12 апреля была опубликована программная статья Президента Республики Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА – «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» - Я решил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей...

Я вижу несколько конкретных проектов, которые можно развернуть в ближайшие годы. Во-первых, необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости.

В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» я сказал: «Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу». Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит. То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице. А сейчас приступим к подготовке начала перехода на латинский алфавит.

Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу. Конечно, в период адаптации определенное время будет работать и кириллица.

«Казахстан-2017: Вплоть до полной латинизации всей страны» - Андрей КАРПОВ - Разрыв в ментальных, культурных, социальных установках между молодым и старшим поколением – не станет ли он еще более значимым при переходе на латиницу? Может быть, стоит обнародовать данные исследований на эту тему. Ведь сила Казахстана в его единстве – а как сделать в данном случае так, чтобы не возник разрыв между поколениями, между казахами и представителями других национальностей? Вопросы непростые, а ответ на них не может быть связан с одним лишь лозунгом национал-ориентированных пользователей сети – «Долой совок»! С водой не выплеснуть бы и ребенка.

Данияр АШИМБАЕВ – «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима» - Полагаю, президент сам прекрасно понимает, что задача перехода на латиницу невыполнима, и этот проект ждет судьба других наших многочисленных государственных программ стратегического направления, которые провалились. Какие-то шаги, безусловно, будут предприниматься, они уже предпринимаются, однако добиться полномасштабного результата при существующих условиях мне представляется невозможным. В то же время если форсировать этот процесс в угоду сторонникам ускоренного перехода, то можно дополнительно расколоть нацию еще на несколько частей, которые потом склеить будет очень сложно.

Те идеологические концепции, которые были разработаны при предыдущем кураторе идеологического блока, к примеру, «Мәңгілік Ел», в силу весьма печальных обстоятельств ухода с должности их инициатора, были подвергнуты ревизии и пересмотру. Теперь в мейнстриме оказались ценности тюрского единства и соответствующего цивлизационного выбора. Если это даст положительный результат, то желаю удачи авторам. Но как бы все снова не закончилось громкими уголовными делами и бурными политическими дебатами.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ – «Заявление Назарбаева о латинице – сигнал РФ и Западу» - Изменение алфавита никоим образом не скажется на динамике и характере нашей многовекторной политики. Не алфавит сближает страны, а общие интересы. Но нельзя исключать и того, что статья президента является сигналом и Москве, и Западу. Для России — это намек на то, чтобы она была более уступчивой в вопросах, касающихся общих экономических интересов, а для Запада — демонстрация лояльности и независимой позиции на фоне ухудшения отношений России и США.

Неизбежным последствием перехода на латиницу станет усиление чемоданных настроений русскоязычного населения и рост эмиграции из страны уже в текущем году. Не следует ожидать от русскоязычного населения какого-то активного сопротивления поистине глобальной языковой реформе. Им проще уехать, что они и сделают. А остальные останутся со старыми проблемами и новой латиницей.

Айдос САРЫМ – «Прочь от «русского мира»» - В этот раз, я думаю, проект перехода на латиницу все-таки станет реальностью. Это очень важный шаг, который, на мой взгляд, позволит Казахстану сделать свой геополитический, цивилизационный выбор более ясным и выпуклым. Сегодня повестку дня все-таки определяет именно казахское большинство и казахская молодежь. Она имеет свои устремления, жизненные цели, идеалы, которые вряд ли включают в себя такое условное понятие, как «русский мир».

Это прежде всего вопрос казахский, внутриказахский, связанный с реализацией государственной языковой политики, но интересы русскоязычного населения он затрагивать ни в коем случае не будет. Как смотрели русские каналы, так пусть и смотрят. Как читают российские или какие-то иные газеты, так пусть и читают. Это символический выбор, это своего рода очень большой символический переход, который будет знаменовать то, что Казахстан выходит из-под влияния «русского мира». Это, по сути, деколонизация.

