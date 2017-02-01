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Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов

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Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав

Газета New Delhi Times опубликовала аналитическую статью под названием «Central Asia, the 'Melting Pot' of multiple interests» - «Центральная Азия, «плавильный котел» многочисленных интересов».

центральная азияВ ней говорится так: «Согласно сложившимся на Западе представлениям, центрально-азиатские «станы» - Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан - составляют ядро ​​Центральной Азии. В целом регион ассоциируется с подверженными мании величия правителями, экзотическими номадами, минеральными богатствами и определяющим влиянием иностранных идеологий – исламизма, социализма и капитализма. Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей.

По некоторым другим представлениям, Центральная Азия включает в себя Монголию, Иран, Турцию, Китай и даже Россию. Центральная Азия являет собой буфер против англичан.

С распадом Советского Союза в 1991 году пять республик, сформированных под влиянием коммунизма и гибрида ислама и степного шаманизма, обрели государственную независимость. Над ними по сию пору нависает громадная тень России, но Китай представляет еще большую опасность для них. За короткий промежуток времени Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приобрела потенциал, необходимый для укрепления мира и активизации развития в регионе. В 2001 году, скептики рассматривали инициативу Китая по формированию ШОС как попытку создать еще один форум по региональной безопасности. Но недавние геополитические события существенно повысили значимость ШОС в плане экономики и безопасности, побуждая других отдавать должное дальновидности китайской дипломатии.

Китай, возрождая существовавший в древности Великий шелковый путь, пытается втянуть центрально-азиатские республики в свой проект «Один Пояс, Один Путь», призванный служить целям развития торговой логистики, стратегического позиционирования и региональной безопасности. Китай также озабочен религиозным экстремизмом и терроризмом, ведущим к сепаратизму в неспокойном северо-западном регионе Синьцзян, и добивается заключения антиэкстремистского пакта. ШОС является единственным международным объединением, располагающим возможностью влиять на события в Центральной Азии, и присоединение стран-наблюдателей Индии и Пакистана к организации уже в качестве полноправных членов укрепило ее дееспособность в этом плане.

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. «Один Пояс, Один Путь» - это инициатива китайского руководства, представляющая собой конвергенцию двух проектов: «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Оба эти проекта направлены на развитие и углубление интеграции евразийских стран.

Газета New Delhi Times опубликовала еще один материал под названием «Trans-South Asia Central Asia trade Corridor; Kashmir CM's proposal makes business sense» - «Торговый коридор Южная Азия – Центральная Азия; Предложение главного министра Кашмира представляется разумным с предпринимательской точки зрения» на эту же тему.

В нем излагается следующее: «Главный министр штата Джамму и Кашмир Мехбуба Муфти 17 января выдвинула предложение о создании торгового коридора между Южной Азией и Центральной Азией.

Муфти выразила надежду на то, что такой коридор между двумя новыми экономическими зонами окажет содействие формированию нового регионального сотрудничества, энергетической трансформации, систем торговли и транзита.

Она отметила, что субконтинент Индостан был исторически связан с Центральной Азией через Кашмирский регион, и штат Джамму и Кашмир «может, пользуясь своим географическим положением, стать базой формирования нового экономического альянса в регионе». Нефтяные и газовые ресурсы Центральной Азии являются ближайшими и наиболее экономичными источниками восполнения энергетических потребностей Южной Азии.

Штат Джамму и Кашмир в состоянии поспособствовать налаживанию энергетического сотрудничества в регионе посредством связывания двух новых экономических зон, и такая инициатива явится «дополнением» к Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) через Кашмир».

Китайско-пакистанский экономический коридор – это инфраструктурный проект, в который предполагается вложить 46 миллиардов долларов. Соглашение о КПЭК было подписано в марте 2015 года. Инвестором проекта выступает Китай. В его рамках предполагается посредством широкой сети автомобильных и железных дорог связать пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с портами Южного Китая Гуанчжоу и Фанчэнган через Синьцзян-Уйгурский автономный район.

Реализация проекта по созданию Китайско-пакистанского экономического коридора является частью глобальной инициативы Пекина по возрождению Великого шелкового пути, которая впервые была озвучена Си Цзиньпином 7 сентября 2013 года в ходе выступления в столице Казахстана Астане.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: китай шелковый путь, центральная азия, китай казахстан, шос

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Ср Фев 01, 2017 09:25  
акушер максутов пугает чоль ?
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Ср Фев 01, 2017 10:20  


Комментарий удален модератором.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Ср Фев 01, 2017 11:33  
по карте хорошо видно,где самая безопасная граница..

