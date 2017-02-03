Болонский процесс усилил деградацию образования

Общеобразовательная школа – это не тюрьма, и даже не армия, через нее проходят все. С высшим образованием вроде не все так неизбежно, однако на массу трудовых вакансий без соответствующей галочки в графе о грамотности не попасть в принципе. А там тоже все больше неразберихи и абсурда. К экспериментам в системе образования все давно привыкли и считают их чем-то неизбежным, вроде захода Солнца или победы «Нур Отан» на парламентских выборах. Но вред вреду рознь. Самый большой объем негатива высшая школа Казахстана получила под лозунгами присоединения к Болонскому процессу.

Болонский процесс стал одним из результатов бурного всплеска европейской интеграции в 90-ые годы прошлого века. 19 июня 1999 года министры образования из 29 стран подписали Болонскую декларацию. В ней была продекларирована идея создания единого европейского пространства высшего образования. Своего рода огромный простор для образовательного кочевничества студентов и преподавателей. Идея взвешивания полученных знаний через «кредиты» (по трудоемкости) и преподавательского стажа, спору нет, захватывающая, но очень уж демагогическая.

Целью повышения мобильности студентов и преподавателей, стандартизации академических степеней заявлялась ориентация на рынок труда, чтобы работодатель получал подходящего ему специалиста с универсальными критериями оценок. Кстати, понятие «дипломированный специалист» Болонский процесс уничтожает, вместо этого предлагая «бакалавр», «магистр» и «доктор философии». Но вот именно проблемы на рынке труда уже семь лет как заставили ту же Италию отказаться от юристов и медиков по модели 4 года бакалавриат и 2 года магистратура. Чисто потому, что подготовить профессионалов в таких условиях невозможно и выпускники по болонской модели не находили себе работу в указанных нишах труда.

Высшая школа Казахстана исторически происходит из советской модели высшего образования, а та перекликается в принципиальных моментах с академической традицией Российской империи. Считается, что советская система высшего образования утратила лидерство в начале 80-ых годов прошлого века из-за того, что на Западе стали массово применять персональные компьютеры. Однако с распадом Советского Союза Казахстан пошел не по пути улучшения материально-технической базы, а занялся кардинальной перестройкой всей системы высшей школы.

В марте 2010 года Казахстан официально присоединился к Болонскому процессу, дабы его дипломы о высшем образовании признавались в Европе, а выпускники могли трудоустраиваться в странах Болонского процесса. Уже можно подводить определенные итоги. Старая система подготовки повсеместно разрушена, а новая копирует европейские стандарты сугубо схематически, по форме, но не по сути. Например, количество часов (кредитов) по фундаментальным и базовым академическим дисциплинам сокращено везде и повсеместно – упор перенесен на прикладные предметы. Однако право выбора студентов что именно и у кого изучать не реализуется, фактически оставаясь в добровольно-принудительном формате (то есть предлагаемые спецкурсы и прочее на словах выдаются за добровольные, а реально являются обязательными и никакого выбора нет).

Теперь вся умная молодежь, имеющая для этого материальные ресурсы, обучается за пределами Казахстана. Здесь остаются только те, кто не может себе позволить учебу за границей по финансовым причинам. Академическая мобильность, позволяющая студентам обучаться в высших учебных заведениях Евросоюза, России, Турции заставляет воочию убедиться в некачественности отечественного образования. Поработавшие по обмену в европейских вузах преподаватели тоже возвращаются в шоке. Ведь дома на них висят огромные объемы неоплачиваемого труда, плюс та разнообразная нагрузка, которая не имеет никакого отношения к учебному процессу.

В Казахстане вообще масса полезных зарубежных вещей приносится на местную почву с выхолащиванием и мутированием от взятых образцов до неузнаваемости, вот и Болонский процесс не стал исключением.

