«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»

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Назначен генеральный секретарь ОДКБ
14 апpеля 2017 16:37 Просмотры 26 Комментарии 0


Назарбаев предложил странам ЕАЭС использовать потенциал антикризисного совета для роста экономики
14 апpеля 2017 15:55 Просмотры 112 Комментарии 2


Президенты Казахстана и Молдовы обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
14 апpеля 2017 15:53 Просмотры 87 Комментарии 0


Дожди и порывистый ветер прогнозируются в большинстве регионов Казахстана в выходные
14 апpеля 2017 15:30 Просмотры 116 Комментарии 0


Путин предложил провести следующий саммит ЕАЭС в октябре в Москве
14 апpеля 2017 15:06 Просмотры 103 Комментарии 0


Казахстан воздержался при голосовании по проекту сирийской резолюции СБ ООН как организатор Астанинского процесса
14 апpеля 2017 14:37 Просмотры 148 Комментарии 2


ЕАЭС поддержал заявку Молдовы на получение статуса государства-наблюдателя
14 апpеля 2017 14:35 Просмотры 98 Комментарии 0


Введена в эксплуатацию компрессорная станция «Бозой»
14 апpеля 2017 13:55 Просмотры 106 Комментарии 0


В экзаменационную комиссию для получения водительских прав в Казахстане планируют включить общественников
14 апpеля 2017 13:47 Просмотры 116 Комментарии 0


В Казахстане в этом году примут новый закон, направленный на совершенствование госконтроля за оборотом наркотиков
14 апpеля 2017 13:22 Просмотры 117 Комментарии 0


Новые виды оружия и техники покажут казахстанские военные на параде ко Дню Победы
14 апpеля 2017 12:28 Просмотры 142 Комментарии 1


Обязать недропользователей финансировать подготовку кадров и исследования предложил казахстанский ученый
14 апpеля 2017 12:24 Просмотры 87 Комментарии 0


Укрепление границ Казахстана привело к удорожанию героина в стране на 30%
14 апpеля 2017 12:18 Просмотры 145 Комментарии 0


Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Алматинской области
14 апpеля 2017 11:50 Просмотры 141 Комментарии 0


С принятием нового Кодекса о недропользовании казахстанский рынок геологоразведки утроится, считают в МИР
14 апpеля 2017 11:24 Просмотры 169 Комментарии 0


Тысяча родителей в Казахстане ежегодно лишаются прав на воспитание детей
14 апpеля 2017 11:13 Просмотры 123 Комментарии 0


Число преступлений против женщин в Казахстане за год выросло на 90% – генпрокуратура
14 апpеля 2017 11:07 Просмотры 130 Комментарии 1


Назарбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке
14 апpеля 2017 10:28 Просмотры 152 Комментарии 5


В Астане планируют построить 3 бульвара и 16 скверов
14 апpеля 2017 10:14 Просмотры 211 Комментарии 2


В Алматы учредители финансовой пирамиды приговорены к 8 годам заключения
14 апpеля 2017 09:14 Просмотры 182 Комментарии 1


В Бостандыкском районе Алматы сошел оползень
14 апpеля 2017 08:41 Просмотры 245 Комментарии 1


США сбросили на позиции ИГ в Афганистане мощную неядерную бомбу
14 апpеля 2017 08:20 Просмотры 185 Комментарии 0


Заседание совета министров иностранных дел ШОС состоится 21 апреля в Астане
14 апpеля 2017 08:09 Просмотры 126 Комментарии 0


Осадки ожидаются в пятницу на большей части Казахстана
14 апpеля 2017 08:01 Просмотры 121 Комментарии 0


В Талдыкоргане разрабатывают техническую документацию для строительства ТЭЦ
13 апpеля 2017 21:04 Просмотры 245 Комментарии 2


Казахстан и Узбекистан подписали 3-летний план действий в сфере туризма
13 апpеля 2017 19:40 Просмотры 215 Комментарии 0


Казахстан и Китай договариваются о переориентации контейнерных грузопотоков на Хоргос-Алтынколь
13 апpеля 2017 19:35 Просмотры 279 Комментарии 0


«Дочка» КМГ приобрела долю завода «Биохим»
13 апpеля 2017 18:34 Просмотры 275 Комментарии 1


Инвестиции в основной капитал в Казахстане в I квартале выросли на 3,1%
13 апpеля 2017 17:58 Просмотры 191 Комментарии 0


