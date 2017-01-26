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Ирина ГАЛКИНА  [Всего статей: 199] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу

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С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе

Если еще недавно, в 2016 году, ставки вознаграждения по депозитам в разных банках были абсолютно одинаковыми – 14% годовых, при этом ГЭСВ варьировалась в значительных пределах – от 14% до 16,3%.

С 1 января 2017 максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц, которые рекомендуются банкам со стороны Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), снизились. На этот раз КФГД предложил снизить не номинальные, а годовые эффективные ставки вознаграждения до 14%. В итоге, чтобы соблюдать требования фонда, банки вынуждены были снизить и номинальные ставки.

Вниз по лестнице

Что интересно, данное решение КФГД некоторые банки восприняли как карт-бланш, и они понизили процентные ставки даже более существенно, чем было предписано.

В Народном банке депозит в тенге на 12 мес. можно открыть под 12,5% годовых, ГЭСВ составит 13,4%. Такой же вклад на 24 мес. – 12% годовых (ГЭСВ – 12,9%). Депозиты в валюте и на 12, и на 24 мес. – 1,5%. ГЭСВ также – 1,5%.

Цеснабанк. У него сроки хранения вклада другие. Для сопоставимости мы возьмем депозиты на 13 мес. и 18 мес. В первом случае на вклады в тенге банк начисляет 13% (ГЭСВ – до 13,8%), во втором – 12% (до 12,7%). На вклады в USD причитается 1,9% (ГЭСВ - до 2%) на разные сроки – 13, 18, 36 или 60 мес. «Длинные» вклады в евро также стабильно низкие, как и в других банках – всего 0,5% годовых (ГЭСВ – до 0,7%).

Самые низкие ставки вознаграждения – в одном из розничных банков – Kaspi bank. Он принимает депозиты лишь на срок от 1 до 12 мес., не ожидая более долгосрочных вложений от клиентов. Ставка на депозиты в тенге составляет 11,4% (ГЭСВ – 12%), в долларах – 1,5%.

Еще один розничный банк – Банк Хоум Кредит на своем сайте не дает подробной информации по депозитным продуктам – лишь указывает, что годовая эффективная ставка составляет 14%. При этом он предлагает так называемый «Депозитный сертификат» со сроком обращения 1 год и максимально высоким вознаграждением в 16% годовых. Правда, при этом сумма вклада должна составлять не менее 1 млн. тенге.

А Казкоммерцбанк, один из немногих, предлагает клиентам возможный на депозитном рынке максимум: размещение депозита в тенге на 12 мес. – 13,2% (ГЭСВ – 14%), на 24 мес. – 13% (13,8%). Депозиты в долларах США – на 12 мес. – 2%, на 24 мес. – 1,8% годовых. При этом ГЭСВ аналогичен сроку. На депозиты в евро ставки и того меньше – на 1 год – 0,6%, на 2 года – 0,4%.

С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам

Это уже не настрой, а тренд

Картина с депозитами примерно ясна. Но как будет меняться ситуация в течение года? Какие факторы будут влиять на размер ставки вознаграждения по депозитам?

Как заявили Интернет-газете ЗОНАКЗ в Kaspi bank’е, «Ориентиром для всех финансовых институтов в Казахстане служит базовая ставка Национального банка, которая показывает справедливую рыночную стоимость денег. Национальный банк планомерно снижает базовую ставку. Это позитивный сигнал, который говорит о снижении стоимости привлечения средств для экономики. Вслед за изменениями базовой ставки, банки, как правило, пересматривают ставки вознаграждения по депозитам».

Такого же мнения придерживается и Инна Шибанова, директор управления ALM ДБ АО «Сбербанк»: «За 2016 год Национальный банк РК активно выстраивал кривую доходности, базовая ставка постепенно снижалась, достигнув 12%, дальнейшие планы по понижению зависят от регулятора и результатов по снижению инфляции. На наш взгляд, снижение ставок – это большой плюс, так как кредитование станет более доступным».

