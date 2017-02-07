Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками: иначе, как провокацией, я выступление депутата Шперова не могу назвать

- Леонид Иванович, выступление российского депутата Шперова на «круглом столе» в Госдуме вызвало бурную реакцию в Казахстане. Слова о том, что некоторые территории РК «это наши земли», и мы должны вести политику, чтобы «эти земли вернулись», что «это будет в ближайшее время» - взволновали многих людей. Я и сам с середины 90-х не припомню, чтобы депутат российской Госдумы говорил такие вещи. Последним был Жириновский.

- В том-то и проблема Шперова, что он «жириновец». Он же действительно заявил, что чуть ли не земли казахстанские надо в Россию передавать?

- Да не «чуть ли». А что надо передавать и скоро будем передавать.

- Понятно. Я скажу вам честно. Я вот приехал из Киргизии сегодня... Я на месте казахов и русских, живущих в Казахстане, был бы не просто взволнован, но и ошарашен этой провокацией. Иначе как провокацией я это не могу назвать. Понимаете, есть всегда какие-то люди, которые могут любую проблему, даже самую маленькую, превратить в кричащую катастрофу. Шперов член нашего комитета. И никогда, насколько мне известно, не занимался проблемами Казахстана. Сам он выходец из Крыма. Вроде бы и парень, так… Не скажу, чтобы он отличался когда-либо такого рода авантюрами. Но я, как председатель комитета, должен абсолютно полностью дезавауировать его выступление с точки зрения принадлежности к какой-то официальной или даже неофициальной структуре. Тем более, позиция Шперова ни к коей мере не отражает позицию комитета по делам СНГ. А личная его позиция остаётся личной позицией. Этой личной позицией весьма отличаются и Жириновский и члены его партии. Но что можно здесь поделать? К сожалению это так. Я не собираюсь эту позицию каким-то образом не только подхваливать, но категорически её осуждаю и не боюсь это сказать.

- Как считаете, может эта позиция отражает какие-то глубинные процессы, которые идут в определённых российских кругах и сферах?

- Нет. Это тоже вы должны знать прекрасно. Все понимают, что казахстанско-российские отношения по-настоящему добрососедские. Есть отдельные эксперты и политики, которые хотели бы сказать, что вот мы там что-то воссоздадим, вернём к истокам ещё Российской империи, но это не отражает никаких глубинных процессов. Даже не то, что глубинных. Это не отражает никаких процессов. Это действия отдельных популистов, которые хотели бы привлечь внимание не к проблеме, а к себе лично.

- В России, наверно, в самом деле это выступление восприняли как болтовню, самопиар, как политическое интриганство, желание напомнить о себе. В Казахстане – совершенно иначе. В первую очередь такой «защитник русских» вредит самим казахстанским русским. Даёт основания местным националистам ещё раз их назвать пятой колонной. Понимают ли это руководители российской Госдумы? Будут ли какие-то последствия для Шперова? Какое-то заседание комиссии по этике, выговоры, порицания?

- Он это высказал на «круглом столе», который был организован в связи с рождественскими чтениями. Я с ним обязательно проведу беседу. Я его ещё не видел, у нас сессия начнётся с понедельника (интервью с Л.И.Калашниковым состоялось в четверг 2 февраля – ред.). Как председатель комитета я обязан объяснить Шперову всю пагубность таких его заявлений. Он может считать что угодно, может считать, что Россия до Индийского океана, в котором его партийный шеф собирался сапоги мыть, и заявлять они об этом могут где угодно, но это не позиция России, не позиция комитета по делам СНГ, не позиция парламента. И хотя я член совсем другой партии, не руководящей и направляющей, но я придерживаюсь того мнения, что свои личные пристрастия ты можешь обсуждать на кухне, а не будоражить дружеские отношения между Казахстаном и Россией.

- Как думаете, Жириновский знал, что член его партии готовится сделать вот такое историческое заявление? Или всё получилось спонтанно?

- Думаю, что спонтанно. Насколько мне известно, Шперов не был даже заявлен на этом «круглом столе» и попросил буквально одну минуту в конце для выступления. И вот взял и выпалил. Но у нас демократия. Это обратная сторона демократии, что не закроешь никому рот. И он может говорить что угодно. На этом «круглом столе» говорилось много неприятных, в том числе, слов о соотечественниках в разных странах мира, насколько мне известно, но при этом сейчас в России не принято закрывать проблему, ограничивая доступ к микрофону даже на центральном телевидении, и поэтому время от времени встречаются вот такие вещи. Хорошо, что это произошло вот на таком узком «круглом столе», где уже оставалось человек пятнадцать-двадцать, а не на каком-то из центральных телеканалов. Но в любом случае плохо, что это вредит нашим отношениям.

Мы недавно с удовольствием организовали первый визит в Казахстан нашего председателя парламента Вячеслава Викторовича Володина. Это был вообще его первый зарубежный визит в новой должности. Знаковый визит – куда ты едешь в первую очередь, в какую страну. И я горжусь тем, что был одним из инициаторов визита в Казахстан. Володин тоже к этому отнёсся очень внимательно и разумно. Его встречи на самом высоком уровне способствовали тому, чтобы нашим отношениям с Казахстаном был придан новый импульс и понимание, что это одна из центральных стран, с которыми мы в первую очередь выстраиваем отношения.

Кстати говоря. Во время этого визита тоже обсуждались некоторые противоречия, касающиеся, например, медицинского обслуживания российских граждан, имеющих вид на жительство в Казахстане и постоянно проживающих в РК. Это вопрос, который требует решения. И мы прямо об этом говорим. Наш председатель Госдумы говорил об этом с Нигматулиным, председателем казахстанского Мажилиса. Мы в России решили эту проблему для казахстанских граждан, проживающих в РФ. Думаю, решится и «зеркальная» проблема для россиян в Казахстане. Это так и делается. Проблемы снимаются законодательными мерами, поправками, в рабочем режиме. А кричать, орать, что наших бьют и мы сейчас тут всё заберём – самое последнее дело. Ни к чему хорошему не приведёт, кроме того, что мы разрушим отношения с нашими добрыми соседями. Нет, я не думаю, что Жириновский знал. Это, скорее всего, личная позиция Шперова. Но когда ты начинаешь вмешиваться во внутрипартийные отношения… Это не мой метод. Я не собираюсь даже говорить с Жириновским, что-то спрашивать… Там, одобряет он, не одобряет. Мне достаточно, как председателю комитета, что я отношусь к этому крайне отрицательно. Знаю, что и позиция председателя Думы такая же.

- Если я правильно понял, вы предлагаете и казахстанцам не обращать на такие вещи внимания. Собака лает, ветер носит.

- Я предлагаю казахстанцам не обращать внимания на радикальный спектр, который кроме вышеупомянутого депутата может быть представлен ещё какими-то другими людьми. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы поправить моего коллегу, но ещё раз предлагаю не обращать внимания на такого рода инциденты. Чем больше мы придаём им значения, чем больше об этом говорят, тем хуже для наших взаимоотношений. Может быть, на это и рассчитывают такие люди.

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