Перед Пасхой в Алматы зафиксированы самые высокие цены на яйца в Казахстане
13 апpеля 2017 14:38 Просмотры 371 Комментарии 3


28 законопроектов внесут на рассмотрение в парламент Казахстана до конца года
13 апpеля 2017 14:22 Просмотры 287 Комментарии 0


В Казахстане законодательно запретят предоставлять иностранцам земли в приграничных районах
13 апpеля 2017 13:40 Просмотры 355 Комментарии 0


В мажилисе презентовали поправки по вопросам регулирования земельных отношений
13 апpеля 2017 12:23 Просмотры 323 Комментарии 1


В горах на юге Казахстана ожидается сход снежных лавин
13 апpеля 2017 12:06 Просмотры 245 Комментарии 0


В Караганде в этом году начнут выпускать препараты от рака
13 апpеля 2017 11:25 Просмотры 461 Комментарии 0


Зампред центра санавиации РК задержан по подозрению в систематическом получении взяток от частных авиакомпаний
13 апpеля 2017 10:55 Просмотры 342 Комментарии 2


В странах СНГ планируют запретить продажу табачных изделий в зависимости от уровня содержания в них токсических веществ
13 апpеля 2017 10:37 Просмотры 268 Комментарии 0


Эксперты выявили наличие опасных химвеществ в куриных яйцах в Мангистау и Карагандинской области из-за загрязнения экологии
13 апpеля 2017 09:23 Просмотры 308 Комментарии 0


Исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга ранее был под наблюдением спецслужб Турции
13 апpеля 2017 08:54 Просмотры 324 Комментарии 0


ОПЕК перевыполнила план сокращения добычи нефти
13 апpеля 2017 08:35 Просмотры 279 Комментарии 0


Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии
13 апpеля 2017 08:25 Просмотры 361 Комментарии 4


Создать единый реестр органов по оценке соответствия планируют в ЕАЭС
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Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
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Назарбаев поручил до конца года принять единый вариант казахского алфавита для перехода на латиницу
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12 апpеля 2017 21:04 Просмотры 355 Комментарии 2


Назарбаев поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана»
12 апpеля 2017 20:50 Просмотры 380 Комментарии 0


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Казахстанцам для конкурентоспособности нужны компьютерная грамотность, знание иностранных языков и культурная открытость – Назарбаев
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Реализм и прагматизм назвал президент Казахстана лозунгом ближайших десятилетий
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12 апpеля 2017 19:42 Просмотры 317 Комментарии 1


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12 апpеля 2017 18:48 Просмотры 401 Комментарии 2


Президент Беларуси подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
12 апpеля 2017 18:15 Просмотры 307 Комментарии 1


Партнером ведущего казахстанского автопроизводителя AllurGroup становится Китайская государственная компания СМС
12 апpеля 2017 16:20 Просмотры 419 Комментарии 0


Выпуск высокооктанового бензина на Шымкентском НПЗ по окончании 2-го этапа модернизации возрастет до 2,3 млн тонн
12 апpеля 2017 16:17 Просмотры 330 Комментарии 0


Казахстанские фильмы вошли в список участников международного спортивного кинофестиваля «Красногорский»
12 апpеля 2017 15:38 Просмотры 300 Комментарии 0


Более Т220 млн вернут потребителям «Алматинские тепловые сети»
12 апpеля 2017 15:21 Просмотры 383 Комментарии 0


Повышение зарплаты остается актуальной проблемой госслужбы в Казахстане
12 апpеля 2017 14:33 Просмотры 490 Комментарии 0


Назарбаева проинформировали о текущем состоянии Вооруженных сил Казахстана
12 апpеля 2017 13:51 Просмотры 395 Комментарии 0


Решение о лишении гражданства казахстанцев-террористов является нестандартным, но необходимым
12 апpеля 2017 13:49 Просмотры 401 Комментарии 1


Эксперт обвиняет Нацбанк в нарушении инвестиционной декларации ЕНПФ
12 апpеля 2017 13:48 Просмотры 394 Комментарии 0


Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил православных с наступающей Пасхой
12 апpеля 2017 13:06 Просмотры 397 Комментарии 0


Страны ЕАЭС должны подтянуться до единого экономического уровня, считает Назарбаев
11 апpеля 2017 20:53 Просмотры 363 Комментарии 1


