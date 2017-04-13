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Создать единый реестр органов по оценке соответствия планируют в ЕАЭС
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Президент Казахстана предложил разработать патриотическую программу «Туған жер»
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Повышение зарплаты остается актуальной проблемой госслужбы в Казахстане
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13 апpеля 2017 06:30 / Народная рубрика
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Народные новости. 13 апреля 2017 г.

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Тэги: новости, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

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Комментарии читателей [51]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 08:31  
Кто крышует цыган люли в алматы? Везде бегают. Даже на Фурманова и Райымбека стоят? Неужели нельзя решить раз и навсегда этот вопрос?
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 09:04  
Тиллерсон: Мы не обсуждали вопрос новых санкций.

Лавров: Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал. Он ничем сегодня не угрожал.
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 09:11  Пока не сдал)
Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей химическую атаку авиации сирийского диктатора Башара Асада на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, это восьмой случай за шесть лет гражданской войны в Сирии, когда Москва, применяя право вето, срывает принятие резолюции с осуждением Асада.
Китай, который ранее также шесть раз накладывал вето на резолюции о ситуации в Сирии, в этот раз воздержался. Кроме него не участвовали в голосовании Казахстан и Эфиопия. За принятие резолюции выступили 10 стран; на стороне России выступила только Боливия.
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 09:12  Ослик, че за дела. Он просто пилиет на тебя)
Россия готова возобновить действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии, если страны будут применять вооруженные силы для борьбы с терроризмом. Об этом, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, президент России Владимир Путин заявил на переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 09:23  Ослик в ООН)
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля, представитель России Сафронков фамильярно предостерёг британского коллегу от оскорблений в сторону России: "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Не смей оскорблять Россию больше!".
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 09:53  
РФ-ию пригласил законный президент Сирии и РФ бомбит не только ИГИЛ, но и др. повстанцев (террористов?), которые контролируют некоторые провинции. Это вроде как законно
А если украинский президент (тоже законный, его сама РФ-ия признала) пригласит США и те по просьбе хохлов начнут бомбить (или так крылатыми ракетами шмалять) Лугандонию, то это законно или нет?
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:06  Верните мне мои деньги. Не хочу кормить их
Глава ЕНПФ потеряла 600 тыс. тенге пенсионных
В этом призналась сама Нурбуби Наурызбаева во время дискуссии по проблемам и перспективам пенсионной системы Казахстана, которую в среду, 12 апреля, провел Общественный совет при ЕНПФ совместно с интернет-журналом Vласть
- В результате реорганизации казахстанской пенсионной системы и объединения фондов в ЕНПФ было списано в общей сумме 90 млрд тенге пенсионных накоплений граждан. Это широко известный факт. Я сама потеряла 600 тыс. тенге пенсионных накоплений, - призналась Нурбуби Наурызбаева.
«Это всего лишь 2% от всей суммы пенсионных накоплений. Списали после объединения всех пенсионных фондов в ЕНПФ. Поэтому, если у кого-то 10 тыс. тенге, у кого-то и 70 тыс. тенге. Это зависит от суммы накоплений. От пенсионных активов это 2% мы списали», — отмечала заместитель председателя Нацбанка Дина Галиева.
-
Если у Нурбуби 2% списали в виде суммы 600 тыс!?... То... Ого го!!!!!
Вы просто представьте какая у нее сумма была на момент перехода в ЕНПФ в 2013 году! 30 000 000 тенге(600 000/2%).
Я вообще не понимаю. В средствах информации пишут-областной аким получает официально по 500 тыс и у них такая огромная ответственность от посевных до правопорядка по области. А тут, сидя на наших пенсионных, ни за что не отвечая получает судя по своим пенсионным отчислениям миллионы тенге в месяц!!? У меня за 18 лет практически нулевой доход! НОЛЯК! И за это им огромные зарплаты из моих денег!!?????
8
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:11  
С утра возбуждённый казултпат.

Это хорошо, потому что это показатель того, что события развиваются в нужном направлении. И плохо, потому что лишний раз доказывают, что в Казахстане не психиатрии. От слова совсем.
9
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:16  По другому в правовом мире и быть не может.
Россия продолжает настаивать на тщательном международном расследовании "хим атаки" в Сирии.

