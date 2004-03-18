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14 апpеля 2017 18:00 / День за днем
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Вниманию блогеров!

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В середине апреля блоги закрываются

Уважаемые блогеры!

Вынуждены довести до вашего сведения, что в связи с реконструкцией сайта, блоги в нашей газете ликвидируются. Это произойдет примерно в середине апреля. Пожалуйста, если у вас есть в блогах ценные материалы, то скопируйте их и сохраните.

Решение о ликвидации блогов связано с тем, что современное развитие социальных сетей делает сегодня блоги уже ненужными. Подавляющее большинство наших блогеров давно перешли в социальные сети. Вторая причина – полная реконструкция сайта с переходом на новую платформу, в которой блоги не предусмотрены.

Спасибо, что вы были с нами! Ваш вклад в развитие нашей газеты неоценим.

С искренним уважением,

Редакция газеты


Тэги: блогеры, блоги, зона кз, zonakz

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 07, 2017 17:02  
Надо же, на Зоне, оказывается, блогеры были
2
Асгл
Аноним
Сообщение Пт Апр 07, 2017 17:17  


Комментарий удален модератором.
3
Джамшид
Свой человек  ( ? )


зарегистрирован: 15.03.2010
комментов: 742
Сообщение Пт Апр 07, 2017 17:31  
Зачем ликвидировать? Пусть как архив стоят, но без возможности комментирования и создания новых блогов.
Хотя такая мусорка, если честно, давно пора
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 07, 2017 17:34  


Комментарий удален модератором.
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 07, 2017 18:13  
Да и Бог с ними, с блогами)
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 07, 2017 19:01  


Комментарий удален модератором.
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 07, 2017 20:36  решили штрафовать соцсети на 50 млн евро
В Германии решили штрафовать соцсети на 50 млн евро за фейковые новости и агрессию.
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии в среду поддержало законопроект о введении штрафов на сумму до 50 млн евро для социальных сетей, если те не дадут пользователям жаловаться на разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости или откажутся удалять такой контент.
Как сообщает агентство dpa, законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму - эти две категории отсутствовали в первоначальной версии.
Помимо самих компаний, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров соцсетей, однако для них верхняя планка ниже - 5 млн евро.
Если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы в Германии для Facebook и других соцсетей будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации компаниям будет предоставляться всего 24 часа.
Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с разжигающими ненависть сообщениями, в том числе направленными против мигрантов.
Кроме того, в сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится большое количество ложной информации, отмечает BBC News.
В Германии уже действует один из самых жестких в мире законов об агрессивной риторике,
который касается распространения
порочащих сведений,
клеветы,
подстрекательств
и угроз.
Теги: Германия

«Живой Журнал» запретил политическую агитацию в блогах
Апрель 04, 2017 Логотип «Живого Журнала» Блогхостинг LiveJournal («Живой Журнал»)
с 4 апреля ввел новое пользовательское соглашение, которое запрещает блогерам публиковать политическую агитацию.
Для того, чтобы продолжить пользоваться сервисом, блогеры должны принять новое соглашение. При этом соглашение допускает размещение неполитической рекламы.
По новым правилам, лицам младше 14 лет запрещено регистрироваться.
Также пользователям нельзя заводить дневник от имени другого лица и «вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности». В правилах также упоминается, что блоги с аудиторией больше трех тысяч пользователей в сутки попадают под требования «Закона о блогерах», который приравнивает блогеров к СМИ.
«Живой Журнал» входит в холдинг Rambler&Co.
С декабря 2016 года данные о пользователях сервиса находятся на российских серверах – до этого они были на серверах, расположенных в США.
С 2011 по 2015 год «Живой журнал» был заблокирован в Казахстане.
Решение о закрытии ряда сайтов, в том числе блог-платформы «Живой журнал», было вынесено на основании иска с жалобой на распространяемую ими информацию.
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 07:49  
Редакция "Зоны" в предчувствии очередного "Подарка или сюрприза" от властного Олимпа если не уходит в очередной отпуск, то обязательно выкинет очередной фортель. Вроде этого. Пойду на всякий пожарный запасаться солью, мукой, растительным маслом, сахаром или другим из предметов первой необходимости.
9
Anonymous
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 08:47  
правильный ход.!
10
Джеки
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 08:53  
Панта рей! - Сказал Гераклит. Все течет, все изменяется.. Вот и я уже постарела и провожаю в последний путь блоги на Зоне.. Спасибо за учение, информацию, общение, террор и т.д. Все вместе взятое дало многое.. Закрывается еще одна прекрасная страничка моей жизни..
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 09:20  Ни кто из нас такое не предвидел
Germany.ru → Форумы → Архив Досок → Читальня
Стих о зоне
NO_FEAR прохожий

