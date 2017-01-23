Большой успех юношеской сборной РК по футболу, сенсация от юного теннисиста, шансы «Барыса» на выход в «плэй-офф», казахстанцы на этапах Кубка мира по зимним видам спорта и поражение баскетбольной «Астаны»

Футбол: команда Казахстана завоевала «серебро» международного турнира

Юношеская сборная Казахстана (U-19) добилась наибольшего успеха за все время пребывания нашего футбола в УЕФА – она стала серебряным призером довольно сильного по составу международного турнира «Мемориал Гранаткина», который завершился позавчера в Санкт-Петербурге.

В обзоре недельной давности мы сообщали о том, что дружина, руководимая главным тренером Александром Кузнецовым, стала победителем в своей группе, выиграв у литовцев и сыграв вничью со словаками и азербайджанцами. С первого места она вышла в четвертьфинал, где ее соперником стала сборная Словении. Уже в самом начале матча Жанали Пайруз сумел открыть счет, а в середине второго тайма Айдос Орал реализовал пенальти – 2:0.

Очень сложным получился полуфинальный поединок, в котором нашим футболистам противостояла команда Греции. Казахстанцы снова, как и в предыдущей игре, открыли счет: пенальти, назначенный за нарушение правил против нападающего Еркебулана Сейдахмета, реализовал Айдос Орал, который вышел на поле с капитанской повязкой. Однако незадолго до перерыва сборная Казахстана осталась в численном меньшинстве – вторую желтую карточку получил Жанали Пайруз. Греки стали все активнее наседать на ворота, которые уверенно защищал Данил Устименко, упустили несколько голевых моментов, тогда как наша команда, сделав ставку на быстрые контратаки, преуспела в одной из них: Сейдахмет, прорвавшись справа, выкатил мяч под удар Оралу. Единственное, что удалось сопернику в оставшееся время, – это сократить разницу в счете. 2:1 – и сборная Казахстана вышла в финал.

Там ее ждала команда России. Судьбу этого поединка решил единственный гол, забитый хозяевами турнира на 27-й минуте. Хотя россияне имели игровое преимущество, наши футболисты тоже пытались отвечать атакой на атаку, но все же россияне выглядели более мастеровитыми и «свежими». В итоге поражение с минимальным счетом 0:1.

Сборная Казахстана была признана главным открытием турнира. А двух ее игроков отметили особенно: Айдоса Орала назвали лучшим полузащитником турнира, Еркебулана Сейдахмета – лучшим нападающим. Кстати, второму (ему лишь 16 лет) специалисты прочат яркое будущее.

Лучшие игроки турнира – Еркебулан Сейдахмет (№9) и Айдос Орал (№7)

Биатлон: две разные гонки Галины Вишневской

В Анхольц-Антерсельве (Италия) прошел очередной этап Кубка мира. Как обычно в нынешнем зимнем сезоне, мы с повышенным вниманием следили за выступлениями нашей женской команды и особенно ее лидера Галины Вишневской.

Первая гонка – индивидуальная на 15 км с четырьмя огневыми рубежами (единственная в биатлоне дисциплина, где за промах участница штрафуется не дополнительным кругом, а лишней минутой, соответственно важность точной стрельбы значительно возрастает) – сложилась для Вишневской неудачно. Она оставила незакрытыми аж шесть мишеней и в итоге стала лишь 51-й. Лучшей в составе сборной Казахстана стала Ольга Полторанина – 26-е место. Кстати, она впервые в нынешнем сезоне набрала очки в зачет Кубка мира.

К следующей гонке – с масс-старта на 12,5 км тоже с четырьмя огневыми рубежами – были допущены лишь 30 сильнейших, в число которых входит и Вишневская. На сей раз она стреляла куда более точно (лишь один промах из 20 выстрелов). Во многом это и предопределило ее более чем почетное 13-е место. Не менее важно и то, что она проиграла победительнице гонки немке Надин Хохлер совсем немного – 38,5 секунды. Плотность результатов оказалась очень высокой.

После этого этапа Вишневская сохранила за собой 14-е место в общем зачете Кубка мира.

Также состоялась эстафетная гонка: казахстанский квартет (в нем к Вишневской и Полтораниной присоединились Дарья Усанова и Анна Кистанова) финишировал 5-м среди 23-х команд.

Хоккей: «Барыс» закрепился в зоне «плэй-офф»

На минувшей неделе «Барыс» провел лишь один матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ: в Новокузнецке он встретился с аутсайдером Восточной конференции – «Металлургом», который фактически доигрывает сезон.

Казахстанская команда имела заметное игровое преимущество, о чем свидетельствует и ее превосходство в количестве бросков по воротам – 42 против 27, или в полтора раза больше. Но при этом хоккеисты «Барыса» довольно долго были в положении отыгрывающихся. Уже в самом начале поединка хозяева льда открыли счет. Чтобы сравнять его, подопечным Эдуарда Занковца потребовалось более получаса игрового времени – первый ответный гол они забили лишь в конце второго периода. Но затем их как будто прорвало, и к середине заключительной трети они сами выигрывали с разницей в три шайбы. Дважды отличился Роман Старченко, причем в обоих этих случаях наша команда играла в большинстве, по разу – Кори Тривино и Брэндон Боченски. Перед самой финальной сиреной «Металлург» сократил разницу в счете. 4:2 – победа «Барыса».

