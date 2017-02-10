«Наше общество к изменениям готово, а вот элите только предстоит это понять». «Национализм по-казахски: это вам не Европа». «О моральном праве и его отсутствии». «Наши дети не перегружены, а недогружены домашними заданиями»

CARAVAN . KZ . «Дархан Калетаев: Наше общество к изменениям готово, а вот элите только предстоит это понять» - Элита должна научиться принимать решения и нести за них ответственность. Помните, о чем недавно говорил Президент? Все важные решения стараются свалить на него, все вопросы согласовывают с главой государства, все делают только по его поручению. То есть люди хотят быть во власти, а ответственность на себя брать не хотят. Знаете почему? Потому что ответственность предполагает политическую конкуренцию. Можешь работать качественно – добро пожаловать! Не можешь – отойди в сторону, займись бизнесом, дай другому эту возможность.

CAMONITOR . COM . «Транзит без трансформации – риск для Ак-Орды» - Аналитик Максим КАЗНАЧЕЕВ - Управляемая передача власти предполагает реализацию многоступенчатой программы действий:

- постепенную передачу преемнику текущего управления основными экономическими активами;

- выстраивание системы сдержек и противовесов для обеспечения баланса внутриэлитных интересов;

- выведение из активного политического процесса наиболее опасных конкурентов преемника;

- делегирование преемнику политических и кадровых полномочий (без нарушения внутриэлитного баланса);

- внешнеполитическую легитимизацию преемника, его адекватное восприятие как глобальными, так и региональными центрами силы;

«Национализм по-казахски: это вам не Европа» - Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ - Существуют две распространенные формы национализма. Первая – это бытовой, с которым все мы сталкиваемся в повседневной жизни. Он имеет разный этнический оттенок и является обычным порождением недостаточно высокого культурного уровня людей. Вторая форма – это национализм политический, который провозглашает приоритетность нации в общественно-политических процессах.

Тем не менее могу сказать, что сейчас национализм стал более респектабельным, намного более лояльным к существующему политическому режиму. По сути, казахский национализм сформировался как политическое движение. Однако ему не хватает политической легитимизации в виде структурно организованного и зарегистрированного общественно-политического объединения со своей официальной программой.

«Бигельды Габдуллин: необходимо пояснить…» - В отдельных журналистских материалах фигурирует цифра 22,6 млн тенге, которая указывается как размер добровольного возмещения газетой Central Asia Monitor и порталом «Радиоточка» имущественного ущерба, нанесенного государству. Тут идет неверная интерпретация: мол, Бигельды ГАБДУЛЛИН погасил похищенную им сумму. Нет и еще раз нет! Не было никакого хищения! Еще раз подчеркиваю: 22,6 млн тенге – это сумма государственных информационных заказов, поступивших от трех областей и одного министерства за последние 3-4 года. Данные заказы были выиграны газетой и порталом по итогам конкурсов, проведенных электронным способом, причем все они полностью отработаны.

MATRITCA . KZ . Политолог Ерлан САИРОВ – «О моральном праве и его отсутствии» - Мы пришли к девальвации морального права властей! Права управлять массами и предлагать "Повестку дня". Очень печально, но факт. Возникает закономерный вопрос «Что делать?» В рамках Конституционной реформы нужно провести "перезагрузку" политической системы, нужно поменять политическую настройку, перезагрузить политическую систему, чтобы Парламент и Правительство обладали легитимностью перед обществом.

IA - CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «"Казахстан" обрел своего "Добродеева"?» - Известный казахстанский политолог Ерлан КАРИН назначен председателем правления АО "РТРК "Казахстан". Бывший директор КИСИ пока не прокомментировал свое назначение, но, очевидно, что для одного из ведущих аналитиков страны это кадровое решение может стать «переменой участи». Тот редкий случай, когда перестановку невозможно оценить в традиционных категориях – «повышение», «понижение». Сильный эксперт переходит в новое качество. По российским меркам становится «Добродеевым» или даже «Эрнстом».

