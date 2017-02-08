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10 февpаля 2017 09:00 / Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ  [Всего статей: 1044] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Китай приглашает Великобританию принять участие в саммите нового Шелкового пути

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На первый взгляд, такое сообщение ничего необычного собой не представляет. В действительности же за приглашением Терезы Мэй на вышеуказанный саммит кроется колоссальной важности подоплека

Информационное агентство Reuters опубликовало статью под названием «China invites Britain to attend new Silk Road summit -sources» - «Китай приглашает Великобританию принять участие в саммите нового Шелкового пути – источники».

В ней говорится так: «Китай пригласил британского премьер-министра Терезу Мэй принять участие в крупном саммите по международному сотрудничеству в рамках принятой этой страной к исполнению стратегии «Один пояс - один путь», - сообщили информационному агентству Reuters дипломатические источники. Проведение такого форума высокого уровня планируется в мае.

Один дипломатический источник, который базируется в Пекине и располагает точными сведениями касательно списка приглашенных лиц, поведал корреспонденту агентства Reuters о том, что Мэй числится среди лидеров, которые были приглашены.

«Китай останавливает свой выбор на тех странах, которые он рассматривает как дружественные ему, и которые будут оказывать наибольшее влияние в плане продвижения инициативы «Один пояс - один путь», - сообщил источник, говоривший на условиях анонимности.

Два других дипломатических источника подтвердили то, что Тереза Мэй включена в список приглашенных лиц.

Один пояс - один путь

«Один пояс - один путь» является стратегической программой китайского президента Си Цзиньпина по инвестированию долларовых миллиардов в инфраструктурные проекты, в том числе в строительство железных дорог, портов и прокладку электроэнергетических сетей по всей Азии, Африке и Европе.

Ранее помощники британского премьер-министра сообщали о том, что Тереза Мэй в этом году собирается посетить Китай с целью обсуждения вопросов торговых связей».

На первый взгляд, вышеизложенное сообщение ничего необычного собой не представляет. В действительности же за приглашением Терезы Мэй на вышеуказанный саммит кроется колоссальной важности подоплека. Чтобы понять, в чем тут дело, необходимо совершить небольшой экскурс в историю.

Збигнев Бжезинский, выступая в декабре 1993 года в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, заявил, что «мы можем ожидать, что в последующие 20 лет Китай станет экономической державой №2» и это, мол, приведет к тому, что «мы увидим Китай /.../ и политически, и с точки зрения военной, более напористым».

В сентябре 2013 года китайский президент Си Цзиньпин при своем выступлении в университете Назарбаева в Астане, где он тогда находился с официальным визитом, впервые представил миру свою идею проекта экономического пояса Шелкового пути, который теперь рассматривается как начало трансформации базового формата политических и экономических отношений в мире. Того формата, который стал складываться еще в ту пору, когда, как писал британский ученый Хэлфорд Макиндер, «открытие пути в Индию через мыс Доброй Надежды в шестнадцатом веке дало христианству максимально широкую мобильность, позволив ему распространять свое влияние в обход евроазиатской сухопутной державы, которая прежде угрожала самому его существованию».

Ведь сейчас в условиях постепенного, но неумолимого смещения мирового центра тяжести в азиатскую сторону предлагаемый переход от «однополярного мира» к «многополярному миру» фактически может вылиться в замену Юго-Восточной Азией во главе с Китаем собой Америки с Европой в качестве глобального лидера.

Что, собственно, уже происходит. При таком обороте событий перенесение центра тяжести в международной транспортировке товаров с морских линий на наземные железнодорожные и автомобильные пути, если называть вещи своими именами, равноценно отъему у христианского Запада или североатлантического содружества наций ценнейшего козыря. Того козыря, который в свое время наделил их способностью захватить практически полное господство в мире и поныне позволяет им фактически безраздельно контролировать всю международную торговлю и экономическую деятельность. То есть речь, в некотором роде, снова может идти о возрождении экзистенциальной угрозы Западу.

Еще сто с лишним лет после геополитического открытия, сделанного сэром Макиндером в 1904 году, Центральная Азия продолжала прозябать в качестве континентально замкнутой глубинки, отстоящей далеко от морей и, соответственно, основных маршрутов торговых связей в мире. Но теперь то, что в свое время предвидел основоположник геополитики, вроде как начинает сбываться. Он, напомним, говорил, что будущие железные дороги «помогут сотворить… чудо в степи», и они, мол, подорвут своей дешевизной морской транспорт и сместят центр геополитической власти в сторону суши.

Именно такую трансформацию собирается проделать Китай, и он хочет использовать Казахстан как плацдарм для дальнейшего продвижения своих маршрутов или коридоров в северо-западном и юго-западном направлениях. Китайцы утверждают, что такая трансформация послужит всеобщему благу и что ее реализация окажется выгодной всем странам и народам.

Но ведь Хэлфорд Макиндер говорил о том, что такие железные дороги, какие должны составить основу коридоров Шелкового пути 2.0, подорвут конкурентоспособность морских перевозок и, как следствие, сделают хозяином положения ту державу, которая стоит за ними.