18.03.04 12:19 Стих о зоне
Здесь воздух спёртый, смех ненатуральный,
Фальшивы чувства, сломана судьба.
Всё как во сне и мир далёк реальный.
Здесь царство зла, здесь царствует беда.

Беда одна, кому же больше?
Рассудит кто? Кто души их поймёт?
Они здесь вместе, но все они чужие.

Что мучит их, ни кто не разберёт.
Здесь бездыханности ковёр раскинут,
Колечит души, мучает и жжёт.

И люди здесь становятся другими -
Не лучше, а совсем наоборот.
Здесь всё не так, всему другие мерки.
И опыт прошлых лет не нужен здесь.

Ведь от добра нас отделяют стенки...
На троне зло, предательство и месть.
Но здесь живут, надеются и верят.
У каждого свой бог, свой талисман.

А может отопрутся двери,
А может это сон дурной, обман?

Ни кто из нас такое не предвидел,
Не смог предупредить беду.

Кто нЕбыл здесь, тот горя не увидел,
Кто выжил здесь, тот побывал в аду.
12
Anonymous
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 09:55  


Комментарий удален модератором.
13
Федя
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 13:29  Главный сбежавший со стажем на зоне в десять лет.
Решение о ликвидации блогов связано с тем, что современное развитие социальных сетей делает сегодня блоги уже ненужными. Подавляющее большинство наших блогеров давно перешли в социальные сети.
=============
И виной тому Хохлобурят (Wladimir ) предавший ЗОНУ и сбежавший в Фейсбук.
14
Anonymous
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 18:20  чем мудрецом на основании чужих мнений
15 цитат из книги "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше

2. Лучше ничего не знать,

чем знать многое наполовину!

Лучше быть глупцом на свой риск,

чем мудрецом на основании чужих мнений.
15
Anonymous
Аноним
Сообщение Сб Апр 08, 2017 19:30  
Ср@ч теперь будет более централизованным)))
16
Anonymous
Аноним
Сообщение Вс Апр 09, 2017 04:11  


Комментарий удален модератором.
17
Читатель
Аноним
Сообщение Вс Апр 09, 2017 13:06  
Собственно, единственное что положительно отличало Зону от прочих других сайтов это наличие блогов
18
кто-то
Аноним
Сообщение Пн Апр 10, 2017 10:16  
Давно пора
19
Anonymous
Аноним
Сообщение Ср Апр 12, 2017 09:11  КазАссБл-Блогеры-БАБлогеры ПРосвистели-улетели-
Я чё-то не догнал-
а где этот человек-паук,
который БАЙтук-тук-тук.

Он ведь "ГЛАВА"-голова(??) или как там
Президент(?) этой КазАссБл.

Блогеры-БАБлогеры
ПРосвистели-улетели-
никто не видел их
в деле!!!!

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ПОХОЖЕ, ЧТО МЫ ВСЕ ТУТ - ОДНА ШАЙКА!
Асамбаев Нурлан
Респектабельность западных защитников...

14 апpеля 2017 14:38
И за иностранцами нужен глаз да глаз, не то…
Хикматулло
Как правило, мы с уважением относимся к...

14 апpеля 2017 11:47
Вымогатели с большой дороги
Кайрат Кудайбергенов
      В народе бытует шутливая, но вместе с...

