«Наше общество к изменениям готово, а вот элите только предстоит это понять». «Национализм по-казахски: это вам не Европа». «О моральном праве и его отсутствии». «Наши дети не перегружены, а недогружены домашними заданиями»

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Не менее двух третей требований к бизнесу в Казахстане может быть отменено
10 февpаля 2017 21:35 Просмотры 198 Комментарии 0


Индекс KASE в пятницу повысился на 1,22% до 1592,74
10 февpаля 2017 19:00 Просмотры 169 Комментарии 0


Экспертное мнение: Цены на мясо в Казахстане из-за роста его экспорта в КНР вырастут до Т2 тыс. за 1 кг
10 февpаля 2017 18:30 Просмотры 215 Комментарии 0


Цена на золото по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне понизилась
10 февpаля 2017 17:58 Просмотры 141 Комментарии 0


Казахстанские аграрии вынуждены продавать урожай картофеля осенью из-за отсутствия доступа к овощехранилищам
10 февpаля 2017 17:53 Просмотры 150 Комментарии 0


Алматинский ГАТОБ представит национальную оперу на гастролях в Риме
10 февpаля 2017 17:52 Просмотры 150 Комментарии 0


Президент Казахстана подписал закон о судебно-экспертной деятельности
10 февpаля 2017 15:52 Просмотры 192 Комментарии 0


ДТП в Жамбылской области, где пострадали 17 военнослужащих, произошло из-за гололеда – минобороны
10 февpаля 2017 15:30 Просмотры 203 Комментарии 0


Штрафы в Казахстане предлагают снизить по 150 административным правонарушениям
10 февpаля 2017 14:53 Просмотры 254 Комментарии 1


Технологическое перевооружение базовых отраслей экономики в рамках модернизации обсудили на совещании в Акорде
10 февpаля 2017 14:29 Просмотры 225 Комментарии 1


КамАЗ с военнослужащими попал в ДТП на трассе в Жамбылской области; пострадали 16 человек
10 февpаля 2017 14:19 Просмотры 186 Комментарии 0


Средства на поддержку казахстанских банков должны направляться из госбюджета и Нацфонда - МВФ
10 февpаля 2017 13:29 Просмотры 257 Комментарии 3


В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай
10 февpаля 2017 13:28 Просмотры 515 Комментарии 8


Холодная погода без осадков ожидается в выходные на большей части Казахстана
10 февpаля 2017 12:36 Просмотры 213 Комментарии 0


Причиной проверки казахстанских биатлонистов в Австрии стали вовремя не утилизированные отходы медпрепаратов - МКС РК
10 февpаля 2017 12:18 Просмотры 260 Комментарии 2


«СК-Фармация» оштрафовано на Т1,3 млрд за нарушение антимонопольного законодательства
10 февpаля 2017 11:08 Просмотры 306 Комментарии 0


Минздрав предложил казахстанцам опубликовать в соцсетях список проблем системы здравоохранения
10 февpаля 2017 10:36 Просмотры 267 Комментарии 3


Ассоциация высших военно-учебных заведений стран СНГ начнет работу в 2018 г.
10 февpаля 2017 09:13 Просмотры 230 Комментарии 0


Пять главных угроз для мировых рынков в 2017 г. спрогнозировали аналитики
10 февpаля 2017 08:20 Просмотры 352 Комментарии 0


Неустойчивая погода с осадками сохранится в пятницу на большей части Казахстана
10 февpаля 2017 08:18 Просмотры 195 Комментарии 0


Сменился председатель правления телерадиокорпорации «Қазақстан»
9 февpаля 2017 23:51 Просмотры 339 Комментарии 0


На чемпионате мира по биатлону сборную Казахстана заподозрили в употреблении запрещенных препаратов
9 февpаля 2017 20:15 Просмотры 257 Комментарии 0


Задержан глава регионального военно-следственного управления МВД РК по подозрению в вымогательстве взятки в Т2 млн
9 февpаля 2017 20:09 Просмотры 402 Комментарии 0


Свыше 32 тыс. иностранцев прибыли в Алматы в период проведения Универсиады-2017
9 февpаля 2017 20:08 Просмотры 276 Комментарии 0


