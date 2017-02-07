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Владислав ЮРИЦЫН  [Всего статей: 1750] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Война Миров. Слава Украине или сало уронили?

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Запас прочности Украины оказался гораздо больше, чем предполагалось ранее, но и он на исходе. Геополитические игроки примеряются к моделям последующего обрушения этого государства

Какая связь между избранием Дональда Трампа президентом США и боями в Донбассе? Определенная есть. Заняв Овальный кабинет Белого дома, новый американский лидер назвал Иран главным террористом, а Китай главным экономическим соперником. Россия в данном раскладе стала «колеблющейся», которая может усиливать позиции Тегерана и Пекина, а может и не делать этого. С таким подходом Вашингтону явно не до Украины, однако бои под Авдеевкой привели к серии незапланированных телефонных переговоров Трамп – Порошенко, Меркель – Путин и другим. Киев хотел бы от новой американской администрации больше ясности и поддержки. 

Украинский узел по степени сложности не уступит гордиеву, но сил его разрубить пока ни у кого нет. Формат вялотекущего наблюдения за процессами на Украине и в самопровозглашенных ДНР с ЛНР перестал быть скучным после боев под Авдеевкой, убийства полевого командира Михаила Толстых с позывным «Гиви» (в октябре прошлого года в похожей манере убит «Моторола» Арсен Павлов) и перестрелки под Мариуполем.

Собственно военная составляющая произошедшего не тянет на стратегическое наступление. ВСУ наступали взводами (так называемая тактика «жабьих прыжков») с целью занятия нейтральной зоны разграничения и отжимания «самопровозглашенных». В итоге продвинулись на несколько сот метров, потеряли по разным оценкам от 110 до 230 убитыми и от 270 до 500 ранеными. Отдельно происходили артиллерийские перестрелки противоборствующих сторон, в результате которых страдали мирные жители и гражданские объекты.

Какая связь между избранием Дональда Трампа президентом США и боями в Донбассе

В остальном военная ситуация остается патовой. Украинская сторона не имеет сил для крупномасштабного наступления, а в случае их концентрации на участке прорыва остается постоянная угроза попадания под установки залпового огня. В лагере ЛДНР регулярная армия, ополченцы и «фрилансеры» объединены в единую систему командования и те же подразделения «Спарта» и «Сомали» (возглавлявшиеся «Моторолой» и «Гиви») являются частью общего военного организма. С украинской стороны таких принципиальных изменений не произошло и «добровольческие батальоны» сохраняют значительную автономию, периодически конфликтуют с собственно регулярной армией.

Даже вялотекущая война съедает ресурсы и по последним сообщениям у Киева заканчиваются патроны. Предприятия ВПК Украины работают с полной загрузкой, но единственный патронный завод оказался в Луганске (там он простаивает), а на складах боеприпасы на исходе.

Этой зимой Украине предрекали экономический крах, но советского наследства снова хватило. Например, пять АЭС (12 энергоблоков) обеспечивают 50% энергообеспечения страны. Они же являются главной головной болью для Евросюза, где специалисты в шоке от двенадцати потенциальных Чернобылей, но реально мало что могут сделать. Россия по той же причине продолжает поставлять на АЭС Украины топливные стержни, поскольку попытка их замены на американские провалилась из-за технологической несовместимости.

Газа в эту зиму Незалежной тоже хватило, что стало результатом остановки практически всей тяжелой промышленности – голубое топливо пошло на обогрев домов. Правда, веерные отключения все-таки участились. Кремль планирует с 2019-го года осуществлять все поставки российского минуя украинские трубопроводы. По идее с этого момента газотранспортная система Украины превращается в металлолом, закопанный в землю.

Центральная власть Киева ослабевает с каждым днем. В страну не идут западные инвестиции. Бизнес не может двинуться на украинскую территорию из-за невозможности защитить свои вложения – фрагментация властного поля в формате махновщины и огромное количество оружия на руках у населения кардинально подняли криминализацию. Официальная власть признает более 4-х млн. стволов, которые из зоны АТО расползлись неизвестно куда, в реальности гуляющего по стране стрелкового оружия гораздо больше. В таких условиях кому бы то ни было защитить инвестиции трудно и вряд ли вообще возможно.

