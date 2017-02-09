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Болонский процесс не по вкусу немецким университетским профессорам

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По их словам, изменения, привнесенные Болонским процессом, подрывают традиционные гумбольдтовские ценности, на которых базируются университеты Германии

Издание Times Higher Education опубликовало статью Джека Гроува под названием «Bologna not to taste of German critics | Times Higher Education (THE)» - «Болонья не по вкусу немецким критикам».

В ней говорится так: «Феликс Григат, представитель Германской ассоциации университетских профессоров и лекторов, сказал, что изменения, введенные в рамках этой программы в целях гармонизации европейских систем высшего образования, подорвали институциональную автономию и способность университетов давать студентам образование в соответствии с высокими стандартами.

«Программы на получение дипломов теперь не столько фокусируются на развитии критического мышления, сколько ориентируются на формирование навыков», - утверждал он на конференции Британского Совета, которая проводилась в Вильдбад-Кройте, городке рядом с Мюнхеном, и на которой сравнивались германская и британская системы высшего образования.

«Работодатели жалуются на то, что студенты приходят незрелыми, неподготовленными, и что их не сравнить с выпускниками прежних лет, - заявил господин Григат, редактор журнала Forschung & Lehre (Исследование & Обучение), издаваемого вышеназванной ассоциацией. - Студенты и сотрудники также жалуются на отход от академического опыта к практике сосредоточения на профессиональных навыках».

Болонский процесс

Эти изменения, по его словам, подрывают традиционные гумбольдтовские ценности, на которых базируются университеты Германии. Речь идет о нововведениях, при которых в ходе учебного процесса во главу угла ставится выработка «компетентности» в узкой области знаний, а не охват широкого круга академического обучения.

Господин Григат добавил: «Это самое понятие «компетентность» имеет ключевое значение только применительно к рынку, а не к развитию, которое является особенно важным, когда речь идет о человеке».

Вследствие такой перемены многие ученые принялись утверждать, что «Гумбольдт мертв», сказал он, а между тем теперь превалирует «более экономичный подход к университетам».

Заявляя о том, что Болонский процесс потерпел неудачу в Германии, господин Григат сделал такой вывод: «Он не достиг ни одной из своих целей - мобильность студентов не возросла, время учебы не сократилось, а работодатели сетует на недостаток квалификации у выпускников».

Роланд Штурм, профессор политологии из Университета Эрлангена – Нюрнберга, сказал, что Болонский процесс для ученых обернулся порождением новых бюрократических механизмов.

«Немецкие университеты и без того стонут под тяжестью огромного объема бюрократии, и нет никого, кто бы избавил нас от нее», - посетовал он.

А вот Винфрид Шульце, директор научно-исследовательского центра Mercator при Университетском альянсе Рурской области, отметил то, что перемены в немецком высшем образовании не связаны с Болонским процессом.

«Мы сталкиваемся с последствиями того, что происходило в течение последних 30-40 лет. Имеется в виду массификация университетов, - сказал он. - Мы не можем обучать 40 процентов людей и предлагать им такое же образование, какое мы давали 5 процентам. Те, кто оканчивает эти университеты «компетентности», ничем не хуже тех, кто является выпускником более традиционных образовательных университетов».

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: болонский процесс германия, болонский процесс критика, болонья, британский совет

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Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Фев 09, 2017 09:17  
Традиционная вузовская Германия стоит перед теми же проблемами, что и аналогичная российская. И аргументы критиков поэтому одинаковы. В Германии "гумбольдтовские ценности", в России - высшее образование - нечто более высокое, чем просто высшее образование. Раньше в Германии все университеты были государственные. Последние 10 лет - нет. Немецкая система, которую полностью в 19 веке слямзила Россия, базируется на 4 китах: 1. Так называемая академичность образовательных программ - то есть в учебные планы были напиханы гуманитарные дисциплины, так сказать, для общего развития 2. Сохранение зачетов как формы контроля, 3 Преимущественно устная форма итогового контроля, 4. 6-бальная система оценки.
Остальной мир, и высшее образование Казахстана теперь, базируется на других принципах: 1. Практичность образовательных программ, 2. Отказ от зачетов, 3. Преимущественно письменная форма контроля, 4. Рейтинговая система оценки.
Но что у немцев не отнять и чему не грех поучится - практика во время учебы

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«Назарбаев о «пятой колонне». «Бакытжан Сагинтаев: Министры должны думать самостоятельно». «Стратегически Тасмагамбетов только выигрывает от своего нового назначения». «Абаеведы из Рожакниги»
Сетевой Казахстан. 6 февраля 2017г.


Пётр Своик: реагировать надо не на заявления российских политиков, а на наши казахские и евразийские реалии
Зачем нам Шперов, когда есть Жириновский?


Казахстан – пока 2-й в медальном зачете Универсиады, сенсации от теннисистки Юлии Путинцевой, худший результат сборной Казахстана по бенди в 21-м веке и старт «Астана Арланс» в новом сезоне Всемирной сери бокса
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Казахский лидер понижает в должности союзника, рассматривавшегося в качестве кандидата в преемники
«В казахской политике быть послом – это, скорее, ссылка, а не продвижение по службе», - сказал Амиржан Косанов, оппозиционный политик


В защиту Нацбанка
Сетевые СМИ о том кто и почему «наезжает» на Данияра Акишева?


