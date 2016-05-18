Прогресс в отношении к бездомным животным есть, но очень маленький

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В 125 сельских округах РК необходимо повысить скорость интернета для бесперебойной работы системы самостоятельного бюджета
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В трех районах Карагандинской области объявлена ЧС природного характера; в Акмолинской продолжается эвакуация людей
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Почти 70 детей погибли в результате взрыва автоколонны эвакуированных жителей в Алеппо
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150 домов подтоплено в с.Рузаевка Северного Казахстана из-за разлива реки; эвакуированы 200 человек
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В Астане в понедельник без осадков, в Алматы дождь с грозой
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В Актобе из-за паводков объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба
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Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победителем турнира ITF в Наньнине
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Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Пасхи
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Представительство Литвы открылось в Актау
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Рухани стал кандидатом в президенты на выборах в Иране
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МКС предлагают преобразовать в космический отель
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Погода без осадков ожидается в субботу лишь на северо-востоке и юго-востоке Казахстана
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Казахстан планирует привлечь международные займы для восстановления земель 2-х южных регионов
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Назначен генеральный секретарь ОДКБ
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Назарбаев предложил странам ЕАЭС использовать потенциал антикризисного совета для роста экономики
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Президенты Казахстана и Молдовы обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
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Дожди и порывистый ветер прогнозируются в большинстве регионов Казахстана в выходные
14 апpеля 2017 15:30 Просмотры 454 Комментарии 0


Путин предложил провести следующий саммит ЕАЭС в октябре в Москве
14 апpеля 2017 15:06 Просмотры 443 Комментарии 0


Казахстан воздержался при голосовании по проекту сирийской резолюции СБ ООН как организатор Астанинского процесса
14 апpеля 2017 14:37 Просмотры 516 Комментарии 2


ЕАЭС поддержал заявку Молдовы на получение статуса государства-наблюдателя
14 апpеля 2017 14:35 Просмотры 414 Комментарии 0


Введена в эксплуатацию компрессорная станция «Бозой»
14 апpеля 2017 13:55 Просмотры 485 Комментарии 0


В экзаменационную комиссию для получения водительских прав в Казахстане планируют включить общественников
14 апpеля 2017 13:47 Просмотры 439 Комментарии 0


В Казахстане в этом году примут новый закон, направленный на совершенствование госконтроля за оборотом наркотиков
14 апpеля 2017 13:22 Просмотры 433 Комментарии 0


Новые виды оружия и техники покажут казахстанские военные на параде ко Дню Победы
14 апpеля 2017 12:28 Просмотры 490 Комментарии 1


Обязать недропользователей финансировать подготовку кадров и исследования предложил казахстанский ученый
14 апpеля 2017 12:24 Просмотры 420 Комментарии 0


Укрепление границ Казахстана привело к удорожанию героина в стране на 30%
14 апpеля 2017 12:18 Просмотры 479 Комментарии 0


Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Алматинской области
14 апpеля 2017 11:50 Просмотры 456 Комментарии 0


С принятием нового Кодекса о недропользовании казахстанский рынок геологоразведки утроится, считают в МИР
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Тысяча родителей в Казахстане ежегодно лишаются прав на воспитание детей
14 апpеля 2017 11:13 Просмотры 428 Комментарии 0


Число преступлений против женщин в Казахстане за год выросло на 90% – генпрокуратура
14 апpеля 2017 11:07 Просмотры 432 Комментарии 1


Назарбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке
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В Астане планируют построить 3 бульвара и 16 скверов
14 апpеля 2017 10:14 Просмотры 540 Комментарии 2


В Алматы учредители финансовой пирамиды приговорены к 8 годам заключения
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В Бостандыкском районе Алматы сошел оползень
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США сбросили на позиции ИГ в Афганистане мощную неядерную бомбу
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Заседание совета министров иностранных дел ШОС состоится 21 апреля в Астане
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Осадки ожидаются в пятницу на большей части Казахстана
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В Талдыкоргане разрабатывают техническую документацию для строительства ТЭЦ
13 апpеля 2017 21:04 Просмотры 403 Комментарии 2


Казахстан и Узбекистан подписали 3-летний план действий в сфере туризма
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«Дочка» КМГ приобрела долю завода «Биохим»
13 апpеля 2017 18:34 Просмотры 398 Комментарии 1


