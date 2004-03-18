Вниманию блогеров!

Вынуждены довести до вашего сведения, что в связи с реконструкцией сайта, блоги в нашей газете ликвидируются. Это произойдет примерно в середине апреля. Пожалуйста, если у вас есть в блогах ценные материалы, то скопируйте их и сохраните.
Решение о ликвидации блогов связано с тем, что современное развитие социальных сетей делает сегодня блоги уже ненужными. Подавляющее большинство наших блогеров давно перешли в социальные сети. Вторая причина – полная реконструкция сайта с переходом на новую платформу, в которой блоги не предусмотрены.
Спасибо, что вы были с нами! Ваш вклад в развитие нашей газеты неоценим.
Зачем ликвидировать? Пусть как архив стоят, но без возможности комментирования и создания новых блогов.
Хотя такая мусорка, если честно, давно пора
4
Anonymous Аноним
Пт Апр 07, 2017 17:34
Комментарий удален модератором.
5
Anonymous Аноним
Пт Апр 07, 2017 18:13
Да и Бог с ними, с блогами)
6
Anonymous Аноним
Пт Апр 07, 2017 19:01
Комментарий удален модератором.
7
Anonymous Аноним
Пт Апр 07, 2017 20:36 решили штрафовать соцсети на 50 млн евро
В Германии решили штрафовать соцсети на 50 млн евро за фейковые новости и агрессию.
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Германии в среду поддержало законопроект о введении штрафов на сумму до 50 млн евро для социальных сетей, если те не дадут пользователям жаловаться на разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости или откажутся удалять такой контент.
Как сообщает агентство dpa, законопроект также будет распространяться на сообщения, которые посчитают детской порнографией или призывами к терроризму - эти две категории отсутствовали в первоначальной версии.
Помимо самих компаний, штрафы могут распространяться и на топ-менеджеров соцсетей, однако для них верхняя планка ниже - 5 млн евро.
Если законопроект будет принят в текущем виде, то условия работы в Германии для Facebook и других соцсетей будут самыми жесткими в мире. Например, на удаление нарушающей закон информации компаниям будет предоставляться всего 24 часа.
Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с разжигающими ненависть сообщениями, в том числе направленными против мигрантов.
Кроме того, в сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится большое количество ложной информации, отмечает BBC News.
В Германии уже действует один из самых жестких в мире законов об агрессивной риторике,
который касается распространения
порочащих сведений,
клеветы,
подстрекательств
и угроз.
Теги: Германия
«Живой Журнал» запретил политическую агитацию в блогах
Апрель 04, 2017 Логотип «Живого Журнала» Блогхостинг LiveJournal («Живой Журнал»)
с 4 апреля ввел новое пользовательское соглашение, которое запрещает блогерам публиковать политическую агитацию.
Для того, чтобы продолжить пользоваться сервисом, блогеры должны принять новое соглашение. При этом соглашение допускает размещение неполитической рекламы.
По новым правилам, лицам младше 14 лет запрещено регистрироваться.
Также пользователям нельзя заводить дневник от имени другого лица и «вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности». В правилах также упоминается, что блоги с аудиторией больше трех тысяч пользователей в сутки попадают под требования «Закона о блогерах», который приравнивает блогеров к СМИ.
«Живой Журнал» входит в холдинг Rambler&Co.
С декабря 2016 года данные о пользователях сервиса находятся на российских серверах – до этого они были на серверах, расположенных в США.
С 2011 по 2015 год «Живой журнал» был заблокирован в Казахстане.
Решение о закрытии ряда сайтов, в том числе блог-платформы «Живой журнал», было вынесено на основании иска с жалобой на распространяемую ими информацию.
8
Anonymous Аноним
Сб Апр 08, 2017 07:49
Редакция "Зоны" в предчувствии очередного "Подарка или сюрприза" от властного Олимпа если не уходит в очередной отпуск, то обязательно выкинет очередной фортель. Вроде этого. Пойду на всякий пожарный запасаться солью, мукой, растительным маслом, сахаром или другим из предметов первой необходимости.
9
Anonymous Аноним
Сб Апр 08, 2017 08:47
правильный ход.!
10
Джеки Аноним
Сб Апр 08, 2017 08:53
Панта рей! - Сказал Гераклит. Все течет, все изменяется.. Вот и я уже постарела и провожаю в последний путь блоги на Зоне.. Спасибо за учение, информацию, общение, террор и т.д. Все вместе взятое дало многое.. Закрывается еще одна прекрасная страничка моей жизни..
11
Anonymous Аноним
Сб Апр 08, 2017 09:20 Ни кто из нас такое не предвидел
Germany.ru → Форумы → Архив Досок → Читальня
Стих о зоне
NO_FEAR прохожий
18.03.04 12:19 Стих о зоне
Здесь воздух спёртый, смех ненатуральный,
Фальшивы чувства, сломана судьба.
Всё как во сне и мир далёк реальный.
Здесь царство зла, здесь царствует беда.
Беда одна, кому же больше?
Рассудит кто? Кто души их поймёт?
Они здесь вместе, но все они чужие.
Что мучит их, ни кто не разберёт.
Здесь бездыханности ковёр раскинут,
Колечит души, мучает и жжёт.
И люди здесь становятся другими -
Не лучше, а совсем наоборот.
Здесь всё не так, всему другие мерки.
И опыт прошлых лет не нужен здесь.
Ведь от добра нас отделяют стенки...
На троне зло, предательство и месть.
Но здесь живут, надеются и верят.
У каждого свой бог, свой талисман.
А может отопрутся двери,
А может это сон дурной, обман?
Ни кто из нас такое не предвидел,
Не смог предупредить беду.
Кто нЕбыл здесь, тот горя не увидел,
Кто выжил здесь, тот побывал в аду.
12
Anonymous Аноним
Сб Апр 08, 2017 09:55
Комментарий удален модератором.
13
Федя Аноним
Сб Апр 08, 2017 13:29 Главный сбежавший со стажем на зоне в десять лет.
Решение о ликвидации блогов связано с тем, что современное развитие социальных сетей делает сегодня блоги уже ненужными. Подавляющее большинство наших блогеров давно перешли в социальные сети.
=============
И виной тому Хохлобурят (Wladimir ) предавший ЗОНУ и сбежавший в Фейсбук.
14
Anonymous Аноним
Сб Апр 08, 2017 18:20 чем мудрецом на основании чужих мнений
15 цитат из книги "Так говорил Заратустра" Фридриха Ницше
2. Лучше ничего не знать,
чем знать многое наполовину!
Лучше быть глупцом на свой риск,
чем мудрецом на основании чужих мнений.
15
Anonymous Аноним
Сб Апр 08, 2017 19:30
Ср@ч теперь будет более централизованным)))
16
Anonymous Аноним
Вс Апр 09, 2017 04:11
Комментарий удален модератором.
17
Читатель Аноним
Вс Апр 09, 2017 13:06
Собственно, единственное что положительно отличало Зону от прочих других сайтов это наличие блогов
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