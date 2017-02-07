Народные новости. 7 февраля 2017 г.

В Астане вторые сутки ведутся работы по восстановлению электроснабжения двух ЖК, прерванное из-за аварии
7 февpаля 2017 09:45
40 Угроза совершения крупных терактов в Европе сохраняется – ООН
7 февpаля 2017 08:40
130 Погода без осадков ожидается во вторник на юге и в центре Казахстана, на остальной территории снег
7 февpаля 2017 08:25
125 Урегулирован ряд разногласий по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС
6 февpаля 2017 22:00
421 Казахстанских родителей предупредили об опасных интернет-группах подростковых самоубийц
6 февpаля 2017 21:50
337 В Кыргызстане подтвердили смерть 2-х пациентов после приема казахстанского противотуберкулезного препарата ФС-1
6 февpаля 2017 21:44
334 Бывший вице-министр информации возглавил «Казпочту»
6 февpаля 2017 21:43
359 Двое сотрудников аэропорта Алматы подозреваются в краже сотового телефона и ювелирных изделий
6 февpаля 2017 21:41
337 Страны-гаранты переговоров по Сирии обсудили в Астане выполнение режима прекращения огня
6 февpаля 2017 18:05
440
Казахстанские шорт-трекисты завоевали «серебро» и «бронзу» Универсиады-2017
6 февpаля 2017 17:30
446 Президент Казахстана и глава палаты депутатов Чехии обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
6 февpаля 2017 17:30
434 Более 110 тыс. кыргызстанцев находятся на заработках в Казахстане
6 февpаля 2017 16:19
483 Численность населения Казахстана превысила 17,9 млн человек
6 февpаля 2017 15:50
665 Сборная Казахстана завоевала 25-ю медаль на Универсиаде-2017
6 февpаля 2017 15:21
580 Казахстан подтвердил транзит молочной и мясной продукции Кыргызстана в Россию
6 февpаля 2017 14:29
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6 февpаля 2017 14:12
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6 февpаля 2017 12:10
918 Казахстанские лыжницы завоевали «серебро» на Универсиаде-2017
6 февpаля 2017 12:06
698 Т150 млн долгов по зарплате по-прежнему не выплатили работодатели казахстанцам
6 февpаля 2017 11:28
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6 февpаля 2017 10:49
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6 февpаля 2017 09:30
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6 февpаля 2017 08:58
645 Морозная погода без осадков сохранится в понедельник в Астане и Алматы
6 февpаля 2017 08:47
650 Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2017
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994 Более 40 человек погибли в Афганистане в результате схода лавин
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795 Сборная Казахстана по биатлону завоевала серебряную медаль Универсиады-2017
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5 февpаля 2017 12:00
1082 Казахстан планирует укреплять сотрудничество с Азербайджаном в сфере туризма
5 февpаля 2017 10:50
996 Иран нарастит добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки вопреки сделке с ОПЕК
5 февpаля 2017 09:45
1179 Astana Arlans победила Patriot Boxing Team в стартовой встрече нового сезона всемирной серии бокса WSB
5 февpаля 2017 09:22
1122 Погода без осадков ожидается в воскресенье в Астане и Алматы
5 февpаля 2017 09:00
1009 Казахстан в шестой медальный день сохранил за собой второе общекомандное место на Универсиаде-2017
4 февpаля 2017 22:12
922 Казахстанский фигурист Денис Тен стал победителем Универсиады-2017
4 февpаля 2017 22:11
935 Нацкомпания «Казахэкспорт» будет создана на базе «КазЭкспортГаранта»
4 февpаля 2017 15:50
899 Астана и Уфа могут стать важными центрами транспортных коридоров между Европой и Китаем
4 февpаля 2017 15:44
800 Спортсмены Универсиады-2017 сдадут около 200 допинг-проб
4 февpаля 2017 14:44
755 В Казахстане создадут единую IТ-платформу по закупкам и производителям
4 февpаля 2017 14:33
797 Налоговый и таможенный кодексы в Казахстане будут раздельными
4 февpаля 2017 14:32
785 На покупку валюты направят до 30% активов ЕНПФ
4 февpаля 2017 14:28
972 Глава «СК-Фармация» подал в отставку после критики Назарбаева
4 февpаля 2017 14:18
900 Нацкомпании по экспорту и импорту создадут в Казахстане
4 февpаля 2017 14:08
767 Казахстан выиграл девятую золотую медаль Универсиады-2017
4 февpаля 2017 14:00
744 Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова завоевала «бронзу» Универсиады-2017
