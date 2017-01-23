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23 янваpя 2017 10:00 / Авторские колонки
Женис БАЙХОЖА  [Всего статей: 285] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Большой успех юношеской сборной РК по футболу, сенсация от юного теннисиста, шансы «Барыса» на выход в «плэй-офф», казахстанцы на этапах Кубка мира по зимним видам спорта и поражение баскетбольной «Астаны»

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: команда Казахстана завоевала «серебро» международного турнира

Юношеская сборная Казахстана (U-19) добилась наибольшего успеха за все время пребывания нашего футбола в УЕФА – она стала серебряным призером довольно сильного по составу международного турнира «Мемориал Гранаткина», который завершился позавчера в Санкт-Петербурге.

В обзоре недельной давности мы сообщали о том, что дружина, руководимая главным тренером Александром Кузнецовым, стала победителем  в своей группе, выиграв у литовцев и сыграв вничью со словаками и азербайджанцами.  С первого места она вышла  в четвертьфинал, где ее соперником стала сборная Словении. Уже в самом начале матча Жанали Пайруз сумел открыть счет, а в середине второго тайма Айдос Орал реализовал пенальти – 2:0.

Очень сложным получился полуфинальный поединок, в котором нашим футболистам противостояла команда Греции. Казахстанцы  снова, как и в предыдущей игре, открыли счет: пенальти, назначенный за нарушение правил против нападающего Еркебулана Сейдахмета, реализовал Айдос Орал, который вышел на поле с капитанской повязкой. Однако незадолго до перерыва сборная Казахстана осталась в численном меньшинстве – вторую желтую карточку получил Жанали Пайруз. Греки стали все активнее наседать на ворота, которые уверенно защищал Данил Устименко, упустили несколько голевых моментов, тогда как  наша команда, сделав ставку на быстрые контратаки, преуспела в одной из них: Сейдахмет, прорвавшись справа, выкатил мяч под удар Оралу.  Единственное, что удалось сопернику в оставшееся время, – это сократить разницу в счете. 2:1 – и сборная Казахстана вышла в финал. 

Там ее ждала команда России. Судьбу этого поединка решил единственный гол, забитый хозяевами турнира на 27-й минуте. Хотя россияне имели игровое преимущество, наши футболисты тоже пытались отвечать атакой на атаку, но все же россияне выглядели более мастеровитыми и «свежими». В итоге поражение с минимальным счетом 0:1.

Сборная Казахстана была признана главным открытием турнира. А двух ее игроков отметили особенно: Айдоса Орала назвали лучшим полузащитником турнира, Еркебулана Сейдахмета – лучшим нападающим. Кстати, второму (ему лишь 16 лет) специалисты прочат яркое будущее.

лучшие игроки турнира – Еркебулан Сейдахмет (№9) и Айдос Орал (№7)

Лучшие игроки турнира – Еркебулан Сейдахмет (№9) и Айдос Орал (№7)

 

Биатлон: две разные гонки Галины Вишневской

В Анхольц-Антерсельве (Италия) прошел очередной этап Кубка мира. Как обычно в нынешнем зимнем сезоне, мы с повышенным вниманием следили за выступлениями нашей женской команды и особенно ее лидера Галины Вишневской.

Первая гонка – индивидуальная на 15 км с четырьмя огневыми рубежами (единственная в биатлоне дисциплина, где за промах участница штрафуется не дополнительным кругом, а лишней минутой, соответственно важность точной стрельбы значительно возрастает) –  сложилась для Вишневской неудачно. Она оставила незакрытыми аж шесть мишеней и в итоге стала лишь 51-й. Лучшей в составе сборной Казахстана стала Ольга Полторанина – 26-е место. Кстати, она впервые в нынешнем сезоне набрала очки в зачет Кубка мира.

К следующей гонке – с масс-старта на 12,5 км тоже с четырьмя огневыми рубежами – были допущены лишь 30 сильнейших, в число которых входит и Вишневская. На сей раз она стреляла куда более точно (лишь один промах из 20 выстрелов). Во многом это и предопределило ее более чем почетное 13-е место. Не менее важно и то, что она проиграла победительнице гонки немке Надин Хохлер совсем немного – 38,5 секунды. Плотность результатов оказалась очень высокой.

