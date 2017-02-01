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Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»

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Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию

«Не каждое государство может себе позволить проведение Универсиады. Мы можем», – подчеркнул Владимир Павленко, PR-консультант. Правда, он заметил, что «внутренний и внешний эффект подготовки спортивных мегасобытий часто может не совпадать с ожиданиями». Айдархан Кусаинов, генеральный директор консалтинговой компании Almagest, дополнил картину: «Операционный бюджет (то есть без учета строительства объектов) Универсиады 18 млрд тенге, республиканский бюджет на массовые виды спорта – 1 млрд тенге».

Универсиада – временный островок глобализации

«Спорт – явление, без которого немыслима сегодняшняя жизнь», – акцентировал Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба ОФ «Мир Евразии», который совместно с ЦАИ «Евразийский мониторинг» проводил заседание на тему «Достояние Универсиады: спорт объединяет народы». Попутно он признал, что данная тема среди аналитиков малообсуждаемая. В ракурсе Универсиады г-н Полетаев видит в первую очередь инфраструктурные решения и развитие туристического потенциала. «Страна демонстрирует миру способность проводить крупные мероприятия», – указал политолог.

Сергей Козлов, заместитель главреда газеты «Московский комсомолец в Казахстане», сравнил личные впечатления от общегородских марафонов в Алматы и Астане. Его вывод: «В Алматы марафон – это праздник, а в Астане – жертвы». Адиль Каукенов, политолог, тоже находился в Астане во время марафона и объяснил злобу автомобилистов во время массового бега проблемами организационного характера: «В Астане левый и правый берег соединяют всего три моста. Их перекрыли без должного предварительного оповещения».

Универсиада – временный островок глобализации

«Наша беда – любовь к показушности. Не для людей, а для престижа, иностранных журналистов. Для многих людей неожиданно уничтожить свой выходной день – слишком большая жертва, – отметил г-н Каукенов. – У китайцев тоже есть склонность к показухе, однако Китай уже ведущая спортивная держава. Спорт в массах. Площадки бесплатные, на них легко придти и приятно заниматься». Политолог обратился к опыту проведения Универсиады в Казани, где сначала была построена гостиница для спортсменов, а потом она стала общежитием нового класса. В общем, нужно заранее думать, что потом делать с объектами, возводимыми в рамках таких крупных мероприятий.

«Среди комбинированных спортивных соревнований Универсиада стоит на втором месте после Олимпиады», – сообщил о статусе спортивного события Олег Белов, журналист. Алматы – один из немногих городов-миллионников в мире, расположенный у подножия гор с вечными снегами. Однако спортивные объекты южной столицы опережают инфраструктуру и экологию. Зарубежные спортсмены в горах в первую очередь фотографируют алматинский смог, а не открывающиеся красоты города. «Из Сочи сделали туристический кластер, равного которому нет ни на Черном море, ни на Средиземном. А у нас нет резервного аэропорта, люди вспоминают о регистрации, которая для кого-то стала последней», – сравнил он философию подходов.

Универсиада – временный островок глобализации

«Наша привычка выдавать желаемое за действительное сильно просвечивает, – обратил внимание Антон Морозов, политолог. – Все делается для внешнего потребителя, а не для внутреннего. Почему мы из-за этого должны страдать? Вопросы не праздные, но ответов на них не дают».

«Универсиада – это меньшие затраты для страны, чем Экспо», – подчеркнула Мадина Нургалиева, руководитель представительства КИСИ в Алматы. Потом она констатировала отсутствие в Казахстане специальных исследований по спорту. Из открытых источников известно, что в стране на 2013-ый год насчитывалось 417 детско-юношеских спортивных школ 1952-1990 гг. строительства, которые распределены по территории республики неравномерно. Если коснуться коммерческого спорта, то в Казахстане теперь много платных услуг от тренеров.

Универсиада – временный островок глобализации

«Спортом большей частью занимается средний класс. Спорт – это показатель качества жизни», – указал Замир Каражанов, политолог. Он считает правильным вернуться к советской системе поддержке спорта, когда функционировали бесплатные спортивные кружки. Например, парашютный спорт по своей природе дорогая вещь, однако в СССР он был доступен для желающих им заниматься.

Айдархан Кусаинов отдельно рассмотрел коммерческий спорт (фактически часть шоу-бизнеса) и спорт массовый, значение которого в Казахстане в последние десятилетия упало. «Нельзя покупать на последние деньги билет бизнес-классом в один конец», – один из его тезисов, призывающий адекватно подходить к вопросам развития спортивной сферы. Он видит ошибку в том, что приняв решение проводить Универсиаду в Алматы Казахстан не вел телевизионных трансляций с предыдущих универсиад. В этом случае у населения выработалась бы привычка смотреть подобные вещи, а потом положительно сказалось бы на посещении соревнований зрителями непосредственно в Алматы.

Универсиада – временный островок глобализации

Марат Шибутов, политолог, считает операционный бюджет Универсиады вполне нормальным, даже если его сравнивать с городским бюджетом Алматы на год (457,5 млрд тенге). К тому же данное мероприятие – это не только тысячи спортсменов из десятков государств, но и 10 тысяч волонтеров – «молодежная движуха» на позитивной волне, которая полезна с точки зрения всевозможных контактов и развития.

