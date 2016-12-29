Индекс кредитного здоровья по итогам 2016-го года приемлемый

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Новости
Размер минимального оборота для постановки на учет по НДС в Казахстане сократят в 2 раза с 2020 г.
20 янваpя 2017 15:45 Просмотры 8 Комментарии 0


Оценку недвижимости физлиц с 2018 г. передадут налоговым органам
20 янваpя 2017 14:27 Просмотры 155 Комментарии 0


Передать управление детской колонией министерству образования предлагают в Казахстане
20 янваpя 2017 13:31 Просмотры 86 Комментарии 0


В Астане создали бюро городских решений для реагирования на жалобы горожан в соцсетях
20 янваpя 2017 13:23 Просмотры 114 Комментарии 0


Назарбаев призвал не допускать вмешательства госорганов в деятельность Высшего судебного совета
20 янваpя 2017 12:24 Просмотры 225 Комментарии 2


Снегопад и сильный ветер ожидаются на севере и юге Казахстана в выходные
20 янваpя 2017 12:01 Просмотры 144 Комментарии 0


Численность населения Китая за год выросла на 8 млн человек
20 янваpя 2017 11:25 Просмотры 170 Комментарии 1


Страны ЕАЭС перейдут на единую систему транспортного контроля в этом году
20 янваpя 2017 09:25 Просмотры 223 Комментарии 11


Задержанный в США казахстанец признался в суде Нью-Йорка в поддержке ИГ
20 янваpя 2017 08:38 Просмотры 219 Комментарии 1


Число заключенных в Гуантанамо сократилось до 41 человека
20 янваpя 2017 08:27 Просмотры 102 Комментарии 0


Рынок нефти вступил в период большей волатильности – МЭА
20 янваpя 2017 08:14 Просмотры 175 Комментарии 1


Снег и метель ожидаются в пятницу на большей части Казахстана
20 янваpя 2017 08:08 Просмотры 100 Комментарии 0


Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%
19 янваpя 2017 19:17 Просмотры 230 Комментарии 1


В Тегеране в результате пожара рухнуло 17-этажное здание бизнес-центра
19 янваpя 2017 16:56 Просмотры 248 Комментарии 0


В Алматы суд продлил арест директору батутного центра
19 янваpя 2017 16:55 Просмотры 208 Комментарии 0


В Костанайской области обнаружено крупное месторождение магнетитовых руд
19 янваpя 2017 16:47 Просмотры 349 Комментарии 0


Об устаревших и нелогичных санитарных требованиях к предпринимателям заявили в генпрокуратуре РК
19 янваpя 2017 16:16 Просмотры 265 Комментарии 0


Стоимость проезда общественным транспортом к объектам Универсиады в Алматы составит от Т100 до Т200
19 янваpя 2017 15:50 Просмотры 185 Комментарии 0


Регистрацию блогеров в качестве СМИ исключили из законопроекта РК по вопросам информации
19 янваpя 2017 15:36 Просмотры 352 Комментарии 15


В Акмолинской области назначен новый глава ДКНБ
19 янваpя 2017 15:06 Просмотры 908 Комментарии 0


Казахстанским туристам в Италии в связи с землетрясением рекомендуют следовать указаниям местных властей
19 янваpя 2017 14:10 Просмотры 251 Комментарии 1


Сменился вице-министр национальной экономики Казахстана
19 янваpя 2017 13:35 Просмотры 526 Комментарии 0


Экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову сократили срок наказания в связи с амнистией
19 янваpя 2017 13:00 Просмотры 514 Комментарии 0


Ежедневно от рака шейки матки в Казахстане умирают две женщины, заявляют онкологи
19 янваpя 2017 12:14 Просмотры 238 Комментарии 0


В Алматы иностранцы предоставляли фиктивные справки о наличии денег для получения разрешения на проживание
19 янваpя 2017 10:35 Просмотры 408 Комментарии 2


ООН подтвердила выполнение Ираном сделки по ядерной программе
19 янваpя 2017 09:53 Просмотры 188 Комментарии 1


2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений
19 янваpя 2017 09:29 Просмотры 310 Комментарии 0


Снежная лавина накрыла отель с посетителями в Италии
19 янваpя 2017 09:05 Просмотры 350 Комментарии 0


ФРС США планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до 2019 г.
19 янваpя 2017 08:41 Просмотры 291 Комментарии 0