Посла Казахстана в Польше Абибуллаева привлекут в ответственности за нарушение закона о госслужбе
9 февpаля 2017 17:46 Просмотры 770 Комментарии 5


Т5 млрд планируют выделить для развития инфраструктуры курортной зоны Баянауыл
9 февpаля 2017 17:45 Просмотры 281 Комментарии 0


Назарбаев отметил важность развития классического искусства, киноиндустрии и поддержки молодых талантов
9 февpаля 2017 17:45 Просмотры 244 Комментарии 0


Более Т400 млрд предусмотрели в Казахстане для новой программы развития занятости и массового предпринимательства
9 февpаля 2017 17:44 Просмотры 284 Комментарии 2


Средневзвешенный курс тенге на торгах KASE повысился на Т0,66 до 323,96/$1
9 февpаля 2017 16:23 Просмотры 223 Комментарии 1


Республиканский межведомственный оперативный Штаб по безопасности на Универсиаде-2017 подвел итоги
9 февpаля 2017 16:12 Просмотры 266 Комментарии 0


Казахстан вновь попал в число «несвободных стран» - Freedom House
9 февpаля 2017 15:05 Просмотры 441 Комментарии 4


Назарбаев назвал приоритетными проекты строительства Балхашской ТЭС и газификации Казахстана
9 февpаля 2017 14:49 Просмотры 436 Комментарии 0


Соглашение по экспорту казахстанского меда в КНР планируют заключить в мае
9 февpаля 2017 14:32 Просмотры 266 Комментарии 1


Адвокат погибших в Almaty Towers студентов требует наказать администрацию здания и сотрудников надзорных органов
9 февpаля 2017 13:32 Просмотры 324 Комментарии 0


Казахстан и Иран создают совместное предприятие по организации логистической инфраструктуры
9 февpаля 2017 11:42 Просмотры 382 Комментарии 0


Смотровая площадка появится на триумфальной арке в Астане
9 февpаля 2017 11:36 Просмотры 371 Комментарии 0


Республиканская Федерация Nomad MMA объявила 2017 год – Годом развития детского спорта
9 февpаля 2017 11:30 Просмотры 260 Комментарии 1


Казахстанцы жалуются на недостаток познавательных телепередач на отечественных каналах
9 февpаля 2017 11:20 Просмотры 483 Комментарии 26


150 тыс. материалов противоправного характера выявлено в Казахстане в 2016 г. на интернет-ресурсах
9 февpаля 2017 11:19 Просмотры 259 Комментарии 2


Въезжающие в Китай иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев
9 февpаля 2017 11:08 Просмотры 258 Комментарии 0


Запасы снега в горной местности Казахстана превышают годовую норму на 50%
9 февpаля 2017 11:07 Просмотры 341 Комментарии 0


Международные резервы Казахстана в январе увеличились на 1,3% до $91,94 млрд
9 февpаля 2017 10:30 Просмотры 284 Комментарии 0


Международный комитет Красного Креста приостановил свою деятельность в Афганистане
9 февpаля 2017 10:28 Просмотры 242 Комментарии 0


Казахстан окажет Кыргызстану техпомощь на $100 млн в рамках «дорожной карты» присоединения к ЕАЭС
9 февpаля 2017 09:48 Просмотры 264 Комментарии 1


В ЕАЭС предлагают создать евразийскую ассоциацию производителей молока
9 февpаля 2017 08:33 Просмотры 350 Комментарии 3


Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
9 февpаля 2017 08:30 Просмотры 280 Комментарии 0


Красноярск получил флаг зимней Универсиады от Алматы
8 февpаля 2017 21:50 Просмотры 433 Комментарии 3


Президент Казахстана поздравил национальную сборную с успешным выступлением на Универсиаде-2017
8 февpаля 2017 21:43 Просмотры 435 Комментарии 4


Красноярск использует опыт Алматы при подготовке Универсиады-2019
8 февpаля 2017 21:42 Просмотры 379 Комментарии 0


В МВД Казахстана напомнили об уголовной ответственности за рассылку ложной информации в соцсетях
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В Алматы продлено содержание под стражей директора батутного центра
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Мужская сборная Казахстана по хоккею стала серебряным призером Универсиады-2017
8 февpаля 2017 18:40 Просмотры 499 Комментарии 0


