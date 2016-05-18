Прогресс в отношении к бездомным животным есть, но очень маленький

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В 125 сельских округах РК необходимо повысить скорость интернета для бесперебойной работы системы самостоятельного бюджета
В трех районах Карагандинской области объявлена ЧС природного характера; в Акмолинской продолжается эвакуация людей
Fitch прогнозирует рост среднегодовой цены на нефть в 2017 г. до $52,5 за баррель
150 домов подтоплено в с.Рузаевка Северного Казахстана из-за разлива реки; эвакуированы 200 человек
Более 51% участников референдума в Турции проголосовали за переход на президентскую систему правления
В Астане в понедельник без осадков, в Алматы дождь с грозой
В Актобе из-за паводков объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победителем турнира ITF в Наньнине
Представительство Литвы открылось в Актау
В Карагандинской области с начала паводков эвакуированы почти 1,5 тыс. человек
Рухани стал кандидатом в президенты на выборах в Иране
Президент Туркменистана посетит Казахстан на следующей неделе
МКС предлагают преобразовать в космический отель
Погода без осадков ожидается в субботу лишь на северо-востоке и юго-востоке Казахстана
Казахстан планирует привлечь международные займы для восстановления земель 2-х южных регионов
Назначен генеральный секретарь ОДКБ
Назарбаев предложил странам ЕАЭС использовать потенциал антикризисного совета для роста экономики
Президенты Казахстана и Молдовы обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС
Дожди и порывистый ветер прогнозируются в большинстве регионов Казахстана в выходные
Путин предложил провести следующий саммит ЕАЭС в октябре в Москве
Казахстан воздержался при голосовании по проекту сирийской резолюции СБ ООН как организатор Астанинского процесса
ЕАЭС поддержал заявку Молдовы на получение статуса государства-наблюдателя
Введена в эксплуатацию компрессорная станция «Бозой»
В экзаменационную комиссию для получения водительских прав в Казахстане планируют включить общественников
В Казахстане в этом году примут новый закон, направленный на совершенствование госконтроля за оборотом наркотиков
Новые виды оружия и техники покажут казахстанские военные на параде ко Дню Победы
Обязать недропользователей финансировать подготовку кадров и исследования предложил казахстанский ученый
Укрепление границ Казахстана привело к удорожанию героина в стране на 30%
Землетрясение силой 3,8 балла произошло в Алматинской области
С принятием нового Кодекса о недропользовании казахстанский рынок геологоразведки утроится, считают в МИР
Тысяча родителей в Казахстане ежегодно лишаются прав на воспитание детей
Число преступлений против женщин в Казахстане за год выросло на 90% – генпрокуратура
Назарбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке
В Астане планируют построить 3 бульвара и 16 скверов
В Алматы учредители финансовой пирамиды приговорены к 8 годам заключения
В Бостандыкском районе Алматы сошел оползень
США сбросили на позиции ИГ в Афганистане мощную неядерную бомбу
Заседание совета министров иностранных дел ШОС состоится 21 апреля в Астане
Осадки ожидаются в пятницу на большей части Казахстана
В Талдыкоргане разрабатывают техническую документацию для строительства ТЭЦ
Казахстан и Узбекистан подписали 3-летний план действий в сфере туризма
Казахстан и Китай договариваются о переориентации контейнерных грузопотоков на Хоргос-Алтынколь
«Дочка» КМГ приобрела долю завода «Биохим»
Инвестиции в основной капитал в Казахстане в I квартале выросли на 3,1%
Перед Пасхой в Алматы зафиксированы самые высокие цены на яйца в Казахстане
28 законопроектов внесут на рассмотрение в парламент Казахстана до конца года
В Казахстане законодательно запретят предоставлять иностранцам земли в приграничных районах
В мажилисе презентовали поправки по вопросам регулирования земельных отношений
В горах на юге Казахстана ожидается сход снежных лавин
В Караганде в этом году начнут выпускать препараты от рака
Зампред центра санавиации РК задержан по подозрению в систематическом получении взяток от частных авиакомпаний
В странах СНГ планируют запретить продажу табачных изделий в зависимости от уровня содержания в них токсических веществ
Эксперты выявили наличие опасных химвеществ в куриных яйцах в Мангистау и Карагандинской области из-за загрязнения экологии
Исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга ранее был под наблюдением спецслужб Турции
ОПЕК перевыполнила план сокращения добычи нефти
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по химической атаке в Сирии
Создать единый реестр органов по оценке соответствия планируют в ЕАЭС
Погода без осадков ожидается в четверг лишь на западе Казахстана
Казахстан возглавил комитет ВТО по торговле и окружающей среде
Назарбаев поручил до конца года принять единый вариант казахского алфавита для перехода на латиницу
Современная казахстанская культура должна зазвучать на шести языках ООН – Назарбаев
Назарбаев поручил разработать проект «Духовные святыни Казахстана»
Президент Казахстана предложил разработать патриотическую программу «Туған жер»
Страны ЕАЭС должны подтянуться до единого экономического уровня, считает Назарбаев
В Алматы завершен отопительный сезон
Находящимся в Египте казахстанцам рекомендовали не выезжать за пределы курортных зон
Назарбаев выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме
Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ перешли к новому владельцу
Суд выдал санкцию на арест замначальника департамента по ЧС Карагандинской области
На саммите ЕАЭС в Бишкеке рассмотрят заявку Молдовы на получение статуса наблюдателя в союзе
В Южном Казахстане осуждены 7 членов запрещенной организации «Таблиги Джамаат»
Президент Казахстана соболезнует в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга
Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Казахстанец Денис Тен обеспечил себе участие в Олимпийских играх-2018
Fitch присвоило KEGOC приоритетный необеспеченный рейтинг в нацвалюте на уровне «BBB-»
Казахстанский фигурист Денис Тен набрал более 90 баллов в короткой программе чемпионата мира в Хельсинки
На пожаре в Алматы спасены 8 детей
В Атырау растет число отказов от вакцинации детей по религиозным соображениям
В Казахстане выбрали 57 депутатов маслихатов вместо выбывших
В горах Алматы произошел самопроизвольный сход снежной лавины
Страны Азии должны придерживаться 5 принципов существования для продвижения экономической глобализации, считают в Китае
Разбившийся под Бишкеком грузовой Boeing собирался зайти на второй круг
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ЮРИЦЫН Владислав
ЮРИЦЫН Владислав
Ата жолы және аққу, сұңқарлар (4-бөлім)
Ақжолтай
Ата жолы және аққу, сұңқарлар (4-бөлім) Ата...
прощай ZHOPA
Йорик
И прощай дед.
Ирина Медведева: «Нам угрожают созданием глобалистской антижизни»
Всевидящее око
«Появление единого пространства с единой...
Кыргызстан: не упустить момент
Асамбаев Нурлан
В последнее время в Кыргызстане...
Незаконным оборотом наркотиков занимаются…милиционеры
Мухибулло Шоев
Тяжелейшие жилищно-бытовые условия, повальная...
Двойная игра
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Как сказал один старый еврей: «Пока...
Терроризм без рода и племени
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Сегодня, с «легкой руки» западных и...
Нельзя переступать российскую «красную черту»: и тут Каспара понесло...
"Великое и важное событие": Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новую улицу
ticker tape
В столице Северной Кореи (КНДР) Пхеньяне глава...
«В глаза смотри»: Как правильно разговаривать с атлантистами
dailynews
Если «они» думают, что мы будем...
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«Из-за чего Касым-Жомарт Токаев приревновал Нурлана Нигматулина». «Тажин вернулся, чтобы перезагрузить идеологический блок Акорды». «Азат Перуашев: Мы предлагаем строить общежития для молодёжи, не имеющей средств на ипотеку»
17 апpеля 2017 12:00День за днем
17 апpеля 2017 11:30Видео
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Путевка на футзальный Евро-2018, баскетбольная «Астана» - в «плэй-офф» Единой лиги ВТБ, достойный результат юниорской сборной по хоккею, битвы за титулы шахматных короля и королевы Казахстана
17 апpеля 2017 10:00Авторские колонки
17 апpеля 2017 07:00День за днем
17 апpеля 2017 06:45Народная рубрика
14 апpеля 2017 18:00День за днем
14 апpеля 2017 15:00Экономика, бизнес, финансы
14 апpеля 2017 13:00Интервью
«Какое общество мы построили, а к какому должны стремиться?». «За что нынешнего главу администрации президента полюбила политическая фортуна». «Парадоксы плана развития Казахстана: все хуже и хуже». «Отчего «желтеют» казахстанские СМИ?»