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31 янваpя 2017 16:00Видео
Хакеры шалят на сайтах госорганов, но чиновники беспечны
Даже слабый хакер может отключить весь Казнет и опубликовать «новость» от имени министерства


«Маховик уже запущен. И в рамках этой борьбы за престолонаследие мы еще увидим немало «разоблачений» в ближайшее время». «Кто и почему наезжает на Данияра Акишева?». «Потемкинская наука Казахстана и надежды правительства»
Сетевой Казахстан. 31 января 2017г.


Что чиновнику хорошо, то человеку смерть
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о том, что права человека должны определять содержание законов Казахстана


Россия – менее 1% мирового коммерческого космоса. Казахстан – в зоне арифметической погрешности
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, не потеряем ли мы деньги на космосе


31 янваpя 2017 09:30День за днем
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»


Почему Россия собирается декриминализировать битье жен?
Если муж ударит жену, будет ли это означать совершение преступления? Такой вопрос более не требует обсуждения во многих странах, но не в России


31 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 31 января 2017 г.
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В Беларуси насчитали почти полмиллиона \
"Декрет о тунеядцах", обязывающий неработающих жителей Беларуси уплачивать специальный налог государству, вступил в активное действие


«Дискуссии о политичеcкой реформе продолжаются». «Политолог назвал имена вероятных преемников президента». «Те, кто не хочет перемен, обращаются к тем, кто не может их провести». «Не доводите граждан до самосуда!». «Бизнес по-казахски»
Сетевой Казахстан. 30 января 2017г.


Управляемый хаос стремительно распространяется по Востоку
Выпуск 60. Военный ландшафт в Сирии упрощается, а политическая система Киргизии еще больше усложняется. Смена ориентации Таджикистана продолжается в прежней динамике


Казахстан – главный претендент на 1-е место в медальном зачете Универсиады, мода на болгарских тренеров в отечественном футболе, «Барыс» на финишной прямой и успех наших девушек на юниорском ЧМ по шорт-треку
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В самом ли деле в Казахстане затеваются настоящие политические реформы?
В стране не существует какого-то конкретного плана по транзиту власти, хотя некоторые представители казахской элиты уже затевают маневрирование с целью стать преемником лидера. По словам источников, именно поэтому передача определенных полномочий президента в ведение парламента соответствует интересам Назарбаева


«В результате окончательно закрепляется принцип \
Сетевые СМИ о перераспределении полномочий власти в стране


30 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 30 января 2017 г.
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27 янваpя 2017 15:00Видео
Пётр Своик: с Конституцией ничего не произойдёт, а казахстанские банки опять впереди
Чьи интересы будет защищать обновлённая Конституция?


27 янваpя 2017 13:00Жизнь
Эфиопия: Вне времени, часть 3. Жизнь племен за пять дней
«…церемонии погребения у них нет, своих усопших соплеменников вываривают и употребляют в пищу (мясо же!). Этой участи избегают вдовы, чьих мужей, по сути, травят они сами»


«Мы отринули социализм, но и капитализм в его удобоваримом формате так и не построили». «Казахстанское телевидение: когда контент превращается в жвачку». «Нам не избежать обязательности процедуры регистрации в социальных сетях»
Сетевой Казахстан. 27 января 2017г.


Стремительное восхождение рубля тестирует аппетит инвесторов в отношении российского рынка
Если российский рубль против доллара «потяжелел», по меньшей мере, на 30% за прошлый год, то курс казахстанского тенге по отношению к американской валюте за тот же срок поднялся всего на 2%. Получается, что, несмотря на резкий рост цен на нефть и стабилизацию ситуации внутри страны, реального укрепления тенге не произошло


27 янваpя 2017 10:00Видео
Айдар Алибаев: предложение депутатов по пенсионным фондам несостоятельно
Куда и как утекают пенсионные деньги?


