Народные новости. 1 февраля 2017 г.

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что при СССР Лех Валенса сотрудничал со спецслужбами
Как отмечается, обязательства о сотрудничестве со Службой безопасности коммунистической Польши с 1970-х годов были написаны рукой Леха Валенсы
Графологическая экспертиза по делу по подозрению бывшего президента Польши Леха Валенсы в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши, доказала, что экс-президент в течение многих лет был агентом спецслужб Польской народной республики. Об этом сообщает Onet со ссылкой на экспертов Института национальной памяти Польши.
«Нет никакого сомнения по поводу сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами… можно ставить новые вопросы. Например, каким образом сотрудничество Валенсы со спецслужбами в 70-х годах повлияла на его дальнейшую деятельность в 80-х годах и после 1989 года», – подчеркнул глава Института национальной памяти Ярослав Шарек.
Прокурор института Анджей Позорський отметил, что выводы экспертов не оставляют никаких сомнений. «Эксперты получили много материалов… Выводы не оставляют никаких сомнений. Обязательства о сотрудничестве со Службой безопасности (ПНР, – ред.) с 1970-х годов были написаны рукой Леха Валенсы», – сообщил он, подчеркнув, что только «лишь одно донесение из нескольких десятков не было подписано Лехом Валенсой».
2
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 10:31 https://life.ru/967250
У Порошенко нет шансов
Политолог Дмитрий Родионов — о том, что наступление украинской армии под Авдеевкой — последняя возможность спасти киевский режим.
3
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 11:02 2 Страшная цена очередной авантюры.
У Порошенко нет шансов
Политолог Дмитрий Родионов — о том, что наступление украинской армии под Авдеевкой — последняя возможность спасти киевский режим.
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Из доклада ГШ ВСУ Муженко о реальных потерях украинских силовиков за 29 - 30 января. Представленной президенту Украины и ставшей причиной экстренного возвращения П. Порошенко из Германии.
В моргах городов Донбасса прифронтовой зоны находится до 70 тел погибших. В госпиталях г. Часов Яр - 62 раненых бойца. В госпитале посёлка Новый труд - 14 покалеченных.
4
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 11:52 Коммент 80-го уровня
Порошенко призвал "агрессора к ответу".
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Коммент с Украины:
......."Завидую петручче, наговорил куйни, бухнул и в нирвану, очнулся, наговорил куйни, бухнул и опять в нирвану. Колесо Сансары, йоптить, а чо?"....
------------+1500000
5
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:01
Комментарий удален модератором.
6
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:12
Комментарий удален модератором.
7
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:13
В Москве при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер воевавший на Донбассе российский подполковник Владимир Якунин.
8
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:13
01.02.2017
Состав совета директоров "Самрук-Энерго" увеличился с 5 до 7 человек
Алматы. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН – Состав совета директоров (СД) АО "Самрук-Энерго" расширен с 5 до 7 человек, указывается в письме компании, опубликованном на KASE.
=
маловато, надо хотя бы до 14-ти увеличить.
9
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:15
В Москве при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер воевавший на Донбассе российский подполковник Владимир Якунин.
-----
у бандеровцев руки длинные
10
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:17
-----
у бандеровцев руки длинные
---
точно верхние два ряда кафеля кладут без стремянок
11
Асгл Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:47
5-ой
угу, кЫборги до сих пор сдерживают натиск Орды на Донецкий аэропорт.
гыгыгы
12
Асгл Аноним
Ср Фев 01, 2017 12:50
Комментарий удален модератором.
13
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 14:17
Сообщение Ср Фев 01, 2017 12:17
-----
у бандеровцев руки длинные
---
точно верхние два ряда кафеля кладут без стремянок
==============
В Казахстане плитку кладут узбеки, на крайний случай казахстанцы,
на основании чего я делаю вывод, что ты фраерок не из Казахстана, а из тех мест где украинцы батрачат.
14
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 14:17
Почемy Асгл останавливается на каждом yглy?
- Пpосто сила пpивычки. Он десять лет гyлял по этомy маpшpyтy со своей собакой.
15
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 14:20 Герой Украины предлагает верное средство от желания воевать.
Страшная цена очередной авантюры.
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Савченко предложила Порошенко и депутатам подать пример — взять в руки автоматы и поехать на передовую
Нардеп Надежда Савченко предложила создать на Украине «батальоны власти», куда войдут высшие чиновники страны.
«Я считаю, нужно сделать «батальон власти» и отправить на передовую. В Авдеевку. Добровольцы – ребята, которых они туда позабрасывали, – тоже стрелять не умели, но ничего, научились. А если не научатся, то поумирают. Президент , и его сынишка депутат ВР, должны показать пример, взять автоматы в руки и пойти на передовую», – подчеркнула Савченко.
16
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 14:20
Бедные жители Донецка и Луганска. Благодаря "помощи" Путина их жизнь превратилась в кошмар. Дети в погребах прячутся -причем по обе стороны фронта. Вот наверно щас харьковчане радуются. что не поддались на провокации и отказались от "помощи" кремля.
Разговор двух одесситов:
- Фима, ты знаешь я стараюсь меньше говорить по русски…
- Шо такое, ты боишься, шо придут бандеровцы и нас отхолокостят?
- Нет, я боюсь, шо нас придут спасать русские…..
17
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 14:22
Савченко предложила Порошенко и депутатам подать пример — взять в руки автоматы и поехать на передовую
=
зачем это ему, если дома полно горилки и сала
18
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 14:27
Вот наверно щас харьковчане радуются.
---
ой как радуются, одно раб. место на пятерых
19
Anonymous Аноним
Ср Фев 01, 2017 14:32
Вот наверно щас харьковчане радуются.
---
ой как радуются, одно раб. место на пятерых
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Как отмечается, обязательства о сотрудничестве со Службой безопасности коммунистической Польши с 1970-х годов были написаны рукой Леха Валенсы
Графологическая экспертиза по делу по подозрению бывшего президента Польши Леха Валенсы в сотрудничестве со спецслужбами коммунистической Польши, доказала, что экс-президент в течение многих лет был агентом спецслужб Польской народной республики. Об этом сообщает Onet со ссылкой на экспертов Института национальной памяти Польши.
«Нет никакого сомнения по поводу сотрудничества Леха Валенсы со спецслужбами… можно ставить новые вопросы. Например, каким образом сотрудничество Валенсы со спецслужбами в 70-х годах повлияла на его дальнейшую деятельность в 80-х годах и после 1989 года», – подчеркнул глава Института национальной памяти Ярослав Шарек.
Прокурор института Анджей Позорський отметил, что выводы экспертов не оставляют никаких сомнений. «Эксперты получили много материалов… Выводы не оставляют никаких сомнений. Обязательства о сотрудничестве со Службой безопасности (ПНР, – ред.) с 1970-х годов были написаны рукой Леха Валенсы», – сообщил он, подчеркнув, что только «лишь одно донесение из нескольких десятков не было подписано Лехом Валенсой».