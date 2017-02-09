Народные новости. 10 февраля 2017 г.

Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.
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Вся ответственность за содержание комментариев возлагается на комментаторов.
1
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 07:15
Вчера, 22:11, Рамблер/новости
СМИ: боец «Сомали» признался в убийстве Гиви
СМИ: боец «Сомали» признался в убийстве Гиви
Ответственность за убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) взяли на себя его подчиненные. Об этом сообщил доброволец из Москвы Игорь Мыльцев (позывной Француз), признавшийся в ликвидации бойца из чувства мести. По словам добровольца, Гиви выстрелил себе в ногу, чтобы покинуть позиции батальона во время боев в районе Авдеевки. Об этом сообщает «Новая газета».
«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть (наши – прим. Рамблер/новости) позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нету в живых!», - заявил Мыльцев.
2
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 08:51 1-лошку)
ДНР: "Признание" бойца "Сомали" в убийстве Гиви - фейк
09.02.2017 19:47
Донецк, 9 февраля.
Несколько часов назад в СМИ появилась информация о том, что боец Сомали признался в убийстве своего командира Михаила Толстых. В Донецке сообщили, что это не более чем фейк.
Как сообщает "Новая газета", один из бойцов "Сомали" взял на себя ответственность за убийство Гиви. В ДНР данную информацию резко опровергли.
"Ответственно заявляем, что эта информация является фейком, жертвой которого, по всей видимости стали и журналисты издания (если конечно в этом не было и их злого умысла)", - сообщили в Департаменте пропаганды ДНР.
В "Новой газете", публикуя информацию об убийстве Гиви, сослались на переписку журналистов с бойцом "Сомали" Игорем Мыльцевым. При этом, из ополчения он ушел еще в 2015 году. Скорей всего, его аккаунт был взломан и это, как считают в ДНР, дело рук СБУ.
"Причём о взломе аккаунта, на котором якобы берется на себя вина за убийство, сообщил не кто иной как настоящий Игорь Мыльцев на своём действующем аккаунте", - подчеркнули в Донецке.
3
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 08:56
В ДНР заявили, что вышли на след исполнителей убийства Гиви
09.02.2017
ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Следственным органам самопровозглашенной Донецкой народной республики удалось выйти на след исполнителей убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "терроризм". Также удалось выйти на след исполнителей и уже определено место, из которого был произведен выстрел", — сказал Басурин.
4
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 09:02
Казахстанская биатлонистка рассказала подробности скандального обыска в Австрии
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница Казахстана Ольга Полторанина, бежавшая первый этап смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене, рассказала об обыске, который накануне устроила в их отеле австрийская полиция.
По словам Полтораниной, ситуация крайне странная.
«Мы были в шоке, когда вчера вечером в отель пришла большая группа людей - и окружила нас. Как террористов каких-то! Было очень страшно. Кого-то «мурыжили» до двух часов ночи, кого-то до четырех. Сначала был допинг-контроль, потом полицейские все перерыли в комнатах. Затем повели в полицию, составляли протокол, делали допрос. Вообще всех! В том числе, сервисеров. Не спали всю ночь. Сегодня вышли - никаких эмоций. Очень тяжело. Ситуация крайне странная. Но у нас нет никаких сомнений, что все закончится хорошо. Мы уверены в себе на 100 процентов, ничего запрещенного у нас не найдут, потому что мы этого никогда не принимали», - сообщила она Sport-express.ru.
Напомним, сборную Казахстана по биатлону заподозрили в использовании допинга.
Как сообщали СМИ, запрещенные препараты были найдены на 23 января на одной из заправок города Инцель - это и послужило поводом для обыска. Коробку с препаратами, в которой обнаружили аккредитационную карточку медсотрудника казахстанской команды, передали контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии.
По данным Р-Спорт, обыск проводили 30 сотрудников полиции. По согласованию с Международным союзом биатлонистов (IBU), казахстанским спортсменам пришлось сдать новые допинг-тесты.
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на Западе уже идея фикс, кроме их спортсменов, все остальные - на допинге.
про братьев Серена и Винус Уильямс никто и не вспоминает
Ученые из медицинского колледжа при Вермонтском университете, США, подвели итоги наблюдений за здоровьем более 30 тысяч человек, которые длились три с половиной года. Полученные исследователями данные говорят о наличии связи между группой крови и склонностью к определенным заболеваниям, сообщает Медикфорум.
В ходе наблюдений у 495 человек начали проявляться признаки нарушения памяти и когнитивного расстройства. Их физиологические особенности были изучены в сопоставлении с показателями здоровья у тех, кто не был склонен к процессам деменции.
Выяснилось, что обладатели первой группы крови лучше защищены от умственной деградации.
«Анализ показал, что у людей с первой группой крови снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые повышают вероятность возникновения проблем с памятью и развития деменции», - сообщили авторы работы.
В свою очередь, наличие четвертой группы крови, наоборот, коррелировало с резко выраженным риском оказаться жертвой деменции. Люди с этой группой, по словам исследователей, на 82% более склонны к развитию проблем с памятью и мышлением, чем люди с другой группой крови.
В частности, ученые обнаружили, что носители четвертой группой крови отличались повышенным уровнем содержания белка, ускоряющего свертываемость крови. На языке врачей у них был повышен фактор свертываемости крови VIII.
При данной особенности, как отмечают биологи, кровеносная система подвержена высокой вероятности тромбообразования, плохой проводимости сосудов. Нарушения кровообращения в то же время тесно связаны с развитием когнитивных нарушений и расстройств интеллекта.
7
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 09:14
Комментарий удален модератором.
8
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 09:41
Комментарий удален модератором.
9
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 09:44
The Sun: МО Великобритании боится говорить Мэй о вышедших из строя подлодках
10.02.2017
Все семь многоцелевых подлодок Королевских ВМС выведены из строя, однако Минобороны Великобритании боится сообщать об этом премьер-министру страны Терезе Мэй из-за её возможной реакции.
Об этом сообщает The Sun.
По данным источника, три атомных подводных лодки типа "Астьют", каждая из которых стоит более миллиарда фунтов, и четыре подлодки типа "Трафальгар" "находятся в очень плохом состоянии".
Пять подлодок, как сообщается, сейчас проходят ремонт после поломки, HMS Ambush типа "Астьют" находится в ремонте после того, как столкнулась с танкером в прошлом году. Только одна подлодка типа "Астьют" находится в море в рамках учений.
Таким образом, по данным СМИ, впервые за несколько десятилетий ВМС теперь некому защищать территориальные воды страны, в том числе "мониторить активность России".
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ВМФ Британии - Аника-воин, только щёки раздувают)
10
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 10:05 такими темпами Ближний Восток может скоро исчезнуть
Пенс пообещал, что США не успокоятся, пока не уничтожат своих врагов
10.02.2017
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. США не успокоятся до тех пор, пока не уничтожат террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и других своих врагов, заявил американский вице-президент Майк Пенс.
"Угрозы, с которыми сталкивается Америка, никогда не были столь многочисленными, как сейчас. Но будьте уверены: президент (США Дональд) Трамп и его администрация и эта страна никогда не остановятся, пока враги не будут уничтожены и наше государство снова не будет в безопасности", — сказал Пенс, выступая в Военной академии в Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.
Как отметил Пенс, "силы радикального исламского экстремизма стараются уничтожить не только американский народ, но и саму жизнь".
"Варвары из ИГ жестоко расправляются с теми, кто мешает их попыткам создать мировой халифат. И они не остановятся до тех пор, пока мы не остановим их. А мы их остановим", — заверил Пенс.
11
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 10:06 10-му
А то и понятно, когда нагло-саксам воевать нечем, они обсирают все вокруг себя, ну чтобы было противно даже прикасаться... А сами вяликие такие!!!
Сия тактика еще со времен 100 летней войны, бритами применялась, ежели чё...
Там засирались лучшие места для разбивки военных лагерей...