В Алматы завершен отопительный сезон
10 апpеля 2017 20:53 Просмотры 506 Комментарии 3


Находящимся в Египте казахстанцам рекомендовали не выезжать за пределы курортных зон
9 апpеля 2017 16:19 Просмотры 531 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме
8 апpеля 2017 12:46 Просмотры 612 Комментарии 0


Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ перешли к новому владельцу
7 апpеля 2017 21:20 Просмотры 791 Комментарии 0


Суд выдал санкцию на арест замначальника департамента по ЧС Карагандинской области
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На саммите ЕАЭС в Бишкеке рассмотрят заявку Молдовы на получение статуса наблюдателя в союзе
5 апpеля 2017 21:17 Просмотры 635 Комментарии 2


В Южном Казахстане осуждены 7 членов запрещенной организации «Таблиги Джамаат»
4 апpеля 2017 21:59 Просмотры 733 Комментарии 2


Президент Казахстана соболезнует в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга
3 апpеля 2017 22:26 Просмотры 821 Комментарии 0


Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 апpеля 2017 21:00 Просмотры 992 Комментарии 1


Казахстанец Денис Тен обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018
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Fitch присвоило KEGOC приоритетный необеспеченный рейтинг в нацвалюте на уровне «BBB-»
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На пожаре в Алматы спасены 8 детей
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В Атырау растет число отказов от вакцинации детей по религиозным соображениям
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В Казахстане выбрали 57 депутатов маслихатов вместо выбывших
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В горах Алматы произошел самопроизвольный сход снежной лавины
26 маpта 2017 20:51 Просмотры 1207 Комментарии 0


Страны Азии должны придерживаться 5 принципов существования для продвижения экономической глобализации, считают в Китае
25 маpта 2017 10:57 Просмотры 1480 Комментарии 1


Разбившийся под Бишкеком грузовой Boeing собирался зайти на второй круг
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Павлодарский НХЗ сможет переработать 5 млн тонн нефти начиная с 2018 г.
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Возле британского парламента произошла стрельба, есть раненые
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Алматы причислили к самым дешевым городам по мировым меркам
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14 апpеля 2017 12:00 / День за днем
Гимран ЕРГАЛИЕВ  [Всего статей: 1064] на печать печатная версия статьи без элементов оформления комментарии комментарии читателей к статье

«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»

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Сетевой Казахстан. 14 апреля 2017г.

Фото джаксыбеков365INFO.KZ. «Адильбек Джаксыбеков всегда избегал скандалов» - История казахстанского истеблишмента знает немало ярких примеров, когда из успешных бизнесменов получаются не менее яркие чиновники. Карьера Адильбека ДЖАКСЫБЕКОВА — один из таких. Выходец из номенклатурной семьи в 90-е сделал ставку на бизнес, но после успешного переезда столицы из Алматы в Акмолу получил президентский карт-бланш. На некоторых постах Адильбек Рыскельдинович, не проработав и года, получал все новые и новые назначения. За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна, в 12-й серии цикла о политических тяжеловесах рассказал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже» - В планы по социально-экономическому развитию РК входят увеличение безработицы, снижение производительности труда и почти двукратное увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Звучит парадоксально, но так и есть. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы представлен в открытом доступе на сайте Министерства национальной экономики. Каждый казахстанец может увидеть, какое будущее ему прогнозирует государство.

CAMONITOR.COM. Мурат АБДИРОВ - «Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?» - К сожалению, «дикий» капитализм эпохи первоначального накопления и переход к частнособственническому обществу безудержного потребления пробудили у немалой части казахстанского общества самые низменные и первобытные инстинкты: индивидуализм, стяжательство, цинизм, двойную мораль, погоню за наживой, воровство и чудовищную коррупцию, безудержный карьеризм, непотизм и другие отвратительные явления. К ним добавились неожиданно возродившиеся средневековые пережитки: трайбализм, жузовщина, клановость, рабство, барымта, кража невест, многоженство, кровная месть и т.п.

«Отчего "желтеют" казахстанские СМИ?» - Качество и авторитет отечественной журналистики в последние годы заметно снизились. Вместо интересного и полезного контента мы все чаще стали потреблять низкосортные «желтые» новости, предназначенные далеко не самой взыскательной публике. Например, эксперты уже констатируют дефицит адекватной аналитики. Сегодня у нас в гостях координатор по социальным вопросам ИМЭП Фонда Первого Президента РК Айман ЖУСУПОВА, с которой мы поговорим о том, почему казахстанские медиа так резко «пожелтели», кто в этом виноват и, главное, что в этой ситуации можно сделать.