14 апpеля 2017 08:50
Из Дневника моей Мамы
azatal
Война не отпускала Масленникову Надежду Федоровну,...

14 апpеля 2017 07:30
Дела сирийские...
Тихийужасглавреда
  Все мы знаем и частенько читаем статьи,...

13 апpеля 2017 13:52
Имамы мечетей рвутся в «Салафию»
Мухибулло Шоев
В Таджикистане складывается весьма...

13 апpеля 2017 13:44
Внебрачные дети митрополита Викентия
И.Иванович
И снова здравствуйте, мои дорогие читатели моих...

13 апpеля 2017 12:19
Химия и жизнь: О чём врал пресс-секретарь Трампа
ticker tape
В начале 90-х, наблюдая за горячими дискуссиями в...


14 апpеля 2017 18:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


Что стоит за предписанием Нацбанка создать доппровизии Казкому?
Стало еще более очевидным то, что справиться с серьезными трудностями без дополнительных масштабных вливаний в капитал ККБ невозможно


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Почему депутаты и чиновники допускают PR-провалы
Увы, государственная машина зачастую дает сбой, как только дело касается любого нового проекта, который требует разъяснений для общественности. Боты и тролли, слетающие на любую позитивную новость и обильно поливая ее медово-слащавым сиропом, только портят настоящий вкус


«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»
Сетевой Казахстан. 14 апреля 2017г.


Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?!
Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами


Война Миров. Сирийский узел оказался из бикфордова шнура
Трамп доказал, что может выстрелить из своего геополитического кольта. Будет ли Путин стрелять из «ТТ»?


14 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 14 апреля 2017 г.
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13 апpеля 2017 15:30Видео
Азат Перуашев – маяк социальной справедливости
Пётр Своик о том, как депутаты добросовестно отрабатывают свои зарплаты


Такое кино. Еще один лайфхак для казахского аула
Как сделать деньги на кинематографическом гипнозе? Почему Казахстан, став съемочной площадкой для многих фильмов, так и не научился на этом зарабатывать?


«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
Сетевой Казахстан. 13 апреля 2017г.


Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»
Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет


А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!
Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле


13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 апреля 2017 г.
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Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
У собственника жилья только обязанности, а у председателя КСК – одни права


«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


Кейс «Медведев-Навальный» показал, что старые методы контроля информпространства не работают
Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


Может ли российский президент позволить себе пойти на открытый конфликт с Соединенными Штатами?
Западная пресса о возможных последствиях ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат


12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 апреля 2017 г.
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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
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10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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Литва опасается, что российская пропаганда является предвестницей возможного вторжения
Попытки Кремля переписать историю воспринимаются прибалтийскими государствами как грозное предзнаменование чего-то схожего с оправданием аннексии Крыма


Ловушка для тенге: чем чревато спекулятивное укрепление национальной валюты?
Изменения обменного курса тенге, чем дальше, тем больше начинают определяться не столько фундаментальными факторами, сколько потоками спекулятивного капитала. В перспективе это может обернуться очередным девальвационным «цунами»


«За несколько лет КНБ предотвратил 12 терактов». «Зачем властные структуры занимают чужие деньги, имея свои?». «Курс рубля, дефицит и инфляция бьют по ценам на продукты в Казахстане». «Почему все больше казахстанцев уезжают в Россию?»
Сетевой Казахстан. 5 апреля 2017г.


5 апpеля 2017 10:30Видео
Навязчивость и угрозы коллекторов ограничены сроком в три года
Финансист Салтанат Абаева: новый законопроект должен навести порядок в коллекторской деятельности


Отказаться от плавающего курса тенге. Что-то в этом есть…
Если Россия заморозит курс рубля, то Казахстану также придется пересмотреть свою денежно-кредитную политику


Димаш Кудайбергенов – «мягкая сила» Казахстана
Опасность в том, что на фоне стремительной популярности певца сама республика может предстать «мягкой слабостью»


5 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 5 апреля 2017 г.
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