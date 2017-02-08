Народные новости. 9 февраля 2017 г.

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Новости
Казахстан и Иран создают совместное предприятие по организации логистической инфраструктуры
9 февpаля 2017 11:42 Просмотры 57 Комментарии 0


Смотровая площадка появится на триумфальной арке в Астане
9 февpаля 2017 11:36 Просмотры 58 Комментарии 0


Республиканская Федерация Nomad MMA объявила 2017 год – Годом развития детского спорта
9 февpаля 2017 11:30 Просмотры 56 Комментарии 1


Казахстанцы жалуются на недостаток познавательных телепередач на отечественных каналах
9 февpаля 2017 11:20 Просмотры 76 Комментарии 5


150 тыс. материалов противоправного характера выявлено в Казахстане в 2016 г. на интернет-ресурсах
9 февpаля 2017 11:19 Просмотры 59 Комментарии 1


Въезжающие в Китай иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев
9 февpаля 2017 11:08 Просмотры 51 Комментарии 0


Запасы снега в горной местности Казахстана превышают годовую норму на 50%
9 февpаля 2017 11:07 Просмотры 61 Комментарии 0


Международные резервы Казахстана в январе увеличились на 1,3% до $91,94 млрд
9 февpаля 2017 10:30 Просмотры 90 Комментарии 0


Международный комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Афганистане
9 февpаля 2017 10:28 Просмотры 67 Комментарии 0


Казахстан окажет Кыргызстану техпомощь на $100 млн в рамках «дорожной карты» присоединения к ЕАЭС
9 февpаля 2017 09:48 Просмотры 77 Комментарии 0


В ЕАЭС предлагают создать евразийскую ассоциацию производителей молока
9 февpаля 2017 08:33 Просмотры 147 Комментарии 3


Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
9 февpаля 2017 08:30 Просмотры 106 Комментарии 0


Красноярск получил флаг зимней Универсиады от Алматы
8 февpаля 2017 21:50 Просмотры 358 Комментарии 3


Президент Казахстана поздравил национальную сборную с успешным выступлением на Универсиаде-2017
8 февpаля 2017 21:43 Просмотры 333 Комментарии 4


Красноярск использует опыт Алматы при подготовке Универсиады-2019
8 февpаля 2017 21:42 Просмотры 311 Комментарии 0


В МВД Казахстана напомнили об уголовной ответственности за рассылку ложной информации в соцсетях
8 февpаля 2017 21:41 Просмотры 368 Комментарии 2


В Алматы продлено содержание под стражей директора батутного центра
8 февpаля 2017 21:40 Просмотры 301 Комментарии 0


Мужская сборная Казахстана по хоккею стала серебряным призером Универсиады-2017
8 февpаля 2017 18:40 Просмотры 424 Комментарии 0


Стоимость нового жилья в Казахстане в январе повысилась на 0,1%
8 февpаля 2017 18:30 Просмотры 407 Комментарии 1


Астанчане смогут записаться на прием к врачу через call-центр
8 февpаля 2017 18:00 Просмотры 462 Комментарии 0


В Астане внедрят единую е-систему записи в образовательные учреждения
8 февpаля 2017 17:46 Просмотры 445 Комментарии 0


МВФ советует Казахстану привлекать для решения проблем Qazkom средства акционеров банка
8 февpаля 2017 17:45 Просмотры 590 Комментарии 4


Слабые стороны в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму назвали в КНБ РК
8 февpаля 2017 17:43 Просмотры 494 Комментарии 3


Казахстанских журналистов попросили не популяризировать суицидальные группы в соцсетях
8 февpаля 2017 15:29 Просмотры 540 Комментарии 0


Сильные снегопады и резкое понижение температуры ожидается в Казахстане в ближайшие 3 дня
8 февpаля 2017 15:03 Просмотры 729 Комментарии 0


Осуществление технологической модернизации в Казахстане невозможно без человеческих ресурсов – Назарбаев
8 февpаля 2017 14:34 Просмотры 758 Комментарии 17


Достоверность данных по оценке работы казахстанских чиновников никем не анализируется, констатировали в профильном ведомстве
8 февpаля 2017 13:25 Просмотры 650 Комментарии 2


В Казахстане сократят количество чиновников корпуса «А»
8 февpаля 2017 12:15 Просмотры 990 Комментарии 3


Чаще всего за коррупцию увольняют сотрудников территориальных подразделений минфина, минюста и МСХ РК
8 февpаля 2017 11:46 Просмотры 652 Комментарии 0


Арест 15-ти подозреваемых в хищении нефти в Актобе продлен на 1 мес.
8 февpаля 2017 11:26 Просмотры 631 Комментарии 0


Экспертное мнение: Как дорого государственный долг обходится Казахстану?
8 февpаля 2017 10:41 Просмотры 1015 Комментарии 9


Антимонопольный комитет РК проводит мониторинг рынка реализации ГСМ на предмет необоснованного повышения цен
8 февpаля 2017 10:30 Просмотры 687 Комментарии 2


В Алматы возобновят рейды по выявлению автомобилей, зарегистрированных в Кыргызстане
8 февpаля 2017 09:55 Просмотры 827 Комментарии 2


В России намерены давать вид на жительство мигрантам на основании бальной системы оценки
8 февpаля 2017 09:26 Просмотры 722 Комментарии 0


Создать постоянно действующую переговорную площадку в виде Каспийского экономического форума предлагает Туркменистан
8 февpаля 2017 08:55 Просмотры 661 Комментарии 0


Следующее заседание техгруппы по межсирийскому урегулированию в Астане запланировано на 15-16 февраля
8 февpаля 2017 08:38 Просмотры 639 Комментарии 0


Сход снежной лавины на Шымбулаке, приведший к гибели рефери, спровоцировали сами лыжники – Казгидромет
8 февpаля 2017 08:36 Просмотры 814 Комментарии 0