После этого этапа Вишневская сохранила за собой 14-е место в общем зачете Кубка мира.

Также состоялась эстафетная гонка: казахстанский квартет (в нем к Вишневской и Полтораниной присоединились Дарья Усанова и Анна Кистанова) финишировал 5-м среди 23-х команд.

 

Хоккей: «Барыс» закрепился в зоне «плэй-офф»

На минувшей неделе «Барыс» провел лишь один матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ: в Новокузнецке он встретился с аутсайдером Восточной конференции – «Металлургом», который фактически доигрывает сезон.

Казахстанская команда имела заметное игровое преимущество, о чем свидетельствует и ее превосходство в количестве бросков по воротам – 42 против 27, или в полтора раза больше. Но при этом хоккеисты «Барыса» довольно долго были в положении отыгрывающихся. Уже в самом начале поединка хозяева льда открыли счет. Чтобы сравнять его, подопечным Эдуарда Занковца потребовалось более получаса игрового времени – первый ответный гол они забили лишь в конце второго периода. Но затем их как будто прорвало, и к середине заключительной трети они сами выигрывали с разницей в три шайбы. Дважды отличился Роман Старченко, причем в обоих этих случаях наша команда играла  в большинстве, по разу – Кори Тривино и Брэндон Боченски. Перед самой финальной сиреной «Металлург» сократил разницу в счете. 4:2 – победа «Барыса».

Казахстанский клуб закрепился на 6-й позиции в турнирной таблице «Востока» – у него  76 очков после 51 матча. У идущих следом «Куньлуня» 74 очка, у «Адмирала» – 72, «Нефтехимика» – 66, но все они провели на игру больше. А вот «Автомобилист» и «Сибирь», имеющие 66 и 65 очков соответственно, сыграли столько же матчей, что и «Барыс».

До конца января наша команда сыграет с финским «Йокеритом», рижским и минским «Динамо», а в начале февраля эти же команды приедут в Астану. После этого «Барыс» проведет три домашних матча, и на этом регулярное первенство для него завершится. Так что шансы на выход в «плэй-офф» неплохие.

 

Теннис: дальше второго раунда никто не прошел

Из пяти казахстанских теннисистов, попавших в основную сетку одиночных турниров открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни, лишь двое преодолели стартовый раунд, но после второго и они были вынуждены зачехлить свои ракетки.

Впрочем, для 19-летнего Александра Бублика (206-й в рейтинге АТР), недавно сменившего российское гражданство на казахстанское и дебютировавшего на турнире «Большого шлема», даже это стало серьезным успехом. В первом круге он сенсационно выиграл у «посеянного» 16-м француза Люка Пуйе – 6:0, 3:6, 6:3, 6:4. Следующим его соперником стал Малек Джазири из Туниса (56-й), которому Александр уступил во всех трех сетах –  2:6, 3:6, 5:7. Считающийся лидером нашей мужской сборной Михаил Кукушкин (97-й) в первом же своем матче проиграл молодому американцу Франсису Тиафо (106-й) – 1:6, 7:6, 3:6, 2:6.

Теперь о женском турнире. Юлия Путинцева (31-я в текущем рейтинге WTA) в стартовом круге одержала трудную победу над испанкой Ларой Арруабарена (61-я) – 7:6, 7:6. Но затем не смогла показать свои лучшие качества в поединке с Еленой Остапенко из Латвии (38-я) – 3:6, 1:6. Две другие наши теннисистки не сумели преодолеть первый раунд: Ярослава Шведова (39-я) проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу – 7:5, 3:6, 4:6, а Галине Воскобоевой (274-я) не удалось оказать достойного сопротивления очень сильной украинке Элине Свитолино (11-я) – 0:6, 2:6.

