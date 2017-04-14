«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»

365 INFO . KZ . «Адильбек Джаксыбеков всегда избегал скандалов» - История казахстанского истеблишмента знает немало ярких примеров, когда из успешных бизнесменов получаются не менее яркие чиновники. Карьера Адильбека ДЖАКСЫБЕКОВА — один из таких. Выходец из номенклатурной семьи в 90-е сделал ставку на бизнес, но после успешного переезда столицы из Алматы в Акмолу получил президентский карт-бланш. На некоторых постах Адильбек Рыскельдинович, не проработав и года, получал все новые и новые назначения. За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна, в 12-й серии цикла о политических тяжеловесах рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже» - В планы по социально-экономическому развитию РК входят увеличение безработицы, снижение производительности труда и почти двукратное увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Звучит парадоксально, но так и есть. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы представлен в открытом доступе на сайте Министерства национальной экономики. Каждый казахстанец может увидеть, какое будущее ему прогнозирует государство.

CAMONITOR . COM . Мурат АБДИРОВ - «Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?» - К сожалению, «дикий» капитализм эпохи первоначального накопления и переход к частнособственническому обществу безудержного потребления пробудили у немалой части казахстанского общества самые низменные и первобытные инстинкты: индивидуализм, стяжательство, цинизм, двойную мораль, погоню за наживой, воровство и чудовищную коррупцию, безудержный карьеризм, непотизм и другие отвратительные явления. К ним добавились неожиданно возродившиеся средневековые пережитки: трайбализм, жузовщина, клановость, рабство, барымта, кража невест, многоженство, кровная месть и т.п.

«Отчего "желтеют" казахстанские СМИ?» - Качество и авторитет отечественной журналистики в последние годы заметно снизились. Вместо интересного и полезного контента мы все чаще стали потреблять низкосортные «желтые» новости, предназначенные далеко не самой взыскательной публике. Например, эксперты уже констатируют дефицит адекватной аналитики. Сегодня у нас в гостях координатор по социальным вопросам ИМЭП Фонда Первого Президента РК Айман ЖУСУПОВА, с которой мы поговорим о том, почему казахстанские медиа так резко «пожелтели», кто в этом виноват и, главное, что в этой ситуации можно сделать.

«Загипа Балиева: омбудсмен для галочки» - Появление в Казахстане чуть больше года назад института уполномоченного по правам ребенка было встречено бурными аплодисментами и криками «ура!». Но сегодня складывается ощущение, что на такой шаг власти пошли лишь для проформы. В отличие от действительно передового мирового опыта, наш детский омбудсмен осуществляет свою деятельность на общественных началах в рамках достаточно абстрактных критериев.

FORBES . KZ . Жангир РАХЖАНОВ – «Правительственные игры в приватизацию» - В начале 2016 при инициации пяти институциональных реформ глава государства предупредил, что не допустит имитации реформ. Но как можно оценить последние решения правительства по приватизации? Уже более трех лет самым большим секретом правительства является то, как оно само считает долю государственной собственности по отношению к ВВП. До сих пор нет официальной информации о текущем уровне этой доли! Это и всё вышесказанное дает основание заявить, что текущий процесс приватизации выглядит как имитация реформ.

«Казахстанцев ждет еще одна пенсионная реформа» - О том, что этот вопрос обсуждается, рассказала директор департамента рынка ценных бумаг Нацбанка Мария ХАДЖИЕВА во время дискуссии по проблемам и перспективам пенсионной системы Казахстана, которую провел Общественный совет при ЕНПФ совместно с интернет-журналом Vласть.

EXCLUSIVE . KZ . «Петр Своик: Через 20 лет мы можем почти полностью оставить граждан без пенсий» - Все больше казахстанцев беспокоятся за свою старость, а расчеты экономистов все менее утешительны. Что же делать? На этот вопрос в ходе своего исследования попытался ответить известный казахстанский экономист Петр СВОИК.

SAYASAT . ORG . «Тут нет никакой политики» - 12 апреля общественный совет (ОС) при ЕНПФ и интернет-журнал Vласть провели круглый стол «Пенсионная система Казахстана. Есть ли «скелеты» в шкафу?» Обсуждение проблем пенсионной системы, судя по репортажам СМИ, выдалось жарким. Политолог, председатель ОС при ЕНПФ Досым САТПАЕВ в интервью подвёл итоги мероприятия и рассказал о дальнейших планах общественного совета - Я хотел озвучить то, что в скором времени озвучу другим членам совета. 20 апреля, когда пройдёт очередное заседание общественного совета, скорее всего, будет переизбрание председателя.