Это Ванесса Мэй - просто гадит однофамильцам - Брайану и Джеймсу Мэям.
Те - отличные мужики!
12
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 11:26
Комментарий удален модератором.
13
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 11:33 Хорошо быть губкою, хорошо собакаю, Где хочу пописаю, где хо
Пятница, Февраль 10, 2017
Учёные выяснили, кто выживет в апокалипсис
Учёные из Великобритании выяснили, какие именно живые существа с наибольшей долей вероятности останутся в живых в случае апокалипсиса. Это те, кто пережил все крупные массовые вымирания флоры и фауны и служили «реставраторами» экосистем планеты — так называемые морские губки.
По сведениям учёных, губки обладают изрядной живучестью из-за того, что могут жить при очень большом разбросе температур и практически без кислорода.
Они беспроблемны в питании: употребляют частицы органики, которая присутствует в воде, и логично, что количество такого «корма» вырастет после массовой гибели животных в случае глобальной катастрофы.
Согласно выводам исследователей, морские губки будут доминировать в морях Земли до тех пор, пока её экосистемы не восстановятся, как это было прежде, сообщает журнал Current Biology.
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В интервью изданию Ukraina.ru бывший депутат Верховной Рады Андрей Пинчук подчеркнул, что с юридической точки зрения существует две формы террористической деятельности: совершение действий, направленных на устрашение круга лиц для достижения политических целей (например, взрывов и поджогов), и уничтожение политических лидеров противников.
По его мнению, убийство Гиви стало поводом, чтобы признать Украину террористическим государством.
Следственные органы народной республики продолжают работать над расследованием обстоятельств гибели Гиви.
«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
15
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 11:46 плевала на дочку
За попытку изнасилования 10-летней племянницы осудили жителя Тараза
10.02.2017, 02:28
Апелляционная коллегия Жамбылского областного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции Айбеку Кутылмуратову. 26-летнего мужчину признали виновным в попытке изнасилования 10-летней племянницы. Доводы матери ребёнка о том, что родственники оговорили деверя, суд посчитал неубедительными, передаёт КТК.
Жулдысхан Балмаганбетова и в суде первой инстанции, и в апелляционной коллегии настаивала на том, что брат супруга невиновен в попытке изнасилования. Мол, заявление в полицию она написала с целью проучить родственника за его пристрастие к алкоголю.
Заключение врачей об отсутствии характерных повреждений на теле девочки свидетельствовало в пользу её версии. Только молекулярно-генетическая экспертиза обнаружила на нижнем белье ребёнка следы, которые принадлежат её дяде.
"Мы задавали ей неоднократно вопросы: почему она прибегла к такому методу, почему она не сказала, не вызвала сотрудников полиции, если он ей докучал тем, что злоупотреблял спиртными напитками? Внятного ответа мы не получили. Так что, как и суд первой инстанции, мы расцениваем изменение позиции матери потерпевшей девочки только тем, что они находятся в родственных отношениях", – прокомментировал закрытый процесс председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда Нурмухаммат Абидов.
Педофила отправили на 15 лет в колонию строгого режима.
26-летний Айбек Кутылмуратов приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
16
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 11:55 В России создан уникальный 3D-принтер, нарушающий законы сов
Ученые Пермского политехнического университета, специализирующиеся на создании робототехники и плазменных технологиях, разработали не имеющий аналогов способ выпуска деталей большого размера. Специально для этого они создали уникальный 3D-принтер, с помощью которого можно будет печатать детали абсолютно любой величины. При этом раньше максимальный размер деталей, которые удавалось создавать подобными методами, составлял только 1,5х1,5 метра.
При конструировании 3D-принтера нового типа, пермские ученые совместили современные робототехнические комплексы и плазмотроны. При помощи новой технологии можно создавать комплектующие, которые будут использоваться в машиностроении, авиастроении, металлургии, энергетике и многих других сферах.
В основе новой разработки заложена технология использования генератора плазмы, который применяется для обработки материалов. При этом новый принтер настолько необычен, что по утверждениям некоторых специалистов, нарушает законы физики.
Особенно стоит отметить, что такая технология позволит изготавливать комплектующие в несколько раз быстрее, чем традиционные методы. Еще один значительный плюс – данный способ позволяет в два раза сократить стоимость выпуска новых деталей. В частности, снизить цену производства при новой технологии поможет применение цельнометаллической присадки-проволоки, так как используемые обычно в таких случаях металлические порошки стоят в несколько раз дороже.
В целом, получается, что один такой новый принтер вполне сможет заменить целый литейный или ковочный цех. Во всяком случае, проект пермских ученых может в будущем серьезно изменить структуру производства.
В Казахстане возрастает угроза преследования инакомыслящих, выражающих своё несогласие и критику в социальных сетях, предупреждает Amnesty International. Правозащитная организация анализирует ситуацию с арестами за посты и комментарии.
Предостережение международных правозащитников звучит в опубликованном сегодня докладе «Думай прежде, чем постить: уничтожение пространства для свободы выражения мнений в социальных сетях в Казахстане».
19
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 12:24
Чиновника задержали по подозрению в получении взятки от работника «Казахмыса»
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Караганде задержан руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаев, сообщает пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.
«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал и Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаев А. Установлено, что он получил взятку в сумме 640000 тенге от работника ТОО «Корпорация Казахмыс» за выдачу положительного заключения по факту проведенной проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии», - отмечается в сообщении.
В настоящее время Байсалбаев задержан и водворен в ИВС УВД г. Караганды.
Проводится досудебное расследование.
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из таких потом аварии, производственный травматизм и прочие "прелести" для трудяг
9 февраля 2017, 14:48
Росстат: Россияне стали больше экономить на еде
Россияне стали еще больше экономить на основных продуктах питания. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России, передает «Российская газета».
В ведомстве отметили, что снижение покупательной способности произошло по 16 пунктам продуктового списка из 24. Согласно исследованию, количество рыбы, которую можно приобрести при нынешних доходах, сократилось на 12 кг, молока — на 26 л, говядины — на 1,5 кг, яиц — на 58 шт.
Кроме того, в 2016 году люди могли себе позволить меньше фруктов, сливочного и подсолнечного масла, чая и баранины. По данным экспертов, 53% жителей страны перешли на покупку более дешевых продуктов. Люди начали планировать покупки заранее, избегая импульсных нерациональных трат, добавляют исследователи.
Исследователи отмечают, что покупательская способность характеризует уровень и качество жизни в стране. «В прошлом году этот показатель просел на 5,2%. Если прибавить к этому 10% снижения еще годом раньше, получим очень внушительную цифру. В предыдущий кризис 2008—2009 годов масштабы падения были гораздо более скромными», — сказал научный сотрудник «Центра развития «НИУ «Высшая школа экономики»» Николай Кондрашов.
Россияне стали больше экономить на еде
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Балодька, а у нас чё, шикуют?
22
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 12:40 Генетики установили родственные связи у 83% россиян
Медико-генетический центр Genotek провел широкое исследование, взяв образцы ДНК у 1848 человек в возрасте от 20 до 45 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и ряде крупных городов России, установив, что у 83% прошедших тест людей есть как минимум один дальний родственник, пишут "Известия".
В исследование попали проживающие не только в Москве и Петербурге, но и жители Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя, а также Киева. Среди них был проведен тест "Генеалогия", который определяет родство по отцовской и материнской линиям, а также устанавливает этническую принадлежность.
Среди всех исследованных было найдено 1299 родственных связей от пятого до десятого поколения, 549 относились к четвертому поколению, 39 и 27 — третьего и второго поколений соответственно.
— Мы пришли к выводам, что в восьми случаях из десяти можно выявить генетические связи от первого до десятого поколения. Лично я нашел двух родственников, о которых не знал ранее, и сейчас устанавливаю с ними контакт, — сказал генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.
