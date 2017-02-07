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7 февpаля 2017 07:00 / Интервью
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Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками: иначе, как провокацией, я выступление депутата Шперова не могу назвать

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Леонид Калашников

- Леонид Иванович, выступление российского депутата Шперова на «круглом столе» в Госдуме вызвало бурную реакцию в Казахстане. Слова о том, что некоторые территории РК «это наши земли», и мы должны вести политику, чтобы «эти земли вернулись», что «это будет в ближайшее время» - взволновали многих людей. Я и сам с середины 90-х не припомню, чтобы депутат российской Госдумы говорил такие вещи. Последним был Жириновский.

- В том-то и проблема Шперова, что он «жириновец». Он же действительно заявил, что чуть ли не земли казахстанские надо в Россию передавать?

- Да не «чуть ли». А что надо передавать и скоро будем передавать.

- Понятно. Я скажу вам честно. Я вот приехал из Киргизии сегодня... Я на месте казахов и русских, живущих в Казахстане, был бы не просто взволнован, но и ошарашен этой провокацией. Иначе как провокацией я это не могу назвать. Понимаете, есть всегда какие-то люди, которые могут любую проблему, даже самую маленькую, превратить в кричащую катастрофу. Шперов член нашего комитета. И никогда, насколько мне известно, не занимался проблемами Казахстана. Сам он выходец из Крыма. Вроде бы и парень, так… Не скажу, чтобы он отличался когда-либо такого рода авантюрами. Но я, как председатель комитета, должен абсолютно полностью дезавауировать его выступление с точки зрения принадлежности к какой-то официальной или даже неофициальной структуре. Тем более, позиция Шперова ни к коей мере не отражает позицию комитета по делам СНГ. А личная его позиция остаётся личной позицией. Этой личной позицией весьма отличаются и Жириновский и члены его партии. Но что можно здесь поделать? К сожалению это так. Я не собираюсь эту позицию каким-то образом не только подхваливать, но категорически её осуждаю и не боюсь это сказать.

- Как считаете, может эта позиция отражает какие-то глубинные процессы, которые идут в определённых российских кругах и сферах?

- Нет. Это тоже вы должны знать прекрасно. Все понимают, что казахстанско-российские отношения по-настоящему добрососедские. Есть отдельные эксперты и политики, которые хотели бы сказать, что вот мы там что-то воссоздадим, вернём к истокам ещё Российской империи, но это не отражает никаких глубинных процессов. Даже не то, что глубинных. Это не отражает никаких процессов. Это действия отдельных популистов, которые хотели бы привлечь внимание не к проблеме, а к себе лично.

- В России, наверно, в самом деле это выступление восприняли как болтовню, самопиар, как политическое интриганство, желание напомнить о себе. В Казахстане – совершенно иначе. В первую очередь такой «защитник русских» вредит самим казахстанским русским. Даёт основания местным националистам ещё раз их назвать пятой колонной. Понимают ли это руководители российской Госдумы? Будут ли какие-то последствия для Шперова? Какое-то заседание комиссии по этике, выговоры, порицания?

- Он это высказал на «круглом столе», который был организован в связи с рождественскими чтениями. Я с ним обязательно проведу беседу. Я его ещё не видел, у нас сессия начнётся с понедельника (интервью с Л.И.Калашниковым состоялось в четверг 2 февраля – ред.). Как председатель комитета я обязан объяснить Шперову всю пагубность таких его заявлений. Он может считать что угодно, может считать, что Россия до Индийского океана, в котором его партийный шеф собирался сапоги мыть, и заявлять они об этом могут где угодно, но это не позиция России, не позиция комитета по делам СНГ, не позиция парламента. И хотя я член совсем другой партии, не руководящей и направляющей, но я придерживаюсь того мнения, что свои личные пристрастия ты можешь обсуждать на кухне, а не будоражить дружеские отношения между Казахстаном и Россией.

- Как думаете, Жириновский знал, что член его партии готовится сделать вот такое историческое заявление? Или всё получилось спонтанно?

- Думаю, что спонтанно. Насколько мне известно, Шперов не был даже заявлен на этом «круглом столе» и попросил буквально одну минуту в конце для выступления. И вот взял и выпалил. Но у нас демократия. Это обратная сторона демократии, что не закроешь никому рот. И он может говорить что угодно. На этом «круглом столе» говорилось много неприятных, в том числе, слов о соотечественниках в разных странах мира, насколько мне известно, но при этом сейчас в России не принято закрывать проблему, ограничивая доступ к микрофону даже на центральном телевидении, и поэтому время от времени встречаются вот такие вещи. Хорошо, что это произошло вот на таком узком «круглом столе», где уже оставалось человек пятнадцать-двадцать, а не на каком-то из центральных телеканалов. Но в любом случае плохо, что это вредит нашим отношениям.

