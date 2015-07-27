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Гимран ЕРГАЛИЕВ  [Всего статей: 1060] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»

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Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет

7 апреля. Телеканал КТК – «Жена Кыдырали Болманова оскандалилась, шумно отметив день рождения в мечети Хазрет Султан» - Семья Кыдырали Болманова снова в центре скандала. На этот раз отличилась Каракат. Накануне певица с размахом отпраздновала свой 39-й день рождения в … столичной мечети! Пышное торжество с гостями и громкой музыкой в стенах Хазрет Султана вызвало недоумение казахстанцев. Особо возмущенные граждане требуют привлечь к ответу не только Каракат, но и имамов. Того же мнения и религиоведы.

Услышать эстрадную музыку, счастливый смех и громкие овации во время посещения мечети верующие астанчане явно были не готовы. Радостные мероприятия здесь, конечно, не редкость, но вот столь шумные посиделки в истории столичного Хазрет Султана едва ли не в первый раз.

Так необычно отметить свой день рождения решила Каракат Абильдина. Певица пригласила в столовую столичной мечети три десятка подружек и накрыла пышный дастархан. И все бы ничего, если бы не громкая музыка, сопровождавшая праздник весь вечер. Децибелы явно превышали установленные нормы и вызвали возмущение со стороны казахстанцев.

абильдина каракат

В ДУМК прокомментировали празднование "құрсақ шашу" в мечети Хазрет-Султан – «Праздник Каракат в мечети не помешал прихожанам» - «Недавно от певицы Каракат Абильдиной поступила заявка на проведение вечера в зале на цокольном этаже мечети Хазрет-Султан. На встрече было более 30 женщин, там прочитали Коран, были выполнены обряды, согласно традициям. Однако не было договорённости о том, что в конце мероприятия прозвучат песни эстрадной певицы. Это противоречит правилам поведения и этикета в мечети. Организаторам это разъяснили», – говорится в комментарии пресс-службы ДУМК.

В управлении также сообщили, что зал ресторана на нижнем этаже Хазрет-Султан предназначен для проведения обрядов. Проведение этих мероприятий не мешает молящимся прихожанам в зале богослужений.

«Казахская певица Каракат отпраздновала День рождения в мечети» - Праздновать 39-й год со времени появления на свет исполнительницы пришли около тридцати подруг, которые, как и именинница, сделали много фото и опубликовали их в аккаунтах в соцсетях. Такое поведение вызвало недоумение среди казахстанцев: почему же место для чтения Корана и молитвы превратили в ресторан с застольем, фотозоной и музыкой? Верующие требуют привлечь к ответу не только Абильдину, но и имамов, допустивших такой произвол. Священнослужители поясняют: Абильдина ввела их в заблуждение. На цокольном этаже мечети разрешено проводить мероприятия, связанные с национальными традициями, однако они не должны мешать тем, кто молится в основном зале. В случае с празднованием Дня рождения речь шла как раз об одной из традиций, поэтому помещение было предоставлено без вопросов. До момента, пока в мечети не зазвучала светская музыка.

«"Хотела устроить праздник девочкам из медресе" - певица Каракат объяснила торжество в мечети» - «Я себя виноватой в чем-то не чувствую. Это так преподнесли. Я позвала 30 девочек из медресе с учителями, вообще изначально была идея, чтобы дать ас. "Сауап" - то есть доброе дело хотела сделать. Если бы я хотела справить день рождения - могла бы любой ресторан или караоке арендовать. У меня сейчас такое состояние, когда я хочу больше духовности, пожеланий, слушать Коран. Все в обратную сторону перевернули. От этого я не страдаю, потому что все видит Всевышний Аллах. У меня просто нет слов», - сказала певица.

Женщина утверждает, что громкой музыки на ее мероприятии не было.

«Это не громкая музыка. Отрывок песни "Ару гумыр", который дали, это про маму, женщину. В моем репертуаре самая лучшая вещь, позитивная, красивая. Я - женщина. Я - счастливая женщина. Девочки читали бата, мы завершили дастархан, и они сказали: "Апай, мы же не каждый день с вами встречаемся, это в первый раз в жизни, давайте песней закончим, мы просим вас!" Эту песню все знают и начали хором петь а капелла» - сказала певица. Она добавила, что столовая, в которой проходило торжество, не относится к основному зданию мечети.

Артистка призналась, что ее очень расстроила критика казахстанцев в социальных сетях. "У меня тоже есть сердце. Тем более в моем положении, как вы думаете? Конечно, задело. Знаете, что обидно? Они не знают, что было и как было, начинают писать, комментировать. (...) Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста", - объяснила Каракат.

