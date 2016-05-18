Прогресс в отношении к бездомным животным есть, но очень маленький

Оказывается, для того, чтобы зарабатывать большие деньги на туристах, не нужно никаких вековых замков, крепостей и мечетей. И не нужно специальных госпрограмм и сверхфинансов. Достаточно немного креатива, чтобы стать магнитом для людей со всех концов света