Неустойчивая погода с осадками сохранится в среду на большей части Казахстана
8 февpаля 2017 08:34 Просмотры 627 Комментарии 0


Треть активного населения Казахстана не имеет постоянной работы, заявляет эксперт
7 февpаля 2017 19:53 Просмотры 1438 Комментарии 11


Мужская команда Казахстана по шорт-треку удостоилась бронзовой медали Универсиады-2017
7 февpаля 2017 19:10 Просмотры 788 Комментарии 0


В день закрытия Универсиады в Алматы перекроют движение по ряду улиц
7 февpаля 2017 19:00 Просмотры 1093 Комментарии 1


Женская команда Казахстана по шорт-треку выиграла «бронзу» Универсиады-2017
7 февpаля 2017 18:55 Просмотры 802 Комментарии 0


Технический судья Универсиады из российской делегации погиб в результате схода лавины на Шымбулаке
7 февpаля 2017 18:44 Просмотры 1340 Комментарии 4


Казахстан занял 48 место в общемировом рейтинге тюремного населения
7 февpаля 2017 18:43 Просмотры 833 Комментарии 0


Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша занял третье место на Универсиаде-2017
7 февpаля 2017 18:00 Просмотры 751 Комментарии 1


Казахстанская лыжница Анна Шевченко стала бронзовым призером Универсиады-2017
7 февpаля 2017 14:57 Просмотры 884 Комментарии 1


Все факты преступлений должны регистрироваться в обязательном порядке – Назарбаев
7 февpаля 2017 14:04 Просмотры 1112 Комментарии 5


Иностранцам запретят владеть землей на приграничной территории в Казахстане
7 февpаля 2017 13:41 Просмотры 1167 Комментарии 3


Биатлонистка Галина Вишневская принесла Казахстану 11-е «золото» на Универсиаде-2017
7 февpаля 2017 13:40 Просмотры 887 Комментарии 0


Изменением курса тенге к рублю объяснили в минэнерго рост цен на бензин в Казахстане
7 февpаля 2017 12:26 Просмотры 1059 Комментарии 4


Законодательная база для создания в Казахстане системы «Киберщит» уже сформирована
7 февpаля 2017 12:23 Просмотры 863 Комментарии 2


Обеспечить казахстанских полицейских видеорегистраторами планируют уже в этом месяце
7 февpаля 2017 12:02 Просмотры 859 Комментарии 1


Реальный обменный курс тенге в 2016 г. укрепился к юаню на 10,8% и ослаб к рублю на 8,3%
7 февpаля 2017 11:35 Просмотры 862 Комментарии 1


По предварительной оценке, дефицит платежного баланса Казахстана в 2016 г. вырос в 1,5 раза до $8,2 млрд
7 февpаля 2017 11:15 Просмотры 863 Комментарии 1


Правительство Казахстана утвердило общенациональный план реализации послания главы государства
7 февpаля 2017 10:52 Просмотры 923 Комментарии 3


8 школ закрыты в СКО и ВКО из-за ОРВИ, еще в 11 школах Северо-Казахстанской области учебный процесс частично приостановлен
7 февpаля 2017 10:40 Просмотры 899 Комментарии 0


В Астане вторые сутки ведутся работы по восстановлению электроснабжения двух ЖК, прерванное из-за аварии
7 февpаля 2017 09:45 Просмотры 908 Комментарии 0


Угроза совершения крупных терактов в Европе сохраняется – ООН
7 февpаля 2017 08:40 Просмотры 820 Комментарии 0


Погода без осадков ожидается во вторник на юге и в центре Казахстана, на остальной территории снег
7 февpаля 2017 08:25 Просмотры 847 Комментарии 0


Урегулирован ряд разногласий по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС
6 февpаля 2017 22:00 Просмотры 827 Комментарии 0


Казахстанских родителей предупредили об опасных интернет-группах подростковых самоубийц
6 февpаля 2017 21:50 Просмотры 712 Комментарии 0


В Кыргызстане подтвердили смерть 2-х пациентов после приема казахстанского противотуберкулезного препарата ФС-1
6 февpаля 2017 21:44 Просмотры 767 Комментарии 0


Бывший вице-министр информации возглавил «Казпочту»
6 февpаля 2017 21:43 Просмотры 755 Комментарии 0


Двое сотрудников аэропорта Алматы подозреваются в краже сотового телефона и ювелирных изделий
6 февpаля 2017 21:41 Просмотры 739 Комментарии 0


Страны-гаранты переговоров по Сирии обсудили в Астане выполнение режима прекращения огня
6 февpаля 2017 18:05 Просмотры 730 Комментарии 0


Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2017
5 февpаля 2017 21:56 Просмотры 1096 Комментарии 2


Казахстан в шестой медальный день сохранил за собой второе общекомандное место на Универсиаде-2017
4 февpаля 2017 22:12 Просмотры 974 Комментарии 0


Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в плей-офф Универсиады-2017
3 февpаля 2017 22:08 Просмотры 1068 Комментарии 1


Международная техническая встреча по урегулированию межсирийского конфликта состоится 6 февраля в Астане
2 февpаля 2017 20:15 Просмотры 811 Комментарии 1


Инфляция в Казахстане в январе составила 0,8%
1 февpаля 2017 20:52 Просмотры 387 Комментарии 0


Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на Универсиаде-2017
31 янваpя 2017 22:20 Просмотры 541 Комментарии 1


Назарбаев поручил правительству разработать стратегический план развития до 2025 г. по третьей модернизации
30 янваpя 2017 21:31 Просмотры 524 Комментарии 0


Универсиада стала локомотивом развития спортивной инфраструктуры в Алматы - Назарбаев
29 янваpя 2017 22:38 Просмотры 529 Комментарии 0


