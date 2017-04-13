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17 апpеля 2017 10:00 / Авторские колонки
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Путевка на футзальный Евро-2018, баскетбольная «Астана» - в «плэй-офф» Единой лиги ВТБ, достойный результат юниорской сборной по хоккею, битвы за титулы шахматных короля и королевы Казахстана

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Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футзал: наша сборная  – среди сильнейших в Европе

Национальная сборная Казахстана завоевала путевку в финальную стадию чемпионата Европы 2018-го, став победительницей группы «F» так называемого основного раунда отборочного турнира.

Напомним, что матчи участников этого квартета принимала «Алматы-Арена». В заключительный день наши футзалисты встречались с чехами, которые тоже подошли к очному поединку с максимально возможным количеством очков, но с меньшей, чем у казахстанцев, разницей забитых и пропущенных мячей. Иначе говоря, нас вполне устраивала и ничья.

Скорее всего, главный тренер Алесио да Силва дал своим подопечным установку действовать максимально строго и надежно, не увлекаться чрезмерно атаками. И они с этой задачей справились, не позволив сопернику забить (кстати, за весь турнир сборная Казахстана не пропустила ни одного мяча). А сами три раза поразили ворота чехов – 3:0. Героем матча стал Дуглас, на счету которого два гола и одна результативная передача на Михаила Першина.  

Итак, наша команда вместе с победителями других групп (Италия, Испания, Португалия, Россия, Украина, Азербайджан) добилась права участвовать в финальной стадии Евро-2018. К этим семи дружинам присоединятся сборная Словении как хозяйка предстоящего турнира, а также четыре победителя стыковых матчей, в которых примут участие команды Франции, Чехии, Сербии, Румынии, Хорватии, Польши, Венгрии и Грузии: Всего в Евро-2018 выступят 12 сборных.

Серик Жаманкулов

Лидеры сборной Казахстана (слева направо) Лео, Серик Жаманкулов и Дуглас

 

Теннис: борьба за возвращение в Мировую группу продолжается

В Лондоне прошла жеребьевка раунда «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса. Наша сборная по ее результатам получила в соперники команду Аргентины. Матч состоится в Казахстане в период с 15 по 17 сентября.

За последние десять лет аргентинцы четыре раза доходили до финала Кубка Дэвиса, а в прошлом году, ведомые не нуждающимся в представлениях Хуаном Мартином дель Потро, впервые завоевали почетный трофей. Но в первом же круге нынешнего розыгрыша проиграли дома итальянцам – 2:3. В этом противостоянии не участвовали два первых номера сборной – дель Потро (сейчас 35-й в рейтинге АТР) и Диего Шварцман (41-й). Приедут ли они в Казахстан – большой вопрос. А со всеми остальными аргентинцами наши теннисисты могут играть на равных.

Шесть лет назад эти сборные встречались в Буэнос-Айресе (это был матч 1/4 финала Мировой группы), и тогда казахстанцы проиграли со счетом 0:5. Но в то время аргентинская команда была очень сильна, за нее играли дель Потро, Хуан Монако, Хосе Игнасио Чела… 

 

Хоккей: роковое поражение на старте и четыре победы подряд   

В словенском городе Блед завершился чемпионат мира среди юниорских сборных (U-18), выступающих в группе «А» 1-го дивизиона. Шесть команд оспаривали единственную путевку в класс сильнейших.

Юные казахстанские хоккеисты начали турнир с поражения от норвежцев – 1:2 (единственную ответную шайбу забросил Диас Атаханов). Как позже выяснилось, это поражение стало роковым, поскольку следующие четыре матча наши ребята выиграли и в итоге лишь на одно очко отстали от команды, занявшей 1-е место.

Следующую встречу – с венграми – они завершили с таким же счетом 2:1, но теперь в свою пользу (отличились Иван Верещагин и Евгений Шинкарецкий). Затем была крупная победа над немцами – 6:2 (Атур Гатиятов, Руслан Демин, Самат Данияр, Айдос Жорабек, Давид Макуцкий, Батырлан Муратов). В предпоследнем туре казахстанцы сломили сопротивление датчан, которые в прошлом году выступали в элитном дивизионе, – 4:3 (Валерий Нероев, Давид Макуцкий, Батырлан Муратов, а решающий гол в овертайме забил Саян Данияр). Наконец, в заключительный день чемпионата наши хоккеисты разгромили французов, которые, впрочем, к этому времени уже обеспечили себе 1-е место и путевку в высший дивизион, – 5:0 (Валерий Орехов, Сергей Пряхин, Саян Данияр, Батырлан Муратов, Самат Данияр).

Итоговое положение: Франция – 12 очков, Казахстан – 11, Дания – 10, Норвегия – 8, Германия – 4, Венгрия – 0.

