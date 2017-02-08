«Страх перед сменой власти казахстанцы назвали в числе основных». «Разгонит ли президент «осиное гнездо» горе-менеджеров?». «Работодатели РК поняли, что пришло время повышать зарплаты». «О банкнотах номиналом 1000 тенге»

IA - CENTR . RU . «Гульмира Илеуова: Страх перед сменой власти казахстанцы назвали в числе основных. Часть 1» - В декабре прошлого года мы проводили опрос в рамках «Евразийского монитора», одной из тем которого были социальные страхи и опасения. Так вот, страх перед сменой власти казахстанцы назвали в числе основных. Конечно, он не занимает первые места. Гораздо больше казахстанцев беспокоят ухудшение уровня жизни, возможный риск обнищания, коррупция. Но страх перед сменой власти и связанной с этим нестабильностью входит в первую десятку факторов, вызывающих беспокойство казахстанского общества.

CAMONITOR . COM . «Разгонит ли президент «осиное гнездо» горе-менеджеров?» - Президенту страны в очередной раз пришлось брать в руки розги и самолично устраивать порку так называемым менеджерам, действия которых порой можно расценить как откровенное вредительство. Конечно, не царское это дело, но как иначе «прижать к ногтю» разного рода «живчиков» и «зайчиков», оккупировавших квазигосударственные структуры и имитирующих бурную деятельность за казенный счет? Речь, как все уже, наверное, поняли, идет о регулярном производителе скандалов – ТОО «СК-Фармация».

«Казахстанское ТВ пора расхабарить» - Джанибек СУЛЕЕВ - Знаете, не очень ловко себя чувствуешь, когда речь заходит о нашем ТВ. Не секрет, что оно, мягко говоря, довольно провинциальное, что ли.

Айгуль ОМАРОВА - Начинать нужно с кадров – и не только на «Хабаре», но и на всем отечественном ТВ. Недопустимо, чтобы человек, не создавший самостоятельно хотя бы одну программу, руководил целым телеканалом. Необходимо тщательно подходить к отбору кадров на всех уровнях.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Воровать было легко – Кожамжаров о коррупционном скандале в "Байтереке"» - Глава антикоррупционного ведомства Казахстана Кайрат КОЖАМЖАРОВ рассказал о склоняющей к коррупции обстановке в фонде "Байтерек".- К примеру, после разоблачения преступной группы, которая занималась долгое время хищением средств из Нацфонда, я имею в виду фонд "Байтерек", мы выявили ряд таких серьезных вещей, которые в принципе создали условия для того, чтобы можно было воровать легко. На квазигосударственный сектор законы о госзакупках не были распространены. Корпоративный кодекс позволял, что один человек мог принимать решение о том, кто будет из предпринимателей участвовать в том или ином тендере, государственном заказе и о последующем механизме оплаты".

TIME . KZ . «Пока в Белом доме Трамп, я в Америку ни ногой!» - Казахстанская скрипачка Айша ОРАЗБАЕВА отменила свои дебютные гастроли в Америке в знак протеста против указа Дональда ТРАМПА о запрете въезда в США до 27 апреля гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Йемена, а сирийским беженцам - на неопределенный срок. В эксклюзивном интервью нашей газете она заявила, что не может оставаться в стороне, когда мусульмане подвергаются открытой дискриминации.

«Наука грантоедения, или Как хотели, так и получилось» - Когда, читая послание президента, я дошел до слов: “Правительству необходимо выстроить систему мониторинга и контроля за внешними и внутренними займами квазигосударственного сектора и навести здесь порядок”, мне захотелось тут же сесть за компьютер и начать писать очередную статью из цикла “И это все о МОН...”. А после того как Нурсултан НАЗАРБАЕВ на расширенном заседании правительства распорядился проверить - в числе прочих - наше образовательное ведомство на предмет финансовой чистоплотности, стало окончательно ясно: мои прошлогодние труды были ох как не напрасны...

«Всем выйти из тени!» - Квартиры в обход налоговой в Казахстане сдавали всегда, но все это умело скрывали и не афишировали. Предполагалось, что правила временной регистрации, которые ввели с начала года, будут способствовать не только борьбе с терроризмом и экстремизмом, но и легализации рынка арендной недвижимости. Для тех, кто решит зарабатывать на аренде цивилизованно и по-белому, разъяснения специалистов. Как сдать квартиру легально.

