«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»

KAZPRAVDA . KZ . Президент Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ – «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» - Я решил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей... Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук. Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации.

CAMONITOR . COM . «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции» - Ряды «зиялы қауым» в последние годы изрядно поредели, и даже самое понятие обмельчало. Если раньше казахи подразумевали под ним исключительно сливки интеллектуальной элиты страны, людей, имевших безусловный авторитет, обостренное чувство справедливости и большое влияние на умонастроения граждан, то сегодня так называют всех подряд из числа тех, кто имеет хоть какое-то отношение к национальной интеллигенции. Однако мало кого из них можно назвать «совестью нации», лишь единицы находят в себе мужество открыто и честно апеллировать к власти. Что же случилось с «зиялы қауым»?

IA - CENTR . RU . «Казахстан-2017: Вплоть до полной латинизации всей страны» - Андрей КАРПОВ о переходе на латиницу - Разрыв в ментальных, культурных, социальных установках между молодым и старшим поколением – не станет ли он еще более значимым при переходе на латиницу? Может быть, стоит обнародовать данные исследований на эту тему. Ведь сила Казахстана в его единстве – а как сделать в данном случае так, чтобы не возник разрыв между поколениями, между казахами и представителями других национальностей? Вопросы непростые, а ответ на них не может быть связан с одним лишь лозунгом национал-ориентированных пользователей сети – «Долой совок»! С водой не выплеснуть бы и ребенка.

«Взгляд из РК: При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима» - Данияр АШИМБАЕВ - Полагаю, президент сам прекрасно понимает, что задача перехода на латиницу невыполнима, и этот проект ждет судьба других наших многочисленных государственных программ стратегического направления, которые провалились. Какие-то шаги, безусловно, будут предприниматься, они уже предпринимаются, однако добиться полномасштабного результата при существующих условиях мне представляется невозможным. В то же время если форсировать этот процесс в угоду сторонникам ускоренного перехода, то можно дополнительно расколоть нацию еще на несколько частей, которые потом склеить будет очень сложно.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Заявление Назарбаева о латинице – сигнал РФ и Западу» - Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ расценивает заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переходе казахского алфавита на латиницу как внешнеполитический сигнал, прежде всего, России и США - Изменение алфавита никоим образом не скажется на динамике и характере нашей многовекторной политики. Не алфавит сближает страны, а общие интересы. Но нельзя исключать и того, что статья президента является сигналом и Москве, и Западу. Для России — это намек на то, чтобы она была более уступчивой в вопросах, касающихся общих экономических интересов, а для Запада — демонстрация лояльности и независимой позиции на фоне ухудшения отношений России и США.

AZATTYQ . ORG . «Детский телефон доверия прошел пилотный режим» - Прошло два месяца, как в пилотном режиме запустили телефон доверия для детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Номер телефона доверия – 111. Телефонная линия для детей и подростков работает круглосуточно. Депутат и детский омбудсмен в Казахстане Загипа БАЛИЕВА в интервью рассказала о целях этого проекта.

TIME . KZ . «Законописец из Тараза» - Когда нам становится плохо жить, мы ругаем законы. И никогда не задумываемся о тех, кто их пишет, полагая, что все эти правила жизни - плод коллективного творчества. Хотя на самом деле за каждым параграфом стоит вполне конкретный человек с его видением реальности. Ну а представим, что какой-нибудь законописец видит мир как-то уж слишком по-своему или, того хуже, сам не в ладах с законом... Тогда и законы, наверное, будут не в ладах со здравым смыслом и моралью, что последнее время мы частенько наблюдаем.

Петр СВОИК – «Мифы о тарифах» - Меньше посредников - ниже тариф, лучше для населения - так председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН определил суть рассмотренного в первом чтении законопроекта насчет сокращения количества РЭК - распределительных электросетевых компаний. Во исполнение 51-го шага из президентских “100 шагов” - не преминул напомнить спикер. Как правительство и депутаты, сделав заход на 51-й шаг, проскочили 50-й и 52-й.

«Кто найдёт миллион?» - Что не так с казахстанской наукой и экономикой? Как утверждает министр образования и науки Ерлан САГАДИЕВ, нам просто не хватает одного миллиона человек с высшим образованием.