АТФБанк отметил, что он «ориентируется на два основных критерия: требования регулятора и депозитная конъюнктура рынка. Соответственно с 1 января 2017 года банк отреагировал на изменение требований КФГД и снизил годовую эффективную ставку по вкладам до 14%. Новые правила распространяются на вновь открываемые депозиты».

Этот банк считает свои условия по депозитам достаточно конкурентоспособными и соответствующими рыночной ситуации: «За 2016 год по вкладам у АТФБанка одна из лучших динамик – мы увеличили свою долю рынка, переместившись с 7 места на 4 по объему депозитного портфеля».

На наш вопрос «Готов ли ваш банк в течение 2017 года снижать ставку на депозиты в тенге (кроме необходимого снижения с 1 января 2017 года), большинство банков, к которым мы обратились, ответа не дали. Лишь пресс-службы Kaspi и АТФБанка пояснили, что их банки планируют определять текущий уровень ставки вознаграждения по депозитам с учетом базовой ставки Нацбанка и в целом ситуации на денежном рынке.

А каким будет валютный расклад на депозитном рынке? Будут ли вкладчики перекладываться из долларов в тенге?

«Сегодня у большинства казахстанских банков накопилась ликвидность в долларах, но по сути этот актив неработающий. В случае отсутствия шока на рынке в 2017 году мы ожидаем дальнейшую дедолларизацию вкладов клиентов в связи с непривлекательной ставкой вознаграждения. Это положительно повлияет на тенговую ликвидность и на экономику Казахстана в целом через кредитование», - делится Инна Шибанова.

Она также предполагает, что «учитывая высокий уровень ликвидности в долларах США в крупных банках, произойдет дальнейшее снижение ставок вознаграждения».

«С учетом того что рекомендуемая КФГД ставка по депозитам в долларах не превышает 2%, большого притока в валюте не наблюдается, – отмечают специалисты АТФБанка. – Кроме того, ситуация с курсом тенге достаточно ровная, что также не создает предпосылок для перетока тенговых депозитов в валютные. Сложившееся соотношение тенговых и валютных депозитов более-менее сбалансировано, соответственно имеющийся объем депозитов в валюте не такой большой, чтобы оказывать ощутимое давление на операционную деятельность».

Между тем, например, Kaspi bank показал один из самых низких уровней долларизации депозитной базы в банковской системе РК: по состоянию на конец года доля валютных вкладов у него опустилась до 49%. В финансовом институте уверены, что дальнейшей дедолларизации вкладов будет способствовать политика ставок вознаграждения: чем больше будет разрыв в ставках по тенговым и долларовым депозитам, тем чаще население будет выбирать вклады в тенге. Но в целом «рост объема тенговых депозитов будет зависеть от стабильности курса национальной валюты и общей ситуации в банковской системе РК», – полагают в Kaspi bank.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 


Тэги: ставки депозит, банки казахстана, банк хоум кредит, казкоммерцбанк

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ГАЛКИНА Ирина

 


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РОССИЙСКАЯ ГОСДУМА ПРЕТЕНДУЕТ НА ТЕРРИТОРИЮ КАЗАХСТАНА
Евразий
  26 января 2017 года во время заседания...


«Если Нурсултан Назарбаев полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны». «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?». «Астана: 50 оттенков смога»
Сетевой Казахстан. 1 февраля 2017г.


«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу
С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе


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Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов
Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав


Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»
Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию


1 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 1 февраля 2017 г.
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31 янваpя 2017 16:00Видео
Хакеры шалят на сайтах госорганов, но чиновники беспечны
Даже слабый хакер может отключить весь Казнет и опубликовать «новость» от имени министерства


«Маховик уже запущен. И в рамках этой борьбы за престолонаследие мы еще увидим немало «разоблачений» в ближайшее время». «Кто и почему наезжает на Данияра Акишева?». «Потемкинская наука Казахстана и надежды правительства»
Сетевой Казахстан. 31 января 2017г.