Лавров - Международные организации, должностные лица, которые будут препятствовать и тормозить расследование , могут считаться укрывателями терроризма.
10
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:17  https://youtu.be/FDrm-enAr0I
ООН: в Ливии процветает рабство
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:23  


Комментарий удален модератором.
12
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:29  а когда нам работать и жить то?
переход казахского языка на латинский алфавит

Бедные мамы и бабушки. Как теперь уроки с детьми делать? А скока немерено бабла надо на переход. Это учебники, все договора, контракты переписывать. Документы переделывать всем, снова в очередях стояния. А когда нам работать то? Когда нам вообще жить то? Постоянно в проблемах. Сын коллеги 2 дня потратил в южной столице на регистрацию временную. 2 дня за собственный счёт брал. Почти 30 тыс тг потерял от отгулов+ 3 тыс на такси и штуку на пошлину, бланки и т.д. Налоги ещё поднимают по пенсионке и мед.страховки. Везёт тем кто наверху. У них никогда никаких проблем нет. А мы потонем в них.
13
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:31  Сколько можно дурить мир?
Если судить по версии официального Вашингтона, получается, что Асад, находясь на грани достижения победы над джихадистами и спустя всего несколько дней после того, как администрация Трампа объявила о снятии вопроса смены сирийского режима с актуальной повестки дня, предпринял действие, совершенно не укладывающееся в здравый смысл.
------------------------
325 раз Асада предупреждали , что отвезут в Гаагу за применение химического оружия. 326 - той раз он зная это вновь его применил.
Ну неужели не понятно, человек шипка хочет посмотреть город Гаагу.
14
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:34  
Что дает нам переход на латиницу? Раньше говорили, что кириллица мешает тотальной компьютеризации - оказалось не так.
15
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:36  Сколько можно дурить мир?
Соединенные Штаты были в полном объеме проинформированы о том, что в Идлибе есть цель, которая, по мнению россиян, представляет собой хранилище оружия/взрывчатых веществ исламских повстанцев.

Сирийские военно-воздушные силы поразили цель обычным оружием. Все, кто был причастен к этой атаке, ожидали увидеть масштабный вторичный взрыв. Этого не случилось. Вместо этого с этой площадки стал подниматься дым, химический дым. Оказывается, исламские повстанцы использовали указанный объект для хранения смертельно опасных химических веществ, но не зарина. Эти химические вещества состояли из органических фосфатов и хлора, и они оказались подхвачены ветром и явились причиной гибели гражданских лиц.
========
Неоднократно сказано специалистами. Оказывать помощь без химзащитного обмундирования (ОЗК , противогаз) в зоне поражения зарином не возможно. "momento more" ( Никулин Ю.)
16
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:38  Дебилы, сэр!
На ЩоНеВмерле серьезно предложили "деколонизировать"... День космонавтики.
Зампред председателя правительства ВжежЫшоНеВмерлы серьезно считает, что Юрий Гагарин не первый в МИРЕ человек полетевший в космос, а первый всего лишь в России.
На этом основании он предлагает отмечать день полета первого щирого украинца (на российской ракете, с космодрома в Казахстане) который был в 1997 году. Через 36 лет после Гагарина.
--------------------
Пора "деколонизировать" и взорвать все гидроэлетростанции, АЭС, Южмашы, ДнепроМК, и все прочие промышленные предприятия, оставшиеся на НеВмерле от "колонизаторов"! СУГСик!
17
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:44  
16
Ушла Украина, ослик, ушла. Забудь про нее)
18
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:46  
Выступая на заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля, представитель России Сафронков фамильярно предостерёг британского коллегу от оскорблений в сторону России: "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Не смей оскорблять Россию больше!".

Если такие ДИПЛОМАТЫ у России, то какие вообще другие? Хамство, бескультурье... боже! везде ведут себя как уличные хулиганы. Вон Лавров гавкнул на американских журналистов. "Кто воспитывал вас?!" В америке не принято так обращаться с журналистами, так как они равные с дипломатами члены общества. В америке журналистов не "воспитывают", не ставят на место, с ними считаются. Они выполняют свою работу, кто хорошо, кто плохо. Но это не дает никому право смотреть на них так высокомерно.
19
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:49  11
"За 18 лет правления майоры не смогли создать в России привлекательную для соседних стран перспективную экономическую, политическую, социальную модель. Теперь это очевидно.
Теперь и для Казахстана - страны авторитарной, но не желающей, как и диктаторская Беларусь, находиться в "ближнем зарубежье" у одряхлевшей системы "капитализма закадычных друзей" с привкусом полония.
=========
Недалёкий, Пока ещё от союза есть какая то выгода. А вот проблемы и затраты создаёт то, что написано в №12. с заголовком - "А когда нам работать и жить то?"
20
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:49  
17-ому
Да и у нас 12 апреля празднуют День работников науки Казахстана))
21
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:50  
14 Anonymous Аноним
Чт Апр 13, 2017 10:34
Что дает нам переход на латиницу?
-----------------------------------