KAPITAL . KZ . «Олег Смоляков: Нацбанк разрабатывает программу оздоровления банковского сектора» - В апреле Национальный банк презентует общественности проект программы оздоровления банковского сектора. В основу плана действий легла солидарная денежная поддержка банков со стороны государства и акционеров. Об этом в интервью рассказал заместитель председателя Нацбанка Олег СМОЛЯКОВ.

«Кайрат Келимбетов: Казахстану нужно пойти по эволюционному пути» - Глава Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат КЕЛИМБЕТОВ прокомментировал последнюю установку главы государства о необходимости со стороны акционеров банков второго уровня докапитализировать свои фининституты - Мое предложение таково: в Казахстане нужно пойти по эволюционному пути. Опять же, те банки, которые получают господдержку в виде размещения депозитов нацкомпаний, участия в госпрограммах по поддержке МСБ, размещении пенсионных активов, они должны быть серьезно поддержаны устойчивостью акционерной базы. То есть, если акционеры у них серьезные, мы понимаем — кто эти акционеры, тогда такие банки получают государственную пропорциональную поддержку. А если акционеры — „бутиковые“, то им нужно поменять свою нишу и формат.

365 INFO . KZ . «Потолка цены в Казахстане еще не достигли» - У бизнесменов только два пути — либо поднимать цены, либо разоряться, убежден президент Алматинской ассоциации предпринимателей Виктор ЯМБАЕВ. Хозяева и рады бы официально закрыть дело, но тому мешает ряд факторов. По его мнению, выход из ситуации есть и довольно простой, но понимания у государства инициативы ассоциации пока не встретили.

«Айтуганов против Кривошеева: субсидии в сельском хозяйстве не отменят!» - Отмена субсидирования в сельском хозяйстве в рамках обязательств ВТО не предусматривается. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат АЙТУГАНОВ. При этом, по его словам, в текущий момент Министерство нацэкономики прорабатывает вопросы оптимального налогообложения аграрного сектора. Ранее экономист Денис КРИВОШЕЕВ заявлял, что правительству в настоящий момент нужно избавить сельское хозяйство от налогов и одновременно прекратить субсидирование.

TENGRINEWS . KZ . «Тимур Сулейменов: В госаппарате, как в футболе, можно быть каким угодно продвинутым, но если нет командной игры, результата не будет» - На прошлой неделе исполнилось 100 дней работы Тимура СУЛЕЙМЕНОВА в должности министра национальной экономики. В интервью Сулейменов рассказал о том, какие напутствия ему дал Президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ, каким он видит свое ведомство, о своем видении ситуации в ЕАЭС, а также о семье и любимом хобби.

KURSIV . KZ . «Бизнес для энтузиастов: может ли театр быть успешным бизнесом?» - В нашей стране частные театры – вещь относительно новая и пока не вписывающаяся в малый бизнес. Связано это с тем, что театральное искусство издавна считается некоммерческим, иначе говоря «искусством ради искусства», в отличие, к примеру, от цирка или кино. Однако частные театры появляются регулярно. Какие-то из них угасают в первые же месяцы, какие-то не просто выживают, но и становятся визитной карточкой города. Рассмотреть театр в качестве бизнес-модели мы решили на примере «Любительского театра Ермашова», который не так давно отметил свою первую годовщину.

EXCLUSIVE . KZ . «Бремя «эластичных казахов»» - Недавно в общественное пространство Казахстана с легкой подачи известного политолога Айдоса САРЫМА было введено такое понятие как «эластичный казах», которое описывает людей с неустоявшимися политическими и морально-нравственными взглядами. Таким образом, г-н Сарым отреагировал на посещение известным медиамагнатом Арманжаном БАЙТАСОВЫМ семинаров одиозного российского пропагандиста Владимира СОЛОВЬЕВА.

FORBES . KZ . «Габдуллин сказал, что с сегодняшнего дня мы уже можем не работать» - Сайт «Радиоточка»прекратил свою работу со среды, 12 апреля. Об этом рассказала и.о. главреда издания Евгения САЗОНОВА.

Информацию о закрытии СМИ подтвердил в среду и сам экс-директор сайта «Радиоточка», а ныне советник главного редактора газеты Central Asia Monitor Бигельды ГАБДУЛЛИН - «Да, это действительно так. Я сегодня объявил об этом. Причина известна – финансовые проблемы. Штат у меня был вообще 28 человек, после освобождения я сократил до восьми человек».

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