Предоставленное самому себе, население выживает как умеет. Житомирская и Ровенская области перекопаны вдоль и попрек «черными копателями» (действуют незаконно) янтаря. В середине января в Рокитновском районе произошла перестрелка между заезжими бандитами и местными добытчиками янтаря, которые тоже были вооружены. Украина стала крупнейшим экспортером древесины в Европу (при СССР данная союзная республика ежегодно потребляла 40-45 млн. кубометров древесины, из которых только 15 млн. заготавливала сама). Причина в том, что европейский рынок для украинской мебели закрыт, тогда как «кругляк» в Евросоюзе охотно закупают. Во многих местах страны, особенно в районе Карпат, лес существует только в пятидесяти метрах от дороги, создавая красивую картинку, а дальше пеньки.

Черноземы, благоприятный климат, грибы и ягоды, реки и озера дают хорошие возможности для подсобного хозяйства, собирательства и рыбалки. Однако в последний год данная ситуация стала зоной конфликта между городом и деревней. Лишенные работы горожане стали чаще наведываться в лес по грибы, а там сельчане, которые не намерены их пускать, при этом обе стороны вооружены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков постоянно называет Украину «суверенным государством», но это лишь дань принятой дипломатической риторике. Реальная информационная картина свидетельствует, что от проекта Новороссия никто не отказался, правда, здесь в последнее время произошли подвижки. Вместо сухопутного коридора до Приднестровья включая Одессу теперь происходит расширение масштабов по Киев включительно. Мол, нельзя же «мать городов русских» оставлять не пойми кому. При этом весь Киев, а не только по левому берегу Днепра.

ООН, кстати, стала требовать от Петра Порошенко выплачивать пенсии жителям Донбасса. Аргументация следующая: раз вы так боретесь за возвращение всех этих людей под юрисдикцию Украины, то и обеспечивайте стариков средствами к существованию.

В команде Дональда Трампа наряду с крылом политиков вроде Джона Маккейна, которые стоят за широкую помощь Украине и продолжение санкций в отношении России, есть фигуры, которые предлагают пожертвовать Киевом в качестве разменного козыря в игре с Москвой. Китай им видится главной угрозой.

Если принять во внимание, как легко Трамп прикончил ТТП (транстихоокеанское партнерство), хотя та же Австралия – союзник и друг англосаксонских корней – уже ратифицировала данное соглашение, то кардинальный разворот по Украине вполне возможен.

На европейском направлении у Украины тоже не все безоблачно. Массовая миграция в страны Евросоюза стала напрягать население. Первой сломалась Польша, где начались антиукраинские демонстрации. Ярослав Качиньский, председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» заявил в интервью СМИ: «Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел».  

Следом за обострением в районе Авдеевки Россия начала крупномасштабную проверку боевой готовности ВКС (воздушно-космические силы). Степень боевой готовности высшая – как в предвоенное время. Вряд ли это стало случайным совпадением с предстоящим заседанием СНБУ (Совет национальной безопасности Украины) по вопросу наступательной операции в Донбассе. Возрожденная в 2014-ом году 1-ая гвардейская танковая армия тоже недавно проводила маневры под Воронежем.

У Петра Порошенко ресурс политического времени тает как шагреневая кожа. Если не дергаться против ЛДНР, то процессы энтропии разорвут Украину на части. То есть Путин может позволить себе выжидать в надежде окончательного краха Украины, а Порошенко необходимо что-то предпринимать для выхода из гибельного тупика.                    

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: украина трамп россия, война миров, авдеевка, днр, лнр, донбасс

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Комментарии читателей [68]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 08:54  моё мнение
Неплохой анализ насчет текущего состояния Украины.
Однако факты насчет Пу говорят ровно об обратном. Ничего он не выжидает. Он и Крым-то брал вынуждено, так как по событиям конца 2013, начала 2014 г.г. сложилась патовая геополитическая ситуация для РФ. А пиплу отпиарили соответствующе патриотической риторике.
Но если хорошо присмотреться, то станет ясно - ему нужна эдыная Украина. Кремль поддерживает новый киевский режим все эти 3 года (молниеносное признание незаконновыбранного президента Порошенко, докапитализация российских банков, размещенных на Украине, поставки газа и угля на халяву, и т.д.). Происходит это не только потому что 7 мая 2014 года на Пу надавил швейцарский гномик, но и потому что в Киеве находится идеологически близкий для Кремля олигархический режим. А то, что несут рассеянам с тв-экранов, то это дурилки.