Мы недавно с удовольствием организовали первый визит в Казахстан нашего председателя парламента Вячеслава Викторовича Володина. Это был вообще его первый зарубежный визит в новой должности. Знаковый визит – куда ты едешь в первую очередь, в какую страну. И я горжусь тем, что был одним из инициаторов визита в Казахстан. Володин тоже к этому отнёсся очень внимательно и разумно. Его встречи на самом высоком уровне способствовали тому, чтобы нашим отношениям с Казахстаном был придан новый импульс и понимание, что это одна из центральных стран, с которыми мы в первую очередь выстраиваем отношения.

Кстати говоря. Во время этого визита тоже обсуждались некоторые противоречия, касающиеся, например, медицинского обслуживания российских граждан, имеющих вид на жительство в Казахстане и постоянно проживающих в РК. Это вопрос, который требует решения. И мы прямо об этом говорим. Наш председатель Госдумы говорил об этом с Нигматулиным, председателем казахстанского Мажилиса. Мы в России решили эту проблему для казахстанских граждан, проживающих в РФ. Думаю, решится и «зеркальная» проблема для россиян в Казахстане. Это так и делается. Проблемы снимаются законодательными мерами, поправками, в рабочем режиме. А кричать, орать, что наших бьют и мы сейчас тут всё заберём – самое последнее дело. Ни к чему хорошему не приведёт, кроме того, что мы разрушим отношения с нашими добрыми соседями. Нет, я не думаю, что Жириновский знал. Это, скорее всего, личная позиция Шперова. Но когда ты начинаешь вмешиваться во внутрипартийные отношения… Это не мой метод. Я не собираюсь даже говорить с Жириновским, что-то спрашивать… Там, одобряет он, не одобряет. Мне достаточно, как председателю комитета, что я отношусь к этому крайне отрицательно. Знаю, что и позиция председателя Думы такая же.

- Если я правильно понял, вы предлагаете и казахстанцам не обращать на такие вещи внимания. Собака лает, ветер носит.

- Я предлагаю казахстанцам не обращать внимания на радикальный спектр, который кроме вышеупомянутого депутата может быть представлен ещё какими-то другими людьми. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы поправить моего коллегу, но ещё раз предлагаю не обращать внимания на такого рода инциденты. Чем больше мы придаём им значения, чем больше об этом говорят, тем хуже для наших взаимоотношений. Может быть, на это и рассчитывают такие люди.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: леонид калашников, госдума, казахстан северные територии, шперов

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 08:26  
заврались
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 08:29  
Шперов говорит, что думает Жириновский а тот , что советует ему говорить Путин а с ВВП сам Бог И так далее как говориться шесть рукопожатий
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 08:41  
Этот обманный маневр наши и заказали ,чтобы отвлечь от внимание народа от начавшегося поглощения казахов китайцами
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 08:46  
Этот обманный маневр наши и заказали ,чтобы отвлечь от внимание народа от начавшегося поглощения казахов китайцами

===========

похождения баянки и вайнасбабскими платками с этой серии?
5
Я так думаю
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 09:05  
Как-то Жирик заявил, что Кавказ надо обнести колючей проволокой. Создать, так сказать резервацию. После этого Путин вызвал его на ковер. Жирик при этом выглядел как трусливый школьник и про Кавказ больше не упоминает всуе. А вот поливать грязью Казахстан никто ему не запрещает. Значит, есть санкция?
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Вт Фев 07, 2017 09:46  
Жирика не Путин тормознул, а чеченцы доходчиво объяснили, что он не прав и что с ним будет если он не заткнется.

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ШАЦКИХ Виктор

ШАЦКИХ Виктор

 


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5 февpаля 2017 20:40
Ел билеудің тәсілін өзгертудің астарында не бар?
Ақжолтай
  Ел билеудің тәсілін өзгертудің астарында не...

5 февpаля 2017 11:30
Сирия. Выжившие
dailynews
Для многих солдат сирийской армии война уже...

5 февpаля 2017 10:40
Одно небо, одно солнце, один бог
Алмаз Браев
В патернальном мире есть только одно солнце, оно от...

4 февpаля 2017 23:35
Митька Ахметов в отпуске
Zhomart77
Г олый русский турист с отверткой и ножом...

