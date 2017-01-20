«Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов». «Выросла целая «плеяда» «государственных мужей», оторванных от своего народа». «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?»

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Численность населения Китая за год выросла на 8 млн человек
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Задержанный в США казахстанец признался в суде Нью-Йорка в поддержке ИГ
20 янваpя 2017 08:38 Просмотры 239 Комментарии 1


Число заключенных в Гуантанамо сократилось до 41 человека
20 янваpя 2017 08:27 Просмотры 110 Комментарии 0


Рынок нефти вступил в период большей волатильности – МЭА
20 янваpя 2017 08:14 Просмотры 217 Комментарии 1


Снег и метель ожидаются в пятницу на большей части Казахстана
20 янваpя 2017 08:08 Просмотры 135 Комментарии 0


Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%
19 янваpя 2017 19:17 Просмотры 237 Комментарии 1


В Тегеране в результате пожара рухнуло 17-этажное здание бизнес-центра
19 янваpя 2017 16:56 Просмотры 251 Комментарии 0


В Алматы суд продлил арест директору батутного центра
19 янваpя 2017 16:55 Просмотры 212 Комментарии 0


В Костанайской области обнаружено крупное месторождение магнетитовых руд
19 янваpя 2017 16:47 Просмотры 360 Комментарии 0


Об устаревших и нелогичных санитарных требованиях к предпринимателям заявили в генпрокуратуре РК
19 янваpя 2017 16:16 Просмотры 269 Комментарии 0


Стоимость проезда общественным транспортом к объектам Универсиады в Алматы составит от Т100 до Т200
19 янваpя 2017 15:50 Просмотры 189 Комментарии 0


Регистрацию блогеров в качестве СМИ исключили из законопроекта РК по вопросам информации
19 янваpя 2017 15:36 Просмотры 367 Комментарии 18


В Акмолинской области назначен новый глава ДКНБ
19 янваpя 2017 15:06 Просмотры 929 Комментарии 0


Казахстанским туристам в Италии в связи с землетрясением рекомендуют следовать указаниям местных властей
19 янваpя 2017 14:10 Просмотры 256 Комментарии 1


Сменился вице-министр национальной экономики Казахстана
19 янваpя 2017 13:35 Просмотры 536 Комментарии 0


Экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову сократили срок наказания в связи с амнистией
19 янваpя 2017 13:00 Просмотры 521 Комментарии 0


Ежедневно от рака шейки матки в Казахстане умирают две женщины, заявляют онкологи
19 янваpя 2017 12:14 Просмотры 242 Комментарии 0


В Алматы иностранцы предоставляли фиктивные справки о наличии денег для получения разрешения на проживание
19 янваpя 2017 10:35 Просмотры 419 Комментарии 2


ООН подтвердила выполнение Ираном сделки по ядерной программе
19 янваpя 2017 09:53 Просмотры 191 Комментарии 1


2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений
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Снежная лавина накрыла отель с посетителями в Италии
19 янваpя 2017 09:05 Просмотры 356 Комментарии 0


ФРС США планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до 2019 г.
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Авиарейс из подмосковного Жуковского в Астану запустят 15 февраля
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ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 г. до 95,6 млн барр. в день
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Погода без осадков сохранится в четверг на большей части Казахстана
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Правительство Казахстана перенесло дни отдыха на Наурыз и День столицы
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Небольшие осадки ожидаются в среду лишь на юге Казахстана
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Казахстан закрепился в рейтинге стран с инновационной экономикой
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Поиски пропавшего в 2014 г. пассажирского самолета Malaysia Airlines остановлены
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Новый прогноз социально-экономического развития РК на 2017 г. будет представлен в феврале
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Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись
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Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
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Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
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Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
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Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
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Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
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Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
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Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
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Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
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Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
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ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
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Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
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Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
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Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
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Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
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ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
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Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
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Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
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Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
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20 янваpя 2017 12:00 / День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ  [Всего статей: 986] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

«Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов». «Выросла целая «плеяда» «государственных мужей», оторванных от своего народа». «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?»

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Сетевой Казахстан. 20 января 2017г.