Заметьте, проявившиеся в непризнанных республиках лидеры-социалисты типа Дрёмова и Мозгового являлись предметом опасения для обеих олигархических сторон. А потому их быстро убрали.

И ещё. Когда проломят систему безопасности РФ, то отимеют всё постсоветское пространство, и, возможно, только территория юго-восточной Украины останется наиболее безопасным местом для Русских всех национальностей.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 09:17  
В любом случае уже можно констатировать, что идея "русского мира"в Украине провалилась. Не потому, разумеется, что "мы могли, но не захотели дойти до Киева", а потому, что русские Украины в основном своем большинстве ее не поддержали. И не просто не поддержали, а воевали и воюют как в составе ВСУ, так и добровольцами. Образно говоря, выбирая между - сейчас плохо, в перспективе хорошо и сейчас плохо и всегда плохо, они выбрали первое.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 11:21  
Да оставьте вы наконец Украину в покое. У РФии самой проблем выше крыши,а она советует как жить Украине.Пусть РФия залатает свои дыры на заднице ,а потом лезет в чужие дела.Неужели это не понятно.Россияне не от хорошей жизни пьют боярышник. Вот о чем надо думать Кремлю.
4
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 11:58  
3-ей
Ну тебе то из резервации для бешеных жЫвотных откуда известно как оно там в России?
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 12:11  
4-му.Сразу видно аргументы тупого ватника из РФии.Другого ожидать не приходится.Боярышник весь мозг сьел.
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 12:15  5-му
Нет, боярышник - прошедший этап. Это результат приема внутрь одеколона Шипр последней модификации, в рамках импортозамещения )
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 12:41  
даже Польша уже поняла - пока на Украине прославляют фашиста Бандеру,
никто их не ждёт и не примет в Европу.
дикая смесь на Украине - олигархи + нацисты.
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:02  
7-му
Да ладно, завидуй молча
9
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:11  8
да нет, клоун, я ж радуюсь!)
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:14  9-ому
Ну-ну. Скрежет зубов аж за три километра слышно. Вот к лету безвиз получат, побежите украинские паспорта покупать, коммуняки ватные )
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:23  10-му
Откуда у ватных пенсионеров зубы, бог с вами? Протезами скрежещет))
12
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:28  
5-ой
казулпатка, какие аргументы тебе нужны?
ТО что в свидомистане людей сжигают заживо? Или проводят факельные шествия фашиствующие молодчики, или то что прославляют и занимаются героизацией упа которая вырезала целые деревни? Тебе напомнить что 9 февраля 1943 боевики УПА напали на польскую деревню Паросля на Волыни. Были убиты 173 мирных поляка. и именно 9 февраля началась Волынская Резня.
13
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:30  
10-ой
какой летом? Продавец шоколадных бобов обещал что безвиз будет ещё в январе.
14
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:33  13-ому
Обещал, да всякие окурки под ногами путаются, хорошее дело до конца довести не дают )
15
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:34  
10-11 - убогий)
16
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:35  
14-ой
так это окурки мешают европейцам дать безвиз? А кто подсказал Качинскому что бендера это фашист? А в Голландии кто голосовал?
17
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:38  16-ому
Ну ладно, не окурки. Окурок )
18
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:44  
17-ой
а кЫборги из донецкага аэропорта не мешают? Или из Илловайского котла?
19
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:48  18-ому
Нет, теперь даже 17 зачищенных руссочекистами полицаев не мешают
20
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:52  


Комментарий удален модератором.
21
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:59  20-ому
И не мечтай, старичок. Древесина безвиз не получит никогда. Она только на костерок в виде бесплатного жареного годится. Сосенки еще нарожают
22
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:06  
21-ой
ога, твои побратимы ужо частями в гейропу по безвизу отправляютсо
гыгыгы
23
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:11  22-ому
"гыгыгы"
Ты, главное, еще поплевывать себе на ноги не забывай )
24
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:16  
23 и прочее
как-то даже жалко тебя, какой-то ущербный)
походу это от бессилия и немочи, украина уже неинтересна никому в мире
отсюда и бессильная злоба брызжет)
25
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:19  24-ому
Вот так, по лавкой то оно сподручней. Вот там и сиди
26
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:20  
23-ей
Ага, ты ещё скажи сесть на карта, заправить треники в носки, пальтишко в треники и закинуть нacвай
Ты меня с собой не путай кaзyлпатко
гыгыгы
27
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:34  
Политика, The Washington Post, США

07.02.2017

Соединенные Штаты отказываются от поддержки Украины

Мало у кого в Киеве когда-либо были иллюзии относительно того, что новый президент продолжит политику своего предшественника в том, что касается критики России. Многие украинцы с подозрением относились к Трампу.

