест осталось около 4 тысяч, а цель – сократить число мест до 3 тысяч.
- Это привело к т.н. синдрому «вращающейся двери», то есть периоды лечения в больницах – очень короткие, и пациенты приходят и уходят, - говорит Юрилоо.
Система амбулаторного лечения в настоящее время не в состоянии предоставить всем нуждающимся необходимые услуги. Ситуация осложняется тем, что психически больные заключенные все чаще страдают от алкоголизма и злоупотребления наркотиками.
Государство экономит на судмедэкспертизе
Финские судьи все реже направляют подсудимых на судебно-медицинскую экспертизу. Число проводимых исследований сократилось в 2005-2015 годах с 200 до 100, то есть на 50 %.
Данное явление вызвано экономией госсредств. Проведение судмедэкспертизы обходится государству в среднем в 20 тысяч евро. В некоторых случаях сами подсудимые избегают тестов, так как обычный тюремный приговор, как правило, короче, чем принудительное лечение в тюремной психиатрической больнице.
- У нас система не распознает людей, страдающих психозом, и их отправляют в тюрьму вместо лечения в больнице, - говорит Юрилоо.
- Считаю, что судмедэкспертизы надо проводить намного чаще, чем это делается сейчас.
Нужно сотрудничество судей и врачей
Авторы статьи подчеркивают, что причины роста психических заболеваний среди заключенных необходимо досконально выяснить с помощью подробных исследований. Они также предлагают в срочном порядке улучшить сотрудничество между судьями и врачами.
- У нас во всех тюрьмах имеются поликлиники и врачи. Если бы судьи консультировали врачей, это помогло бы выявить именно тех заключенных в СИЗО, которых стоило бы направить на судмедэкспертизу, - говорит Ало Юрилоо.
4
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 10:21
CNN показал сюжет об убийстве Трампа во время инаугурации
Телеканал CNN показал репортаж, посвященный рассказу о том, что будет с политикой, если Дональда Трампа убьют во время инаугурации президента США. Репортаж был выложен на YouTube.
«На инаугурации есть две линии наследования. Первая - администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти. Вторая же не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введен в должность, а сенат не утвердит его назначения», — объясняет репортеру политолог Джон Фортье.
Журналист Брайан Тодд рассматривает вариант того, что убьют не только Трампа, но и вице-президента и высших лиц конгресса после инаугурации и вступления в должности. Если и с ними что-то случается, обязанности президента исполняют министры, начиная с госсекретаря, объясняет журналист.
Американцы, посмотревшие репортаж, на своих страницах в соцсетях недоумевают - почему телеканал подстрекает к убийству избранного президента.
«По-видимому, CNN считает, что это нормально – в открытую выступать за покушение на избранного президента Трампа, чтобы сохранить во власти администрацию Обамы», — пишет один из пользователей в Twitter.
5
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 11:05 Либерализма во всей своей "красе".
Выборы в США - большое , грязное ШОУ.
Сегодня инаугурация вновь избранного президента , а на канале СNN накануне вечером журналисты обсуждали тему - что будет, если президента убьют в день его инаугурации. Верх цинизма.
Становится понятно, почему страна так нагло ведёт себя в мире.
6
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 11:22 5-му - ничего ты не понимаешь...
Quartz: в своей прощальной речи Пауэр, говоря о России, обошлась без дипломатии
Постпред США при ООН Саманта Пауэр своё прощальное выступление посвятила России, пишет Quartz. Как отмечает издание, отложив в сторону дипломатию, Пауэр красочно описала её как страну, главная цель которой — сеять хаос и разрушать существующий мировой порядок.
Постпред США при ООН Саманта Пауэр в ходе своего «последнего крупного выступления» в этой должности «отложила в сторону дипломатию» и призвала международное сообщество сделать всё возможное для того, чтобы остановить нападки России на мировой порядок, сообщает Quartz.
Упомянув о таких действиях России, как «аннексия Крыма, бомбардировки мирного населения в Сирии и взлом американских выборов», Пауэр красочно изобразила Россию в виде страны, главная цель которой — сеять хаос и разрушать «базирующийся на правилах» миропорядок, говорится в статье. Она подчеркнула, что действия Москвы направлены на разрушение уже существующего мирового порядка и именно с этим борются США.
При этом Пауэр подчеркнула: «Мы одержали верх над силами фашизма и коммунизма, теперь мы противостоим силам авторитаризма и нигилизма».
Свою 40-минутную речь постпред США при ООН превратила в призыв к «американским политикам всех мастей» сплотиться и не позволить Дональду Трампу «освободить Путина от наказания за нарушения международного права», отмечает Quartz.
По словам Саманты Пауэр, снятие антироссийских санкций лишь придаст Москве смелости и отправит Северной Корее и Ирану сигнал, что им нужно просто подождать.
Как подытоживает Quartz, в речи постпреда США вообще было мало «позитивных политических рецептов», что стало демонстрацией того, в какой тупик зашла администрация Обамы в своих отношениях с Москвой.