«Золотой голос» Казахстана за рубежом звучит чаще, чем дома
Солист государственного ансамбля «Гульдер» Ержан Нургалиев большую часть своего времени проводит в заграничных турне – его творческая жизнь в Казахстане, мягко говоря, невыразительная. В родной стране он почти не востребован


Война Миров. Великий литовский забор и «Искандеры»
Прибалтийские государства уносит на периферию международных торговых и политических процессов


27 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 27 января 2017 г.
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США Дональда Трампа найдут общий язык с Европой
Политолог Рустам Бурнашев о том, почему в Вашингтоне разлюбили «безбилетников»


Кризис в банковском секторе Казахстана набирает обороты?
Ситуация в банковской системе Казахстана вызывает все больше беспокойства


Девальвация оказалась плохим лекарством для реального сектора
Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан», о том, почему обрабатывающая промышленность в Казахстане практически не растет


Сирийские повстанцы не желают принимать к рассмотрению проект Конституции, подготовленный Москвой
«Русские положили проект на стол, но мы даже не взяли его в руки. Мы им сказали, что отказываемся обсуждать это», - сказал представитель делегации повстанцев корреспонденту информационного агентства AFP. Западная пресса о переговорах в Астане


«Обращение Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти». «Нурсултану Назарбаеву надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства». «Казахстан остается президентской республикой»
Сетевой Казахстан. 26 января 2017г.


26 янваpя 2017 11:30Видео
Имиджевые проекты и решение насущных проблем одинаково важны
Депутат маслихата города Алматы Ерлан Стамбеков о том, что городские власти уже прислушиваются к мнению общественности, но общественность недостаточно активна


Пенсионный бермудский треугольник
Абсолютно здравая идея – отложить формирование условно-накопительного компонента в пенсионной системе. Нельзя вкачивать новые деньги в ЕНПФ, сотрясающийся от скандалов


Баян Есентаева выходит замуж. Жадо (Жадыра Сахиева) против Меруерт Тусипбаевой
Сетевые СМИ о скандалах в мире шоу-бизнеса


26 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 26 января 2017 г.
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«Суперпрезидентскую республику заменит республика президентская». «Универсиада – это сугубо студенческая «тусовка». «Шымкент балансирует на грани замерзания». «Какая разница, где воровать: в частной или государственной организации?»
Сетевой Казахстан. 25 января 2017г.


Каковы будут последствия прихода Трампа в Белый дом для мусульманских стран?
Трамп, если судить по его риторике в ходе предвыборной кампании, представляется самым исламофобским президентом в новейшей истории США. Но он, похоже, уже отказался от своего обещания запретить мусульманам въезд в Америку


Когда уходит первый. Почему Qаzkом готов сдаться на милость Народному банку
Смогут ли Казкоммерцбанк и Народный банк договориться о слиянии или поглощении? Как изменится расстановка на банковском рынке? Что даст сделка, если она все-таки состоится, клиентам этих финансовых институтов?


25 янваpя 2017 06:42Народная рубрика
Народные новости. 25 января 2017 г.
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24 янваpя 2017 14:00Видео
К коррупции со стороны государства население привыкло
Генеральный директор консалтинговой компании Almagest Айдархан Кусаинов об усилении контроля государства над населением при сохранении проблем в верхах


«Теперь дело не будет ограничиваться только компроматом и отставкой, речь уже пойдет об арестах и заключениях с конфискацией имущества». «Мы предлагали часть Нацфонда отдать детям». «Каждый третий курит, каждый второй употребляет алкоголь»
Сетевой Казахстан. 24 января 2017г.


Франсуа Фийон: Вера в то, что Россию можно сломать санкциями, утопична
«Это – такая огромная страна, к которой мы не можем относиться непочтительно... Наивно было полагать, что русских можно сломать экономическими санкциями. Наши отношения с Россией должны быть восстановлены», - сказал он


24 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 24 января 2017 г.
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Узбекская модель транзита власти для Казахстана
Последние шаги казахского лидера, вероятно, говорят о том, что он собирается использовать узбекский опыт с тем, чтобы подготовить политическую систему Казахстана к предстоящему транзиту власти. Но реализовать узбекский сценарий в Казахстане будет весьма непросто. Почему?!


«Что, по большому счету, возмутительно - то, что очередные руководители Национального банка и правительства в очередной раз разворачивают, опять в противоположном направлении, многострадальное пенсионное накопительство»
Сетевой Казахстан. 23 января 2017г.


Переговоры по Сирии в Астане и судьба Эрдогана
Выпуск 59. Будущее Башара Асада и Реджепа Эрдогана туманно в равной степени


Большой успех юношеской сборной РК по футболу, сенсация от юного теннисиста, шансы «Барыса» на выход в «плэй-офф», казахстанцы на этапах Кубка мира по зимним видам спорта и поражение баскетбольной «Астаны»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Казахстанцам оставили возможность анонимно писать комментарии в интернете»
Сетевые СМИ о поправках в законодательство по вопросам информации и коммуникаций


23 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 января 2017 г.
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