Авиарейс из подмосковного Жуковского в Астану запустят 15 февраля
19 янваpя 2017 08:21 Просмотры 283 Комментарии 0


ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 г. до 95,6 млн барр. в день
19 янваpя 2017 08:11 Просмотры 212 Комментарии 0


Погода без осадков сохранится в четверг на большей части Казахстана
19 янваpя 2017 08:02 Просмотры 173 Комментарии 0


Правительство Казахстана перенесло дни отдыха на Наурыз и День столицы
18 янваpя 2017 21:09 Просмотры 706 Комментарии 2


Освобожден от должности глава госкорпорации «Правительство для граждан»
18 янваpя 2017 20:38 Просмотры 528 Комментарии 0


Инвестиционные возможности Казахстана представят на экономическом форуме в Давосе
18 янваpя 2017 20:11 Просмотры 296 Комментарии 0


Центризбирком проверит мажилисмена Жамалова
18 янваpя 2017 19:41 Просмотры 414 Комментарии 3


Во всех районах Астаны установят датчики состояния атмосферного воздуха
18 янваpя 2017 19:00 Просмотры 208 Комментарии 0


Зампред «КазАгроФинанс» уволен за драку с одним из топ-менеджеров
18 янваpя 2017 18:22 Просмотры 507 Комментарии 0


Морозная без осадков погода ожидается почти на всей территории Казахстана 19 января
18 янваpя 2017 17:22 Просмотры 247 Комментарии 0


Не превращать в законодательстве о СМИ в РК этические нормы в правовые призвал юрист
18 янваpя 2017 16:55 Просмотры 300 Комментарии 1


Авторизацию интернет-пользователей через номер телефона планируют ввести в Казахстане
18 янваpя 2017 16:42 Просмотры 481 Комментарии 14


Попыткой «модернизировать соху» назвали внесение изменений в закон о СМИ в фонде «Адил соз»
18 янваpя 2017 16:03 Просмотры 235 Комментарии 1


Эксперты СНГ обсудят в Минске концепцию сотрудничества по противодействию коррупции
18 янваpя 2017 15:18 Просмотры 289 Комментарии 1


Проверка качества бензина на АЗС Астаны выявила свыше 20% проб, не соответствующих стандартам
18 янваpя 2017 15:05 Просмотры 385 Комментарии 3


Депутат предложил законодательно регламентировать деятельность ЕНПФ по управлению собственными активами
18 янваpя 2017 13:41 Просмотры 403 Комментарии 3


Казахстан и ОАЭ обсудили совместное участие в строительстве нефтегазохимического комплекса в РК
18 янваpя 2017 13:04 Просмотры 369 Комментарии 0


Казахстанский рынок кредитования в 2017 г. оживится за счет беззалоговых потребительских займов - эксперт
18 янваpя 2017 12:38 Просмотры 314 Комментарии 0


Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития местного самоуправления
18 янваpя 2017 12:07 Просмотры 296 Комментарии 0


Мoody’s пересмотрит рейтинги Qazkom
18 янваpя 2017 11:44 Просмотры 416 Комментарии 1


Загруженность ЦОНов Астаны и Алматы можно отследить онлайн
18 янваpя 2017 09:53 Просмотры 491 Комментарии 15


Популяцию вымерших каспийских тигров попытаются возродить в Казахстане
18 янваpя 2017 09:25 Просмотры 464 Комментарии 5


Иран против присутствия США на переговорах по Сирии в Астане
18 янваpя 2017 08:49 Просмотры 290 Комментарии 0


ОПЕК собирается мониторить и добычу нефти, и ее экспорт
18 янваpя 2017 08:33 Просмотры 189 Комментарии 0


В Евразийском союзе утвердили перечень товаров беспошлинного ввоза из развивающихся стран
18 янваpя 2017 08:13 Просмотры 275 Комментарии 0


Небольшие осадки ожидаются в среду лишь на юге Казахстана
18 янваpя 2017 08:09 Просмотры 186 Комментарии 0


Авиакатастрофу под Бишкеком расследуют эксперты МАК
17 янваpя 2017 20:13 Просмотры 320 Комментарии 0


В Казахстане запустили онлайн-регистрацию по месту жительства
17 янваpя 2017 19:13 Просмотры 575 Комментарии 9


Досмотр пассажиров и багажа на железнодорожных вокзалах Казахстана вводится с 1 февраля
17 янваpя 2017 18:33 Просмотры 479 Комментарии 3