Он отметил также, что шансы найти родственников в свое городе или в другой части страны примерно равны. При этом, за такими тестами обращаются чаще всего граждане, которые ничего не знают о своей семье. Ильинский объяснил, что подобная ситуация является характерной для России, так как после Великой Отечественной войны многие дети были сиротами и воспитывались в детдомах, были уничтожены архивы и поиск родственников теперь становится все труднее.
Вофка, а ты по какой нищете таскаешь обмылки у дочери, и моешься один раз в неделю. Начни уже анализ с себя.
24
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 12:43
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Госсекретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова прокомментировала решение о рекомендации наложить на посла Казахстана в Польше Алтая Абибуллаева дисциплинарное взыскание, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нарушение закона о госслужбе, этики госслужащего. Когда окончательное решение будет принято, МИД вам полностью сообщит», - сообщила Абдыкаликова в интервью журналистам в кулуарах международного форума в Астане.
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интересно, что он там намутил?)
Минфин России второй раз с начала года потерпел неудачу при попытке занять деньги на рынке. В ходе аукционов облигаций федерального займа на этой неделе ведомству не удалось продать весь объем ценных бумаг.
В результате двух размещений Минфин получил от инвесторов 30 млрд рублей вместо запланированных 4О.
Бумаги с погашением через 14,5 лет (ОФЗ 26218) были проданы в полном объеме - на 15 млрд рублей. А 6-летние облигации удалось продать лишь на 60% от нужной суммы - 15 млрд рублей вместо 25.
Причем спрос на них, вопреки практике последних аукционов, оказался ниже предложения, даже несмотря на то, что Минфин предоставил заметную скидку, увеличив доходность по сравнению с рыночной на 10 базисных пунктов.
Итоги аукционов "стоит признать весьма неудачным", констатирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
За последние полгода Минфин лишь дважды терпел подобные "провалы": в октябре 2016-го - на фоне заявлений Путина о "кардинальном ухудшении отношений с США" и 25 января 2017-го, когда было объявлено, что правительство начинает скупать валюту ради "стабилизации" рубля.
Результаты аукционов говорят о том, насколько узок круг кредиторов российского правительства: как только небольшое число игроков потеряло интерес к среднесрочным ОФЗ, заместить их оказалось некому, отмечает аналитик Nordea Валерий Евдокимов.
"Отчасти причина резкого падения спроса заключается в росте опасений инвесторов о возможной коррекции рынка, в случае которой выпуск будет трудно продать", - говорит аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
Судя по всему, в неудачном аукционе не участвовали иностранные фонды, а именно они пока были главным кредитором правительства, отмечают в обзоре аналитики Росбанка.
Из 500 млрд рублей, которые Минфин привлек на рынке в прошлом году, 80% обеспечили нерезиденты, следует из данных Национального расчетного депозитария. В общей сложности на руках у иностранцев долг правительства на 1,5 трлн рублей, или 27% рынка.
Нерезидентов может отталкивать то, что "провальный" выпуск - новый и пока малоликвидный, считают в Росбанке.
Против этой версии, однако, говорит тот факт, что те же ОФЗ были проданы с 4-кратной переподпиской всего неделю назад.
Впрочем, тогда Минфин не покупал валюту - снижение интереса иностранцев может быть связано с началом этих операций, которые создают риски падения рубля и инфляции, говорит аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева.
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Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 12:52 почти все британские подлодки оказались неисправны
Большинство ударных (по российской классификации — многоцелевых) подводных лодок военно-морского флота Великобритании находится в неисправном состоянии, при этом информация держится в тайне от премьер-министра Терезы Мэй. С таким утверждением выступил таблоид The Sun, сославшись на информированные источники.
По данным издания, на боевом дежурстве нет ни одной из семи многоцелевых подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами «Томагавк». Три новые субмарины класса Astute столкнулись с техническими проблемами, а четыре оставшиеся АПЛ класса Trafalgar «на последнем издыхании».
Пять многоцелевых подлодок, в том числе одна класса Astute, находятся на техническом обслуживании или ожидают его после выявления неисправностей. Еще одна новейшая АПЛ Ambush проходит ремонт после того, как в декабре 2016 года столкнулась в Гибралтаре с танкером. Только одна подлодка типа Astute находится в море на испытаниях после техобслуживания, однако она еще нескоро вернется в строй.
Как отмечает издание, такая ситуация с британскими ударными подлодками сложилась впервые за последние десятилетия. В результате у Королевского военно-морского флота нет возможности патрулировать морские торговые пути, которым может угрожать Иран. Кроме того, британские подводники не в состоянии отслеживать российские подлодки в Северной Атлантике.
Всего в ВМС Великобритании насчитывается четыре подлодки класса Trafalgar, три класса Astute и четыре стратегические субмарины класса Vanguard, вооруженных баллистическими ракетами.
5 февраля The Sunday Times сообщила, что в техническом состоянии вооруженных сил Великобритании выявлены серьезные недостатки. В частности, современные эсминцы проекта Type 45, каждый из которых стоит миллиард фунтов стерлингов, из-за своей шумности могут быть обнаружены подводными лодками противника на расстоянии 100 миль (более 180 километров).
Пт Фев 10, 2017 12:54 И ведь, пока хранили - ничего не украли!
Германия вывезла 300 тонн золота из хранилищ ФРС США
Германия завершила программу вывоза своего золотого запаса из США, сообщил Бундесбанк в четверг.
За 2016 год из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в структуру ФРС) в Германию было возвращено еще 111 тонн золота. Они будут размещены в запасниках немецкого ЦБ во Франкфурте.
За три года, прошедших с того момента как Бундесбанк потребовал от ФРС вернуть часть размещенных в США слитков, в Германию поступило 300 тонн золота - весь запрошенный объем.
Программа репатриации, которая изначально была рассчитана до 2020 года, завершилась на три года раньше срока.
Также с опережением графика идет трансфер немецкого золота из Франции, сообщил член Совета управляющих Бундесбанка Карл Людвиг Штиле. Он не уточнил, с чем связана спешка.
В 2016 году в ФРГ из Франции поступило 105 тонн, за три года - 283 тонны. Еще 91 тонну планируется перевезти в 2017 году, после чего программа будет официально закрыта, сообщил Штиле.
В общей сложности из США и Франции Германия репатриировала 583 тонны золота - почти пятую часть своего золотого запаса. Теперь на территории ФРГ находится 1402 тонны или 41,5% от всех госрезервов.
В ФРБ Нью-Йорка остается 1347 тонн, или 39,9%. Остаток продолжает хранить ЦБ Франции.
Решение начать вывоз золота из зарубежных хранилищ, крупнейшим из которых является хранилище ФРБ Нью-Йорка, было принято в Берлине в 2012 году. К тому моменту в Германии находилось меньше трети всего золотого запаса страны.
Федеральный суд аудиторов ФРГ потребовал провести проверку золотых слитков после того, как появились слухи о том, что хранящееся в ФРС золото может быть использовано американскими банками для операций на рынке.
Вслед за Германией о желании вернуть на родину хранящийся в США золотой запас объявили Нидерланды. На начало 2016 года им удалось добиться репатриации порядка 100 тонн.
Пт Фев 10, 2017 13:09 Золотые слитки из госхранилища Украины продадут на торгах
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31
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:10
Установлен еще один пособник Аблязова в Казахстане
10 Февраля 2017
КАЗИНФОРМ. АСТАНА - Национальным бюро по противодействию коррупции установлен еще один пособник Аблязова в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк» Аблязова Мухтара, Жаримбетова Жаксылыка и других лиц по фактам хищения денежных средств банка. В ходе следствия установлен новый пособник Аблязова в Казахстане Мамай Жанболат Мамайулы. Он отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам: Трибуна», - говорится в сообщении ведомства.
«В настоящее время Антикоррупционной службой проводятся необходимые следственные действия, в т.ч. обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег», - сообщают в Нацбюро.
--------
ещё один всплыл
32
Асгл Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:20
1. зеев, а чего ты решил что оно должно было пропасть?