Информатор разведки США: Кремль помог Трампу через российских пенсионеров
С целью поддержки Дональда Трампа на выборах в США Кремль финансировал «хакеров», используя систему выплат российским пенсионерам, проживающим в США, пишет McClatchy. Это следует из «рассекреченных документов», попавших к американской разведке. Впрочем, по мнению экспертов, данную информацию нельзя считать достоверной, отмечает издание.
ФБР и ещё пять разведывательных структур в течение нескольких месяцев сотрудничали, расследуя «попытки России повлиять на выборы президента США», включая предполагаемое «тайное финансирование Кремля» с целью поддержки Дональда Трампа, пишут авторы материала McClatchy Питер Стоун и Грег Гордон. К расследованию были привлечены ФБР, ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Министерство юстиции США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, а также представители директора Национальной разведки.
Спецслужбы пытаются выяснить, как Кремль «мог тайно помочь Трампу победить на выборах». В частности, утверждается, что для этой цели использовалась система выплат пенсий российским пенсионерам, проживающим в США. Предполагается, что эти деньги получили «хакеры» или «посредники, которые платили хакерам».
6 января директор Национальной разведки США опубликовал рассекреченный доклад, в котором утверждается, что Владимир Путин инициировал «кампанию по подрыву доверия к демократическому процессу в США, нанесению вреда репутации Хиллари Клинтон и поддержке Дональда Трампа». Данная кампания также включала в себя хакерские атаки против руководства Демократической партии и распространение «ложных новостей».
По словам одного из информаторов спецслужб, бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, российские консульства в Нью-Йорке, Вашингтоне и Майями использовались с целью передачи «десятков тысяч долларов агентам Кремля, которые выдавали себя за российско-американских пенсионеров». Однако у России нет консульства в Майями, подчёркивают авторы материала.
В свою очередь, Дональд Трамп и Владимир Путин отвергли информацию, представленную Стилом. На своей первой пресс-конференции 11 января Дональд Трамп назвал её «нонсенсом» и «чушью». По словам Путина, администрация Обамы пытается ослабить «легитимность» Трампа путём публикации документов Стила. Разведывательные службы, занимающиеся расследованием связи Трампа с Кремлём, также считают данные Стила «недостоверными», резюмируют авторы McClatchy.
8
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 11:40 Для борьбы с фальшивым молоком изменят ГОСТ
Об этом заявила секретарь технической комиссии при Росстандарте Лариса Абдуллаева.
По ее словам, некоторые недобросовестные производители кормят коров азотосодержащими добавками, которые увеличивают процентное содержание белка, но тот не усваивается человеческим организмом из-за неорганического происхождения, более того, они вызывают проблемы с пищеварением.
Но «завернуть» такое молоко сложно – формально оно соответствует ГОСТУ.
«Бывает такое, что поступает молоко на завод, а с ним ничего сделать не могут. Залили его, добавили закваску. Оно стоит сутки-двое и не сквашивается. Это значит, что что-то там добавили на ферме», — поясняет «Известиям» Лариса Абдуллаева.
По мнению экспертов, максимально допустимое содержание небелкового азота в сыром молоке не должно превышать 0,038 миллиграмм-процента.
Поправки в ГОСТ призваны ограничить использование азотосодержащих добавок и других вредных компонентов. Переработчики смогут отказывать в приеме некондиционного молока на законных основаниях.
9
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 11:51 робот-журналист опубликовал дебютную статью
Пока эксперты медиаотрасли ведут дискуссии о будущем профессии журналиста, а десятки тысяч студентов по всему миру обучаются на профильных факультетах, разработанный в Китае робот-корреспондент по имени Сяо Нань опубликовал в местной ежедневной газете свою дебютную статью, сообщает РИА Новости.
Статья Сяо Наня из 300 иероглифов вышла в газете Southern Metropolis Daily, выпускающейся в городе Гуанчжоу. Свой материл робот-журналист посвятил буму поездок перед приближающимся китайским Новым годом – Чуньцзе.
Сообщается, что роботу понадобилась одна секунда, чтобы завершить материал. По словам профессора Пекинского университета Вань Сяоцзюня, занимающегося разработкой медиа-робота, Сяо Нань способен писать как короткие, так и достаточно длинные тексты.
«По сравнению со штатными корреспондентами, Сяо обладает значительно большей способностью анализировать данные и быстрее писать тексты», — отмечает профессор.
Однако, отмечает Ван Сяоцзюнь, это не означает, что умные роботы в скором времени смогут полностью заменить журналистов. Роботы все еще не способны проводить интервью в формате тет-а-тет и задавать дополнительные вопросы. Тем не менее профессор настроен оптимистично относительно будущего новых технологий.
10
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 11:55 Всякое может быть. Долиберальничались.
Противники Трампа собирают многотысячные акции с целью помешать церемонии инаугурации вновь избранного президента.
В это же время из Калифорнии выехали несколько тысяч байкеров сторонников Трампа.
Всякое может быть.
11
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 12:10 Они не боятся умереть
Робототехника отечественного производства будет способна работать на поле боя, в агрессивных и опасных средах, в том числе в космосе. А управлять ею уже учатся силой человеческой мысли.