Фото кусаиновINFORMBURO.KZ. Айдархан КУСАИНОВ – «Власть и народ по-разному понимают борьбу с коррупцией» - Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов – выше премьер-министра и акимов уровней управления практически нет, а общество все ещё недовольно и реальных улучшений не видит. Государству важно пересмотреть свои цели и задачи борьбы с коррупцией и в целом подходы к улучшению работы госаппарата, в противном случае противоречие будет нарастать. Наше общество за последние пять лет очень серьёзно изменилось, а государство пытается с ним взаимодействовать в старом формате. В итоге мы видим нарастающее социальное недовольство, которое не решить ни экономикой, ни информационной политикой, а только комплексным изменением самого формата диалога, вне зависимости от его темы.

«В суде выяснилось, чем владеет Бигельды Габдуллин» - В Астане продолжается суд по делу генерального директора портала Radiotochka.kz и главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды ГАБДУЛЛИНА. Сегодня в суде выясняли вопросы по имуществу подсудимого. Как оказалось, Бигельды Габдуллин владеет квартирой, земельным участком, двумя гаражами и автомобилем. После чего судья объявил перерыв. Ожидается, что прения по делу состоятся 23 января.

IA-CENTR.RU. «Данияр Ашимбаев: В связи с назначением на должность посла в Россию звучат фамилии Ахметова и Шукеева» - Уверен, что дело Майлыбаева следует рассматривать в несколько иной плоскости, нежели шпионаж в пользу России. У России достаточно каналов влияния на Казахстан без непосредственной «вербовки» того или иного чиновника. Конечно, антироссийские настроения в казахстанском обществе имеют место быть – национал-популистское поле этому активно способствует. Есть также внешнее воздействие: мы наблюдаем, что активно набирает обороты антироссийская истерия на Западе. Очевидно, что это дирижируемый процесс. Вместе с тем политика президента Казахстана направлена на сохранение и развитие дружеских отношений с Россией. Россия является одним из основных внешнеполитических приоритетов нашей страны – и в политике, и в экономике, и в социально-гуманитарной сфере.

REZONANS.KZ. Сагит ОСПАНОВ – «Нацфонд: триллионом меньше» - Внешний долг Казахстана на конец третьего квартала прошлого года достиг 165 миллиардов долларов (!), увеличившись с начала года на 12 миллиардов долларов. При этом долг государства и квазигосударственного сектора вырос на 4 миллиарда до 36,6 миллиарда долларов. В целом внешний долг страны уже в 2,3 раза превышает активы Нацфонда, а задолженность государства и квазигосударственного сектора составляет уже половину фонда. Несмотря на заявления правительства о новых подходах к управлению внешним долгом, он продолжает стремительно нарастать.Фото жусупова

CAMONITOR.COM. «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?» - Нас заинтересовало одно из последних исследований Института мировой экономики и политики, посвященное ценностным и социально-культурным установкам современных казахов. Мы попросили одного из его авторов – координатора проектов по социальным вопросам Айман ЖУСУПОВУ – рассказать о наиболее интересных выводах - Как показало исследование, значимость традиционных институтов в современном казахском социуме воспринимается противоречиво, неоднозначно. В первую очередь это касается вопроса о том, какое влияние на степень единства, солидарности казахов оказывают родовые связи, деление на роды. И в отношении этого вопроса есть определенные расхождения внутри казахского этноса.

«Есть ли в Казахстане интеллигенция, и вообще нужна ли она?» - Зира НАУРЫЗБАЕВА, культуролог - «Настоящая интеллигенция» − это чисто русское явление, поэтому было бы странно искать ее у нас. А тем более рассуждать о ее миссии.

Канат КАБДРАХМАНОВ, писатель - До недавних времен этот вопрос был актуальным. Просвещенный слой нашего общества либо мертво молчал, либо преданно обслуживал правящую верхушку. И казалось, что казахская интеллигенция полностью скурвилась. Но события, случившиеся за последние пару лет, показали, что есть в народе люди, которые считают национальные интересы выше личных.

«Женщины «мутят» всерьез: феминизм по-казахски» - Отношение казахстанцев к феминизму можно охарактеризовать одним словом: равнодушие. А что может быть хуже в борьбе женщин за свои права? Это, пожалуй, одна из главных причин того, почему феминистские идеи в нашем обществе долгое время не приживались. И только с активным развитием соцсетей это движение начало потихоньку поднимать голову. В частности, за последние пару лет благодаря тому же «Фейсбуку» удалось обратить внимание широкой общественности на целый ряд женских трагедий и, возможно, даже предотвратить другие.

