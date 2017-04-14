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14 апpеля 2017 10:00 / Зарубежные СМИ
Алишер МАКСУДОВ  [Всего статей: 1099] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?!

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Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами

Издание Boulevard Voltaire опубликовало аналитическую статью бывшего летчика-истребителя Анри Гизардэна под названием «Après le bombardement américain, en représailles de l'« attaque chimique» - «После американской бомбардировки, проведенной в качестве меры возмездия за «химическую атаку».

В предисловии к ней говорится так: «Данные из различных источников позволяют нам составить первое представление об американском ракетном ударе по авиабазе Шайрат».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Речь идет о доступных на сегодняшний день документах, распространенных двумя присутствующими на театре военных действий сторонами. Следует обратить внимание на то, что они исходят не от самих сирийцев.

Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников некоторым образом расходятся с фактическими результатами.

В первую очередь отметим такую информацию. Согласно российским разведданным, лишь 23 из 59 запущенных ракет (в действительности запусков было 61, в том числе 2 оказались сорваны при старте) практически долетели до цели. Такой вывод может быть подтвержден фотографией – американской – пораженных участков, которых насчитывается 29.

Американские документы представляют собой фотоснимки со спутников и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, в то время как Москва показывает снимки нескольких разрушенных самолетов в укрытии, и их дата не указана. Изображения, опубликованные до и после ракетного удара, характеризуются низким разрешением, и на их основе практически невозможно произведение точного подсчета материальных потерь. Разумеется, там видны ангары обслуживания и бетонные укрытия, которым нанесены повреждения без предопределения ущерба находившимся внутри самолетам.

Как бы то ни было, почти не остается сомнений в том, что самолеты и материально-технические ресурсы не находились на базе – либо постольку, поскольку те, кто к ним причастен, оказались заблаговременно уведомлены, либо потому, что, как я предположил в своей предыдущей статье, эта площадка не эксплуатируется. Старые самолеты марки МиГ, припаркованные на траве, служат подтверждением такой гипотезе.

А если база и на самом деле продолжала активным образом использоваться, уместным представляется появление серьезных сомнений касательно коллатерального ущерба от этой атаки «возмездия», запущенной вашингтонским Счастливчиком Люком!

В действительности в ряду подвергшихся атаке площадок, добросовестно отмеченных офицерами разведки на схеме, указаны в частности 7 цехов, 10 складов боеприпасов и 7 топливохранилищ!».

Издание National Interest Online опубликовало материал Дэйва Маджумдара под названием «The Syrian Air Force: What Is Left?» - «Сирийские военно-воздушные силы: что от них остается?».

В ней говорится так: «Пентагон утверждает, что ракетный удар – который, как теперь кажется, представлял собой одноразовую карательную акцию, - нанес значительный ущерб сирийской авиабазе и сохраняющимся остаткам военно-воздушных сил Башара аль-Асада.

«По оценке министерства обороны, удар привел к повреждению или уничтожению топлива и боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также 20 процентов сирийской оперативной авиации», - говорится в заявлении Пентагона, распространенном 10 апреля».

Интересно проследить за тем, как с течением времени менялась официальная американская оценка результатов попадания «томагавков» в цель.

Издание Sputnik International опубликовало статью под названием «Tomahawk Cruise Missiles Struck 57 of 59 Targets at Syrian Airbase» - «Крылатые ракеты «томагавк» поразили 57 из 59 целей на сирийской авиабазе».

В ней говорится так: «Американские ракеты «томагавк» достигли 57 из 59 целей при осуществленной 6 апреля на сирийскую базу атаке», - заявил глава Центрального командования США (ЦЕНТКОМ), генерал Джозеф Вотел на брифинге, состоявшемся во вторник, 11 апреля в министерстве обороны.

На предыдущем брифинге, проходившем 7 апреля, два высокопоставленных чиновника оборонного ведомства США утверждали, что 59 крылатых ракет, запущенных в направлении авиабазы Шайрат, поразили все 59 намеченных целей».

Сайт телеканала ABC News опубликовал материал Элизабет Маклафлин под названием «Why the US used Tomahawk missiles to target Syrian base» - «Почему США использовали против сирийской авиабазы ракеты «томагавк».

В нем излагается следующее: «Только 1 из 59 ракет не попала в цель», - сообщил официальный представитель США телеканалу ABC News, хотя русские оспаривают такое заявление, говоря о том, что только 23 ракеты упали на территории авиабазы».

Получается же вот что. 7 апреля, сразу же после ракетного удара американские военные вели речь о 100-процентном попадании. Позже в тот же день они заговорили уже об одной только ракете, не попавшей в цель. Спустя еще четыре дня, 11 апреля, представитель американского военного ведомства озвучивает новую информацию: улетели в сторону 2 ракеты.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 


Тэги: ракетный удар, сирия, трамп, война

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 10:15  
Какая разница в данном случае, сколько крылатых ракет долетело и сколько из них достигли своих целей?

В результате ракетного удара ни Сирия, ни Россия не поменяли своих позиций. А с авиабазы, по которой был нанесен удар, уже через два часа начали утюжить бородатых бармалеев. Ни Россия, ни Сирия не прогнулись перед американцами. Так что эффективность удара ноль с палочкой, но у американцев появилась головная боль.
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 10:38  и это хорошо
Лавров: "Мы с Тиллерсоном достигли понимания, что США больше не будут наносить воздушные удары по Сирии"
---------------------------------

в следующий приезд Тиллерсона в Москву можно уже и трап с красной дорожкой подать к самолёту... заслужил...

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МАКСУДОВ Алишер

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Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
У собственника жилья только обязанности, а у председателя КСК – одни права


«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


Кейс «Медведев-Навальный» показал, что старые методы контроля информпространства не работают
Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


Может ли российский президент позволить себе пойти на открытый конфликт с Соединенными Штатами?
Западная пресса о возможных последствиях ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат


12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 апреля 2017 г.
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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 16:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
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10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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Литва опасается, что российская пропаганда является предвестницей возможного вторжения
Попытки Кремля переписать историю воспринимаются прибалтийскими государствами как грозное предзнаменование чего-то схожего с оправданием аннексии Крыма


Ловушка для тенге: чем чревато спекулятивное укрепление национальной валюты?
Изменения обменного курса тенге, чем дальше, тем больше начинают определяться не столько фундаментальными факторами, сколько потоками спекулятивного капитала. В перспективе это может обернуться очередным девальвационным «цунами»


«За несколько лет КНБ предотвратил 12 терактов». «Зачем властные структуры занимают чужие деньги, имея свои?». «Курс рубля, дефицит и инфляция бьют по ценам на продукты в Казахстане». «Почему все больше казахстанцев уезжают в Россию?»
Сетевой Казахстан. 5 апреля 2017г.


5 апpеля 2017 10:30Видео
Навязчивость и угрозы коллекторов ограничены сроком в три года
Финансист Салтанат Абаева: новый законопроект должен навести порядок в коллекторской деятельности


Отказаться от плавающего курса тенге. Что-то в этом есть…
Если Россия заморозит курс рубля, то Казахстану также придется пересмотреть свою денежно-кредитную политику


Димаш Кудайбергенов – «мягкая сила» Казахстана
Опасность в том, что на фоне стремительной популярности певца сама республика может предстать «мягкой слабостью»


5 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 5 апреля 2017 г.
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