Недавно президенту Путину показывали роботов, которые уже сегодня во многом могут заменять человека там, где опасно. Еще более интересные модели планируется реализовать в ближайшем будущем.
Министерство обороны завершает испытания серии робототехнических комплексов "Уран". Они предназначены для дистанционной разведки, огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. Могут использоваться как инженерные машины, в том числе для разминирования. Недавно несколько "Уранов" прекрасно отработали на разминировании окрестностей Пальмиры.
Эксперты высоко оценивают потенциал боевого робота "Нерехта". Это бронированная гусеничная машина также модульной конструкции. По словам его создателей, он может использоваться и как разведчик, и как ударная система для прорыва укрепленных позиций противника. "Нерехта" оснащена дизель-электрическим двигателем. При выполнении разведывательных задач дизель отключается, и гусеничный робот двигается бесшумно, электромотор питается от энергии, накопленной в аккумуляторных батареях.
Даже специалисты из города атомщиков Сарова включились в создание, так сказать, экипировки боевых киборгов. Ими разработана акустическая система, позволяющая по звуку полета пули или реактивной гранаты определить точку выстрела и нанести туда ответный удар.
На войну - командой
Сейчас во всем мире пытаются увязать действия наземных и воздушных боевых роботов не только с единым командным пунктом, но и с каждым отдельно взятым бойцом. Решается задача не только постоянного и устойчивого обмена информацией, но и принятия оптимального решения. Причем решение должен уметь принимать как человек-оператор, что естественно, так и командный электронно-вычислительный комплекс.
Это революция в искусстве ведения войны. И российские оружейники не аутсайдеры.
Прошлой осенью на одном из полигонов впервые было показано, как роботы могут обмениваться информацией, помогать друг другу вести разведку и бой. В демонстрации участвовали робот-вертолет, ведущий разведку, наземный гусеничный робот с ракетно-пулеметным вооружением и автоматизированный пункт управления. Они были объединены в единое информационное поле. Вертолет обнаруживал цель, передавал ее координаты на пункт управления, оттуда шли команды на роботизированную гусеничную машину. Она двигалась в указанном направлении, находила цель и сама принимала решение, какое вооружение применить для ее гарантированного уничтожения.
Если возникали сомнения, то боевой робот запрашивал центр управления, откуда приходила окончательная команда на открытие огня. Все выглядело как эпизод фантастического фильма. Но это был реальный, пусть и опытно-показательный бой.
12
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 12:18 -2-
На очереди - решение задачи создания солдата будущего. Вот как это должно выглядеть. Боец, имеющий только стрелковое вооружение, оценивает обстановку с помощью оптического прицела. Если видит цель, которую может уничтожить своим огнем, нажимает на спуск. Если видит далекую и хорошо защищенную цель, то нажимает специальную кнопку. И цель, к примеру танк, накрывается артогнем или ликвидируется управляемой ракетой.
Суть в том, что на командный пункт постоянно стекается информация от всех бойцов, участвующих в бою, и от различных систем наблюдения, включая роботизированные. Вычислительный комплекс обрабатывает все это с огромной скоростью, принимает решение и дает команду, каким видом оружия должна быть уничтожена цель, указанная бойцом на поле боя.
Если такой сетецентризм удастся реализовать, то количество личного состава полноценного мотострелкового батальона сократится, по мнению военных экспертов, до 50 человек. Сейчас это несколько сотен солдат и офицеров.
Операцию проведет андроид
Наряду с колесно-гусеничными и летающими роботами создаются и человекообразные машины. Они нужны там, где необходимо чувствовать по-человечески и работать не манипуляторами, а "руками", пусть и механическими.
Только подобный робот-андроид может выполнять спасательные работы в нештатных ситуациях, когда помощь человека человеку просто невозможна.
Например, космонавт в открытом космосе получает травму и теряет сознание. В условиях неопределенности экстренно эвакуировать потерпевшего в базовый корабль наиболее оптимально именно при помощи робота, управляемого человеком в режиме копирования. Андроид, точно выполняя все движения и передавая ощущения, вплоть до тактильных, позволяет оператору на Земле "видеть" глазами робота, "чувствовать" руками робота прикосновения к предметам и к инструменту.
Сфера деятельности человекоподобных роботов фактически не ограничена. Например, андроид способен выполнять операции, управляясь руками хирурга по радиосигналу, следующему через спутник. Не всегда есть возможность доставить опытного врача-специалиста в какую-нибудь отдаленную местность, а робота закинуть туда - как раз проблем нет. И хирург-академик, находясь в своей столичной клинике, может спасти человека, попавшего в беду за тысячи километров от Москвы. Это не такая уж фантастика. Опытно-конструкторские работы в данном направлении ведутся очень активно.
Недавно по заказу Фонда перспективных исследований удалось разработать и даже испытать в лабораторных условиях нейроинтерфейс, позволяющий управлять беспилотным летательным аппаратом мозговыми импульсами.
Чтобы проектирование, тестирование и выпуск киборгов самого различного назначения, как военных, так и гражданских, шли по оптимальному пути, создается Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.
