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«Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу»

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Сетевые СМИ о смыслах перехода на латиницу

12 апреля была опубликована программная статья Президента Республики Казахстан Нурсултана НАЗАРБАЕВА – «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» - Я решил поделиться своим видением того, как нам вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание, чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей...

Я вижу несколько конкретных проектов, которые можно развернуть в ближайшие годы. Во-первых, необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. Мы очень бережно и тактично подошли к этому вопросу. Здесь нужна спокойная поэтапность. И мы готовились к этому с осторожностью все годы Независимости.

В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» я сказал: «Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу». Это означает, что с этого времени мы должны во всех сферах начать переход на латинский алфавит. То есть к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице. А сейчас приступим к подготовке начала перехода на латинский алфавит.

Казахстан

Полагаю, что до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. В ближайшие 2 года провести необходимую организационную и методическую работу. Конечно, в период адаптации определенное время будет работать и кириллица.

«Казахстан-2017: Вплоть до полной латинизации всей страны» - Андрей КАРПОВ - Разрыв в ментальных, культурных, социальных установках между молодым и старшим поколением – не станет ли он еще более значимым при переходе на латиницу? Может быть, стоит обнародовать данные исследований на эту тему. Ведь сила Казахстана в его единстве – а как сделать в данном случае так, чтобы не возник разрыв между поколениями, между казахами и представителями других национальностей? Вопросы непростые, а ответ на них не может быть связан с одним лишь лозунгом национал-ориентированных пользователей сети – «Долой совок»! С водой не выплеснуть бы и ребенка.

Данияр АШИМБАЕВ – «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима» - Полагаю, президент сам прекрасно понимает, что задача перехода на латиницу невыполнима, и этот проект ждет судьба других наших многочисленных государственных программ стратегического направления, которые провалились. Какие-то шаги, безусловно, будут предприниматься, они уже предпринимаются, однако добиться полномасштабного результата при существующих условиях мне представляется невозможным. В то же время если форсировать этот процесс в угоду сторонникам ускоренного перехода, то можно дополнительно расколоть нацию еще на несколько частей, которые потом склеить будет очень сложно.

Те идеологические концепции, которые были разработаны при предыдущем кураторе идеологического блока, к примеру, «Мәңгілік Ел», в силу весьма печальных обстоятельств ухода с должности их инициатора, были подвергнуты ревизии и пересмотру. Теперь в мейнстриме оказались ценности тюрского единства и соответствующего цивлизационного выбора. Если это даст положительный результат, то желаю удачи авторам. Но как бы все снова не закончилось громкими уголовными делами и бурными политическими дебатами.

Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ – «Заявление Назарбаева о латинице – сигнал РФ и Западу» - Изменение алфавита никоим образом не скажется на динамике и характере нашей многовекторной политики. Не алфавит сближает страны, а общие интересы. Но нельзя исключать и того, что статья президента является сигналом и Москве, и Западу. Для России — это намек на то, чтобы она была более уступчивой в вопросах, касающихся общих экономических интересов, а для Запада — демонстрация лояльности и независимой позиции на фоне ухудшения отношений России и США.

Неизбежным последствием перехода на латиницу станет усиление чемоданных настроений русскоязычного населения и рост эмиграции из страны уже в текущем году. Не следует ожидать от русскоязычного населения какого-то активного сопротивления поистине глобальной языковой реформе. Им проще уехать, что они и сделают. А остальные останутся со старыми проблемами и новой латиницей.

Айдос САРЫМ – «Прочь от «русского мира»» - В этот раз, я думаю, проект перехода на латиницу все-таки станет реальностью. Это очень важный шаг, который, на мой взгляд, позволит Казахстану сделать свой геополитический, цивилизационный выбор более ясным и выпуклым. Сегодня повестку дня все-таки определяет именно казахское большинство и казахская молодежь. Она имеет свои устремления, жизненные цели, идеалы, которые вряд ли включают в себя такое условное понятие, как «русский мир».