Александр Бублик

Александр Бублик

 

Фристайл: Дмитрий Рейхерд – 2-й в общем зачете Кубка мира

Очередной этап Кубка мира с участием могулистов принимала Канада. Лидеры и мужской, и женской сборных Казахстана успешно преодолели квалификацию, но в главные финалы (туда проходят шестеро сильнейших) не попали. Дмитрий Рейхерд, который, напомним, неделей раньше в Лэйк-Плэсиде (США) впервые в своей карьере выиграл этап Кубка мира, на сей раз стал 8-м, а Юлия Галышева – 9-й. 

Кстати, в общем зачете Кубка мира у мужчин Рейхерд опустился с первой позиции на вторую – у него 182 очка. А лидерство с 240 очками захватил  канадец Микаэль Кингсбери, который и выиграл домашний этап.

 

Лыжные гонки: возвращение Алексея Полторанина на большую лыжню

Этап Кубка мира, состоявшийся в Ульрикехамне (Швеция), стал дебютным в нынешнем сезоне для лидера нашей сборной Алексея Полторанина, который сначала болел, а потом восстанавливался.

В программе этапа была всего одна индивидуальная мужская гонка – на 15 км свободным стилем с раздельного старта. По ее итогам Полторанин показал лишь 47-й результат, проиграв победителю канадцу Алексу Харви («серебро» и «бронза» достались соответственно норвежцу Мартину-Йонсруду Сундбю и шведу Маркусу Хеллнеру) более полутора минут. Еще три казахстанца, заявленные на эту гонку, расположились в итоговом протоколе по соседству, на 61-63-й строчках – это Николай Чеботько, Евгений Величко и Денис Волотка.

Алексей Полторанин

Алексей Полторанин

 

Баскетбол: у «Астаны» теперь отрицательный баланс

В очередном матче Единой лиги ВТБ «Астана» принимала дома санкт-петербургский «Зенит», который занимает 4-е место в регулярном первенстве. Гости с первых же минут взяли контроль над игрой в свои руки, методично наращивали свое преимущество в счете и к большому перерыву имели +19. А после этого им оставалось лишь сохранить этот комфортный для себя отрыв. К концу матча на табло горели цифры 82:105. Наиболее результативными в составе «Астаны» стали Роберт Лоури – 22 очка и Родерик Одом – 18. 

После этого матча баланс побед и поражений у нашей команды стал отрицательным – 6 против 7. Тем не менее, она остается в зоне «плэй-офф» – 7-е место.  

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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Тэги: казахстанский футбол, еркебулан сейдахмет, галина вишневская, хоккей барыс, александр бублик, алексей полторанин

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Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Янв 23, 2017 12:17  Футбол: команда Казахстана завоевала «серебро» международног
Алга Сейдахмет и Ораз! Не попадите в липкие лапы кайратовских деловаров.
Sports.kz, где ваши фирменные статистические выкладки? Пришлось довольствоваться немым репортажем. Не имея под руками хотя бы протокола матча. Одно успокаивает, что на теле картинке не было надоевшей эмблемы предстоящей Универсиады и не прозвучала бесполезная информации от службы 112 (ЧС) об профилактическом спуске лавин на Чимбулаке.

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БАЙХОЖА Женис

БАЙХОЖА Женис

 


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Узбекская модель транзита власти для Казахстана
Последние шаги казахского лидера, вероятно, говорят о том, что он собирается использовать узбекский опыт с тем, чтобы подготовить политическую систему Казахстана к предстоящему транзиту власти. Но реализовать узбекский сценарий в Казахстане будет весьма непросто. Почему?!


«Что, по большому счету, возмутительно - то, что очередные руководители Национального банка и правительства в очередной раз разворачивают, опять в противоположном направлении, многострадальное пенсионное накопительство»
Сетевой Казахстан. 23 января 2017г.