Что чиновнику хорошо, то человеку смерть
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о том, что права человека должны определять содержание законов Казахстана


Россия – менее 1% мирового коммерческого космоса. Казахстан – в зоне арифметической погрешности
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, не потеряем ли мы деньги на космосе


31 янваpя 2017 09:30День за днем
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»


Почему Россия собирается декриминализировать битье жен?
Если муж ударит жену, будет ли это означать совершение преступления? Такой вопрос более не требует обсуждения во многих странах, но не в России


31 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 31 января 2017 г.
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В Беларуси насчитали почти полмиллиона \
"Декрет о тунеядцах", обязывающий неработающих жителей Беларуси уплачивать специальный налог государству, вступил в активное действие


«Дискуссии о политичеcкой реформе продолжаются». «Политолог назвал имена вероятных преемников президента». «Те, кто не хочет перемен, обращаются к тем, кто не может их провести». «Не доводите граждан до самосуда!». «Бизнес по-казахски»
Сетевой Казахстан. 30 января 2017г.


Управляемый хаос стремительно распространяется по Востоку
Выпуск 60. Военный ландшафт в Сирии упрощается, а политическая система Киргизии еще больше усложняется. Смена ориентации Таджикистана продолжается в прежней динамике


Казахстан – главный претендент на 1-е место в медальном зачете Универсиады, мода на болгарских тренеров в отечественном футболе, «Барыс» на финишной прямой и успех наших девушек на юниорском ЧМ по шорт-треку
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В самом ли деле в Казахстане затеваются настоящие политические реформы?
В стране не существует какого-то конкретного плана по транзиту власти, хотя некоторые представители казахской элиты уже затевают маневрирование с целью стать преемником лидера. По словам источников, именно поэтому передача определенных полномочий президента в ведение парламента соответствует интересам Назарбаева


«В результате окончательно закрепляется принцип \
Сетевые СМИ о перераспределении полномочий власти в стране


30 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 30 января 2017 г.
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27 янваpя 2017 15:00Видео
Пётр Своик: с Конституцией ничего не произойдёт, а казахстанские банки опять впереди
Чьи интересы будет защищать обновлённая Конституция?


27 янваpя 2017 13:00Жизнь
Эфиопия: Вне времени, часть 3. Жизнь племен за пять дней
«…церемонии погребения у них нет, своих усопших соплеменников вываривают и употребляют в пищу (мясо же!). Этой участи избегают вдовы, чьих мужей, по сути, травят они сами»


«Мы отринули социализм, но и капитализм в его удобоваримом формате так и не построили». «Казахстанское телевидение: когда контент превращается в жвачку». «Нам не избежать обязательности процедуры регистрации в социальных сетях»
Сетевой Казахстан. 27 января 2017г.


Стремительное восхождение рубля тестирует аппетит инвесторов в отношении российского рынка
Если российский рубль против доллара «потяжелел», по меньшей мере, на 30% за прошлый год, то курс казахстанского тенге по отношению к американской валюте за тот же срок поднялся всего на 2%. Получается, что, несмотря на резкий рост цен на нефть и стабилизацию ситуации внутри страны, реального укрепления тенге не произошло


27 янваpя 2017 10:00Видео
Айдар Алибаев: предложение депутатов по пенсионным фондам несостоятельно
Куда и как утекают пенсионные деньги?


«Золотой голос» Казахстана за рубежом звучит чаще, чем дома
Солист государственного ансамбля «Гульдер» Ержан Нургалиев большую часть своего времени проводит в заграничных турне – его творческая жизнь в Казахстане, мягко говоря, невыразительная. В родной стране он почти не востребован


Война Миров. Великий литовский забор и «Искандеры»
Прибалтийские государства уносит на периферию международных торговых и политических процессов


27 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 27 января 2017 г.
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США Дональда Трампа найдут общий язык с Европой
Политолог Рустам Бурнашев о том, почему в Вашингтоне разлюбили «безбилетников»


Кризис в банковском секторе Казахстана набирает обороты?
Ситуация в банковской системе Казахстана вызывает все больше беспокойства


Девальвация оказалась плохим лекарством для реального сектора
Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан», о том, почему обрабатывающая промышленность в Казахстане практически не растет


Сирийские повстанцы не желают принимать к рассмотрению проект Конституции, подготовленный Москвой
«Русские положили проект на стол, но мы даже не взяли его в руки. Мы им сказали, что отказываемся обсуждать это», - сказал представитель делегации повстанцев корреспонденту информационного агентства AFP. Западная пресса о переговорах в Астане


«Обращение Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти». «Нурсултану Назарбаеву надоело постоянно прикрывать промахи и ошибки парламента и правительства». «Казахстан остается президентской республикой»
Сетевой Казахстан. 26 января 2017г.