Инвестиции в основной капитал в Казахстане в I квартале выросли на 3,1%
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Перед Пасхой в Алматы зафиксированы самые высокие цены на яйца в Казахстане
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28 законопроектов внесут на рассмотрение в парламент Казахстана до конца года
13 апpеля 2017 14:22 Просмотры 502 Комментарии 0


В Казахстане законодательно запретят предоставлять иностранцам земли в приграничных районах
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В мажилисе презентовали поправки по вопросам регулирования земельных отношений
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В горах на юге Казахстана ожидается сход снежных лавин
13 апpеля 2017 12:06 Просмотры 445 Комментарии 0


В Караганде в этом году начнут выпускать препараты от рака
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Зампред центра санавиации РК задержан по подозрению в систематическом получении взяток от частных авиакомпаний
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В странах СНГ планируют запретить продажу табачных изделий в зависимости от уровня содержания в них токсических веществ
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Эксперты выявили наличие опасных химвеществ в куриных яйцах в Мангистау и Карагандинской области из-за загрязнения экологии
13 апpеля 2017 09:23 Просмотры 508 Комментарии 0


Исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга ранее был под наблюдением спецслужб Турции
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ОПЕК перевыполнила план сокращения добычи нефти
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Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии
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Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
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Назарбаев поручил до конца года принять единый вариант казахского алфавита для перехода на латиницу
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Назарбаев поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана»
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Президент Казахстана предложил разработать патриотическую программу «Туған жер»
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Тэги: еськова-красуцкая, зоозащита, бездомные животные, домашние животные, стерилизация, алматы

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Anonymous
Аноним
Сообщение Пн Апр 17, 2017 11:44  
стерилизация дороже, конечно, но в перспективе она окупается и она гуманней. и хозяева безответственные должны наказываться. и должны быть права у животных как в продвинутых странах.

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ЮРИЦЫН Владислав

ЮРИЦЫН Владислав

 


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Сетевой Казахстан. 17 апреля 2017г.


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Обзор спортивных событий за минувшую неделю


«Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу»
Сетевые СМИ о смыслах перехода на латиницу


17 апpеля 2017 06:45Народная рубрика
Народные новости. 17 апреля 2017 г.
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14 апpеля 2017 18:00День за днем
Вниманию блогеров!
В середине апреля блоги закрываются


Что стоит за предписанием Нацбанка создать доппровизии Казкому?
Стало еще более очевидным то, что справиться с серьезными трудностями без дополнительных масштабных вливаний в капитал ККБ невозможно


Почему депутаты и чиновники допускают PR-провалы
Увы, государственная машина зачастую дает сбой, как только дело касается любого нового проекта, который требует разъяснений для общественности. Боты и тролли, слетающие на любую позитивную новость и обильно поливая ее медово-слащавым сиропом, только портят настоящий вкус


«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»
Сетевой Казахстан. 14 апреля 2017г.


Насколько эффективным был американский ракетный удар по сирийской авиабазе?!
Представляется очевидным то, что сведения американских и российских источников на этот счет расходятся с фактическими результатами


Война Миров. Сирийский узел оказался из бикфордова шнура
Трамп доказал, что может выстрелить из своего геополитического кольта. Будет ли Путин стрелять из «ТТ»?


14 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 14 апреля 2017 г.
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13 апpеля 2017 15:30Видео
Азат Перуашев – маяк социальной справедливости
Пётр Своик о том, как депутаты добросовестно отрабатывают свои зарплаты


Такое кино. Еще один лайфхак для казахского аула
Как сделать деньги на кинематографическом гипнозе? Почему Казахстан, став съемочной площадкой для многих фильмов, так и не научился на этом зарабатывать?


«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
Сетевой Казахстан. 13 апреля 2017г.


Каракат Абильдина: «Я абсолютно себя виноватой не чувствую. Моя совесть чиста»
Сетевые СМИ о проведении дня рождения в мечети Хазрет


А была ли химическая атака против гражданского населения в Сирии?!
Отставной полковник Разведывательного управления министерства обороны США Патрик Ланг, основываясь на своих собственных источниках в разведывательном сообществе, представил нам разъяснение того, что могло произойти на самом деле


13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 13 апреля 2017 г.
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Президент вносит в информповестку безопасность, а не социально-экономические проблемы
Политзамер состояния страны с политологом Сергеем Акимовым (Центр актуальных исследований «Альтернатива»)


КСК – как много в этих буквах для сердца жителя сплелось
У собственника жилья только обязанности, а у председателя КСК – одни права


«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
Сетевой Казахстан. 12 апреля 2017г.


