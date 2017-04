Алишер МАКСУДОВ [Всего статей: 1099] на печать комментарии Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?! 121 Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами

Издание Boulevard Voltaire опубликовало аналитическую статью бывшего летчика-истребителя Анри Гизардэна под названием «Après le bombardement américain, en représailles de l'« attaque chimique» - «После американской бомбардировки, проведенной в качестве меры возмездия за «химическую атаку». В предисловии к ней говорится так: «Данные из различных источников позволяют нам составить первое представление об американском ракетном ударе по авиабазе Шайрат». Далее уже в самой статье излагается следующее: «Речь идет о доступных на сегодняшний день документах, распространенных двумя присутствующими на театре военных действий сторонами. Следует обратить внимание на то, что они исходят не от самих сирийцев. Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников некоторым образом расходятся с фактическими результатами. В первую очередь отметим такую информацию. Согласно российским разведданным, лишь 23 из 59 запущенных ракет (в действительности запусков было 61, в том числе 2 оказались сорваны при старте) практически долетели до цели. Такой вывод может быть подтвержден фотографией – американской – пораженных участков, которых насчитывается 29. Американские документы представляют собой фотоснимки со спутников и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, в то время как Москва показывает снимки нескольких разрушенных самолетов в укрытии, и их дата не указана. Изображения, опубликованные до и после ракетного удара, характеризуются низким разрешением, и на их основе практически невозможно произведение точного подсчета материальных потерь. Разумеется, там видны ангары обслуживания и бетонные укрытия, которым нанесены повреждения без предопределения ущерба находившимся внутри самолетам. Как бы то ни было, почти не остается сомнений в том, что самолеты и материально-технические ресурсы не находились на базе – либо постольку, поскольку те, кто к ним причастен, оказались заблаговременно уведомлены, либо потому, что, как я предположил в своей предыдущей статье, эта площадка не эксплуатируется. Старые самолеты марки МиГ, припаркованные на траве, служат подтверждением такой гипотезе. А если база и на самом деле продолжала активным образом использоваться, уместным представляется появление серьезных сомнений касательно коллатерального ущерба от этой атаки «возмездия», запущенной вашингтонским Счастливчиком Люком! В действительности в ряду подвергшихся атаке площадок, добросовестно отмеченных офицерами разведки на схеме, указаны в частности 7 цехов, 10 складов боеприпасов и 7 топливохранилищ!». Издание National Interest Online опубликовало материал Дэйва Маджумдара под названием «The Syrian Air Force: What Is Left?» - «Сирийские военно-воздушные силы: что от них остается?». В ней говорится так: «Пентагон утверждает, что ракетный удар – который, как теперь кажется, представлял собой одноразовую карательную акцию, - нанес значительный ущерб сирийской авиабазе и сохраняющимся остаткам военно-воздушных сил Башара аль-Асада. «По оценке министерства обороны, удар привел к повреждению или уничтожению топлива и боеприпасов, систем противовоздушной обороны, а также 20 процентов сирийской оперативной авиации», - говорится в заявлении Пентагона, распространенном 10 апреля». Интересно проследить за тем, как с течением времени менялась официальная американская оценка результатов попадания «томагавков» в цель. Издание Sputnik International опубликовало статью под названием «Tomahawk Cruise Missiles Struck 57 of 59 Targets at Syrian Airbase» - «Крылатые ракеты «томагавк» поразили 57 из 59 целей на сирийской авиабазе». В ней говорится так: «Американские ракеты «томагавк» достигли 57 из 59 целей при осуществленной 6 апреля на сирийскую базу атаке», - заявил глава Центрального командования США (ЦЕНТКОМ), генерал Джозеф Вотел на брифинге, состоявшемся во вторник, 11 апреля в министерстве обороны. На предыдущем брифинге, проходившем 7 апреля, два высокопоставленных чиновника оборонного ведомства США утверждали, что 59 крылатых ракет, запущенных в направлении авиабазы Шайрат, поразили все 59 намеченных целей». Сайт телеканала ABC News опубликовал материал Элизабет Маклафлин под названием «Why the US used Tomahawk missiles to target Syrian base» - «Почему США использовали против сирийской авиабазы ракеты «томагавк». В нем излагается следующее: «Только 1 из 59 ракет не попала в цель», - сообщил официальный представитель США телеканалу ABC News, хотя русские оспаривают такое заявление, говоря о том, что только 23 ракеты упали на территории авиабазы». Получается же вот что. 7 апреля, сразу же после ракетного удара американские военные вели речь о 100-процентном попадании. Позже в тот же день они заговорили уже об одной только ракете, не попавшей в цель. Спустя еще четыре дня, 11 апреля, представитель американского военного ведомства озвучивает новую информацию: улетели в сторону 2 ракеты. *** © ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Тэги: ракетный удар, сирия, трамп, война