эпизод матча сборных Казахстана и Норвегии

Эпизод матча сборных Казахстана и Норвегии

 

Шахматы: апрель – месяц чемпионатов Казахстана

В эти дни в Алматы проходит мужской чемпионат страны. В нем участвуют 12 шахматистов, в том числе № 1 отечественного женского рейтинга Динара Садуакасова, решившая бросить вызов представителям сильной половины.

После трех туров в лидеры вышли рейтинг-фавориты – Ринат Джумабаев (2614) и Муртас Кажгалеев (2594), набравшие по 2,5 очка. Но в четвертый игровой день Кажгалеев проиграл Садуакасовой (2449), которую он, кстати, тренирует. А вот Джумабаев взял верх над очередным соперником. В 5-м туре главные фавориты сошлись в очном поединке и сыграли вничью. Тем временем подтянулся Ануар Исмагамбетов, имеющий третий рейтинг (2545). А после вчерашних, воскресных, партий он догнал Джумабаева – у них стало по 4,5 очка из 6 возможных. На пол-очка отстает Кажгалеев. Следом идут Азамат Утегалиев (2516) и Кирилл Кудеринов (2482) – по 3,5. У Садуаксовой 3 очка. Впереди еще пять туров.

А чуть ранее, 11 апреля, завершился женский чемпионат Казахстана. Он тоже собрал почти всех сильнейших – не было только Садуакасовой, которая, разумеется, не могла биться сразу на двух фронтах, и Гульмиры Даулетовой. В их отсутствие главная борьба развернулась между другими членами национальной сборной Казахстана образца 2014 года, когда она сенсационно заняла 6-е место на Всемирной шахматной Олимпиаде. Судьба первого места решилась в заключительном туре. Лидировавшая Жансая Абдумалик белыми фигурами проиграла Мадине Давлетбаевой, и чемпионкой стала выигравшая свою партию Гулисхан Нахбаева. Она набрала 7,5 очка из 9 возможных. Второе место заняла Давлетбаева – 7 очков, «бронза» досталась Абдумалик – 6,5. Занявшая 4-е место шахматистка отстала от Жансаи на целых два очка.  

Гулисхан Нахбаева – чемпионка Казахстана

Гулисхан Нахбаева – чемпионка Казахстана

 

Баскетбол: «Астана» - в «плэй-офф» Единой лиги ВТБ

«Астана» провела свой предпоследний матч в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Она гостила в Казани у местного клуба УНИКС,  занимающего 5-е место в чемпионате. Понятно, что хозяева были фаворитами в этом поединке. Временами их преимущество в счете достигало десяти очков. Но баскетболисты казахстанской команды не хотели сдаваться и в начале заключительной четверти минимизировали свое отставание до минус 3. Однако затем УНИКС сумел сделать решающий рывок и снова увеличить разницу в счете. В концовке матча «Астана» несколько сократила ее – 78:83. Наиболее результативными в составе нашей команды были Иан Миллер – 23 очка и Роберт Лоури – 13.

А вчера проиграли оба конкурента «Астаны» в борьбе за 8-е место, дающее последнюю путевку в «плэй-офф», - «Нижний Новгород» и саратовский «Автодор». Вторая из названных команд еще может догнать казахстанский клуб по очкам (если выиграет оба оставшихся матча, а «Астана» уступит в своей заключительной игре «Химкам»), но не сможет подняться выше, поскольку результаты очных встреч не в ее пользу. Это означает, что «Астана» уже может готовиться к поединкам «плэй-офф».

 

Велоспорт: лучший результат на чемпионате мира – 11-е место

В  Гонконге состоялся первый в нынешнем году чемпионат мира по одному из летних олимпийских видов спорта – медали разыграли мастера велогонок на треке. Когда-то казахстанские трековики часто радовали нас успехами на крупнейших международных соревнованиях (достаточно вспомнить хотя бы «золото» Марата Сатыбалдиева на мировом первенстве 1989-го), но сегодня они не входят в число лидеров даже на азиатском континенте. Поэтому медалей от них никто не ждал.

Казахстан был представлен только в мужской части чемпионата – от нашей страны участвовали четыре велогонщика. Лучший результат среди них показал Никита Панасенко, который занял 11-е место в гонке по очкам. Выступавший в омниуме (трековое многоборье) Султанмурат Миралиев стал 13-м. В скрэтче (гонка с масс-старта) Роберт Гайниев финишировал 16-м. Наконец, в индивидуальной гонке преследования на 4 км Артем Захаров занял 23-е место.

Кстати, Захаров в прошлом сезоне выступал в омниуме, причем успешно: стал 10-м на чемпионате мира, завоевал медаль на этапе КМ и олимпийскую лицензию. Но в этой дисциплине после ОИ-2016 произошли изменения, и, видимо, поэтому Артем решил переключиться на другой вид. Но пока у него получается не очень.