«Загипа Балиева: омбудсмен для галочки» - Появление в Казахстане чуть больше года назад института уполномоченного по правам ребенка было встречено бурными аплодисментами и криками «ура!». Но сегодня складывается ощущение, что на такой шаг власти пошли лишь для проформы. В отличие от действительно передового мирового опыта, наш детский омбудсмен осуществляет свою деятельность на общественных началах в рамках достаточно абстрактных критериев.

FORBES.KZ. Жангир РАХЖАНОВ – «Правительственные игры в приватизацию» - В начале 2016 при инициации пяти институциональных реформ глава государства предупредил, что не допустит имитации реформ. Но как можно оценить последние решения правительства по приватизации? Уже более трех лет самым большим секретом правительства является то, как оно само считает долю государственной собственности по отношению к ВВП. До сих пор нет официальной информации о текущем уровне этой доли! Это и всё вышесказанное дает основание заявить, что текущий процесс приватизации выглядит как имитация реформ.

«Казахстанцев ждет еще одна пенсионная реформа» - О том, что этот вопрос обсуждается, рассказала директор департамента рынка ценных бумаг Нацбанка Мария ХАДЖИЕВА во время дискуссии по проблемам и перспективам пенсионной системы Казахстана, которую провел Общественный совет при ЕНПФ совместно с интернет-журналом Vласть.

EXCLUSIVE.KZ. «Петр Своик: Через 20 лет мы можем почти полностью оставить граждан без пенсий» - Все больше казахстанцев беспокоятся за свою старость, а расчеты экономистов все менее утешительны. Что же делать? На этот вопрос в ходе своего исследования попытался ответить известный казахстанский экономист Петр СВОИК.Фото сатпаев

SAYASAT.ORG. «Тут нет никакой политики» - 12 апреля общественный совет (ОС) при ЕНПФ и интернет-журнал Vласть провели круглый стол «Пенсионная система Казахстана. Есть ли «скелеты» в шкафу?» Обсуждение проблем пенсионной системы, судя по репортажам СМИ, выдалось жарким. Политолог, председатель ОС при ЕНПФ Досым САТПАЕВ в интервью подвёл итоги мероприятия и рассказал о дальнейших планах общественного совета - Я хотел озвучить то, что в скором времени озвучу другим членам совета. 20 апреля, когда пройдёт очередное заседание общественного совета, скорее всего, будет переизбрание председателя.

NOVGAZ.COM. «Изъять нельзя оставить» - В Казахстане растет число недовольных изъятием земель для государственных нужд. В Алматы местный акимат вступил в схватку и с мелкими бизнесменами, и с простыми жителями. Кого-то не устраивают методы работы власти, близкие к партизанским, кого-то – сумма компенсации, высчитанная по закону, но с определенной долей лукавства. Между тем эксперты говорят о мине замедленного действия в законодательстве, которая может быть приведена в действие в любой момент, если не начать исправлять ситуацию уже сейчас.

«Недетская война в Детском доме» - Детский дом №1 города Алматы продолжают сотрясать скандалы и после того, как суд приговорил двадцатилетнего выпускника детдома Асылбекова к 15 годам тюрьмы за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Общественность не успокоилась, а громкие заявления о «репрессиях» в Детском доме друг за другом появляются в интернете почти каждый день. И сколько бы активисты ни обращались к омбудсмену по правам детей, в Министерство образования и другие ведомства с просьбой разобраться в ситуации, ответной реакции так и нет. Впрочем, 11 апреля прокуратура Бостандыкского района пришла в Детский дом №1 с проверкой.

CARAVAN.KZ. «Жизнь по схеме: как изменится Казахстан в ближайшие годы» - Правительство утвердило Генеральную схему организации территории страны. Это черновой план формирования ресурсов до 2050 года. Он включает в себя все стороны жизни Казахстана: от населения, его образования, мест работы и как надо развлекаться до экономики – на чем специализируется конкретная область и какая инфраструктура ей нужна.

