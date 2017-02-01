«Если Нурсултан Назарбаев полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны». «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?». «Астана: 50 оттенков смога»

SAYASAT . ORG . «График президента в 2016 году. 7 фактов» - В прошлом году официальная хроника Ак орды сообщила о 419 больших дел главы государства. Активность и деятельность президента также зеркалится и в динамичности рабочего графика, первая тройка которого состояла из встреч, посещений и участий в мероприятиях. Внешняя и внутренняя политика занимали практически одинаковое время президентского графика. Глава государства совершил 12 поездок в регионы против 17 зарубежных визитов. Встречи он проводил чаще на международной арене, нежели на внутриполитическом поле. При этом Нурсултан Назарбаев посетил 14 стран, две из которых – Россию и Узбекистан – дважды. В свою очередь, Астану с визитами побывали главы пяти государств (Иран, Израиль, Сенегал, Египет).

IA - CENTR . RU . Александр РЕВСКИЙ – «Казахстан-2017: Реформы заявлены. Что дальше?» - Январь 2017 года стал судьбоносным месяцем для Казахстана. В сжатые по историческим меркам сроки были заявлены важнейшие преобразования в политической и экономической сферах. Если Нурсултан НАЗАРБАЕВ полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны. В этом и состоит главная специфика наших политических систем - при всех глобальных планах и задачах - кадры будут решать все.

TENGRINEWS . KZ . «Эксперты проанализировали ежегодное Послание Президента к народу» - Анализируя текст, политолог Данияр АШИМБАЕВ подметил, что значительная часть Послания содержит тезисы из прошлогодних обращений. При этом собеседник отметил, что в целом документ состоит из достаточно актуальных поручений. Ведущий эксперт Института мировой экономики и политики Аскар НУРША обратил внимание на тот факт, что отдельного внешнеполитического блока в новом президентском Послании нет. Политолог, эксперт КИСИ Мадина НУРГАЛИЕВА считает, что опубликованный документ больше экономический, нежели политический.

AZATTYQ . ORG . «Почему с посланием обратились письменно?» - Депутаты парламента Казахстана публикацию послания президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА в письменном виде воспринимают как «стремление соответствовать веяниям времени». Политологи видят подоплеку в другом.

«Петиция журналистов против поправок в закон о СМИ» - Онлайн-петиция казахстанских журналистов против предлагаемых правительством поправок в законодательство о СМИ не собрала пока и ста подписей. Медиаактивисты говорят о равнодушии местных журналистов к своей профессии.

TIME . KZ . «Правительство засучило рукава» - Во вторник на заседании кабмина премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ раздал своим подчиненным поручения по реализации целей и задач Послания главы государства. По словам премьера, уже разрабатывается соответствующий общенациональный план и задача ближайшей перспективы - создать новую модель экономического роста. Правительство сосредоточится на пяти обозначенных Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ приоритетах. Глава кабмина перечислил их и поставил перед подчиненными конкретные задачи.

«Астана: 50 оттенков смога» - Над столицей опять стоит густой и едкий смог. В домах заперты все окна. На улицу без надобности не выходят беременные, пенсионеры, дети, а также люди с заболеваниями дыхательной системы. Каковы же причины образования ядовитой хмари в Астане и как с ней бороться? Об этом наш корреспондент расспросил заместителя руководителя столичного департамента экологии Рустама ДЖУСУПОВА - Во-первых, я бы хотел отметить, что, по данным нашего департамента, 53 процента выбросов вредных веществ в атмосферу в городе приходится на долю автотранспорта и только 10 процентов - на частный сектор.

KAPITAL . KZ . «Аналитик о вероятной сделке Kookmin и Банка ЦентрКредит» - 23 января корейские СМИ сообщили, что Kookmin Bank намерен продать свою долю в Банке ЦентрКредит (БЦК). Пока ни одна из сторон не сообщила, чем закончились предполагаемые переговоры. Опровержения информации о выходе корейского Kookmin Bank из капитала казахстанского банка также не было. В беседе с корреспондентом генеральный директор DAMU Capital Management Мурат КАСТАЕВ подчеркнул, что он уверен, что сделка состоится.

FORBES . KZ . «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?» - Директор компании Almagest Айдархан КУСАИНОВ полагает, что укрепление тенге является нормальным и предсказуемым процессом в рамках принятой политики его свободного плавания. К тому же, укрепляется рубль, на которой не в малой степени ориентирован тенге.

Директор компании OilGasProject Жарас АХМЕТОВ полагает, что причин укрепления тенге может быть несколько - Может быть, это происходит, потому что экспортеры закрывают налоговые обязательства. Может быть, из-за Универсиады - туристы понаехали и возник спрос на тенге. Может быть, импорт сократился. Точно можно будет сказать после выхода соответствующих отчетов.

NOMAD . SU . Талгат ИБРАЕВ – «Госпремия талант не обойдет» - Некоторые несознательные граждане отрицают существование казахстанской науки и достижений в искусстве. Мол, никаких прорывов не видать, а наши деятели отстают и от западных ученых и от россиян. Можно смело утверждать, что такие заявления – откровенная ложь и злопыхательство. Правду одним своим наличием доказывают лауреаты государственных премий в различных областях. Кое-кто из них добился впечатляющих успехов буквально в любой сфере, к которой прикоснулся.

365 INFO . KZ . «Божко и казачество: какое объединение хочет создать вице-спикер мажилиса» - Новая инициатива Владимира БОЖКО вызвала беспокойство в казахских СМИ. Редакция информационного портала Abai.kz задалась вопросом, что связывает заместителя председателя мажилиса парламента РК Владимира Божко с казачеством и какое объединение он хочет создать?

SPUTNIKNEWS . KZ . «Касымов прокомментировал ложные сведения о задержании Акишева» - В полицию не поступало заявление о привлечении к ответственности виновных в распространении ложной информации о задержании главы Национального банка РК Данияра АКИШЕВА, сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет КАСЫМОВ. Ранее пост о задержании руководителя Нацбанка со ссылкой на "некоторые данные" опубликовал в числе прочих член Консультативного совета прокуратуры Астаны Сырым АБДРАХМАНОВ.

«Генпрокуратура: девять терактов совершено в Казахстане за пять лет» - Об этом сообщил заместитель генерального прокурора страны Андрей КРАВЧЕНКО. По озвученным замгенпрокурора данным, экстремисты вербуют соратников через интернет, в их рядах действуют "целые информслужбы". По мнению экспертов, 80% молодых людей приходят в ряды террористов посредством интернета.

INFORMBURO . KZ . «Ежегодно увеличивается число радикальных сайтов на казахском языке – КНБ» - В КНБ сообщили, что активная контрпропаганда терроризма ведётся в интернете. Размещаемому контенту в Сети задают целевую направленность, исходя из аудитории интернет-ресурсов, отметил заместитель начальника Штаба антитеррористического центра КНБ Сергей ШВЕЙКИН. Он назвал основным источником радикализации интернет. По его словам, количество экстремистских материалов в Сети растёт в геометрической прогрессии. "Отдельно материалы стали готовиться на казахском языке, что говорит об их целевой направленности. Ещё год назад подобное проявление было в разы меньше", – заявил он.

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