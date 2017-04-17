Народные новости. 17 апреля 2017 г.

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Новости
В Актобе из-за паводков объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба
16 апpеля 2017 20:46 Просмотры 217 Комментарии 0


Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победителем турнира ITF в Наньнине
16 апpеля 2017 13:10 Просмотры 272 Комментарии 0


Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи
16 апpеля 2017 10:02 Просмотры 295 Комментарии 1


Представительство Литвы открылось в Актау
15 апpеля 2017 15:40 Просмотры 474 Комментарии 3


В Карагандинской области с начала паводков эвакуированы почти 1,5 тыс. человек
15 апpеля 2017 15:35 Просмотры 419 Комментарии 0


Рухани стал кандидатом в президенты на выборах в Иране
15 апpеля 2017 10:27 Просмотры 491 Комментарии 0


Президент Туркменистана посетит Казахстан на следующей неделе
15 апpеля 2017 09:25 Просмотры 426 Комментарии 1


МКС предлагают преобразовать в космический отель
15 апpеля 2017 09:20 Просмотры 394 Комментарии 0


Погода без осадков ожидается в субботу лишь на северо-востоке и юго-востоке Казахстана
15 апpеля 2017 09:01 Просмотры 394 Комментарии 0


Казахстан планирует привлечь международные займы для восстановления земель 2-х южных регионов
14 апpеля 2017 19:44 Просмотры 526 Комментарии 3


Назначен генеральный секретарь ОДКБ
14 апpеля 2017 16:37 Просмотры 667 Комментарии 0


Назарбаев предложил странам ЕАЭС использовать потенциал антикризисного совета для роста экономики
14 апpеля 2017 15:55 Просмотры 448 Комментарии 2


Президенты Казахстана и Молдовы обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
14 апpеля 2017 15:53 Просмотры 428 Комментарии 0


Дожди и порывистый ветер прогнозируются в большинстве регионов Казахстана в выходные
14 апpеля 2017 15:30 Просмотры 437 Комментарии 0


Путин предложил провести следующий саммит ЕАЭС в октябре в Москве
14 апpеля 2017 15:06 Просмотры 423 Комментарии 0


Казахстан воздержался при голосовании по проекту сирийской резолюции СБ ООН как организатор Астанинского процесса
14 апpеля 2017 14:37 Просмотры 493 Комментарии 2


ЕАЭС поддержал заявку Молдовы на получение статуса государства-наблюдателя
14 апpеля 2017 14:35 Просмотры 396 Комментарии 0


Введена в эксплуатацию компрессорная станция «Бозой»
14 апpеля 2017 13:55 Просмотры 450 Комментарии 0


В экзаменационную комиссию для получения водительских прав в Казахстане планируют включить общественников
14 апpеля 2017 13:47 Просмотры 420 Комментарии 0


В Казахстане в этом году примут новый закон, направленный на совершенствование госконтроля за оборотом наркотиков
14 апpеля 2017 13:22 Просмотры 418 Комментарии 0


Новые виды оружия и техники покажут казахстанские военные на параде ко Дню Победы
14 апpеля 2017 12:28 Просмотры 472 Комментарии 1


Обязать недропользователей финансировать подготовку кадров и исследования предложил казахстанский ученый
14 апpеля 2017 12:24 Просмотры 406 Комментарии 0


Укрепление границ Казахстана привело к удорожанию героина в стране на 30%
14 апpеля 2017 12:18 Просмотры 465 Комментарии 0


Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Алматинской области
14 апpеля 2017 11:50 Просмотры 443 Комментарии 0


С принятием нового Кодекса о недропользовании казахстанский рынок геологоразведки утроится, считают в МИР
14 апpеля 2017 11:24 Просмотры 482 Комментарии 0


Тысяча родителей в Казахстане ежегодно лишаются прав на воспитание детей
14 апpеля 2017 11:13 Просмотры 412 Комментарии 0


Число преступлений против женщин в Казахстане за год выросло на 90% – генпрокуратура
14 апpеля 2017 11:07 Просмотры 419 Комментарии 1


Назарбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке
14 апpеля 2017 10:28 Просмотры 423 Комментарии 5


В Астане планируют построить 3 бульвара и 16 скверов
14 апpеля 2017 10:14 Просмотры 522 Комментарии 2


В Алматы учредители финансовой пирамиды приговорены к 8 годам заключения
14 апpеля 2017 09:14 Просмотры 628 Комментарии 1


В Бостандыкском районе Алматы сошел оползень
14 апpеля 2017 08:41 Просмотры 547 Комментарии 1


США сбросили на позиции ИГ в Афганистане мощную неядерную бомбу
14 апpеля 2017 08:20 Просмотры 482 Комментарии 0


Заседание совета министров иностранных дел ШОС состоится 21 апреля в Астане
14 апpеля 2017 08:09 Просмотры 409 Комментарии 0


Осадки ожидаются в пятницу на большей части Казахстана
14 апpеля 2017 08:01 Просмотры 397 Комментарии 0


