Индекс кредитного здоровья по итогам 2016-го года приемлемый

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Размер минимального оборота для постановки на учет по НДС в Казахстане сократят в 2 раза с 2020 г.
Оценку недвижимости физлиц с 2018 г. передадут налоговым органам
Передать управление детской колонией министерству образования предлагают в Казахстане
Назарбаев призвал не допускать вмешательства госорганов в деятельность Высшего судебного совета
Снегопад и сильный ветер ожидаются на севере и юге Казахстана в выходные
Численность населения Китая за год выросла на 8 млн человек
Страны ЕАЭС перейдут на единую систему транспортного контроля в этом году
Задержанный в США казахстанец признался в суде Нью-Йорка в поддержке ИГ
Рынок нефти вступил в период большей волатильности – МЭА
Снег и метель ожидаются в пятницу на большей части Казахстана
Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%
В Тегеране в результате пожара рухнуло 17-этажное здание бизнес-центра
В Алматы суд продлил арест директору батутного центра
В Костанайской области обнаружено крупное месторождение магнетитовых руд
Об устаревших и нелогичных санитарных требованиях к предпринимателям заявили в генпрокуратуре РК
Стоимость проезда общественным транспортом к объектам Универсиады в Алматы составит от Т100 до Т200
Регистрацию блогеров в качестве СМИ исключили из законопроекта РК по вопросам информации
В Акмолинской области назначен новый глава ДКНБ
Казахстанским туристам в Италии в связи с землетрясением рекомендуют следовать указаниям местных властей
Сменился вице-министр национальной экономики Казахстана
Экс-премьеру Казахстана Серику Ахметову сократили срок наказания в связи с амнистией
Ежедневно от рака шейки матки в Казахстане умирают две женщины, заявляют онкологи
В Алматы иностранцы предоставляли фиктивные справки о наличии денег для получения разрешения на проживание
ООН подтвердила выполнение Ираном сделки по ядерной программе
2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений
Снежная лавина накрыла отель с посетителями в Италии
ФРС США планирует повысить базовую процентную ставку несколько раз до 2019 г.
Авиарейс из подмосковного Жуковского в Астану запустят 15 февраля
ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 г. до 95,6 млн барр. в день
Погода без осадков сохранится в четверг на большей части Казахстана
Правительство Казахстана перенесло дни отдыха на Наурыз и День столицы
Освобожден от должности глава госкорпорации «Правительство для граждан»
Инвестиционные возможности Казахстана представят на экономическом форуме в Давосе
Центризбирком проверит мажилисмена Жамалова
Во всех районах Астаны установят датчики состояния атмосферного воздуха
Зампред «КазАгроФинанс» уволен за драку с одним из топ-менеджеров
Морозная без осадков погода ожидается почти на всей территории Казахстана 19 января
Не превращать в законодательстве о СМИ в РК этические нормы в правовые призвал юрист
Авторизацию интернет-пользователей через номер телефона планируют ввести в Казахстане
Попыткой «модернизировать соху» назвали внесение изменений в закон о СМИ в фонде «Адил соз»
Эксперты СНГ обсудят в Минске концепцию сотрудничества по противодействию коррупции
Проверка качества бензина на АЗС Астаны выявила свыше 20% проб, не соответствующих стандартам
Депутат предложил законодательно регламентировать деятельность ЕНПФ по управлению собственными активами
Казахстан и ОАЭ обсудили совместное участие в строительстве нефтегазохимического комплекса в РК
Казахстанский рынок кредитования в 2017 г. оживится за счет беззалоговых потребительских займов - эксперт
Мажилис одобрил в первом чтении поправки по вопросам развития местного самоуправления
Мoody’s пересмотрит рейтинги Qazkom
Загруженность ЦОНов Астаны и Алматы можно отследить онлайн
Популяцию вымерших каспийских тигров попытаются возродить в Казахстане
Иран против присутствия США на переговорах по Сирии в Астане
ОПЕК собирается мониторить и добычу нефти, и ее экспорт
В Евразийском союзе утвердили перечень товаров беспошлинного ввоза из развивающихся стран
Небольшие осадки ожидаются в среду лишь на юге Казахстана
Авиакатастрофу под Бишкеком расследуют эксперты МАК
В Казахстане запустили онлайн-регистрацию по месту жительства
Досмотр пассажиров и багажа на железнодорожных вокзалах Казахстана вводится с 1 февраля
