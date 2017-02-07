Война Миров. Слава Украине или сало уронили?

Запас прочности Украины оказался гораздо больше, чем предполагалось ранее, но и он на исходе. Геополитические игроки примеряются к моделям последующего обрушения этого государства

Какая связь между избранием Дональда Трампа президентом США и боями в Донбассе? Определенная есть. Заняв Овальный кабинет Белого дома, новый американский лидер назвал Иран главным террористом, а Китай главным экономическим соперником. Россия в данном раскладе стала «колеблющейся», которая может усиливать позиции Тегерана и Пекина, а может и не делать этого. С таким подходом Вашингтону явно не до Украины, однако бои под Авдеевкой привели к серии незапланированных телефонных переговоров Трамп – Порошенко, Меркель – Путин и другим. Киев хотел бы от новой американской администрации больше ясности и поддержки.

Украинский узел по степени сложности не уступит гордиеву, но сил его разрубить пока ни у кого нет. Формат вялотекущего наблюдения за процессами на Украине и в самопровозглашенных ДНР с ЛНР перестал быть скучным после боев под Авдеевкой, убийства полевого командира Михаила Толстых с позывным «Гиви» (в октябре прошлого года в похожей манере убит «Моторола» Арсен Павлов) и перестрелки под Мариуполем.

Собственно военная составляющая произошедшего не тянет на стратегическое наступление. ВСУ наступали взводами (так называемая тактика «жабьих прыжков») с целью занятия нейтральной зоны разграничения и отжимания «самопровозглашенных». В итоге продвинулись на несколько сот метров, потеряли по разным оценкам от 110 до 230 убитыми и от 270 до 500 ранеными. Отдельно происходили артиллерийские перестрелки противоборствующих сторон, в результате которых страдали мирные жители и гражданские объекты.

В остальном военная ситуация остается патовой. Украинская сторона не имеет сил для крупномасштабного наступления, а в случае их концентрации на участке прорыва остается постоянная угроза попадания под установки залпового огня. В лагере ЛДНР регулярная армия, ополченцы и «фрилансеры» объединены в единую систему командования и те же подразделения «Спарта» и «Сомали» (возглавлявшиеся «Моторолой» и «Гиви») являются частью общего военного организма. С украинской стороны таких принципиальных изменений не произошло и «добровольческие батальоны» сохраняют значительную автономию, периодически конфликтуют с собственно регулярной армией.

Даже вялотекущая война съедает ресурсы и по последним сообщениям у Киева заканчиваются патроны. Предприятия ВПК Украины работают с полной загрузкой, но единственный патронный завод оказался в Луганске (там он простаивает), а на складах боеприпасы на исходе.

Этой зимой Украине предрекали экономический крах, но советского наследства снова хватило. Например, пять АЭС (12 энергоблоков) обеспечивают 50% энергообеспечения страны. Они же являются главной головной болью для Евросюза, где специалисты в шоке от двенадцати потенциальных Чернобылей, но реально мало что могут сделать. Россия по той же причине продолжает поставлять на АЭС Украины топливные стержни, поскольку попытка их замены на американские провалилась из-за технологической несовместимости.

Газа в эту зиму Незалежной тоже хватило, что стало результатом остановки практически всей тяжелой промышленности – голубое топливо пошло на обогрев домов. Правда, веерные отключения все-таки участились. Кремль планирует с 2019-го года осуществлять все поставки российского минуя украинские трубопроводы. По идее с этого момента газотранспортная система Украины превращается в металлолом, закопанный в землю.

Центральная власть Киева ослабевает с каждым днем. В страну не идут западные инвестиции. Бизнес не может двинуться на украинскую территорию из-за невозможности защитить свои вложения – фрагментация властного поля в формате махновщины и огромное количество оружия на руках у населения кардинально подняли криминализацию. Официальная власть признает более 4-х млн. стволов, которые из зоны АТО расползлись неизвестно куда, в реальности гуляющего по стране стрелкового оружия гораздо больше. В таких условиях кому бы то ни было защитить инвестиции трудно и вряд ли вообще возможно.

Предоставленное самому себе, население выживает как умеет. Житомирская и Ровенская области перекопаны вдоль и попрек «черными копателями» (действуют незаконно) янтаря. В середине января в Рокитновском районе произошла перестрелка между заезжими бандитами и местными добытчиками янтаря, которые тоже были вооружены. Украина стала крупнейшим экспортером древесины в Европу (при СССР данная союзная республика ежегодно потребляла 40-45 млн. кубометров древесины, из которых только 15 млн. заготавливала сама). Причина в том, что европейский рынок для украинской мебели закрыт, тогда как «кругляк» в Евросоюзе охотно закупают. Во многих местах страны, особенно в районе Карпат, лес существует только в пятидесяти метрах от дороги, создавая красивую картинку, а дальше пеньки.

Черноземы, благоприятный климат, грибы и ягоды, реки и озера дают хорошие возможности для подсобного хозяйства, собирательства и рыбалки. Однако в последний год данная ситуация стала зоной конфликта между городом и деревней. Лишенные работы горожане стали чаще наведываться в лес по грибы, а там сельчане, которые не намерены их пускать, при этом обе стороны вооружены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков постоянно называет Украину «суверенным государством», но это лишь дань принятой дипломатической риторике. Реальная информационная картина свидетельствует, что от проекта Новороссия никто не отказался, правда, здесь в последнее время произошли подвижки. Вместо сухопутного коридора до Приднестровья включая Одессу теперь происходит расширение масштабов по Киев включительно. Мол, нельзя же «мать городов русских» оставлять не пойми кому. При этом весь Киев, а не только по левому берегу Днепра.

ООН, кстати, стала требовать от Петра Порошенко выплачивать пенсии жителям Донбасса. Аргументация следующая: раз вы так боретесь за возвращение всех этих людей под юрисдикцию Украины, то и обеспечивайте стариков средствами к существованию.

В команде Дональда Трампа наряду с крылом политиков вроде Джона Маккейна, которые стоят за широкую помощь Украине и продолжение санкций в отношении России, есть фигуры, которые предлагают пожертвовать Киевом в качестве разменного козыря в игре с Москвой. Китай им видится главной угрозой.

Если принять во внимание, как легко Трамп прикончил ТТП (транстихоокеанское партнерство), хотя та же Австралия – союзник и друг англосаксонских корней – уже ратифицировала данное соглашение, то кардинальный разворот по Украине вполне возможен.

На европейском направлении у Украины тоже не все безоблачно. Массовая миграция в страны Евросоюза стала напрягать население. Первой сломалась Польша, где начались антиукраинские демонстрации. Ярослав Качиньский, председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» заявил в интервью СМИ: «Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел».

Следом за обострением в районе Авдеевки Россия начала крупномасштабную проверку боевой готовности ВКС (воздушно-космические силы). Степень боевой готовности высшая – как в предвоенное время. Вряд ли это стало случайным совпадением с предстоящим заседанием СНБУ (Совет национальной безопасности Украины) по вопросу наступательной операции в Донбассе. Возрожденная в 2014-ом году 1-ая гвардейская танковая армия тоже недавно проводила маневры под Воронежем.

У Петра Порошенко ресурс политического времени тает как шагреневая кожа. Если не дергаться против ЛДНР, то процессы энтропии разорвут Украину на части. То есть Путин может позволить себе выжидать в надежде окончательного краха Украины, а Порошенко необходимо что-то предпринимать для выхода из гибельного тупика.

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