2. Специально открыл сайт ЦБ РФ и вижу что количество монетарного золота за месяц с 01.012017 г по 01.02.2017 г увеличились на 2, 742 млн троицких унций
Сколько раз тебе волосатый русофоб говорили матчасть смотри в первоисточнике.
33
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:21
Wladimir, откуда в Вас столько злорадства и желчи? Потому что Качиньский осудил Украину за бандеровцев?
34
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:25 Полный конец порядка и сказочной демократии.
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с иностранными лидерами.
Администрация США изучает, каким образом в прессе появляется информация о телефонных разговорах президента Дональда Трампа с иностранными лидерами, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.
==========
Неужели опять пранкер Вован и туда успел????
Скоро начнут сжирать друг друга с потрохами Долибирастились, додемократились, доигрались.
35
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:28
Путин поздравил легендарного разведчика Алексея Ботяна со столетним юбилеем
10.02.2017
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем легендарного советского разведчика, Героя России Алексея Ботяна, сообщается на сайте Кремля.
"Легендарный разведчик и настоящий герой, Вы посвятили свою жизнь служению Родине. Благодаря несгибаемой воле, воинской доблести, отваге и мужеству, навсегда вписали своё имя в ратную летопись страны. Такие люди как Вы – по праву являются гордостью России, и очень важно, чтобы Ваша ответственная гражданская позиция, искренняя сопричастность к судьбе Отечества были примером для подрастающего поколения", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Алексей Ботян внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей.
Самой известной операцией, проведенной Ботяном, считается спасение польского Кракова от уничтожения нацистами в 1945 году.
Ботян стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных тем событиям.
=
настоящий герой
36
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:37
В Донецке прощаются с командиром батальона ДНР "Сомали"
10.02.2017
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Церемония прощания с командиром батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаилом Толстых, известным как "Гиви", началась в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание проходит в здании театра оперы и балета в центре города. Проститься с Толстых пришел глава ДНР Александр Захарченко. Также присутствуют и другие официальные лица и представители правительства республики.
В настоящее время у входа в оперный театр собралась очередь из нескольких тысяч человек. Все люди пришли с цветами, количество желающих попрощаться с Толстых постоянно увеличивается.
Также у здания театра стоит тягач с артиллерийским орудием, на который в конце прощания должны поставить гроб с командиром батальона "Сомали".
-----------
у бандеровцев походу праздник
37
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:40 поколение дом2
дожили кремлеботы уже таскают доводы из желтой камомолки
38
Асгл Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:50
37-ой
ты о чём вообще? О том что новая газета распространила фейк и распространителем его является некий любитель хунты наркоман каныгин. Запись о том как он кокс в себя вдул можно на просторах тырнета найти
39
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 13:50
10.02.2017
Таджикистан и Узбекистан восстанавливают воздушное сообщение после 25-летнего перерыва
Регулярные полеты обещают организовать с 20 февраля.
-----
долго ж они раскачивались)
40
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 14:02
Словения готова предоставить площадку для встречи Путина и Трампа
10.02.2017
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Любляна готова предоставить площадку для встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, ждет решения по этому вопросу Москвы и Вашингтона, заявил посол Словении в РФ Примож Шелиго.
"Мы имеем хороший опыт в организации таких встреч… Если будет согласие со стороны России и США, это зависит от их решения, то Словения готова послужить площадкой для встречи", — сказал дипломат.
=========================
Словения впереди всех)
41
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 14:04 Страна анекдот.
Яценюк предложил США свои услуги по строительству «Стены» с Мексикой — говорит, выйдет проще и дешевле.
Украина может передать США проект, по которому строится стена на границе с Россией, так как он обойдется дешевле, чем тот, что Соединенные Штаты намерены использовать для сооружения преграды на границе с Мексикой.
Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время V Киевского форума по безопасности для молодежи.
-------------------------
Упал. И этот человек был премьер министром страны. Бедная Украина, за что тебя наградили такими идиотами?
42
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 14:41
Собака всю ночь согревала молодого человека, заблудившегося в лесу в Чечне
10.02.2017
24-летний Мансур Саралиев накануне вечером заблудился в лесу и уже почти попрощался с жизнью, когда случайно встретил собаку. В результате пёс всю ночь сопровождал молодого человека, громким лаем не давал ему заснуть и облизывал лицо, когда парень начинал замерзать.
Лайфу стало известно, что 24-летний житель чеченского села Шаами-Юрт Мансур Саралиев накануне вечером пошёл в лес с друзьями собирать черемшу, но отстал от компании и заблудился.
Молодой человек попытался найти дорогу к дому, но провалился под лёд, когда переходил реку. Вся его одежда промокла, ноги и руки мгновенно замёрзли. Он уже и не думал, что выберется из леса живым.
Неожиданно к насквозь промокшему и обессилевшему парню из леса вышла собака. Сначала Мансур испугался, но пёс вёл себя очень дружелюбно.
— Когда собака впервые побежала на меня, я думал, она хочет напасть, но она остановилась рядом. Я пошёл, а пёс пошёл следом за мной. С тех пор везде ходил со мной, — вспоминает Мансур Саралиев.
Друзья и родственники парня считают, что собака помогла Мансуру выжить. Если Мансур засыпал, пёс начинал лаять, прыгать вокруг и делать всё, чтобы его попутчик проснулся и не замёрз во сне насмерть.
— Я дома была вечером, мне не сразу сказали, только в 19:00. Какие чувства могут быть у матери? Плохие, мы все плакали. Только плохие чувства были, иногда думала, может быть, жив ещё Мансур? У меня три сына, Мансур старший. Молились все вместе, что только не делали. Собака всю ночь рядом была, звала на помощь всех, лаяла. Она приютилась к нему вечером, когда он перешёл речку. Когда он засыпал, облизывала его. До самого утра рядом была. Когда нашли Мансура, мне половина односельчан позвонила, все торопились сказать, что нашли сына, — рассказала Лайфу мама Мансура Айшат.
По словам Айшат, Мансур первый раз пошёл за черемшой, и она отговаривала сына. В результате парень собрал несколько килограммов черемши и всё-таки принёс мешок с травами домой.
Весь вечер и всю ночь Мансура искали друзья, родственники и добровольцы из числа местных жителей. Парня удалось обнаружить только утром.
По словам чудом выжившего Мансура, как только пёс увидел людей, он убежал. Теперь молодой человек пытается найти собаку и забрать её к себе домой.
...
видимо ангел-хранитель вывел
43
Асгл Аноним
Пт Фев 10, 2017 14:44
зеев, ты тут про критичность долга пейсал. Специально на сайте ЦБ РФ искал данную информацию и вот что нашёл.
//"Объем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 млрд долларов США и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 млрд долларов США). В то же время вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на 12,5 млрд долларов США, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 23,0 против 25,4% годом ранее. Внешние обязательства органов государственного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на 6,9 млрд долларов США, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился с 5,9 до 7,2%. Прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на 5,9 млрд долларов США.бъем внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года, по предварительной оценке Банка России, составил 518,7 млрд долларов США и за год практически не изменился (увеличение на 0,2 млрд долларов США). В то же время вклад секторов экономики в динамику внешнего долга страны был разнонаправленным. Внешние долговые обязательства банков за год уменьшились на 12,5 млрд долларов США, доля банковского сектора в структуре внешней задолженности по состоянию на отчетную дату составила 23,0 против 25,4% годом ранее. Внешние обязательства органов государственного управления за счет новых размещений и покупки нерезидентами суверенных инструментов на вторичном рынке, напротив, выросли на 6,9 млрд долларов США, их удельный вес в структуре внешнего долга страны за год увеличился с 5,9 до 7,2%. Прочие секторы экономики сохранили лидирующие позиции в объеме внешнего долга (67,7% по состоянию на 1 января 2017 года), их внешняя задолженность за год выросла на 5,9 млрд долларов США." //
Покажи мне где тут про критичность госдолга?