В течение многих лет партнеры Трампа зарабатывали большие деньги на Украине, предоставляя свои услуги в качестве консультантов и советников бывшему президенту Виктору Януковичу. Будучи еще кандидатом, Трамп достаточно ясно обозначил свое отношение, отказавшись встречаться с Петром Порошенко и продемонстрировав свое восхищение Путиным.

Госдепартаменту потребовалось два дня для того, чтобы отреагировать на эскалацию боевых действий. Наконец, 31 января официальный представитель в Вашингтоне представил шокирующее по своей холодности заявление, в котором ни разу не упоминалась Россия.

В любом случае отказ Соединенных Штатов занять решительную позицию в отношении военного конфликта в восточной Украине направляет Киеву ясный сигнал — дружба закончилась.

И не имеет особого значения, является ли этот сдвиг результатом умелого маневрирования Кремля или некими уступками администрации Трампа за пределами видимости для общества. Реакция Соединенных Штатов на последнюю кровавую бойню в восточной Украине представляет собой тревожный моментальный снимок новой геополитической реальности, формирующейся в настоящее время.

Отсутствие интереса у Соединенных Штатов также позволяет радикалам внутри украинской политической элиты отбросить все сдерживающие элементы своего поведения.

Некоторые члены Парламента недавно посетили линию фронта и присоединились к крайне правым парламентариям в их требовании об установлении незаконной «экономической блокады» оккупированных территорий.

Неожиданное исчезновение сильной международной поддержки Украины привело к остановке проведения ключевых реформ, поскольку коррумпированные элиты неожиданно передали чувствовать какое-либо давление, принуждавшее их ранее к конкретным действиям по выполнению тех условий, с которыми связаны западные пакеты помощи.
28
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:05  
Ватничка потрепали сегодня)
29
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:08  


Комментарий удален модератором.
30
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:32  28
Правильно потрепали. И с юмором. Гопота, смердит только и спам раскидывает, надоел
31
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:36  
30
чё-то никто никакой трёпки не заметил, или желаемое - это действительное?)
32
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:41  
Россияне не от хорошей жизни пьют боярышник.
================
Вот когда ресейяне вместо боярышника начнут пить виски,тогда они смогут давать советы как жить другим странам.А пока,увы.
33
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:51  
Россия все-таки официально приняла решение двигаться в сторону реинтеграции, включения Донбасса в состав Украины.

Но Донбасс очень дорого обходится российскому бюджету. На пенсии и зарплаты восточно-украинским бюджетникам, на гуманитарную помощь, на ЖКХ двух народных республик и так далее Россия тратит миллиарды долларов. Это не говоря о расходах на военную поддержку.
Что касается помощи России, то называлась цифра в 70 процентов общих доходов ДНР, покрываемых Россией. Однако, даже если это и не точная статистика, то очевидно, что Москва оказывает очень значительную помощь. Если бы не было этой помощи, ситуация была бы катастрофической. Это первое. Потом, мы видим, какие процессы происходят на Донбассе. А именно постоянные сообщения об арестах, о гибели целого ряда командиров и так далее.

Нынешние власти хотят выстроить систему управления под себя, одновременно минимизировав влияние радикальных и популярных деятелей военного плана. Однако в целом можно сказать, что в ДНР и ЛНР не происходит превращения военной элиты в политическую элиту.

Как эта реинтеграция будет осуществляться? Для России выгодно, чтобы она проходила больше на условиях ДНР и ЛНР, то есть максимум автономии, максимум представительства и возможность блокирования каких-то внешнеполитических решений Киева, невыгодных Москве. И второе, это, конечно, вопрос о санкциях, то есть в обмен на решение проблемы Донбасса должны быть сняты антироссийские санкции со стороны Запада.

Россия не может пойти сейчас на такую, как раньше говорили, «сдачу Донбасса». С точки зрения внешнеполитической, да и внутриполитической это невозможно.

Москва в качестве одной из уступок скорее пойдет на смену руководства этих республик, чтобы привести к руководящим постам других людей, которые были бы в большей степени приемлемы для Киева.

Поэтому и зачищает поле от неуправляемых, но популярных у местного населения полевых командиров для прихода новой генерации руководителей региона на юго-востоке Украины на условиях и в интересах Кремля.

