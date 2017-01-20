Реализация планов Дональда Трампа на самом деле грозит привести к подрыву мировой гегемонии доллара США

Ибо, если Америка действительно выйдет, как того добивается избранный президент, на положительное сальдо, вся международная валютная система будет поставлена перед необходимостью вновь формироваться уже вокруг другой резервной валюты, поскольку ликвидность в виде доллара США за пределами Америки иссякнет

Газета Australian опубликовала статью известного экономического эксперта Алана Колера под названием «Donald Trump and the Triffin Dilemma» - «Дональд Трамп и дилемма Триффина».

В ней говорится так: «Дилемма, одни словом, заключается в том, что, если в вашем распоряжении находится мировая резервная валюта, вы должны иметь дефицит текущего платежного баланса в силу необходимости обеспечивать мир ликвидностью.

Трамп хочет сделать Америку страной с активным платежным балансом в контексте своих усилий по превращению ее в победителя – «мы абсолютно проигрываем в торговле», говорит он, - но на пути к такой цели его ожидает захватывающее столкновение с дилеммой Триффина.

Сначала идеи Триффина предсказали «Никсоновский шок» 1971 года. Тогда президент Ричард Никсон был вынужден положить конец конвертируемости долларов в золото, потому что постоянный дефицит текущего платежного баланса приводил к накоплению американских долларов за пределами США в количестве большем, чем казначейство США могло бы конвертировать в золото, и, как следствие, иностранные правительства начали требовать оплаты американского долга золотыми слитками.

Но это просто означало то, что мир перешел с золотого стандарта на долларовый стандарт. А это, в свою очередь, вызвало появление евродоллара и рынков евробондов, а также еще более масштабного и более сложного рынка для долларов США за пределами Америки, чем тот, который был раньше. Британская экономика была перестроена с опорой на лидирующую роль Лондонского Сити на рынке евродолларов.

Когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году, он принялся вкладывать внешнеторговые излишки в виде долларов обратно в американские активы. Главным образом – в облигации казначейства США. Если бы Китай поступал иначе, это привело бы к сильному укреплению юани, что, в свою очередь, подорвало бы китайскую конкурентоспособность.

Эти «валютные махинации», по разумению Трампа, породили американский кредитный и ипотечный пузырь, который, в конце концов, лопнул. Произошло это в 2007-2008 годах. В этом и кроется проблема наличия долгосрочного дефицита текущего платежного баланса по причине того, что вы располагаете мировой резервной валютой: она неизбежно приводит к накоплению (ухудшению качества) кредитов и появлению «мыльных пузырей» активов.

Введите в действие Дональда Трампа, горящего желанием вернуть Америке ее прежнее величие. Он рассматривает страну так же, как и компанию, поэтому для него: положительное сальдо = победитель/хорошо; дефицит = проигравший/плохо.

Он, видимо, хочет, чтобы Америка сменила Германию и Китай в качестве страны с наибольшим в мире положительным сальдо, потому что это означает выигрыш вместо проигрыша. Чтобы добиться этого, он хочет обложить импорт 20-процентной пошлиной и ввести субсидирование экспорта на таком же уровне, а также пересмотреть все соглашения о свободной торговле, из-за которых, как он говорит, США оказались в неблагоприятном положении.

Но это совсем не так просто. Торговые дефициты по самой сути своей не являются ни хорошими, ни плохими; все зависит от обстоятельств. Мало того, что Соединенные Штаты получали много дешевых товаров из Китая за последние полтора десятилетия, большая часть денег, которые Америка потратила на эти продукты, вернулись в страну в качестве инвестиции, способствуя снижению процентных ставок и созданию рабочих мест в порядке компенсации за потерю рабочих мест на производстве в пользу Китая. Что же касается того факта, что США не распорядились этими деньгами наилучшим образом, тут вины Китая нет.

Как бы то ни было, дилемму Триффина, возможно, придется переименовать в дилемму Трампа. Ибо, если Америка действительно выйдет на положительное сальдо, вся международная валютная система будет поставлена перед необходимостью вновь формироваться уже вокруг другой резервной валюты, поскольку ликвидность в виде доллара США за пределами Америки иссякнет».

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