44
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 14:52
Комментарий удален модератором.
45
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 15:01
44
лечиться надо
46
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 15:07 +
Лавров и Тиллерсон скоро обсудят подготовку встречи президентов
10.02.2017
ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Российская сторона считает необходимым организовать встречу президентов РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа; работу по ее подготовке в ближайшее время обсудят глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщил посол РФ в США Сергей Кисляк.
"Во-первых, я уверен, что (президенты) встретятся, потому что в этом есть активная потребность. Во-вторых, есть понимание у нашего президента, что такая встреча должна быть организована, и она будет готовиться", — заявил Кисляк в интервью российским журналистам в преддверии Дня дипломатического работника.
"Я думаю, что в самом ближайшем будущем, когда у нас начнется практическое взаимодействие с аппаратом госдепартамента и Белого дома по этим вопросам, мы начнем работать над этими вещами в практическом ключе. Я абсолютно не исключаю и даже уверен, что в ближайшее время состоятся встречи министров, все к этому подготовлено – об этом будет заявлено. И это будет, я думаю, хорошее начало для общего процесса в развитии диалога о выравнивании отношений", — сказал дипломат.
В конце января Путин и Трамп впервые после инаугурации президента США побеседовали по телефону. Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты и договорились дать поручения проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.
"Америка – страна с огромной политической инерцией, тем более сейчас находящаяся в довольно непростом внутриполитическом состоянии, когда сопротивление многим вещам, которые делает новый президент, довольно большое. И не только по России. Может быть, сегодня они больше заняты другими, внутренними политическими делами, но по России тоже. Поэтому, каков будет в конечном счете курс в практических делах новой администрации, мы еще увидим", — заявил Кисляк в интервью российским журналистам.
"Нынешний президент США не раз говорил, что улучшение отношений с Россией — это плюс для Америки, а не минус. Мы с этим согласны, и точно так же рассматриваем с нашей стороны перспективы выравнивания отношений. Но вместе с тем, груз того, что было накоплено в негативном прошлом, никуда не делся", — сказал Кисляк.
47
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 15:48
Комментарий удален модератором.
48
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 15:52
Президент Южной Осетии назвал Гиви истинным патриотом
10.02.2017
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов назвал погибшего командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых истинным патриотом своей страны, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.
"С чувством глубокой скорби в Республике Южная Осетия восприняли весть о трагической гибели одного из видных представителей освободительного движения Донбасса, командира батальона "Сомали" Михаила Толстых. Ушел из жизни верный сын своего народа, истинный патриот своей страны, который верой и правдой служил отчизне", — говорится в телеграмме соболезнования, направленной главе ДНР Александру Захарченко.
Как отметил Тибилов в телеграмме, народ Южной Осетии не понаслышке знает, что такое война и террор и решительно осуждает "это варварское преступление".
=
респект
49
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 16:10 не читал, но одобряю
Роль Нурсултана Назарбаева предложили закрепить в Конституции
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы предложили закрепить в Конституции вклад Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становление независимого Казахстана.
Об этом по итогам третьего заседания рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти в Акорде сообщил директор НИИ гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров.
«Сама конституционная реформа вызвала очень большое оживление в обществе. Комиссия выражает благодарность всем, кто направил свои предложения. Надо помнить, что реформа идет и по-другому пути. Это не только конституционные изменения. Мы насчитали 39 полномочий из 45, которые он передает в руки Правительства и Парламента. Это я скажу, мировое событие, когда исполнительная власть сама легко отдает по своей воле 39 полномочий. Работа идет, готовится законопроект, который до конца месяца уже должен быть внесен в Парламент», - отметил Толеш Каудыров в интервью журналистам.
«Разные вопросы и интересы наших граждан затронули. Прозвучали такие предложения, как закрепление роли Первого Президента Нурсултана Назарбаева в тексте Конституции. Даже прозвучала озабоченность, не слишком ли много он передает полномочий? Предложения затронули самые разные участки нашей общественно-политической жизни, начиная от выборов, заканчивая полномочиями высших ветвей власти. Отрадно, что населению это очень интересно, и они (граждане) выражают свое мнение», - добавил он.
50
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 16:31
Оо! Начали новост с гиви значит вот вот дадут ему героя и назовут школу его именем где то в городе гусиное озеро
51
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 16:45
Кто даст денег рассеянам?
Кредиторы отвернулись от правительства России
Минфин России второй раз с начала года потерпел неудачу при попытке занять деньги на рынке. В ходе аукционов облигаций федерального займа на этой неделе ведомству не удалось продать весь объем ценных бумаг.
+
Лошары. Не панимают, что лучшие кредиторы страны это свой народ. Надо им половину наших парламентариев отправить пусть подскажут об введения обязательных пенсионных медицинских отчислениях с населения в 15%. Халявное бабло и не надо никому возвращать
52
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:01
Гамбургский суд частично удовлетворил иск Эрдогана против Бемермана
10.02.2017
БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Гамбургский земельный суд принял в пятницу решение по частному иску президента Турции Тайипа Эрдогана о частичном запрете к распространению скандального стихотворения немецкого телеведущего и сатирика Яна Бемермана о турецком лидере, сообщил в прямом эфире из здания суда телеканал N24.
Немецкий сатирик и телеведущий Бемерман в конце марта прошлого года в эфире сатирической передачи Neo Magazin Royalе общественно-правового телеканала ZDF прочитал стихотворение про Эрдогана. В нем президенту Турции приписываются сексуальные извращения и преступления против национальных меньшинств и оппозиции. В ответ правительство Турции направило в Берлин вербальную ноту с требованием начать уголовное преследование телеведущего, который, как отмечалось, оскорбил Эрдогана. Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительство санкционирует расследование против Бемермана.
В начале октября прокуратура немецкого города Майнца закрыла уголовное дело против Бемермана, начатое после санкции немецкого правительства. Ведомство сообщило, что "преступные действия не были доказаны с необходимой достоверностью".
Адвокат Эрдогана пытался оспорить это решение в генпрокуратуре Кобленца, однако жалоба была признана необоснованной.
============
своих защищают
Запрещенная в Казахстане экстремистская группировка "Исламское государство" объявила награду в один миллион долларов за голову 22-летней студентки из Дании Джоанны Палани. Девушка была активной участницей борьбы против "ИГ" на стороне курдского сопротивления.
Благодаря отличным навыкам в стрельбе, участвовавшая в боях Палани стала снайпером. Как призналась сама девушка, на ее личном счету около 100 застреленных исламских экстремистов.
Джоанна Палани родилась в 1993 году в лагере беженцев ООН в городе Рамади в центральной части Ирака, куда ее семья переехала из Ирана после Исламской революции. В середине 1990-х все семейство Палани перебралось жить в Данию.
После школы Джоанна поступила в колледж, где увлеклась стрельбой. В 2011 году девушка прибыла в Сирию, чтобы воевать против правительственной армии. Однако позже она вступила в борьбу с террористами "ИГ". Вчерашняя студентка, в частности, защищала от боевиков город Кобани, передает телеканал "Звезда".
По возвращении домой Джоанна Палани была арестована. Дело в том, что закон запрещает гражданам Дании участвовать в военных конфликтах. Отбыв наказание в тюрьме в течение нескольких недель, девушка вышла на свободу.
...
миссис Смит
54
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:17 лёд тронулся
Японские эксперты прочат улучшение отношений между США, Японией и Россией
10.02.2017
ТОКИО, 10 фев — РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа в отношении России облегчает переговоры Москвы и Токио по экономическому сотрудничеству, в том числе о совместной японо-российской хозяйственной деятельности на южных Курилах, оспариваемых Японией, заявил РИА Новости эксперт из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу начал визит в США для переговоров с Трампом, призванных сверить позиции двух стран и подтвердить приверженность союзническим отношениям.
