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А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!

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Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле

Издание Antiwar.com опубликовало аналитическую статью Дэвида Стокмэна под названием «Trump Joins the War Against Assad» - «Трамп присоединяется к войне против Асада».

В ней говорится так: «В действительности отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США (Defense Intelligence Agency - DIA) Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле. В прошлом достоверность его оценок не подвергалась никакому сомнению, и поэтому здравого смысла в его истории обнаруживается существенно больше, чем в интерпретации Белого дома. Если судить по версии официального Вашингтона, получается, что Асад, находясь на грани достижения победы над джихадистами и спустя всего несколько дней после того, как администрация Трампа объявила о снятии вопроса смены сирийского режима с актуальной повестки дня, предпринял действие, совершенно не укладывающееся в здравый смысл.

Решение Дональда Трампа о нанесении удара крылатыми ракетами по базе сирийских ВВС было основано на лжи. В ближайшие дни американский народ узнает, что разведывательное сообщество знало, что Сирия не использовало военного химического оружия в отношении ни в чем не повинного гражданского населения в Идлибе. Вот что произошло.

1. Россия проинформировала Соединенные Штаты касательно предлагаемой цели. Речь идет о процессе, начавшемся более двух месяцев назад. Есть специальная телефонная линия, которая используется для координации и деконфляции (то есть для предотвращения перестрелок американских и российских ВВС друг с другом) предстоящих военных действий.

2. Соединенные Штаты были в полном объеме проинформированы о том, что в Идлибе есть цель, которая, по мнению россиян, представляет собой хранилище оружия/взрывчатых веществ исламских повстанцев.

3. Сирийские военно-воздушные силы поразили цель обычным оружием. Все, кто был причастен к этой атаке, ожидали увидеть масштабный вторичный взрыв. Этого не случилось. Вместо этого с этой площадки стал подниматься дым, химический дым. Оказывается, исламские повстанцы использовали указанный объект для хранения смертельно опасных химических веществ, но не зарина. Эти химические вещества состояли из органических фосфатов и хлора, и они оказались подхвачены ветром и явились причиной гибели гражданских лиц.

4. В этот день дул сильный ветер, и химическое облако было им отнесено в сторону близлежащей деревни и вызвало человеческие жертвы.

5. Мы знаем, что это был не зарин. Откуда нам это известно? Все очень просто. Так называемые «первые респонденты» обращались с жертвами без перчаток. Если бы это был зарин, они бы умерли. Зарин, попавший на кожу, убьет вас. Откуда мне это известно? Я прошел курс обучения «Live Agent» в Форт-Макклеллане в штате Алабама.

Среди американских военных есть люди, которые знали о том, что такая атака (на хранилище оружия/взрывчатых веществ) состоится, и она была зафиксирована на камеру. Есть видеозапись. По крайней мере, Разведывательному управлению министерства обороны США известно, что это было не химическое оружие. В действительности, сирийское военное химическое оружие было уничтожено с помощью России.

Это - Тонкинский инцидент 2. Какая ирония судьбы. В свое время Дональд Трамп правильно критиковал Джорджа Буша за то, что тот предпринял неспровоцированную, необоснованную атаку на Ирак в 2003 году. Теперь у нас есть президент Дональд Трамп, который поступает так же. На самом деле – и того хуже. Потому что у разведывательного сообщества имелась информация, свидетельствующая о том, что у сирийских ВВС не было химического оружия».

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: химическая атака, сирия, патрик ланг, трамп, асад

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1
Федя
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 10:26  Для увлечённых конспирологией. Всё гораздо проще.
Если судить по версии официального Вашингтона, получается, что Асад, находясь на грани достижения победы над джихадистами и спустя всего несколько дней после того, как администрация Трампа объявила о снятии вопроса смены сирийского режима с актуальной повестки дня, предпринял действие, совершенно не укладывающееся в здравый смысл.
==========
325 раз Асада предупреждали , что отвезут в Гаагу за применение химического оружия. 326 - той раз он зная это вновь его применил.
Ну неужели не понятно, человек шипка хочет посмотреть город Гаагу.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:40  
А Чуркин еще говорил в таких случаях - "детей специально песком посыпали для ТВ картинки"
3
Асгл
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:51  
Федя, а можно отчёт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) почитать о том что это Асад применил ОВ?

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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 16:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
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10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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Литва опасается, что российская пропаганда является предвестницей возможного вторжения
Попытки Кремля переписать историю воспринимаются прибалтийскими государствами как грозное предзнаменование чего-то схожего с оправданием аннексии Крыма


Ловушка для тенге: чем чревато спекулятивное укрепление национальной валюты?
Изменения обменного курса тенге, чем дальше, тем больше начинают определяться не столько фундаментальными факторами, сколько потоками спекулятивного капитала. В перспективе это может обернуться очередным девальвационным «цунами»


«За несколько лет КНБ предотвратил 12 терактов». «Зачем властные структуры занимают чужие деньги, имея свои?». «Курс рубля, дефицит и инфляция бьют по ценам на продукты в Казахстане». «Почему все больше казахстанцев уезжают в Россию?»
Сетевой Казахстан. 5 апреля 2017г.


5 апpеля 2017 10:30Видео
Навязчивость и угрозы коллекторов ограничены сроком в три года
Финансист Салтанат Абаева: новый законопроект должен навести порядок в коллекторской деятельности


Отказаться от плавающего курса тенге. Что-то в этом есть…
Если Россия заморозит курс рубля, то Казахстану также придется пересмотреть свою денежно-кредитную политику


Димаш Кудайбергенов – «мягкая сила» Казахстана
Опасность в том, что на фоне стремительной популярности певца сама республика может предстать «мягкой слабостью»


5 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 5 апреля 2017 г.
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Юрий Серебрянский: Нам нужно, чтобы признание к нашим талантам приходило со стороны
У казахстанского писателя, дважды лауреата «Русской премии» Юрия Серебрянского вышла новая книга – «Казахстанские сказки» для детей


«Рассекретить информацию о казахстанской недвижимости предложил юрист». «Какая судьба ждёт казахстанцев, которых насильно лишат гражданства». «Все больше казахстанцев уезжают на постоянное место жительства в другие страны»
Сетевой Казахстан. 4 апреля 2017г.


Протестные выступления в России свидетельствуют о перемене в общественном сознании
Прокатившиеся по российским городам акции протеста против коррупции возвещают появление нового поколения политических активистов


4 апpеля 2017 06:20Народная рубрика
Народные новости. 4 апреля 2017 г.
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