Привлекавшиеся к уголовной ответственности казахстанцы смогут получить справки об отсутствии судимости
17 янваpя 2017 16:04 Просмотры 674 Комментарии 0


Досудебное расследование проводят по факту гибели рабочего на строительном объекте EXPO в Астане
17 янваpя 2017 15:55 Просмотры 302 Комментарии 0


Казахстан закрепился в рейтинге стран с инновационной экономикой
17 янваpя 2017 15:39 Просмотры 327 Комментарии 3


Поиски пропавшего в 2014 г. пассажирского самолета Malaysia Airlines остановлены
17 янваpя 2017 14:51 Просмотры 290 Комментарии 0


Новый прогноз социально-экономического развития РК на 2017 г. будет представлен в феврале
17 янваpя 2017 13:45 Просмотры 272 Комментарии 1


Опасные для здоровья БАДы обнаружены в Казахстане
17 янваpя 2017 13:06 Просмотры 871 Комментарии 3


Сфера кино в Казахстане регулируется всего шестью статьями закона «О культуре»
17 янваpя 2017 12:34 Просмотры 283 Комментарии 1


Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись
16 янваpя 2017 20:55 Просмотры 505 Комментарии 2


Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
15 янваpя 2017 21:57 Просмотры 712 Комментарии 7


Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
14 янваpя 2017 19:35 Просмотры 451 Комментарии 0


Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
13 янваpя 2017 19:47 Просмотры 472 Комментарии 2


Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
12 янваpя 2017 21:12 Просмотры 488 Комментарии 0


Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
11 янваpя 2017 20:14 Просмотры 691 Комментарии 1


Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
10 янваpя 2017 20:09 Просмотры 770 Комментарии 1


Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
9 янваpя 2017 20:09 Просмотры 717 Комментарии 0


Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
8 янваpя 2017 18:45 Просмотры 575 Комментарии 0


Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
7 янваpя 2017 15:43 Просмотры 720 Комментарии 0


ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
6 янваpя 2017 19:20 Просмотры 972 Комментарии 6


Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
5 янваpя 2017 21:38 Просмотры 941 Комментарии 0


Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
4 янваpя 2017 23:02 Просмотры 602 Комментарии 0


Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
3 янваpя 2017 20:45 Просмотры 1022 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
2 янваpя 2017 17:00 Просмотры 933 Комментарии 0


ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
1 янваpя 2017 20:05 Просмотры 793 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
31 декабpя 2016 21:27 Просмотры 768 Комментарии 0


Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
30 декабpя 2016 20:24 Просмотры 862 Комментарии 0


Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
29 декабpя 2016 23:15 Просмотры 1066 Комментарии 0


Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
28 декабpя 2016 20:00 Просмотры 1135 Комментарии 0


Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
27 декабpя 2016 21:50 Просмотры 1262 Комментарии 0
20 янваpя 2017 12:30 / Видео
Владислав ЮРИЦЫН  [Всего статей: 1750] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Индекс кредитного здоровья по итогам 2016-го года приемлемый

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Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», о том, что 70% заемщиков платят дисциплинированно

Тэги: нургалиева, кредиты, банки, заемщики, zonakz видео

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ЮРИЦЫН Владислав

ЮРИЦЫН Владислав

 


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Каму нужна ZOPA кроми еко хазяина? чужая zopa никаму...


Реализация планов Дональда Трампа на самом деле грозит привести к подрыву мировой гегемонии доллара США
Ибо, если Америка действительно выйдет, как того добивается избранный президент, на положительное сальдо, вся международная валютная система будет поставлена перед необходимостью вновь формироваться уже вокруг другой резервной валюты, поскольку ликвидность в виде доллара США за пределами Америки иссякнет


Индекс кредитного здоровья по итогам 2016-го года приемлемый
Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», о том, что 70% заемщиков платят дисциплинированно


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«Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов». «Выросла целая «плеяда» «государственных мужей», оторванных от своего народа». «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?»
Сетевой Казахстан. 20 января 2017г.


Депозиты, счета, кредиты... Налоговая хочет знать все
С 1 января банки Казахстана стали отправлять налоговым органам еще больше информации о своих клиентах


20 янваpя 2017 06:40Народная рубрика
Народные новости. 20 января 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


Коррупционная сейсмическая волна трясет систему государственного управления Казахстана
Нурсултан Назарбаев снова делает ставку на своих самых преданных чиновников. Назначение Тажина, ветерана Акорды, на новую должность, возможно, является отражением курса Назарбаева, который он принял с тем, чтобы собрать вокруг себя самых близких ему чиновников в рамках подготовки к транзиту власти


«Государственная машина Казахстана по производству смыслов». «Начинается болезненный процесс смены элит». «Комментаторов веб-сайтов предлагают идентифицировать по их телефонным номерам». «Как «подать» акима»
Сетевой Казахстан. 19 января 2017г.