Стоимость нового жилья в Казахстане в январе повысилась на 0,1%
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Астанчане смогут записаться на прием к врачу через call-центр
8 февpаля 2017 18:00 Просмотры 541 Комментарии 0


В Астане внедрят единую е-систему записи в образовательные учреждения
8 февpаля 2017 17:46 Просмотры 538 Комментарии 0


МВФ советует Казахстану привлекать для решения проблем Qazkom средства акционеров банка
8 февpаля 2017 17:45 Просмотры 726 Комментарии 4


Слабые стороны в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму назвали в КНБ РК
8 февpаля 2017 17:43 Просмотры 596 Комментарии 3


Казахстанских журналистов попросили не популяризировать суицидальные группы в соцсетях
8 февpаля 2017 15:29 Просмотры 605 Комментарии 1


Сильные снегопады и резкое понижение температуры ожидается в Казахстане в ближайшие 3 дня
8 февpаля 2017 15:03 Просмотры 840 Комментарии 0


Осуществление технологической модернизации в Казахстане невозможно без человеческих ресурсов – Назарбаев
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Достоверность данных по оценке работы казахстанских чиновников никем не анализируется, констатировали в профильном ведомстве
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В Казахстане сократят количество чиновников корпуса «А»
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Чаще всего за коррупцию увольняют сотрудников территориальных подразделений минфина, минюста и МСХ РК
8 февpаля 2017 11:46 Просмотры 716 Комментарии 0


Арест 15-ти подозреваемых в хищении нефти в Актобе продлен на 1 мес.
8 февpаля 2017 11:26 Просмотры 706 Комментарии 1


Экспертное мнение: Как дорого государственный долг обходится Казахстану?
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Треть активного населения Казахстана не имеет постоянной работы, заявляет эксперт
7 февpаля 2017 19:53 Просмотры 1522 Комментарии 11


Урегулирован ряд разногласий по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся в ЕАЭС
6 февpаля 2017 22:00 Просмотры 885 Комментарии 0


Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал Универсиады-2017
5 февpаля 2017 21:56 Просмотры 1140 Комментарии 2


Казахстан в шестой медальный день сохранил за собой второе общекомандное место на Универсиаде-2017
4 февpаля 2017 22:12 Просмотры 1018 Комментарии 0


Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в плей-офф Универсиады-2017
3 февpаля 2017 22:08 Просмотры 1117 Комментарии 1


Международная техническая встреча по урегулированию межсирийского конфликта состоится 6 февраля в Астане
2 февpаля 2017 20:15 Просмотры 836 Комментарии 1


Инфляция в Казахстане в январе составила 0,8%
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Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала вторую победу на Универсиаде-2017
31 янваpя 2017 22:20 Просмотры 619 Комментарии 1


Назарбаев поручил правительству разработать стратегический план развития до 2025 г. по третьей модернизации
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Путин поблагодарил Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров
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ЕАБР прогнозирует ежегодный рост ВВП Казахстана в 2017-2019 гг. в пределах 2,1-2,3%
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Госаудит в «Казтелерадио» выявил неосвоение средств на строительство радиотелестанций в регионах
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Назарбаев предложил усилить роль парламента в отношении местной исполнительной власти
25 янваpя 2017 22:15 Просмотры 927 Комментарии 0


Астана надеется на выполнение обязательств по прекращению огня в Сирии сторонами конфликта
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Вооруженная оппозиция Сирии настаивает на выведении из страны иранских и афганских группировок
23 янваpя 2017 21:00 Просмотры 1035 Комментарии 1


Переговоры по сирийскому вопросу в Астане пройдут «за закрытыми дверями» - МИД РК
22 янваpя 2017 12:10 Просмотры 897 Комментарии 4


Обвиняемый в присвоении Т6 млн казахстанец экстрадирован из ОАЭ
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Европейский Центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%
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Правительство Казахстана перенесло дни отдыха на Наурыз и День столицы
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10 февpаля 2017 12:00 / День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ  [Всего статей: 986] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

«Наше общество к изменениям готово, а вот элите только предстоит это понять». «Национализм по-казахски: это вам не Европа». «О моральном праве и его отсутствии». «Наши дети не перегружены, а недогружены домашними заданиями»

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Сетевой Казахстан. 10 февраля 2017г.