Политолог Андрей Чеботарев, рассматривая спорт от ракурса идеологии до фактора консолидации общества, обратил внимание на то, что высокопоставленные государственные функционеры Казахстана любят возглавлять всевозможные спортивные федерации, видя в этом социальный статус и престиж.

«Безусловно, важное международное спортивное мероприятие, – заявил Алибек Тажибаев, директор ЦАИ «Евразийский мониторинг». – Я уверен, что эффект будет больше, чем от Азиады».

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: универсиада алматы, универсиада 2017, спорт казахстан, полетаев, кусаинов, нургалиева, морозов

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Ср Фев 01, 2017 09:38  
Распил бюджета мырзалар и есть движок всеразличных мероприятий, что в спорте, что в культуре, что в экономике, КЗ стал коррумпированной площадкой аферюг всех мастей, при чем тон задают наши местные, после них хоть трава нерасти.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Ср Фев 01, 2017 10:22  


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ЮРИЦЫН Владислав

 


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Евразий
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«Если Нурсултан Назарбаев полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны». «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?». «Астана: 50 оттенков смога»
Сетевой Казахстан. 1 февраля 2017г.


«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу
С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе


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Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов
Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав


Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»
Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию


1 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 1 февраля 2017 г.
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31 янваpя 2017 16:00Видео
Хакеры шалят на сайтах госорганов, но чиновники беспечны
Даже слабый хакер может отключить весь Казнет и опубликовать «новость» от имени министерства


«Маховик уже запущен. И в рамках этой борьбы за престолонаследие мы еще увидим немало «разоблачений» в ближайшее время». «Кто и почему наезжает на Данияра Акишева?». «Потемкинская наука Казахстана и надежды правительства»
Сетевой Казахстан. 31 января 2017г.


Что чиновнику хорошо, то человеку смерть
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о том, что права человека должны определять содержание законов Казахстана


Россия – менее 1% мирового коммерческого космоса. Казахстан – в зоне арифметической погрешности
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, не потеряем ли мы деньги на космосе


31 янваpя 2017 09:30День за днем
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»


Почему Россия собирается декриминализировать битье жен?
Если муж ударит жену, будет ли это означать совершение преступления? Такой вопрос более не требует обсуждения во многих странах, но не в России


31 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 31 января 2017 г.
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В Беларуси насчитали почти полмиллиона \
"Декрет о тунеядцах", обязывающий неработающих жителей Беларуси уплачивать специальный налог государству, вступил в активное действие


«Дискуссии о политичеcкой реформе продолжаются». «Политолог назвал имена вероятных преемников президента». «Те, кто не хочет перемен, обращаются к тем, кто не может их провести». «Не доводите граждан до самосуда!». «Бизнес по-казахски»
Сетевой Казахстан. 30 января 2017г.


Управляемый хаос стремительно распространяется по Востоку
Выпуск 60. Военный ландшафт в Сирии упрощается, а политическая система Киргизии еще больше усложняется. Смена ориентации Таджикистана продолжается в прежней динамике


Казахстан – главный претендент на 1-е место в медальном зачете Универсиады, мода на болгарских тренеров в отечественном футболе, «Барыс» на финишной прямой и успех наших девушек на юниорском ЧМ по шорт-треку
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В самом ли деле в Казахстане затеваются настоящие политические реформы?
В стране не существует какого-то конкретного плана по транзиту власти, хотя некоторые представители казахской элиты уже затевают маневрирование с целью стать преемником лидера. По словам источников, именно поэтому передача определенных полномочий президента в ведение парламента соответствует интересам Назарбаева


«В результате окончательно закрепляется принцип \
Сетевые СМИ о перераспределении полномочий власти в стране


30 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 30 января 2017 г.
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27 янваpя 2017 15:00Видео
Пётр Своик: с Конституцией ничего не произойдёт, а казахстанские банки опять впереди
Чьи интересы будет защищать обновлённая Конституция?


27 янваpя 2017 13:00Жизнь
Эфиопия: Вне времени, часть 3. Жизнь племен за пять дней
«…церемонии погребения у них нет, своих усопших соплеменников вываривают и употребляют в пищу (мясо же!). Этой участи избегают вдовы, чьих мужей, по сути, травят они сами»


«Мы отринули социализм, но и капитализм в его удобоваримом формате так и не построили». «Казахстанское телевидение: когда контент превращается в жвачку». «Нам не избежать обязательности процедуры регистрации в социальных сетях»
Сетевой Казахстан. 27 января 2017г.


Стремительное восхождение рубля тестирует аппетит инвесторов в отношении российского рынка
Если российский рубль против доллара «потяжелел», по меньшей мере, на 30% за прошлый год, то курс казахстанского тенге по отношению к американской валюте за тот же срок поднялся всего на 2%. Получается, что, несмотря на резкий рост цен на нефть и стабилизацию ситуации внутри страны, реального укрепления тенге не произошло


27 янваpя 2017 10:00Видео
Айдар Алибаев: предложение депутатов по пенсионным фондам несостоятельно
Куда и как утекают пенсионные деньги?