«Лучше аресты, чем неаресты»
Амиржан Косанов, политик и публицист, о прекращении мирного сосуществования властно-финансовых кланов


Рынок недвижимости не может расти или падать вечно. Что ожидает его в 2017 году?
Анна Шацкая, руководитель аналитической службы портала о недвижимости kn.kz, рассказала интернет-газете ЗОНАКЗ о ситуации на рынке недвижимости, об ипотеке, о госпрограмме «Нурлы-жер» и индексе доступности жилья


«Я все-таки склоняюсь к тому, что в Казахстане грядут некие косметические изменения, нежели какие-то реальные - коренные и глубинные реформы»
Сетевые СМИ о вопросах перераспределения полномочий между ветвями государственной власти


19 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 19 января 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


18 янваpя 2017 16:00Видео
Это не моя пенсия, и даже не твоя… Это «их» пенсия
Депутат мажилиса от КНПК Айкын Конуров о том, кому реально принадлежат сегодня наши пенсии и почему от услуг ЕНПФ лучше отказаться


«За какие высказывания в соцсетях казахстанцы могут попасть в тюрьму». «Айсултан Назарбаев своим постом поставил на кон свою репутацию - ведь он должен будет ответить за свои слова». «Коррупционеров нужно не сажать, а заставлять работать»
Сетевой Казахстан. 18 января 2017г.


92% казахстанцев боятся резкого обнищания
Гульмира Илеуова, социолог, президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия», о том, почему нельзя делать резких движений при населении с крайне повышенной тревожностью


Встреча в Астане: приедут ли американцы?
Представители сирийского режима и основных повстанческих группировок должны встретиться 23 января в Астане в присутствии двух спонсоров официального Дамаска, России и Ирана, и главного спонсора оппозиции, Турции


Согласится ли Нурбиби Наурызбаева возглавлять ЕНПФ за $1?
Более сомнительного назначения финансовая система Казахстана еще не знала. На должность главы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) назначена Нурбиби Наурызбаева, чье имя связано с громким скандалом вокруг незаконного получения квартир через систему Жилстройсбербанка топ-менеджерами этого же квазибанка


18 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 18 января 2017 г.
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Наследный принц Абу Даби принимает казахского президента
Эмираты хотят сократить долю экспорта нефти в структуре своего ВВП с нынешних 30 процентов до 20 процентов к 2021 году. Казахстан в реализации подобного рода планов тоже призван сыграть определенную роль. Она пока весьма скромная. Но Эмираты не скрывают того, что хотят расширить экономические связи с нашей страной


«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»
Сетевой Казахстан. 17 января 2017г.


Станет ли год петуха для экономики Казахстана лучше, чем год обезьяны?
Ушедший год по темпам экономического роста стал наихудшим для Казахстана за последние 18 лет. Но есть все основания предполагать, что наступивший год петуха будет для экономики нашей республики куда лучше, чем год обезьяны


Кремлёвская пропаганда: секреты успеха
Почему о засилии российских телеканалов говорят не только в Астане, но и в Вашингтоне?


17 янваpя 2017 06:27Народная рубрика
Народные новости. 17 января 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


Как провинция вступает в 2017-ый год
Султанбек Султангалиев, политолог, член ЦК КНПК, о заработной плате, ценах, самозанятых, настроениях, заботах и ожиданиях в Уральске и Западно-Казахстанской области


Евгений Жовтис: Поощрение анонимок о «подозрительных гражданах» – показатель бессилия госорганов
Генеральная прокуратура Казахстана решила принимать на своем портале анонимные сообщения о проявлениях экстремизма и терроризма, для чего даже создала специальный раздел


16 янваpя 2017 13:00Жизнь
Эфиопия: Вне времени. Часть 2. Портал в жизнь племен
В целом все население Эфиопии состоит из сотен племен, отношения между которыми далеки от братских. На той же родоплеменной составляющей держится своеобразная эфиопская демократия


«Сохранить политическую стабильность в Казахстане может самосохранение нашей элиты». «В последнее время «в расход» идут, казалось бы, неприкасаемые – любимчики, дети соратников и друзей, молодые и перспективные»
Сетевой Казахстан. 16 января 2017г.