Путин поблагодарил Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров
28 янваpя 2017 14:25 Просмотры 947 Комментарии 1


ЕАБР прогнозирует ежегодный рост ВВП Казахстана в 2017-2019 гг. в пределах 2,1-2,3%
27 янваpя 2017 19:17 Просмотры 719 Комментарии 0


Госаудит в «Казтелерадио» выявил неосвоение средств на строительство радиотелестанций в регионах
26 янваpя 2017 20:11 Просмотры 1002 Комментарии 2


Назарбаев предложил усилить роль парламента в отношении местной исполнительной власти
25 янваpя 2017 22:15 Просмотры 834 Комментарии 0


Астана надеется на выполнение обязательств по прекращению огня в Сирии сторонами конфликта
24 янваpя 2017 21:20 Просмотры 690 Комментарии 0


Вооруженная оппозиция Сирии настаивает на выведении из страны иранских и афганских группировок
23 янваpя 2017 21:00 Просмотры 992 Комментарии 1


Переговоры по сирийскому вопросу в Астане пройдут «за закрытыми дверями» - МИД РК
22 янваpя 2017 12:10 Просмотры 869 Комментарии 4


Обвиняемый в присвоении Т6 млн казахстанец экстрадирован из ОАЭ
21 янваpя 2017 19:58 Просмотры 921 Комментарии 0


Министры иностранных дел Казахстана и России подписали план сотрудничества на 2017-2018 гг.
20 янваpя 2017 21:01 Просмотры 747 Комментарии 0


Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%
19 янваpя 2017 19:17 Просмотры 927 Комментарии 1


Правительство Казахстана перенесло дни отдыха на Наурыз и День столицы
18 янваpя 2017 21:09 Просмотры 1400 Комментарии 2


Авиакатастрофу под Бишкеком расследуют эксперты МАК
17 янваpя 2017 20:13 Просмотры 802 Комментарии 0


Капиталы восьми богатейших людей мира и 50% человечества сравнялись
16 янваpя 2017 20:55 Просмотры 986 Комментарии 2
9 февpаля 2017 06:30 / Народная рубрика
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Народные новости. 9 февраля 2017 г.

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Тэги: новости слухи, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 08:02  Народные новости. 8 февраля 2017 г.
9 февpаля 2017 06:30
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Админ не выспался.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 08:33  https://youtu.be/iT4MRrDjOEw
«Украинская ночь». Канадские хоккеисты вышли на матч в украинских вышиванках

Игроки канадской хоккейной команды Dauphin Kings из города Дофин в провинции Манитоба надели на игру молодежной лиги против команды Virden форму в стиле украинской вышиванки. Поединок под названием «Украинская ночь» завершился победой Dauphin Kings со счетом 3:2.

Перед началом матча, который прошел на домашней арене Dauphin Kings, выход игроков на аренуобъявлялся на украинском языке.

Город Дофин, в котором вместе с пригородами проживает более 8 тыс. человек, известен своей мощной украинской диаспорой. Более 41% населения города имеет украинское происхождение. Более четверти жителей владеет украинским.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:05  в ООН прикинутся слепыми и глухими)
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ

Политика, 8 февраля

ООН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия передала в ООН обращение крымско-татарской общественной организации "Къырым бирлиги" с призывом признать присоединение полуострова к РФ не противоречащим нормам международного права, осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций, введенных западными государствами.

Обращение приложено к письму, которое направил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону. Текст письма опубликован на сайте ООН.

Как подчеркивается в обращении, принятом на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря прошлого года, "силовой государственный переворот на Украине" в 2014 году "явился серьезным событием с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма".

В сложившейся ситуации власти Крыма приняли "единственно правильное решение" о выходе из состава Украины и присоединении к РФ, говорится в документе.

В организации напомнили, что международное право "не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии", а также указали на недопустимость подмены этого понятия, которое подразумевает выход субъекта из состава государства, аннексией (насильственное присоединение государством части другого государства).

В этой связи "Къырым бирлиги" призвала Генеральную Ассамблею ООН "признать провозглашение независимости (сецессии) Республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации, не противоречащими нормам международного права".
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:11  ППКС
СМИ опубликовали письмо организатора терактов 11 сентября Обаме

9 Февраля 2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В США частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года. Сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме, передает РИА Новости со ссылкой на газету Miami Herald.

В письме Мохаммед утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая "убила невинных людей по всему миру".

Комментируя события 11 сентября, Мохаммед также пишет, что "не мы начали против вас войну" в день терактов. По его утверждению, это сделали "вы сами и ваши диктаторы в нашей стране".

В письме Мохаммед обращается к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании".

Обнародованное письмо датировано январем 2015 года. Но изначально тюремщики в Гуантанамо отказывались пересылать сообщение Мохаммеда.

В сентябре этого же года адвокат заключенного попросил судью вмешаться, утверждая, что обвиняемый имеет право обратиться к президенту. В результате военный суд согласился с этим.

В письме мужчина отмечает, что не боится ни смертного приговора, ни пожизненного тюремного заключения, и "никогда не будет просить милости".

"Я с радостью буду один в камере молить Аллаха всю оставшуюся жизнь и каяться за все грехи. А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими друзьями, которых вы несправедливо убивали по всему миру, и увижу шейха Усаму бен Ладена".

