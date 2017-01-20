«Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов». «Выросла целая «плеяда» «государственных мужей», оторванных от своего народа». «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?»

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Власть и народ по-разному понимают борьбу с коррупцией» - Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов – выше премьер-министра и акимов уровней управления практически нет, а общество все ещё недовольно и реальных улучшений не видит. Государству важно пересмотреть свои цели и задачи борьбы с коррупцией и в целом подходы к улучшению работы госаппарата, в противном случае противоречие будет нарастать. Наше общество за последние пять лет очень серьёзно изменилось, а государство пытается с ним взаимодействовать в старом формате. В итоге мы видим нарастающее социальное недовольство, которое не решить ни экономикой, ни информационной политикой, а только комплексным изменением самого формата диалога, вне зависимости от его темы.

«В суде выяснилось, чем владеет Бигельды Габдуллин» - В Астане продолжается суд по делу генерального директора портала Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды ГАБДУЛЛИНА. Сегодня в суде выясняли вопросы по имуществу подсудимого. Как оказалось, Бигельды Габдуллин владеет квартирой, земельным участком, двумя гаражами и автомобилем. После чего судья объявил перерыв. Ожидается, что прения по делу состоятся 23 января.

IA - CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: В связи с назначением на должность посла в Россию звучат фамилии Ахметова и Шукеева» - Уверен, что дело Майлыбаева следует рассматривать в несколько иной плоскости, нежели шпионаж в пользу России. У России достаточно каналов влияния на Казахстан без непосредственной «вербовки» того или иного чиновника. Конечно, антироссийские настроения в казахстанском обществе имеют место быть – национал-популистское поле этому активно способствует. Есть также внешнее воздействие: мы наблюдаем, что активно набирает обороты антироссийская истерия на Западе. Очевидно, что это дирижируемый процесс. Вместе с тем политика президента Казахстана направлена на сохранение и развитие дружеских отношений с Россией. Россия является одним из основных внешнеполитических приоритетов нашей страны – и в политике, и в экономике, и в социально-гуманитарной сфере.

REZONANS . KZ . Сагит ОСПАНОВ – «Нацфонд: триллионом меньше» - Внешний долг Казахстана на конец третьего квартала прошлого года достиг 165 миллиардов долларов (!), увеличившись с начала года на 12 миллиардов долларов. При этом долг государства и квазигосударственного сектора вырос на 4 миллиарда до 36,6 миллиарда долларов. В целом внешний долг страны уже в 2,3 раза превышает активы Нацфонда, а задолженность государства и квазигосударственного сектора составляет уже половину фонда. Несмотря на заявления правительства о новых подходах к управлению внешним долгом, он продолжает стремительно нарастать.

CAMONITOR . COM . «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?» - Нас заинтересовало одно из последних исследований Института мировой экономики и политики, посвященное ценностным и социально-культурным установкам современных казахов. Мы попросили одного из его авторов – координатора проектов по социальным вопросам Айман ЖУСУПОВУ – рассказать о наиболее интересных выводах - Как показало исследование, значимость традиционных институтов в современном казахском социуме воспринимается противоречиво, неоднозначно. В первую очередь это касается вопроса о том, какое влияние на степень единства, солидарности казахов оказывают родовые связи, деление на роды. И в отношении этого вопроса есть определенные расхождения внутри казахского этноса.

«Есть ли в Казахстане интеллигенция, и вообще нужна ли она?» - Зира НАУРЫЗБАЕВА, культуролог - «Настоящая интеллигенция» − это чисто русское явление, поэтому было бы странно искать ее у нас. А тем более рассуждать о ее миссии.

Канат КАБДРАХМАНОВ, писатель - До недавних времен этот вопрос был актуальным. Просвещенный слой нашего общества либо мертво молчал, либо преданно обслуживал правящую верхушку. И казалось, что казахская интеллигенция полностью скурвилась. Но события, случившиеся за последние пару лет, показали, что есть в народе люди, которые считают национальные интересы выше личных.

«Женщины «мутят» всерьез: феминизм по-казахски» - Отношение казахстанцев к феминизму можно охарактеризовать одним словом: равнодушие. А что может быть хуже в борьбе женщин за свои права? Это, пожалуй, одна из главных причин того, почему феминистские идеи в нашем обществе долгое время не приживались. И только с активным развитием соцсетей это движение начало потихоньку поднимать голову. В частности, за последние пару лет благодаря тому же «Фейсбуку» удалось обратить внимание широкой общественности на целый ряд женских трагедий и, возможно, даже предотвратить другие.