"Можно считать, что визит премьера Абэ не окажет особого влияния на японо-российские отношения, однако президент Трамп по сравнению с бывшим президентом Обамой подходит прагматично к американо-российским отношениям, и они, как представляется, будут улучшаться", — высказал свое мнение Уэно.
Поэтому, по его словам, "и премьер-министру Абэ становится легче вести переговоры с Россией, и возможно это окажет некоторое позитивное влияние на японо-российское экономическое сотрудничество, а также на совместную хозяйственную деятельность Японии и России на "северных территориях" (как называют японцы южные Курилы).
Как сообщил РИА Новости еще один японский эксперт, профессор Нобуо Симотомаи из университета Хосэй в Токио, "существует возможность, что вновь наступает перелом после холодной войны, и перелом в отношениях Японии, США и России".
"По крайней мере, новый президент Трамп заявлял, что пересмотрит отношения с Россией. Конечно, пока в Европе и США слышна настороженность в отношении российской стороны, отношения ее с Японией и США теперь движутся к новому качественному улучшению, и растет вероятность, что поворот с конца прошлого года в отношениях Путина и Абэ откроет путь к новым отношениям между США, Японией и Россией", — считает профессор Симотомаи.
По его мнению, хотя "пока существует много отдельных нерешенных задач, в том числе проведение американо-российского саммита, но после 2014 года Россия, похоже, выходит из изоляции".
55
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:20
Пакистанский картофель под видом местного массово продают на базарах Казахстана
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На рынках Казахстана под видом макинского или павлодарского картофеля стали массово продавать продукцию из Пакистана.
Об этом сегодня заявил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Нуржан Альтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Картофель в период межсезонья мы завозим из Пакистана. Сейчас на базарах его массово продают под брендом макинского, павлодарского картофеля. Но на самом деле он завозится из других стран. Экспорт же картофеля небольшой, то есть мы покупаем больше, чем продаем. Все это сложилось из-за того, что небольшие производители, фермеры не могут обеспечить цикличность поставок, особенно в межсезонье», - сказал Альтаев на ежегодной конференции предпринимателей.
=
кормят нас узбеки, кыргызы, теперь ещё и пакистанцы
56
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:30
«Но если посмотреть в целом по стране, то по основным видам сельхозпродукции, по которым Казахстан является исторически обеспеченным, все же, наблюдается определённая доля импорта. Говядина у нас закупается на сумму более чем 36 млн долларов США ежегодно, баранина на сумму 33 млн долларов. Будучи зерновой державой мы в среднем последние пять лет завозим макаронных изделий на 50 млн долларов. Отдельно стоит отметить плодово-овощную группу. Лук и чеснок ежегодно завозятся на сумму 35 млн долларов», - сообщил Альтаев.
====================
у нас что-нибудь производится?
57
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:39 электрик виноват
10 февраля 2017
На встрече президентов ФРГ, Латвии, Литвы и Эстонии рухнула люстра
8 февраля в официальной резиденции главы Латвийской республики, когда президент Раймондс Вейонис принимал почетных гостей — президентов Германии Йохима Гаука, Литвы Далю Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд – рухнула люстра, передает ТАСС.
После того, как прошлым летом президент торжественно въехал в восстановленную в ходе масштабной реконструкции резиденцию, в ней уже произошел большой потоп, а теперь случилась новая напасть.
Отмечается, что люстра рухнула в вестибюле Рижского замка. В результате ЧП никто не пострадал, заверило управляющее зданием латвийское предприятие "Государственная недвижимая собственность", отметив, что разбившаяся люстра не представляет исторической ценности, поскольку является лишь копией оригинального светильника.
58
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:43 57-му
Надо было таджиков или узбеков нанимать - тогда бы все было чики-пуки
59
Асгл Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:47
Люстрация в действии.
хехехе
60
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 17:52
Комментарий удален модератором.
61
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 18:09
Советы при утере водительского удостоверения дали в МВД РК
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет административной полиции МВД дал практические советы автовладельцам, водительское удостоверение (ВУ) которых было утеряно или украдено, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте ведомства в Фейсбуке.
В первую очередь, полицейские советуют обратиться в полицию с заявлением о краже, где вам выдадут соответствующую справку - она вам понадобится для восстановления ВУ.
«К слову, если у вас также было украдено (потеряно) удостоверение личности, что нередко бывает, так как обычно мы носим все документы в одном портмоне и тому подобное (чего делать точно нельзя!), сначала необходимо восстановить удостоверение личности, так как ВУ без него вам не получить. Если же ВУ было просто утеряно, такая справка не понадобится», - говорится в сообщении.
Итак, за восстановлением ВУ необходимо обратиться в спецЦОН или регистрационно-экзаменационное подразделение (РЭП) административной полиции. Для получения водительского удостоверения в связи с его утратой представляются следующие документы:
1) заполненный бланк на получение водительского удостоверения (заявление) - в СпецЦОНЕ не понадобится, так как заполняется автоматически его сотрудниками;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) адресная справка - также в СпецЦОНе не понадобится, запрос обрабатывается автоматически;
4) медицинская справка и ее копия (в СпецЦОНе Астаны медкомиссию можно пройти на месте);
5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (квитанция, в настоящее время госпошлина за выдачу ВУ составляет 2836 тенге).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно необходимо иметь направление организации по работе с дипломатическим корпусом МИД РК.
После сдачи документов выдается временное водительское удостоверение, которое действительно в течение одного месяца со дня выдачи. При этом оно может быть продлено дополнительно один раз на тридцать суток начальником РЭП (если необходимо дополнительное время при направлении запросов и получения ответов на них, выяснении отдельных обстоятельств, связанных с утратой водительского удостоверения).
По истечении указанного срока выдается новое водительское удостоверение с отметкой «Взамен утерянного».
«Необходимо указать, что при восстановлении ВУ взамен утерянного, украденного, а также пришедшего в негодность, экзамен не сдается! Это относится к случаю, если срок действия утерянного ВУ не истек. Если же срок действия ВУ, которое вы потеряли, закончился, то необходимо будет подтвердить знания ПДД путем сдачи экзамена. При утрате временного водительского удостоверения выдача нового также осуществляется без сдачи теоретического и практического экзаменов», - рассказали в МВД.
62
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 18:16
10.02.2017, источник: Sputniknews.kz
Актера казахстанских сериалов осудили на 11 лет
Звезда казахстанских сериалов Нуржан Тойлыбаев убил мужчину в ходе ссоры в кафе.
АСТАНА, 10 фев — Sputnik. Казахстанского актера сериалов Нуржана Тойлыбаева приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство.
Дело актера рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей. Актера признали виновным в убийстве жителя Жамбылской области.
По материалам дела, 10 сентября 2016 года в кафе между Тойлыбаевым и потерпевшим произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. Тойлыбаев нанес удар кочергой по голове потерпевшего, после чего от нанесенного удара потерпевший скончался в центральной районной больнице Узынагаша.
«На основании исследованных в суде доказательств вердиктом присяжных заседателей Н. Тойлыбаев признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба Алматинского областного суда.
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откуда в кафе кочерга, клиентов разгонять?)
63
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 18:23
Сара Вагенкнехт: демонстрация силы НАТО перед Россией обернулась позором
09 февраля
Недавняя поездка министра обороны Германии в Литву не обошлась без позорных казусов. Разрекламированный новый военно-транспортный самолет Airbus A400M, на котором Урсула фон дер Ляйен прибыла в эту страну сломался при первом же полете.
Из-за поломки двигателя авиалайнер не смог вылететь обратно из-за чего его оставили в Каунасе, и в итоге министр вылетела в ФРГ на запасном самолете Transall, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Провокационный визит немецкого министра в балтийскую страну прокомментировала лидер немецких Левых Сара Вагенкнехт:
«Литва больше никогда не будет одна» - обещала министр обороны Германии фон дер Ляйен в ходе своего визита в литовский город Рукла, где немецкий Бундесвер взял на себя командование многонациональным батальоном НАТО «Battlegroup Litauen», который в будущем будет располагаться у российской границы.
