Алишер МАКСУДОВ [Всего статей: 1044] на печать комментарии Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов 247 Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав

Газета New Delhi Times опубликовала аналитическую статью под названием «Central Asia, the 'Melting Pot' of multiple interests» - «Центральная Азия, «плавильный котел» многочисленных интересов». В ней говорится так: «Согласно сложившимся на Западе представлениям, центрально-азиатские «станы» - Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан - составляют ядро ​​Центральной Азии. В целом регион ассоциируется с подверженными мании величия правителями, экзотическими номадами, минеральными богатствами и определяющим влиянием иностранных идеологий – исламизма, социализма и капитализма. Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. По некоторым другим представлениям, Центральная Азия включает в себя Монголию, Иран, Турцию, Китай и даже Россию. Центральная Азия являет собой буфер против англичан. С распадом Советского Союза в 1991 году пять республик, сформированных под влиянием коммунизма и гибрида ислама и степного шаманизма, обрели государственную независимость. Над ними по сию пору нависает громадная тень России, но Китай представляет еще большую опасность для них. За короткий промежуток времени Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приобрела потенциал, необходимый для укрепления мира и активизации развития в регионе. В 2001 году, скептики рассматривали инициативу Китая по формированию ШОС как попытку создать еще один форум по региональной безопасности. Но недавние геополитические события существенно повысили значимость ШОС в плане экономики и безопасности, побуждая других отдавать должное дальновидности китайской дипломатии. Китай, возрождая существовавший в древности Великий шелковый путь, пытается втянуть центрально-азиатские республики в свой проект «Один Пояс, Один Путь», призванный служить целям развития торговой логистики, стратегического позиционирования и региональной безопасности. Китай также озабочен религиозным экстремизмом и терроризмом, ведущим к сепаратизму в неспокойном северо-западном регионе Синьцзян, и добивается заключения антиэкстремистского пакта. ШОС является единственным международным объединением, располагающим возможностью влиять на события в Центральной Азии, и присоединение стран-наблюдателей Индии и Пакистана к организации уже в качестве полноправных членов укрепило ее дееспособность в этом плане. Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. «Один Пояс, Один Путь» - это инициатива китайского руководства, представляющая собой конвергенцию двух проектов: «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Оба эти проекта направлены на развитие и углубление интеграции евразийских стран. Газета New Delhi Times опубликовала еще один материал под названием «Trans-South Asia Central Asia trade Corridor; Kashmir CM's proposal makes business sense» - «Торговый коридор Южная Азия – Центральная Азия; Предложение главного министра Кашмира представляется разумным с предпринимательской точки зрения» на эту же тему. В нем излагается следующее: «Главный министр штата Джамму и Кашмир Мехбуба Муфти 17 января выдвинула предложение о создании торгового коридора между Южной Азией и Центральной Азией. Муфти выразила надежду на то, что такой коридор между двумя новыми экономическими зонами окажет содействие формированию нового регионального сотрудничества, энергетической трансформации, систем торговли и транзита. Она отметила, что субконтинент Индостан был исторически связан с Центральной Азией через Кашмирский регион, и штат Джамму и Кашмир «может, пользуясь своим географическим положением, стать базой формирования нового экономического альянса в регионе». Нефтяные и газовые ресурсы Центральной Азии являются ближайшими и наиболее экономичными источниками восполнения энергетических потребностей Южной Азии. Штат Джамму и Кашмир в состоянии поспособствовать налаживанию энергетического сотрудничества в регионе посредством связывания двух новых экономических зон, и такая инициатива явится «дополнением» к Китайско-пакистанскому экономическому коридору (КПЭК) через Кашмир». Китайско-пакистанский экономический коридор – это инфраструктурный проект, в который предполагается вложить 46 миллиардов долларов. Соглашение о КПЭК было подписано в марте 2015 года. Инвестором проекта выступает Китай. В его рамках предполагается посредством широкой сети автомобильных и железных дорог связать пакистанский юго-западный портовый город Гвадар с портами Южного Китая Гуанчжоу и Фанчэнган через Синьцзян-Уйгурский автономный район. Реализация проекта по созданию Китайско-пакистанского экономического коридора является частью глобальной инициативы Пекина по возрождению Великого шелкового пути, которая впервые была озвучена Си Цзиньпином 7 сентября 2013 года в ходе выступления в столице Казахстана Астане. *** © ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Тэги: китай шелковый путь, центральная азия, китай казахстан, шос