Фото калетаевCARAVAN.KZ. «Дархан Калетаев: Наше общество к изменениям готово, а вот элите только предстоит это понять» - Элита должна научиться принимать решения и нести за них ответственность. Помните, о чем недавно говорил Президент? Все важные решения стараются свалить на него, все вопросы согласовывают с главой государства, все делают только по его поручению. То есть люди хотят быть во власти, а ответственность на себя брать не хотят. Знаете почему? Потому что ответственность предполагает политическую конкуренцию. Можешь работать качественно – добро пожаловать! Не можешь – отойди в сторону, займись бизнесом, дай другому эту возможность.

CAMONITOR.COM. «Транзит без трансформации – риск для Ак-Орды» - Аналитик Максим КАЗНАЧЕЕВ - Управляемая передача власти предполагает реализацию многоступенчатой программы действий:

- постепенную передачу преемнику текущего управления основными экономическими активами;

- выстраивание системы сдержек и противовесов для обеспечения баланса внутриэлитных интересов;

- выведение из активного политического процесса наиболее опасных конкурентов преемника;

- делегирование преемнику политических и кадровых полномочий (без нарушения внутриэлитного баланса);

- внешнеполитическую легитимизацию преемника, его адекватное восприятие как глобальными, так и региональными центрами силы;

«Национализм по-казахски: это вам не Европа» - Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ - Существуют две распространенные формы национализма. Первая – это бытовой, с которым все мы сталкиваемся в повседневной жизни. Он имеет разный этнический оттенок и является обычным порождением недостаточно высокого культурного уровня людей. Вторая форма – это национализм политический, который провозглашает приоритетность нации в общественно-политических процессах.

Тем не менее могу сказать, что сейчас национализм стал более респектабельным, намного более лояльным к существующему политическому режиму. По сути, казахский национализм сформировался как политическое движение. Однако ему не хватает политической легитимизации в виде структурно организованного и зарегистрированного общественно-политического объединения со своей официальной программой.

«Бигельды Габдуллин: необходимо пояснить…» - В отдельных журналистских материалах фигурирует цифра 22,6 млн тенге, которая указывается как размер добровольного возмещения газетой Central Asia Monitor и порталом «Радиоточка» имущественного ущерба, нанесенного государству. Тут идет неверная интерпретация: мол, Бигельды ГАБДУЛЛИН погасил похищенную им сумму. Нет и еще раз нет! Не было никакого хищения! Еще раз подчеркиваю: 22,6 млн тенге – это сумма государственных информационных заказов, поступивших от трех областей и одного министерства за последние 3-4 года. Данные заказы были выиграны газетой и порталом по итогам конкурсов, проведенных электронным способом, причем все они полностью отработаны.Фото саиров

MATRITCA.KZ. Политолог Ерлан САИРОВ – «О моральном праве и его отсутствии» - Мы пришли к девальвации морального права властей! Права управлять массами и предлагать "Повестку дня". Очень печально, но факт. Возникает закономерный вопрос «Что делать?» В рамках Конституционной реформы нужно провести "перезагрузку" политической системы, нужно поменять политическую настройку, перезагрузить политическую систему, чтобы Парламент и Правительство обладали легитимностью перед обществом.

IA-CENTR.RU. Андрей КАРПОВ – «"Казахстан" обрел своего "Добродеева"?» - Известный казахстанский политолог Ерлан КАРИН назначен председателем правления АО "РТРК "Казахстан". Бывший директор КИСИ пока не прокомментировал свое назначение, но, очевидно, что для одного из ведущих аналитиков страны это кадровое решение может стать «переменой участи». Тот редкий случай, когда перестановку невозможно оценить в традиционных категориях – «повышение», «понижение». Сильный эксперт переходит в новое качество. По российским меркам становится «Добродеевым» или даже «Эрнстом».

EXCLUSIVE.KZ. «Сможет ли АПК стать драйвером экономики?» - Президент РК поручил выработать согласованные решения в отношении трех проблемных агрохолдингов. А несколькими днями раньше разрешил Нацбанку «не жалеть никого». Кого имел в виду Назарбаев? Речь идет о компаниях «Алиби» «КазЭкспортАстык» и «Иволга». А также о тех банках, которые их кредитовали все последние годы. Точнее, их акционерах. К нашему огромному счастью, кризис обнажил такое количество проблем, обнаружить которые в период роста было практически невозможно. А без этого невозможно качественное изменение экономики.