В Талдыкоргане разрабатывают техническую документацию для строительства ТЭЦ
13 апpеля 2017 21:04 Просмотры 389 Комментарии 2


Казахстан и Узбекистан подписали 3-летний план действий в сфере туризма
13 апpеля 2017 19:40 Просмотры 400 Комментарии 0


Казахстан и Китай договариваются о переориентации контейнерных грузопотоков на Хоргос-Алтынколь
13 апpеля 2017 19:35 Просмотры 472 Комментарии 0


«Дочка» КМГ приобрела долю завода «Биохим»
13 апpеля 2017 18:34 Просмотры 392 Комментарии 1


Инвестиции в основной капитал в Казахстане в I квартале выросли на 3,1%
13 апpеля 2017 17:58 Просмотры 361 Комментарии 0


Перед Пасхой в Алматы зафиксированы самые высокие цены на яйца в Казахстане
13 апpеля 2017 14:38 Просмотры 590 Комментарии 3


28 законопроектов внесут на рассмотрение в парламент Казахстана до конца года
13 апpеля 2017 14:22 Просмотры 486 Комментарии 0


В Казахстане законодательно запретят предоставлять иностранцам земли в приграничных районах
13 апpеля 2017 13:40 Просмотры 531 Комментарии 0


В мажилисе презентовали поправки по вопросам регулирования земельных отношений
13 апpеля 2017 12:23 Просмотры 490 Комментарии 1


В горах на юге Казахстана ожидается сход снежных лавин
13 апpеля 2017 12:06 Просмотры 431 Комментарии 0


В Караганде в этом году начнут выпускать препараты от рака
13 апpеля 2017 11:25 Просмотры 667 Комментарии 0


Зампред центра санавиации РК задержан по подозрению в систематическом получении взяток от частных авиакомпаний
13 апpеля 2017 10:55 Просмотры 519 Комментарии 2


В странах СНГ планируют запретить продажу табачных изделий в зависимости от уровня содержания в них токсических веществ
13 апpеля 2017 10:37 Просмотры 425 Комментарии 0


Эксперты выявили наличие опасных химвеществ в куриных яйцах в Мангистау и Карагандинской области из-за загрязнения экологии
13 апpеля 2017 09:23 Просмотры 497 Комментарии 0


Исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга ранее был под наблюдением спецслужб Турции
13 апpеля 2017 08:54 Просмотры 495 Комментарии 0


ОПЕК перевыполнила план сокращения добычи нефти
13 апpеля 2017 08:35 Просмотры 445 Комментарии 0


Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии
13 апpеля 2017 08:25 Просмотры 534 Комментарии 4


Создать единый реестр органов по оценке соответствия планируют в ЕАЭС
13 апpеля 2017 08:07 Просмотры 386 Комментарии 0


Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
13 апpеля 2017 08:03 Просмотры 408 Комментарии 0


Казахстан возглавил комитет ВТО по торговле и окружающей среде
12 апpеля 2017 21:17 Просмотры 497 Комментарии 4


Назарбаев поручил до конца года принять единый вариант казахского алфавита для перехода на латиницу
12 апpеля 2017 21:17 Просмотры 622 Комментарии 6


Современная казахстанская культура должна зазвучать на шести языках ООН – Назарбаев
12 апpеля 2017 21:04 Просмотры 553 Комментарии 2


Назарбаев поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана»
12 апpеля 2017 20:50 Просмотры 565 Комментарии 0


Президент Казахстана предложил разработать патриотическую программу «Туған жер»
12 апpеля 2017 20:42 Просмотры 577 Комментарии 4


Создать к лету Национальное бюро для переводов 100 лучших учебников мира на казахский язык поручил Назарбаев
12 апpеля 2017 20:31 Просмотры 453 Комментарии 0


Эпоха революций не прошла – они приобрели религиозную окраску, считает президент Казахстана
12 апpеля 2017 20:20 Просмотры 447 Комментарии 7


Казахстанцам для конкурентоспособности нужны компьютерная грамотность, знание иностранных языков и культурная открытость – Назарбаев
12 апpеля 2017 20:09 Просмотры 472 Комментарии 1


Реализм и прагматизм назвал президент Казахстана лозунгом ближайших десятилетий
12 апpеля 2017 19:55 Просмотры 395 Комментарии 0


Никакую модернизацию нельзя провести без сохранения национальной культуры, считает Назарбаев
12 апpеля 2017 19:42 Просмотры 510 Комментарии 2


Осадки сохранятся на юге, юго-востоке и западе Казахстана в ближайшие 3 дня
12 апpеля 2017 19:09 Просмотры 495 Комментарии 0


Коллизии в нормативно правовых актах РК и адмбарьеры способствуют коррупции в сфере архитектуры и градостроительства
12 апpеля 2017 18:48 Просмотры 592 Комментарии 2


Страны ЕАЭС должны подтянуться до единого экономического уровня, считает Назарбаев
11 апpеля 2017 20:53 Просмотры 537 Комментарии 1


В Алматы завершен отопительный сезон
10 апpеля 2017 20:53 Просмотры 691 Комментарии 3