«Как живет бизнес “под крышей“ акимата Алматы» - “Как вообще у акимата могут быть тэоошки?” – сокрушался один мой знакомый. Мы говорим о рыночных отношениях, конкуренции, а у нас под носом работают компании с неким монопольным правом либо сидят вообще на деньгах из бюджета, хотя другие такие же частные компании пытаются сами их зарабатывать? Сегодня об этой теме заговорили открыто. Был дан конкретный пинок сверху – убрать из госсектора компании, которые выполняют несвойственные функции, выставить на приватизацию и гнать в шею на рынок на общих условиях. В план приватизации Алматинского акимата вошли 25 объектов.

AZATTYQ.ORG. ««Медленный, но постепенный рост» эмигрирующих в Россию» - Почти 38 тысяч человек уехали в прошлом году из Казахстана в Россию и получили гражданство. 69 тысяч казахстанских студентов сейчас обучаются в российских университетах. Часть из них назад никогда уже не вернется, считают в Казахстане.

IA-CENTR.RU. Валерий СУРГАНОВ – «Идея «коммунального жилья» не понравилась казахстанцам» - Общественности идея Перуашева пришлась не по душе. Пользователи казахстанского сегмента социальных сетей подняли инициативу мажилисмена на смех и обвинили главу фракции партии «Ак жол» в снобизме, предложив депутату сотоварищи самим переехать в квартиры с общей кухней и туалетом.

BETTER.KZ. «Власть выходит из запою?.. А вокруг злое население» - В целом же информационная картина недели показывает, что разбалансировка государственной системы продолжается – правая рука все менее координирует свои действия с левой конечностью. Похоже на мандраж пьяницы после долгого запоя. А это значит, что и власть наконец-то вышла из состояния эйфории, в которое впала вся страна в «тучные» нулевые. Вот только общество уже пережило похмелье и теперь глядит трезвым взглядом в абсолютно беспросветное будущее – отсюда раздражение и злоба, которую все чаще встречаешь на улицах. А власть пока переживает похмельный синдром – уже понимает, что заначка пропита, а вынести из дома на базар практически нечего, но собраться с мыслями и начать действовать пока еще не в состоянии.Фото абаев

INFORMBURO.KZ. «Министерство информации готово выступать медиатором в спорах с участием СМИ» - Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен АБАЕВ в эфире телеканала "Хабар" прокомментировал резонансное дело о взыскании с двух отечественных сайтов – Ratel.kz и Forbes.kz – более 50 млн тенге в пользу экс-министра финансов Зейнуллы Какимжанова и его сына - Наша позиция такая: мы готовы выступать как медиаторы в таких случаях. Я думаю, если бы к нам обратились, к примеру, эти издания или же бизнесмен, который подал иск, мы бы постарались сделать всё возможное, чтобы не довести дело до суда. Давайте подождём апелляцию. Я абсолютно уверен, что решение суда будет основываться на законодательстве Республики Казахстан.

«Ермек Турсунов: Я люблю эту землю и этих людей, но не люблю это государство, понимаете?» - На авторском вечере Ермек ТУРСУНОВ рассказал об эмиграции, взаимоотношениях с властью, а также выступил с обращением к депутатам.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: сетевой казахстан, ергалиев, назарбаев, ашимбаев, рахжанов, абаев, жусупова

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Комментарии читателей [13]      Поиск