«Рахим Ошакбаев: Новые налоги добьют МСБ и увеличат безработицу» - Манипуляции правительства со статистикой по сути саботируют указания Президента. До тех пор, пока мы не признаем реальную ситуацию с безработицей и «самозанятыми», принять адекватные меры по решению проблемы невозможно.

«Андрей Тимченко: Банковский бизнес перестал быть интересным для их акционеров» - Большое количество банков, не имеющих достаточного капитала, или связанных скажем так с теневой деятельностью, уходит с рынка в результате действий регулятора. Это нормальный здоровый процесс. Каждый раз, когда макроэкономическая ситуация ухудшается, выигрывают более сильные.Фото кусаинов

INFORMBURO.KZ. Айдархан КУСАИНОВ – «Наши дети не перегружены, а недогружены домашними заданиями» - Объявлена очередная инициатива Министерства образования и науки – о сокращении объёма домашних заданий школьникам. Мы развиваемся, и для успеха мы и наши дети должны быть сильнее, выносливее и умнее. Наши ориентиры или "согруппники" – Китай, Россия, Сингапур, где дети учатся больше, и никто по этому поводу не страдает. Если какие-то родители делают домашнюю работу за детей, то это их личный выбор воспитания, выбор их личного будущего. Нельзя снимать требование учиться больше, работать больше, узнавать больше со всех детей, потому что школьное образование – это будущее страны в целом.

AZATTYQ.ORG. «Универсиаду выиграли те, кто привез профессиональных спортсменов» - От Казахстана и России в зимней Универсиаде в Алматы участвовали в основном профессиональные спортсмены. Спортсмены из Европы, США и Канады говорят, что за медали государственные премии не получат.

«Как замолкают соцсети» - В Казахстане возрастает угроза преследования инакомыслящих, выражающих своё несогласие и критику в социальных сетях, предупреждает Amnesty International. Правозащитная организация анализирует ситуацию с арестами за посты и комментарии.

SAYASAT.ORG. «Необъявленная война» - Вышедший на свободу опальный политик Мухтар АБЛЯЗОВ открыл новый сезон в своей борьбе с режимом. Теперь своими противниками он называет бывших соратников по оппозиции – политика Серикжана МАМБЕТАЛИНА и журналиста Гульжан ЕРГАЛИЕВУ. В беседе с «Саясат» оппозиционеры терялись в догадках: с чего вдруг бывший банкир начал атаку на коллег по стану.

SPIK.KZ. «Компроматы «ниже пояса»» - Битва компроматов на низовом политическом уровне – вообще явление разрушительной силы, поскольку тут правил приличия и рамок уже вообще никто не соблюдает. Соперники наносят наиболее чувствительные удары по репутации, и при этом имиджевые потери несут обе стороны, а следовательно в целом доверие народных масс к политическим организациям или общественным деятелям в целом неуклонно снижается.

365INFO.KZ. «Конфликт среди казаков Казахстана задевает тему суверенитета» - Два лидера казачества в Казахстане — Владимир ШИХОТОВ и Юрий ЗАХАРОВ — не раз встречались в зале суда. Результаты у этих процессов разные, но в каждом случае звучат взаимные обвинения в серьезных вещах: подрыве суверенитета Казахстана.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: сетевой казахстан, зонакз, ергалиев, назарбаев, казначеев, султангалиев, саиров

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Комментарии читателей [10]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 12:36  
До тех пор, пока мы не признаем реальную ситуацию с безработицей и «самозанятыми», принять адекватные меры по решению проблемы невозможно.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:16  MATRITCA.KZ.
MATRITCA.KZ. Политолог Ерлан САИРОВ – «О моральном праве и его отсутствии».

===========================

МОРАЛЬ. ПРАВО. КОРРУПЦИЯ.

МОРАЛЬ – МАТЬ ПРАВА

В настоящее время во многих государствах земли, в том числе в России и Казахстане, пока что имеет место тотальное непонимание того, что только крайне отсталая и крайне низкая морально-нравственная развитость людей не позволяет восторжествовать во многих странах этого мира высокопрогрессивному государственному праву и высокопрогрессивному общественному бытию.

