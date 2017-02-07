«Возможно, конкуренты Тасмагамбетова прекратят информационные атаки или, по крайней мере, снизят их активность»

3 февраля президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ принял неожиданное, как всегда, кадровое решение. Вице-премьер Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ был снят с должности и назначен послом РК в России. «Назначение прокомментировал Глава государства» - "Послом Казахстана в Москве назначен Имангали Тасмагамбетов, который многие годы работал рядом со мной. При этом было учтено его личное пожелание – поработать именно на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, что это хорошее решение, потому что Москва – это наш основной партнер, близкий сосед и союзник. Там должен быть человек солидный, знающий обстановку как в Казахстане, так и в России. Думаю, все это будет во благо наших дел, нашей страны", – отметил Президент.

Московский эксперт Сергей РЕКЕДА – «Имангали Тасмагамбетов – штрих к портрету на фоне эпохи» - «Настоящих комсомольцев в ближайшем окружении Елбасы к настоящему моменту осталось только двое – новый посол в РФ и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. Главный мажилисмен в большей степени склонен к комсомольскому перфекционизму в работе, но и Тасмагамбетов (по отзывам сотрудников) на всех занимаемых постах демонстрировал «старую школу», с точки зрения подходов к выполняемому делу. Очень требовательный и жесткий начальник, вникающий во все мелочи. С таким не забалуешь.

В любом случае для него начинается совершенно новый этап в политической биографии. На фоне крайне сложной и запутанной ситуации в казахстанской политике. В условиях нарастания рисков и вызовов на всем постсоветском пространстве. В этой ситуации какими бы не были истинные резоны назначения И.Тасмагамбетова для выполнения «миссии в Москве» - его роль как важнейшего коммуникатора между Россией и Казахстаном может оказаться определяющей. Вне зависимости от текущих внутриполитических раскладов в самом Казахстане».

Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ считает, что стратегически Тасмагамбетов только выигрывает от своего нового назначения – «Страсти по Тасмагамбетову» - «Во-первых, это обеспечивает ему своевременный уход с расстрельной должности вице-премьера, курирующего социальный сектор. Во-вторых, возможно, конкуренты Тасмагамбетова прекратят информационные атаки или, по крайней мере, снизят их активность. Наконец, во время пребывания в Москве Имангали Нургалиевич получит возможность обновления личных связей с влиятельным российским истеблишментом, уверен политолог».

Политолог Данияр АШИМБАЕВ - «Имангали Нургалиевич фигура достаточно неординарная в нашем политическом поле. Он, безусловно, харизматичная личность и опытный управленец, который многими рассматривается в качестве наиболее вероятного наследника действующего президента. Вместе с тем, очевидно, что Тасмагамбетов, выполняя поставленные перед ним задачи и зачастую делая это блестяще, является излюбленной мишенью для всевозможных скандалов и разоблачений, которые, он, к сожалению, по некоему стечению обстоятельств сам вокруг себя генерирует. Врагов у Тасмагамбетова более чем достаточно, каждый его шаг рассматривается буквально под микроскопом, а Имангали Нургалиевич зачастую не проявляет осторожность в тех или иных вопросах».

Политолог Досым САТПАЕВ – «Кадровая рокировка пойдет Тасмагамбетову на пользу» - «И если сравнивать его нынешнее назначение с той позицией вице-премьера (даже не первого) которую он оставляет, то эта кадровая рокировка, возможно, ему на пользу. Хотя, с точки зрения бюрократической иерархии является понижением. Но вместо мальчика для битья в роли вице-премьера (тем более после решения президента перевесить всю ответственность за социально-экономическую политику на правительство), лучше быть глазами и ушами 01 у северного соседа. К тому же хорошая возможность переждать очередную бурю внутри элиты. Судя по всему, последние аресты внутри нее, были еще цветочками. Нервозность нарастает. Многих чиновников наверное напрягло желание президента найти «пятую колонну» в структурах государственной власти:-)), а также решение создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного и халатного отношения к государственным средствам.

Другой вопрос, как и когда он вернется? Как Абыкаев или Тажин ближе к трону прямиком из Москвы. Или как А.Мусин с посольской должности на покой. У И.Тасмагамбетова противников внутри элиты немало. Но и в союзниках его также хотели бы видеть многие. Пока не ясно какой из этих лагерей поддерживает 01. Единственным серьезным минусом любой посольской должности является то, что она временно отдаляет влиятельного игрока от участия в определении внутренней политики страны. Сейчас же в условиях подготовки к транзиту власти это больше минус, чем плюс».

Нурболат МУСАБАЕВ – «Камень в огород Москвы» - «Да и потом, Россия – это не Хорватия, и не Черногория. Если рассматривать назначение Тасмагамбетова с точки зрения внешней политики и того контекста российско-казахстанских отношений, который сложился в последние несколько месяцев, то можно прочитать стремление Ак орды более принципиально и жестче отстаивать национальные интересы. К слову сказать, на этом поприще Имангали Тасмагамбетов получил хорошие возможности укрепить свой имидж государственника».

Политолог Аскар НУРША – «Назначение Тасмагамбетова послом в Россию – это знак доверия со стороны президента и свидетельство возросшего значения России во внешней политике Казахстана» - «Он заменит Марата Тажина, который, кстати, также не был карьерным дипломатом. Их объединяет общая черта – оба являются политическими тяжеловесами и входят в круг ближайших соратников президента, обладая, что немаловажно, большим политическим и административным опытом. По тому факту, кого руководство страны отправляет в качестве посла, в стране пребывания оценивают степень приоритетности двусторонних отношений. Таким образом, кого Казахстан отправляет в Москву представлять интересы страны и вести доверительный диалог от имени руководства страны, имеет большое политическое значение. Еще один принципиальный момент – многие государственные деятели в нашей республике прошли практически все ступени карьерного роста внутри страны, занимая посты министров, в президентской администрации, руководстве областей и городов республиканского значения. Но не многие из них обладают внешнеполитическим опытом и могут себе в копилку записать общение с зарубежными лидерами. Поэтому опыт посла, думаю, ценен и с этой стороны».

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