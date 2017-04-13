А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!

Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле

Издание Antiwar.com опубликовало аналитическую статью Дэвида Стокмэна под названием «Trump Joins the War Against Assad» - «Трамп присоединяется к войне против Асада».

В ней говорится так: «В действительности отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США (Defense Intelligence Agency - DIA) Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле. В прошлом достоверность его оценок не подвергалась никакому сомнению, и поэтому здравого смысла в его истории обнаруживается существенно больше, чем в интерпретации Белого дома. Если судить по версии официального Вашингтона, получается, что Асад, находясь на грани достижения победы над джихадистами и спустя всего несколько дней после того, как администрация Трампа объявила о снятии вопроса смены сирийского режима с актуальной повестки дня, предпринял действие, совершенно не укладывающееся в здравый смысл.

Решение Дональда Трампа о нанесении удара крылатыми ракетами по базе сирийских ВВС было основано на лжи. В ближайшие дни американский народ узнает, что разведывательное сообщество знало, что Сирия не использовало военного химического оружия в отношении ни в чем не повинного гражданского населения в Идлибе. Вот что произошло.

1. Россия проинформировала Соединенные Штаты касательно предлагаемой цели. Речь идет о процессе, начавшемся более двух месяцев назад. Есть специальная телефонная линия, которая используется для координации и деконфляции (то есть для предотвращения перестрелок американских и российских ВВС друг с другом) предстоящих военных действий.

2. Соединенные Штаты были в полном объеме проинформированы о том, что в Идлибе есть цель, которая, по мнению россиян, представляет собой хранилище оружия/взрывчатых веществ исламских повстанцев.

3. Сирийские военно-воздушные силы поразили цель обычным оружием. Все, кто был причастен к этой атаке, ожидали увидеть масштабный вторичный взрыв. Этого не случилось. Вместо этого с этой площадки стал подниматься дым, химический дым. Оказывается, исламские повстанцы использовали указанный объект для хранения смертельно опасных химических веществ, но не зарина. Эти химические вещества состояли из органических фосфатов и хлора, и они оказались подхвачены ветром и явились причиной гибели гражданских лиц.

4. В этот день дул сильный ветер, и химическое облако было им отнесено в сторону близлежащей деревни и вызвало человеческие жертвы.

5. Мы знаем, что это был не зарин. Откуда нам это известно? Все очень просто. Так называемые «первые респонденты» обращались с жертвами без перчаток. Если бы это был зарин, они бы умерли. Зарин, попавший на кожу, убьет вас. Откуда мне это известно? Я прошел курс обучения «Live Agent» в Форт-Макклеллане в штате Алабама.

Среди американских военных есть люди, которые знали о том, что такая атака (на хранилище оружия/взрывчатых веществ) состоится, и она была зафиксирована на камеру. Есть видеозапись. По крайней мере, Разведывательному управлению министерства обороны США известно, что это было не химическое оружие. В действительности, сирийское военное химическое оружие было уничтожено с помощью России.

Это - Тонкинский инцидент 2. Какая ирония судьбы. В свое время Дональд Трамп правильно критиковал Джорджа Буша за то, что тот предпринял неспровоцированную, необоснованную атаку на Ирак в 2003 году. Теперь у нас есть президент Дональд Трамп, который поступает так же. На самом деле – и того хуже. Потому что у разведывательного сообщества имелась информация, свидетельствующая о том, что у сирийских ВВС не было химического оружия».

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