Привлекавшиеся к уголовной ответственности казахстанцы смогут получить справки об отсутствии судимости
Досудебное расследование проводят по факту гибели рабочего на строительном объекте EXPO в Астане
Казахстан закрепился в рейтинге стран с инновационной экономикой
Поиски пропавшего в 2014 г. пассажирского самолета Malaysia Airlines остановлены
Новый прогноз социально-экономического развития РК на 2017 г. будет представлен в феврале
Опасные для здоровья БАДы обнаружены в Казахстане
Сфера кино в Казахстане регулируется всего шестью статьями закона «О культуре»
Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись
Казахстан готов передать индустриальные зоны в управление эмиратским компаниям – Назарбаев
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд стал победителем на этапе Кубка мира в могуле в Лейк-Плэсиде
Корабли ВМС РК готовятся к отработке боевых задач на Каспии
Официальный визит Назарбаева в ОАЭ пройдет 15-16 января
Гостиничный сбор $2 в день будет взиматься в Узбекистане с иностранных туристов
Техногенная ЧС местного масштаба объявлена в Атырау
Двух хакеров в Алматы осудили за кражу Т55 млн посредством интернет-банкинга
Неправильная установка газовых приборов могла стать причиной взрыва в жилом доме в Шымкенте
Казахстан приступил к выполнению обязательств перед ОПЕК
ЦОНы не будут прекращать регистрацию казахстанцев в праздничный день 7 января
Заместитель районного акима Астаны Акчурин снят с должности
Уцелевшая часть дома в Шахане пригодна для проживания - эксперты
Власти Турции принесли извинения гражданину Кыргызстана, заподозренному в причастности к теракту
Назарбаев выразил соболезнования близким погибших в связи с ЧП в Шахане
ОДКБ возглавил заместитель генерального секретаря Организации Валерий Семериков
Президент Казахстана подписал закон о контрразведке и поправки в нему
Назначен заместитель акима Южно-Казахстанской области
Несколько сот казахстанцев ожидают вылета в Шарджу и обратных рейсов, задержанных из-за тумана
Бывший главный транспортный прокурор Казахстана возглавил прокуратуру Карагандинской области
Совет по депутатской этике принял отставку мажилисмена Тиникеева
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ZOPE - 17 ЛЕТ! никто и не вспомнит
Йорик
Каму нужна ZOPA кроми еко хазяина? чужая zopa никаму...
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Реализация планов Дональда Трампа на самом деле грозит привести к подрыву мировой гегемонии доллара США
20 янваpя 2017 13:00Зарубежные СМИ
Ибо, если Америка действительно выйдет, как того добивается избранный президент, на положительное сальдо, вся международная валютная система будет поставлена перед необходимостью вновь формироваться уже вокруг другой резервной валюты, поскольку ликвидность в виде доллара США за пределами Америки иссякнет
20 янваpя 2017 12:30Видео
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«Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов». «Выросла целая «плеяда» «государственных мужей», оторванных от своего народа». «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?»
20 янваpя 2017 12:00День за днем
20 янваpя 2017 09:00Авторские колонки
20 янваpя 2017 06:40Народная рубрика
19 янваpя 2017 15:00Зарубежные СМИ
Нурсултан Назарбаев снова делает ставку на своих самых преданных чиновников. Назначение Тажина, ветерана Акорды, на новую должность, возможно, является отражением курса Назарбаева, который он принял с тем, чтобы собрать вокруг себя самых близких ему чиновников в рамках подготовки к транзиту власти
«Государственная машина Казахстана по производству смыслов». «Начинается болезненный процесс смены элит». «Комментаторов веб-сайтов предлагают идентифицировать по их телефонным номерам». «Как «подать» акима»
19 янваpя 2017 12:00День за днем
19 янваpя 2017 12:00Видео
19 янваpя 2017 10:00Интервью
«Я все-таки склоняюсь к тому, что в Казахстане грядут некие косметические изменения, нежели какие-то реальные - коренные и глубинные реформы»
19 янваpя 2017 07:00День за днем
19 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
18 янваpя 2017 16:00Видео
«За какие высказывания в соцсетях казахстанцы могут попасть в тюрьму». «Айсултан Назарбаев своим постом поставил на кон свою репутацию - ведь он должен будет ответить за свои слова». «Коррупционеров нужно не сажать, а заставлять работать»
18 янваpя 2017 12:00День за днем