6 Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 11:22
Постпред США при ООН Саманта Пауэр своё прощальное выступление посвятила России, пишет Quartz. Как отмечает издание, отложив в сторону дипломатию, Пауэр красочно описала её как страну, главная цель которой — сеять хаос и разрушать существующий мировой порядок.
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В основе действий, которые предпринимали «американские коллеги» лежали «завышенные амбиции и невежество». Об этом сегодня журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подтверждением этому стало заявление постпреда США в ООН Саманты Пауэр, которая на днях сказал, что США «победили фашизм и коммунизм и борются с авторитаризмом и нигилизмом». Это заявляет человек, работающий в ООН, которая основана международным сообществом по итогам Второй мировой войны. Неужели не стыдно заявлять такое? А где антигитлеровская коалиция? Только США победили? Тогда надо было добавить – на своей территории, чтобы расписаться в полном невежестве», — сказала Захарова.
Еще жестче российский дипломат высмеяла заявление о том, что США победили коммунизм.
«Саманта Пауэр сидела за столом Совета безопасности лицом к лицу с представителем Китая. Она могла бы поинтересоваться просто так численностью Компартии Китая. Ну чтобы не стыдно было в Совбез заходить, коммунизм они победили», — отметила представитель МИД РФ
Она также посоветовала Пауэр поинтересоваться, из каких стран поступали деньги в фонд Клинтон.
«Это по поводу борьбы с авторитаризмом. Они борются с ним путем получения от него денег?», — иронизировала Захарова.
Заявление по поводу борьбы с нигилизмом она комментировать не стала.
«Это философское мракобесие. Многое объясняется такими фразами», — заявила Захарова.
14
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 12:30 беспредел по-американски...
Американцы вторглись на территорию объекта, принадлежащего России
Действия, предпринимаемые в США в отношении принадлежащей РФ базы отдыха в Нью-Йорке, нарушают иммунитет и права собственника. Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«По сообщениям прессы, которые подтверждаются и нашей информацией, на территории объекта уже побывали неустановленные лица, но в сопровождении полиции. Были срезаны замки на ограде. Все это не только нарушение иммунитета и прав собственника. Это является и очень опасной тенденцией, которая нарушает все сложившиеся нормы, представления о законности действий власти», — сказала Захарова.
Она напомнила, что в прошлом году России на несколько месяцев запретили использовать имеющиеся в загранучреждениях большие автобусы, следом был ужесточен режим пребывания на американской территории официальных российских делегаций.
«На них распространено требование об уведомлении Госдепартамента о любых выездах за пределы 25-мильной зоны вокруг загранучреждения. 25 миль — это 40 км, вы можете себе представить, как был сужен круг возможностей», — отметила представитель МИД РФ.
15
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 12:32 гадить способна не только англичанка
Обама до последнего гадит Трампу, чтобы удовлетворить спонсоров Клинтон
Администрация Обамы продолжает распространять в СМИ ложь о влиянии России на президентские выборы, чтобы оправдаться перед многочисленными спонсорами Демократической партии. Такое предположение высказала сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Кампания была не просто дорогой, а одной из самой дорогих в истории президентских гонок. Деньги вращались огромные. Все это делалось, чтобы привлечь как можно больше средств. Теперь перед этими людьми нужно нести какой-то отчет. Ведь вскрываются такие нелицеприятные вещи как использование СМИ, вбросы, замалчивание информации. Нужно нести ответ не только моральный, но и материальный», — сказала Захарова.
По ее мнению, именно это заставляет уходящую администрацию банально мстить победившему Дональду Трампу.
«После голосования 8 ноября, мне кажется, администрация Барака Обамы в принципе перестала себя контролировать, было ощущение, что на нас пытаются сорвать всю злобу. Это была не просто концептуальная история, когда мы были фактором во внутриполитической борьбе. Это была банальная бытовая месть, для осуществления которой подходили все инструменты», — полагает представитель МИД РФ.
16
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 12:37 США прикрывались Украиной
в своей политике против России
Администрация Барака Обама изменила свое отношение к России задолго до украинского кризиса, когда Москва отказалась от роли ведомого. Об этом сегодня заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Когда США стали опасаться укрепления наших позиций на мировой арене и разворачиваться к конфронтации, активно применяя инструменты давления. Особенно хочется подчеркнуть, что все это началось задолго до известных событий на Украине. Все, что потом прикрывалось Крымом и Донбассом, началось гораздо раньше», — сказала Захарова.
В качестве примеров она привела закон Магницкого, захват американскими спецслужбами 27 россиян в третьих странах, дискредитацию Олимпиады в Сочи, перешедшую затем в травлю российских спортсменов.
По словам Захаровой только за последние два года США приняли 35 ограничений в отношении России, в американских черных списках 172 российских гражданина и 350 юридических лиц.
«Итоги президентства Барака Обамы плачевные. Уходящая демократическая администрация сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен холодной войны. До своего последнего дня она продолжала наносить удары по их фундаменту», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Она выразила надежду на то, что администрация Дональда Трампа преодолеет кризис в российско-американских отношениях.
