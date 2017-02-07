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7 февpаля 2017 06:30 / Народная рубрика
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Народные новости. 7 февраля 2017 г.

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Тэги: новости слухи, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 08:25  https://www.facebook.com/valerijivanovic.volkov/posts/134281
(www.facebook.com/valerijivanovic. volkov/posts/1342810755792346)

Почему падают ПРОТОНы.ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. Прочитайте сами и Рогозину покажите
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 09:38  Провал туалетной дипломатии
Тимошенко пришлось ждать Трампа у туалета ради "короткой неформальной встречи"

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была вынуждена дожидаться президента США Дональда Трампа возле туалета в Вашингтоне, чтобы провести с ним короткую встречу, передает BBC Украина.

Встреча состоялась 2 февраля. Источники уточнили, что Тимошенко ждала Трампа во время молитвенного завтрака.

"Она ждала его во время молитвенного завтрака возле туалета, затем их провели в небольшой офис", - рассказал собеседник журналистов.

Информацию отказались комментировать как в пресс-службе Тимошенко, так и в администрации президента Украины, однако факт разговора политика с Трампом подтвердили в Белом доме.

"Президент и бывший премьер имели короткую неформальную встречу и сделали фото на приеме перед молитвенным завтраком", - говорится в сообщении.

В то же время Белый дом подчеркнул, что по факту разговора Тимошенко не могла получить никаких официальных гарантий, поскольку не является для Трампа коллегой по переговорам.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 09:58  Это теперь так называется?
Провал туалетной дипломатии
----------------------------------

Наверное, на зоне сказали бы намного проще - "твоё место у пара......"

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В долларовом капкане. Выйти из долларовых депозитов теперь можно только с потерями
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Северными территориями Казахстана грезит не только Шперов
Не пресекать провокацию - преступно!


«Если Нурсултан Назарбаев полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны». «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?». «Астана: 50 оттенков смога»
Сетевой Казахстан. 1 февраля 2017г.


«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу
С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе


Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов
Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав


Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»
Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию


1 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 1 февраля 2017 г.
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31 янваpя 2017 16:00Видео
Хакеры шалят на сайтах госорганов, но чиновники беспечны
Даже слабый хакер может отключить весь Казнет и опубликовать «новость» от имени министерства


Будет ли опасной для тенге валютная инициатива российского минфина?
Заметное укрепление национальной валюты Казахстана в последние время по мере роста нефтяных цен и усиления позиций российского рубля уже в феврале имеет все шансы смениться противоположной тенденцией


«Маховик уже запущен. И в рамках этой борьбы за престолонаследие мы еще увидим немало «разоблачений» в ближайшее время». «Кто и почему наезжает на Данияра Акишева?». «Потемкинская наука Казахстана и надежды правительства»
Сетевой Казахстан. 31 января 2017г.


Что чиновнику хорошо, то человеку смерть
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о том, что права человека должны определять содержание законов Казахстана


Россия – менее 1% мирового коммерческого космоса. Казахстан – в зоне арифметической погрешности
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, не потеряем ли мы деньги на космосе


31 янваpя 2017 09:30День за днем
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»


Почему Россия собирается декриминализировать битье жен?
Если муж ударит жену, будет ли это означать совершение преступления? Такой вопрос более не требует обсуждения во многих странах, но не в России


Четыре срока гениального лицемера Франклина Делано Рузвельта
135 лет назад родился последний великий президент Америки, учитель Кеннеди, Трампа, Путина и Назарбаева


31 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 31 января 2017 г.
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В Беларуси насчитали почти полмиллиона \
"Декрет о тунеядцах", обязывающий неработающих жителей Беларуси уплачивать специальный налог государству, вступил в активное действие


«Дискуссии о политичеcкой реформе продолжаются». «Политолог назвал имена вероятных преемников президента». «Те, кто не хочет перемен, обращаются к тем, кто не может их провести». «Не доводите граждан до самосуда!». «Бизнес по-казахски»
Сетевой Казахстан. 30 января 2017г.


Управляемый хаос стремительно распространяется по Востоку
Выпуск 60. Военный ландшафт в Сирии упрощается, а политическая система Киргизии еще больше усложняется. Смена ориентации Таджикистана продолжается в прежней динамике


Казахстан – главный претендент на 1-е место в медальном зачете Универсиады, мода на болгарских тренеров в отечественном футболе, «Барыс» на финишной прямой и успех наших девушек на юниорском ЧМ по шорт-треку
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В самом ли деле в Казахстане затеваются настоящие политические реформы?
В стране не существует какого-то конкретного плана по транзиту власти, хотя некоторые представители казахской элиты уже затевают маневрирование с целью стать преемником лидера. По словам источников, именно поэтому передача определенных полномочий президента в ведение парламента соответствует интересам Назарбаева


«В результате окончательно закрепляется принцип \
Сетевые СМИ о перераспределении полномочий власти в стране


30 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 30 января 2017 г.
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27 янваpя 2017 15:00Видео
Пётр Своик: с Конституцией ничего не произойдёт, а казахстанские банки опять впереди
Чьи интересы будет защищать обновлённая Конституция?


27 янваpя 2017 13:00Жизнь
Эфиопия: Вне времени, часть 3. Жизнь племен за пять дней
«…церемонии погребения у них нет, своих усопших соплеменников вываривают и употребляют в пищу (мясо же!). Этой участи избегают вдовы, чьих мужей, по сути, травят они сами»


«Мы отринули социализм, но и капитализм в его удобоваримом формате так и не построили». «Казахстанское телевидение: когда контент превращается в жвачку». «Нам не избежать обязательности процедуры регистрации в социальных сетях»
Сетевой Казахстан. 27 января 2017г.


Стремительное восхождение рубля тестирует аппетит инвесторов в отношении российского рынка
Если российский рубль против доллара «потяжелел», по меньшей мере, на 30% за прошлый год, то курс казахстанского тенге по отношению к американской валюте за тот же срок поднялся всего на 2%. Получается, что, несмотря на резкий рост цен на нефть и стабилизацию ситуации внутри страны, реального укрепления тенге не произошло


27 янваpя 2017 10:00Видео
Айдар Алибаев: предложение депутатов по пенсионным фондам несостоятельно
Куда и как утекают пенсионные деньги?


«Золотой голос» Казахстана за рубежом звучит чаще, чем дома
Солист государственного ансамбля «Гульдер» Ержан Нургалиев большую часть своего времени проводит в заграничных турне – его творческая жизнь в Казахстане, мягко говоря, невыразительная. В родной стране он почти не востребован


Война Миров. Великий литовский забор и «Искандеры»
Прибалтийские государства уносит на периферию международных торговых и политических процессов


27 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 27 января 2017 г.
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