CARAVAN.KZ. «Что творилось в холдинге "Байтерек", на котором "погорел" первый министр-"болашаковец" Бишимбаев» - Предполагалось, что именно молодая поросль, отучившись за рубежом, сможет “струей свежего воздуха” поднять экономику всей страны. Ради этой струи была создана новая структура. “КАРАВАН” попытался разобраться, что представляет собой НУХ “Байтерек” и куда уходят деньги, отпущенные на его развитие.

«Дети 90-х. Что произошло с "болашаковцами" в Казахстане» - Те, чье детство пришлось на тяжелые 90-е, а юность на экономический бум 2000-х с кучей легких денег, сегодня приходят в экономику и политику страны. Но кто они? Как повлияли исторические вехи на формирование личностей и что ждать от этих людей?

Политолог Аскар НУРША - Если и есть сегодня усталость в обществе, то не от молодых кадров, а от череды незапоминающихся лиц в политике. Я бы не стал демонизировать поколение 90-х: у них все-таки большой потенциал.

«С 1 июля все телефоны с незарегистрированными в Казахстане IMEI-кодом будут отключены от Сети» - Ажиотаж с регистрацией по месту пребывания не единственный сюрприз, который приготовил казахстанцам отредактированный Закон “О противодействии терроризму”. Уже с февраля желающим путешествовать по стране надлежит являться на вокзал заблаговременно, дабы успеть пройти процедуру досмотра. А с июля могут перестать работать купленные с рук и ввезенные из-за рубежа мобильники. И это еще не все…

MATRITCA.KZ. Политолог Ерлан САИРОВ – «Пора бы уже проснуться, выглянуть в окно» - Выросла целая "плеяда" "государственных мужей", оторванных от своего народа. Абсолютное большинство чиновников, в том числе высокого ранга, так и не поняли одну истину, Отчизна в опасности! "Чей холоп будешь" у них психология. Разделение на кланы, "мелкая подковерная борьба", какие-то непонятные групповые интересы затмевают сознание этих людей.

Полина ШИМАНСКАЯ - «Я патриот-мазохист!» - Есть люди, которые мало говорят и много делают, Бахытжан БУХАРБАЙ один из них. Его не увидишь в бурных обсуждениях в соцсетях на языковые темы, он никогда не бьет себя в грудь, доказывая свою любовь к родине, но более настоящего патриота своей страны и человека сделавшего так много для развития государственного языка, я лично не встречала. Бахытжан - политолог, журналист, редактор, художник, автор проектов по развитию казахского язык. Вчера он презентовал свою четвертую книгу «Күміс кітап» - это такое обращение к молодым людям.

KAPITAL.KZ. «Станут ли кредиты более доступными?» - После того, как с 1 января 2017 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) ограничил эффективную ставку по тенговым депозитам физлиц до 14%, банки стали снижать ставки по розничным вкладам. Как считают аналитики, этот тренд может спровоцировать удешевление потребительских кредитов. Правда, ставки по беззалоговым займам могут лишь немного снизиться.Фото чукин

KURSIV.KZ. Алмас ЧУКИН – «Итоги встречи Нацбанка с экспертами» - Возьму на себя смелость пованговать, что скромная тенденция укрепления тенге не колебание рынка, а устойчивый тренд и скорее всего валюта выйдет на уровень 290-310 в среднем по году. Вот такое мнение складывается.

В целом реально интересно, по-человечески приятно с командой НБ общаться. То, что обещали – потихоньку исполняют. Инфляцию по итогам года к 8.5% прижали. Кривую доходности выстраивают, если ещё и Минфин подключится – может наконец-то она и появится. Банковская система не просела и то хорошо. Достижения может и скромные, но с такой экономикой о лучшем и мечтать трудно.

AZATTYQ.ORG. «Универсиада и постсоветский ажиотаж в Алматы» - Власти города Алматы на время проведения 28-ой Всемирной зимней Универсиады принимают экстренные меры, вплоть до ограничения въезда «старого транспорта». Такого не случилось в Рио-де-Жанейро во время летней Олимпиады в прошлом году.