4 февpаля 2017 17:25
Кто есть ху?
azatal
yandex.kz/video/search


Болонский процесс усилил деградацию образования
В казахстанских реалиях любая инновация работает в пользу дегенерации


7 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 февраля 2017 г.
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Загрузка...
«Назарбаев о «пятой колонне». «Бакытжан Сагинтаев: Министры должны думать самостоятельно». «Стратегически Тасмагамбетов только выигрывает от своего нового назначения». «Абаеведы из Рожакниги»
Сетевой Казахстан. 6 февраля 2017г.


Пётр Своик: реагировать надо не на заявления российских политиков, а на наши казахские и евразийские реалии
Зачем нам Шперов, когда есть Жириновский?


Казахстан – пока 2-й в медальном зачете Универсиады, сенсации от теннисистки Юлии Путинцевой, худший результат сборной Казахстана по бенди в 21-м веке и старт «Астана Арланс» в новом сезоне Всемирной сери бокса
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Казахский лидер понижает в должности союзника, рассматривавшегося в качестве кандидата в преемники
«В казахской политике быть послом – это, скорее, ссылка, а не продвижение по службе», - сказал Амиржан Косанов, оппозиционный политик


В защиту Нацбанка
Сетевые СМИ о том кто и почему «наезжает» на Данияра Акишева?


6 февpаля 2017 06:35Народная рубрика
Народные новости. 6 февраля 2017 г.
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3 февpаля 2017 16:00Видео
Пётр Своик: прежняя модель роста исчерпана, новой пока нет
Почему послание президента начинается словами «накануне новой эпохи»?


3 февpаля 2017 14:00Видео
Политические клоуны не безопасны
Досым Сатпаев о философии «собирания земель» и заявлениях от представителей ЛДПР, угрожающих суверенитету Казахстана


3 февpаля 2017 12:00День за днем
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.
«Государственная служба живет во многом за счет увеличения административной ренты. Под этим термином красиво вуалируется коррупция». «Что такое общественные настроения, или «такси-социология» в Казахстане»
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.


BusinessKorea: Корейский банк Kookmin начинает переговоры о продаже казахстанского банка «ЦентрКредит»
Представитель банка Kookmin сказал: «Даже после продажи пакета акций в БЦК, мы будем продолжать оказание финансовых услуг, включая транзакции с иностранной валютой, корейским клиентам через наше нынешнее корейское бюро. Мы также будем поддерживать партнерские отношения с БЦК в секторах информационных технологий (ИТ) и автомобильного бизнеса»


Бахт Ниязов: «Я, стопроцентный игрок частного сектора, вообще не приемлю никакого госкапитализма». Часть 1
«С точки зрения элементарной логики мне непонятно, почему квази-государственный госуправленец должен считаться таким суперменеджером и экспертом, если у него не было никакого опыта в реальном бизнесе»


Война Миров. Экономические и геополитические реалии через 9 лет заставили Кишинев развернуться в сторону России
Со здания администрации президента Молдавии флаг Евросоюза сняли 26 декабря 2016 года. До этого он долго там висел рядом с молдавским государственным флагом


3 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 3 февраля 2017 г.
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«Новый документ – это попытка приучить кабмин мыслить самостоятельно». «Рано еще доверять правительству утверждение госпрограмм, пусть сначала исполнять научится». «В казахский язык ввели 18 тысяч новых слов»
Сетевой Казахстан. 2 февраля 2017г.


Кредитное мошенничество и противостояние ему – битва интеллектов и технологий
Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», о кредитных шоперах, идентификационном фроде и просрочке первых платежей


В долларовом капкане. Выйти из долларовых депозитов теперь можно только с потерями
Казахстанцы ждут понижения курса тенге, чтобы наконец расстаться с долларом. Они пожинают сполна все валютные риски


Республике Казахстан и ее соседям по Центральной Азии нравится акцентировать внимание на межнациональной гармонии
Нарратив национального единства и межнационального согласия - это прекрасно. Но оптимистические фанфары зачастую лишь затушевывают реальные факты напряженности, которые могут иметь место и имеют место в обществе


«Я скажу так: всех кандидатов, которые могли бы стать вторым президентом Казахстана — мы знаем очень хорошо. Это люди, которые сформировались на наших глазах»
Сетевые СМИ о преемниках президента


2 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 2 февраля 2017 г.
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1 февpаля 2017 15:30Видео
Северными территориями Казахстана грезит не только Шперов
Не пресекать провокацию - преступно!


«Если Нурсултан Назарбаев полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны». «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?». «Астана: 50 оттенков смога»
Сетевой Казахстан. 1 февраля 2017г.