Это позволит, по мнению некоторых кремлевских аналитиков, "втащить" Донбасс в качестве "троянского коня" во внутреннее государственно-политическое пространство Украины.
34
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:55  у нас в основном русскую водку хлещут)
За попытку изнасилования 10-летней племянницы осудили жителя Тараза

10.02.2017, 02:28

Апелляционная коллегия Жамбылского областного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции Айбеку Кутылмуратову. 26-летнего мужчину признали виновным в попытке изнасилования 10-летней племянницы. Доводы матери ребёнка о том, что родственники оговорили деверя, суд посчитал неубедительными, передаёт КТК.

Жулдысхан Балмаганбетова и в суде первой инстанции, и в апелляционной коллегии настаивала на том, что брат супруга невиновен в попытке изнасилования. Мол, заявление в полицию она написала с целью проучить родственника за его пристрастие к алкоголю.
35
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:56  33
озабоченный, не устал сообщения прошлого года перепечатывать?)
36
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:59  
33-ей
зачем ты сюда притащила "новость" от 9 февраля 2016 года?
Ты это вчера ещё делала но я тебе об этом написал.
Ты действительно настолько тупая что не помнишь что тебе пишут?
37
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:02  
Социологический опрос показал отношение американцев к казахстанцам

Американцы выбирали среди ответов такие варианты как: "враг", "недружественная", "дружественная", "союзник" и "не знаю", сообщает ИнформБюро.

Международная компания по исследованию рынка YouGov опубликовала результаты социологического опроса, проводившегося среди интернет-пользователей США. С 28 января по 1 февраля анкетирование прошли 7150 человек.

Американцам предлагалось ответить всего на один вопрос: "Считаете ли вы перечисленные страны друзьями или врагами США?".

Предлагалось оценить 15 случайно выбранных стран из 144. Среди ответов были доступны варианты: "враг", "недружественная", "дружественная", "союзник" и "не знаю".

Более половины опрошенных (56%) затруднилось ответить на вопрос по поводу Казахстана. 8% респондентов назвали Казахстан "врагом", 15% – "недружественной страной", 19% – "дружественной" и лишь 2% опрошенных ответили, что Казахстан является "союзником" США.

Лидером среди "врагов" США, судя по опросу, оказалась Северная Корея, так высказалось 57% опрошенных. В первой пятерке по этому пункту находятся Иран, Сирия, Ирак и Афганистан. После них расположилась Россия. 22% опрошенных назвали РФ "врагом" США, 33% – "недружественной страной", 16% – "дружественной", и только 3% ответивших видят в России "союзника".

В рассекреченном архиве ЦРУ нашли свыше 6000 материалов о Казахстане.

Среди негативных черт казахов названы лень и бравирование молодёжи, демонстрация парнями своего мужества.
38
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:05  30, 32
Василий Аккерман

10.02.2017, 12:15

Неудачники

Неудачников нужно жалеть, ведь они жрут мусор особенно часто. Шутка! Никого не жалко, а особенно ленивых лохов, которым легче обвинить весь мир, чем подняться и сделать.

Неудачника всегда видно издалека — он любит поныть и заболеть в любой непонятной ситуации. Чем громче кричит человек, тем больше он неудачник. Он — перманентная жертва, и неважно, чего. Неудачник жалуется, даже когда остаётся один на один с самим собой: "ну конечно, я ведь неудачник". О как ты прав. Неудачник!

Нет никакой удачи. Есть лишь мы, верующие в неё. Провоцирующие тот или иной исход. Фарт есть! У кого-то больше, у кого меньше, но всё равно не больше 20 процентов от нашей жизни. Всё остальное — слабость, ЛЕНЬ и нежелание превосходить себя и развиваться.

Взять хотя бы меня: пока я обламывался поперёк дивана и совершал три действия в день вместо двадцати, со мной ни говорить, ни делать никто ничего не хотел. Пока я гордо ждал случая, он постоянно доставался кому-то другому. Я опускался, опускался, а потом бах — ударился лицом о дно. Ударился, открыл глаза, а возле меня лимонка без чеки лежит и пули сверху очередью валят. Ну, думаю, сейчас бы ласты не повредили.