Для более лучшего понимания этого вопроса можно привести такой простой пример – если в какое-нибудь африканское государство, народ которого считает убийство и людоедство вполне нормальным делом, вы вздумаете внедрить более-менее прогрессивную северо-американскую или западно-европейскую конституцию, то они могут формально принять ее и могут формально продекларировать ее на весь мир, однако при этом в своей повседневной жизни они всё равно будут жить по своим человекоубийственным и людоедским морально-нравственным понятиям – тем самым по факту и на деле превращая все эти вышеназванные прогрессивные конституции в местное государственное человекоубийственно-людоедско-злодейское право.

Почему? Да потому что «мораль является матерью права» – потому что те морально-нравственные идеалы и принципы, которые доминируют в народе какой-либо страны, они-то и формируют не продекларированное, но то фактическое государственное право по которому люди живут в этих странах.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:17  MATRITCA.KZ.
MATRITCA.KZ. Политолог Ерлан САИРОВ – «О моральном праве и его отсутствии».

===========================

МОРАЛЬ. ПРАВО. КОРРУПЦИЯ.

Вот поэтому все те морально-неразвитые народы, в которых убийство и людоедство являются морально-нравственной нормой, в своей повседневно-личной и повседневно-общественной жизни как раз и живут по своим человекоубийственным и по своим людоедским государственным правовым нормам.

«Ибо именно по этой вышеназванной причине смертоносное древо коррупции прочно приживается и обильно плодоносит в тех странах, в которых души большинства людей в сильной степени осквернены и загрязнены такими весьма тяжкими греховно-нравственными пороками, как: бессовестность и лживость, бесчестность и бесстыдство, алчность и хитрость, безбожие и грехолюбие – которые всегда являются главными характерными чертами менталитета всех тех народов, которые глубоко погрязли в греховном болоте тотального казнокрадство и тотальной коррупции».
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:19  MATRITCA.KZ.


Комментарий удален модератором.
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:20  MATRITCA.KZ.


Комментарий удален модератором.
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 13:31  Бигельды Габдуллин: необходимо пояснить…»


Комментарий удален модератором.
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:23  Каз-нац-пат попался !!!
В Алматы задержан главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай/

=========================

Каз-нац-пат попался !!!

Мир справедлив, он этим и хорош - посеешь зло, и горе соберешь (Поэт М. Шаханов) !!!
8
АРГЫН
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 14:50  посеешь зло, и горе соберешь
Мир справедлив, он этим и хорош - посеешь зло, и горе соберешь (Поэт М. Шаханов) !!!

Мы с Мухтаром Шахановым в свое время детально обсуждали это его стих - поэтому сейчас он присутствует в школьных учебниках !!!

Причем эти слова имеют полное отношение к 6-ому комментарию !!!
9
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Фев 10, 2017 15:36  Может ли ?
" Все важные решения стараются свалить на него, все вопросы согласовывают с главой государства, все делают только по его поручению. То есть люди хотят быть во власти, а ответственность на себя брать не хотят. Знаете почему? Потому что ответственность предполагает политическую конкуренцию. Можешь работать качественно – добро пожаловать! Не можешь – отойди в сторону, займись бизнесом, дай другому эту возможность".
Все делалось так, что к тому и пришло, но самому же это и приходится разгребать? Иначе отвечать за результат придется. Только возможно ли против своей природы пойти и добиться результата? Не формального, а настоящего.
Быть может, и сможет (история на примеры богата), но тест в таких случаях, в первую очередь, начинают с отдаления от власти и благ всех своих родных и близких. Пойдут они на это? Сегодня кто акционеры в банках, крупном бизнесе и т.д.? А это все влияет, тянет "назад" самого инициатора перемен.
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Сб Фев 11, 2017 01:46  Универсиаду выиграли те, кто привез профессиональных спортсм
Что не сделаешь ради очередных понтов и повышения узнаваемости Казахстана.
В конце-концов не развивать же убитые промышленное производство и сельское хозяйство.
А так дешево и сердито!

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ЕРГАЛИЕВ Гимран

ЕРГАЛИЕВ Гимран

 


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