Кто-то считает, что с введением латиницы он (она) поумнеет. Причём за одну ночь.

Поэтому необходимо целиком и полностью поддержать нововведение. А вдруг, действительно, кто0то да поумнеет!
22
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:54  18 тый воспитанный. (дежурный по ЗОНЕ)
Ты чего так надрываешься милай спозаранку, Считаешь себя сильно воспитанным , и потому не теряешь надежды быть принятым в "золотой миллиард?"
Ой - ли.
23
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:55  


Комментарий удален модератором.
24
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:58  Смотри девка, тебе жить)
Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет с «осторожностью» относиться к вопросу взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.
По словам лидера США, встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве прошли успешнее, чем ожидалось. Трамп добавил, что Вашингтон будет ждать возможного развития связи с Россией в будущем.
25
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:11  
Верной дорогой идём Qazaq Eli. Davao Naldo perehodit' na latinitsu. Morel again Ishi kuisin!
26
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:15  
Davno nado bilo pereitti na latinitsu. Korelmagan ishi kuisyn.
27
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:25  Пока одни воюют, другие воруют
В РФ ущерб от финансовых преступлений среди завершенных уголовных дел в 2016 году составил рекордные 201,2 млрд руб. Этот показатель только растет. Например, в 2015 году сумма ущерба в этой сфере составила 125,5 млрд руб., в 2014 - 53,8 млрд руб.
================
28
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:31  
Президент США Дональд Трамп заявил, что он будет с «осторожностью» относиться к вопросу взаимоотношений с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters.
По словам лидера США, встречи госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москве прошли успешнее, чем ожидалось. Трамп добавил, что Вашингтон будет ждать возможного развития связи с Россией в будущем.
===================================
Сейчас рассияне опять начнут пить шампанское за Трампа.
29
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:33  
Что дает нам переход на латиницу? Раньше говорили, что кириллица мешает тотальной компьютеризации - оказалось не так.
===========================
Хватит сопли распускать.Решение принято.Будет латинизация.
30
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:41  Всё новое - это хорошо забытое старое.
С введением латиницы казахи возвращаются к первоначальному варианту письменности, предложенному большевиками.
31
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:44  Deisstvitelno, nado bylo davno perekhodit.
25 Anonymous Аноним
Чт Апр 13, 2017 11:11
Верной дорогой идём Qazaq Eli. Davao Naldo perehodit' na latinitsu. Morel again Ishi kuisin!
26 Anonymous Аноним
Чт Апр 13, 2017 11:15
Davno nado bilo pereitti na latinitsu. Korelmagan ishi kuisyn.
---------------------------------------

A to davno ne nablyudaetsya nikakfgo pregressa v razzvitii.
32
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:58  
Недалёкий, Пока ещё от союза есть какая то выгода. А вот проблемы и затраты создаёт то, что написано в №12. с заголовком - "А когда нам работать и жить то?"
------------------------------
конкретно что дал союз, кроме как закрытию многих предприятий и обнищанию населения?
33
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:59  Нацисты:
Для окончательной зачистки русского языка на Украине всё готово

Власти Украины, основываясь на данных социологического опроса прозападного Центра имени Разумкова, должны осуществить окончательное вытеснение русского языка из СМИ.

Об этом заявил представитель пресс-службы украинской националистической партии «Свобода» Александр Аронец.

«Последние опросы центра Разумкова просто шикарные. Этническими украинцами считают себя 92% граждан Украины. Украинский язык является родным для 75% граждан Украины.