Если даже абстрагироваться от того, что данная попытка демонстрации силы провалилась из-за поломки Airbus немецких вооруженных сил, возникает вопрос: а сочетается ли размещение танков НАТО и немецких солдат у российских границ с улучшением безопасности в Европе? Я считаю: нет, и что все делается, делается как раз наоборот. Конфронтационная демонстрация военной силы, которую в России воспринимают как подготовку к войне, не способствует ни стабильности, ни улучшению безопасности, а увеличивает опасность военного конфликта с атомной державой Россией.
Это безответственно. Вместо интервенционного союза НАТО нам нужна по настоящему ориентированная на мир коллективная система безопасности с участием России. И в этом случае Литва действительно не была бы одна, а мы могли бы жить мирно и более безопасно», - написала глава немецких левых на своей странице в фейсбук.
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скоро образумятся
Посмотрел сегодня в интернете похороны Гиви - мерзко и стыдно за Россию - в героях эмэмэмовец, торговец курями, автомойщик, охранник продмага - и хоть-бы один погиб на поле боя! - все только и пиарились по российскому телевидению, при этом издеваясь над военнопленными на камеру так, как не издевались даже эсэсовцы, понимая что избитый военнопленный не в состоянии дать сдачи...
Именно вот на этих мерзавцах сегодня в мире формируется понимание, что из себя представляет сегодняшний Русский Мир...
65
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 19:07 +
Казахстанские каскадеры снимутся в российском фильме о борьбе с джунгарами
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каскадеры Nomad Stunts примут участие в съемках российского исторического фильм «Тобол», передает Kazpravda.kz.
Картину будут снимать в российском Тобольске в марте 2017 года. Сюжет фильма - события, произошедшие в период царствования Петра I. Съемки начнутся со сцены массовой драки, в которой будут участвовать порядка 300 человек.
Руководитель каскадеров Жайдарбек Кунгужинов рассказал, что в фильме будет показана история конфликта Тобольского губернатора Матвея Гагарина с джунгарским ханом Конгодоем. О его жизни существует множество версий, в том числе, что это вымышленный персонаж.
Группа каскадеров несколько дней назад вернулась из Тобольска, где ознакомилась со съемочной площадкой и декорациями.
«В составе нашей группы будут работать как казахстанские, так и российские каскадеры. Мы отвечаем за конные трюки, за сцены боев и фехтование. Кроме того, каскадеры Nomad Stunts выступят в качестве дублеров российских актеров - будут падать с высоты, гореть, отлетать от взрывов, в общем, работы предстоит много. Так же, как и в картинах «Викинг» и «Коловрат» наша казахстанская группа будет заниматься полным обеспечением батальных сцен, то есть пиротехника, взрывы. Сейчас каскадеры ведут активную подготовительную работу - разрабатывают новые трюки и сцены боев», - говорит Кунгужинов.
«Постановка новых трюков - это работа с чистого листа, ведь мы не можем повторяться, поэтому так важно правильно и четко провести подготовительную работу. Вот простой пример - в фильме «Монгол» Сергея Бодрова всадник одновременно доставал из-за спины два меча. Этот прием до нас никто не использовал, он очень понравился режиссеру, удачно вписался в общую канву фильма и с момента выхода картины уже стал своего рода классикой. Для нового проекта мы также будем думать над интересными «фишками», нюансами, которые запомнятся зрителю и будут эффектно смотреться в кадре. Еще один момент - в Тобольске нас ждут сильные морозы, при этом большая часть экшена будет сниматься по ночам, когда температура опускается еще ниже. Нам нужно готовить специальную защиту для людей и утепленные подстилки для лошадей, чтобы они не падали на твердый грунт. В общем, проект будет сложный, но уверен, и очень интересный. Мы будем стараться сделать свою работу на отлично!» - пообещал Жайдарбек Кунгужинов.
Снимать фильм будет режиссер Игорь Зайцев, работавший над фильмом «Каникулы строгого режима», сериалами «Великая», «Есенин», «Чкалов», «Диверсант: Конец войны» и другими.
66
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 19:10
64
Wladimir
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не тебе, потомку бандеровцев, судить о России
67
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 19:15 допровоцируются
Крымские власти призвали Киев прекратить "играть в войнушки"
10.02.2017
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Киевским властям пора прекратить "играть в войнушки" у границ крымского полуострова, проводя провокационные ракетные военные учения, завил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.
Ранее минобороны Украины заявило о намерении провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" на полигоне в Херсонской области, граничащей с Крымом.
"Международному сообществу пора остановить провокационные попытки украинских властей развязать конфликт. Их игру в войнушки у границ полуострова пора пресечь", — сказал Ильясов.
В тоже время, вице-спикер подчеркнул, что безопасности крымчан ничто не угрожает.
"Крымчане защищены. Россия способна защитить своих граждан", — подчеркнул Ильясов.
68
Асгл Аноним
Пт Фев 10, 2017 19:18
Э как зееву стыдно за Россию.
Точно такое же я регулярно слышу от гусских радетелей о судьбе рассеюшки но у всех гусских как на подбор фамилии ский, ман, вич.
10 лет «Мюнхенской речи» Путина: Он предсказал все! А Запад не верил и посмеивался...
Чего можно было избежать, если бы в 2007 году слушатели Мюнхенской конференции прислушались к главным тезисам российского президента.
10 февраля – ровно 10 лет с момента произнесения Владимиром Путиным своей знаменитой речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. Ее сразу же назвали «знаковой». А на Западе охарактеризовали еще и как начало нового витка «холодной войны».
Эх, знали бы тогда, до какой степени деградируют теперь наши отношения с этим Западом. Которые могли бы и не деградировать. Если хотя бы по некоторым пунктам, обозначенным тогда российским президентом, удалось договориться.
Главным объектом критики Путина в речи, продолжавшейся 1 час 14 минут, стали США. Вашингтону досталось и за «навязывание своих стереотипов», и за упертую приверженность «однополярному миру». Насчет тщетности «навязывания стереотипов» - это теперь и новый хозяин Белого дома Дональд Трамп говорит. Который въехал туда во многом на волне недовольства американцами тем, что США «везде лезут», причем себе же в ущерб.
А об «однополярном мире» сейчас заговорит лишь сумасшедший. Особенно при виде того, что творится на Ближнем Востоке. А ведь в момент произнесения Путиным речи еще был жив Каддафи, державший Ливию в стабильности, Башар Асад начинал робкие реформы по смягчению режима и расширению «вольностей», а эйфория от свержения Саддама Хусейна в Ирке еще не прошла, и казалось, что поднимавшие там голову джихадисты – это проблема на «раз плюнуть и растереть».
В своей речи Путин говорил об обеспокоенности Москвы развертыванием ПРО в Европе. Она, как нас тогда уверяли, направлена против «стран-изгоев», на случай, если они овладеют ядерным оружием. Уже тогда Путину вольно было поиздеваться над такой аргументацией: мол, размещать ПРО в Европе против иранских или северокорейских ракет – «это противоречит законам баллистики», это все равно, что «ковырять правой рукой в левом ухе».
Сегодня, когда уже и ядерная сделка с Ираном заключена (о надобности это сделать Путин также говорил в 2007 году), на Западе перестали делать вид, что ковыряют в левом ухе.
В феврале 2007 года Путин неожиданно резко для многих высказался и насчет роли ОБСЕ, призванной, по идее, служить стабильности и миру в Европе. «ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент внешнеполитических интересов одной группы стран в отношении других стран.»
Не услышали того, что он тогда говорил, не захотели услышать. И вот сегодня ОБСЕ предстает в конфликте на Донбассе абсолютно беспомощной структурой. Настолько, что даже украинских танков у себя по носом не видит...