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 12:07  
Мда уж. У таких, как ашимбаев всегда присутствовал комплекс неполноценности. Следить за перемещениями, знать дату назначения, копаться в белье - удел тех, кому в реалии заняться нечем! С другой стороны ашимбаев пишет с надеждой вот мол заметят и что либо предложат!
2
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 12:40  
С другой стороны ашимбаев пишет с надеждой вот мол заметят и что либо предложат!
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Так ему и предлагают )))) Только написавший эту фразу человек мелок сам плавает... Великий казахский мечт - сесть в какое-то кресло... Вы вообще живого Ашщимбаева видели? Кто то видел его в костюме? Кто видел его на бесчисленных тусовках-чаепитиях? Этот человек если и чист в чем-то, то в одном, он бесспорно выше и лучше многих своих соплеменников - не был в креслах, и не будет... Это все, что нужно знать про этого человека...))))
3
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 12:57  
Три статьи по теме "Пенсионная система Казахстана"...Если в двух словах сделать выводы, то это - разброд и шатание. Огромные суммы потерь пенсионных накоплений, полная некомпетентность специалистов в вопросах пенсионного обеспечения, имитация бурной, но бессмысленной и ущербной деятельности задействованных чиновников у населения порождает страх и беспокойство за свое пенсионное будущее. Профильное министерство труда и социальной защиты населения самоустранилось, Нацбанк предлагает собственноприготовленный несваримый "микс", министерства экономики и финансов заняли позицию невмешательства, а общественный совет при ЕНПФ, с такой помпой презентованный не так давно, под благовидным предлогом уже покидает его руководитель Досым Сатпаев...
4
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 13:52  
окромя Своика,правду никто не скажет
5
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 14:20  
«Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже» - В планы по социально-экономическому развитию РК входят увеличение безработицы, снижение производительности труда и почти двукратное увеличение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.
------------------------------------
Деградируем, однако...и это на фоне повальной нищеты и комплексов: у богатых нищета нравственная, плюс страхи перед неизбежным, у бедных нищета материальная, плюс озлобленность и жажда мести за бесцельно прожитые годы...
6
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 14:39  
«Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже»
--------------------------

Казахстан не будет процветать, пока казултпаты не научатся работать.
7
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 14:45  
Деградируем, однако...и это на фоне повальной нищеты и комплексов: у богатых нищета нравственная, плюс страхи перед неизбежным, у бедных нищета материальная, плюс озлобленность и жажда мести за бесцельно прожитые годы...++++++++++++++++++
Сказано открыто, жестко и точность этих коротких слов больно щемит душу всех неравнодушных людей ...
8
Алматинец
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 16:43  Загипа Балиева: омбудсмен для галочки
Согласен, что появление Загипы в роли детского омбудсмена формально и для "галочки". Как и то, что абсолютно другими принципами властный Олимп руководствовался, когда назначал таких как она руководить ЦИКом или Минюстом.
9
Олжас
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 17:09  один из лучших организаторов
рукап сильный и эффективный менеджер,тяжеловес одним словом. благодаря ему столица зарекомендовала себя как наиболее выгодное место для создания стабильной работы и крупных предприятий,включая субъекты малого и среднего бизнеса. получила признание крупных финансовых игроков на инвестиционном форуме «Астана Invest 2015», подписав с городскими предприятиями и компаниями договоры более чем на полтора миллиарда долларов.
10
Житель
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 17:25  porute@mail.ru
Сказать по правде Джаксыбеков молодчик. Когда пришел акимом города сразу брался за новые проекты, ввел льготный проезд на общественном транспорте для школьников, открыл детские спортивные учреждения, пришли новые автобусы, строились крытые остановки, было видно что он социальном плане хотел кардинально поднять столицу в лучшую сторону.
11
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 17:50  
Казахстан не будет процветать, пока казултпаты не научатся работать.

///////////////////
Можно подумать, что руссватпаты, или попросту национал-имперцы, мечтающие о возрождении российской империи будут думать об интересах Республике Казахстан.
Тем более не зная языка 80% населения.
Руссватпаты хотя возродить ушедшее, а надо смотреть вперед.
12
Эзоп
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 17:59  Сказать по правде...
Давайте и я свои пять копеек вставлю.
Он очень добрый и хороший человек.
И все!
13
Anonymous
Аноним
Сообщение Пт Апр 14, 2017 18:15  
Три статьи по теме "Пенсионная система Казахстана"...Если в двух словах сделать выводы, то это - разброд и шатание. Огромные суммы потерь пенсионных накоплений, полная некомпетентность специалистов в вопросах пенсионного обеспечения, имитация бурной, но бессмысленной и ущербной деятельности задействованных чиновников
+
Вы не правы когда говорите о полной некомпетентности и бурной имитации. Они сообщили, что основная часть наших отчислений лежат на депозитах в банках. Но у меня за 18 лет практически НУЛЕВАЯ доходность!? То есть, если бы я, сам открыл депозит и так же как они тупо перечислял ежемесячно туда 10% с капитализацией, мои сегоднешние мои накопления с капитализацией, были бы почти в 4,5 раз больше чем я имею сейчас. То есть все проценты и доходы от моих денег шли на содержания и доход этих специалистов. Как их можно назвать некомпетентными, если все они так успешно наваривались на наших деньгах?

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ЕРГАЛИЕВ Гимран

ЕРГАЛИЕВ Гимран

 


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