Возникает вопрос: как отнесутся к такой перспективе те, чье могущество зиждется на контроле морских путей? Тут, прежде всего, имеются в виду Великобритания, чьим премьер-министром относительно недавно стала Тереза Мэй, и Америка, чьим президентом совсем недавно был избран Дональд Трамп. Вряд ли Запад, а, прежде всего, англо-саксонский мир, приходят в восторг от перспективы вышеописанного порядка.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: китай великобритания, тереза мэй, саммит китай, шелковый путь

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МАКСУДОВ Алишер

МАКСУДОВ Алишер

 


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10 февpаля 2017 10:00Другие СМИ. Избранное
Алтай САҒИДОЛА
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Китай приглашает Великобританию принять участие в саммите нового Шелкового пути
На первый взгляд, такое сообщение ничего необычного собой не представляет. В действительности же за приглашением Терезы Мэй на вышеуказанный саммит кроется колоссальной важности подоплека


10 февpаля 2017 06:50Народная рубрика
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Бахт Ниязов: «Я, стопроцентный игрок частного сектора, вообще не приемлю никакого госкапитализма». Часть вторая
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«Страх перед сменой власти казахстанцы назвали в числе основных». «Разгонит ли президент «осиное гнездо» горе-менеджеров?». «Работодатели РК поняли, что пришло время повышать зарплаты». «О банкнотах номиналом 1000 тенге»
Сетевой Казахстан. 9 февраля 2017г.


Самозанятые. Что с ними делать?
Попытка государства обложить самозанятых ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) может привести к волнениям


Болонский процесс не по вкусу немецким университетским профессорам
По их словам, изменения, привнесенные Болонским процессом, подрывают традиционные гумбольдтовские ценности, на которых базируются университеты Германии


«Возможно, конкуренты Тасмагамбетова прекратят информационные атаки или, по крайней мере, снизят их активность»
Сетевые СМИ о назначении Имангали Тасмагамбетова послом в Россию


9 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 9 февраля 2017 г.
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8 февpаля 2017 15:00Видео
Пётр Своик: всё правительство – одна колонна
Можно ли, обращаясь к министрам на «ты», ждать от них ответственности по-взрослому?


«Зачем Верховный суд обязывает адвокатов «стучать» на подзащитных?» «Сколько стоит бесплатное лечение: Калькуляция медстраховки на примере зарплаты одного акима». «Казахстанские продукты дорожают быстрее импортных»
Сетевой Казахстан. 8 февраля 2017г.


Имангали Тасмагамбетов: политический пенсионер или преемник?
Политолог Максим Казначеев о зигзагах политической карьеры от премьер-министра до посла


Апломб Сагинтаева, антраша Тасмагамбетова, а в целом – адажио
На прошлой неделе премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел заседание правительства об искоренении всех заседаний. Теперь что, казахстанский балет по телевизору не посмотреть?


Может ли приход Дональда Трампа в Белый дом усугубить кризис на Украине?
Какова причастность России к вспышке насилия на Донбассе? «Следует, не снимая с Москвы ответственности за возникновение украинского кризиса, отметить то, что Владимир Путин сегодня является тем человеком, который меньше, чем еще кто-либо, заинтересован в эскалации напряженности», - говорит Татьяна Кастуева-Жан, эксперт из Франции


Пограничное состояние: Минск и Москва балансируют на грани дружбы и вражды
"Большой разговор" с президентом Лукашенко подлил масла в огонь белорусско-российской "братской любви"


8 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 8 февраля 2017 г.
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Приближение конца Саудовского королевства и двуличность международного права
Выпуск 61. Йеменские хуситы наносят ракетные удары по Эр-Рияду, «ядерное соглашение» Запада с Ираном дезавуировано, Хекматиар покинул ряды террористов


«Некоторые эксперты хватаются за сочетание «пятая колонна» и начинают нести откровенную пургу». «Гарантий безопасности персональных данных нет». «Ни одного чиновника не привлекли к ответственности за телефонное право»
Сетевой Казахстан. 7 февраля 2017г.


Москва работает на раскол западных обществ
Фундаментальный вопрос, который стоит перед Европейским Союзом, состоит в следующем: В чем касательно нашей безопасности и наших ценностей мы готовы пойти на уступки для удовлетворения Москвы?


Болонский процесс усилил деградацию образования
В казахстанских реалиях любая инновация работает в пользу дегенерации


7 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 февраля 2017 г.
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«Назарбаев о «пятой колонне». «Бакытжан Сагинтаев: Министры должны думать самостоятельно». «Стратегически Тасмагамбетов только выигрывает от своего нового назначения». «Абаеведы из Рожакниги»
Сетевой Казахстан. 6 февраля 2017г.


Пётр Своик: реагировать надо не на заявления российских политиков, а на наши казахские и евразийские реалии
Зачем нам Шперов, когда есть Жириновский?