Талант — лишь предрасположенность, которую можно раскрыть до мастерства или просрать в лучших традициях . Я не зря упомянул "провокацию исхода". Наши неудачи — лишь механизм. Всё работает следующим образом: вы ни черта не делаете, и ни черта не происходит. Вернее, так: вы всем рассказываете, что очень много делаете, в то время как ни черта не делаете. Вы даже начинаете верить в своё враньё, но тем не менее — ни черта не происходит. Зерно "неудачник" падает в ваш мозг и начинает прорастать. А теперь самое интересное: где-то в тёмной ночи, когда даже менты уже не стоят на дорогах, вы признаётесь себе в том, что всё-таки ни черта не делаете, и в силу вступает вина. Та самая, которая, по мнению учёных, все разрушает. Вину давно признали катализатором самых тяжёлых болезней и самоубийств. Вина — это то, с чем сейчас борется каждый второй психолог. С виной и завистью. А вина делает с нами что? Правильно, вешает наказания. Получается, вы сначала обманываете и ставите на себе штамп "негоден", а потом, признавшись во лжи, начинаете наказывать. То есть помимо того, что вы стоите на месте, на вашу голову начинает падать карниз. Эй, руки жалости, поднимите ваши руки! Именно вы провоцируете череду неудач, а не карма и люди на образах.

Выход. Там, на глубине 50 метров, когда перепонки уже лопнули, а глаза будут следующими, у вас пролетает две мысли. Ровно две, и только вам решать. Первая и самая удобная — сдохнуть. Ну или приспособиться к илу. Начать жрать песок и ненавидеть рыб. Вторая — если оттолкнуться и частыми рывками грести вверх, есть шанс выплыть. А где выплыть, там и берег. А где берег, там и полететь можно. Пока я не начал дёргать руками, брыкаться и отталкиваться, вся хрень этого мира унижала и гнобила меня. Чуда не произойдёт, пока вы не начнёте его производить. Даже у самых и даже у самых-самых.

Неудачник — это не бог или карма. Это не про фарт и даже не про ошибки прошлого. Неудачник — это ваша слабость.
39
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:12  
асгл тавай жги тут дальше я твой бастык напишу пусть тебе он на эн руплей зарплат паднимать ты есть кароший работник
40
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:14  


Комментарий удален модератором.
41
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:47  


Комментарий удален модератором.
42
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:51  


Комментарий удален модератором.
43
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:52  


Комментарий удален модератором.
44
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 16:53  
42-ой
угу Вальцман ужо не первый год безвиз вводит.
гыгыгы
45
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:08  


Комментарий удален модератором.
46
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:11  
Стало быть в методичке депутат Калашников теперь не депутат или МИД лучше знает, что происходит в Думе. Смотри опять видно что то напутал, точно задницу тебе твой бастык надерет.
А твой МИД в свое время вообще отрицал, что в Крыму были "зеленые человечки" пока сам Воввчик не подтвердил их присутствие. МИД брехать еще в МГИМО научили
-----
И не ответил ты -рф-аулпатка, на вопрос - было выступление Шперова или это происки хохлов?
47
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:15  45-му
Боярышника уже нет. Остался только Шипр)
48
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:21  
Боярышника уже нет. Остался только Шипр)
------------------
Асгл-кам уже и шипр не нужен. Он заходит на Зону, получает здесь по харе и ка-айфует. Садомазо по Питерски
49
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:24  
49
:-) Он еще и наркоман. Так я и знал, что тут дело в галлюциногенах)
50
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:26  


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51
Читатель
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:27  
Статейка явно однобокая и тенденциозная. Юрицын раздолбал Украину как секретарь райкома партии председателя колхоза. "Озимые у вас поздно взошли и привесы по КРС ниже всех по району. А все почему? Потому что вы, товарищ Нечипоренко, срываете план агитационной работы и недостаточно уделяете внимание реализации последнего Пленума ЦК"
52
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:29  
50му
Так у них полстраны на них сидит с утра до вечера, чего вы хотите
53
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:31  АСГЛ-ки
МИД России прокомментировал высказывания депутата Госдумы Павла Шперова о пересмотре границ: "В связи c обсуждением в последнее время в Интернет-пространстве вопросов российско-казахстанских отношений хотели бы отметить, что выступать с изложением официальной позиции по вопросам внешней политики Российской Федерации могут только Президент России, Председатель Правительства России, Министр иностранных дел России, а также лица, ими уполномоченные. Основы современного взаимодействия с нашим стратегическим партнером и союзником по ОДКБ - Казахстаном - были заложены еще 25 мая 1992 года в Договоре о дружбе, ---сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан."
А теперь внимание:
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной
Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума — 25 декабря 1998 года.
В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.
-----------
И что? Спасла хохлов "дружба с Россией"?
54
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:46  
54-ой
ну расскажи как же "дружил" свидомистан с Россией.
55
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:49  
55му
Забудь, теперь Украина с рашкой не дружит
56
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:52  
ну расскажи как же "дружил" свидомистан с Россией.
------------------------
Неужели это они по дружбе "боярышник" в РФ поставляли?
57
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 17:52  
асгл не ставайся тут, рви всех па полной , тавай жги тут дальше ты мне страниц ссылка кидай твой бастык я твой бастык напишу пусть тебе он на эн руплей зарплат паднимать ты есть кароший работник я бы тебя секретарша взял ты мой пасетитель ругаль и никакого не пускать мне
58
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 18:37  
неадекватное сборище
59
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 18:40  