Родившийся в Кувейте Мохаммед в письме также перечисляет вмешательства США за рубежом "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

По словам его адвоката, он начал писать его в 2014 году, когда Израиль проводил военную операцию в секторе Газа. "Насилие в Газе" стало основным мотивом к написанию письма. В начале письма он говорит Обаме, что у него "все еще руки в крови наших братьев, сестер и детей, которых убили" в этом регионе.
=
хорошо написано
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:31  
09.02.2017

Крупный пожар потушен в многофункциональном здании в Алматы, спасено 30 человек - горЧС

Алматы. 9 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН – В Алматы в четверг произошел пожар в 3-этажном многофункциональном здании на пересечении улиц Розыбакиева и Карасай батыра, сообщила агентству "Интерфакс-Казахстан" официальный представитель городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.
-----------
холодно, погреться хотели
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:44  многофункциональное здание?
Крупный пожар потушен в многофункциональном здании в Алматы, спасено 30 человек - горЧС
----------------------------

что это? бизнес-центр? торгово-развелкательный центр? или то и другое?

прям как МФУ - многофункциональное устройство...
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:46  чего-то не везёт хохлам в последнее время...
Фанаты “Баварии” призвали украинского футболиста-нациста закончить с футболом

Болельщики мюнхенского клуба "Бавария" поддержали фанатов испанского "Райо Вальекано" с помощью транспарантов, направленных против украинского футболиста Романа Зозули, передает Sports.ua.

Во время матча Кубка Германии с участием "Баварии" и "Вольфсбурга" фанаты первых подняли на трибуне баннеры с критикой в адрес украинского игрока. На одной из растяжек они написали "Убрать нацистов из футбола", на другой "Зозуля, иди вон".

Сообщается, что плакаты в фанатском секторе продержали около минуты. Некоторые украинские издания приписали негативное отношение немцев к игроку сборной Украины "зомбирующей пропаганде" России, которая работает на очернение их страны и добралась до футбольных болельщиков. Ранее схожее заявление сделал посол Украины в Испании.

Как писал Ruposters, испанский клуб "Райо Вальекано" отказался от аренды обвиненного в наличии националистических убеждений украинского футболиста Романа Зозули в связи с протестами фанатов. Активисты писали заявления руководству о недопустимости перехода в их команду человека, подозреваемого в нацизме, расписали стадион лозунгами "Нет нацизму" и "Нет Зозуле", пришли на тренировку с протестным транспарантом.

Подозрения в том, что украинский спортсмен — нацист, начались в момент подписания контракта с "Бетисом", куда он прилетел в футболке с гербом Украины. Тогда местный журналист ошибочно принял символ за логотип запрещенного в России "Правого сектора". Информация быстро распространилась, а затем в сети всплыли фотографии Зозули в военной форме с автоматом, сделанные в зоне АТО.
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:47  Взорвавшийся электровелосипед нанес ущерб
в полмиллиона евро

В немецком Ганновере взорвался электровелосипед, когда хозяин поставил его на зарядку около салона по продаже электробайков, пишет издание Focus.

Взорвавшийся по неизвестным причинам аккумулятор вызвал крупнейший пожар. Как пишет издание, огонь охватил четырехэтажную автопарковку, на первом этаже которой находились магазин и зарядная станция.

Пожар в течение часа тушили 70 пожарных и 30 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал, однако пожаром был нанесен ущерб в полмиллиона евро.
9
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:49  в США больше нет полноценной демократии...
The Economist Intelligence Unit: Соединенные Штаты больше не являются полноценной демократией

Об эрозии общественного доверия к политическим институтам США пишет Salon.

В соответствии со специальным индексом, разработанным исследовательской компанией The Economist Intelligence Unit, США больше не относятся к "полноценным демократиям" и в настоящее время оцениваются как "демократия с изъяном".

По мнению исследователей, еще перед президентскими выборами-2016 США находились в числе 19 стран с "полноценной демократией", но в результате того, что "доверие американцев к политическим институтам упало до исторического минимума" (согласно социологическим опросам Института Гэллапа и The Pew Research Center), Америка больше не является мировым лидером в вопросах демократического управления и представляет собой "демократию с изъяном".

Авторы исследования полагают, что победа Дональда Трампа на выборах президента это простое совпадение: недоверие к собственному правительству наблюдалось среди американцев еще до Трампа. "США балансировали на грани превращения в "демократию с изъяном" в течение нескольких лет, и даже если бы в 2016 г. не было президентских выборов, их оценка все равно бы оказалась ниже 8.00 - минимального балла, необходимо для того, чтобы страна считалась "полноценной демократией", - говорится в исследовании.

Закат демократии в последнее десятилетие выглядит глобальной тенденцией, которая затронула более половины стран мира. Согласно результатам исследования, лишь 5% населения мира имеют удовольствие жить в "полной демократии".
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:50  сначала Филиппины, теперь Зимбабве...
Правительство Зимбабве посоветовало послу США повеситься на банановом дереве

Власти Зимбабве резко отреагировали на критику текущего положения дел в стране со стороны американского посольства, пишет газета Herald.

Посольство США в столице Зимбабве Хараре подвергло критике ситуацию с соблюдением в государстве прав человека после того, как местные власти арестовали активиста Ивэна Маварире, запустившего волну протестов в соцсетях.

По словам пресс-секретаря президента Зимбабве Джорджа Чарамбы, посол США Гарри Томас-Младший является "наследием ужасной эпохи" - так он охарактеризовал отношения администрации Барака Обамы и президента Роберта Мугабе.

"Он думает, что может командовать нами. Пусть ступает и повесится на банановом дереве", - заявил глава пресс-службы Мугабе.

В заявлении также говорится, что новая администрация США может послать правительству Зимбабве "сигнал" для начала улучшения отношений.

Ранее послу США "досталось" от правительства другой страны - президент Филиппин назвал представителя Вашингтона "сукиным сыном" и "геем".
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:52  депутаты прогульщики...


Комментарий удален модератором.
12
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:54  не парламент, а базар - что хочу, то ворочу...


