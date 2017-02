Болонский процесс не по вкусу немецким университетским профессорам

Издание Times Higher Education опубликовало статью Джека Гроува под названием «Bologna not to taste of German critics | Times Higher Education (THE)» - «Болонья не по вкусу немецким критикам».

В ней говорится так: «Феликс Григат, представитель Германской ассоциации университетских профессоров и лекторов, сказал, что изменения, введенные в рамках этой программы в целях гармонизации европейских систем высшего образования, подорвали институциональную автономию и способность университетов давать студентам образование в соответствии с высокими стандартами.

«Программы на получение дипломов теперь не столько фокусируются на развитии критического мышления, сколько ориентируются на формирование навыков», - утверждал он на конференции Британского Совета, которая проводилась в Вильдбад-Кройте, городке рядом с Мюнхеном, и на которой сравнивались германская и британская системы высшего образования.

«Работодатели жалуются на то, что студенты приходят незрелыми, неподготовленными, и что их не сравнить с выпускниками прежних лет, - заявил господин Григат, редактор журнала Forschung & Lehre (Исследование & Обучение), издаваемого вышеназванной ассоциацией. - Студенты и сотрудники также жалуются на отход от академического опыта к практике сосредоточения на профессиональных навыках».

Эти изменения, по его словам, подрывают традиционные гумбольдтовские ценности, на которых базируются университеты Германии. Речь идет о нововведениях, при которых в ходе учебного процесса во главу угла ставится выработка «компетентности» в узкой области знаний, а не охват широкого круга академического обучения.

Господин Григат добавил: «Это самое понятие «компетентность» имеет ключевое значение только применительно к рынку, а не к развитию, которое является особенно важным, когда речь идет о человеке».

Вследствие такой перемены многие ученые принялись утверждать, что «Гумбольдт мертв», сказал он, а между тем теперь превалирует «более экономичный подход к университетам».

Заявляя о том, что Болонский процесс потерпел неудачу в Германии, господин Григат сделал такой вывод: «Он не достиг ни одной из своих целей - мобильность студентов не возросла, время учебы не сократилось, а работодатели сетует на недостаток квалификации у выпускников».

Роланд Штурм, профессор политологии из Университета Эрлангена – Нюрнберга, сказал, что Болонский процесс для ученых обернулся порождением новых бюрократических механизмов.

«Немецкие университеты и без того стонут под тяжестью огромного объема бюрократии, и нет никого, кто бы избавил нас от нее», - посетовал он.

А вот Винфрид Шульце, директор научно-исследовательского центра Mercator при Университетском альянсе Рурской области, отметил то, что перемены в немецком высшем образовании не связаны с Болонским процессом.

«Мы сталкиваемся с последствиями того, что происходило в течение последних 30-40 лет. Имеется в виду массификация университетов, - сказал он. - Мы не можем обучать 40 процентов людей и предлагать им такое же образование, какое мы давали 5 процентам. Те, кто оканчивает эти университеты «компетентности», ничем не хуже тех, кто является выпускником более традиционных образовательных университетов».