Комментарий удален модератором.
60
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 19:03  
После баярышника еще не на то наступишь.Вай вай как головка болит после боярышника.Где мой грабли.гы-гы
61
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 19:54  


Комментарий удален модератором.
62
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 20:25  на 20 февраля назначен Третий Майдан
ждите - и дождетесь
63
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 22:21  
На Красной площади?
64
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 22:36  
63-му
Они еще до первого не доросли
65
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 22:46  с Азовом бесполезно разговариваь
Хуг посетит Донецк и Луганск и надеется на встречу с руководством ДНР и ЛНР

10.02.2017

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг планирует посетить Донецк и Луганск 11 и 12 февраля, цель визита – решение вопросов, связанных с устойчивым прекращением огня на Донбассе, также он попросил встречи с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил журналистам представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

"На этих выходных… Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на востоке Украины, он проведет консультации с генералами СЦКК (Совместный центр по контролю и координации – ред.) для обсуждения путей дальнейшей нормализации ситуации и обеспечения устойчивого прекращения огня при содействии СММ… Он также попросил по возможности организовать встречу с руководителями вооруженных формирований в Донецке и Луганске, чтобы обсудить ход реализации мер, предусмотренных в заявлении трехсторонней контактной группы от 1 февраля", — сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.
66
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 22:49  
Эксперт ждет улучшения отношений ЕС с Россией при новой администрации США

10.02.2017

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Европейский союз с приходом к власти новой администрации в США сможет начать выстраивать отношения с Россией на более сбалансированной основе, стать мостом между Западом и Востоком, считает швейцарский журналист и политолог Ги Меттан.

"Я надеюсь, что в Европе произойдёт своего рода перезагрузка ЕС на основе большего баланса между Востоком и Западом, реального партнёрства с Россией, не конкуренции, а партнёрства", — сказал Меттан на презентации книги "Запад — Россия. Тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса".

Эксперт выразил надежду, что с приходом новой администрации в США Европа может стать более сбалансированной.

"Возможно, с прошедшими выборами в США Европа сможет принять вызов и, наконец, получить собственную автономию мышления и деятельности, быть независимой и стать мостом между Западом и Азией, между США и Россией", — сказал Меттан.

"Я считаю, что русофобские предрассудки (в Европе — ред.) все ещё глубоко укоренены в подсознании людей, но наблюдается и революция. Есть люди, которые перестали верить ведущим СМИ, которые становятся более критически настроенными", — заключил политолог.
==================
выходят из летаргии
67
JeremyUndus
Аноним
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ЮРИЦЫН Владислав

ЮРИЦЫН Владислав

 


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9 февpаля 2017 15:00Видео
Одними запретами детей не спасти
Аружан Саин: «Внешкольная работа государства по воспитанию и развитию детей была полностью разрушена»


Бахт Ниязов: «Я, стопроцентный игрок частного сектора, вообще не приемлю никакого госкапитализма». Часть вторая
В предпринимательской среде зарождаются новые «звезды». Их рождение, увы, состоится не благодаря продуктивной продержке государства, которой пока нет, а вопреки всему. В этом уверен основатель фонда прямых инвестиций Falconry Бахт Ниязов


«Страх перед сменой власти казахстанцы назвали в числе основных». «Разгонит ли президент «осиное гнездо» горе-менеджеров?». «Работодатели РК поняли, что пришло время повышать зарплаты». «О банкнотах номиналом 1000 тенге»
Сетевой Казахстан. 9 февраля 2017г.