Казахстанский клуб закрепился на 6-й позиции в турнирной таблице «Востока» – у него 76 очков после 51 матча. У идущих следом «Куньлуня» 74 очка, у «Адмирала» – 72, «Нефтехимика» – 66, но все они провели на игру больше. А вот «Автомобилист» и «Сибирь», имеющие 66 и 65 очков соответственно, сыграли столько же матчей, что и «Барыс».

До конца января наша команда сыграет с финским «Йокеритом», рижским и минским «Динамо», а в начале февраля эти же команды приедут в Астану. После этого «Барыс» проведет три домашних матча, и на этом регулярное первенство для него завершится. Так что шансы на выход в «плэй-офф» неплохие.

Теннис: дальше второго раунда никто не прошел

Из пяти казахстанских теннисистов, попавших в основную сетку одиночных турниров открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни, лишь двое преодолели стартовый раунд, но после второго и они были вынуждены зачехлить свои ракетки.

Впрочем, для 19-летнего Александра Бублика (206-й в рейтинге АТР), недавно сменившего российское гражданство на казахстанское и дебютировавшего на турнире «Большого шлема», даже это стало серьезным успехом. В первом круге он сенсационно выиграл у «посеянного» 16-м француза Люка Пуйе – 6:0, 3:6, 6:3, 6:4. Следующим его соперником стал Малек Джазири из Туниса (56-й), которому Александр уступил во всех трех сетах – 2:6, 3:6, 5:7. Считающийся лидером нашей мужской сборной Михаил Кукушкин (97-й) в первом же своем матче проиграл молодому американцу Франсису Тиафо (106-й) – 1:6, 7:6, 3:6, 2:6.

Теперь о женском турнире. Юлия Путинцева (31-я в текущем рейтинге WTA) в стартовом круге одержала трудную победу над испанкой Ларой Арруабарена (61-я) – 7:6, 7:6. Но затем не смогла показать свои лучшие качества в поединке с Еленой Остапенко из Латвии (38-я) – 3:6, 1:6. Две другие наши теннисистки не сумели преодолеть первый раунд: Ярослава Шведова (39-я) проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу – 7:5, 3:6, 4:6, а Галине Воскобоевой (274-я) не удалось оказать достойного сопротивления очень сильной украинке Элине Свитолино (11-я) – 0:6, 2:6.

Александр Бублик

Фристайл: Дмитрий Рейхерд – 2-й в общем зачете Кубка мира

Очередной этап Кубка мира с участием могулистов принимала Канада. Лидеры и мужской, и женской сборных Казахстана успешно преодолели квалификацию, но в главные финалы (туда проходят шестеро сильнейших) не попали. Дмитрий Рейхерд, который, напомним, неделей раньше в Лэйк-Плэсиде (США) впервые в своей карьере выиграл этап Кубка мира, на сей раз стал 8-м, а Юлия Галышева – 9-й.

Кстати, в общем зачете Кубка мира у мужчин Рейхерд опустился с первой позиции на вторую – у него 182 очка. А лидерство с 240 очками захватил канадец Микаэль Кингсбери, который и выиграл домашний этап.

Лыжные гонки: возвращение Алексея Полторанина на большую лыжню

Этап Кубка мира, состоявшийся в Ульрикехамне (Швеция), стал дебютным в нынешнем сезоне для лидера нашей сборной Алексея Полторанина, который сначала болел, а потом восстанавливался.

В программе этапа была всего одна индивидуальная мужская гонка – на 15 км свободным стилем с раздельного старта. По ее итогам Полторанин показал лишь 47-й результат, проиграв победителю канадцу Алексу Харви («серебро» и «бронза» достались соответственно норвежцу Мартину-Йонсруду Сундбю и шведу Маркусу Хеллнеру) более полутора минут. Еще три казахстанца, заявленные на эту гонку, расположились в итоговом протоколе по соседству, на 61-63-й строчках – это Николай Чеботько, Евгений Величко и Денис Волотка.

Алексей Полторанин

Баскетбол: у «Астаны» теперь отрицательный баланс

В очередном матче Единой лиги ВТБ «Астана» принимала дома санкт-петербургский «Зенит», который занимает 4-е место в регулярном первенстве. Гости с первых же минут взяли контроль над игрой в свои руки, методично наращивали свое преимущество в счете и к большому перерыву имели +19. А после этого им оставалось лишь сохранить этот комфортный для себя отрыв. К концу матча на табло горели цифры 82:105. Наиболее результативными в составе «Астаны» стали Роберт Лоури – 22 очка и Родерик Одом – 18.

После этого матча баланс побед и поражений у нашей команды стал отрицательным – 6 против 7. Тем не менее, она остается в зоне «плэй-офф» – 7-е место.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.