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США не вмешиваются в чужие дела - никогда и ни в чьи...
17
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 13:09 для хохлов и Зеева отмазка сойдёт...
У Порошенко придумали обьяснение, почему он не поедет на инаугурацию Трампа
Петр Порошенко не будет участвовать в церемонии инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки.
Об этом ообщили в Главном департаменте обеспечения доступа к публичной информации Администрации президента Украины.
«Согласно официальному сообщению Государственного департамента США, церемония инаугурации президента Дональда Трампа будет проходить в традиционном формате, которым для зарубежных стран предусматривается участие в инаугурации только глав дипломатических миссий (в частности послов), аккредитованных в Вашингтоне», — сообщили в Главном департаменте обеспечения доступа к публичной информации.
18
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 13:13 "вмешательство" России
Пользователи социальных сетей заподозрили "вмешательство" России в организацию праздничного салюта в Вашингтоне.
Как отмечает RT, в четверг, 19 января, избранный президент США Дональд Трамп с семьей прибыл в Вашингтон, где принял участие в праздничных мероприятиях перед инаугурацией.
Запущенный над Мемориалом Линкольна салют сложился в USR (вместо USA).
В связи с этим в соцсетях шутят, что это может значить United States of Russia (Соединенные Штаты России).
19
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 13:24 после дождичка в четверг...
В Москве официально предупредили ЕС, что санкции не заставят Россию отказаться от независимой политики
Европа должна перестать требовать от России выполнение Минских соглашений и налаживать экономического сотрудничество. Об этом сегодня на «российской сессии» на форуме в Давосе заявил первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.
«Если Европейский союз будет ждать, когда же будут выполнены Минские договоренности в той части, в которой Россия на них не влияет, это странно. Потому что там есть ответственность и Украины. Картина сложнее, чем представляется массмедиа. Надо прекратить друг друга пугать. Никто ничего не добьется через механизм санкций. Мы как проводили свою суверенную политику, так и будем проводить. Когда все это поймут, всем станет легче», — сказал Шувалов.
По его словам, Россия готова взаимодействовать и с правительствам стран, входящих в ЕС, и с Еврокомиссией.
«Как только желание к сотрудничеству будет сформулировано со стороны Европейского союза, мы абсолютно открыты, мы немедленно приступим к таким обсуждениям на уровне правительства, министерства иностранных дел, либо администрации президента. Мы готовы к любой форме диалога», — сказал Шувалов.
20
Данияр Казыбаев Аноним
Пт Янв 20, 2017 13:42 Скандал в КГД
Сегодня силовым органами Казахстана был арестован на 2 месяца начальник следственой бригады Комитета гос доходов главный следователь Омаров, который вымогал взятку у китайский нефтяной компания в 2 милион долларов США.
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Данияр Казыбаев Аноним
Пт Янв 20, 2017 13:45 Скандал в КГД
Вот такие взятки берут наши доблестный налоговики, не мелочиться. И это только один сотрудник в Комитете гос доходов Астана
22
Данияр Казыбаев Аноним
Пт Янв 20, 2017 13:53 Скандал в КГД
А Комитет гос доходов молчит как воду в рот набрал, боятся огласил огласки, почему об етом никто и нигде не пишет? Или уже решили отпустить его на волю? Наверное его начальники для кого он брал такой огромный взятку, уже с кем надо решили?
23
Из СССР Аноним
Пт Янв 20, 2017 14:03 Среднее образование.
Обращаюсь к Вам за разъяснением вопроса, касающегося о среднем образовании.
Почему у нас государственные средние школы называются по разному. пример ЮКО, но это по всему РК.
1) Школа гимназия №1 им.А.С.Пушкина.
2) Общая средняя школа №2 им.А.Бокейханова.
3) Школа лицей №7 им. К.Сыпатаева.
4) Лицей №9 им.О.Жолдасбекова.
Разьясните пожалуйста:
1)Чем отличаются данные школы?
2)Чем отличаются общие и лицейные классы в одной и той же школе,
разные ли учителя для каждой категории?
3)Возможна ли коррупция для того, чтобы принять, перевести ребенка
из одних школ (классов) из общих, в другие школы (классы) лицейные?
Если нет. то как это решается?
4)Возможна ли вероятность того, что для повышения статистических данных школ:
а) Администрация школ будут проводить тесты и на основании этих тестов будут
давить на ребенка и родителей, чтобы они перешли в общие школы (классы).
Так как ребенок учится плохо и учителя просто не будут его обучать, прося чтобы он ушел.
б) Будут проводить вступительные тесты, для перемания лучших учеников с других школ.
Вместо тех, что выбили в процессе обучения из лицейных школ (классов).
5)Если программы обучения разные,тогда почему выдается единый аттестат об общем среднем образовании?
24
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 14:22 пример США заразителен...
Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию
Вооруженные силы Сенегала и Нигерии готовы вторгнуться на территорию Гамбии в случае, если ее многолетний президент Яхья Джамме не покинет свой пост в полночь по Гринвичу (03:00 по Москве) в связи с истечением полномочий.