Теперь с еще большей уверенностью можно говорить, что русский язык на ТВ и медиа — инструмент российской оккупации. Совершенно не понятно, для кого в Украине русскоязычный бизнес? Потребности дальнейшего существования и, тем более, защиты русского нет. Зато есть еще большая потребность защиты абсолютного большинства украинцев — украиноязычных граждан, которые не могут получать услуги на государственном языке из-за русской информационной оккупации.

Положительные тенденции в опросе радуют. Все больше людей осознает, что разговаривать на русском в сегодняшней Украине — это коллаборационизм», — пишет украинский нацист.
34
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:03  
Что дает нам переход на латиницу? Раньше говорили, что кириллица мешает тотальной компьютеризации - оказалось не так.
===========================
Хватит сопли распускать.Решение принято.Будет латинизация.
+++++++++++++++++++
Как и принято в цивилизованных странах, решение было принято демократическим путем, как и всё у нас.
35
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:05  Тиллерсон в Москве «тупил» и раздосадовал Лаврова
Совместная пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его американского коллеги Рекса Тиллерсона по итогам переговоров в Москве вышла странной. Глава МИД РФ говорил в три раза дольше гостя и отвечал на вопросы, адресованные госсекретарю США.

Российский дипломат, как обычно выступал пространно и без шпаргалок, в то время как госсекретарь прочитал не очень длинное вступление по бумажке. Остается только гадать, то ли Тиллерсон написал свою речь заранее, то ли, пока он общался с Путиным, речь ему писал кто-то другой.

«Две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел. Мы понимаем, что улучшение взаимоотношений между нашими странами понадобится для того чтобы разрешить те вопросы, по которым наше мнение разделяется», — прочитал Тиллерсон.

На вопросы журналистов он отвечал несколько невпопад. Так, корреспондент «Россия-24» спросила его о резких заявлениях про «животных» и Гитлера, звучавших из Вашингтона в адрес сирийского президента.

«Факты, которые у нас имеются, подтверждают, что удары, нанесенные по Сирии, были обоснованы. Мы убеждены в использовании Асадом химического оружия. Всего было 50 таких инцидентов», — сказал Тиллерсон.

«Мы в этой теме расходимся, поскольку Россия настаивает на объективном расследовании. Все обвинения против сирийского правительства основаны на дистанционных показаниях дискредитировавших себя общественных организаций», — перехватил инициативу Лавров.

По его словам, два хранилища химического оружия остались на территории, которая контролируется террористами. Вещественные доказательства этого Россия передавала в Гаагу, но их изучение затягивается.

«Если наши коллеги в Гааге и ООН будут увиливать от этого расследования, это будет означать, что они не хотят установить истину, а мы будем на этом настаивать», — сказал Лавров.

Тиллерсон выразил убежденность, что обвинения будут найдены, хотя он «не уверен, что факты присутствуют».

«Ассошиэйтед пресс» поинтересовался, как Тиллерсон убеждал Путина отказаться от поддержки Асада.

«Мы поговорили о будущем Асада, будь то его участии в политическом процессе, либо неучастии. Очевидно, что режим Асада подходит к концу, и они сами в этом виноваты своим поведением в войне, которая длится уже шесть лет. Россия как наиболее близкий союзник может помочь Асаду понять эту реальность», — сказал Тиллерсон.

Лавров вновь вмешался и пространно рассказал, как его американский коллега все время отказывался слушать примеры из недавней истории, говоря, что хочет заниматься проблемами сегодняшнего дня. Но российский министр настоял и припомнил американцам и Сербию, и Ирак, и Ливию, и Судан.

«Эксперименты такого рода, основанные на одержимости сменой какого-то диктатора, мы уже проходили и знаем, чем это кончается. Позитивных примеров я не припомню. Должны все сирийцы сесть и договориться», — сказал Лавров.
36
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:07  Тиллерсон в Москве «тупил» и раздосадовал Лаврова
На удивление содержательно Тиллерсон ответил на вопрос «Коммерсанта», чем отличается российское якобы вмешательство в киберпространство США от американского вмешательство в пространство Ирана и КНДР.

«Я провожу различие между вмешательством в связи с выборами и вмешательством ради полезных результатов», — сказал госсекретарь.

Телеканал «Фокс» уточнил, предоставил ли Тиллерсон Путину свидетельства вмешательства России в американские выборы.

«Это было установлено в США и обсуждалось на Капитолийском холме. Мы знаем, что это было настолько серьезно, что привлекались дополнительные меры. Мы считаем, что это серьезный вопрос, и Россия это понимает», — ответил Тиллерсон в своей фирменной манере.