«Дело журналиста Батырбекова: осудили и амнистировали» - В Сарыагашском районе во второй раз вынесен приговор Амангельды БАТЫРБЕКОВУ, представшему перед судом по делу, по которому он ранее уже привлекался к ответственности. Заявление на журналиста Батырбекова подал заместитель районного прокурора. Журналист и активист считает, что суд «должен был оправдать его», а не амнистировать.

365INFO.KZ. ««Я — салафит». Откровения юриста из Шымкента» - Редакция медиапортала 365info посвятила «войне» Духовного управления мусульман Казахстана с салафитами не один десяток статей, которые вызвали резонанс среди мусульман. Один из активных пользователей Facebook Болат ДОСЫБЕКОВ не скрывает, что исповедует салафизм. Он рассказал нам, почему салафиты и террористы — разные люди, и что будет, если это религиозное течение официально запретят в Казахстане.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 


Тэги: сетевой казахстан, зонакз, ергалиев, назарбаев, ашимбаев, кусаинов, жусупова

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Комментарии читателей [6]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Янв 20, 2017 12:08  INFORMBURO.KZ.
INFORMBURO.KZ. Айдархан КУСАИНОВ – «Власть и народ по-разному понимают борьбу с коррупцией».

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◆◆◆ Председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров, конечно же, не Ангел Божий. Но. Последние аресты и осуждения главредов-журналистов - это хороший признак того, что в КЗ всё же ведется целенаправленная государственная борьба с коррупцией и казнокрадством !!! ◆◆◆
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Янв 20, 2017 12:10  
Подпись под 1 комментарий - Аргын
3
АРГЫН
Аноним
Сообщение Пт Янв 20, 2017 12:20  INFORMBURO.KZ.
INFORMBURO.KZ. Айдархан КУСАИНОВ – «Власть и народ по-разному понимают борьбу с коррупцией».

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◆◆◆ ПРИЧИНА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В НИЗКОЙ МОРАЛИ !!! ПОТОМУ ЧТО ТА МОРАЛЬ, КОТОРАЯ ДОМИНИРУЮТ В НАРОДЕ, ОНА ТО И ОПРЕДЕЛЯЕТ, КАК КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА, ТАК И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАРОДА !!!

◆◆◆ Поэтому мировой рейтинг коррупции очень точно отражает моральную и правовую примитивность и неразвитость тех многих народов мира – которые располагаются в этом списке ниже 60-70 места !!!

◆◆◆ Для сравнения: Казахстан – 123 место !!! США – 17 место !!! Израиль – 32 место !!!
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Янв 20, 2017 16:34  «Данияр Ашимбаев: В связи с назначением на должность посла в
"Пикейные жилеты" из "Золотого теленка" отдыхают.
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Янв 20, 2017 16:52  «Универсиада и постсоветский ажиотаж в Алматы»
Хвала Всевышнему за то, что уберег Алма-Ату от проведения зимних ОИ-2022 года.
Глупость со стороны организаторов не включить в программу Универсиады санно-бобслейные дисциплины и бенди.
Еще один немаловажный аспект.
Аккредитация для СМИ на предстоящую Универсиаду - сам черт ногу сломит.
Пропускают словно через рентген и детектор лжи.
ИИН, копия паспорта и пр.
Не хватает анализов крови, мочи, отпечаток пальцев. тестовых полосок гинеколога и проктолога на наличие допинга.
Во времена прошедшей Азиады с этим было гораздо проще.
О результатах прохождении аккредитации можно узнать только у гостиничной стойки "Алсер".
Причина отказа не объясняется. Гебье оно и в Африке гебье!
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Янв 20, 2017 17:50  
. ««Я — салафит». Откровения юриста из Шымкента»
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на том сайте нет такой статьи,там только призывы алкогольного магната какимжанова к казахам отмечать крещенье

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ЕРГАЛИЕВ Гимран

ЕРГАЛИЕВ Гимран

 


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«Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов». «Выросла целая «плеяда» «государственных мужей», оторванных от своего народа». «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?»
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Сетевой Казахстан. 19 января 2017г.