Комментарий удален модератором.
13
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:56  совсем несладко становится бармалеям...
Трамп и Эрдоган выразили готовность вместе бороться с ИГ

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели в ночь со вторника на среду поздний телефонный разговор, в котором обсудили общую стратегию борьбы с террористической организацией «Исламское государство». Об этом 8 февраля сообщила администрация турецкого президента.

Руководители двух государств также рассмотрели возможность установления буферной зоны на севере Сирии, подняли вопрос сирийских беженцев. Кроме этого, турецкий президент Эрдоган выразил желание, чтобы США прекратили поддерживать курдские военные формирования, которые борются с ИГ. Турция считает, что сирийские курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которую власти называют террористической.

Как сообщает агентство Reuters, в четверг в Турцию прибудет директор ЦРУ Майк Помпео, который обсудит с турецкими представителями курдский вопрос, а также проблему экстрадиции из США проповедника Фетуллаха Гюлена. В настоящее время Гюлен проживает в Пенсильвании, турецкие власти считают его организатором неудавшегося путча в июле 2016.
14
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:01  мелким шрифтом в подвале газеты
SZ: немецкая разведка не нашла доказательств вмешательства России в дела Германии

Немецкие спецслужбы не нашли неопровержимых доказательств того, что Россия проводит кампанию по дезинформации, направленную против Германии. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, отчёт службы разведки остался неопубликованным из-за отсутствия бесспорных улик. Однако немецкое правительство не считает, что это снимает с России подозрения, поэтому изучение ситуации будет продолжаться.

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) и ведомство по защите конституции в течение года искали явные доказательства вмешательства России в политическую жизнь страны, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Причиной для этого стало подозрение, что Россия может повлиять на выборы в Германии, например, обнародовав секретные документы. После «дела Лизы» Ангела Меркель лично распорядилась провести специальные исследования.

По данным газеты, спецслужбы не смогли найти убедительных и не вызывающих сомнений доказательств того, что Россия якобы проводит кампанию по дезинформации, нацеленную против правительства Германии. Изначально предполагалось, что результаты тайного расследования, продлившегося почти целый год, будут опубликованы хотя бы частично, однако этого так и не произошло.

«Мы не нашли никаких бесспорных доказательств», — сообщается из правительственных кругов по поводу попытки найти неопровержимые улики, указывающие на политическое вмешательство России во внутренние дела Германии. Как отмечает издание, правительство с удовольствием предоставило бы эти доказательства, чтобы удержать Россию от подобных акций. «Мы были бы рады предъявить жёлтую карточку», — заявил эксперт по безопасности. Однако из-за отсутствия неопровержимых улик в публикации отчёта спецслужб объёмом в 50 страниц нет никакого смысла, пишет Süddeutsche Zeitung. Это только обострило бы и без того напряжённые отношения с Россией.

Между тем ведомство канцлера распорядилось продолжать изучать ситуацию, потому что секретный документ из 13 глав, с точки зрения правительства, вовсе не является оправдательным вердиктом для России. Немецкие спецслужбы с 2014 года анализируют «конфронтационный курс» России по отношению к Германии и называют освещение событий российскими СМИ и их немецкими ответвлениями — такими как RT Deutsch или Sputnik News — откровенно «враждебным».
15
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:03  полицейские - насильники... и такое бывает...
RFI: Парижский пригород охватили беспорядки из-за группового изнасилования юноши полицейскими

В парижском пригороде Ольне-су-Буа задержаны 24 человека, которых подозревают в причастности к беспорядкам. AFP со ссылкой на источники в полиции сообщило о попытках поджога двух ресторанов, о поджоге десятка машин и мусорных баков. На место происшествий прибыли пожарные службы.

Беспорядки начались в понедельник, 6 февраля, в десять часов вечера в пригороде, где 2 февраля в ходе жестокого задержания полицией 22-летний юноша получил ранения. Пострадавший утверждает, что подвергся изнасилованию с помощью полицейской дубинки. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Одному полицейскому предъявлено обвинение в изнасиловании, трем другим — в преднамеренных насильственных действиях. Все четверо правоохранителей отстранены от должностей.

Получивший ранения юноша до сих пор находится в больнице. Врачи установили, что он в течение двух месяцев не сможет работать.

Беспорядки продолжаются уже третий день подряд. Поджоги машин начались уже в эти выходные. Накануне полиция задержала четырех человек.

Премьер-министр Бернар Казнев призвал к «особой жесткости» по отношению к правоохранителям, которым предъявили обвинения. «Я знаю, насколько полицейские и жандармы отдают себя борьбе с терроризмом и насилием, но они должны быть всегда безупречны», — подчеркнул премьер.

Напомним, осенью 2005 года подобные беспорядки начались в соседнем пригороде Клиши-су-Буа, как реакция на гибель двух подростков, пытавшихся скрыться от полиции. Беспорядки перекинулись и на другие французские пригороды и переросли в массовые погромы и насилие в почти сотне населенных пунктах.
16
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:15  https://youtu.be/n4RjJKxsamQ
Scorpions - Wind Of Change
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Foreign Policy: Киев тоже разжигает войну на Донбассе

Риторика по отношению к Украине в западных СМИ меняется

Риторика западных СМИ об Украине все больше меняется. Комментарии президента США Дональда Трампа, как пишет New York Times, все чаще созвучны с Россией.

А эксперты озвучивают мысль о том, что в обострении на Донбассе могут быть замешаны украинские власти. «Киев тоже разжигает войну в Восточной Украине», — с таким заголовком вышла статья в авторитетном американском издании Foreign Policy.

По их мнению, президентство Трампа подстегнуло не только Россию на агрессию, но и Киев — на нежелание искать компромисс из-за возникшей неопределенности об отношении к конфликту Вашингтона.