14 апpеля 2017 12:00День за днем
14 апpеля 2017 10:00Зарубежные СМИ
14 апpеля 2017 07:00Авторские колонки
14 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
13 апpеля 2017 15:30Видео
13 апpеля 2017 14:00Авторские колонки
«Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания». «Эпитафия по «зиялы қауым»: кризис казахской интеллигенции». «При текущем состоянии госаппарата задача перехода на латиницу невыполнима»
13 апpеля 2017 12:00День за днем
13 апpеля 2017 10:00День за днем
13 апpеля 2017 07:00Зарубежные СМИ
13 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
12 апpеля 2017 15:30Видео
12 апpеля 2017 14:00Общество
«Государство больше не будет поддерживать банки второго уровня». «Адвокаты подают в суд на суд». «Зачем государство содержит ТВ и что пытается получить от него взамен?». «Пять фактов об иске акимата Алматы к Храпунову»
12 апpеля 2017 12:00День за днем
12 апpеля 2017 11:30Видео
12 апpеля 2017 10:00Экономика, бизнес, финансы
12 апpеля 2017 07:00Зарубежные СМИ
12 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
11 апpеля 2017 20:00Экономика, бизнес, финансы
В Киеве обсуждены вопросы эффективного использования мощностей Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)
11 апpеля 2017 19:00День за днем
11 апpеля 2017 14:00Видео
«Самой обсуждаемой новостью минувших выходных стало повышение зарплат депутатов». «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!». «Что такое кредитная история и как ее не испортить»
11 апpеля 2017 12:00День за днем
11 апpеля 2017 10:00Зарубежные СМИ
11 апpеля 2017 07:00Авторские колонки
11 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
10 апpеля 2017 16:00Видео
10 апpеля 2017 14:00Зарубежные СМИ
Западу придется столкнуться с такой правдой. Сирийской армии больше нет. А есть российские командиры, сухопутные войска Ирана и отряды Хезболлы. Россия обладает весьма значительными технологическими возможностями и имеет опыт в создании и использовании высокоточных видов оружия. Остальное понятно без объяснений
10 апpеля 2017 13:30Видео
«Замахнулись на святое». «Перед идеологами от власти стоит цель – сблизить повестки общества и государства, уменьшить радиус взаимного недоверия». «Казахстанцы не ценят работу. Работодатели не ценят казахстанцев»
10 апpеля 2017 12:00День за днем
10 апpеля 2017 11:00День за днем
Три «золота» юниорского ЧМ по тяжелой атлетике, теннисисты Казахстана – в «плэй-офф» Мировой группы Кубка Дэвиса, уверенные шаги футзальной сборной к путевке на Евро-2018 и троевластие в футбольной премьер-лиге
10 апpеля 2017 10:00Авторские колонки
10 апpеля 2017 07:00Авторские колонки
10 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
7 апpеля 2017 15:00Инфографика
Более четырехсот пятидесяти студентов транспортных колледжей Казахстана обучились по дуальной системе на предприятиях АО НК «ҚТЖ»
7 апpеля 2017 15:00Экономика, бизнес, финансы
7 апpеля 2017 13:00Авторские колонки
«Будущий второй алматинский аэропорт "Нурсултан" преследуют агашки, скандалы и налоговики». «Казахстанцы настолько привыкли жить в отсутствии реальной оппозиции, что, кажется, уже не нуждаются в ней». «Всем миром» спасаем банковскую систему»
7 апpеля 2017 12:00День за днем
7 апpеля 2017 12:00Видео
7 апpеля 2017 11:00Видео
7 апpеля 2017 10:00Авторские колонки
7 апpеля 2017 07:00Зарубежные СМИ
7 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
6 апpеля 2017 16:00Видео
6 апpеля 2017 14:00Зарубежные СМИ
«Партия власти вступила в полемику с правительством». «Доля населения, овладевшего госязыком, составила 82,3%». «Ватничество» и национал-патриотизм – две стороны одной медали». «Космическая отрасль в панике после инцидента со спутником»
6 апpеля 2017 12:00День за днем
Вирусный оптимизм: почему нам всегда говорят полуправду? На иностранный капитал надейся, а сам не плошай
6 апpеля 2017 10:00Экономика, бизнес, финансы
6 апpеля 2017 07:00День за днем
6 апpеля 2017 06:30Народная рубрика
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