Это прежде всего вопрос казахский, внутриказахский, связанный с реализацией государственной языковой политики, но интересы русскоязычного населения он затрагивать ни в коем случае не будет. Как смотрели русские каналы, так пусть и смотрят. Как читают российские или какие-то иные газеты, так пусть и читают. Это символический выбор, это своего рода очень большой символический переход, который будет знаменовать то, что Казахстан выходит из-под влияния «русского мира». Это, по сути, деколонизация.

«Латиница сблизит Казахстан с тюркским миром» - Это не первое подобного рода предложение – и даже не первое со стороны Назарбаева, отметил Андрей ГРОЗИН - «Могу вспомнить примерно 5–6 схожих заявлений. Последний раз это имело место года два назад. Вопрос в том, будет ли продолжение. Как это обычно бывает в Казахстане – конечно, по чистому совпадению – такие предложения появляются либо тогда, когда обостряется экономическая ситуация, либо готовится принятие решений, которые могут быть неоднозначно восприняты населением».

Сейчас в Казахстане идет «непропорционально много разговоров по поводу какого-то наметившегося транзита власти, политической реформы», отмечает Грозин. Изменения в конституцию сначала планировалось внести через референдум. Потом оказалось достаточно, чтобы за них проголосовал парламент. «С начала года осталось ощущение какой-то недосказанности, – считает Грозин. – «Сыграли отбой», оказалось, что рассуждения по поводу «третьей модернизации» сейчас звучат гораздо тише, чем в феврале-марте». Возможно, для того, чтобы «сбить волну» разговоров о то ли состоявшейся, то ли не состоявшейся реформе власти, и возникла идея с реформой алфавита, резюмирует собеседник. Но, добавил он, не исключены и иные мотивы. В частности, забуксовавшая реформа образования, которую, возможно, придется отложить.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергей АБАШИН – «Казахстан воспринимается как близкая страна» - Я не вижу связи между алфавитом - способом написания букв того или иного языка, который выбран носителями этого языка, и какими-то политическими или культурными связями между народами, странами, государствами. Взять Евразийский союз, где есть Армения, у которой не кириллица, у которой собственный алфавит. Несмотря на это, у неё хорошие отношения с Россией. Разница в алфавите не мешает межгосударственным отношениям. Поэтому я не пойму, почему вопрос алфавита может восприниматься как некий антироссийский жест. Это скорее проблема российского самосознания, а не отношений между странами.

Смена алфавита может диктоваться разными соображениями и условиями. Но я разделяю некое скептическое отношение, как внешний наблюдатель, в том смысле, что эта тема является чересчур избыточной в плане ожесточенного обсуждения этой темы и выдвижения её на первый план даже внутри Казахстана. Мне кажется, что споры по поводу языка и алфавита в Казахстане являются болезненными. Это объясняется сложным периодом как выход из СССР, поиск своей идентичности. Мне кажется, что обсуждение темы языка и алфавита подменяет более существенные вопросы, которые стоят перед всеми постсоветскими странами, не только перед Казахстаном. Это экономика, социальные программы, политическая система, хорошее образование. Обсуждение алфавита, когда люди ругаются, остро спорят, мешает обсуждать другие проблемы, реформы, модернизацию общества.