В заявлении представителя вооруженных сил Сенегала говорится, что армия уже приведена в полную готовность и начнет действовать, если власти Гамбии не сумеют найти политическое решение кризисной ситуации.
Нигерия сообщила, что в случае необходимости она поддержит сенегальские сухопутные войска в ходе их вторжения в Гамбию.
Нигерийские истребители и другие самолеты прибыли в Сенегал наряду с 200 военнослужащими. Из порта Лагос вышел военный корабль, который эвакуирует нигерийских граждан из Гамбии.
Сухопутные войска также выделены Ганой.
Из самой Гамбии уже эвакуируют иностранцев - в основном голландцев и британцев. Гамбия в последние годы стала популярным местом отдыха западных туристов. Туризм стал наиболее быстрорастущим сектором экономики страны, однако большая часть жителей страны живет в бедности. Беженцы из Гамбии составляют значительную долю потока мигрантов, которые стремятся добраться до европейских берегов в поисках лучшей жизни.
Разрешение на вторжение в Гамбию властям Сенегала выдало Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). Оно в декабре поддержало победу на выборах президента Гамбии оппозиционера Адама Барроу.
Итоги тех выборов были оспорены действующим президентом Гамбии - признав поначалу свое поражение, Джамме вскоре изменил свою позицию и заявил, что выборы прошли с многочисленными нарушениями.
Президент пожаловался в суд, который рассмотрит его иск только весной. В связи с этим полномочия Джамме, истекавшие в ночь на 19 января, были официально продлены парламентом страны еще на три месяца, что не понравилось ЭКОВАС.
Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.
Госдепартамент США призвал президента Джамме к мирной передаче власти Барроу уже в четверг.
"Это позволит ему оставить свой пост к высоко поднятой головой и защитить народ Гамбии от надвигающегося хаоса", - заявил представитель госдепа Джон Кирби.
25
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 14:48 «Ялта-2.0».
Президент России Владимир Путин, глава США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в Крыму на полях конференции «Ялта-2.0». На встрече планируется обсудить выработку основ нового мирового порядка, говорится в заявлении организации крымско-китайского сотрудничества «Крым-Чжунго».
«Мы призываем лидеров стран собраться в Крыму, вдохновиться свершениями великих предшественников и заложить основы нового мирового порядка, гарантирующие мир, безопасность, развитие и процветание. Мы считаем возможной, необходимой и оправданной организацию конференции Ялта-2.0», — сказано в обращении.
По мнению организаторов, в настоящее время в мире сформировались новые центры и сферы влияния, а заложенные главами союзных держав в 1945 году на конференции в Ялте принципы мироустройства устарели. Провести новую встречу также предложено в Ялте.
Крымская (Ялтинская) конференция проходила с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней присутствовали руководители трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.
26
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 14:55 В Сбербанк придут роботы
(Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк может сократить число сотрудников в 2 раза к 2025 году, сказал глава банка Герман Греф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Если смотреть в будущее, то сейчас у нас 330.000 сотрудников, но в 2025 году, я думаю, у нас останется только половина из них", - сказал Греф, объяснив это работой над цифровой трансформацией банка и переводом банковских услуг на онлайн-каналы на фоне перемен, происходящих в банковской индустрии.
"Банк сейчас это большая IT компания... В следующие 5 лет мы увидим такие изменения в банковском секторе, которые не видели последние 50 лет".
27
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 15:00 каждая букашка хочет быть похожей на США...
24 Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 14:22 пример США заразителен...
Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию
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Вооруженные силы Сенегала объявили о начале вторжения в Гамбию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя армии Абду Ндиайе.
«Мы вошли в Гамбию», — написал полковник агентству.
Целью интервенции ранее называлось установление власти Адама Бэрроу, который в декабре победил на президентских выборах и 19 января принял присягу в посольстве на территории Сенегала.
Действующий лидер Яйя Джамме, управляющий страной с 1994 года, отказывается покинуть пост.
28
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 15:07 пОнтеон среднего и высшего образования...
23 Из СССР Аноним
Пт Янв 20, 2017 14:03 Среднее образование.
Обращаюсь к Вам за разъяснением вопроса, касающегося о среднем образовании.
Почему у нас государственные средние школы называются по разному. пример ЮКО, но это по всему РК.
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Нельзя отнимать последнюю надежду у тех, кто мечтает КАЗАТЬСЯ умнее, чем другие.
Мы-то знаем, что казаться и быть - это совершенно разные вещи. Возьмём, к примеру Еркена Аккузова. Мы же не можем запретить ему мечтать о 3D-принтере, способным печатать ему байские халаты и тапочки с загнутыми носами как у хаттабычей.
Кто чем бы не тешился, лишь бы... ну вы сами знаете...
29
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 15:13 встречи с Лавровым не прошли даром...
Керри пришел на свой последний брифинг с собакой
Уходящий госсекретарь США Джон Керри неожиданно появился на последнем брифинге госдепартамента перед приходом команды Дональда Трампа, причем привел с собой на мероприятие своего пса.