Находящимся в Египте казахстанцам рекомендовали не выезжать за пределы курортных зон
9 апpеля 2017 16:19 Просмотры 670 Комментарии 0


Назарбаев выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме
8 апpеля 2017 12:46 Просмотры 759 Комментарии 0


Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ перешли к новому владельцу
7 апpеля 2017 21:20 Просмотры 945 Комментарии 0


Суд выдал санкцию на арест замначальника департамента по ЧС Карагандинской области
6 апpеля 2017 21:58 Просмотры 743 Комментарии 0


На саммите ЕАЭС в Бишкеке рассмотрят заявку Молдовы на получение статуса наблюдателя в союзе
5 апpеля 2017 21:17 Просмотры 790 Комментарии 2


В Южном Казахстане осуждены 7 членов запрещенной организации «Таблиги Джамаат»
4 апpеля 2017 21:59 Просмотры 904 Комментарии 2


Президент Казахстана соболезнует в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга
3 апpеля 2017 22:26 Просмотры 1020 Комментарии 0


Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан
2 апpеля 2017 21:00 Просмотры 1142 Комментарии 1


Казахстанец Денис Тен обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018
1 апpеля 2017 19:53 Просмотры 1029 Комментарии 0


Fitch присвоило KEGOC приоритетный необеспеченный рейтинг в нацвалюте на уровне «BBB-»
31 маpта 2017 19:24 Просмотры 1123 Комментарии 3


Казахстанский фигурист Денис Тен набрал более 90 баллов в короткой программе чемпионата мира в Хельсинки
30 маpта 2017 20:34 Просмотры 1225 Комментарии 2


На пожаре в Алматы спасены 8 детей
29 маpта 2017 22:19 Просмотры 1356 Комментарии 2


В Атырау растет число отказов от вакцинации детей по религиозным соображениям
28 маpта 2017 19:56 Просмотры 1277 Комментарии 5


В Казахстане выбрали 57 депутатов маслихатов вместо выбывших
27 маpта 2017 20:29 Просмотры 1221 Комментарии 3


В горах Алматы произошел самопроизвольный сход снежной лавины
26 маpта 2017 20:51 Просмотры 1391 Комментарии 0


Страны Азии должны придерживаться 5 принципов существования для продвижения экономической глобализации, считают в Китае
25 маpта 2017 10:57 Просмотры 1663 Комментарии 1


Разбившийся под Бишкеком грузовой Boeing собирался зайти на второй круг
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17 апpеля 2017 06:45 / Народная рубрика
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Народные новости. 17 апреля 2017 г.

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Уважаемые читатели. Редакция предлагает новый формат новостей.

Теперь “Народные новости” мы предлагаем создавать вам. Пишите их сами здесь, в комментариях. Мы не будем их редактировать. Конечно, модерация останется – мы удалим те сообщения, которые могут вызвать судебные преследования, а также те, которые новостями не являются.

Каждый день мы будем выкладывать этот текст, а вы – публикуйте свои новости в комментариях.

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Тэги: новости, народные новости, комментарии, комментаторы, zonakz

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1
Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Апр 17, 2017 07:45  https://youtu.be/gNZ29mq76Oo
В Пакистане студенты забили однокурсника за богохульство
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цивилизация...

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«Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу»
Сетевые СМИ о смыслах перехода на латиницу


17 апpеля 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 17 апреля 2017 г.
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Загрузка...
14 апpеля 2017 18:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


Что стоит за предписанием Нацбанка создать доппровизии Казкому?
Стало еще более очевидным то, что справиться с серьезными трудностями без дополнительных масштабных вливаний в капитал ККБ невозможно


Почему депутаты и чиновники допускают PR-провалы
Увы, государственная машина зачастую дает сбой, как только дело касается любого нового проекта, который требует разъяснений для общественности. Боты и тролли, слетающие на любую позитивную новость и обильно поливая ее медово-слащавым сиропом, только портят настоящий вкус


«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»
Сетевой Казахстан. 14 апреля 2017г.


Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?!
Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами


Война Миров. Сирийский узел оказался из бикфордова шнура
Трамп доказал, что может выстрелить из своего геополитического кольта. Будет ли Путин стрелять из «ТТ»?


14 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 14 апреля 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


13 апpеля 2017 15:30Видео
Азат Перуашев – маяк социальной справедливости
Пётр Своик о том, как депутаты добросовестно отрабатывают свои зарплаты


Такое кино. Еще один лайфхак для казахского аула
Как сделать деньги на кинематографическом гипнозе? Почему Казахстан, став съемочной площадкой для многих фильмов, так и не научился на этом зарабатывать?


«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
Сетевой Казахстан. 13 апреля 2017г.


Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»
Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет


А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!
Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле


13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 апреля 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
У собственника жилья только обязанности, а у председателя КСК – одни права


«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


Кейс «Медведев-Навальный» показал, что старые методы контроля информпространства не работают
Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


Может ли российский президент позволить себе пойти на открытый конфликт с Соединенными Штатами?
Западная пресса о возможных последствиях ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат


12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 апреля 2017 г.
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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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