На первый взгляд, такое сообщение ничего необычного собой не представляет. В действительности же за приглашением Терезы Мэй на вышеуказанный саммит кроется колоссальной важности подоплека

Информационное агентство Reuters опубликовало статью под названием «China invites Britain to attend new Silk Road summit -sources» - «Китай приглашает Великобританию принять участие в саммите нового Шелкового пути – источники».

В ней говорится так: «Китай пригласил британского премьер-министра Терезу Мэй принять участие в крупном саммите по международному сотрудничеству в рамках принятой этой страной к исполнению стратегии «Один пояс - один путь», - сообщили информационному агентству Reuters дипломатические источники. Проведение такого форума высокого уровня планируется в мае.

Один дипломатический источник, который базируется в Пекине и располагает точными сведениями касательно списка приглашенных лиц, поведал корреспонденту агентства Reuters о том, что Мэй числится среди лидеров, которые были приглашены.

«Китай останавливает свой выбор на тех странах, которые он рассматривает как дружественные ему, и которые будут оказывать наибольшее влияние в плане продвижения инициативы «Один пояс - один путь», - сообщил источник, говоривший на условиях анонимности.

Два других дипломатических источника подтвердили то, что Тереза Мэй включена в список приглашенных лиц.

«Один пояс - один путь» является стратегической программой китайского президента Си Цзиньпина по инвестированию долларовых миллиардов в инфраструктурные проекты, в том числе в строительство железных дорог, портов и прокладку электроэнергетических сетей по всей Азии, Африке и Европе.

Ранее помощники британского премьер-министра сообщали о том, что Тереза Мэй в этом году собирается посетить Китай с целью обсуждения вопросов торговых связей».

На первый взгляд, вышеизложенное сообщение ничего необычного собой не представляет. В действительности же за приглашением Терезы Мэй на вышеуказанный саммит кроется колоссальной важности подоплека. Чтобы понять, в чем тут дело, необходимо совершить небольшой экскурс в историю.

Збигнев Бжезинский, выступая в декабре 1993 года в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, заявил, что «мы можем ожидать, что в последующие 20 лет Китай станет экономической державой №2» и это, мол, приведет к тому, что «мы увидим Китай /.../ и политически, и с точки зрения военной, более напористым».

В сентябре 2013 года китайский президент Си Цзиньпин при своем выступлении в университете Назарбаева в Астане, где он тогда находился с официальным визитом, впервые представил миру свою идею проекта экономического пояса Шелкового пути, который теперь рассматривается как начало трансформации базового формата политических и экономических отношений в мире. Того формата, который стал складываться еще в ту пору, когда, как писал британский ученый Хэлфорд Макиндер, «открытие пути в Индию через мыс Доброй Надежды в шестнадцатом веке дало христианству максимально широкую мобильность, позволив ему распространять свое влияние в обход евроазиатской сухопутной державы, которая прежде угрожала самому его существованию».

Ведь сейчас в условиях постепенного, но неумолимого смещения мирового центра тяжести в азиатскую сторону предлагаемый переход от «однополярного мира» к «многополярному миру» фактически может вылиться в замену Юго-Восточной Азией во главе с Китаем собой Америки с Европой в качестве глобального лидера.

Что, собственно, уже происходит. При таком обороте событий перенесение центра тяжести в международной транспортировке товаров с морских линий на наземные железнодорожные и автомобильные пути, если называть вещи своими именами, равноценно отъему у христианского Запада или североатлантического содружества наций ценнейшего козыря. Того козыря, который в свое время наделил их способностью захватить практически полное господство в мире и поныне позволяет им фактически безраздельно контролировать всю международную торговлю и экономическую деятельность. То есть речь, в некотором роде, снова может идти о возрождении экзистенциальной угрозы Западу.

Еще сто с лишним лет после геополитического открытия, сделанного сэром Макиндером в 1904 году, Центральная Азия продолжала прозябать в качестве континентально замкнутой глубинки, отстоящей далеко от морей и, соответственно, основных маршрутов торговых связей в мире. Но теперь то, что в свое время предвидел основоположник геополитики, вроде как начинает сбываться. Он, напомним, говорил, что будущие железные дороги «помогут сотворить… чудо в степи», и они, мол, подорвут своей дешевизной морской транспорт и сместят центр геополитической власти в сторону суши.

Именно такую трансформацию собирается проделать Китай, и он хочет использовать Казахстан как плацдарм для дальнейшего продвижения своих маршрутов или коридоров в северо-западном и юго-западном направлениях. Китайцы утверждают, что такая трансформация послужит всеобщему благу и что ее реализация окажется выгодной всем странам и народам.

Но ведь Хэлфорд Макиндер говорил о том, что такие железные дороги, какие должны составить основу коридоров Шелкового пути 2.0, подорвут конкурентоспособность морских перевозок и, как следствие, сделают хозяином положения ту державу, которая стоит за ними.

Возникает вопрос: как отнесутся к такой перспективе те, чье могущество зиждется на контроле морских путей? Тут, прежде всего, имеются в виду Великобритания, чьим премьер-министром относительно недавно стала Тереза Мэй, и Америка, чьим президентом совсем недавно был избран Дональд Трамп. Вряд ли Запад, а, прежде всего, англо-саксонский мир, приходят в восторг от перспективы вышеописанного порядка.

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