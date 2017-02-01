Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»

«Не каждое государство может себе позволить проведение Универсиады. Мы можем», – подчеркнул Владимир Павленко, PR-консультант. Правда, он заметил, что «внутренний и внешний эффект подготовки спортивных мегасобытий часто может не совпадать с ожиданиями». Айдархан Кусаинов, генеральный директор консалтинговой компании Almagest, дополнил картину: «Операционный бюджет (то есть без учета строительства объектов) Универсиады 18 млрд тенге, республиканский бюджет на массовые виды спорта – 1 млрд тенге».

«Спорт – явление, без которого немыслима сегодняшняя жизнь», – акцентировал Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба ОФ «Мир Евразии», который совместно с ЦАИ «Евразийский мониторинг» проводил заседание на тему «Достояние Универсиады: спорт объединяет народы». Попутно он признал, что данная тема среди аналитиков малообсуждаемая. В ракурсе Универсиады г-н Полетаев видит в первую очередь инфраструктурные решения и развитие туристического потенциала. «Страна демонстрирует миру способность проводить крупные мероприятия», – указал политолог.

Сергей Козлов, заместитель главреда газеты «Московский комсомолец в Казахстане», сравнил личные впечатления от общегородских марафонов в Алматы и Астане. Его вывод: «В Алматы марафон – это праздник, а в Астане – жертвы». Адиль Каукенов, политолог, тоже находился в Астане во время марафона и объяснил злобу автомобилистов во время массового бега проблемами организационного характера: «В Астане левый и правый берег соединяют всего три моста. Их перекрыли без должного предварительного оповещения».

«Наша беда – любовь к показушности. Не для людей, а для престижа, иностранных журналистов. Для многих людей неожиданно уничтожить свой выходной день – слишком большая жертва, – отметил г-н Каукенов. – У китайцев тоже есть склонность к показухе, однако Китай уже ведущая спортивная держава. Спорт в массах. Площадки бесплатные, на них легко придти и приятно заниматься». Политолог обратился к опыту проведения Универсиады в Казани, где сначала была построена гостиница для спортсменов, а потом она стала общежитием нового класса. В общем, нужно заранее думать, что потом делать с объектами, возводимыми в рамках таких крупных мероприятий.

«Среди комбинированных спортивных соревнований Универсиада стоит на втором месте после Олимпиады», – сообщил о статусе спортивного события Олег Белов, журналист. Алматы – один из немногих городов-миллионников в мире, расположенный у подножия гор с вечными снегами. Однако спортивные объекты южной столицы опережают инфраструктуру и экологию. Зарубежные спортсмены в горах в первую очередь фотографируют алматинский смог, а не открывающиеся красоты города. «Из Сочи сделали туристический кластер, равного которому нет ни на Черном море, ни на Средиземном. А у нас нет резервного аэропорта, люди вспоминают о регистрации, которая для кого-то стала последней», – сравнил он философию подходов.

«Наша привычка выдавать желаемое за действительное сильно просвечивает, – обратил внимание Антон Морозов, политолог. – Все делается для внешнего потребителя, а не для внутреннего. Почему мы из-за этого должны страдать? Вопросы не праздные, но ответов на них не дают».

«Универсиада – это меньшие затраты для страны, чем Экспо», – подчеркнула Мадина Нургалиева, руководитель представительства КИСИ в Алматы. Потом она констатировала отсутствие в Казахстане специальных исследований по спорту. Из открытых источников известно, что в стране на 2013-ый год насчитывалось 417 детско-юношеских спортивных школ 1952-1990 гг. строительства, которые распределены по территории республики неравномерно. Если коснуться коммерческого спорта, то в Казахстане теперь много платных услуг от тренеров.

«Спортом большей частью занимается средний класс. Спорт – это показатель качества жизни», – указал Замир Каражанов, политолог. Он считает правильным вернуться к советской системе поддержке спорта, когда функционировали бесплатные спортивные кружки. Например, парашютный спорт по своей природе дорогая вещь, однако в СССР он был доступен для желающих им заниматься.

Айдархан Кусаинов отдельно рассмотрел коммерческий спорт (фактически часть шоу-бизнеса) и спорт массовый, значение которого в Казахстане в последние десятилетия упало. «Нельзя покупать на последние деньги билет бизнес-классом в один конец», – один из его тезисов, призывающий адекватно подходить к вопросам развития спортивной сферы. Он видит ошибку в том, что приняв решение проводить Универсиаду в Алматы Казахстан не вел телевизионных трансляций с предыдущих универсиад. В этом случае у населения выработалась бы привычка смотреть подобные вещи, а потом положительно сказалось бы на посещении соревнований зрителями непосредственно в Алматы.

Марат Шибутов, политолог, считает операционный бюджет Универсиады вполне нормальным, даже если его сравнивать с городским бюджетом Алматы на год (457,5 млрд тенге). К тому же данное мероприятие – это не только тысячи спортсменов из десятков государств, но и 10 тысяч волонтеров – «молодежная движуха» на позитивной волне, которая полезна с точки зрения всевозможных контактов и развития.

Политолог Андрей Чеботарев, рассматривая спорт от ракурса идеологии до фактора консолидации общества, обратил внимание на то, что высокопоставленные государственные функционеры Казахстана любят возглавлять всевозможные спортивные федерации, видя в этом социальный статус и престиж.

«Безусловно, важное международное спортивное мероприятие, – заявил Алибек Тажибаев, директор ЦАИ «Евразийский мониторинг». – Я уверен, что эффект будет больше, чем от Азиады».

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