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Переговоры по Сирии в Астане и судьба Эрдогана
Выпуск 59. Будущее Башара Асада и Реджепа Эрдогана туманно в равной степени


Большой успех юношеской сборной РК по футболу, сенсация от юного теннисиста, шансы «Барыса» на выход в «плэй-офф», казахстанцы на этапах Кубка мира по зимним видам спорта и поражение баскетбольной «Астаны»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Казахстанцам оставили возможность анонимно писать комментарии в интернете»
Сетевые СМИ о поправках в законодательство по вопросам информации и коммуникаций


23 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 января 2017 г.
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Реализация планов Дональда Трампа на самом деле грозит привести к подрыву мировой гегемонии доллара США
Ибо, если Америка действительно выйдет, как того добивается избранный президент, на положительное сальдо, вся международная валютная система будет поставлена перед необходимостью вновь формироваться уже вокруг другой резервной валюты, поскольку ликвидность в виде доллара США за пределами Америки иссякнет


Индекс кредитного здоровья по итогам 2016-го года приемлемый
Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», о том, что 70% заемщиков платят дисциплинированно


«Масштаб жертв антикоррупционной борьбы достиг своих пределов». «Выросла целая «плеяда» «государственных мужей», оторванных от своего народа». «Как казахи относятся к религии, родовым отношениям и чего боятся?»
Сетевой Казахстан. 20 января 2017г.


Депозиты, счета, кредиты... Налоговая хочет знать все
С 1 января банки Казахстана стали отправлять налоговым органам еще больше информации о своих клиентах


20 янваpя 2017 06:40Народная рубрика
Народные новости. 20 января 2017 г.
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Коррупционная сейсмическая волна трясет систему государственного управления Казахстана
Нурсултан Назарбаев снова делает ставку на своих самых преданных чиновников. Назначение Тажина, ветерана Акорды, на новую должность, возможно, является отражением курса Назарбаева, который он принял с тем, чтобы собрать вокруг себя самых близких ему чиновников в рамках подготовки к транзиту власти


«Государственная машина Казахстана по производству смыслов». «Начинается болезненный процесс смены элит». «Комментаторов веб-сайтов предлагают идентифицировать по их телефонным номерам». «Как «подать» акима»
Сетевой Казахстан. 19 января 2017г.


«Лучше аресты, чем неаресты»
Амиржан Косанов, политик и публицист, о прекращении мирного сосуществования властно-финансовых кланов


Рынок недвижимости не может расти или падать вечно. Что ожидает его в 2017 году?
Анна Шацкая, руководитель аналитической службы портала о недвижимости kn.kz, рассказала интернет-газете ЗОНАКЗ о ситуации на рынке недвижимости, об ипотеке, о госпрограмме «Нурлы-жер» и индексе доступности жилья


«Я все-таки склоняюсь к тому, что в Казахстане грядут некие косметические изменения, нежели какие-то реальные - коренные и глубинные реформы»
Сетевые СМИ о вопросах перераспределения полномочий между ветвями государственной власти


19 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 19 января 2017 г.
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18 янваpя 2017 16:00Видео
Это не моя пенсия, и даже не твоя… Это «их» пенсия
Депутат мажилиса от КНПК Айкын Конуров о том, кому реально принадлежат сегодня наши пенсии и почему от услуг ЕНПФ лучше отказаться


«За какие высказывания в соцсетях казахстанцы могут попасть в тюрьму». «Айсултан Назарбаев своим постом поставил на кон свою репутацию - ведь он должен будет ответить за свои слова». «Коррупционеров нужно не сажать, а заставлять работать»
Сетевой Казахстан. 18 января 2017г.


92% казахстанцев боятся резкого обнищания
Гульмира Илеуова, социолог, президент ОФ «ЦСПИ «Стратегия», о том, почему нельзя делать резких движений при населении с крайне повышенной тревожностью


Встреча в Астане: приедут ли американцы?
Представители сирийского режима и основных повстанческих группировок должны встретиться 23 января в Астане в присутствии двух спонсоров официального Дамаска, России и Ирана, и главного спонсора оппозиции, Турции


Согласится ли Нурбиби Наурызбаева возглавлять ЕНПФ за $1?
Более сомнительного назначения финансовая система Казахстана еще не знала. На должность главы Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) назначена Нурбиби Наурызбаева, чье имя связано с громким скандалом вокруг незаконного получения квартир через систему Жилстройсбербанка топ-менеджерами этого же квазибанка