Самозанятые. Что с ними делать?
Попытка государства обложить самозанятых ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) может привести к волнениям


Болонский процесс не по вкусу немецким университетским профессорам
По их словам, изменения, привнесенные Болонским процессом, подрывают традиционные гумбольдтовские ценности, на которых базируются университеты Германии


«Возможно, конкуренты Тасмагамбетова прекратят информационные атаки или, по крайней мере, снизят их активность»
Сетевые СМИ о назначении Имангали Тасмагамбетова послом в Россию


9 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 9 февраля 2017 г.
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8 февpаля 2017 15:00Видео
Пётр Своик: всё правительство – одна колонна
Можно ли, обращаясь к министрам на «ты», ждать от них ответственности по-взрослому?


«Зачем Верховный суд обязывает адвокатов «стучать» на подзащитных?» «Сколько стоит бесплатное лечение: Калькуляция медстраховки на примере зарплаты одного акима». «Казахстанские продукты дорожают быстрее импортных»
Сетевой Казахстан. 8 февраля 2017г.


Имангали Тасмагамбетов: политический пенсионер или преемник?
Политолог Максим Казначеев о зигзагах политической карьеры от премьер-министра до посла


Апломб Сагинтаева, антраша Тасмагамбетова, а в целом – адажио
На прошлой неделе премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел заседание правительства об искоренении всех заседаний. Теперь что, казахстанский балет по телевизору не посмотреть?


Может ли приход Дональда Трампа в Белый дом усугубить кризис на Украине?
Какова причастность России к вспышке насилия на Донбассе? «Следует, не снимая с Москвы ответственности за возникновение украинского кризиса, отметить то, что Владимир Путин сегодня является тем человеком, который меньше, чем еще кто-либо, заинтересован в эскалации напряженности», - говорит Татьяна Кастуева-Жан, эксперт из Франции


Пограничное состояние: Минск и Москва балансируют на грани дружбы и вражды
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8 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 8 февраля 2017 г.
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Приближение конца Саудовского королевства и двуличность международного права
Выпуск 61. Йеменские хуситы наносят ракетные удары по Эр-Рияду, «ядерное соглашение» Запада с Ираном дезавуировано, Хекматиар покинул ряды террористов


«Некоторые эксперты хватаются за сочетание «пятая колонна» и начинают нести откровенную пургу». «Гарантий безопасности персональных данных нет». «Ни одного чиновника не привлекли к ответственности за телефонное право»
Сетевой Казахстан. 7 февраля 2017г.


Москва работает на раскол западных обществ
Фундаментальный вопрос, который стоит перед Европейским Союзом, состоит в следующем: В чем касательно нашей безопасности и наших ценностей мы готовы пойти на уступки для удовлетворения Москвы?


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В казахстанских реалиях любая инновация работает в пользу дегенерации


7 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 февраля 2017 г.
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«Назарбаев о «пятой колонне». «Бакытжан Сагинтаев: Министры должны думать самостоятельно». «Стратегически Тасмагамбетов только выигрывает от своего нового назначения». «Абаеведы из Рожакниги»
Сетевой Казахстан. 6 февраля 2017г.


Пётр Своик: реагировать надо не на заявления российских политиков, а на наши казахские и евразийские реалии
Зачем нам Шперов, когда есть Жириновский?


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Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Казахский лидер понижает в должности союзника, рассматривавшегося в качестве кандидата в преемники
«В казахской политике быть послом – это, скорее, ссылка, а не продвижение по службе», - сказал Амиржан Косанов, оппозиционный политик


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3 февpаля 2017 12:00День за днем
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.
«Государственная служба живет во многом за счет увеличения административной ренты. Под этим термином красиво вуалируется коррупция». «Что такое общественные настроения, или «такси-социология» в Казахстане»
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.


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Бахт Ниязов: «Я, стопроцентный игрок частного сектора, вообще не приемлю никакого госкапитализма». Часть 1
«С точки зрения элементарной логики мне непонятно, почему квази-государственный госуправленец должен считаться таким суперменеджером и экспертом, если у него не было никакого опыта в реальном бизнесе»


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Народные новости. 3 февраля 2017 г.
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«Новый документ – это попытка приучить кабмин мыслить самостоятельно». «Рано еще доверять правительству утверждение госпрограмм, пусть сначала исполнять научится». «В казахский язык ввели 18 тысяч новых слов»
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