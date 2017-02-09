Самозанятые. Что с ними делать?

«Самозанятые вихрем ворвались в нашу статистику и снизили число безработных», – отметил социолог Леонид Гуревич. Вне манипулятивных практик кривая успеха идет вниз. При планах создания 500 тысяч новых предпринимательских рабочих мест за 5 лет, в течение прошлого года потеряли 104 тысячи таких позиций. Прозвучало все это в ходе экспертного обсуждения «Неформальная занятость молодежи в условиях моногорода: проблемы, риски, решения», проведенного аналитической группой «Кипр» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.

«Очень разношерстная группа, невозможно представить общий портрет», – отметил социолог Серик Бейсембаев в свете категории «самозанятых». На экспертном обсуждении он выступил с презентацией исследования «Ни к селу, ни к городу: неформально занятая молодежь в моногородах и проблема их вовлечения в продуктивную деятельность». Тем не менее, у самозанятых есть «верхний слой» (например, репетиторы), для которого больше характерен сознательный выбор работы в неформальном секторе. А еще имеется «нижний слой» (официанты, строители, таксисты), чья работа без трудовых договоров носит вынужденный характер.

Группа социологов провела исследование в моногородах Аркалык, Аксай и Жезказган, последний из которых г-н Бейсембаев выбрал в качестве примера для анализа ситуации. Там 90,7 тыс. жителей. Горожане уезжают, а в Жезказган приезжают люди из близлежащих населенных пунктов. Фактически в переживающий депопуляцию депрессивный город едут люди из депрессивных сел. В настоящее время демографический ресурс притока практически выбран и скоро переселяться в Жезказган станет некому.

В городе узкий рынок труда, низкие зарплаты, коррупционные препоны при трудоустройстве. Зарплата 100-120 тыс. тенге в месяц – предел мечтаний для молодежи. Реально зарабатывают 60-80 тысяч. Формальный рынок трудоустройства предлагает вакансии по 30-40 тыс. тенге в месяц. 53,5% респондентов готовы работать где угодно, лишь бы хорошо платили.

«Эти люди не смотрят «Хабар», – привел одну из характеристик неформально занятых социолог. Они не доверяют государству и потому не обращаются в центры занятости. Поэтому одна из рекомендаций Серика Бейсембаева – «снижать коммуникационный и информационный разрыв».

В ходе дискуссии тему центров занятости продолжила Людмила Белова, председатель совета директоров рекрутинговой компании Smart Solution Personal. Как человек, который работает с данными структурами каждый день, она заявила: «Сколько бы денег туда ни дали, никого трудоустраивать там не будут! У меня 100 вакансий низкоквалифицированного труда, центр занятости дал 7 человек (заявку сделали на 100)». Г-жа Белова предложила открыть данные, чтобы у работодателя был доступ к базе данных безработных, а у соискателей рабочих мест к базе работодателей. «Центры занятости – это в самом деле ключевая проблема. Люди не умеют превращать ресурсы в полезную деятельность – это институциональная проблема», – согласился г-н Бейсембаев.

«Плохие коммуникации между государством, бизнесом и населением», – указал Ерлан Смайлов, модератор экспертного обсуждения. Психотерапевт Ирина Волкова добавила такой штрих в общую картину: «Каждый рекрутер знает, что найти человека на позицию очень сложно. Очень высокий уровень наркотизации населения – они не хотят ни чем заниматься».

Экономист Шамиль Дауранов считает, что Жезказган довольно благополучный среди моногородов, градообразующее производство работает, а мировая цена на медь $5200 за тонну. Мол, надо более проблемные города рассматривать. Однако сами представители Жезказгана на экспертном обсуждении с мнением о своем относительном благополучии не согласились. Рост религиозного радикализма в данном регионе – тоже косвенное подтверждение имеющихся серьезных проблем. «Коррупция – сталкиваюсь с ней ежедневно», – акцентировал Ерман Абдулов, заместитель руководителя молодежной организации «Шанырак» (г. Жезказган).

В ходе мероприятия Рахим Ошакбаев, экономист, сфокусировал внимание на таком моногороде, как Жанаозен. Население уже более 150 тысяч жителей и продолжает расти. Градообразующее предприятие обеспечивает 12 тысяч рабочих мест, тогда как реально ему требуется 500 работников. Нефтяное месторождение при этом истощается, но никаких превентивных мер от государства не наблюдается.

«Как только вы начинаете врать, считайте что вы проиграли», – привел известную формулу г-н Ошакбаев. Если официальный уровень безработицы в Казахстане 4,9% (в 2001 году составляла 9,2%), то по подсчетам Центра прикладных исследований «Талап» она достигает 15% от реального экономически активного населения. Растет молодежная безработица, особенно в Мангыстауской и Карагандинской областях.

«Нужно создавать запрос на трудовые ресурсы, для этого надо развивать бизнес», – отметил Рахим Ошакбаев. Однако в реальности за 2016-ый год МСБ сократился на 104 тыс. единиц (или 8%), выпуск продукции уменьшился на 6,9% (в сопоставимых ценах). «На фоне падения деловой активности растет налоговая нагрузка, постоянно увеличивается нагрузка на фонд оплаты труда», – констатировал экономист.

Святослав Мурунов, руководитель Центра прикладной урбанистики (г. Москва), поделился российским опытом по снижению неформальной занятости в моногородах. В Российской Федерации 319 моногородов (в Казахстане 28), из которых 20 «очень хорошие» (среди них Тольятти, Набережные челны), но проблемных больше. «Нам интересно понять системные причины состояния проблемы и системные решения», – объяснил урбанист. Одиннадцатиклассники в моногородах «красного пояса» (красный цвет для моногорода означает высокую степень проблем) выезжают в другие места более чем на 80%. Разрабатывается технология закрытия моногородов, потому что есть совсем бесперспективные.

«Практика колонизации – мы умные приедем вас научим – не работает», – подчеркнул г-н Мурунов. Для решения проблем требуются сложные системы управления с активным привлечением собственно горожан и живая коммуникация в большом количестве. Ерлан Смайлов в данной связи заметил, что XXI век рядом исследователей прогнозируется как «век конкуренции систем управления». «Технологии быстрой перезагрузки моногородов могут быть только социальными. Здесь основную роль играет культура», – указал Святослав Мурунов.

В свете нового медицинского налога, которым фактически является ОСМС, у Серика Бейсембаева поинтересовались, сработает ли идея чиновников сделать самозанятых индивидуальными предпринимателями, чтобы в те месяцы, когда у них не будет дохода, они платили по 2% от уровня минимальной заработной платы (457 тенге). «Не понятно как это будет работать. Будет очередной источник протестных настроений и возможно волнений», – ответил социолог. Г-н Бейсембаев провел здесь аналогии с временной регистрацией, про которую Рахим Ошакбаев, в свою очередь, сказал: «Она серьезно увеличит коррупционную ренту».

«Не очень верно неформальных делать формальными ради получения налогов», – считает Марат Шибутов, политолог. Он предлагает раздавать им бесплатные участки земли и давать профтехобразование. «Даже сельских жителей нужно учить выращивать помидоры и ухаживать за садом», – акцентировал г-н Шибутов.

«Наблюдаемая с 2011-го года динамика по моногородам негативная, – отметил Сергей Домнин, главный редактор журнала «Эксперт Казахстан». – Мы можем в какой-то момент оказаться на грани применения пожарных мер».

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