«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу

С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе

Если еще недавно, в 2016 году, ставки вознаграждения по депозитам в разных банках были абсолютно одинаковыми – 14% годовых, при этом ГЭСВ варьировалась в значительных пределах – от 14% до 16,3%.

С 1 января 2017 максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц, которые рекомендуются банкам со стороны Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), снизились. На этот раз КФГД предложил снизить не номинальные, а годовые эффективные ставки вознаграждения до 14%. В итоге, чтобы соблюдать требования фонда, банки вынуждены были снизить и номинальные ставки.

Вниз по лестнице

Что интересно, данное решение КФГД некоторые банки восприняли как карт-бланш, и они понизили процентные ставки даже более существенно, чем было предписано.

В Народном банке депозит в тенге на 12 мес. можно открыть под 12,5% годовых, ГЭСВ составит 13,4%. Такой же вклад на 24 мес. – 12% годовых (ГЭСВ – 12,9%). Депозиты в валюте и на 12, и на 24 мес. – 1,5%. ГЭСВ также – 1,5%.

Цеснабанк. У него сроки хранения вклада другие. Для сопоставимости мы возьмем депозиты на 13 мес. и 18 мес. В первом случае на вклады в тенге банк начисляет 13% (ГЭСВ – до 13,8%), во втором – 12% (до 12,7%). На вклады в USD причитается 1,9% (ГЭСВ - до 2%) на разные сроки – 13, 18, 36 или 60 мес. «Длинные» вклады в евро также стабильно низкие, как и в других банках – всего 0,5% годовых (ГЭСВ – до 0,7%).

Самые низкие ставки вознаграждения – в одном из розничных банков – Kaspi bank. Он принимает депозиты лишь на срок от 1 до 12 мес., не ожидая более долгосрочных вложений от клиентов. Ставка на депозиты в тенге составляет 11,4% (ГЭСВ – 12%), в долларах – 1,5%.

Еще один розничный банк – Банк Хоум Кредит на своем сайте не дает подробной информации по депозитным продуктам – лишь указывает, что годовая эффективная ставка составляет 14%. При этом он предлагает так называемый «Депозитный сертификат» со сроком обращения 1 год и максимально высоким вознаграждением в 16% годовых. Правда, при этом сумма вклада должна составлять не менее 1 млн. тенге.

А Казкоммерцбанк, один из немногих, предлагает клиентам возможный на депозитном рынке максимум: размещение депозита в тенге на 12 мес. – 13,2% (ГЭСВ – 14%), на 24 мес. – 13% (13,8%). Депозиты в долларах США – на 12 мес. – 2%, на 24 мес. – 1,8% годовых. При этом ГЭСВ аналогичен сроку. На депозиты в евро ставки и того меньше – на 1 год – 0,6%, на 2 года – 0,4%.

Это уже не настрой, а тренд

Картина с депозитами примерно ясна. Но как будет меняться ситуация в течение года? Какие факторы будут влиять на размер ставки вознаграждения по депозитам?

Как заявили Интернет-газете ЗОНАКЗ в Kaspi bank’е, «Ориентиром для всех финансовых институтов в Казахстане служит базовая ставка Национального банка, которая показывает справедливую рыночную стоимость денег. Национальный банк планомерно снижает базовую ставку. Это позитивный сигнал, который говорит о снижении стоимости привлечения средств для экономики. Вслед за изменениями базовой ставки, банки, как правило, пересматривают ставки вознаграждения по депозитам».

Такого же мнения придерживается и Инна Шибанова, директор управления ALM ДБ АО «Сбербанк»: «За 2016 год Национальный банк РК активно выстраивал кривую доходности, базовая ставка постепенно снижалась, достигнув 12%, дальнейшие планы по понижению зависят от регулятора и результатов по снижению инфляции. На наш взгляд, снижение ставок – это большой плюс, так как кредитование станет более доступным».

АТФБанк отметил, что он «ориентируется на два основных критерия: требования регулятора и депозитная конъюнктура рынка. Соответственно с 1 января 2017 года банк отреагировал на изменение требований КФГД и снизил годовую эффективную ставку по вкладам до 14%. Новые правила распространяются на вновь открываемые депозиты».

Этот банк считает свои условия по депозитам достаточно конкурентоспособными и соответствующими рыночной ситуации: «За 2016 год по вкладам у АТФБанка одна из лучших динамик – мы увеличили свою долю рынка, переместившись с 7 места на 4 по объему депозитного портфеля».

На наш вопрос «Готов ли ваш банк в течение 2017 года снижать ставку на депозиты в тенге (кроме необходимого снижения с 1 января 2017 года), большинство банков, к которым мы обратились, ответа не дали. Лишь пресс-службы Kaspi и АТФБанка пояснили, что их банки планируют определять текущий уровень ставки вознаграждения по депозитам с учетом базовой ставки Нацбанка и в целом ситуации на денежном рынке.

А каким будет валютный расклад на депозитном рынке? Будут ли вкладчики перекладываться из долларов в тенге?

«Сегодня у большинства казахстанских банков накопилась ликвидность в долларах, но по сути этот актив неработающий. В случае отсутствия шока на рынке в 2017 году мы ожидаем дальнейшую дедолларизацию вкладов клиентов в связи с непривлекательной ставкой вознаграждения. Это положительно повлияет на тенговую ликвидность и на экономику Казахстана в целом через кредитование», - делится Инна Шибанова.

Она также предполагает, что «учитывая высокий уровень ликвидности в долларах США в крупных банках, произойдет дальнейшее снижение ставок вознаграждения».

«С учетом того что рекомендуемая КФГД ставка по депозитам в долларах не превышает 2%, большого притока в валюте не наблюдается, – отмечают специалисты АТФБанка. – Кроме того, ситуация с курсом тенге достаточно ровная, что также не создает предпосылок для перетока тенговых депозитов в валютные. Сложившееся соотношение тенговых и валютных депозитов более-менее сбалансировано, соответственно имеющийся объем депозитов в валюте не такой большой, чтобы оказывать ощутимое давление на операционную деятельность».

Между тем, например, Kaspi bank показал один из самых низких уровней долларизации депозитной базы в банковской системе РК: по состоянию на конец года доля валютных вкладов у него опустилась до 49%. В финансовом институте уверены, что дальнейшей дедолларизации вкладов будет способствовать политика ставок вознаграждения: чем больше будет разрыв в ставках по тенговым и долларовым депозитам, тем чаще население будет выбирать вклады в тенге. Но в целом «рост объема тенговых депозитов будет зависеть от стабильности курса национальной валюты и общей ситуации в банковской системе РК», – полагают в Kaspi bank.

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