18 янваpя 2017 12:00Видео
18 янваpя 2017 11:00Зарубежные СМИ
18 янваpя 2017 07:00Авторские колонки
Более сомнительного назначения финансовая система Казахстана еще не знала. На должность главы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) назначена Нурбиби Наурызбаева, чье имя связано с громким скандалом вокруг незаконного получения квартир через систему Жилстройсбербанка топ-менеджерами этого же квазибанка
18 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
17 янваpя 2017 14:00Зарубежные СМИ
Эмираты хотят сократить долю экспорта нефти в структуре своего ВВП с нынешних 30 процентов до 20 процентов к 2021 году. Казахстан в реализации подобного рода планов тоже призван сыграть определенную роль. Она пока весьма скромная. Но Эмираты не скрывают того, что хотят расширить экономические связи с нашей страной
«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»
17 янваpя 2017 12:00День за днем
17 янваpя 2017 10:00Экономика, бизнес, финансы
17 янваpя 2017 07:00Авторские колонки
17 янваpя 2017 06:27Народная рубрика
16 янваpя 2017 15:30Видео
16 янваpя 2017 15:00Интервью
16 янваpя 2017 13:00Жизнь
«Сохранить политическую стабильность в Казахстане может самосохранение нашей элиты». «В последнее время «в расход» идут, казалось бы, неприкасаемые – любимчики, дети соратников и друзей, молодые и перспективные»
16 янваpя 2017 12:00День за днем
16 янваpя 2017 11:00Видео
Первая в истории победа казахстанца на этапе Кубка мира по фристайлу, наши футболисты-юноши в 1/4 финала международного турнира, нежданное олимпийское «золото» и уход Данияра Елеусинова в профессиональный бокс
16 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
16 янваpя 2017 09:00Зарубежные СМИ
16 янваpя 2017 07:00День за днем
16 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
13 янваpя 2017 17:00Жизнь
13 янваpя 2017 15:30Видео
13 янваpя 2017 14:00Авторские колонки
«Возвращение Тажина связано с предстоящей конституционной реформой, уверены политологи». «Децентрализация власти успокоит элиты Казахстана». «Отставку Баглана Майлыбаева можно расценивать как прямое признание провалов»
13 янваpя 2017 12:00День за днем
13 янваpя 2017 10:30Видео
13 янваpя 2017 09:00Авторские колонки
Почему принято решение вернуть Марата Тажина на должность первого заместителя руководителя администрации президента РК?
13 янваpя 2017 07:00Зарубежные СМИ
13 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
12 янваpя 2017 19:00Фоторепортаж
«Политологи считают, президент готовит страну к транзиту власти». «Масштабная борьба с коррупцией и аресты высокопоставленных чиновников не вызывают доверия у общества». «Что ждет казахстанцев в 2017 году»
12 янваpя 2017 12:00День за днем
12 янваpя 2017 11:00Зарубежные СМИ
12 янваpя 2017 10:30Видео
Кто подставил главу ЕНПФ? Ответит ли кто-нибудь за прямые потери, которые несут вкладчики пенсионного фонда?
12 янваpя 2017 10:00Авторские колонки
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) несет потери. Вернее, потери несут его вкладчики, все работающие и отчисляющие в фонд 10%. Причина – непрофессиональное управление активами фонда со стороны Национального банка. Если в 2017 году пенсионные активы не будут переданы в управление частным компаниям, то и в дальнейшем мы, как вкладчики ЕНПФ, будем пожинать не доходы, а убытки
12 янваpя 2017 10:00Видео
«Нас ждут в 2017 году веселые деньки. Точный политический прогноз дать трудно, тем более что грядет столетие революции»
12 янваpя 2017 07:00День за днем
12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
11 янваpя 2017 16:30Видео
11 янваpя 2017 14:00Авторские колонки
«И чем ближе час икс, тем острее борьба, поскольку призовое место только одно». «Какой эффект будет иметь петиция об отмене временной регистрации граждан?». «Пока мы говорим о нанотехнологиях жители моногородов топят буржуйки»
11 янваpя 2017 12:00День за днем
11 янваpя 2017 11:30Видео
Добивается ли президент Путин, в прошлом сотрудник КГБ, сокрушения США в ответ на то, что ЦРУ в свое время поспособствовало распаду СССР?!
11 янваpя 2017 10:00Зарубежные СМИ
Временная регистрация: легкий идиотизм перестает быть томным. Зарубежный опыт учета мигрантов и казахстанское ноу-хау
11 янваpя 2017 07:00Авторские колонки
11 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
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