Керри пообещал журналистам, что собака будет хорошо себя вести, но ему не сразу удалось заставить ее сесть. Журналисты стали шутить, что пес перестал слушаться Керри, поскольку тот уже уходит с поста госсекретаря.
Пса Керри зовут Бен Франклин, он назван в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина.
Керри поблагодарил журналистов за освещение деятельности госдепартамента, знания и приверженность ценностям свободы слова.
Кроме того, Керри в четверг встретился со своим вероятным преемником Рексом Тиллерсоном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.
Непродолжительная встреча состоялась в Вашингтоне всего за несколько часов до того, как Керри уйдет в отставку. Подробности встречи не сообщаются. Ожидается, что комитет Сената по международным отношениям в понедельник проголосует, чтобы утвердить вступление Тиллерсона в должности госсекретаря, передает агентство.
Ранее американские политики и СМИ выражали опасения в связи со связями Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в РФ, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с «Роснефтью», неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы. На посту главы ExxonMobil он высказывался против антироссийских санкций — из-за них американская компания была вынуждена приостановить проект с «Роснефтью».
Кандидатура Тиллерсона на пост госсекретаря должна получить одобрение в сенате.
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да и пример Путина оказался заразительным...
30
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 15:39 Гордон проговорился:
«Боинг» пришлось сбить, чтобы Путин не взял Киев
Поистине сенсационное признание сделал записной русофоб Дмитрий Гордон в прямом эфире украинского телеканала «112».
Депутат Киевского горсовета Дмитрий Гордон накануне сделал сенсационное признание: он заявил, что лайнер пришлось сбить, чтобы Путин не взял Киев. По его словам, если бы в июле 2014 года над Донбассом не был бы сбит злосчастный малазийский «Боинг», российские войска вошли бы в Киев.
Разумеется, записной русофоб Гордон всей правды о трагическом инциденте не раскрыл, и совершенно нелепо попытался списать всю вину за сбитый малазийский «Боинг» на ополченцев.
«Если бы самолёт, «Боинг» тот несчастный, малазийский, не сбили российские наёмники на Донбассе тогда, может быть, российские войска уже в Киеве были… Трагедия поломала весь ход предполагаемой ситуации», — заявил украинский писатель.
Дабы остановить возможное наступление на Киев, украинским военным пришлось прибегнуть к кровавой провокации с сотнями человеческих жертв – дабы поломать «весь ход ситуации», чреватый разгромом майданщиков, устроивших в стране государственный переворот.
В этой же передаче Дмитрий Гордон сделал еще одно чистосердечное признание: «В случае наступления на Киев российских войск летом 2014 года, у украинской армии не было бы ни единого шанса удержать позиции и отстоять столицу, впрочем, как и всю страну».
31
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 16:30
Песков выразил надежду на решение Путина баллотироваться на второй срок
+
Панимаем его. Хто же хочет потерять сладкое обеспеченное место прибыльное место где не надо ничего делать. Иногда там бросаться фразами. Какой то странный пресс-секретарь, никогда не выходит на длительные диалоги. Бросил пару фраз и в основном непонятная и не точная информация и лафа. Это не мешки с цементом на буровой таскать в -28 при сильном ветре за 300$ в месяц. Я бы день и ночь молился на своего господина чтобы правил вечно.
32
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 16:39 Читатель, надо объяснять, кто есть Супрун?
Уляна Супрун объяснила отказ показать свой диплом о высшем образовании тем, что это "конфиденциальная информация".
33
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 16:44 31-му
Я бы день и ночь молился на своего господина чтобы правил вечно.
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Тебе надо по капле выдавливать из себя раба. Если не знаешь как, то обратись Володьке Зееву. Он большой специалист по ентому делу. Ну или к любому свидомиту и казултпату.
34
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 16:50 Испанские матросы вынесли с фрегата
10 тонн металла для сдачи в лом
Традиция тащить с работы все, что плохо лежит не является отличительной чертой наших соотечественников, как считают некоторые. В гарнизонном суде испанской Севильи слушается дело о 12 военных моряках, которые в течение нескольких лет таскали металл с фрегата "Наварра" на котором они проходили службу, сообщает Flot.com. Похищенное они сдавали в металлолом.
За время своей службы, моряки вынесли с боевого корабля детали из бронзы, меди, стали, латуни и железа. Однако больше всего они смогли утащить балластного свинца, размещаемого в трюмах для устойчивости фрегата. Испанские несуны смогли сбыть почти 11 тонн этого металла. В свою защиту они говорят, что таскали "с умом" и скручивали с корабля детали, не влияющие на устойчивость и обороноспособность корабля. Однако по данным следствия, для восстановления стабильности фрегата ВМФ потратило 87 тысяч евро. При этом сами несуны разжились на гораздо меньшие суммы. Так один из моряков смог выручить 1700 евро за 657 килограммов неустановленного металла, а другой сдал латуни, железа, стали и бронзы на 2400 евро. Кроме "Наварры" моряки "поработали" и на других рядом стоящих судах, приготовленных к утилизации. Как выяснили следователи, в некоторых судовых помещениях не осталось ни одной металлической детали.