4 февpаля 2017 12:52
663 В Казахстане возможно производство противоракового препарата, считают специалисты
4 февpаля 2017 12:29
707 В уцелевшие после ЧП в Шахане квартиры планируют заселить сирот и инвалидов
4 февpаля 2017 12:10
645 Сагинтаев запретил совещания на уровне премьера и вице-премьеров по министерским вопросам
4 февpаля 2017 11:50
710 25 см снега выпало в Алматы за ночь
4 февpаля 2017 10:56
881 Лукашенко объяснил свой отказ подписывать Таможенный кодекс ЕАЭС тем, что «многое не работает»
4 февpаля 2017 10:24
1178 Назарбаев объяснил назначение Тасмагамбетова послом Казахстана в Россию
4 февpаля 2017 10:03
1154 Иран не намерен менять свою позицию по отказу от создания ядерного оружия
4 февpаля 2017 09:37
746 Погода без осадков ожидается в субботу лишь в западной части Казахстана
4 февpаля 2017 09:02
755 Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в плей-офф Универсиады-2017
3 февpаля 2017 22:08
969 Тасмагамбетов стал послом Казахстана в России
3 февpаля 2017 20:06
1423 Вице-премьер Тасмагамбетов освобожден от должности
3 февpаля 2017 19:32
1105 Казахстан занимает второе общекомандное место после пятого медального дня Универсиады-2017
3 февpаля 2017 18:51
838 Снегопады, сильный ветер и похолодание ожидаются в большинстве областей Казахстана в выходные
3 февpаля 2017 18:05
772 Беларусь хочет продать Казахстану франшизу на технологию изготовления кумыса
3 февpаля 2017 17:53
961 «Жизель», «Лебединое озеро» и «Ромео и Джульетту» в исполнении мировых звезд увидят алматинцы в рамках фестиваля Ballet Globe
3 февpаля 2017 17:22
723 Россия предлагает Казахстану предоставить новые трассы полетов в рамках проекта «Протон-light»
3 февpаля 2017 16:45
781 До Т12 тыс. стоят билеты на церемонию закрытия Универсиады, заявляют в профильном департаменте
3 февpаля 2017 16:05
677 11 человек переданы суду по делу преступной группы, занимавшейся хищениями средств для Вооруженных сил РК
3 февpаля 2017 15:47
1129 Могулист Дмитрий Рейхерд принес Казахстану восьмую золотую медаль Универсиады-2017
3 февpаля 2017 15:25
762 Создать спецкомиссию для рассмотрения случаев преступного отношения к госсредствам получил Назарбаев
3 февpаля 2017 15:15
716 Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева стала двукратной победительницей Универсиады-2017
3 февpаля 2017 14:53
765 Уравнять ответственность пешехода и водителя в случае ДТП предлагают казахстанские общественники
3 февpаля 2017 14:46
724 Международная техническая встреча по урегулированию межсирийского конфликта состоится 6 февраля в Астане
2 февpаля 2017 20:15
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339 Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на Универсиаде-2017
31 янваpя 2017 22:20
466 Назарбаев поручил правительству разработать стратегический план развития до 2025 г. по третьей модернизации
30 янваpя 2017 21:31
480 Универсиада стала локомотивом развития спортивной инфраструктуры в Алматы - Назарбаев
29 янваpя 2017 22:38
474 Путин поблагодарил Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров
28 янваpя 2017 14:25
913 ЕАБР прогнозирует ежегодный рост ВВП Казахстана в 2017-2019 гг. в пределах 2,1-2,3%
27 янваpя 2017 19:17
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26 янваpя 2017 20:11
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25 янваpя 2017 22:15
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14 янваpя 2017 19:35
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комментарии
Народные новости. 7 февраля 2017 г.
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Комментарии читателей [ 3]
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Вт Фев 07, 2017 08:25
https://www.facebook.com/valerijivanovic.volkov/posts/134281
Вт Фев 07, 2017 09:38
Провал туалетной дипломатии
Вт Фев 07, 2017 09:58
Это теперь так называется?
В казахстанских реалиях любая инновация работает в пользу дегенерации
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Сетевой Казахстан. 6 февраля 2017г.
Зачем нам Шперов, когда есть Жириновский?
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«В казахской политике быть послом – это, скорее, ссылка, а не продвижение по службе», - сказал Амиржан Косанов, оппозиционный политик
Сетевые СМИ о том кто и почему «наезжает» на Данияра Акишева?