26 янваpя 2017 11:30Видео
Имиджевые проекты и решение насущных проблем одинаково важны
Депутат маслихата города Алматы Ерлан Стамбеков о том, что городские власти уже прислушиваются к мнению общественности, но общественность недостаточно активна


Пенсионный бермудский треугольник
Абсолютно здравая идея – отложить формирование условно-накопительного компонента в пенсионной системе. Нельзя вкачивать новые деньги в ЕНПФ, сотрясающийся от скандалов


Баян Есентаева выходит замуж. Жадо (Жадыра Сахиева) против Меруерт Тусипбаевой
Сетевые СМИ о скандалах в мире шоу-бизнеса


26 янваpя 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 26 января 2017 г.
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«Суперпрезидентскую республику заменит республика президентская». «Универсиада – это сугубо студенческая «тусовка». «Шымкент балансирует на грани замерзания». «Какая разница, где воровать: в частной или государственной организации?»
Сетевой Казахстан. 25 января 2017г.


Каковы будут последствия прихода Трампа в Белый дом для мусульманских стран?
Трамп, если судить по его риторике в ходе предвыборной кампании, представляется самым исламофобским президентом в новейшей истории США. Но он, похоже, уже отказался от своего обещания запретить мусульманам въезд в Америку


Когда уходит первый. Почему Qаzkом готов сдаться на милость Народному банку
Смогут ли Казкоммерцбанк и Народный банк договориться о слиянии или поглощении? Как изменится расстановка на банковском рынке? Что даст сделка, если она все-таки состоится, клиентам этих финансовых институтов?


25 янваpя 2017 06:42Народная рубрика
Народные новости. 25 января 2017 г.
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24 янваpя 2017 14:00Видео
К коррупции со стороны государства население привыкло
Генеральный директор консалтинговой компании Almagest Айдархан Кусаинов об усилении контроля государства над населением при сохранении проблем в верхах


«Теперь дело не будет ограничиваться только компроматом и отставкой, речь уже пойдет об арестах и заключениях с конфискацией имущества». «Мы предлагали часть Нацфонда отдать детям». «Каждый третий курит, каждый второй употребляет алкоголь»
Сетевой Казахстан. 24 января 2017г.


Франсуа Фийон: Вера в то, что Россию можно сломать санкциями, утопична
«Это – такая огромная страна, к которой мы не можем относиться непочтительно... Наивно было полагать, что русских можно сломать экономическими санкциями. Наши отношения с Россией должны быть восстановлены», - сказал он


24 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 24 января 2017 г.
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Узбекская модель транзита власти для Казахстана
Последние шаги казахского лидера, вероятно, говорят о том, что он собирается использовать узбекский опыт с тем, чтобы подготовить политическую систему Казахстана к предстоящему транзиту власти. Но реализовать узбекский сценарий в Казахстане будет весьма непросто. Почему?!


«Что, по большому счету, возмутительно - то, что очередные руководители Национального банка и правительства в очередной раз разворачивают, опять в противоположном направлении, многострадальное пенсионное накопительство»
Сетевой Казахстан. 23 января 2017г.


Переговоры по Сирии в Астане и судьба Эрдогана
Выпуск 59. Будущее Башара Асада и Реджепа Эрдогана туманно в равной степени


Большой успех юношеской сборной РК по футболу, сенсация от юного теннисиста, шансы «Барыса» на выход в «плэй-офф», казахстанцы на этапах Кубка мира по зимним видам спорта и поражение баскетбольной «Астаны»
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Казахстанцам оставили возможность анонимно писать комментарии в интернете»
Сетевые СМИ о поправках в законодательство по вопросам информации и коммуникаций


23 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 23 января 2017 г.
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