6 февpаля 2017 06:35Народная рубрика
Народные новости. 6 февраля 2017 г.
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3 февpаля 2017 16:00Видео
Пётр Своик: прежняя модель роста исчерпана, новой пока нет
Почему послание президента начинается словами «накануне новой эпохи»?


3 февpаля 2017 14:00Видео
Политические клоуны не безопасны
Досым Сатпаев о философии «собирания земель» и заявлениях от представителей ЛДПР, угрожающих суверенитету Казахстана


3 февpаля 2017 12:00День за днем
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.
«Государственная служба живет во многом за счет увеличения административной ренты. Под этим термином красиво вуалируется коррупция». «Что такое общественные настроения, или «такси-социология» в Казахстане»
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.


BusinessKorea: Корейский банк Kookmin начинает переговоры о продаже казахстанского банка «ЦентрКредит»
Представитель банка Kookmin сказал: «Даже после продажи пакета акций в БЦК, мы будем продолжать оказание финансовых услуг, включая транзакции с иностранной валютой, корейским клиентам через наше нынешнее корейское бюро. Мы также будем поддерживать партнерские отношения с БЦК в секторах информационных технологий (ИТ) и автомобильного бизнеса»


Бахт Ниязов: «Я, стопроцентный игрок частного сектора, вообще не приемлю никакого госкапитализма». Часть 1
«С точки зрения элементарной логики мне непонятно, почему квази-государственный госуправленец должен считаться таким суперменеджером и экспертом, если у него не было никакого опыта в реальном бизнесе»


Война Миров. Экономические и геополитические реалии через 9 лет заставили Кишинев развернуться в сторону России
Со здания администрации президента Молдавии флаг Евросоюза сняли 26 декабря 2016 года. До этого он долго там висел рядом с молдавским государственным флагом


3 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 3 февраля 2017 г.
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«Новый документ – это попытка приучить кабмин мыслить самостоятельно». «Рано еще доверять правительству утверждение госпрограмм, пусть сначала исполнять научится». «В казахский язык ввели 18 тысяч новых слов»
Сетевой Казахстан. 2 февраля 2017г.


Кредитное мошенничество и противостояние ему – битва интеллектов и технологий
Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», о кредитных шоперах, идентификационном фроде и просрочке первых платежей


В долларовом капкане. Выйти из долларовых депозитов теперь можно только с потерями
Казахстанцы ждут понижения курса тенге, чтобы наконец расстаться с долларом. Они пожинают сполна все валютные риски


Республике Казахстан и ее соседям по Центральной Азии нравится акцентировать внимание на межнациональной гармонии
Нарратив национального единства и межнационального согласия - это прекрасно. Но оптимистические фанфары зачастую лишь затушевывают реальные факты напряженности, которые могут иметь место и имеют место в обществе


«Я скажу так: всех кандидатов, которые могли бы стать вторым президентом Казахстана — мы знаем очень хорошо. Это люди, которые сформировались на наших глазах»
Сетевые СМИ о преемниках президента


2 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 2 февраля 2017 г.
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1 февpаля 2017 15:30Видео
Северными территориями Казахстана грезит не только Шперов
Не пресекать провокацию - преступно!


«Если Нурсултан Назарбаев полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны». «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?». «Астана: 50 оттенков смога»
Сетевой Казахстан. 1 февраля 2017г.


«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу
С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе


Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов
Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав


Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»
Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию


1 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 1 февраля 2017 г.
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31 янваpя 2017 16:00Видео
Хакеры шалят на сайтах госорганов, но чиновники беспечны
Даже слабый хакер может отключить весь Казнет и опубликовать «новость» от имени министерства


Будет ли опасной для тенге валютная инициатива российского минфина?
Заметное укрепление национальной валюты Казахстана в последние время по мере роста нефтяных цен и усиления позиций российского рубля уже в феврале имеет все шансы смениться противоположной тенденцией


«Маховик уже запущен. И в рамках этой борьбы за престолонаследие мы еще увидим немало «разоблачений» в ближайшее время». «Кто и почему наезжает на Данияра Акишева?». «Потемкинская наука Казахстана и надежды правительства»
Сетевой Казахстан. 31 января 2017г.


Что чиновнику хорошо, то человеку смерть
Азамат Тулеуов, к.ю.н., PhD, президент ОО «Ассоциация судебных представителей г. Алматы», о том, что права человека должны определять содержание законов Казахстана


Россия – менее 1% мирового коммерческого космоса. Казахстан – в зоне арифметической погрешности
Нурлан Аселкан, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии», о том, не потеряем ли мы деньги на космосе


31 янваpя 2017 09:30День за днем
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»


Почему Россия собирается декриминализировать битье жен?
Если муж ударит жену, будет ли это означать совершение преступления? Такой вопрос более не требует обсуждения во многих странах, но не в России


Четыре срока гениального лицемера Франклина Делано Рузвельта
135 лет назад родился последний великий президент Америки, учитель Кеннеди, Трампа, Путина и Назарбаева


31 янваpя 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 31 января 2017 г.
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