EXCLUSIVE . KZ . «Сможет ли АПК стать драйвером экономики?» - Президент РК поручил выработать согласованные решения в отношении трех проблемных агрохолдингов. А несколькими днями раньше разрешил Нацбанку «не жалеть никого». Кого имел в виду Назарбаев? Речь идет о компаниях «Алиби» «КазЭкспортАстык» и «Иволга». А также о тех банках, которые их кредитовали все последние годы. Точнее, их акционерах. К нашему огромному счастью, кризис обнажил такое количество проблем, обнаружить которые в период роста было практически невозможно. А без этого невозможно качественное изменение экономики.

«Рахим Ошакбаев: Новые налоги добьют МСБ и увеличат безработицу» - Манипуляции правительства со статистикой по сути саботируют указания Президента. До тех пор, пока мы не признаем реальную ситуацию с безработицей и «самозанятыми», принять адекватные меры по решению проблемы невозможно.

«Андрей Тимченко: Банковский бизнес перестал быть интересным для их акционеров» - Большое количество банков, не имеющих достаточного капитала, или связанных скажем так с теневой деятельностью, уходит с рынка в результате действий регулятора. Это нормальный здоровый процесс. Каждый раз, когда макроэкономическая ситуация ухудшается, выигрывают более сильные.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Наши дети не перегружены, а недогружены домашними заданиями» - Объявлена очередная инициатива Министерства образования и науки – о сокращении объёма домашних заданий школьникам. Мы развиваемся, и для успеха мы и наши дети должны быть сильнее, выносливее и умнее. Наши ориентиры или "согруппники" – Китай, Россия, Сингапур, где дети учатся больше, и никто по этому поводу не страдает. Если какие-то родители делают домашнюю работу за детей, то это их личный выбор воспитания, выбор их личного будущего. Нельзя снимать требование учиться больше, работать больше, узнавать больше со всех детей, потому что школьное образование – это будущее страны в целом.

AZATTYQ . ORG . «Универсиаду выиграли те, кто привез профессиональных спортсменов» - От Казахстана и России в зимней Универсиаде в Алматы участвовали в основном профессиональные спортсмены. Спортсмены из Европы, США и Канады говорят, что за медали государственные премии не получат.

«Как замолкают соцсети» - В Казахстане возрастает угроза преследования инакомыслящих, выражающих своё несогласие и критику в социальных сетях, предупреждает Amnesty International. Правозащитная организация анализирует ситуацию с арестами за посты и комментарии.

SAYASAT . ORG . «Необъявленная война» - Вышедший на свободу опальный политик Мухтар АБЛЯЗОВ открыл новый сезон в своей борьбе с режимом. Теперь своими противниками он называет бывших соратников по оппозиции – политика Серикжана МАМБЕТАЛИНА и журналиста Гульжан ЕРГАЛИЕВУ. В беседе с «Саясат» оппозиционеры терялись в догадках: с чего вдруг бывший банкир начал атаку на коллег по стану.

SPIK . KZ . «Компроматы «ниже пояса»» - Битва компроматов на низовом политическом уровне – вообще явление разрушительной силы, поскольку тут правил приличия и рамок уже вообще никто не соблюдает. Соперники наносят наиболее чувствительные удары по репутации, и при этом имиджевые потери несут обе стороны, а следовательно в целом доверие народных масс к политическим организациям или общественным деятелям в целом неуклонно снижается.

365 INFO . KZ . «Конфликт среди казаков Казахстана задевает тему суверенитета» - Два лидера казачества в Казахстане — Владимир ШИХОТОВ и Юрий ЗАХАРОВ — не раз встречались в зале суда. Результаты у этих процессов разные, но в каждом случае звучат взаимные обвинения в серьезных вещах: подрыве суверенитета Казахстана.

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