Надо оговориться, что даже США не смогли подстроиться под болонские стандарты для конвергенции двух образовательных систем. У американцев применяется более гибкая и сложная система учета учебной нагрузки, для которой кредитный подход оказался очень примитивным и после двух лет попыток их совместить от идеи отказались. К тому же Оксфорд, Сорбонна, Лейденский университет и другие именитые вузы в Болонском процессе не участвуют. В итоге получается двухуровневая система, где с одной стороны элитарные гранды с реальным образованием, а с другой стороны массовое высшее образование, в котором «направление» есть, а «специальности» нет. Фактически это ПТУ с вывеской «вуз», счет которых идет на тысячи, с той разницей, что вместо нормальной рабочей профессии выдается суррогат высшего образования. То есть дисфункция идет даже на уровне профподготовки, тогда как образование – это куда более высокая и сложная сущность.

Даже при стандартном болонском подходе теряется единство образования как такового (когда студент набирает балы на узкоспециализированных курсах, при этом не имея общего представления о предмете), а уж в Казахстане данное явление приобретает выпуклые формы. Чем-то похожа ситуация в России, но там оказались более живучие академические традиции и образовательные бренды, которые существенно затормозили введение болонских норм.

Кандидат филологических наук Илья Роготнев из пермского отделения РВС (Родительское всероссийское сопротивление) отмечает: «Бакалавр без специальности (нахватавший кредитов из разных областей знания) – это уже реальность. Принятые недавно стандарты высшего образования поколения 3+ (перманентная смена образовательных стандартов часть Болонского процесса) сводят к минимуму перечень предписанных для изучения дисциплин: «Физкультура», «Безопасность жизнедеятельности», «Иностранный язык», «История», «Философия». Все остальное определяет вуз, прикрепляя к дисциплинам и практикам заложенные в стандарт компетенции. Теоретически можно обучать йоге и исихазму, в рамках изучения которых студент обучается профессиональным педагогическим или научно-исследовательским компетенциям, главное – правильно написать учебно-методический комплекс, в который нужно требуемые компетенции включить и проверить их усвоение с помощью «фонда оценочных средств» (вопросов, тестов, практических заданий)».

Михаил Поваляев, спонсор Университета Дмитрия Пожарского: «У нас есть ощущение, что человек, который заканчивал Московский Императорский университет в начале XX века, был намного более образован, чем тот, кто заканчивает Московский госуниверситет в начале XXI века. И нам бы хотелось это положение в рамках наших возможностей изменить. Чтобы к концу обучения в Университете Дмитрия Пожарского человек был бы не хуже универсантов столетней давности».

Казахстан включился в международную образовательную конкуренцию не подготовленным, при чехарде министров, где каждый создавал какую-нибудь субъективную глупость, но все вместе они выстраиваются в четкий тренд разрушения и гибели качественного высшего образования (да и среднего тоже).

В России на уровне послания президента в 2015 года констатировано, что страна испытывает острые проблемы с подготовкой инженерных кадров. Время обращения к теме технических специалистов неслучайно – конфликт на Украине, конфронтация с Западом и резкая загрузка российских мощностей ВПК. Однако связь между дефицитом инженеров с конструкторами и внедрением стандартов Болонского процесса Владимир Путин не артикулировал. Между тем, для технических специальностей взаимосвязь прямая. Нурсултан Назарбаев избегает четких формулировок, но тоже признает в Казахстане дефицит технических специальностей и работу молодых людей с высшим образованием не по профилю диплома.

А как в Европе, у родоначальников Болонского процесса? Все аналогично. Безработица среди молодых людей с высшим образованием зашкаливает. И где же пресловутая ориентация на рынок труда? Если судить по конечному результату, то ее нет. Если задача массового высшего образования в Казахстане – это дать молодежи посидеть за партами вместо шатания по улицам и повышения социальной нестабильности, то тогда оно работает и на четыре года бакалавры заняты. Но если нужны специалисты с фундаментальными академическими знаниями и широким кругозором, то здесь места для Болонского процесса нет, а в наших условиях – тем более. Он годится только на операцию информационного прикрытия процессов развала высшей школы страны.

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