 

Футбол: в лидеры вышли фавориты

На минувшей неделе состоялись сразу два тура чемпионата Казахстана. Из результатов матчей, игравшихся в среду, стоит выделить победу шымкентского «Ордабасы» над кызылординским «Кайсаром» (эти команды совсем недавно возглавляли турнирную таблицу) – 1:0, а также уже пятую ничью алматинского «Кайрата», который на сей раз не смог выиграть в Костанае у «Тобола» – 2:2.

А вчера в премьер-лиге был 7-й тур. После него турнирная таблица приняла привычный вид: на четырех верхних строчках располагаются команды из «топ-4» прошлогоднего чемпионата, которые будут представлять Казахстан в розыгрышах еврокубков. Впрочем, совсем близко находятся «Тобол» и «Кайсар».

Вкратце о вчерашних матчах.

 «Кайрат» – «Ордабасы» 3:0. Похоже, гости собирались сыграть в закрытый футбол, но быстрый мяч, забитый в их ворота Бауржаном Исламханом, спутал им карты. У шымкентцев мало что получалось в атаке, тогда как КПД наступательных действий «Кайрата» в этом центральном матче тура оказался довольно высоким.

«Окжетпес» – «Астана» 0:3. Даже тот факт, что в конце первого тайма нападающий «Астаны» не реализовал пенальти, ничуть не выбил футболистов «Астаны» из колеи. После перерыва они с лихвой компенсировали эту неудачу. А вот «Окжетпес» не узнать – команда, в прошлом году попавшая в «топ-6», набрала в последних четырех матчах одно-единственное очко.

«Кайсар» – «Иртыш» 1:1. Низкое качество газона на кызылординском стадионе не позволило командам показать зрелищный футбол. Казалось, после гола, который на 84-й минуте красивым ударом из-за пределов штрафной забил полузащитник «Иртыша», гости увезут три очка (это позволило бы им стать единоличными лидерами), но их подвел опытный голкипер Давид Лория, зачем-то выбежавший далеко из ворот в эпизоде, который этого не требовал. Так «Кайсар» избежал второго поражения подряд.

«Шахтер» – «Тобол» 1:1. В этом матче были автогол и обоюдные удаления. А если говорить о результате, то он по игре.  

«Тараз» – «Акжайык» 0:0.

«Актобе» – «Атырау» - матч перенесен на более поздний срок из-за неготовности стадиона в Актюбинске.  

Турнирное положение:  «Астана» – 16 очков (после 7 матчей), «Иртыш» – 15 (8), «Кайрат» 14 (8), «Ордабасы» и «Тобол» – по 13 (8), «Кайсар» –  12 (7), «Акжайык» – 7 (7), «Тараз» – 6 (7), «Актобе» –  5 (6), «Окжетпес» – 5 (7), «Шахтер» – 3 (7), «Атырау» – минус 6 очков (6).

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.


Тэги: серик жаманкулов, футбол, гулисхан нахбаева, казахстан норвегия

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«Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу»
Сетевые СМИ о смыслах перехода на латиницу


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17 апpеля 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 17 апреля 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


14 апpеля 2017 18:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


Что стоит за предписанием Нацбанка создать доппровизии Казкому?
Стало еще более очевидным то, что справиться с серьезными трудностями без дополнительных масштабных вливаний в капитал ККБ невозможно


Почему депутаты и чиновники допускают PR-провалы
Увы, государственная машина зачастую дает сбой, как только дело касается любого нового проекта, который требует разъяснений для общественности. Боты и тролли, слетающие на любую позитивную новость и обильно поливая ее медово-слащавым сиропом, только портят настоящий вкус


«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»
Сетевой Казахстан. 14 апреля 2017г.


Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?!
Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами


Война Миров. Сирийский узел оказался из бикфордова шнура
Трамп доказал, что может выстрелить из своего геополитического кольта. Будет ли Путин стрелять из «ТТ»?


14 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 14 апреля 2017 г.
Публикуйте свои новости здесь - в комментариях


13 апpеля 2017 15:30Видео
Азат Перуашев – маяк социальной справедливости
Пётр Своик о том, как депутаты добросовестно отрабатывают свои зарплаты


Такое кино. Еще один лайфхак для казахского аула
Как сделать деньги на кинематографическом гипнозе? Почему Казахстан, став съемочной площадкой для многих фильмов, так и не научился на этом зарабатывать?


«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
Сетевой Казахстан. 13 апреля 2017г.


Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»
Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет


А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!
Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле


13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 апреля 2017 г.
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Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
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Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


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Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


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10 апpеля 2017 16:00Видео
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Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


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Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
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