«Киев указал пальцем на Россию в качестве виновника недавней вспышки боевых действий, и есть некоторые доказательства в пользу этой версии. Тем не менее, в отличие от предыдущих масштабных противостояний, нет никаких доказательств того, что регулярные российские войска участвовали в нынешних боевых действиях. Но шаги Киева также внесли свой вклад в разжигание войны».

Украина, пишет издание, предпринимает все более частые атаки в «серой зоне» — на «ничейной» земле между позициями правительственной армии и сил сепаратистов». В то же время в Администрации президента Украины использовали обострение ситуации, чтобы напомнить Трампу об издержках сближения с президентом России Владимиром Путиным, заключает Foreign Policy.

Тем временем президент Петр Порошенко и лидер «Батькивщини» Юлия Тимошенко синхронно заявили о необходимости вводить военное положение. Но на деле к радикальному шагу Банковая не готова — это обрубит возможный кредит от МВФ. «Вести» выяснили, зачем власть вновь играет на щекотливой теме.
17
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:18  МГТС повысит скорость доступа в интернет в 10 раз
Инвестиции в модернизацию ее сети составят до 10 млрд рублей

В 2017 г. МГТС начнет модернизацию своей оптической сети GPON - до 2020 г. ее пропускная способность увеличится в 10 раз. Об этом рассказал технический директор оператора Александр Трохин. По его словам, бюджет проекта для массового перевода всей сети и абонентов на новый стандарт может составить до 10 млрд руб. Это инвестиции как в сетевое, так и в абонентское оборудование (модемы для GPON), объяснил Трохин. Сейчас скорость широкополосного доступа (ШПД) по GPON - до 1 Гбит/с, а после модернизации составит для конечного абонента до 10 Гбит/с, объяснил он.

Правда, розничным абонентам такая скорость в ближайшей перспективе вряд ли будет доступна - на рынке практически нет компьютеров и смартфонов, поддерживающих ее, уточняет Трохин. Поэтому доступ к «разогнанному» GPON получат корпоративные абоненты и госзаказчики, потребляющие много трафика, объясняет он. Кроме того, планируется, что контролирующая МГТС МТС будет подключать к модернизированной GPON-сети базовые станции пятого поколения (5G - следующий за LTE стандарт сотовой связи), рассказал директор МТС в Москве Игорь Егоров. В ходе тестов МТС удалось достигнуть скорости мобильного интернета 4-5 Гбит/с, рассказывает представитель МТС.

Еще одна причина, по которой недавно построенную сеть надо модернизировать, - быстрый рост нагрузки на нее, говорит директор по маркетингу и развитию бизнеса оператора Дмитрий Кулаковский. Она увеличивается из-за растущего интереса к онлайн-видеосервисам, онлайн-играм, увеличения времени, которое пользователи проводят в социальных сетях, перечисляет он. С января по декабрь 2016 г. фиксированный интернет-трафик МГТС вырос в два раза, следует из материалов оператора. В 2016 г.средняя скорость домашнего интернет-соединения увеличилась почти вдвое - до 70 Мбит/с, а в 2017 г., как ожидается, вырастет до 100 Мбит/с, прогнозирует Кулаковский.
18
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:20  МИД РФ: Все виновные в убийстве посла Карлова
понесут наказание

Все виновные в убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова непременно будут найдены и понесут наказание, заявил заминистра иностранных дел России Влалимир Титов.

«Расследование убийства Андрея Геннадьевича Карлова осуществляется совместно правоохранительными органами России и Турции», — рассказал Титов, сообщает «Российская газета».

Замминистра подчеркнул, что совершенно уверен в том, что «в итоге все виновные в этом преступлении будут найдены и понесут наказание».
19
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:21  Путин:
Россию неизбежно ждет прекрасное будущее

Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал будущее России.

В среду, восьмого февраля в ходе торжественной церемонии вручения в Кремле молодым ученым премий в области науки и инноваций Путин отметил, что с удовольствием слушал всех лауреатов, и «не просто слушал, я любовался тем, как и что они говорили. И как, еще раз хочу подчеркнуть», сообщает РИА Новости.

Как признался Путин, ему «пришла в голову очень простая, но очень хорошая мысль. Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно».
20
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:30  т-с-с-с... это секрет...
19 Anonymous Аноним
Чт Фев 09, 2017 10:21 Путин:
Россию неизбежно ждет прекрасное будущее
------------------------------------

Не говорите об этом володьке, евразию, жомарту, читателю, ну и другим подобным ........ А то их может ненароком кондрашка схватить... Пусть живут в своих грёзах.
21
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:32  прям бальзам на душу володьки
2 Anonymous Аноним
Чт Фев 09, 2017 08:33
«Украинская ночь». Канадские хоккеисты вышли на матч в украинских вышиванках
----------------------------------

Ну, если, конечно же, она, душа, ещё у него осталась или была вообще...
22
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:34  нормально, золото - 15 штук баксов
Сколько заработали казахстанские спортсмены на Универсиаде-2017

9 Февраля 2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирные студенческие игры, торжественно закрытые вчера в Алматы, стали, как известно, самыми успешными в истории участия казахстанских спортсменов в Универсиадах. Отечественные атлеты сумели завоевать в мировых студенческих стартах в южной столице, в целом, 36 наград, сообщает Sports.kz.

Перед стартом Универсиады министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы озвучил размеры запланированных выплат спортсменам, которые завоюют награды соревнований.

Согласно его заявлению, наши земляки, удостоенные золотых медалей Универсиады-2017, должны быть премированы суммами в 4,9 миллиона тенге, отечественные серебряные призеры получат 3,3 миллиона тенге, а бронзовым призерам Игр из нашей страны должна быть выплачена премия в 1,6 миллиона тенге.
23
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:44  где мировая обЧственность? почему молчит?
Боевики ИГИЛ ударили по мирным жителям в пригороде Алеппо

Сразу три города на юге Сирии попали под обстрел боевиков накануне. Погибли 17 человек, десятки получили тяжелые ранения, в том числе женщины и дети.

