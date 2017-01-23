TIME . KZ . Петр СВОИК – «Пенсионное возмутительство, или Туда-сюда-обратно... кому приятно?» - Национальный банк разработал предложения по передаче пенсионных активов в управление частным компаниям. Они находятся на стадии принятия решения правительством, сообщила председатель совета директоров АО “ЕНПФ” Дина ГАЛИЕВА. Что, по большому счету, возмутительно - то, что очередные руководители Национального банка и правительства в очередной раз разворачивают, опять в противоположном направлении, многострадальное пенсионное накопительство. Ведь все уже было: сосуществование государственного и частных фондов, слияние частных НПФ в государственный ЕНПФ (с попутным списанием 100 млрд. тенге). А главное - ровно под те же “бла-бла” насчет повышения эффективности и на­дежности, что произносятся сейчас при обратном развороте.

IA - CENTR . RU . «Айдархан Кусаинов: Сегодня идет поиск виноватых в экономических и финансовых проблемах» - Все то, что ставится действующему главе Нацбанка в вину: девальвация, недовольство населения, перекрытие ликвидности банкам, дедолларизация экономики – на самом деле является правильными, необходимыми и неизбежными шагами. Естественно, это больно. Обмороженный человек проклинает того, кто его растирает. Поэтому-то АКИШЕВ оказался сегодня под ударом. Как раз таки, экономические и финансовые проблемы обострили элитную борьбу, стали причиной отставок и громких уголовных дел. Иными словами, после того, как пришло понимание больших проблем в экономике и финансах, начался поиск виноватых.

365 INFO . KZ . «Пенсии казахстанцев давно используют в сомнительных сделках» - Лидер партии «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ высказался о назначении нового главы ЕНПФ и банкротстве «Казинвестбанка» - От нашей партии это был уже шестой депутатский запрос на тему деятельности ЕНПФ и сохранности пенсионных активов. 12 марта 2013 года, когда господин Марченко (бывший глава Национального банка. — ред.) пришел презентовать законопроект о пенсионной реформе, было мое первое выступление на эту тему. Я высказал ряд опасений, что объединяя все частные пенсионные фонды в один государственный, мы можем одну систему разрушить, а другую не создать.

Тулеген АСКАРОВ – «Девальвация 2017: предупреждения Bloomberg и предчувствия аналитиков» - Казахстан почти в «красном», пора действовать! Высокие показатели реальной инфляции в Казахстане побудили аналитиков агентства «Bloomberg» поставить нашу страну вплотную к «группе смерти» в глобальном рейтинге страновых рисков. И это вопреки бодрым заверениям руководства Нацбанка о его способности удерживать инфляцию под контролем.

CARAVAN . KZ . «Лидер ужаса. Больше всего казахстанцы боятся потерять работу» - Более 40 процентов казахстанцев больше всего боятся потерять работу. Это результаты опроса Центра социальных и политических исследований “Стратегия” в декабре 2016-го. На фоне увольнений и “временных отпусков”, которые стали обычным явлением в последние два года, – показательный фактор. Не рост цен на еду, не рост тарифов ЖКХ, а именно остаться “за бортом” оказался лидером ужаса. Кстати, в ноябре правительство утвердило программу занятости, главная задача которой – борьба с бедностью.

«Сколько стоит рядовой обед для казахстанских депутатов и министров» - Министр – тоже человек, и должен вовремя обедать. Желательно – сытно и с пользой для здоровья. Ведь на службе у народа находиться – это вам не фуа-гра уминать. “КАРАВАН” узнал, где обедают министры и почем обходятся им трапезы. А заодно сравнил ассортимент и стоимость блюд в столовых правительства, парламента и народных точках общепита.

KAPITAL . KZ . «Универсиада как бизнес» - До старта Универсиады в Алматы остались считанные дни. С 29 января по 8 февраля мегаполис будет заряжен спортивным азартом и полон зарубежных гостей. Пик прибытия иностранных делегаций (а город ожидает около 5 тыс. спортсменов и журналистов из 57 стран) придется на 26 января. «Первыми ласточками» в Атлетической деревне станут канадцы. В целом, как известно, планируется принять до 30 тыс. отечественных и зарубежных туристов. Вокзалы, аэропорт, общепит, гостиницы, спортивные объекты уже несколько раз проинспектированы акиматом и сейчас наводят «последние штрихи».

TODAY . KZ . «Депутат о блокировке сетей без суда: Заболтавшемуся надо тут же прищемить язык» - Депутат мажилиса Владислав КОСАРЕВ выступил за наведение порядка в социальных сетях - там, по убеждению народного коммуниста, должна быть высокая культура общения. Сейчас же, как уверен Косарев, в Интернете "шумиха, бестолковщина и дезинформация" - Я много читаю (в соцсетях – Прим. автора) и смотрю: иногда выбрасывают такие вещи, что уму непостижимо; это не надо обществу. Информация должна приносить пользу обществу. Без санкции суда надо человека ограничивать, чтобы он не болтал всякую чепуху, не нес в общество элементы разложения. Не ждать суд и все прочее. Если человек заболтался - ему нужно прищемить язык тут же".

INFORMBURO . KZ . «КНБ разъяснил право на блокировку связи и интернета в Казахстане» - Норма права не предусматривает массового отключения региональных интернет-сервисов и сетей связи, так как в действующем законодательстве для генерального прокурора и уполномоченного органа в области связи уже предусмотрены правовые основания для ограничения использования сетей и средств связи при проведении антитеррористической операции, возникновении массовых беспорядков и иных нарушений законодательства в области СМИ (Законы Республики Казахстан "О противодействии терроризму" и "О связи"), говорится в сообщении.

TOTAL . KZ . «Список осужденных чиновников Казахстана за 1995-2016 годы. Часть первая» - Сегодня мы вспоминаем «скандалы и аресты» конца 90-х и начала 2000-х – времена ДВК, ФОМСа и Рахата Алиева.

«Список осужденных чиновников Казахстана за 1995-2016 годы. Часть вторая» - Сегодня мы вспоминаем громкие аресты с 2009-го по 2013 год. Именно в это время в Казахстане «отстрелялись» израильские артсистемы «Найза» и «Семсер», проходила национальная перепись населения и лежал в больнице министр здравоохранения…

TENGRINEWS . KZ . «Депутат Балиева: Наша семья готова взять пятерых детей на воспитание» - Хочу рассказать о ситуации с детьми, которые оказались без попечения и опекунства. Если в первые годы независимости их было более 100 тысяч, то на сегодняшний день их чуть больше 29 тысяч, и со всей ответственностью заявляю, что более 21 тысячи уже устроены. Кто-то взят на патронатное опекунство, кого-то усыновили, удочерили. Нужно решить вопрос с 8 606 детишками. Из них только полторы тысячи подлежат усыновлению, а шесть с половиной тысяч детей - социальные сироты, у них живы родители.

DIALOG . KZ . Джанибек СУЛЕЕВ – «Что может стоять за освобождением мятежного банкира?» - После признания Мухтара АБЛЯЗОВА в том, что он финансировал революцию в Кыргызстане 2005 года, имеет смысл проверить и другие финансовые связи экс-банкира на предмет – не наследил ли он где-то еще? Однако такой возможности Франция не предоставила, в последний момент отменив решение об экстрадиции и освободив экс-банкира.

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