Кейс «Медведев-Навальный» показал, что старые методы контроля информпространства не работают
Политолог Антон Морозов о том, что существует альтернатива телевизору и фабрикам ботов


А здесь распишитесь за дивиденды…
Листинговые компании Казахстана подводят итоги за 2016 год, аналитики делают свои выводы, а инвесторы внимательно следят за новостями. Они рассчитывают получить дивиденды – это основная цель большинства


Может ли российский президент позволить себе пойти на открытый конфликт с Соединенными Штатами?
Западная пресса о возможных последствиях ракетного удара США по сирийской авиабазе Шайрат


12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 12 апреля 2017 г.
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11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 14:00Видео
«Асад и Россия – заложники западных провокаций»
Экс-замминистра обороны РК Айткали Исенгулов о незаинтересованности Соединённых Штатов вести реальную войну с ИГИЛ


«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
Сетевой Казахстан. 11 апреля 2017г.


Дутерте отказывается от поддержки однополых браков на Филиппинах
Президент Филиппин Родриго Дутерте сказал, что выступает против однополых браков, хотя ранее заявлял о готовности рассматривать возможность их легализации


У террористов нет религии, хотя все знают, что это неправда
Почему пассажиры рейса Москва – Оренбург не пустили на борт Ильяса Никитина


11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 11 апреля 2017 г.
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10 апpеля 2017 16:00Видео
Асад планомерно уничтожает мирное население
Политолог Расул Жумалы о расстановке сил в сирийском конфликте


Война в Сирии – это русская война
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений


«Томагавками» по Астанинскому переговорному процессу
Булат Султанов, доктор исторических наук, о катастрофической ситуации в международном праве


«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
Сетевой Казахстан. 10 апреля 2017г.


«Казахстанская народная забава – «рейтинги акимов»
Сетевые СМИ о необъективности рейтингов


Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
Обзор спортивных событий за минувшую неделю


В Чечне убивают разных людей, но Фейсбук почему-то возбудился из-за геев
Каждый болеет за свою команду, но неужели у ЛГБТ она такая большая?


10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 10 апреля 2017 г.
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7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Доходы казахстанцев с начала года значительно уменьшились
Казахстанцы вынуждены пересаживаться на подержанные авто, средний чек на продукты питания постоянно увеличивается, и даже стоимость услуг детских садов имеет тенденцию к росту


Лайфхак для казахского аула
Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света


«Будущий второй алматинский аэропорт \
Сетевой Казахстан. 7 апреля 2017г.


7 апpеля 2017 12:00Видео
Членство в ЕАЭС нужно Казахстану только по политическим причинам?
Финансовый аналитик Салтанат Абаева: ЕАЭС способствует снижению уровня жизни казахстанцев


«Белые» туроператоры просят убрать с рынка «серых» и «черных»
Закир Калиев, исполнительный директор ТОО «Туризм Казахстана», о том, что трудно соблюдать правила игры, когда большинство играет нечестно


Война Миров. НАТО сегодня. Кризис
Кризис доверия между США и европейскими партнерами по североатлантическому альянсу стал частью системного кризиса однополярного мира


Является ли Путин «выдающимся государственным деятелем» нашего времени?
Он отвергает новый мировой порядок, установленный в конце холодной войны Соединенными Штатами. Россия для Путина на первом месте


7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 7 апреля 2017 г.
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6 апpеля 2017 16:00Видео
Триллионы достанутся олигархам, ипотечники списания долгов не дождутся
Пётр Своик о треугольнике государство-банки-население


Посол США в ООН Никки Хейли: Башар Асад является «военным преступником»
Ключевой темой проходящих в Женеве переговоров по Сирии является судьба президента этой страны Башара Асада


«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
Сетевой Казахстан. 6 апреля 2017г.


Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
Среди экономического шторма и неопределенности неожиданно случилась сенсация: Нацбанк РК зафиксировал рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году. А на поверку выходит, что нет никакого рекорда, и, значит, нет никакой сенсации


«Оставьте нам Ди-ма-ши, а мы вам гамаши, беляши и всё, что угодно взамен!»
Сетевые СМИ о Димаше Кудайбергенове


6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
Народные новости. 6 апреля 2017 г.
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