NOVGAZ.COM . «Изъять нельзя оставить» - В Казахстане растет число недовольных изъятием земель для государственных нужд. В Алматы местный акимат вступил в схватку и с мелкими бизнесменами, и с простыми жителями. Кого-то не устраивают методы работы власти, близкие к партизанским, кого-то – сумма компенсации, высчитанная по закону, но с определенной долей лукавства. Между тем эксперты говорят о мине замедленного действия в законодательстве, которая может быть приведена в действие в любой момент, если не начать исправлять ситуацию уже сейчас.

«Недетская война в Детском доме» - Детский дом №1 города Алматы продолжают сотрясать скандалы и после того, как суд приговорил двадцатилетнего выпускника детдома Асылбекова к 15 годам тюрьмы за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Общественность не успокоилась, а громкие заявления о «репрессиях» в Детском доме друг за другом появляются в интернете почти каждый день. И сколько бы активисты ни обращались к омбудсмену по правам детей, в Министерство образования и другие ведомства с просьбой разобраться в ситуации, ответной реакции так и нет. Впрочем, 11 апреля прокуратура Бостандыкского района пришла в Детский дом №1 с проверкой.

CARAVAN . KZ . «Жизнь по схеме: как изменится Казахстан в ближайшие годы» - Правительство утвердило Генеральную схему организации территории страны. Это черновой план формирования ресурсов до 2050 года. Он включает в себя все стороны жизни Казахстана: от населения, его образования, мест работы и как надо развлекаться до экономики – на чем специализируется конкретная область и какая инфраструктура ей нужна.

«Как живет бизнес “под крышей“ акимата Алматы» - “Как вообще у акимата могут быть тэоошки?” – сокрушался один мой знакомый. Мы говорим о рыночных отношениях, конкуренции, а у нас под носом работают компании с неким монопольным правом либо сидят вообще на деньгах из бюджета, хотя другие такие же частные компании пытаются сами их зарабатывать? Сегодня об этой теме заговорили открыто. Был дан конкретный пинок сверху – убрать из госсектора компании, которые выполняют несвойственные функции, выставить на приватизацию и гнать в шею на рынок на общих условиях. В план приватизации Алматинского акимата вошли 25 объектов.

AZATTYQ . ORG . ««Медленный, но постепенный рост» эмигрирующих в Россию» - Почти 38 тысяч человек уехали в прошлом году из Казахстана в Россию и получили гражданство. 69 тысяч казахстанских студентов сейчас обучаются в российских университетах. Часть из них назад никогда уже не вернется, считают в Казахстане.

IA - CENTR . RU . Валерий СУРГАНОВ – «Идея «коммунального жилья» не понравилась казахстанцам» - Общественности идея Перуашева пришлась не по душе. Пользователи казахстанского сегмента социальных сетей подняли инициативу мажилисмена на смех и обвинили главу фракции партии «Ак жол» в снобизме, предложив депутату сотоварищи самим переехать в квартиры с общей кухней и туалетом.

BETTER . KZ . «Власть выходит из запою?.. А вокруг злое население» - В целом же информационная картина недели показывает, что разбалансировка государственной системы продолжается – правая рука все менее координирует свои действия с левой конечностью. Похоже на мандраж пьяницы после долгого запоя. А это значит, что и власть наконец-то вышла из состояния эйфории, в которое впала вся страна в «тучные» нулевые. Вот только общество уже пережило похмелье и теперь глядит трезвым взглядом в абсолютно беспросветное будущее – отсюда раздражение и злоба, которую все чаще встречаешь на улицах. А власть пока переживает похмельный синдром – уже понимает, что заначка пропита, а вынести из дома на базар практически нечего, но собраться с мыслями и начать действовать пока еще не в состоянии.

INFORMBURO . KZ . «Министерство информации готово выступать медиатором в спорах с участием СМИ» - Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен АБАЕВ в эфире телеканала "Хабар" прокомментировал резонансное дело о взыскании с двух отечественных сайтов – Ratel.kz и Forbes.kz – более 50 млн тенге в пользу экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова и его сына - Наша позиция такая: мы готовы выступать как медиаторы в таких случаях. Я думаю, если бы к нам обратились, к примеру, эти издания или же бизнесмен, который подал иск, мы бы постарались сделать всё возможное, чтобы не довести дело до суда. Давайте подождём апелляцию. Я абсолютно уверен, что решение суда будет основываться на законодательстве Республики Казахстан.

«Ермек Турсунов: Я люблю эту землю и этих людей, но не люблю это государство, понимаете?» - На авторском вечере Ермек ТУРСУНОВ рассказал об эмиграции, взаимоотношениях с властью, а также выступил с обращением к депутатам.

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