18 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 18 января 2017 г.
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Наследный принц Абу Даби принимает казахского президента
Эмираты хотят сократить долю экспорта нефти в структуре своего ВВП с нынешних 30 процентов до 20 процентов к 2021 году. Казахстан в реализации подобного рода планов тоже призван сыграть определенную роль. Она пока весьма скромная. Но Эмираты не скрывают того, что хотят расширить экономические связи с нашей страной


«По всей видимости эра агашек подходит к концу. Уверен, у нового председателя КНБ хватит возможностей, чтобы разобраться с этой кучей проблем». «Молчание Акишева - кризис государственного пиара». «Нужен новый закон о миграции населения»
Сетевой Казахстан. 17 января 2017г.


Станет ли год петуха для экономики Казахстана лучше, чем год обезьяны?
Ушедший год по темпам экономического роста стал наихудшим для Казахстана за последние 18 лет. Но есть все основания предполагать, что наступивший год петуха будет для экономики нашей республики куда лучше, чем год обезьяны


Кремлёвская пропаганда: секреты успеха
Почему о засилии российских телеканалов говорят не только в Астане, но и в Вашингтоне?


17 янваpя 2017 06:27Народная рубрика
Народные новости. 17 января 2017 г.
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Как провинция вступает в 2017-ый год
Султанбек Султангалиев, политолог, член ЦК КНПК, о заработной плате, ценах, самозанятых, настроениях, заботах и ожиданиях в Уральске и Западно-Казахстанской области


Евгений Жовтис: Поощрение анонимок о «подозрительных гражданах» – показатель бессилия госорганов
Генеральная прокуратура Казахстана решила принимать на своем портале анонимные сообщения о проявлениях экстремизма и терроризма, для чего даже создала специальный раздел


16 янваpя 2017 13:00Жизнь
Эфиопия: Вне времени. Часть 2. Портал в жизнь племен
В целом все население Эфиопии состоит из сотен племен, отношения между которыми далеки от братских. На той же родоплеменной составляющей держится своеобразная эфиопская демократия


«Сохранить политическую стабильность в Казахстане может самосохранение нашей элиты». «В последнее время «в расход» идут, казалось бы, неприкасаемые – любимчики, дети соратников и друзей, молодые и перспективные»
Сетевой Казахстан. 16 января 2017г.


Навязываемое государством финансовое бремя продолжит увеличиваться
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о ведомственном нормотворчестве по наполнению казны


Первая в истории победа казахстанца на этапе Кубка мира по фристайлу, наши футболисты-юноши в 1/4 финала международного турнира, нежданное олимпийское «золото» и уход Данияра Елеусинова в профессиональный бокс
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Бывший офицер НАТО: «русская угроза – это несуществующая опасность»
По его словам, реакция Москвы на развертывание американских вооруженных сил еще больше закрепит доверие к тем, кто берется доказывать необходимость выступления в защиту прибалтийских стран на фоне российских маневров, хотя все понимают, что Россия никогда не станет захватывать этот регион


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Сетевые СМИ об аресте «болашакера», экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева


16 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
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Следует ли за регистрацией безопасность?
Риторика депутатов, принявших поправку о регистрации всех казахстанцев по месту пребывания, по этому поводу не вызывает доверия


13 янваpя 2017 15:30Видео
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Какой вариант перераспределения президентских полномочий самый ожидаемый? Никакой, оно коснётся только ветвей власти


В предчувствии экономического роста
Рост экономики Казахстана в 2017 году возможен. Но для этого Нацбанк РК должен проявить чудеса в регулировании финансового рынка


«Возвращение Тажина связано с предстоящей конституционной реформой, уверены политологи». «Децентрализация власти успокоит элиты Казахстана». «Отставку Баглана Майлыбаева можно расценивать как прямое признание провалов»
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Война на Тихом океане: почему произошло именно так
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Война Миров. Беларусь и «последний диктатор» Европы
Любой белорусский лидер после Александра Лукашенко будет под более сильным влиянием Кремля


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13 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
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В преддверии Универсиады-2017 в Алматы проходят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению потенциальных преступников


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12 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
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