Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»

7 апреля. Телеканал КТК – «Жена Кыдырали Болманова оскандалилась, шумно отметив день рождения в мечети Хазрет Султан» - Семья Кыдырали Болманова снова в центре скандала. На этот раз отличилась Каракат. Накануне певица с размахом отпраздновала свой 39-й день рождения в … столичной мечети! Пышное торжество с гостями и громкой музыкой в стенах Хазрет Султана вызвало недоумение казахстанцев. Особо возмущенные граждане требуют привлечь к ответу не только Каракат, но и имамов. Того же мнения и религиоведы.

Услышать эстрадную музыку, счастливый смех и громкие овации во время посещения мечети верующие астанчане явно были не готовы. Радостные мероприятия здесь, конечно, не редкость, но вот столь шумные посиделки в истории столичного Хазрет Султана едва ли не в первый раз.

Так необычно отметить свой день рождения решила Каракат Абильдина. Певица пригласила в столовую столичной мечети три десятка подружек и накрыла пышный дастархан. И все бы ничего, если бы не громкая музыка, сопровождавшая праздник весь вечер. Децибелы явно превышали установленные нормы и вызвали возмущение со стороны казахстанцев.

В ДУМК прокомментировали празднование "құрсақ шашу" в мечети Хазрет-Султан – «Праздник Каракат в мечети не помешал прихожанам» - «Недавно от певицы Каракат Абильдиной поступила заявка на проведение вечера в зале на цокольном этаже мечети Хазрет-Султан. На встрече было более 30 женщин, там прочитали Коран, были выполнены обряды, согласно традициям. Однако не было договорённости о том, что в конце мероприятия прозвучат песни эстрадной певицы. Это противоречит правилам поведения и этикета в мечети. Организаторам это разъяснили», – говорится в комментарии пресс-службы ДУМК.

В управлении также сообщили, что зал ресторана на нижнем этаже Хазрет-Султан предназначен для проведения обрядов. Проведение этих мероприятий не мешает молящимся прихожанам в зале богослужений.

«Казахская певица Каракат отпраздновала День рождения в мечети» - Праздновать 39-й год со времени появления на свет исполнительницы пришли около тридцати подруг, которые, как и именинница, сделали много фото и опубликовали их в аккаунтах в соцсетях. Такое поведение вызвало недоумение среди казахстанцев: почему же место для чтения Корана и молитвы превратили в ресторан с застольем, фотозоной и музыкой? Верующие требуют привлечь к ответу не только Абильдину, но и имамов, допустивших такой произвол. Священнослужители поясняют: Абильдина ввела их в заблуждение. На цокольном этаже мечети разрешено проводить мероприятия, связанные с национальными традициями, однако они не должны мешать тем, кто молится в основном зале. В случае с празднованием Дня рождения речь шла как раз об одной из традиций, поэтому помещение было предоставлено без вопросов. До момента, пока в мечети не зазвучала светская музыка.

«"Хотела устроить праздник девочкам из медресе" - певица Каракат объяснила торжество в мечети» - «Я себя виноватой в чем-то не чувствую. Это так преподнесли. Я позвала 30 девочек из медресе с учителями, вообще изначально была идея, чтобы дать ас. "Сауап" - то есть доброе дело хотела сделать. Если бы я хотела справить день рождения - могла бы любой ресторан или караоке арендовать. У меня сейчас такое состояние, когда я хочу больше духовности, пожеланий, слушать Коран. Все в обратную сторону перевернули. От этого я не страдаю, потому что все видит Всевышний Аллах. У меня просто нет слов», - сказала певица.

Женщина утверждает, что громкой музыки на ее мероприятии не было.

«Это не громкая музыка. Отрывок песни "Ару гумыр", который дали, это про маму, женщину. В моем репертуаре самая лучшая вещь, позитивная, красивая. Я - женщина. Я - счастливая женщина. Девочки читали бата, мы завершили дастархан, и они сказали: "Апай, мы же не каждый день с вами встречаемся, это в первый раз в жизни, давайте песней закончим, мы просим вас!" Эту песню все знают и начали хором петь а капелла» - сказала певица. Она добавила, что столовая, в которой проходило торжество, не относится к основному зданию мечети.

Артистка призналась, что ее очень расстроила критика казахстанцев в социальных сетях. "У меня тоже есть сердце. Тем более в моем положении, как вы думаете? Конечно, задело. Знаете, что обидно? Они не знают, что было и как было, начинают писать, комментировать. (...) Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста", - объяснила Каракат.

Газета «Караван» - «Как живет певица Каракат Абильдина, оскандалившаяся на своем Дне рождении» - Родилась в 1978 году в ауле Байгул Жанааркинского района Джезказганской области. Восьмой ребенок в семье управляющего совхозом Тулькибая и его жены Каламкас. Выпускница музыкальной школы для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой и консерватории имени Курмангазы (класс народного пения) в Алматы. Замужем за казахстанским продюсером Кыдырали Болмановым, с которым познакомилась в 1996 году. Свадьба состоялась в 2000 году. Кыдырали старше Каракат на 13 лет. Супруги вместе воспитывают четырех сыновей: Бекболата, Иман-Али, Нурали и Айсултана. В настоящее время Каракат беременна пятым ребенком.

Мурат ТЕЛИБЕКОВ – «Синдром «черной смородины»» - “Қарақат” переводится с казахского языка как черная смородина. Что-то есть в этом символичное. Почему именно черная, а не красная? Непонятно. Сегодня все бурно обсуждают вечеринку, которую устроила в стенах центральной мечети певица Каракат по случаю своего дня рождения. Я удивляюсь такой реакции. Пора бы привыкнуть к подобным причудам наших артистов и быть снисходительным. Какой может быть с них спрос?! В моем представлении они как маленькие дети, обреченные быть такими до скончания дней своих. Что-то вроде духовных карликов.

Не выросла наша артистическая элита до уровня Анжелины Джоли, Бреда Пита или Леонардо Ди Каприо. Вы можете привести пример благородного поступка отечественных звезд? Кто из них взял на воспитание детей из приюта? Или построил ночлежку на свои деньги? Знаю примеры, когда мечети сооружают банкиры, олигархи и даже бандиты. Но вот представителей шоу-бизнеса нет. Возможно, они недостаточно богаты для такой благотворительности.

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