Снаряды летели в жителей Алеппо, Дараа и Сувейды. В это же время боевики начали наступление под Дамаском. Бой длился порядка двух часов. Причем, правительственным войскам удалось отбить атаку экстремистов.

Центр по примирению враждующих сторон за сутки провел девять гуманитарных акций. Более четырех тысяч мирных жителей получили продуктовые наборы и хлеб.

Кроме того, российские самолеты доставили сирийцам около двадцати тонн гуманитарной помощи от ООН.
24
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:44  
Россию ждёт.... Дурак думкой богатеет Карточки на продукты вводят. трампнашчмо47
25
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:45  не ходите, дети, в Африку гулять...
Смерть футболиста Чанова могла стать последствием нападения

Гибель известного советского футболиста, трехкратного чемпиона СССР Виктора Чанова могла стать последствием жестокого нападения на легенду спорта. Как пишет «Спорт-Экспресс», 20 января под Киевом Чанова сильно избили.

«Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция», - сообщает издание.

Ранее стало известно, что Виктор Чанов скончался на 58 году жизни. С 1978 по 1981 годы он выступал за донецкий «Шахтер», впоследствии - за киевское «Динамо». С 1990 по 1994 годы спортсмен за израильские «Маккаби» из Хайфы и «Бней Иегуду». А в 1995 году Чанов занялся тренерской деятельностью.
26
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:46  
Савченко объяснила, зачем убили Гиви: Порошенко развязывает бойню в Донбассе

17:28 8 Февраля 2017

Киев, 8 февраля. После теракта, в котором погиб командир батальона «Сомали» Михаил Толстых с позывным Гиви, у Украины нет шансов вернуть Донбасс. Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Президент Петр Порошенко таким образом пытается развязать бойню на востоке Украины, написала Савченко на своей странице в соцсетях.

«Порошенко делает все, чтоб развязать снова бойню на Донбассе, после сегодняшнего теракта, шансов нет вернуть Донбасс в лоно Украины», — цитирует Савченко «Свободная пресса».
-------
никто и не сомневался
27
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:48  
24 Anonymous Аноним
Чт Фев 09, 2017 10:44
Россию ждёт.... Дурак думкой богатеет Карточки на продукты вводят. трампнашчмо47
------------------------------

ты до сих пор НЕ знаешь, что подобны карточки в США уже более 70 лет и потребность в них только возрастает? если ты казнацик или свидомый, то твоя неосведомленность понятна... можешь не отвечать...
28
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:50  https://slovodel.com/494168-razyarennyi-otryad-somali-razgro
Разъяренный отряд «Сомали» разгромил солдат и технику ВСУ под Мариуполем

8 Февраля, 2017

С момента гибели Михаила «Гиви» Толстых украинские военные изрядно осмелели. Провокационные обстрелы продолжились, а на Мариупольском направлении, где царило сравнительное затишье, ВСУ и вовсе пошли в атаку.

Однако скорбь ополченцев не помешала им дать яростный ответ на поползновения ВСУ.

Более того, ополчение, отбросив оцепенение, даже с некоторой радостью отреагировало на движение ВСУ в сторону их позиций.

В результате, оперативно подтянув артиллерию, ополченцы в буквальном смысле смешали наступающие части ВСУ с землёй. Бой был настолько яростным, что военнослужащие украинской армии отступили, побросав оружие, и, как сообщают с полей, «подарили» ополченцам БМП-1, оставив её на линии соприкосновения с разорванной гусеницей.
29
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 10:54  
26 Anonymous Аноним
Чт Фев 09, 2017 10:46
Савченко объяснила, зачем убили Гиви: Порошенко развязывает бойню в Донбассе
-------
никто и не сомневался
-----------------------------------

ну почему же никто... Зеев, Аккузов, Жомарт, Читатель... и иже с ними...
30
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:03  
Модератор, вы что являетесь пятой колонной. Вы вроде в Казахстане функционируете. Но почти все материалы и комменты от российских и пророссийских шовиков и троллей. Мало нам воплей на кремлевских ТВ каналах (там каждый день шоу по Украине или Трампу, в то время в Рашке с воих социальных и экономических проблем выше крыши).
Надо ставить фильтр от шовиков и троллей. Побольше надо поощрять казахстанскую тематику.
31
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:10  не истери!
30 Anonymous Аноним
Чт Фев 09, 2017 11:03
----------------------------------

давай лучше "свои" новости, а мы оценим их...
32
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:12  
Путин: Россию неизбежно ждет прекрасное будущее.
Да уж. очередной властитель обещает светлое будущее. Сталин бодрил (жить стало хорошо, жить стало веселее), Хрущев в 50-х года о 80-х годах (нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме). Бог в образе Христа или Аллаха обещает счастье хотя бы на небе.
33
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:14  
31-му: Что так завизжал, будто хвост прищемили.
34
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:15  
Сербские художники изобразят "Гиви" на граффити в центре Белграда

09.02.2017, 07:15

По словам генсека движения "Сербская Лига" Горана Миленковича, произошедшее стало для них настоящим потрясением, и они встретили "известия о новом витке напряжённости со стороны Украины с гневом и скорбью". Он отметил, что ранее в Нови-Саде и столице страны создавали граффити и в память об Арсене Павлове ("Мотороле") и российском лётчике Олеге Пешкове, погибшем в Турции.

Миленкович отметил, что движению не хотелось бы оставаться в стороне после таких трагических известий, движение также хочет выразить свою боль и несогласие с тем, что происходит в Донбассе.