Казахстан – пока 2-й в медальном зачете Универсиады, сенсации от теннисистки Юлии Путинцевой, худший результат сборной Казахстана по бенди в 21-м веке и старт «Астана Арланс» в новом сезоне Всемирной сери бокса
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


Казахский лидер понижает в должности союзника, рассматривавшегося в качестве кандидата в преемники
«В казахской политике быть послом – это, скорее, ссылка, а не продвижение по службе», - сказал Амиржан Косанов, оппозиционный политик


В защиту Нацбанка
Сетевые СМИ о том кто и почему «наезжает» на Данияра Акишева?


6 февpаля 2017 06:35Народная рубрика
Народные новости. 6 февраля 2017 г.
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3 февpаля 2017 16:00Видео
Пётр Своик: прежняя модель роста исчерпана, новой пока нет
Почему послание президента начинается словами «накануне новой эпохи»?


3 февpаля 2017 14:00Видео
Политические клоуны не безопасны
Досым Сатпаев о философии «собирания земель» и заявлениях от представителей ЛДПР, угрожающих суверенитету Казахстана


3 февpаля 2017 12:00День за днем
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.
«Государственная служба живет во многом за счет увеличения административной ренты. Под этим термином красиво вуалируется коррупция». «Что такое общественные настроения, или «такси-социология» в Казахстане»
Сетевой Казахстан. 3 февраля 2017г.


BusinessKorea: Корейский банк Kookmin начинает переговоры о продаже казахстанского банка «ЦентрКредит»
Представитель банка Kookmin сказал: «Даже после продажи пакета акций в БЦК, мы будем продолжать оказание финансовых услуг, включая транзакции с иностранной валютой, корейским клиентам через наше нынешнее корейское бюро. Мы также будем поддерживать партнерские отношения с БЦК в секторах информационных технологий (ИТ) и автомобильного бизнеса»


Бахт Ниязов: «Я, стопроцентный игрок частного сектора, вообще не приемлю никакого госкапитализма». Часть 1
«С точки зрения элементарной логики мне непонятно, почему квази-государственный госуправленец должен считаться таким суперменеджером и экспертом, если у него не было никакого опыта в реальном бизнесе»


Война Миров. Экономические и геополитические реалии через 9 лет заставили Кишинев развернуться в сторону России
Со здания администрации президента Молдавии флаг Евросоюза сняли 26 декабря 2016 года. До этого он долго там висел рядом с молдавским государственным флагом


3 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 3 февраля 2017 г.
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«Новый документ – это попытка приучить кабмин мыслить самостоятельно». «Рано еще доверять правительству утверждение госпрограмм, пусть сначала исполнять научится». «В казахский язык ввели 18 тысяч новых слов»
Сетевой Казахстан. 2 февраля 2017г.


Кредитное мошенничество и противостояние ему – битва интеллектов и технологий
Асем Нургалиева, директор по развитию бизнеса «Первого кредитного бюро», о кредитных шоперах, идентификационном фроде и просрочке первых платежей


В долларовом капкане. Выйти из долларовых депозитов теперь можно только с потерями
Казахстанцы ждут понижения курса тенге, чтобы наконец расстаться с долларом. Они пожинают сполна все валютные риски


Республике Казахстан и ее соседям по Центральной Азии нравится акцентировать внимание на межнациональной гармонии
Нарратив национального единства и межнационального согласия - это прекрасно. Но оптимистические фанфары зачастую лишь затушевывают реальные факты напряженности, которые могут иметь место и имеют место в обществе


«Я скажу так: всех кандидатов, которые могли бы стать вторым президентом Казахстана — мы знаем очень хорошо. Это люди, которые сформировались на наших глазах»
Сетевые СМИ о преемниках президента


2 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 2 февраля 2017 г.
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1 февpаля 2017 15:30Видео
Северными территориями Казахстана грезит не только Шперов
Не пресекать провокацию - преступно!


«Если Нурсултан Назарбаев полностью определился в своих персональных приоритетах, то все остальные вопросы, строго говоря, вторичны». «Стремительное укрепление тенге: не пора ли покупать доллары?». «Астана: 50 оттенков смога»
Сетевой Казахстан. 1 февраля 2017г.


«Золотая» эпоха для вкладчиков подходит к концу
С 1 января казахстанские банки снизили ставки по депозитам. И хотя это вынужденная мера после пересмотра максимальных годовых эффективных ставок (ГЭСВ), они, вероятно, в 2017 году будут действовать в таком же ключе


Казахстан и его соседи по Центральной Азии: «плавильный котел» многочисленных внешних интересов
Со времен упадка Великого Шелкового пути в шестнадцатом веке эти пять стран, которые занимают обширное пространство между Китаем и Каспийским морем, страдали от привносимых извне неприятностей. Сейчас они – средоточие стратегических интересов соседствующих с ними великих держав


Эдуард Полетаев: «Универсиада – временный островок глобализации на территории Казахстана»
Спортивные объекты Алматы опередили общегородскую инфраструктуру и экологию


1 февpаля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 1 февраля 2017 г.
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