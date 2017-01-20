Депозиты, счета, кредиты... Налоговая хочет знать все

С 1 января банки Казахстана стали отправлять налоговым органам еще больше информации о своих клиентах

В дополнение к существовавшим с 2008 года требованиям предоставлять в обязательном порядке сведения по банковским счетам и остаткам и движениям денег на этих счетах, появилась новая форма отчетности. Теперь банки обязаны информировать налоговые органы также о кредитах физических лиц, с указанием сумм погашения, включая вознаграждение.

Эта норма утверждена приказом и.о. министра финансов от 8 июля 2016 года. Приказ зарегистрирован в минюсте 18 августа 2016 года

Изначально нововведение касалось физических лиц, обязанных предоставлять декларацию об активах и обязательствах. (Что интересно, сроки декларирования перенесены на 2020 год, а приказ все-таки вступил в действие с 1 января 2017 года, если верить информационно-правовой системе нормативных правовых актов РК ««Әділет»). Но есть основания предполагать, что налоговые органы захотят получать расширенный перечень информации от банков по всем их клиентам.

Банковская тайна уже не является таковой?

Тайны мадридского двора

Некоторое время назад на тему банковской тайны я беседовала с председателем правления, тем уж бывшим, АО «Евразийский банк» Майклом Эгглтоном. Несмотря на то, что абсолютное большинство топ-менеджеров банков считают вопрос о банковской тайне неудобным и предпочитают не комментировать его, разговор с г-ном Эгглтоном все-таки сложился.

«Нельзя утверждать, что в Казахстане банковской тайны нет. Я работал в разных странах, и могу сказать, что везде примерно одинаково сформулированы положения закона о банковской тайне. Тут вопрос в том, насколько финансовые институты следуют требованиям этого закона о банковской тайне. В Казахстане закон о банковской тайне действует более жестко, чем во многих других странах, например, даже рейтинговым агентствам я не могу раскрыть многие детали по клиентам банка. Когда необходимо, мы говорим описательно: клиент №1, у него свой бизнес, в масштабах этой страны делает то-то, при этом имя этой компании или имя клиента мы никогда не называем. Есть такие страны, в которых при условии подписания договора о конфиденциальности, ты можешь назвать имя клиента рейтинговому агентству», - пояснил Майкл Эгглтон. Он также сказал, что «во многих странах многие банки просто игнорируют существующие правила и «мягко» их обходят».

На прямой вопрос «И все-таки, соблюдается ли банковская тайна в Казахстане?», топ-менеджер не дал однозначного ответа: «Сам по себе закон в Казахстане достаточно жесткий, но следуют ли отдельные банки данному закону?»

Кто станет прозрачнее?

С одной стороны, банковская тайна существует, но в последнее время государственные органы расширяют перечень банковской информации, к которой хотят получать доступ. На эту тему мы поговорили с сотрудниками Kaspi Bank, которые разъяснили ряд вопросов.

– Какие государственные органы и должностные лица имеют доступ к банковской тайне?

– Банковским законодательством предусмотрен перечень государственных органов и лиц, которым банки вправе предоставлять сведения, содержащие банковскую тайну. К таким государственным органам относятся органы государственных доходов, комитет по финансовому мониторингу МФ РК, органы дознания и предварительного следствия, Казахстанский фонд гарантирования депозитов по ликвидируемым банкам, организации, приобретающие сомнительные и безнадежные активы банка, Национальный банк РК, кредитные бюро, банковский омбудсман. При этом законодательством установлены строго определенные случаи, когда предоставляется такая информация перечисленным государственным органам и лицам. Также определен исчерпывающий перечень разглашаемой информации.

– Насколько расширился этот список и основания доступа за последние годы?

– Значимого расширения указанного списка в последние годы не осуществлялось.

– Какая информация предоставляется в настоящее время налоговым и иным органам по клиентам банка?

– Отметим еще раз, законодательство предусматривает предоставление информации банками государственным органам и лицам в строго определенных случаях и строго определенную информацию. К примеру, налоговым органам предоставляются сведения и справки об открытых банковских счетах физических и юридических лицах, иным государственным органам в соответствии с их компетенцией информация, сведения и документы в соответствии с Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сведения об остатках денег на банковских счетах физических лиц и начисленному по ним вознаграждению – в связи с лишением банка лицензии, негативная информация о клиенте (ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа) иная информация, предусмотренная Законом РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

– Что изменится в 2017 году?

– В части разглашения сведений по банковской тайне, банки с 1 января 2017 года будут обязаны предоставлять дополнительную информацию об иностранных юридических и физических лицах в органы государственных доходов. Иные изменения в текущее законодательство по данному вопросу пока не внесены.

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