«Золотой голос» Казахстана за рубежом звучит чаще, чем дома
Солист государственного ансамбля «Гульдер» Ержан Нургалиев большую часть своего времени проводит в заграничных турне – его творческая жизнь в Казахстане, мягко говоря, невыразительная. В родной стране он почти не востребован


Война Миров. Великий литовский забор и «Искандеры»
Прибалтийские государства уносит на периферию международных торговых и политических процессов


27 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 27 января 2017 г.
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США Дональда Трампа найдут общий язык с Европой
Политолог Рустам Бурнашев о том, почему в Вашингтоне разлюбили «безбилетников»


Кризис в банковском секторе Казахстана набирает обороты?
Ситуация в банковской системе Казахстана вызывает все больше беспокойства


Девальвация оказалась плохим лекарством для реального сектора
Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан», о том, почему обрабатывающая промышленность в Казахстане практически не растет


Сирийские повстанцы не желают принимать к рассмотрению проект Конституции, подготовленный Москвой
«Русские положили проект на стол, но мы даже не взяли его в руки. Мы им сказали, что отказываемся обсуждать это», - сказал представитель делегации повстанцев корреспонденту информационного агентства AFP. Западная пресса о переговорах в Астане


«Обращение Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти». «Нурсултану Назарбаеву надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства». «Казахстан остается президентской республикой»
Сетевой Казахстан. 26 января 2017г.


26 янваpя 2017 11:30Видео
Имиджевые проекты и решение насущных проблем одинаково важны
Депутат маслихата города Алматы Ерлан Стамбеков о том, что городские власти уже прислушиваются к мнению общественности, но общественность недостаточно активна


Пенсионный бермудский треугольник
Абсолютно здравая идея – отложить формирование условно-накопительного компонента в пенсионной системе. Нельзя вкачивать новые деньги в ЕНПФ, сотрясающийся от скандалов


Баян Есентаева выходит замуж. Жадо (Жадыра Сахиева) против Меруерт Тусипбаевой
Сетевые СМИ о скандалах в мире шоу-бизнеса


26 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 26 января 2017 г.
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«Суперпрезидентскую республику заменит республика президентская». «Универсиада – это сугубо студенческая «тусовка». «Шымкент балансирует на грани замерзания». «Какая разница, где воровать: в частной или государственной организации?»
Сетевой Казахстан. 25 января 2017г.


Каковы будут последствия прихода Трампа в Белый дом для мусульманских стран?
Трамп, если судить по его риторике в ходе предвыборной кампании, представляется самым исламофобским президентом в новейшей истории США. Но он, похоже, уже отказался от своего обещания запретить мусульманам въезд в Америку


Когда уходит первый. Почему Qаzkом готов сдаться на милость Народному банку
Смогут ли Казкоммерцбанк и Народный банк договориться о слиянии или поглощении? Как изменится расстановка на банковском рынке? Что даст сделка, если она все-таки состоится, клиентам этих финансовых институтов?


25 янваpя 2017 06:42Народная рубрика
Народные новости. 25 января 2017 г.
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24 янваpя 2017 14:00Видео
К коррупции со стороны государства население привыкло
Генеральный директор консалтинговой компании Almagest Айдархан Кусаинов об усилении контроля государства над населением при сохранении проблем в верхах


«Теперь дело не будет ограничиваться только компроматом и отставкой, речь уже пойдет об арестах и заключениях с конфискацией имущества». «Мы предлагали часть Нацфонда отдать детям». «Каждый третий курит, каждый второй употребляет алкоголь»
Сетевой Казахстан. 24 января 2017г.


Франсуа Фийон: Вера в то, что Россию можно сломать санкциями, утопична
«Это – такая огромная страна, к которой мы не можем относиться непочтительно... Наивно было полагать, что русских можно сломать экономическими санкциями. Наши отношения с Россией должны быть восстановлены», - сказал он


24 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 24 января 2017 г.
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Узбекская модель транзита власти для Казахстана
Последние шаги казахского лидера, вероятно, говорят о том, что он собирается использовать узбекский опыт с тем, чтобы подготовить политическую систему Казахстана к предстоящему транзиту власти. Но реализовать узбекский сценарий в Казахстане будет весьма непросто. Почему?!


«Что, по большому счету, возмутительно - то, что очередные руководители Национального банка и правительства в очередной раз разворачивают, опять в противоположном направлении, многострадальное пенсионное накопительство»
Сетевой Казахстан. 23 января 2017г.


Переговоры по Сирии в Астане и судьба Эрдогана
Выпуск 59. Будущее Башара Асада и Реджепа Эрдогана туманно в равной степени


Большой успех юношеской сборной РК по футболу, сенсация от юного теннисиста, шансы «Барыса» на выход в «плэй-офф», казахстанцы на этапах Кубка мира по зимним видам спорта и поражение баскетбольной «Астаны»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Казахстанцам оставили возможность анонимно писать комментарии в интернете»
Сетевые СМИ о поправках в законодательство по вопросам информации и коммуникаций


23 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 января 2017 г.
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