«Мы ни единого факта, ни даже намека на факты не увидели, хотя мы просили предъявить данные, лежащие в основе этих голословных обвинений», – возразил Лавров.

Тиллерсон никак не отреагировал на эту «шпильку», возможно, ему плохо перевели. Под конец он вновь заявил, что уверен в химической атаке Асада, чем, похоже, раздосадовал Лаврова.

«Коалиция, которую администрация Обамы сколотила, не боролась с ИГИЛ и Джабхад ан-Нусрой, пока там не появились российские ВКС. Причем ан-Нусру всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто не смог развеять, что ее до сих пор берегут, чтобы в какой-то момент задействовать план Б и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой. Но надеюсь, что уроки из истории все-таки будут извлечены. Свергнув режим, можно проиграть ИГИЛ», — завершил Лавров пресс-конференцию, посвященную успешным переговорам.
37
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:12  
Почти три четверти россиян не соблюдают Великий пост. При этом большинство считают себя православными и собираются отмечать Пасху.
=============
Так и понятно Иисус на Ослике въехал в Иерусалим. Так что "здешний" Ослик может тоже отметить праздник.
38
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:15  А вот что!
Что дает нам переход на латиницу?
------------------
Осваивать бюджетные деньги будут с "латинским" (считай, эуропейским) уклоном.
А также красиво зазвучим по-иностранному - КУазаКУстан, КУазаХКУия и пр. КУазаКУ Елай
Заживем в общем, богато и счастливо! Сразу, на следующий день.
39
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:20  Дебилы, сэр! 2
На ЩеНеВмерле патриотически настроенные политики серьезно озадачились вопросом:
"А почему это москаль Гагарин полетел в космос именно в День космонавтики?"
40
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:20  
«Коалиция, которую администрация Обамы сколотила, не боролась с ИГИЛ и Джабхад ан-Нусрой, пока там не появились российские ВКС. Причем ан-Нусру всегда щадили.
-------------------------------
русские разбомбили больше повстанцев, чем игил.
Летчики подшучивали: разбрасываем умеренную бомбу на умеренную оппозицию, радикальную бомбу на радикалов.
Асадовскмй кровавый режим держится на штыках и деньгах русских...
41
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:27  Путин заявил Тиллерсону,
что ждет от Трампа не конфронтации, а встречного движения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позитивно оценил свои переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также последовавшую за ними встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам», — сказал Лавров.

Он отметил, что отношения РФ и США на сложном этапе и обвинил в этом администрацию Барака Обамы.

«Мы зафиксировали, что нынешний этап наших отношений, да и международной ситуации не самый спокойный. Есть многочисленные проблемы, в том числе, те, которые были оставлены, как мины замедленного действия предыдущей администрацией США», — сказал Лавров.

Вместе с тем, министр дал понять, что есть шанс улучшить двусторонние отношения.

«Мы реалисты и понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются определенные усилия. Но мы на эти усилия нацелены при понимании, что будет встречное движение со стороны наших американских коллег. Сегодня в очередной раз президент Путин подтвердил эту нашу последовательную линию», — сказал Лавров.

Он заявил о неких попытках помешать сотрудничеству двух стран, но не сказал, кто их предпринимает.

«Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству и даже обострить конфронтацию. Считаем, что это недальновидный подход, тем более, что история доказала: когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир», — сказал Лавров.
42
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:29  В Приднестровье официально решили
использовать российский триколор наряду с флагом ПМР

Парламент Приднестровской Молдавской Республики принял закон об использовании российского триколора наравне с собственным красно-зеленым флагом, который остался здесь со времен Молдавской ССР.

Об этом сообщает Спутник Молдова.

Согласно документу, российский флаг будет размещаться на зданиях и в помещениях «государственных» органов, а также использоваться в ходе официальных мероприятий.