Во время одного из слушаний по этому делу, адвокаты матросов заявили в защиту своих подопечных что вынос с кораблей условно ненужных деталей является на испанском военно-морском флоте распространенной практикой, которая, что удивительно, происходит с позволения офицеров. Таким образом они позволяют своим подчиненным иметь небольшой приработок на карманные расходы.
Однако с такой формой приработка не совсем согласны военные прокуроры, которые потребовали для матросов 7,5 лет тюрьмы.
35
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 16:51 Почему? У Аккузова есть версия?
Международная коалиция не оказывает должной поддержки ВС Турции
36
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 16:54
28 Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 15:07 пОнтеон среднего и высшего образования...
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не высшего, а верхнего... пОнтеон среднего и верхнего образования... от слова "по верхам"...
37
Anonymous Аноним
Пт Янв 20, 2017 17:10 Чубайс ощутил в Давосе «ужас»
от «глобальной политической катастрофы»
Абсолютное большинство участников нынешнего Всемирного экономического форума в Давосе испытывают ужас от глобальной политической катастрофы после избрания Дональда Трампа президентом США, заявил Business FM предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. По его ощущениям, такой же ужас участники форума испытывали в 2009 г., когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. Тогда, по его словам, всех волновало, был ли это «кризис в системе или кризис системы в целом». «Оказалось, что это все-таки кризис в системе, а не системы в целом. Мы его как-то пережили», - напомнил он.
Сейчас, по словам Чубайса, в экономике «ничего катастрофического не происходит», глобальный ВВП растет и «нынешняя катастрофа — это чисто политическое явление, что, пожалуй, впервые за 25 лет». «Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет», - считает он. Он согласен с формулировкой «одной из крупнейших участниц» форума из США: «У Трампа-президента есть только две опции: либо он откажется от всего того, что он сказал до сих пор, либо он приведет нас всех к катастрофе».
Для примера Чубайс привел контраст между «суперлиберальным» выступлением в Давосе лидера КНР Си Цзиньпина, который восхвалял рыночную экономику и призывал отменять межстрановые торговые барьеры и снижать пошлины. «И практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся», - пересказал руководитель «Роснано». Также он отметил изменение терминологии в описании происходящего: «Авторитетнейшие мировые лидеры, аналитики, журналисты используют в описании всей нынешней ситуации термины, которые вообще запрещены были в публичной речи: «идиотское решение», «решение, сделанное идиотами», «дебилы» и так далее».
Сам Чубайс считает, что начался глобальный исторический процесс, кризис либерализма, который может привести к его краху или, наоборот, обновлению. «Вместо фундаментальных ценностей либерализма, таких как глобализация, демократия, мультикультурализм и другие, им на смену приходят прямо противоположные: ценности национальной идентичности, ценности страновых национальных интересов, приоритета национальной культуры и так далее», - сказал он. Результат кризиса будет зависеть от способности либералов переосмыслить фундаментальные ценности и учесть развитие технологий, которые «глобализуют весь мир».
38
Евгений Радугин Аноним
Пт Янв 20, 2017 17:18 в блокнот Зеева
Шендерович назвал «руки из жопы» генетической традицией россиян
Известный своей антироссийской позицией журналист и писатель Виктор Шендерович вновь раскритиковал Россию. На этот раз русофоб высказался о нравственности сограждан. Поделился размышлениями публицист на своей странице в «Facebook».
По мнению Шендеровича, американцы лидируют в сфере производства компьютерной техники, немцы – неоспоримые лидеры автомобильной промышленности, итальянцы собаку съели на полях моды и стиля, а русские – ведущие по производству нравственности. Вызвано это тем, что «по генетической традиции» у россиян растут «руки из жопы», в то время как голова «набита ботвой» в результате отрицательной селекции под названием «особый путь развития».
Русофоб утверждает, что нравственность россияне производят ртом в процессе обсуждения чужой безнравственности. Это, как считает оппозиционер, помогает его согражданам заглушить болевые ощущения от «рабского ярма», которое натирает им шею, и отвлечься от «растущих из жопы рук».
Как видим, либерал так и не выбрался из параллельного измерения, более того, по обыкновению, каких-либо аргументов касательно своей позиции, кроме сопровождения пометками «из энциклопедии», Шендерович не предъявил.
Конечно, объяснения ему ни к чему. Русофоб – он и в Африке русофоб. Остается пожелать Шендеровичу, при любом удобном случае критикующему образ жизни столь нелюбимых им граждан РФ, с которыми он «вынуждены» пребывать на одной земле, катиться из страны.
Всем сразу станет легче. А нравственность? Кому-кому, а Шендеровичу это понятие чуждо, а что он производит ртом, как и то, что выходит из-под его пера, к сожалению, факт общеизвестный.
Ибо, если Америка действительно выйдет, как того добивается избранный президент, на положительное сальдо, вся международная валютная система будет поставлена перед необходимостью вновь формироваться уже вокруг другой резервной валюты, поскольку ликвидность в виде доллара США за пределами Америки иссякнет
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