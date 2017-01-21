Узбекская модель транзита власти для Казахстана

Последние шаги казахского лидера, вероятно, говорят о том, что он собирается использовать узбекский опыт с тем, чтобы подготовить политическую систему Казахстана к предстоящему транзиту власти. Но реализовать узбекский сценарий в Казахстане будет весьма непросто. Почему?!

Издание Diplomat опубликовало статью под названием «An Uzbek Transition for Kazakhstan?» - «Узбекский транзит для Казахстана?».

В предисловии к ней говорится так: «Сможет ли пост-назарбаевская Астана повторить узбекский пример гладкого транзита власти?».

Уже в самой статье излагается следующее: «13 января в Астане состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Оно явилось важным шагом в деле подготовки к будущему транзиту власти в Казахстане, процессу, инспирированному событиями в Узбекистане. Там после смерти правившего в течение долгого времени президента Ислама Каримова в сентябре 2016 года транзит власти был хорошо организован и проходил гладко. Официальное завершение транзитного периода наступило 4 декабря, когда в Узбекистане состоялись президентские выборы.

Из всех региональных столиц Астана, пожалуй, наиболее внимательно следила за развитием ситуации в Узбекистане. Политические системы Казахстана и Узбекистана, двух крупнейших государств региона, во многом схожи. В обоих из них имеются сильная, вертикальная система государственного управления сверху донизу, в которой фигура президента олицетворяет центр власти для политического истеблишмента и общества. Но главное сходство кроется в личностях президентов. До того, как Каримов ушел из жизни, он и Назарбаев являлись теми двумя постсоветскими правителями, которые находились у власти со времен распада СССР. Оба они считались лидерами, которые создали и обеспечили независимость своих стран.

В течение последних нескольких лет возраст этих двух лидеров и неопределенность в отношении вероятного транзита власти в Ташкенте и Астане составляли одну из ключевых проблем для безопасности в регионе.

Теперь же, когда узбекский лидер ушел из жизни, Казахстан остается единственной республикой в ​​Центральной Азии, которой еще не довелось перейти такую черту и засвидетельствовать успешный транзит президентской власти.

Через неделю после похорон Каримова Назарбаев провел серьезные кадровые перестановки в правительстве. Совершенно неожиданным образом долговременный премьер-министр и фигура номер два в казахстанской иерархии Карим Масимов был назначен руководителем комитета национальной безопасности (КНБ). Это, вероятно, означает то, что в ходе предстоящего перехода власти он будет выступать в качестве неформального модератора этого процесса. Теперь вместо него правительством руководит Бакытжан Сагинтаев, бывший прежде его заместителем. Местные эксперты считают, что он является временной фигурой, который не имеет никаких шансов стать преемником Назарбаева.

Кадровые перестановки в правительстве Казахстана были осуществлены под влиянием событий, происходящих в соседнем Узбекистане. Последние шаги казахского лидера, вероятно, говорят о том, что он собирается использовать узбекский опыт с тем, чтобы подготовить политическую систему Казахстана к предстоящему транзиту власти. Но реализовать узбекский сценарий в Казахстане будет весьма непросто.

Эти два государства, несмотря наличие у них целого ряда сходств, имеют еще множество различий. Прежде всего, у Казахстана более либеральная, открытая политическая и экономическая система. В Казахстане так же, как и в Узбекистане, имеется несколько могущественных политических групп. Но тут эти группы, в отличие от своих аналогов в соседней республике, располагают экономическими активами и медиа-ресурсами. При такой ситуации может оказаться чрезвычайно проблемным достижение единства в политическом истеблишменте в случае транзита президентской власти, так как каждая группа будет иметь возможность использовать общественное мнение в качестве инструмента в борьбе за власть.

Независимо от того, какой сценарий для транзита власти будет выбран, политический истеблишмент РК и казахстанское общество ожидает новый вызов. Главным приоритетом в любом случае будет сохранение стабильности. В этой связи узбекский опыт транзита власти мог бы представляться весьма полезным и прагматичным примером для Казахстана в качестве образца для перенимания».

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