CARAVAN . KZ . «Что творилось в холдинге "Байтерек", на котором "погорел" первый министр-"болашаковец" Бишимбаев» - Предполагалось, что именно молодая поросль, отучившись за рубежом, сможет “струей свежего воздуха” поднять экономику всей страны. Ради этой струи была создана новая структура. “КАРАВАН” попытался разобраться, что представляет собой НУХ “Байтерек” и куда уходят деньги, отпущенные на его развитие.

«Дети 90-х. Что произошло с "болашаковцами" в Казахстане» - Те, чье детство пришлось на тяжелые 90-е, а юность на экономический бум 2000-х с кучей легких денег, сегодня приходят в экономику и политику страны. Но кто они? Как повлияли исторические вехи на формирование личностей и что ждать от этих людей?

Политолог Аскар НУРША - Если и есть сегодня усталость в обществе, то не от молодых кадров, а от череды незапоминающихся лиц в политике. Я бы не стал демонизировать поколение 90-х: у них все-таки большой потенциал.

«С 1 июля все телефоны с незарегистрированными в Казахстане IMEI-кодом будут отключены от Сети» - Ажиотаж с регистрацией по месту пребывания не единственный сюрприз, который приготовил казахстанцам отредактированный Закон “О противодействии терроризму”. Уже с февраля желающим путешествовать по стране надлежит являться на вокзал заблаговременно, дабы успеть пройти процедуру досмотра. А с июля могут перестать работать купленные с рук и ввезенные из-за рубежа мобильники. И это еще не все…

MATRITCA . KZ . Политолог Ерлан САИРОВ – «Пора бы уже проснуться, выглянуть в окно» - Выросла целая "плеяда" "государственных мужей", оторванных от своего народа. Абсолютное большинство чиновников, в том числе высокого ранга, так и не поняли одну истину, Отчизна в опасности! "Чей холоп будешь" у них психология. Разделение на кланы, "мелкая подковерная борьба", какие-то непонятные групповые интересы затмевают сознание этих людей.

Полина ШИМАНСКАЯ - «Я патриот-мазохист!» - Есть люди, которые мало говорят и много делают, Бахытжан БУХАРБАЙ один из них. Его не увидишь в бурных обсуждениях в соцсетях на языковые темы, он никогда не бьет себя в грудь, доказывая свою любовь к родине, но более настоящего патриота своей страны и человека сделавшего так много для развития государственного языка, я лично не встречала. Бахытжан - политолог, журналист, редактор, художник, автор проектов по развитию казахского язык. Вчера он презентовал свою четвертую книгу «Күміс кітап» - это такое обращение к молодым людям.

KAPITAL . KZ . «Станут ли кредиты более доступными?» - После того, как с 1 января 2017 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) ограничил эффективную ставку по тенговым депозитам физлиц до 14%, банки стали снижать ставки по розничным вкладам. Как считают аналитики, этот тренд может спровоцировать удешевление потребительских кредитов. Правда, ставки по беззалоговым займам могут лишь немного снизиться.

KURSIV . KZ . Алмас ЧУКИН – «Итоги встречи Нацбанка с экспертами» - Возьму на себя смелость пованговать, что скромная тенденция укрепления тенге не колебание рынка, а устойчивый тренд и скорее всего валюта выйдет на уровень 290-310 в среднем по году. Вот такое мнение складывается.

В целом реально интересно, по-человечески приятно с командой НБ общаться. То, что обещали – потихоньку исполняют. Инфляцию по итогам года к 8.5% прижали. Кривую доходности выстраивают, если ещё и Минфин подключится – может наконец-то она и появится. Банковская система не просела и то хорошо. Достижения может и скромные, но с такой экономикой о лучшем и мечтать трудно.

AZATTYQ . ORG . «Универсиада и постсоветский ажиотаж в Алматы» - Власти города Алматы на время проведения 28-ой Всемирной зимней Универсиады принимают экстренные меры, вплоть до ограничения въезда «старого транспорта». Такого не случилось в Рио-де-Жанейро во время летней Олимпиады в прошлом году.

«Дело журналиста Батырбекова: осудили и амнистировали» - В Сарыагашском районе во второй раз вынесен приговор Амангельды БАТЫРБЕКОВУ, представшему перед судом по делу, по которому он ранее уже привлекался к ответственности. Заявление на журналиста Батырбекова подал заместитель районного прокурора. Журналист и активист считает, что суд «должен был оправдать его», а не амнистировать.

365 INFO . KZ . ««Я — салафит». Откровения юриста из Шымкента» - Редакция медиапортала 365info посвятила «войне» Духовного управления мусульман Казахстана с салафитами не один десяток статей, которые вызвали резонанс среди мусульман. Один из активных пользователей Facebook Болат ДОСЫБЕКОВ не скрывает, что исповедует салафизм. Он рассказал нам, почему салафиты и террористы — разные люди, и что будет, если это религиозное течение официально запретят в Казахстане.

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