«Лучше аресты, чем неаресты»
Амиржан Косанов, политик и публицист, о прекращении мирного сосуществования властно-финансовых кланов


Рынок недвижимости не может расти или падать вечно. Что ожидает его в 2017 году?
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«Я все-таки склоняюсь к тому, что в Казахстане грядут некие косметические изменения, нежели какие-то реальные - коренные и глубинные реформы»
Сетевые СМИ о вопросах перераспределения полномочий между ветвями государственной власти


19 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 19 января 2017 г.
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18 янваpя 2017 16:00Видео
Это не моя пенсия, и даже не твоя… Это «их» пенсия
Депутат мажилиса от КНПК Айкын Конуров о том, кому реально принадлежат сегодня наши пенсии и почему от услуг ЕНПФ лучше отказаться


«За какие высказывания в соцсетях казахстанцы могут попасть в тюрьму». «Айсултан Назарбаев своим постом поставил на кон свою репутацию - ведь он должен будет ответить за свои слова». «Коррупционеров нужно не сажать, а заставлять работать»
Сетевой Казахстан. 18 января 2017г.


92% казахстанцев боятся резкого обнищания
Гульмира Илеуова, социолог, президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия», о том, почему нельзя делать резких движений при населении с крайне повышенной тревожностью


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Народные новости. 18 января 2017 г.
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«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»
Сетевой Казахстан. 17 января 2017г.


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Ушедший год по темпам экономического роста стал наихудшим для Казахстана за последние 18 лет. Но есть все основания предполагать, что наступивший год петуха будет для экономики нашей республики куда лучше, чем год обезьяны


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Народные новости. 17 января 2017 г.
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По его словам, реакция Москвы на развертывание американских вооруженных сил еще больше закрепит доверие к тем, кто берется доказывать необходимость выступления в защиту прибалтийских стран на фоне российских маневров, хотя все понимают, что Россия никогда не станет захватывать этот регион


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Сетевые СМИ об аресте «болашакера», экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева


16 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 16 января 2017 г.
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13 янваpя 2017 15:30Видео
Пётр Своик: \
Какой вариант перераспределения президентских полномочий самый ожидаемый? Никакой, оно коснётся только ветвей власти


В предчувствии экономического роста
Рост экономики Казахстана в 2017 году возможен. Но для этого Нацбанк РК должен проявить чудеса в регулировании финансового рынка


«Возвращение Тажина связано с предстоящей конституционной реформой, уверены политологи». «Децентрализация власти успокоит элиты Казахстана». «Отставку Баглана Майлыбаева можно расценивать как прямое признание провалов»
Сетевой Казахстан. 13 января 2017г.


Война на Тихом океане: почему произошло именно так
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Любой белорусский лидер после Александра Лукашенко будет под более сильным влиянием Кремля


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13 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 января 2017 г.
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Фестиваль света в Сиднее
Во время трехнедельной феерии красок и света каждую ночь главные достопримечательности Сиднея превращаются в яркие арт-объекты


«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
Сетевой Казахстан. 12 января 2017г.


Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали официальный Дамаск и Россия
А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются


«Зачистка» перед Универсиадой не связана с нововведениями по регистрации
В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению потенциальных преступников


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«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
Сетевые СМИ о будущем, которое уже наступило


12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 января 2017 г.
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11 янваpя 2017 16:30Видео
Регистрацию – приостановить
Адвокат Жангельды Сулейманов о том, что недоработки законодателей по вопросам миграции населения уже проявились в полной мере


Предъявите регистрацию. Временную регистрацию. Преждевременную регистрацию…
Законотворчество от Тупого и Еще Тупее продолжает функционировать в штатном режиме


«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
Сетевой Казахстан. 11 января 2017г.


Узлы конфликтующего Востока
Выпуск 58. Переговоры по Сирии в Астане и консультации по Афганистану в Москве, туркменский цугцванг и узбекская «перестройка», Иран vs Саудовское королевство


Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
Если Владимир Путин не сделал того, в чем его обвиняют, ему следовало бы сожалеть, что он не сделал этого. Потому что ситуация складывается для него как нельзя лучше. Так считает американский автор


Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
Депутаты и чиновники ничего не понимают в нашей жизни, лишь ссылаются на зарубежный опыт. Наверное, только приехали. Им, как всем нам, за границей лучше, но вынуждены жить здесь


11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 января 2017 г.
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