KAPITAL . KZ . «Чем вызваны колебания тенге?» - «Когда нефть дорожает и дешевеет, то участники рынка достаточно быстро реагируют на это, в результате чего изменяется курс», — пояснил нам Мурат ТЕМИРХАНОВ, член правления Halyk Finance. В целом, по его словам, если среднегодовая цена на нефть будет $55 за баррель, то, вероятно, что средний курс тенге к доллару может составлять 330±10 тенге, которые будут отражать рыночные колебания в зависимости от спроса/предложения.

«Три вероятных сценария господдержки банков» - Аналитик Мурат КАСТАЕВ считает, что государство должно спасать именно системообразующие банки. «Это топ 5−7 банков, которые концентрируют около 70−80% активов банковского сектора. Если же говорить о каких-то небольших банках, то в их спасении не вижу необходимости. У нас есть КФГД, он все равно возместит тенговый депозит на сумму до 10 млн тенге».

NOMAD . SU . «О банкнотах номиналом 1000 тенге « - Национальный Банк Республики Казахстан напоминает, что с 1 марта 2017 года банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года завершат свое хождение в обращении и перестанут быть платежным средством. Затем в течение 12 месяцев – с 1 марта 2017 года до 28 февраля 2018 года включительно – указанные купюры подлежат обмену в любом банке второго уровня.

FORBES . KZ . «Зачем Багдат Мусин покупал для почтальонов товары в интернете» - 25 января 2017 покинул свой пост председатель правления АО «Казпочта» Багдат МУСИН и перешел работать председателем Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК. На его место в Казпочту пришел бывший вице-министр транспорта и коммуникаций Сакен САРСЕНОВ. За несколько дней до своей отставки Багдат Мусин дал большое интервью Forbes.kz. Он, известный в Казахстане как специалист, приложивший руку к развитию ЦОНов, буквально фонтанировал идеями. И планов на Казпочту у него было громадье. Сегодня мы хотели бы рассказать о других проектах, которые внедряются в компании.

«Работодатели РК поняли, что пришло время повышать зарплаты» - Отчет по результатам традиционного опроса работодателей о влиянии изменения экономической ситуации на рынок труда Казахстана выпустила компания EY.

VLAST . KZ . «Оплата госслужащих по результатам: мифы и казахстанские реалии» - Система государственной службы в Казахстане претерпевает радикальные изменения. С 1 февраля 2017 года началась комплексная аттестация государственных служащих в целях выявления уровня их профессиональной подготовки. Аттестация взаимосвязана с новой системой оценки персонала и оплаты труда госслужащих по результатам.

«Госпрограмма по противодействию терроризму. Главное» - Комитет национальной безопасности обнародовал проект государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2017 – 2020 годы. Vласть изучила сравнительно небольшой текст документа и рассказывает, как власти собираются защищать казахстанцев от этих угроз, а заодно и обеспечить себе вхождение в 30 наиболее развитых стран мира.

INFORMBURO . KZ . Сергей СМИРНОВ – «ЕАЭС почти не виден» - Сопровождавшие создание Евразийского экономического союза бравурные заявления чиновников постепенно сошли на нет. Сегодня о ЕАЭС напоминают лишь скандалы, подобные последнему демаршу Александра Лукашенко, перенёсшего экономические противоречия в политическую плоскость. Оживить ЕАЭС, став новым источником его роста, поможет совместное создание и развитие инфраструктуры: транспортной, финансовой, производственной, энергетической, информационной, платёжной и т.д.

365 INFO . KZ . «Лукашенко не подпишет Таможенный кодекс до осени — и расстроит Казахстан» - Этот документ мог бы облегчить экспорт для Казахстана, увеличить товарооборот в ЕАЭС. Но увы — надо ждать.

Эксперт Магбат СПАНОВ уверен, что членство Казахстана в ЕАЭС безальтернативно, поэтому и оправдано, даже в случае с отрицательными экономическими показателями. Более того, он эту тенденцию называет временной.

С такой точкой зрения не согласен политолог Айдос САРЫМ. По его словам, членство Казахстана в ЕАЭС, как и Беларуси становится все более неоправданным. Хотя, пока речь о выходе Беларуси из ЕАЭС не идет, эксперт не исключает обратный вариант «в случае серьезного ухудшения отношении между Россией и Беларусью».

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