«Латиница сблизит Казахстан с тюркским миром» - Это не первое подобного рода предложение – и даже не первое со стороны Назарбаева, отметил Андрей ГРОЗИН - «Могу вспомнить примерно 5–6 схожих заявлений. Последний раз это имело место года два назад. Вопрос в том, будет ли продолжение. Как это обычно бывает в Казахстане – конечно, по чистому совпадению – такие предложения появляются либо тогда, когда обостряется экономическая ситуация, либо готовится принятие решений, которые могут быть неоднозначно восприняты населением».

Сейчас в Казахстане идет «непропорционально много разговоров по поводу какого-то наметившегося транзита власти, политической реформы», отмечает Грозин. Изменения в конституцию сначала планировалось внести через референдум. Потом оказалось достаточно, чтобы за них проголосовал парламент. «С начала года осталось ощущение какой-то недосказанности, – считает Грозин. – «Сыграли отбой», оказалось, что рассуждения по поводу «третьей модернизации» сейчас звучат гораздо тише, чем в феврале-марте». Возможно, для того, чтобы «сбить волну» разговоров о то ли состоявшейся, то ли не состоявшейся реформе власти, и возникла идея с реформой алфавита, резюмирует собеседник. Но, добавил он, не исключены и иные мотивы. В частности, забуксовавшая реформа образования, которую, возможно, придется отложить.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей АБАШИН – «Казахстан воспринимается как близкая страна» - Я не вижу связи между алфавитом - способом написания букв того или иного языка, который выбран носителями этого языка, и какими-то политическими или культурными связями между народами, странами, государствами. Взять Евразийский союз, где есть Армения, у которой не кириллица, у которой собственный алфавит. Несмотря на это, у неё хорошие отношения с Россией. Разница в алфавите не мешает межгосударственным отношениям. Поэтому я не пойму, почему вопрос алфавита может восприниматься как некий антироссийский жест. Это скорее проблема российского самосознания, а не отношений между странами.

Смена алфавита может диктоваться разными соображениями и условиями. Но я разделяю некое скептическое отношение, как внешний наблюдатель, в том смысле, что эта тема является чересчур избыточной в плане ожесточенного обсуждения этой темы и выдвижения её на первый план даже внутри Казахстана. Мне кажется, что споры по поводу языка и алфавита в Казахстане являются болезненными. Это объясняется сложным периодом как выход из СССР, поиск своей идентичности. Мне кажется, что обсуждение темы языка и алфавита подменяет более существенные вопросы, которые стоят перед всеми постсоветскими странами, не только перед Казахстаном. Это экономика, социальные программы, политическая система, хорошее образование. Обсуждение алфавита, когда люди ругаются, остро спорят, мешает обсуждать другие проблемы, реформы, модернизацию общества.

Политолог Талгат КАЛИЕВ – «Ни одна политическая и экономическая цель не достижима без изменения общественного сознания» - У нас предлагается последовательность, продолжительный адаптационный период – восемь лет. Идет хорошая научная проработка этого вопроса, которая включает, в том числе, и изучение опыта других стран. Так что у нас, слава Богу, достаточно примеров, на которые мы можем опираться. Что касается плюсов – думаю, они очевидны. Сегодня никто из владеющих казахским языком и использующих кириллический алфавит не выступает против этой реформы, хотя основные трудности будут испытывать именно они. Против выступают те, кто за 25 лет еще не выучил государственный язык – не владея им на кириллице, они не будут владеть им и в латинской литерации. Хотя, в случае внедрения латинского алфавита, думаю, они смогут посмотреть на язык с другой стороны, изучать его так же, как и английский. Во-вторых, надо также признать, что сегодня весь мир технологий основан на английском языке. В нем – один из секретов технической модернизации нашего сознания. В случае внедрения латиницы в казахский язык английский станет не таким пугающим, более привычным для детей и взрослого поколения. Третье: у нас несколько миллионов казахов проживают за рубежом. Они хотят знакомиться с новинками нашей литературы, хотят читать новости о Казахстане, но не владеют кириллицей. Зато для них привычна латиница и они превосходно знают казахский язык. У нас идет мощнейший культурный разрыв, связанный с алфавитом. У казахов уже был опыт многократной смены алфавита, и латиница, в своей время, тоже была. Думаю, это будет очень прогрессивный шаг.

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