Навязываемое государством финансовое бремя продолжит увеличиваться
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о ведомственном нормотворчестве по наполнению казны


Первая в истории победа казахстанца на этапе Кубка мира по фристайлу, наши футболисты-юноши в 1/4 финала международного турнира, нежданное олимпийское «золото» и уход Данияра Елеусинова в профессиональный бокс
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Бывший офицер НАТО: «русская угроза – это несуществующая опасность»
По его словам, реакция Москвы на развертывание американских вооруженных сил еще больше закрепит доверие к тем, кто берется доказывать необходимость выступления в защиту прибалтийских стран на фоне российских маневров, хотя все понимают, что Россия никогда не станет захватывать этот регион


«Какие выводы сделают для себя власть и общество из задержания экс-министра национальной экономики»
Сетевые СМИ об аресте «болашакера», экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева


16 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 16 января 2017 г.
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Следует ли за регистрацией безопасность?
Риторика депутатов, принявших поправку о регистрации всех казахстанцев по месту пребывания, по этому поводу не вызывает доверия


13 янваpя 2017 15:30Видео
Пётр Своик: \
Какой вариант перераспределения президентских полномочий самый ожидаемый? Никакой, оно коснётся только ветвей власти


В предчувствии экономического роста
Рост экономики Казахстана в 2017 году возможен. Но для этого Нацбанк РК должен проявить чудеса в регулировании финансового рынка


«Возвращение Тажина связано с предстоящей конституционной реформой, уверены политологи». «Децентрализация власти успокоит элиты Казахстана». «Отставку Баглана Майлыбаева можно расценивать как прямое признание провалов»
Сетевой Казахстан. 13 января 2017г.


Война на Тихом океане: почему произошло именно так
Гульнара Мендикулова, д.и.н., профессор КазНУ, академик Академии истории и социальных наук, о ключевых событиях Второй мировой войны на тихоокеанском театре


Война Миров. Беларусь и «последний диктатор» Европы
Любой белорусский лидер после Александра Лукашенко будет под более сильным влиянием Кремля


Почему принято решение вернуть Марата Тажина на должность первого заместителя руководителя администрации президента РК?
Означает ли возвращение Марата Тажина из Москвы то, что ему настала пора, выражаясь словами Нейла Джона Мелвина, вместе с Касымжомартом Токаевым «играть решающую роль в борьбе за обеспечение преемства власти»?!


13 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 января 2017 г.
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Фестиваль света в Сиднее
Во время трехнедельной феерии красок и света каждую ночь главные достопримечательности Сиднея превращаются в яркие арт-объекты


«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
Сетевой Казахстан. 12 января 2017г.


Сирийская гражданская война завершилась, в ней победу одержали официальный Дамаск и Россия
А это значит, что Асад, по-видимому, вновь станет править единой Сирией. Это - совершенно обескураживающая перспектива. Но это, вероятно, наименее худший из вариантов, которые остаются


«Зачистка» перед Универсиадой не связана с нововведениями по регистрации
В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению потенциальных преступников


Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки


Регистрация – это от незнания народа, а в арестах межклановый интерес
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
Сетевые СМИ о будущем, которое уже наступило


12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 января 2017 г.
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11 янваpя 2017 16:30Видео
Регистрацию – приостановить
Адвокат Жангельды Сулейманов о том, что недоработки законодателей по вопросам миграции населения уже проявились в полной мере


Предъявите регистрацию. Временную регистрацию. Преждевременную регистрацию…
Законотворчество от Тупого и Еще Тупее продолжает функционировать в штатном режиме


«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
Сетевой Казахстан. 11 января 2017г.


Узлы конфликтующего Востока
Выпуск 58. Переговоры по Сирии в Астане и консультации по Афганистану в Москве, туркменский цугцванг и узбекская «перестройка», Иран vs Саудовское королевство


Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
Если Владимир Путин не сделал того, в чем его обвиняют, ему следовало бы сожалеть, что он не сделал этого. Потому что ситуация складывается для него как нельзя лучше. Так считает американский автор


Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
Депутаты и чиновники ничего не понимают в нашей жизни, лишь ссылаются на зарубежный опыт. Наверное, только приехали. Им, как всем нам, за границей лучше, но вынуждены жить здесь


11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 января 2017 г.
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