«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу
С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе


Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов
Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав


Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»
Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию


1 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 1 февраля 2017 г.
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31 янваpя 2017 16:00Видео
Хакеры шалят на сайтах госорганов, но чиновники беспечны
Даже слабый хакер может отключить весь Казнет и опубликовать «новость» от имени министерства


Будет ли опасной для тенге валютная инициатива российского минфина?
Заметное укрепление национальной валюты Казахстана в последние время по мере роста нефтяных цен и усиления позиций российского рубля уже в феврале имеет все шансы смениться противоположной тенденцией


«Маховик уже запущен. И в рамках этой борьбы за престолонаследие мы еще увидим немало «разоблачений» в ближайшее время». «Кто и почему наезжает на Данияра Акишева?». «Потемкинская наука Казахстана и надежды правительства»
Сетевой Казахстан. 31 января 2017г.


Что чиновнику хорошо, то человеку смерть
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о том, что права человека должны определять содержание законов Казахстана


Россия – менее 1% мирового коммерческого космоса. Казахстан – в зоне арифметической погрешности
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, не потеряем ли мы деньги на космосе


31 янваpя 2017 09:30День за днем
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»


Почему Россия собирается декриминализировать битье жен?
Если муж ударит жену, будет ли это означать совершение преступления? Такой вопрос более не требует обсуждения во многих странах, но не в России


Четыре срока гениального лицемера Франклина Делано Рузвельта
135 лет назад родился последний великий президент Америки, учитель Кеннеди, Трампа, Путина и Назарбаева


31 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 31 января 2017 г.
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В Беларуси насчитали почти полмиллиона \
"Декрет о тунеядцах", обязывающий неработающих жителей Беларуси уплачивать специальный налог государству, вступил в активное действие


«Дискуссии о политичеcкой реформе продолжаются». «Политолог назвал имена вероятных преемников президента». «Те, кто не хочет перемен, обращаются к тем, кто не может их провести». «Не доводите граждан до самосуда!». «Бизнес по-казахски»
Сетевой Казахстан. 30 января 2017г.


Управляемый хаос стремительно распространяется по Востоку
Выпуск 60. Военный ландшафт в Сирии упрощается, а политическая система Киргизии еще больше усложняется. Смена ориентации Таджикистана продолжается в прежней динамике


Казахстан – главный претендент на 1-е место в медальном зачете Универсиады, мода на болгарских тренеров в отечественном футболе, «Барыс» на финишной прямой и успех наших девушек на юниорском ЧМ по шорт-треку
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В самом ли деле в Казахстане затеваются настоящие политические реформы?
В стране не существует какого-то конкретного плана по транзиту власти, хотя некоторые представители казахской элиты уже затевают маневрирование с целью стать преемником лидера. По словам источников, именно поэтому передача определенных полномочий президента в ведение парламента соответствует интересам Назарбаева


«В результате окончательно закрепляется принцип \
Сетевые СМИ о перераспределении полномочий власти в стране


30 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 30 января 2017 г.
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27 янваpя 2017 15:00Видео
Пётр Своик: с Конституцией ничего не произойдёт, а казахстанские банки опять впереди
Чьи интересы будет защищать обновлённая Конституция?


27 янваpя 2017 13:00Жизнь
Эфиопия: Вне времени, часть 3. Жизнь племен за пять дней
«…церемонии погребения у них нет, своих усопших соплеменников вываривают и употребляют в пищу (мясо же!). Этой участи избегают вдовы, чьих мужей, по сути, травят они сами»


«Мы отринули социализм, но и капитализм в его удобоваримом формате так и не построили». «Казахстанское телевидение: когда контент превращается в жвачку». «Нам не избежать обязательности процедуры регистрации в социальных сетях»
Сетевой Казахстан. 27 января 2017г.


Стремительное восхождение рубля тестирует аппетит инвесторов в отношении российского рынка
Если российский рубль против доллара «потяжелел», по меньшей мере, на 30% за прошлый год, то курс казахстанского тенге по отношению к американской валюте за тот же срок поднялся всего на 2%. Получается, что, несмотря на резкий рост цен на нефть и стабилизацию ситуации внутри страны, реального укрепления тенге не произошло


27 янваpя 2017 10:00Видео
Айдар Алибаев: предложение депутатов по пенсионным фондам несостоятельно
Куда и как утекают пенсионные деньги?


«Золотой голос» Казахстана за рубежом звучит чаще, чем дома
Солист государственного ансамбля «Гульдер» Ержан Нургалиев большую часть своего времени проводит в заграничных турне – его творческая жизнь в Казахстане, мягко говоря, невыразительная. В родной стране он почти не востребован


Война Миров. Великий литовский забор и «Искандеры»
Прибалтийские государства уносит на периферию международных торговых и политических процессов


27 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 27 января 2017 г.
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