Газета «Караван» - «Как живет певица Каракат Абильдина, оскандалившаяся на своем Дне рождении» - Родилась в 1978 году в ауле Байгул Жанааркинского района Джезказганской области. Восьмой ребенок в семье управляющего совхозом Тулькибая и его жены Каламкас. Выпускница музыкальной школы для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой и консерватории имени Курмангазы (класс народного пения) в Алматы. Замужем за казахстанским продюсером Кыдырали Болмановым, с которым познакомилась в 1996 году. Свадьба состоялась в 2000 году. Кыдырали старше Каракат на 13 лет. Супруги вместе воспитывают четырех сыновей: Бекболата, Иман-Али, Нурали и Айсултана. В настоящее время Каракат беременна пятым ребенком.

Мурат ТЕЛИБЕКОВ – «Синдром «черной смородины»» - “Қарақат” переводится с казахского языка как черная смородина. Что-то есть в этом символичное. Почему именно черная, а не красная? Непонятно. Сегодня все бурно обсуждают вечеринку, которую устроила в стенах центральной мечети певица Каракат по случаю своего дня рождения. Я удивляюсь такой реакции. Пора бы привыкнуть к подобным причудам наших артистов и быть снисходительным. Какой может быть с них спрос?! В моем представлении они как маленькие дети, обреченные быть такими до скончания дней своих. Что-то вроде духовных карликов.

Не выросла наша артистическая элита до уровня Анжелины Джоли, Бреда Пита или Леонардо Ди Каприо. Вы можете привести пример благородного поступка отечественных звезд? Кто из них взял на воспитание детей из приюта? Или построил ночлежку на свои деньги? Знаю примеры, когда мечети сооружают банкиры, олигархи и даже бандиты. Но вот представителей шоу-бизнеса нет. Возможно, они недостаточно богаты для такой благотворительности.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 


Тэги: абильдина, каракат, мечеть

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 11:11  
Если есть халяльные сауны и СТО, то почему плохо отмечать дни рождения в мечетях?

Надо быть креативным по жизни.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:18  
Храм это не место для развлечения
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Чт Апр 13, 2017 12:21  
Сохранившие в душе, в сердце ребёнка гораздо ближе к Богу, чем многие "истово" верующие

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«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
Сетевой Казахстан. 13 апреля 2017г.


Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»
Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет


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А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!
Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле


13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 апреля 2017 г.
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Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
У собственника жилья только обязанности, а у председателя КСК – одни права


«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


Кейс «Медведев-Навальный» показал, что старые методы контроля информпространства не работают
Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


Может ли российский президент позволить себе пойти на открытый конфликт с Соединенными Штатами?
Западная пресса о возможных последствиях ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат


12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 апреля 2017 г.
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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 16:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
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10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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Литва опасается, что российская пропаганда является предвестницей возможного вторжения
Попытки Кремля переписать историю воспринимаются прибалтийскими государствами как грозное предзнаменование чего-то схожего с оправданием аннексии Крыма


Ловушка для тенге: чем чревато спекулятивное укрепление национальной валюты?
Изменения обменного курса тенге, чем дальше, тем больше начинают определяться не столько фундаментальными факторами, сколько потоками спекулятивного капитала. В перспективе это может обернуться очередным девальвационным «цунами»


«За несколько лет КНБ предотвратил 12 терактов». «Зачем властные структуры занимают чужие деньги, имея свои?». «Курс рубля, дефицит и инфляция бьют по ценам на продукты в Казахстане». «Почему все больше казахстанцев уезжают в Россию?»
Сетевой Казахстан. 5 апреля 2017г.


5 апpеля 2017 10:30Видео
Навязчивость и угрозы коллекторов ограничены сроком в три года
Финансист Салтанат Абаева: новый законопроект должен навести порядок в коллекторской деятельности


Отказаться от плавающего курса тенге. Что-то в этом есть…
Если Россия заморозит курс рубля, то Казахстану также придется пересмотреть свою денежно-кредитную политику


Димаш Кудайбергенов – «мягкая сила» Казахстана
Опасность в том, что на фоне стремительной популярности певца сама республика может предстать «мягкой слабостью»


5 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 5 апреля 2017 г.
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Юрий Серебрянский: Нам нужно, чтобы признание к нашим талантам приходило со стороны
У казахстанского писателя, дважды лауреата «Русской премии» Юрия Серебрянского вышла новая книга – «Казахстанские сказки» для детей


«Рассекретить информацию о казахстанской недвижимости предложил юрист». «Какая судьба ждёт казахстанцев, которых насильно лишат гражданства». «Все больше казахстанцев уезжают на постоянное место жительства в другие страны»
Сетевой Казахстан. 4 апреля 2017г.


Протестные выступления в России свидетельствуют о перемене в общественном сознании
Прокатившиеся по российским городам акции протеста против коррупции возвещают появление нового поколения политических активистов


4 апpеля 2017 06:20Народная рубрика
Народные новости. 4 апреля 2017 г.
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