В пояснительной записке к закону сказано, что “флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья”.
43
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:39  
Экс-директор ЦРУ Вулси: "Северная Корея может доставить на территорию США ядерный заряд для организации ЭМИ, который убьет 90% американцев"
44
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:44  
Климкин разрешил Тиллерсону найти минутку для Путина.
45
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:48  
Никакую модернизацию нельзя провести без сохранения национальной культуры, считает Назарбаев
****
Верховная Рада Украины приняла закон о признании боевого гопака национальным видом спорта.
46
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:50  
Эксперты выявили наличие опасных химвеществ в куриных яйцах в Мангистау и Карагандинской области из-за загрязнения экологии
---------------------------

Кто виноват и какое наказание понесёт?
47
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:52  
Было время в Казахстане собирались создавать и развивать так называемые кластеры. Почему об этом уже никто не вспоминает?

Как вы думаете, с введением латиницы вспомнят про кластеры или нет?
48
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:55  99 % россиян (без мусульман) это атеисты
РПЦ заявляет что в России 90% христиан,но по другим данным статистики в этом году в 8 тыс церквей по России на рождество пришли менее 1% населения.хотя 5 лет ранее приходили до 2% населения !
49
Асгл
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:55  


Комментарий удален модератором.
50
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:59  Мы сверху пишем все, ты так и знай)
Разведка США перехватила переговоры сирийских военных и экспертов по химическому оружию, которые обсуждали атаку с применением зарина в Идлибе. Об этом CNN рассказал высокопоставленный американский чиновник.
Он уточнил, что Вашингтон не знал о готовящейся атаке до того, как она произошла. Переговоры, по словам источника телеканала, – часть данных, которые США собирают в Сирии и Ираке, и эти материалы часто не обрабатываются: к ним возвращаются после конкретного события, которое требует анализа.
51
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 13:00  Дебилы, сэр! 3
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что иммигрировавшие в Европу мусульмане, не желающие принять европейский образ жизни, должны понимать, что для них в мире есть места лучше, чтобы жить по исламскому праву...
--------------------
Для начала - в Европе жить просто сытнее и комфортней.
А исламское право придет вслед. Ни куда не денетесь!
А в конце - и где теперь лучше жить по исламскому праву? В Сирии, Египте, Ливии, Пакистане, Афганистане, Иране или Ираке?
Этот дебил на кого намякивет - на Турцию и Индонезию? Чтобы они впряглись за единоверцев?

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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Литва опасается, что российская пропаганда является предвестницей возможного вторжения
Попытки Кремля переписать историю воспринимаются прибалтийскими государствами как грозное предзнаменование чего-то схожего с оправданием аннексии Крыма


Ловушка для тенге: чем чревато спекулятивное укрепление национальной валюты?
Изменения обменного курса тенге, чем дальше, тем больше начинают определяться не столько фундаментальными факторами, сколько потоками спекулятивного капитала. В перспективе это может обернуться очередным девальвационным «цунами»


«За несколько лет КНБ предотвратил 12 терактов». «Зачем властные структуры занимают чужие деньги, имея свои?». «Курс рубля, дефицит и инфляция бьют по ценам на продукты в Казахстане». «Почему все больше казахстанцев уезжают в Россию?»
Сетевой Казахстан. 5 апреля 2017г.


5 апpеля 2017 10:30Видео
Навязчивость и угрозы коллекторов ограничены сроком в три года
Финансист Салтанат Абаева: новый законопроект должен навести порядок в коллекторской деятельности


Отказаться от плавающего курса тенге. Что-то в этом есть…
Если Россия заморозит курс рубля, то Казахстану также придется пересмотреть свою денежно-кредитную политику


Димаш Кудайбергенов – «мягкая сила» Казахстана
Опасность в том, что на фоне стремительной популярности певца сама республика может предстать «мягкой слабостью»


5 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 5 апреля 2017 г.
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Юрий Серебрянский: Нам нужно, чтобы признание к нашим талантам приходило со стороны
У казахстанского писателя, дважды лауреата «Русской премии» Юрия Серебрянского вышла новая книга – «Казахстанские сказки» для детей


«Рассекретить информацию о казахстанской недвижимости предложил юрист». «Какая судьба ждёт казахстанцев, которых насильно лишат гражданства». «Все больше казахстанцев уезжают на постоянное место жительства в другие страны»
Сетевой Казахстан. 4 апреля 2017г.


Протестные выступления в России свидетельствуют о перемене в общественном сознании
Прокатившиеся по российским городам акции протеста против коррупции возвещают появление нового поколения политических активистов


4 апpеля 2017 06:20Народная рубрика
Народные новости. 4 апреля 2017 г.
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