70
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 19:38
«Односторонние, нелегитимные действия не решили ни одной проблемы. Наоборот, они стали генератором новых человеческих трагедий. Судите сами: войн и конфликтов меньше не стало», - говорил тогда Путин, а над ним в Мюнхене вальяжно посмеивались.
Мол, пугает. «Он просто обижен на Запад». И что сегодня? По-прежнему не страшно?
Глядя на кровавый кошмар на всем Ближнем Востоке и теракты в городах уже самой Европы.
Могли ли в феврале 2007 года в Мюнхене предвидеть миллион беженцев в Германии только за год?
А грузовик с джихадистом за рулем, давящий толпу на набережной Ниццы?
А то, что осталось теперь от Донецкого аэропорта, отстроенного к чемпионату Европы по футболу на Украине, до которого тогда оставалось еще 5 лет?
71
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 19:44
Обама оставил мрачное наследство...
72
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 20:55 по Регнуму давно зона плачет
В Белоруссии под стражей остаются три автора Regnum
10.02.2017
МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Авторы информационного агентства Regnum останутся под стражей в Белоруссии, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета республики.
По заключениям комиссии, в действиях авторов содержатся признаки "разжигания расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни".
"Следственным комитетом предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК Беларуси (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни — ред.) гражданам Сергею Шиптенко, Юрию Павловцу и Димитрию Алимкину. Мера пресечения в отношении обвиняемых остается прежней — заключение под стражу", — говорится в сообщении.
Подозреваемым изменили часть статьи, по которой ведется следствие. Ранее прокуратура Минска сообщала, что минимум один задержанный преследуется по части третьей статьи 130, которая предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Часть же 1 данной статьи предусматривает от штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.
73
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 20:59 а также женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет - кто
Что грозит казахстанцам за распространение интимных фото в Сети
10 Февраля 2017
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространение интимных фотографий в Интернете может рассматриваться законодательством РК как мелкое хулиганство или нарушение неприкосновенности частной жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщило в ответе на официальный запрос агентства Министерство внутренних дел РК, это зависит от того, кто именно разослал фотографию.
За публикацию собственного снимка в соцсетях грозит наказание в виде штрафа в размере 10 МРП либо административный арест до 10 суток. Согласно статье 434 Кодекса об административных правонарушениях РК за повторное нарушение в течение года налагается административный арест сроком до 15 суток.
При этом административный арест за такой проступок не может применяться к некоторым гражданам. Среди них беременные, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет женщины, дети до 18 лет, инвалиды 1 и 2 групп, а также женщины старше 58 лет и мужчины старше 63 лет.
В случае, если фото опубликовали третьи лица, то им грозит лишение свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет или без такового.
74
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 21:08 больше шума было
Швейцария подтвердила, что арестованные активы не принадлежат Януковичу
10.02.2017
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Власти Швейцарии подтвердили, что арестованные в стране активы на 70 миллионов швейцарских франков (около 70,3 миллиона долларов) не принадлежат экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его сыну Александру, говорится в пресс-релизе британских адвокатов Януковича.
По данным адвокатов Януковича, украинские СМИ неверно истолковали пресс-релиз Федерального совета Швейцарии от 9 декабря 2016 года, в котором сообщается о продлении ареста активов Януковича в Швейцарии и связанных с ним физических лиц из Украины на общую сумму 70 миллионов швейцарских франков. Как утверждают адвокаты, "украинские издания ошибочно приписали всю указанную сумму лично Януковичу".
"В результате вмешательства Joseph Hage Aaronson LLP, представляющей интересы президента Януковича и его сына Александра Януковича, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем письме от 8 февраля 2017 года подтвердил, что сумма в размере 70 миллионов швейцарских франков представляет собой приблизительную общую стоимость замороженных активов более чем 20 физических лиц, включенных в списки согласно соответствующим швейцарским указам", — говорится в пресс-релизе, который в пятницу в Facebook опубликовал пресс-секретарь украинского экс-президента Юрий Кирасир.
По данным адвокатов, "Янукович и его сын Александр утверждают, что у них нет банковских счетов, денежных средств или иных активов в Швейцарии, за исключением принадлежащей Александру Януковичу компании Mako Trading SА, на счетах которой в Швейцарии находится около 1 миллиона швейцарских франков".
Данный счет является прозрачным и подлежит аудиторским проверкам.
75
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 22:42 в точку
На Западе начинают понимать, чего стоит украинская власть, заявил Лавров
10.02.2017
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В результате обострения в Донбассе на Западе начинают понимать, чего стоит украинская власть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Как только выяснилось, что безопасность можно обеспечить, если соблюдать то, о чем договорились, он (Петр Порошенко) понял, что теперь от него будут требовать политических реформ, закон об амнистии, закон об особом статусе Донбасса, закрепление этого статуса в Конституции и проведение выборов. Все это по согласованию с Донецком и Луганском. Как только он это понял, он, видимо, сообразил, что его дни будут сочтены политические, если такие предложения он внесет в Верховную раду. Ну и вот, наверное, тут ему и пришло в голову, что неплохо бы закрыть глаза на то, что будут делать добровольческие батальоны, а может быть, даже и подсказать им, что нужно начать постреливать", — сказал Лавров в интервью телеканалу НТВ.
"Так что единственный плюс, который я вижу в этой ситуации, но он достается очень тяжелой кровью и многомесячными, если не сказать многолетними, экспериментами, — это то, что на Западе все-таки начинают понимать, чего стоит украинская власть", — добавил министр.
76
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 22:45
Маленький город в Донецком бассейне,
А шик мама Зузу бабулие,
Был украинцев, а теперь ничейный,
А шик мама Зузу бабулие.
Власти воюют, народ голодает,
А шик мама Зузу бабулие,
Но не унывает, народ напевает,
А шик мама Зузу е.
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
Вечер пришёл, огоньки зажигают,
А шик мама Зузу бабулие,
Цикады поют и комары кусают,
А шик мама Зузу бабулие.
Бьёт барабан, танцевать приглашает,
А шик мама Зузу бабулие,
Ополченцы-шахтеры подруг выбирают,
А шик мама Зузу е.
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
Девушка, ты наверно путианка,
А шик мама Зузу бабулие,
Сиськи наружу, кверху пятки,
А шик мама Зузу бабулие.
Я люблю тебя без оглядки,
А шик мама Зузу бабулие,
А на царящие здесь беспорядки,
А шик мама Зузу е.
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
Три аромата твоего поцелуя,
А шик мама Зузу бабулие,
Водка, селедка и нефтепереработка,
А шик мама Зузу бабулие.
А больше, чем Роки тебя хочу я,
А шик мама Зузу бабулие,
Вот сейчас докурю и приду я,
А шик мама Зузу е.
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
Маленький город в Донецком бассейне,
А шик мама Зузу бабулие,
Был украинцев, а теперь ничейный,
А шик мама Зузу бабулие.
Здесь правит не тот, у кого есть бумага,
А шик мама Зузу бабулие,
А тот у кого длинней джага, джага.
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
Мама Зузу бабулие е
Мама Зузу джага джага е
Ур ля ля ур ля ля
А туки туки туки
Джага джага джага
77
Anonymous Аноним
Пт Фев 10, 2017 23:14
Посмотрите на ролики посольства США к универсиаде и на жест представителя российской хоккейной сбороной после выигрыша в финале, это все что нужно знать об отношении россиян и американцев к Казахстану.
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СМИ: боец «Сомали» признался в убийстве Гиви
СМИ: боец «Сомали» признался в убийстве Гиви
Ответственность за убийство командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви) взяли на себя его подчиненные. Об этом сообщил доброволец из Москвы Игорь Мыльцев (позывной Француз), признавшийся в ликвидации бойца из чувства мести. По словам добровольца, Гиви выстрелил себе в ногу, чтобы покинуть позиции батальона во время боев в районе Авдеевки. Об этом сообщает «Новая газета».
«Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть (наши – прим. Рамблер/новости) позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нету в живых!», - заявил Мыльцев.