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3 февpаля 2017 16:00 Видео
Почему послание президента начинается словами «накануне новой эпохи»?
3 февpаля 2017 14:00 Видео
Досым Сатпаев о философии «собирания земель» и заявлениях от представителей ЛДПР, угрожающих суверенитету Казахстана
3 февpаля 2017 12:00 День за днем
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.
Представитель банка Kookmin сказал: «Даже после продажи пакета акций в БЦК, мы будем продолжать оказание финансовых услуг, включая транзакции с иностранной валютой, корейским клиентам через наше нынешнее корейское бюро. Мы также будем поддерживать партнерские отношения с БЦК в секторах информационных технологий (ИТ) и автомобильного бизнеса»
«С точки зрения элементарной логики мне непонятно, почему квази-государственный госуправленец должен считаться таким суперменеджером и экспертом, если у него не было никакого опыта в реальном бизнесе»
Со здания администрации президента Молдавии флаг Евросоюза сняли 26 декабря 2016 года. До этого он долго там висел рядом с молдавским государственным флагом
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Сетевой Казахстан. 2 февраля 2017г.
2 февpаля 2017 11:30 Видео
Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», о кредитных шоперах, идентификационном фроде и просрочке первых платежей
Казахстанцы ждут понижения курса тенге, чтобы наконец расстаться с долларом. Они пожинают сполна все валютные риски
Нарратив национального единства и межнационального согласия - это прекрасно. Но оптимистические фанфары зачастую лишь затушевывают реальные факты напряженности, которые могут иметь место и имеют место в обществе
Сетевые СМИ о преемниках президента
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1 февpаля 2017 15:30 Видео
Не пресекать провокацию - преступно!
Сетевой Казахстан. 1 февраля 2017г.
С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе
Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав
Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию
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31 янваpя 2017 16:00 Видео
Даже слабый хакер может отключить весь Казнет и опубликовать «новость» от имени министерства
Заметное укрепление национальной валюты Казахстана в последние время по мере роста нефтяных цен и усиления позиций российского рубля уже в феврале имеет все шансы смениться противоположной тенденцией
Сетевой Казахстан. 31 января 2017г.
31 янваpя 2017 12:00 Видео
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о том, что права человека должны определять содержание законов Казахстана
31 янваpя 2017 10:30 Видео
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, не потеряем ли мы деньги на космосе
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»
Если муж ударит жену, будет ли это означать совершение преступления? Такой вопрос более не требует обсуждения во многих странах, но не в России
135 лет назад родился последний великий президент Америки, учитель Кеннеди, Трампа, Путина и Назарбаева
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"Декрет о тунеядцах", обязывающий неработающих жителей Беларуси уплачивать специальный налог государству, вступил в активное действие
Сетевой Казахстан. 30 января 2017г.
30 янваpя 2017 11:30 Видео
Выпуск 60. Военный ландшафт в Сирии упрощается, а политическая система Киргизии еще больше усложняется. Смена ориентации Таджикистана продолжается в прежней динамике
Обзор спортивных событий за минувшую неделю
В стране не существует какого-то конкретного плана по транзиту власти, хотя некоторые представители казахской элиты уже затевают маневрирование с целью стать преемником лидера. По словам источников, именно поэтому передача определенных полномочий президента в ведение парламента соответствует интересам Назарбаева
Сетевые СМИ о перераспределении полномочий власти в стране
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27 янваpя 2017 15:00 Видео
Чьи интересы будет защищать обновлённая Конституция?
27 янваpя 2017 13:00 Жизнь
«…церемонии погребения у них нет, своих усопших соплеменников вываривают и употребляют в пищу (мясо же!). Этой участи избегают вдовы, чьих мужей, по сути, травят они сами»
Сетевой Казахстан. 27 января 2017г.
Если российский рубль против доллара «потяжелел», по меньшей мере, на 30% за прошлый год, то курс казахстанского тенге по отношению к американской валюте за тот же срок поднялся всего на 2%. Получается, что, несмотря на резкий рост цен на нефть и стабилизацию ситуации внутри страны, реального укрепления тенге не произошло
27 янваpя 2017 10:00 Видео
Куда и как утекают пенсионные деньги?
Солист государственного ансамбля «Гульдер» Ержан Нургалиев большую часть своего времени проводит в заграничных турне – его творческая жизнь в Казахстане, мягко говоря, невыразительная. В родной стране он почти не востребован
Прибалтийские государства уносит на периферию международных торговых и политических процессов
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Почему падают ПРОТОНы.ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Прочитайте сами и Рогозину покажите