Политолог Талгат КАЛИЕВ – «Ни одна политическая и экономическая цель не достижима без изменения общественного сознания» - У нас предлагается последовательность, продолжительный адаптационный период – восемь лет. Идет хорошая научная проработка этого вопроса, которая включает, в том числе, и изучение опыта других стран. Так что у нас, слава Богу, достаточно примеров, на которые мы можем опираться. Что касается плюсов – думаю, они очевидны. Сегодня никто из владеющих казахским языком и использующих кириллический алфавит не выступает против этой реформы, хотя основные трудности будут испытывать именно они. Против выступают те, кто за 25 лет еще не выучил государственный язык – не владея им на кириллице, они не будут владеть им и в латинской литерации. Хотя, в случае внедрения латинского алфавита, думаю, они смогут посмотреть на язык с другой стороны, изучать его так же, как и английский. Во-вторых, надо также признать, что сегодня весь мир технологий основан на английском языке. В нем – один из секретов технической модернизации нашего сознания. В случае внедрения латиницы в казахский язык английский станет не таким пугающим, более привычным для детей и взрослого поколения. Третье: у нас несколько миллионов казахов проживают за рубежом. Они хотят знакомиться с новинками нашей литературы, хотят читать новости о Казахстане, но не владеют кириллицей. Зато для них привычна латиница и они превосходно знают казахский язык. У нас идет мощнейший культурный разрыв, связанный с алфавитом. У казахов уже был опыт многократной смены алфавита, и латиница, в своей время, тоже была. Думаю, это будет очень прогрессивный шаг.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 


Тэги: латиница, казахстан, назарбаев, алфавит, кириллица

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В последнее время в Кыргызстане...

15 апpеля 2017 10:40
Незаконным оборотом наркотиков занимаются…милиционеры
Мухибулло Шоев
Тяжелейшие жилищно-бытовые условия, повальная...

15 апpеля 2017 10:27
Двойная игра
Кайрат Кудайбергенов
Как сказал один старый еврей: «Пока...

15 апpеля 2017 10:23
Терроризм без рода и племени
Хикматулло
Сегодня, с «легкой руки» западных и...

15 апpеля 2017 06:52
Нельзя переступать российскую «красную черту»: и тут Каспара понесло...
Desert Shark
 

15 апpеля 2017 02:03
"Великое и важное событие": Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новую улицу
ticker tape
В столице Северной Кореи (КНДР) Пхеньяне глава...

14 апpеля 2017 15:25
«В глаза смотри»: Как правильно разговаривать с атлантистами
dailynews
Если «они» думают, что мы будем...

14 апpеля 2017 08:50
Из Дневника моей Мамы
azatal
Война не отпускала Масленникову Надежду Федоровну,...


«Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу»
Сетевые СМИ о смыслах перехода на латиницу


17 апpеля 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 17 апреля 2017 г.
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14 апpеля 2017 18:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


Что стоит за предписанием Нацбанка создать доппровизии Казкому?
Стало еще более очевидным то, что справиться с серьезными трудностями без дополнительных масштабных вливаний в капитал ККБ невозможно


Почему депутаты и чиновники допускают PR-провалы
Увы, государственная машина зачастую дает сбой, как только дело касается любого нового проекта, который требует разъяснений для общественности. Боты и тролли, слетающие на любую позитивную новость и обильно поливая ее медово-слащавым сиропом, только портят настоящий вкус


«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»
Сетевой Казахстан. 14 апреля 2017г.


Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?!
Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами


Война Миров. Сирийский узел оказался из бикфордова шнура
Трамп доказал, что может выстрелить из своего геополитического кольта. Будет ли Путин стрелять из «ТТ»?


14 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 14 апреля 2017 г.
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13 апpеля 2017 15:30Видео
Азат Перуашев – маяк социальной справедливости
Пётр Своик о том, как депутаты добросовестно отрабатывают свои зарплаты


Такое кино. Еще один лайфхак для казахского аула
Как сделать деньги на кинематографическом гипнозе? Почему Казахстан, став съемочной площадкой для многих фильмов, так и не научился на этом зарабатывать?


«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
Сетевой Казахстан. 13 апреля 2017г.


Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»
Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет


А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!
Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле


13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 апреля 2017 г.
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Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
У собственника жилья только обязанности, а у председателя КСК – одни права


«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


Кейс «Медведев-Навальный» показал, что старые методы контроля информпространства не работают
Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


Может ли российский президент позволить себе пойти на открытый конфликт с Соединенными Штатами?
Западная пресса о возможных последствиях ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат


12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 апреля 2017 г.
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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
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10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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