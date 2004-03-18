Вниманию блогеров!

Уважаемые блогеры!

Вынуждены довести до вашего сведения, что в связи с реконструкцией сайта, блоги в нашей газете ликвидируются. Это произойдет примерно в середине апреля. Пожалуйста, если у вас есть в блогах ценные материалы, то скопируйте их и сохраните.

Решение о ликвидации блогов связано с тем, что современное развитие социальных сетей делает сегодня блоги уже ненужными. Подавляющее большинство наших блогеров давно перешли в социальные сети. Вторая причина – полная реконструкция сайта с переходом на новую платформу, в которой блоги не предусмотрены.

Спасибо, что вы были с нами! Ваш вклад в развитие нашей газеты неоценим.

С искренним уважением,

Редакция газеты