Глава движения также рассказал о процессе создания портрета: сначала будет точно определено место (Нови-Сад или Белград), затем создан дизайн-проект с куском стены, а уже потом художники приступят к созданию рисунка.
====================
респект
35
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:17  
Около 4 тысяч сайгаков пали от чумы в Монголии

9 Февраля 2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Монголии уничтожили более 3800 туш сайгаков, павших от чумы мелких жвачных (ЧМЖ). Их трупы были обнаружены в Гоби-Алтайском и Ховдском аймаках, передает Gogo Mongolia.

По данным издания, 70 % погибших животных составляют детеныши, 27,8 % - самцы и 1,3% - самки.

На настоящий момент в «нездоровых районах» Монголии обитают 2000-3200 сайгаков.

Сайгаки относятся к исчезающим видам животных. В 2016 году популяция сайгака в Монголии составляла более 10000 особей.
=
тоже ракеты виноваты?)
36
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:19  даёшь 1 110 000!
В Казахстане удалили более 110 тысячи ссылок с противоправным контентом

09.02.2017

АСТАНА, 9 фев – РИА Новости. Свыше 110 тысяч материалов, содержащих пропаганду идей терроризма, религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида, удалено в 2016 году в казахстанском сегменте интернета, сообщил министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

"В 2016 году в адрес собственников и администрации интернет-ресурсов было направлено около 500 писем-уведомлений в отношении более 150 тысяч информационных материалов. В результате собственниками удалено свыше 110 тысяч противоправных материалов, содержащих признаки пропаганды идей терроризма и религиозного экстремизма, культа жестокости, насилия и суицида", — сообщил Абаев в ходе коллегии ведомства по итогам 2016 года.

Он отметил, что "в рамках борьбы с противоправным контентом министерством налажено тесное сотрудничество с ведущими зарубежными социальными сетями и поисковыми службами".
37
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:21  
Что не устраивает казахстанцев в отечественном ТВ

9 Февраля 2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и коммуникаций РК провело социологический опрос и узнало, что казахстанцам не нравится в отечественных телеканалах, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"У населения вызывает недовольство обилие рекламы, отсутствие регионального контента, недостаток познавательных передач о Казахстане и низкий уровень профессионализма журналистов на казахстанском телевидении. Нашим телеканалам стоит всерьёз задуматься над этим и проводить необходимые мероприятия для удержания, завоевания зрителя", - сказал в ходе расширенного заседания министр Даурен Абаев.
=
ештеңе ұнамайды
38
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:33  успокоился? а теперь давай "новости"... свои...
33 Anonymous Аноним
Чт Фев 09, 2017 11:14
31-му: Что так завизжал, будто хвост прищемили.
39
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:37  Прыг - скок, прыг - скок.
Крымские татары призвали ООН признать полуостров частью России

В обращении «Къырым бирлиги», в частности, отмечается, что на Украине «за все годы независимости не было принято ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымско-татарского народа, что поощряло власть к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежением их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие».
=============
"Не принято не одного закона..."
Кто там стонал, что коренных ныне обижают, А при украинской власти им был рай?
40
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:46  
Тампакс перфорированный Ты как был дырка так дыркой и остался. Клаву смени , ватник малостаничный. Карточки тебе пиндоские покою не дают , Кадырову пожалуйся
41
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:47  30
Модератор, вы что являетесь пятой колонной. Вы вроде в Казахстане функционируете. Но почти все материалы и комменты от российских и пророссийских шовиков и троллей. Мало нам воплей на кремлевских ТВ каналах (там каждый день шоу по Украине или Трампу, в то время в Рашке с воих социальных и экономических проблем выше крыши).
Надо ставить фильтр от шовиков и троллей. Побольше надо поощрять казахстанскую тематику.
============
Времена то нынче тяжёлые. Новости не весёлые. Вот Китай придвинул свои стратегические ракеты для более близкого доступа до "заокеанского ДЯДИ".
А когда у тебя есть наши - светлые , позитивные, добрые новости, так ты дорогой выкладывай их. Кто же против? Вместе порадуемся.
42
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:51  это все твои новости? негусто...
40 Anonymous Аноним
Чт Фев 09, 2017 11:46
Тампакс перфорированный Ты как был дырка так дыркой и остался. Клаву смени , ватник малостаничный. Карточки тебе пиндоские покою не дают , Кадырову пожалуйся
43
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 11:52  30
Времена то нынче тяжёлые. Новости не весёлые. Вот Китай придвинул свои стратегические ракеты для более близкого доступа до "заокеанского ДЯДИ".
А когда у тебя есть наши - светлые , позитивные, добрые новости, так ты дорогой выкладывай их. Кто же против? Вместе порадуемся.
--------------------
Мы вот за крымских татар радуемся. Налаживается у них жизнь после двадцати с лишним лет бесправия под Украиной. А ты чему радуешься? А если нет радости , и всё беспросветно , так надо печень подлечить. Хренова желчь отходит.
44
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 12:04  
09.02.2017

Киргизия является единственной страной в регионе, которая добилась демократических преобразований - генсек ООН Антониу Гутерреш

Бишкек. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - В Нью-Йорке постоянный представитель Киргизии при Организацией Объединенных Наций Миргуль Молдоисаева провела в среду встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского МИД.
=
увы, суровая правда
45
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 12:07  30 Приступай к обсуждению.
Ну вот и очередная чернуха. Но раскрывающая глаза миру кто есть кто?

В США частично обнародовали 18-страничное письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американские власти считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года.

Сообщение адресовано экс-президенту страны Бараку Обаме, передает газета Miami Herald.
В письме Мохаммед утверждает, что Вашингтон сам виноват в терактах 9/11 за свою внешнюю политику, которая «убила невинных людей по всему миру». Комментируя события 11 сентября, Мохаммед также пишет, что «не мы начали против вас войну» в день терактов. По его утверждению, это сделали «вы сами и ваши диктаторы в нашей стране».

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